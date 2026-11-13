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Poch the right choice to replace Carrick_1-1.jpgGetty/GOAL

Keberhasilan Manchester United akhirnya menggaet Mauricio Pochettino untuk menggantikan Michael Carrick menjadi keputusan pertama mereka soal pelatih yang tepat dalam beberapa tahun terakhir

Pelatih Amerika Serikat itu akan mengambil alih kendali di Old Trafford pada 18 November, dan ia bakal membuktikan bahwa paket kompensasi besar untuknya sepadan.

James Westwood
Diterjemahkan oleh

  • "Jika melihat 11 tahun yang berlalu sejak David Gill dan Sir Alex [Ferguson] mundur, sudah ada sederet pelatih," kata Sir Jim Ratcliffe pada Februari 2024, tak lama setelah memimpin keberhasilan INEOS mengambil alih saham minoritas Manchester United. "Beberapa di antaranya sangat bagus, tetapi tidak satu pun berhasil atau bertahan lama. Anda tidak bisa menyalahkan semua pelatih itu. Satu-satunya kesimpulan adalah lingkungan tempat mereka bekerja tidak mendukung."

    United telah memecat tiga manajer permanen sejak wawancara itu. Michael Carrick mengalami nasib yang sama seperti Ruben Amorim dan Erik ten Hag setelah awal yang buruk pada musim 2026-27. Para suporter tidak pernah berbalik menentang Carrick. Sebaliknya, mereka terus menyemangati mantan gelandang itu hingga akhir, tetapi bukan karena mereka percaya secara membabi buta pada kemampuannya sebagai pelatih.

    Mantan pelatih Middlesbrough itu kewalahan menangani situasi yang dihadapinya. United saat ini berada di peringkat ke-18 klasemen Liga Primer Inggris dengan satu kemenangan dari 10 laga pertama, pencapaian terburuk yang belum pernah mereka alami sejak musim 1986-87. Pertahanan mereka yang buruk sudah kebobolan 19 gol, catatan terburuk ketiga di liga, sementara satu-satunya laga tanpa kebobolan musim ini diraih saat menghadapi Sabah, pendatang baru di Liga Champions.

    Jadi, Carrick memang harus pergi. Namun, ia bukan pihak yang patut disalahkan atas keadaan menyedihkan ini. Karena itulah, ia pergi dengan statusnya sebagai legenda tetap utuh. Pelatih berusia 45 tahun itu jelas tidak ditunjang oleh lingkungan kerja yang memadai. Bursa transfer musim panas yang mengecewakan membuatnya tak mampu melanjutkan capaian musim lalu, ketika United finis di peringkat ketiga.

    United juga seharusnya menunjuk manajer yang lebih berpengalaman untuk mencoba membawa tim ke tahap berikutnya. Setelah gagal mendukung visi Amorim untuk meraih kesuksesan dan memberi Ten Hag kesempatan bertahan yang tidak layak ia dapatkan, keputusan Ratcliffe dan jajaran petinggi INEOS untuk memberikan kontrak permanen kepada Carrick menjadi kesalahan besar lainnya.

    Penunjukan Pochettino harus berhasil. Jika tidak, Manchester United menghadapi ancaman degradasi yang sangat nyata. Untungnya bagi para pendukung United, mantan pelatih Tottenham itu memenuhi semua kriteria yang dibutuhkan. Penunjukannya menjadi keputusan pertama klub yang masuk akal dalam memilih manajer setelah bertahun-tahun. Sulit dipahami mengapa pelatih asal Argentina itu tidak didatangkan ke Old Trafford lebih awal, padahal ia sudah tiga kali menjalani wawancara untuk posisi tersebut. Namun, bagi United yang berupaya mendapatkan sedikit stabilitas, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.

  • Pilihan yang menonjol

    Mauricio Pochettino USMNT 2026
    Getty Images

    Pochettino bukan satu-satunya pelatih yang dipertimbangkan petinggi Manchester United, tetapi ia paling mampu membawa perubahan segera dan signifikan.

    United juga santer dikaitkan dengan Eddie Howe dan Julian Nagelsmann. Keduanya tersedia untuk direkrut setelah masing-masing meninggalkan jabatan sebelumnya di Newcastle dan Jerman pada musim panas. Awal bulan ini, muncul laporan bahwa Howe merupakan 'kandidat pilihan' Jason Wilcox untuk menggantikan Carrick, kabar yang semestinya langsung memicu kekhawatiran.

    Sejak ditunjuk sebagai direktur sepakbola, Wilcox berulang kali membuktikan bahwa penilaiannya tidak bisa dipercaya. Ia menerapkan rencana perekrutan tiga tingkat yang konyol dan membuat Manchester United semakin tertinggal dibanding sebelumnya. Howe bekerja dengan baik dalam jabatan-jabatan sebelumnya di Newcastle dan Bournemouth, tetapi gaya melatihnya yang cocok untuk tim nonunggulan tidak sesuai bagi klub raksasa dunia seperti United.

    Sementara itu, Nagelsmann gagal total bersama Jerman dan hanya meraih satu gelar Bundesliga yang memang sudah diperkirakan selama 19 bulan menangani Bayern Munich. Kemampuannya mengelola pemain juga kerap dikritik, sementara sejumlah pihak menuduhnya menerapkan taktik yang terlalu rumit.

    United akan membayar $10 juta (£7,5 juta) untuk mengaktifkan klausul pelepasan dalam kontrak Pochettino bersama tim nasional putra Amerika Serikat, tetapi ia tidak membawa persoalan lain. Pelatih asal Argentina itu memiliki kepribadian dan pengetahuan untuk segera membangkitkan semangat ruang ganti dan memimpin proyek yang benar-benar punya prospek.

  • Dukungan Ferguson

    Manchester United v Southampton - Premier League
    Getty Images Sport

    Rumor yang mengaitkan Pochettino dengan United telah beredar selama hampir satu dekade, dipicu oleh hubungannya dengan manajer terhebat dalam sejarah klub tersebut.

    Pochettino ditetapkan sebagai pilihan utama United setelah Jose Mourinho dipecat pada Desember 2018, tetapi jabatan itu akhirnya diberikan kepada Ole Gunnar Solskjaer. Pada musim semi 2022, mantan pelatih Tottenham itu bersaing langsung dengan Ten Hag, dan pelatih asal Belanda tersebut akhirnya dianggap sebagai pilihan terbaik untuk membangun kembali tim dalam jangka panjang. Dua tahun kemudian, United kembali mempertimbangkan Pochettino setelah ia meninggalkan Chelsea, tetapi entah mengapa tetap mempertahankan Ten Hag.

    Mengingat Ten Hag bertanggung jawab mendatangkan pemain seperti Antony, Rasmus Hojlund, Mason Mount, Andre Onana, Manuel Ugarte, Joshua Zirkzee, dan Lisandro Martinez, serta United tidak pernah memiliki identitas permainan yang jelas selama dua setengah tahun kepemimpinannya, bisa dikatakan klub itu kini akan berada dalam kondisi yang jauh lebih baik seandainya Pochettino yang ditunjuk.

    Tottenham, yang terus-menerus gagal memenuhi ekspektasi, menjadi penantang serius gelar Liga Primer Inggris di bawah asuhannya. Pochettino juga berada di jalur untuk memberikan dampak serupa di Chelsea sebelum masa jabatannya berakhir terlalu cepat. Ia pun membawa Southampton finis di posisi kedelapan pada musim 2013-14, pencapaian tertinggi mereka dalam 11 tahun, dan meninggalkan kesan mendalam bagi Ferguson sebelum pelatih itu pensiun.

    United mengalahkan Southampton 2-1 pada Januari 2013, 12 hari setelah kedatangan Pochettino, dan Ferguson menyebut Southampton sebagai "tim terbaik yang bermain di Old Trafford musim ini". Tiga tahun kemudian, menjelang akhir musim kedua Pochettino di Tottenham, Ferguson menyebutnya "manajer terbaik di Liga Primer Inggris" dan berkata, "Anda tidak pernah melihatnya kehilangan ketenangan, dan cara timnya bermain menjadi bukti kerja yang ia lakukan."

    Keduanya kemudian bertemu untuk makan malam di London, ketika Louis van Gaal berada di ambang pemecatan di Old Trafford. Pada akhirnya, United memilih Mourinho untuk memimpin tim, tetapi nama Pochettino terus dikaitkan dengan klub tersebut sejak saat itu. "Saya akan selalu mengingat setiap detail dari percakapan selama berjam-jam itu," kenang Pochettino dalam bukunya ‘Brave New World’. "Itu adalah mimpi yang menjadi kenyataan."

    Ferguson dikabarkan mendukung Pochettino untuk menjadi pelatih United pada 2022, dan kekagumannya yang telah lama terjalin terhadap pria berusia 54 tahun itu belum berkurang. Pochettino pun tidak menghindari pembicaraan tentang kaitannya yang tidak resmi dengan Manchester United, dan mengakui bahwa ia merasa masih punya urusan yang belum tuntas di Liga Primer Inggris.

    "United selalu menunjukkan ketertarikan. Namun, situasi ideal untuk melatih di sana belum pernah benar-benar terwujud," katanya kepada FourFourTwo pada Mei. "Saya selalu mengatakan bahwa saya nyaris menjuarai Liga Primer Inggris dan Liga Champions, dan ingin mencoba lagi. Saya ingin menjadi bagian dari proyek yang berambisi menjuarai keduanya."

  • Menyia-nyiakan bakatnya

    Mauricio Pochettino, USMNT
    Getty

    Pelatih asal Argentina itu telah menandatangani kontrak baru dengan Federasi Sepak Bola Amerika Serikat, tetapi jelas masih berjiwa pelatih klub.

    Pochettino melontarkan komentar itu sebelum Piala Dunia 2026, yang tidak berjalan sesuai rencana bagi Amerika Serikat saat bermain di kandang sendiri. Setelah melewati fase grup dengan mudah dan menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina pada fase gugur pertama, Amerika Serikat tersingkir usai menelan kekalahan memalukan 4-1 dari Belgia di babak 16 besar.

    Kualitas permainan Amerika Serikat memang meningkat. Para pemain telah mengadopsi filosofi pressing tinggi Pochettino, tetapi mereka tetap gagal ketika hasil benar-benar dibutuhkan. Bisa dikatakan Pochettino beruntung mendapat tawaran kontrak baru setelah turnamen itu, sebab skuadnya cukup berbakat untuk meraih hasil yang lebih baik.

    Tanpa tawaran konkret dari klub-klub papan atas Eropa, Pochettino menandatangani kontrak untuk menjalani satu siklus empat tahun lagi. Namun, kesempatan untuk kembali melatih klub di level tertinggi terlalu menarik untuk ditolak. Sebagai pelatih muda dengan ambisi besar, kemampuan Pochettino bisa dibilang kurang termanfaatkan bersama Amerika Serikat, yang masih jauh dari kemampuan untuk bersaing dengan negara-negara elite memperebutkan gelar-gelar terbesar dan kecil kemungkinan akan meningkatkan reputasinya.

    Sebaliknya, membangkitkan Manchester United akan menjadi pencapaian yang menentukan kariernya dan berpotensi menempatkan Pochettino sejajar dengan Pep Guardiola serta Luis Enrique di jajaran pelatih elite. Karena minimnya trofi, Pochettino belum mendekati level tersebut. Gelar Ligue 1 dan Coupe de France yang diraihnya bersama Paris Saint-Germain tidak terlalu diperhitungkan mengingat dominasi klub itu di sepakbola Prancis.

    Tentu saja, langkah itu mengandung risiko besar mengingat kekacauan yang melanda Manchester United pada era setelah Ferguson. Namun, Pochettino memiliki kemampuan untuk sukses di Old Trafford. Tugas pertamanya adalah menghadirkan konsistensi dan gaya bermain yang khas, seperti yang dilakukannya di Tottenham. Jika setelah itu ia diberi kebebasan membentuk skuad sesuai visinya, segalanya mungkin terjadi. Namun, syarat terakhir itu belum tentu terpenuhi...

  • Perlu dikendalikan

    Jason Wilcox Sir Jim Ratcliffe Manchester United
    Getty

    Wilcox, direktur sepak bola United, merongrong Amorim dan Carrick, dan harus dipaksa mundur selangkah

    Akan mengejutkan jika Pochettino bergabung dengan United dengan ketentuan yang sama seperti Carrick dan Amorim, yang menyerahkan kewenangan akhir dalam urusan transfer kepada Wilcox. Hal itu tidak boleh terulang, dan Pochettino juga membutuhkan jaminan bahwa klub tidak akan terus begitu ketat dalam mengeluarkan dana.

    Pelatih asal Argentina itu pernah berselisih dengan mantan ketua Tottenham Hotspur, Daniel Levy, karena pendekatannya yang berhati-hati dalam merekrut pemain. Ia mendesak klub tersebut untuk “bersikap seperti klub besar” jika ingin memiliki peluang meraih trofi. United kini harus melakukan hal yang sama jika ingin kembali menembus enam besar.

    Terlilit utang akibat keluarga Glazer, Manchester United beroperasi dengan anggaran terbatas, tetapi dana tambahan bisa diperoleh dari penjualan pemain. Marcus Rashford, Mount, Martinez, Ugarte, dan Zirkzee bisa, dan seharusnya, dimasukkan ke daftar jual pada Januari karena sudah terlalu lama tidak memberikan kontribusi apa pun.

    Setiap sumber daya yang tersedia juga harus digunakan dengan jauh lebih cermat. United menyia-nyiakan £50 juta saat merekrut Andrey Santos dari Chelsea. Kondisi fisik Carlos Baleba menjadi kendala sejak kepindahannya dari Brighton senilai £70 juta, yang menunjukkan kegagalan dalam proses uji tuntas. Sementara itu, Youri Tielemans, yang didatangkan seharga £35 juta, tampak telah melewati masa terbaiknya pada usia 29 tahun. Semua pemain itu merupakan rekrutan Wilcox. Tahun lalu, ia juga menentang Amorim dengan mendorong perekrutan Benjamin Sesko, yang kerap dilanda cedera, seharga £74 juta alih-alih Ollie Watkins.

    Wilcox juga mencampuri strategi tim ketika Amorim masih berada di klub. Kewenangannya harus dicabut, atau lebih baik lagi, ia disingkirkan sepenuhnya. Jika Carrick harus bertanggung jawab atas performa buruk United, mantan pemain sayap Leeds itu juga harus bertanggung jawab. Ia baru memiliki pengalaman satu tahun sebagai direktur sepakbola di Southampton sebelum INEOS membawanya ke Old Trafford.

    Memberikan otonomi tanpa syarat sebesar yang pernah dinikmati Ferguson tidak realistis dalam sepakbola modern, tetapi Ratcliffe harus memercayai Pochettino untuk menjadi pelatih sekaligus manajer.

  • Memulihkan nilai-nilai

    Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Premier League
    Getty Images Sport

    Rekam jejak Pochettino dalam mengembangkan pemain dan gaya bermain menyerangnya menjadikannya sosok ideal untuk mengangkat performa para pemain United yang saat ini tampil mengecewakan

    Pochettino melampaui ekspektasi dalam semua pekerjaan sebelumnya di Liga Primer Inggris, bahkan di Chelsea. Ia membawa klub itu finis di peringkat keenam dan kembali tampil di kompetisi Eropa setelah mewarisi skuad yang finis di peringkat ke-12 pada musim sebelumnya. Chelsea juga mencapai final Carabao Cup dan semifinal Piala FA selama ia menangani klub tersebut, sementara Cole Palmer berkembang menjadi bintang besar di bawah asuhannya.

    Itu menjadi alasan lain mengapa Pochettino cocok untuk United, yang belakangan memiliki catatan buruk dalam mengembangkan pemain muda. Harry Kane, Son Heung-min, dan Dele Alli menjadi salah satu trio paling efektif di Liga Primer Inggris ketika Pochettino menangani Tottenham. Ia juga mengorbitkan Luke Shaw yang saat itu berusia 17 tahun di Southampton.

    “Dia pandai membuat Anda merasa nyaman dan berusaha mengeluarkan kemampuan terbaik Anda,” kata Palmer kepada BBC pada 2024. Kemampuan itu juga berlaku bagi pemain yang sudah mapan. Mousa Dembele, Christian Eriksen, Conor Gallagher, dan Marc Cucurella termasuk di antara mereka yang mencapai level baru berkat bimbingannya.

    United mungkin telah menemukan sosok yang tepat untuk membimbing pemain muda seperti Kobbie Mainoo, Leny Yoro, dan Ayden Heaven, serta penyerang seperti Mateus Cunha dan Amad Diallo, yang efektivitasnya dalam penyelesaian akhir kerap naik turun. Yang lebih penting lagi, Pochettino akan menghadirkan struktur taktik yang sangat dibutuhkan.

    Tim asuhannya bertahan sebagai satu kesatuan: satu pemain menekan pembawa bola, sementara pemain lain menutup jalur umpan. Pendekatan ini menuntut disiplin ketat, tetapi dapat banyak membantu menutupi kelemahan individu di lini belakang. Sebaliknya, sistem ‘tekanan setengah’ Carrick yang sabar justru memberi para pemain alasan untuk mengendurkan usaha.

    Dalam menyerang, Pochettino menyukai formasi cair 4-2-3-1 atau 4-3-3 yang mengandalkan bek sayap untuk melebarkan permainan. Para pemain sayap berfungsi lebih seperti dua pemain nomor 10, yang semestinya sangat membantu Cunha, Bryan Mbeumo, dan Patrick Dorgu tampil maksimal. Tujuan utamanya adalah menciptakan keunggulan jumlah pemain di tengah lapangan dan mencari umpan langsung yang membelah pertahanan, dengan permainan agresif dan proaktif lebih diutamakan daripada rangkaian umpan yang dibangun secara perlahan.

    Dalam jangka pendek, sepakbola berintensitas tinggi adalah satu-satunya cara bagi United untuk mulai menang lagi, dan pendekatan itu sejalan dengan nilai-nilai historis klub. Jika ada yang bisa membenahi skuad yang menyedihkan ini, orang itu adalah Pochettino. Jika diberi kebebasan untuk bekerja, ia mungkin juga menjadi orang yang akhirnya memutus siklus kegagalan.