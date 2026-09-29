Kebangkitan Alessia Russo: Bagaimana penyerang nomor 9 Arsenal dan England itu menjadi pemain kelas dunia
Dalam satu sisi, masuk akal jika Alessia Russo harus menunggu dengan sabar pujian dan pengakuan dari luar yang layak ia dapatkan. Bagaimanapun, ia bukan penyerang yang sangat produktif seperti Ewa Pajor atau Khadija Shaw, dengan permainan menyeluruhnya justru mengantarkannya menjadi penyerang tengah pilihan utama bagi Arsenal dan Inggris pada usia 24 tahun.
Akibatnya, di masa lalu, ia mungkin mudah diabaikan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ia sama sekali tidak lagi seperti itu.
Fakta bahwa Russo menjadi sosok sentral saat Arsenal menjuarai Liga Champions Wanita dan Inggris mempertahankan mahkota Kejuaraan Eropa mereka pada musim panas 2025 membuatnya mendapat banyak penghormatan dalam pemungutan suara Ballon d'Or. Pemain berusia 27 tahun itu akhirnya menempati peringkat ketiga dalam persaingan Golden Ball yang menarik, di mana sebagian orang menilai ada setidaknya empat pemenang yang layak, termasuk Russo, rekan setimnya di Arsenal Mariona Caldentey, dua kali pemenang Alexia Putellas, dan pemenang akhirnya Aitana Bonmati.
Russo juga melancarkan upaya untuk meraih Ballon d'Or itu tanpa musim statistik yang luar biasa. Ia membukukan total gabungan 36 gol dan assist untuk klub dan negara pada musim 2024-25, jumlah yang sama dengan Bonmati, lebih sedikit daripada 41 milik Caldentey, dan cukup jauh dari 48 milik Putellas. Russo juga seorang penyerang, sementara yang lain semuanya gelandang, yang kemungkinan besar merugikannya.
Tahun ini, ketika upacara Ballon d'Or 2026 kian dekat, Russo kembali masuk nominasi tetapi tidak berada dalam persaingan sekuat sebelumnya. Kurangnya kesuksesan tim menjadi alasan utama: Arsenal gagal meraih trofi musim lalu, sementara Inggris tidak lolos untuk tampil di putaran final Nations League baru-baru ini. Namun, angka-angka pribadi Russo meningkat, dengan ia menambahkan lebih banyak gol ke dalam permainannya untuk benar-benar menegaskan dirinya sebagai penyerang tengah kelas dunia yang komplet, layak untuk masuk ke dalam Klub Kelas Dunia GOAL.
Bekerja di luar lapangan
Perkembangan Russo menjadi pencetak gol yang lebih konsisten dan produktif tidak terjadi dalam semalam, juga bukan karena kebetulan. Sebagai sosok profesional teladan, bintang Inggris itu melakukan banyak pekerjaan tambahan bersama staf England dan staf Arsenal, termasuk penyerang legendaris Kelly Smith, untuk meningkatkan kemampuannya sebagai pencetak gol selama bertahun-tahun.
Bagi Jonas Eidevall, mantan bos Arsenal yang membawanya ke London utara, ini tidak pernah menjadi persoalan penyelesaian akhir. "Saya sudah mengatakan sejak awal bahwa kemampuan penyelesaian akhirnya adalah yang terbaik yang pernah saya tangani," jelasnya sebelum kepergiannya dari klub. "Yang penting bagi Alessia adalah berkembang, bermain, dan semakin sering berada di posisi mencetak gol. Saya pikir sebagai penyerang, itu harus menjadi tujuan Anda setiap saat, untuk berada di posisi yang tepat, karena jika Anda berada di sana, gol akan datang sebagai konsekuensinya."
Memetik hasilnya
Bersama Eidevall, penggantinya Renee Slegers dan bos Inggris Sarina Wiegman, serta staf mereka, Russo berupaya untuk lebih sering masuk ke apa yang disebut Eidevall sebagai "zona gol".
Sekali lagi, itu tidak langsung membuahkan hasil dalam semalam. Sebelum jumlah golnya meningkat, angka-angka dasar Russo lebih dulu naik. Ia lebih sering melakukan sentuhan di kotak penalti lawan dibanding sebelumnya, melepaskan lebih banyak tembakan dan lebih rutin mengarahkannya ke gawang, sehingga statistik expected goals-nya meningkat, sebelum pada akhirnya lebih sering mencetak gol.
Pada musim 2024-25, Russo untuk pertama kalinya mencapai angka 20 gol dan membantu Arsenal menjuarai Liga Champions serta Inggris berjaya di Euro. Menariknya, tujuh golnya di Liga Champions hanya kalah dari Claudia Pina milik Barcelona. Pada kampanye berikutnya, ia hanya kurang satu gol untuk mencatatkan musim pertamanya dengan 30 gol, dengan kali ini mencetak sembilan gol di Liga Champions, total yang hanya dilampaui oleh Pajor dari Barca.
"Saya pikir yang Anda lihat sekarang adalah ketika dia masuk ke ruang yang tepat dengan timing yang tepat, dia memiliki keyakinan yang sangat besar terhadap apa yang dia lakukan," ujar Slegers pada awal tahun ini. "Saya pikir itulah yang membawanya ke level lain."
Mencari keseimbangan
Upaya yang dilakukan Russo untuk menjadi penyerang yang lebih produktif seperti ini memang selalu terasa membutuhkan keseimbangan yang tepat. Bagaimanapun, ia adalah pemain yang suka turun lebih dalam atau melebar untuk terlibat dalam permainan build-up dan menghubungkan serangan, dan cara ia melakukannya berkualitas tinggi serta bisa memberi manfaat. Namun, ketika itu membuatnya keluar dari kotak penalti dan membuat timnya tanpa pemain di area yang tepat untuk mencetak gol, hal itu bisa menjadi masalah.
Untungnya, semua pihak tampaknya telah menemukan keseimbangan yang tepat untuk membantu Russo menjadi penyerang 20 gol seperti yang diprediksi Eidevall, dengan cukup berani pada saat itu, sambil memastikan ia tetap menjadi salah satu penyerang tengah paling komplet dalam olahraga ini.
Kemampuannya mencatat assist di samping gol-golnya tetap ada, sementara penggunaan Russo oleh Slegers dalam peran No.10 pada momen-momen tertentu memungkinkannya semakin memaksimalkan kreativitas itu sekaligus membebaskannya dari tanggung jawab untuk selalu berada di posisi di dalam kotak penalti setiap saat.
Tampil di momen penting
Namun, yang benar-benar mengukuhkan status Russo sebagai pemain kelas dunia adalah seberapa sering gol-gol itu datang pada momen-momen besar.
Catatan pentingnya di Liga Champions mencakup begitu banyak gol dalam laga-laga dengan tekanan tertinggi, termasuk dua gol dalam kemenangan comeback 3-0 atas Real Madrid dan satu gol lagi, serta satu assist, dalam kemenangan comeback 4-1 atas Lyon saat Arsenal melaju menuju gelar Liga Champions tahun lalu. Gol terbesar Russo dengan seragam Inggris juga datang musim panas lalu, ketika sundulannya menyamakan kedudukan di final Euro, yang kemudian dimenangi Inggris lewat adu penalti.
Yang paling mengesankan dari yang terakhir itu adalah gol tersebut datang di akhir turnamen ketika banyak pertanyaan muncul soal Russo dan ketajamannya mencetak gol. Satu-satunya golnya sebelum itu tercipta dalam kemenangan telak 6-1 atas Wales di fase grup, sementara pemain pengganti Michelle Agyemang justru rutin menjadi pahlawan pencetak gol di fase gugur.
Namun, Russo memiliki ketenangan untuk menghadapi periode-periode mandul itu. "Dia sangat konsisten dan stabil sebagai pribadi sehingga dia tidak terpengaruh apakah dia mencetak gol atau tidak," jelas Slegers sebelumnya. Itulah alasan dia bisa membalasnya dengan gol-gol sebesar itu, bahkan jika tidak semuanya berjalan sesuai keinginannya di pertandingan-pertandingan sebelumnya.
Itu adalah mentalitas yang hanya dimiliki pemain kelas dunia dan Russo, setelah semua pertanyaan selama bertahun-tahun, jelas merupakan salah satunya saat ini.