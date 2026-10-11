Dengan demikian, masa jabatan Cuper selama dua tahun berakhir pahit. Ia hanya mempersembahkan satu gelar Piala Super Spanyol, dan para pendukung tidak terlalu menyesali kepergiannya. Namun, penunjukan Rafael Benitez sebagai penggantinya juga tidak membuat para suporter yakin.

Presiden Valencia Pedro Cortes bersikeras bahwa sosok yang baru saja membawa Tenerife promosi ke kasta tertinggi itu adalah “pelatih ideal” bagi klub: “Dia seorang profesional yang sangat memenuhi syarat untuk menangani tim seperti yang kami inginkan: muda, agresif, dan punya mentalitas pemenang.” Namun, sudah menjadi rahasia umum bahwa Valencia telah menawarkan jabatan itu kepada Javier Irureta, Mane Esnal, dan Luis Aragones, tetapi ketiganya menolak.

Kedatangan Benitez bukan hanya mengejutkan para pendukung. Para pemain juga terkejut, tetapi mereka segera terpikat oleh perpaduan sikap rendah hati dan keyakinan dirinya. Menurut Canizares, Benitez mengatakan kepada mereka dalam salah satu pertemuan tim pertamanya, “Kalian baru saja tampil di final Liga Champions, sedangkan saya datang dari Segunda Division. Namun, dengan rendah hati, saya rasa saya punya cara untuk membuat kalian berkembang.”

Benitez pun melakukannya, meski ia nyaris dipecat sebelum genap lima bulan menjabat. Sosok di balik ‘Keajaiban Istanbul’ itu secara terbuka mengakui bahwa kemenangan Valencia 3-2 atas Espanyol pada 13 Desember merupakan salah satu pertandingan terpenting sepanjang kariernya. Pelatih baru itu tengah berada di bawah tekanan besar. Valencia merosot dari posisi kedua ke posisi kedelapan klasemen setelah lima pertandingan tanpa kemenangan. Karena itu, ketika timnya tertinggal dua gol saat jeda di Barcelona, masa depan Benitez tampak suram.

Namun, seperti dalam kebangkitan luar biasa Liverpool melawan AC Milan pada 2005, sang pelatih melakukan beberapa penyesuaian taktik krusial yang membalikkan jalannya pertandingan. Valencia akhirnya menang berkat gol-gol Francisco Rufete (dua) dan Illie.

Kemenangan itu membuat Benitez semakin percaya diri. “Pada Januari, saya mengatakan kepada beberapa pemain bahwa kami akan menjuarai liga,” katanya kepada kanal media klub. “Mereka mengira saya gila. Namun, sejak saat itu, tim terus berkembang.

“Sebelumnya, Hector Cuper sudah melakukan pekerjaan yang bagus. Kami menyempurnakannya agar tim sedikit lebih berorientasi menyerang dan lebih seimbang. Aimar adalah pemain yang sangat berbakat dan bisa tampil jauh lebih baik ketika dikelilingi pemain-pemain pekerja keras. Baraja lebih piawai masuk ke kotak penalti daripada siapa pun. Ada pemain seperti Vicente atau Kily yang mampu membongkar pertahanan lawan.

“Menurut saya, tim ini sangat seimbang. Semua orang menyoroti duet Albelda dan Baraja, yang bekerja dengan sempurna. Namun, di sisi kanan ada Rufete dan Angulo, sementara di kiri ada Kily dan Vicente. Mereka aktif membantu serangan sekaligus menjalankan tugas bertahan. Kualitas bukan hanya soal keterampilan. Kualitas adalah melakukan hal yang tepat pada saat yang tepat, dan kami sering melakukannya.

“Selain itu, sedikit demi sedikit, terjalin ikatan yang kuat dengan para pendukung, dan Mestalla menjadi benteng yang tangguh. Kepercayaan diri kami sangat besar dan terus tumbuh dari hari ke hari.”

Hasilnya, Valencia hanya kalah sekali sejak akhir Januari hingga 11 Mei 2002. Mereka melaju menuju gelar liga pertama dalam 31 tahun dengan memenangi tujuh dari delapan pertandingan terakhir dan finis delapan poin di atas Deportivo La Coruna.

“Saya akan selalu mengingat parade itu,” kata Benitez kepada BBC Sport, “dan melihat orang-orang menangis di jalanan.” Seperti kata sang pelatih, itu adalah “masa yang gemilang” bagi Valencia dan para pendukungnya. Kurang dari dua tahun kemudian, mereka kembali menjuarai liga dan kali ini melengkapinya dengan gelar Piala UEFA.

“Itu tahun yang luar biasa bagi seluruh tim, baik secara individu maupun kolektif,” kata Vicente kepada VCF Media Radio. “Kami melakukan banyak hal dengan sangat baik dan menjadi tim yang sangat kompak serta solid. Pertahanan kami luar biasa, dan saat menyerang kami sangat berbahaya. Kami mampu mendominasi lawan dan serangan balik kami sangat bagus, dengan banyak pemain masuk ke kotak penalti lawan.”

Valencia juga sama kuatnya secara mental dan taktik, tidak seperti Madrid, rival utama mereka dalam perebutan gelar sepanjang sebagian besar musim itu. Galacticos milik Florentino Perez sempat unggul 12 poin ketika musim menyisakan 12 pertandingan, tetapi akhirnya finis keempat setelah tampil buruk sepanjang fase akhir musim. Valencia memanfaatkannya sepenuhnya dengan menjalani sepuluh pertandingan tanpa kekalahan. Mereka meraih 28 dari kemungkinan 30 poin untuk memastikan gelar kedua dalam tiga musim ketika kompetisi masih menyisakan dua pertandingan.

“Saya ingat perayaan di Valencia, ketika semua orang berkumpul di Plaza del Ayuntamiento,” kata Vicente. “Saya orang Valencia, jadi melihat kota ini seperti itu membuat saya merinding.”

Sepuluh hari kemudian, para pemain dan pendukung kembali merayakan keberhasilan Valencia mengalahkan Marseille 2-0 dalam final Piala UEFA di Gothenburg untuk memastikan dua gelar yang sensasional. “Ini musim yang luar biasa,” kata Benitez dengan antusias malam itu di Swedia, “dan kami akan menetapkan target baru untuk musim berikutnya.” Namun, ia sudah pergi sebelum musim itu dimulai.