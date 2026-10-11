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Fall of Valencia 1:1Getty/GOAL

Kejatuhan Valencia: Dari dua final Liga Champions berturut-turut hingga berjuang menghindari degradasi dari La Liga

Salah satu klub paling terkenal di Spanyol terancam terdegradasi untuk pertama kalinya sejak 1985. Ini situasi yang menyedihkan bagi klub yang pernah menjadi momok bagi tim-tim papan atas di kompetisi domestik maupun Eropa.

Mark Doyle
Diterjemahkan oleh

  • Rodri ditarik keluar saat laga baru berjalan sedikit lebih dari satu jam dalam kemenangan 5-0 Barcelona atas Valencia pada 6 September. Ia sama sekali tidak kelelahan. Bahkan, ia nyaris tak berkeringat di Mestalla. Namun, pertandingan praktis sudah dimenangi Barcelona yang unggul tiga gol, sehingga Hansi Flick tak mengejutkan siapa pun ketika memutuskan menarik keluar gelandang terbaik dunia itu.

    Rodri sepenuhnya memahami keputusan tersebut, terutama karena ia baru saja kembali setelah cedera. Yang sulit ia pahami adalah betapa timpangnya pertandingan itu. Meski tujuh tahun sebelumnya bermain di Inggris bersama Manchester City, pemain timnas Spanyol itu tetap tercengang melihat betapa buruknya kondisi Valencia. Saat duduk di bangku cadangan Barcelona, ia berkata kepada rekan setimnya, Pau Cubarsi, “Mereka benar-benar lemah. Mereka bahkan belum melewati garis tengah lapangan.”

    Ucapan Rodri tertangkap kamera, dan ia kemudian merasa perlu meminta maaf atas komentarnya. “Saya juga ingin menegaskan bahwa itu hanya ungkapan rasa terkejut,” jelasnya. “Saya sama sekali tidak bermaksud mengejek siapa pun atau mengabaikan konteks masa sulit yang dialami sebuah tim. Justru sebaliknya, kami semua ingin Valencia kembali ke posisi yang semestinya di liga.”

    Sayangnya, peluang untuk itu tampak kecil, setidaknya di bawah kepengurusan saat ini. Valencia bisa dibilang kacau di lapangan karena kondisi klub di luar lapangan benar-benar berantakan. Valencia memasuki jeda internasional di peringkat ke-19 klasemen Liga Spanyol. Meski musim masih berada di tahap awal, degradasi menjadi kemungkinan nyata. Di mata sebagian suporter, degradasi justru merupakan sebuah keharusan.

    Gambaran betapa buruknya suasana di Mestalla terlihat dari banyaknya suporter yang bersedia menerima Valencia terdegradasi jika itu membuat pemilik klub yang mereka benci, Peter Lim, akhirnya menjual klub tersebut. Situasi ini sungguh menyedihkan karena Valencia pernah menjadi salah satu tim terkuat di Spanyol. Bahkan, ada masa ketika Valencia ditakuti di seluruh Eropa...

  • Ranieri memulai sesuatu yang istimewa

    Valencia's new Italian coach Claudio Ran
    AFP

    Claudio Ranieir belum dikenal banyak penggemar saat tiba di Mestalla, tetapi ia meletakkan fondasi bagi kesuksesan di masa depan dengan menjuarai Copa del Rey.

    Era keemasan Valencia pada dasarnya bermula dan berakhir bersama Claudio Ranieri. Ketika pelatih asal Italia itu ditunjuk sebagai pelatih baru klub pada September 1997, baru tiga pekan setelah musim dimulai, ia belum menjadi sosok yang dicintai banyak orang seperti sekarang. Ia memang membawa Fiorentina promosi dari Serie B dan mencapai semifinal Piala Winners, tempat mereka dikalahkan Barcelona yang dipimpin Ronaldo beberapa bulan sebelumnya. Namun, namanya belum dikenal luas di Spanyol. Bahkan, dalam konferensi pers pertamanya di Mestalla, presiden Valencia Paco Roig keliru menyebut pelatih baru klub itu sebagai "Rinaldi"!

    Ranieri sendiri sempat mengalami kendala bahasa pada awal masa jabatannya, tetapi segera terlihat bahwa ia lebih memahami kekayaan talenta yang dimilikinya dibandingkan pendahulunya, Jorge Valdano. Selain memaksimalkan bek-bek veteran seperti Jocelyn Angloma, Amedeo Carboni dan Miroslav Dukic, Ranieri memberi peran penting kepada Gaizka Mendieta, Miguel Angel Angulo dan Franciso Javier Farinos. Ia juga mulai mampu mengeluarkan kemampuan terbaik Claudio Lopez, yang tampil sangat efektif setelah dipasangkan dengan Adrien Ilie, pemain yang datang pada pertengahan musim.

    Menjelang dimulainya musim 1998-99, Valencia memiliki perpaduan apik antara pemain muda dan berpengalaman yang membawa mereka finis di posisi keempat La Liga serta lolos ke Liga Champions. Namun, di Copa del Rey-lah para penggemar menyaksikan penampilan terbaik tim Ranieri.
    Setelah melewati Levante dengan mudah di babak 16 besar, Valencia mengalahkan Barcelona dalam laga kandang dan tandang di perempat-final. Lopez yang tampil gemilang mencetak empat gol dalam kemenangan agregat 7-5 atas Barcelona yang diperkuat Rivaldo dan Patrick Kluivert. Hebatnya, penampilan yang lebih baik lagi hadir di semifinal, ketika Valencia menghancurkan Real Madrid 6-0 dalam salah satu malam paling berkesan dalam sejarah Mestalla.

    "Atmosfernya luar biasa," kenang penyerang Goran Vlahovic dalam wawancara dengan VCF Media Radio. "Sebagai tim, kami menjalani beberapa pertandingan bagus saat itu, tetapi laga tersebut jelas salah satu yang terbaik. Bagaimanapun, Real Madrid bukan tim sembarangan. Skor 6-0 itu merupakan hasil permainan hebat kami, bukan karena lawan yang kami hadapi lemah. Namun, saya ingat seolah-olah setiap kali kami mendekati gawang Real Madrid, kami mencetak gol!"

  • Membungkam para pengkritik

    Valencia 1999-2000
    Getty Images

    Valencia tidak mencetak banyak gol, tetapi pertahanan mereka sulit ditembus sehingga mereka sulit dikalahkan.

    Pertanyaan besar bagi Valencia setelah menyingkirkan Madrid dengan agregat 7-2 adalah apakah mereka bisa menuntaskan pekerjaan di final melawan Atletico. Jawabannya tegas: Lopez mencetak gol ketujuh dan kedelapannya di ajang Copa saat Valencia menang telak 3-0 atas Atletico.

    “Itu salah satu kenangan terbaik dalam karier sepak bola saya,” kata mantan penyerang Argentina itu kepada kanal media klub. “Bisa menikmatinya bersama para suporter dan mendengar lagu kebesaran Valencia pada akhir pertandingan sungguh tak terlupakan.”

    Sayangnya, laga itu juga menjadi pertandingan terakhir dalam periode pertama Ranieri sebagai pelatih. Ia sudah sepakat menangani Atletico, tim yang baru saja dikalahkannya di Sevilla. “Sebagian alasannya adalah saya orang yang tidak sabaran,” kata pelatih asal Italia itu kepada Tuttosport pada 2015. “Atletico ingin membangun tim hebat dan meyakinkan saya untuk pindah ke sana, sementara Valencia memberi tahu saya bahwa mereka tidak bisa menginvestasikan banyak uang.

    “Saya berargumen, ‘Kami telah mengalahkan Real Madrid dan Barcelona, baik di liga maupun di ajang piala. Dengan satu atau dua rekrutan ternama saja, kami bisa bersaing memperebutkan gelar.’ Mereka bilang itu tidak mungkin. Namun, saya keliru karena tim itu kemudian mencapai dua final Liga Champions!”

    Meski permintaan Ranieri akan beberapa pemain ternama sangat bisa dipahami, ia boleh dibilang meremehkan potensi tim yang telah dibangunnya. Seperti kata kiper Santiago Canizares, “Claudio meletakkan batu pertama di Valencia lewat keberhasilan menjuarai Copa del Rey 1999.” Artinya, tidak banyak lagi yang perlu dibangun.

    Valencia mampu memperkuat skuad dengan mengeluarkan kurang dari €8 juta untuk merekrut Juan Sanchez, Mauricio Pellegrino, dan Kily Gonzalez. Selain itu, penerus Ranieri, Hector Cuper, menjadikan Gerard Lopez dan David Albelda, dua gelandang muda yang baru kembali dari masa peminjaman masing-masing di Alaves dan Villarreal, sebagai bagian penting dari proyek baru tersebut.

    Namun, keputusan Cuper terus-menerus dipertanyakan. Bahkan setelah Valencia bangkit dari awal musim yang buruk, ketika mereka kalah dalam empat pertandingan pertama di La Liga, pelatih asal Argentina yang pernah mencatatkan prestasi luar biasa di Mallorca itu berulang kali dikritik karena taktiknya yang dianggap konservatif dan mengutamakan pertahanan. Ia juga tidak memberi kesan sebaik Ranieri yang disukai banyak orang.

    Meski begitu, sejumlah suporter yang menginginkan Cuper dipecat selama paruh pertama musim yang sulit justru mengelu-elukannya sebagai pahlawan ketika Valencia pulang dari Roma pada April 2000 setelah menyingkirkan Lazio untuk mencapai semi-final Liga Champions. Bulan berikutnya, Valencia membantai Barcelona 4-1 di Mestalla dalam perjalanan menuju kemenangan agregat 5-3 yang mempertemukan mereka dengan Real Madrid di Paris.

    Valencia meraih empat poin dari dua pertemuan dengan Real Madrid di La Liga dan finis dua posisi di atas mereka, yakni di peringkat ketiga. Namun, mereka tak mampu membendung Madrid yang tampil gemilang berkat Steve McManaman di Saint-Denis, membuat Cuper terpukul.

    Seperti diakuinya secara terbuka, itu adalah “pengalaman yang membawa petaka”. Cuper kemudian mengungkapkan kepada La Nacion, “Saya pulang dan istri saya berkata, ‘Kamu akan kembali ke final tahun depan.’ Saya menatapnya dan berkata, ‘Ya, tentu saja...’ Namun, tahun berikutnya kami benar-benar kembali ke final!”

  • 'Momen yang sangat menyakitkan'

    SOCCER-ARSENAL-VALENCIA
    AFP

    Valencia mengalahkan tim-tim seperti Arsenal dalam perjalanan menuju final Liga Champions kedua berturut-turut, tetapi akhirnya menelan kekalahan menyakitkan.

    Sekadar mencapai final Liga Champions untuk kedua kalinya secara beruntun sudah merupakan pencapaian luar biasa bagi seorang pelatih. Prestasi Cuper kian mengesankan karena ia melakukannya setelah kehilangan beberapa pemain terbaiknya. Lopez, Gerard, dan Farinos semuanya dijual menjelang musim 2000-01, tetapi Cuper tetap optimistis.

    "Saya selalu mengatakan kepada tim saya bahwa mereka harus meningkatkan apa pun yang telah mereka capai pada musim sebelumnya," katanya beberapa bulan setelah kekalahan di Paris, "dan target kami adalah memenangi setiap kompetisi yang kami ikuti."

    Salah satu alasan ia tetap optimistis adalah kualitas para pemain baru. Ruben Baraja, Roberto Ayala, Vicente, dan John Carew semuanya didatangkan pada bursa transfer musim panas, sementara Pablo Aimar tiba pada Januari 2001.

    Sepanjang waktu itu, para suporter tetap sama sekali tidak yakin dengan taktik konservatif Cuper, tetapi ia tak berniat mengubahnya. "Suporter Valencia menuntut lebih banyak keberanian mengambil risiko dan permainan yang menghibur, tetapi apa itu tontonan menarik?" tanyanya. "Saya ingin tim saya bermain menyerang, tetapi saya tidak akan mengambil risiko yang mencelakakan diri sendiri atau memberi lawan hadiah."

    Terlebih lagi, pendekatan pragmatis Cuper terus membuahkan hasil yang sangat baik di Eropa. Saat Valencia terlibat persaingan sengit untuk finis di empat besar La Liga, mereka kembali mencapai final Liga Champions. Dalam perjalanan ke sana, mereka membuat Arsenal asuhan Arsene Wenger tersingkir di perempat-final sebelum mengalahkan Leeds United, tim lain yang tampil mengejutkan, di semi-final.

    Tak mengherankan jika Bayern Munich menjadi favorit dalam laga penentuan gelar di Milan, dan bukan hanya karena rekam jejak mereka yang lebih mentereng di Eropa. Setelah membalas kekalahan menyakitkan dari Manchester United asuhan Sir Alex Ferguson pada final 1999 di Camp Nou, tim asuhan Ottmar Hitzfeld menyingkirkan Madrid di semi-final. Namun, Cuper bukan sekadar sangat ingin menciptakan kejutan. Ia yakin bisa melakukannya.

    "Saya rela menyerahkan nyawa saya, bahkan nyawa saya di kehidupan-kehidupan berikutnya, demi memenangi final ini," katanya. "Kami telah memperbaiki semua kesalahan yang kami buat tahun lalu saat melawan Real Madrid. Bagi Valencia dan saya, bermain di final untuk kedua kalinya secara beruntun adalah sebuah kehormatan dan keistimewaan. Akan lebih buruk jika kami harus menyaksikan final di televisi." Namun, yang terjadi kemudian adalah kekecewaan mendalam dalam bentuk lain.

    Setelah gagal menunjukkan permainan terbaik di Paris, Valencia nyaris meraih gelar di Milan, tetapi kalah 5-4 dalam adu penalti setelah bermain imbang 1-1. "Satu kesempatan lagi telah lepas dari tangan kami," keluh Cuper yang terpukul. "Ini momen yang sangat menyakitkan, tetapi kami harus menanggungnya."

    Namun, keadaan memburuk sebelum akhirnya membaik. Valencia bahkan gagal lolos ke kompetisi musim berikutnya setelah menjadi korban hat-trick luar biasa Rivaldo dalam laga melawan Barcelona yang pada praktiknya menjadi perebutan tiket ke Liga Champions pada hari terakhir musim liga, hanya tiga pekan kemudian.

  • 'Pelatih ideal'

    FBL-C3-FINAL-VALENCIA-PRESSER-BENITEZ
    AFP

    Penunjukan Rafael Benitez sempat disambut skeptisisme, tetapi ia meraih tiga trofi di Mestalla.

    Dengan demikian, masa jabatan Cuper selama dua tahun berakhir pahit. Ia hanya mempersembahkan satu gelar Piala Super Spanyol, dan para pendukung tidak terlalu menyesali kepergiannya. Namun, penunjukan Rafael Benitez sebagai penggantinya juga tidak membuat para suporter yakin.

    Presiden Valencia Pedro Cortes bersikeras bahwa sosok yang baru saja membawa Tenerife promosi ke kasta tertinggi itu adalah “pelatih ideal” bagi klub: “Dia seorang profesional yang sangat memenuhi syarat untuk menangani tim seperti yang kami inginkan: muda, agresif, dan punya mentalitas pemenang.” Namun, sudah menjadi rahasia umum bahwa Valencia telah menawarkan jabatan itu kepada Javier Irureta, Mane Esnal, dan Luis Aragones, tetapi ketiganya menolak.

    Kedatangan Benitez bukan hanya mengejutkan para pendukung. Para pemain juga terkejut, tetapi mereka segera terpikat oleh perpaduan sikap rendah hati dan keyakinan dirinya. Menurut Canizares, Benitez mengatakan kepada mereka dalam salah satu pertemuan tim pertamanya, “Kalian baru saja tampil di final Liga Champions, sedangkan saya datang dari Segunda Division. Namun, dengan rendah hati, saya rasa saya punya cara untuk membuat kalian berkembang.”

    Benitez pun melakukannya, meski ia nyaris dipecat sebelum genap lima bulan menjabat. Sosok di balik ‘Keajaiban Istanbul’ itu secara terbuka mengakui bahwa kemenangan Valencia 3-2 atas Espanyol pada 13 Desember merupakan salah satu pertandingan terpenting sepanjang kariernya. Pelatih baru itu tengah berada di bawah tekanan besar. Valencia merosot dari posisi kedua ke posisi kedelapan klasemen setelah lima pertandingan tanpa kemenangan. Karena itu, ketika timnya tertinggal dua gol saat jeda di Barcelona, masa depan Benitez tampak suram.

    Namun, seperti dalam kebangkitan luar biasa Liverpool melawan AC Milan pada 2005, sang pelatih melakukan beberapa penyesuaian taktik krusial yang membalikkan jalannya pertandingan. Valencia akhirnya menang berkat gol-gol Francisco Rufete (dua) dan Illie.

    Kemenangan itu membuat Benitez semakin percaya diri. “Pada Januari, saya mengatakan kepada beberapa pemain bahwa kami akan menjuarai liga,” katanya kepada kanal media klub. “Mereka mengira saya gila. Namun, sejak saat itu, tim terus berkembang.

    “Sebelumnya, Hector Cuper sudah melakukan pekerjaan yang bagus. Kami menyempurnakannya agar tim sedikit lebih berorientasi menyerang dan lebih seimbang. Aimar adalah pemain yang sangat berbakat dan bisa tampil jauh lebih baik ketika dikelilingi pemain-pemain pekerja keras. Baraja lebih piawai masuk ke kotak penalti daripada siapa pun. Ada pemain seperti Vicente atau Kily yang mampu membongkar pertahanan lawan.

    “Menurut saya, tim ini sangat seimbang. Semua orang menyoroti duet Albelda dan Baraja, yang bekerja dengan sempurna. Namun, di sisi kanan ada Rufete dan Angulo, sementara di kiri ada Kily dan Vicente. Mereka aktif membantu serangan sekaligus menjalankan tugas bertahan. Kualitas bukan hanya soal keterampilan. Kualitas adalah melakukan hal yang tepat pada saat yang tepat, dan kami sering melakukannya.

    “Selain itu, sedikit demi sedikit, terjalin ikatan yang kuat dengan para pendukung, dan Mestalla menjadi benteng yang tangguh. Kepercayaan diri kami sangat besar dan terus tumbuh dari hari ke hari.”

    Hasilnya, Valencia hanya kalah sekali sejak akhir Januari hingga 11 Mei 2002. Mereka melaju menuju gelar liga pertama dalam 31 tahun dengan memenangi tujuh dari delapan pertandingan terakhir dan finis delapan poin di atas Deportivo La Coruna.

    “Saya akan selalu mengingat parade itu,” kata Benitez kepada BBC Sport, “dan melihat orang-orang menangis di jalanan.” Seperti kata sang pelatih, itu adalah “masa yang gemilang” bagi Valencia dan para pendukungnya. Kurang dari dua tahun kemudian, mereka kembali menjuarai liga dan kali ini melengkapinya dengan gelar Piala UEFA.

    “Itu tahun yang luar biasa bagi seluruh tim, baik secara individu maupun kolektif,” kata Vicente kepada VCF Media Radio. “Kami melakukan banyak hal dengan sangat baik dan menjadi tim yang sangat kompak serta solid. Pertahanan kami luar biasa, dan saat menyerang kami sangat berbahaya. Kami mampu mendominasi lawan dan serangan balik kami sangat bagus, dengan banyak pemain masuk ke kotak penalti lawan.”

    Valencia juga sama kuatnya secara mental dan taktik, tidak seperti Madrid, rival utama mereka dalam perebutan gelar sepanjang sebagian besar musim itu. Galacticos milik Florentino Perez sempat unggul 12 poin ketika musim menyisakan 12 pertandingan, tetapi akhirnya finis keempat setelah tampil buruk sepanjang fase akhir musim. Valencia memanfaatkannya sepenuhnya dengan menjalani sepuluh pertandingan tanpa kekalahan. Mereka meraih 28 dari kemungkinan 30 poin untuk memastikan gelar kedua dalam tiga musim ketika kompetisi masih menyisakan dua pertandingan.

    “Saya ingat perayaan di Valencia, ketika semua orang berkumpul di Plaza del Ayuntamiento,” kata Vicente. “Saya orang Valencia, jadi melihat kota ini seperti itu membuat saya merinding.”

    Sepuluh hari kemudian, para pemain dan pendukung kembali merayakan keberhasilan Valencia mengalahkan Marseille 2-0 dalam final Piala UEFA di Gothenburg untuk memastikan dua gelar yang sensasional. “Ini musim yang luar biasa,” kata Benitez dengan antusias malam itu di Swedia, “dan kami akan menetapkan target baru untuk musim berikutnya.” Namun, ia sudah pergi sebelum musim itu dimulai.

  • “Lim, pulanglah!”

    Peter Lim protest Valencia
    Getty

    Sejak membeli Valencia pada 2014, Lim menyaksikan kemerosotan drastis prestasi klub tersebut.

    Pada 1 Juni 2004, Benitez mengundurkan diri sebagai pelatih Valencia. Daya tarik Liverpool turut memengaruhi keputusannya, tetapi kepergiannya sudah lama membayangi sebelum Liverpool menyatakan ketertarikan untuk merekrutnya. Bahkan, Benitez telah berselisih dengan direktur olahraga Valencia, Jesus Garcia Pitarch, mengenai perekrutan pemain sebelum musim 2003/04 dimulai. "Saya berharap mendapat sofa, tetapi mereka malah membawakan lampu," ujarnya dalam sindiran yang kemudian terkenal mengenai aktivitas transfer klub.

    Ia juga menegaskan bahwa meski meninggalkan Valencia merupakan "salah satu keputusan tersulit" dalam kariernya, ia merasa tak punya pilihan lain selain pergi. "Saya ingin melihat upaya klub untuk mempertahankan saya sebagai hal positif," katanya, "tetapi setelah berbagai peristiwa musim ini yang telah melemahkan semangat saya, saya memutuskan untuk mempertimbangkan kembali masa depan saya di klub."

    Untuk membangkitkan semangat para pendukung, Valencia kembali menunjuk Ranieri, sosok kesayangan suporter. Namun, periode keduanya di Mestalla berakhir buruk dan hanya berlangsung delapan bulan. Mantan pelatih Chelsea itu dipecat setelah kekalahan memalukan dari Steaua Bucharest di babak 32 besar Piala UEFA. Sayangnya, Valencia tak pernah benar-benar kembali seperti dulu dan, bagi para pendukung, Lim adalah alasan utamanya.

    Ketika mengambil alih pada Oktober 2014, saat klub berada dalam kondisi keuangan yang genting, para suporter optimistis bahwa miliarder asal Singapura itu akan kembali menjadikan Valencia kekuatan besar di sepakbola Spanyol dan Eropa. Namun, meski Valencia menjuarai Copa pada 2019 sekaligus lolos ke Liga Champions, respons Lim atas kesuksesan itu, yakni memecat pelatih kesayangan suporter Marcelino dan direktur sepakbola yang sangat dihargai Mateu Alemany akibat perselisihan mengenai kebijakan transfer, membuat para suporter murka. Mereka sudah lama menuding sang pemilik tak benar-benar peduli pada klub.

    Lim tak berbuat apa-apa untuk meredakan kecurigaan itu dalam wawancara langka dengan The Financial Times pada 2021. Dalam wawancara tersebut, ia menyebut Valencia sebagai "aset prestisius" yang "sangat bermanfaat untuk membangun jejaring". Tiba-tiba, keputusan ganjil menunjuk Gary Neville sebagai pelatih pada 2016 menjadi jauh lebih masuk akal, mengingat mantan bek sayap Manchester United itu juga merupakan salah satu pemilik Salford City. Pernyataan tersebut bisa dibilang turut menjelaskan mengapa Valencia mendatangkan begitu banyak pemain dan pelatih yang diwakili agen ternama Jorge Mendes selama Lim memimpin.

    Canizares merupakan salah satu pengkritik paling vokal terhadap pemilik klub setelah pemecatan mengejutkan Marcelino pada 2019, dan hingga kini ia masih menjadi salah satu yang terdepan dalam menyerukan perubahan. "Saya tidak tahu apakah Peter Lim bahkan mengetahui kondisi tim saat ini, apakah dia menonton pertandingan-pertandingannya," kata kiper legendaris itu kepada Tiempo de Juego, merujuk pada fakta bahwa Lim sudah lama tidak terlihat, sementara putranya, Kiat, yang ditunjuk sebagai ketua klub pada 2024, juga jarang terlihat di Mestalla.

    "Valencia sedang terluka, tetapi sebagai bisnis, Valencia adalah tambang emas, benar-benar tambang emas. Lihat saja: lebih dari 40 ribu orang datang ke Mestalla meskipun mereka tahu akan menderita dan merasa malu. Dengan kata lain, klub ini memiliki basis suporter yang luar biasa.

    "Masalahnya, Peter Lim tidak bersedia mendengarkan pihak-pihak yang telah mencoba membeli klub. Upaya terakhir terjadi kurang dari setahun lalu. Jadi, persoalan kita adalah bagaimana membuat Peter Lim menjual klub ini dan membangunkan kita dari mimpi buruk ini?"

    Seperti yang dikhawatirkan sebagian suporter, degradasi mungkin menjadi satu-satunya jawaban. Namun, mereka akan berdoa agar keadaan tidak sampai sejauh itu, begitu pula siapa pun yang mengingat masa kejayaan Valencia, termasuk Rodri.