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Pochettino INEOS 1:1Getty/GOAL

Keputusan Manchester United mengizinkan Mauricio Pochettino menangani laga-laga terakhirnya bersama timnas putra AS menunjukkan jajaran direksi klub masih belum memahami betapa nyata ancaman degradasi

Kurangnya kesigapan untuk segera membuat manajer baru bekerja bisa merugikan Manchester United, mengingat lawatan penting ke Anfield menanti setelah jeda internasional.

James Westwood
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  • Akhirnya, Mauricio Pochettino akan menjadi manajer Manchester United. Pelatih asal Argentina itu tak terhitung kali dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford selama satu dekade terakhir dan memiliki hubungan baik dengan pelatih terhebat klub tersebut, Sir Alex Ferguson, tetapi sebelumnya waktu yang tepat baginya untuk mengambil alih tak pernah datang.

    Sejujurnya, situasinya kali ini pun tidak ideal. United bisa saja mendatangkan Pochettino tanpa biaya setelah Piala Dunia seandainya mereka tidak mengangkat Michael Carrick sebagai manajer permanen. Namun, Pochettino justru menandatangani kontrak baru dengan Amerika Serikat hingga 2030.

    United kini telah membayar kompensasi sebesar £7,5 juta ($10 juta) untuk mengaktifkan klausul pelepasan Pochettino. Jumlah itu membuat total pengeluaran mereka untuk merekrut dan memecat manajer sejak era Ferguson mencapai angka fantastis £103 juta ($137 juta). Sir Jim Ratcliffe dan jajaran pengambil keputusan INEOS di kubu merah Manchester juga terlalu lama menunggu sebelum mengakhiri masa jabatan Carrick. Mereka terus tidak menunjukkan urgensi, sehingga kedatangan Pochettino tertunda satu pekan lagi.

    Tampaknya mereka tidak memahami betapa gentingnya posisi United saat ini. Tim tersebut merosot ke peringkat ke-18 klasemen Premier League setelah hanya memenangi satu dari 10 pertandingan pertama mereka pada musim 2026-27. Setiap menit yang berlalu tanpa para pemain menjalankan rencana baru semakin memperbesar risiko nyata mereka terdegradasi ke Championship.

  • Bersikaplah serius

    United States Training in St. Paul
    Getty Images Sport

    Pochettino akan tetap bersama timnas putra Amerika Serikat selama jeda internasional November, alih-alih langsung memikirkan pertandingan United berikutnya.

    United kini telah mengonfirmasi secara resmi bahwa Pochettino sepakat menjadi pelatih kepala baru klub. Namun, mantan pelatih Chelsea dan Tottenham itu akan lebih dulu mendampingi timnas Amerika Serikat dalam dua leg perempat-final Concacaf Nations League melawan Haiti sebelum meresmikan kepindahannya ke Old Trafford.

    Pochettino telah memimpin latihan para pemain di National Training Center di luar Atlanta dan akan mendampingi tim dari pinggir lapangan dalam kedua pertandingan tersebut. Leg pertama akan berlangsung di Miami pada Sabtu, sedangkan leg kedua di Cincinnati dijadwalkan pada Selasa. Karena itu, United merencanakan perkenalan Pochettino pada 18 November, yang berarti ia hanya memiliki empat hari penuh untuk mempersiapkan United bertandang ke Anfield menghadapi Liverpool di Premier League.

    Namun, mengapa INEOS tidak menuntut Pochettino segera hadir di Carrington?! Apakah mereka benar-benar tidak menyadari betapa pentingnya pertandingan itu? Apakah mereka sungguh siap menganggapnya sebagai kekalahan lain yang kemungkinan besar terjadi sebelum pekerjaan sesungguhnya dimulai?

  • 'Tidak berkelas'

    Manchester United Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    Carrick tetap memimpin latihan skuad Manchester United pekan ini, meski kemungkinan besar sudah tahu bahwa ia akan segera digantikan.

    Sangat mungkin Pochettino hanya akan memiliki satu atau dua sesi latihan bersama skuad barunya sebelum menghadapi Liverpool. Tentu saja, United masih bisa meraih hasil positif di Anfield, dan sejumlah pemain kini sedang menjalani tugas internasional. Namun, masuk akal bila Pochettino bisa segera memusatkan perhatian pada tugasnya sejak kesempatan pertama.

    Setidaknya, ia bisa menyampaikan prinsip dasarnya dan menjelaskan peran masing-masing pemain dalam sistemnya. Sebaliknya, Carrick masih harus mengawasi latihan selama dua hari lagi, sementara ia sudah tahu bahwa dirinya akan dipecat hanya dengan menyimak kabar atau membaca apa yang muncul di ponselnya. Sangat bisa dimaklumi jika mantan gelandang itu sekadar menjalankan tugasnya sambil menahan amarah, dan ketidakpastian tersebut kemungkinan membuat intensitas latihan menurun drastis.

    CEO United Omar Berrada dan direktur sepak bola Jason Wilcox bertemu Ratcliffe di Monaco pada Rabu untuk meninjau awal musim buruk yang dialami klub. Carrick akhirnya diberi tahu bahwa ia akan keluar pada Kamis pagi. Hampir pasti ia lebih memilih menerima kabar itu melalui panggilan video singkat ketimbang menunggu berlarut-larut. Mantan rekan setimnya di United, Gary Neville, dengan tepat menggambarkan penanganan situasi oleh INEOS sebagai "ceroboh" dan "tidak bermartabat" dalam siniar 'Stick to Football'.

    "Anda tidak bisa membiarkan seseorang menunggu tanpa kepastian selama 48 jam hanya karena Anda tinggal di Monaco," tambah Neville.

  • Terlambat tiga minggu

    Michael Carrick Manchester United 2026-27
    Getty

    Sudah sejak beberapa waktu sebelumnya terlihat jelas bahwa United sedang terpuruk di bawah asuhan Carrick, tetapi ia diberi waktu tambahan untuk “membalikkan keadaan”.

    INEOS seharusnya memutus kontrak dua tahun Carrick tiga pekan lalu, setelah United kalah 3-0 dari Bournemouth di Old Trafford. Saat itu sudah jelas bahwa musim ini mulai berubah menjadi lelucon, tetapi Carrick justru diberi penangguhan pemecatan yang tidak menguntungkan siapa pun.

    Penampilan United membaik sedikit setelah itu. Mereka kalah 2-0 dari Chelsea sebelum bangkit untuk menang 3-2 atas Roma di Liga Champions dan bermain imbang 4-4 dalam laga kacau melawan Aston Villa. Ada cukup bukti bahwa para pemain berjuang untuk Carrick, tetapi tidak ada tanda bahwa ia telah menemukan cara menutup celah besar di lini belakang yang membuat United menjadi tim dengan pertahanan terburuk ketiga di Liga Primer.

    Pochettino bukan penyihir yang bisa memperbaiki masalah itu secara ajaib, tetapi ia akan membuat United lebih terorganisir dengan mengganti pressing setengah-setengah ala Carrick dengan pressing tinggi habis-habisan yang menjadi ciri khasnya. United mungkin bisa meraih empat hingga enam poin dari pertandingan melawan Chelsea dan Villa, alih-alih hanya satu, serta terhindar dari rasa malu karena berada di zona degradasi selama dua pekan.

    Semua itu menjadi tanggung jawab Ratcliffe, Berrada, dan Wilcox. Sejak INEOS mengambil alih saham minoritas, satu-satunya yang dilakukan trio itu adalah membuang-buang waktu. Kisah Carrick mencerminkan bagaimana mereka terlalu lama menaruh kepercayaan buta kepada Erik ten Hag.

  • ‘Kacau balau, sialan’

    United States Training in St. Paul
    Getty Images Sport

    Pochettino perlu mendapat jaminan soal transfer jika ingin memiliki peluang nyata untuk segera mengembalikan Manchester United ke jalur yang benar.

    Pochettino agaknya juga telah meminta jaminan sebelum menandatangani kontrak dengan United, terutama soal seberapa besar kendalinya atas perekrutan pemain dan berapa dana yang tersedia untuk transfer. Sejauh ini, INEOS memberi para manajer anggaran terbatas untuk mengelola utang besar yang menumpuk di bawah keluarga Glazer sebagai pemilik mayoritas, sementara Wilcox telah menyusun rencana tiga tahap.

    Perombakan lini serang dilakukan pada bursa transfer musim panas 2025 sebelum fokus beralih ke lini tengah pada bursa transfer terakhir. Lini pertahanan dijadwalkan mendapat perhatian pada akhir musim ini. Namun, semua orang kecuali Wilcox bisa melihat dengan jelas bahwa lini belakang United membutuhkan pembenahan mendesak, dan Carrick harus menanggung akibat dari ketidakcakapan atasannya.

    Pochettino harus mendapat tambahan pemain pada Januari jika ingin menyelamatkan musim ini. Tanpa itu, ia bisa menghadirkan stabilitas, tetapi tidak membawa United lolos ke kompetisi Eropa.

    “Jika saya menjadi Mauricio Pochettino sekarang, saya akan benar-benar berusaha melindungi diri semaksimal mungkin,” tambah Neville. “Ia bisa melakukannya dengan memasukkan klausul kompensasi pemecatan. Jadi, cantumkan itu dalam kontrak. Namun, yang kedua, ia membutuhkan dua bek pada Januari... Ia harus menuntut anggaran minimum untuk musim panas mendatang. Ia harus menuntut anggaran untuk periode setelahnya. Mereka harus memberikannya, jika tidak, ia tidak seharusnya menerima pekerjaan itu.”

    Neville menyimpulkan bahwa United kini “kacau b*ngsat”, dan sulit untuk tidak setuju. Penunjukan Pochettino merupakan langkah brilian, dan ia adalah pelatih paling memenuhi syarat di Old Trafford sejak Jose Mourinho, tetapi langkahnya sudah terhambat oleh jajaran petinggi yang ceroboh, dan mustahil baginya menjalani tugas dengan lancar di bawah pengawasan mereka.