Akhirnya, Mauricio Pochettino akan menjadi manajer Manchester United. Pelatih asal Argentina itu tak terhitung kali dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford selama satu dekade terakhir dan memiliki hubungan baik dengan pelatih terhebat klub tersebut, Sir Alex Ferguson, tetapi sebelumnya waktu yang tepat baginya untuk mengambil alih tak pernah datang.

Sejujurnya, situasinya kali ini pun tidak ideal. United bisa saja mendatangkan Pochettino tanpa biaya setelah Piala Dunia seandainya mereka tidak mengangkat Michael Carrick sebagai manajer permanen. Namun, Pochettino justru menandatangani kontrak baru dengan Amerika Serikat hingga 2030.

United kini telah membayar kompensasi sebesar £7,5 juta ($10 juta) untuk mengaktifkan klausul pelepasan Pochettino. Jumlah itu membuat total pengeluaran mereka untuk merekrut dan memecat manajer sejak era Ferguson mencapai angka fantastis £103 juta ($137 juta). Sir Jim Ratcliffe dan jajaran pengambil keputusan INEOS di kubu merah Manchester juga terlalu lama menunggu sebelum mengakhiri masa jabatan Carrick. Mereka terus tidak menunjukkan urgensi, sehingga kedatangan Pochettino tertunda satu pekan lagi.

Tampaknya mereka tidak memahami betapa gentingnya posisi United saat ini. Tim tersebut merosot ke peringkat ke-18 klasemen Premier League setelah hanya memenangi satu dari 10 pertandingan pertama mereka pada musim 2026-27. Setiap menit yang berlalu tanpa para pemain menjalankan rencana baru semakin memperbesar risiko nyata mereka terdegradasi ke Championship.