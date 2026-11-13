"Jika melihat 11 tahun yang berlalu sejak David Gill dan Sir Alex [Ferguson] mundur, sudah ada sederet pelatih," kata Sir Jim Ratcliffe pada Februari 2024, tak lama setelah memimpin keberhasilan INEOS mengambil alih saham minoritas Manchester United. "Beberapa di antaranya sangat bagus, tetapi tidak satu pun berhasil atau bertahan lama. Anda tidak bisa menyalahkan semua pelatih itu. Satu-satunya kesimpulan adalah lingkungan tempat mereka bekerja tidak mendukung."

United telah memecat tiga manajer permanen sejak wawancara itu. Michael Carrick mengalami nasib yang sama seperti Ruben Amorim dan Erik ten Hag setelah awal yang buruk pada musim 2026-27. Para suporter tidak pernah berbalik menentang Carrick. Sebaliknya, mereka terus menyemangati mantan gelandang itu hingga akhir, tetapi bukan karena mereka percaya secara membabi buta pada kemampuannya sebagai pelatih.

Mantan pelatih Middlesbrough itu kewalahan menangani situasi yang dihadapinya. United saat ini berada di peringkat ke-18 klasemen Liga Primer Inggris dengan satu kemenangan dari 10 laga pertama, pencapaian terburuk yang belum pernah mereka alami sejak musim 1986-87. Pertahanan mereka yang buruk sudah kebobolan 19 gol, catatan terburuk ketiga di liga, sementara satu-satunya laga tanpa kebobolan musim ini diraih saat menghadapi Sabah, pendatang baru di Liga Champions.

Jadi, Carrick memang harus pergi. Namun, ia bukan pihak yang patut disalahkan atas keadaan menyedihkan ini. Karena itulah, ia pergi dengan statusnya sebagai legenda tetap utuh. Pelatih berusia 45 tahun itu jelas tidak ditunjang oleh lingkungan kerja yang memadai. Bursa transfer musim panas yang mengecewakan membuatnya tak mampu melanjutkan capaian musim lalu, ketika United finis di peringkat ketiga.

United juga seharusnya menunjuk manajer yang lebih berpengalaman untuk mencoba membawa tim ke tahap berikutnya. Setelah gagal mendukung visi Amorim untuk meraih kesuksesan dan memberi Ten Hag kesempatan bertahan yang tidak layak ia dapatkan, keputusan Ratcliffe dan jajaran petinggi INEOS untuk memberikan kontrak permanen kepada Carrick menjadi kesalahan besar lainnya.

Penunjukan Pochettino harus berhasil. Jika tidak, Manchester United menghadapi ancaman degradasi yang sangat nyata. Untungnya bagi para pendukung United, mantan pelatih Tottenham itu memenuhi semua kriteria yang dibutuhkan. Penunjukannya menjadi keputusan pertama klub yang masuk akal dalam memilih manajer setelah bertahun-tahun. Sulit dipahami mengapa pelatih asal Argentina itu tidak didatangkan ke Old Trafford lebih awal, padahal ia sudah tiga kali menjalani wawancara untuk posisi tersebut. Namun, bagi United yang berupaya mendapatkan sedikit stabilitas, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.