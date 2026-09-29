Dalam satu sisi, masuk akal jika Alessia Russo harus menunggu dengan sabar pujian dan pengakuan dari luar yang layak ia dapatkan. Bagaimanapun, ia bukan penyerang yang sangat produktif seperti Ewa Pajor atau Khadija Shaw, dengan permainan menyeluruhnya justru mengantarkannya menjadi penyerang tengah pilihan utama bagi Arsenal dan Inggris pada usia 24 tahun.

Akibatnya, di masa lalu, ia mungkin mudah diabaikan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ia sama sekali tidak lagi seperti itu.

Fakta bahwa Russo menjadi sosok sentral saat Arsenal menjuarai Liga Champions Wanita dan Inggris mempertahankan mahkota Kejuaraan Eropa mereka pada musim panas 2025 membuatnya mendapat banyak penghormatan dalam pemungutan suara Ballon d'Or. Pemain berusia 27 tahun itu akhirnya menempati peringkat ketiga dalam persaingan Golden Ball yang menarik, di mana sebagian orang menilai ada setidaknya empat pemenang yang layak, termasuk Russo, rekan setimnya di Arsenal Mariona Caldentey, dua kali pemenang Alexia Putellas, dan pemenang akhirnya Aitana Bonmati.

Russo juga melancarkan upaya untuk meraih Ballon d'Or itu tanpa musim statistik yang luar biasa. Ia membukukan total gabungan 36 gol dan assist untuk klub dan negara pada musim 2024-25, jumlah yang sama dengan Bonmati, lebih sedikit daripada 41 milik Caldentey, dan cukup jauh dari 48 milik Putellas. Russo juga seorang penyerang, sementara yang lain semuanya gelandang, yang kemungkinan besar merugikannya.

Tahun ini, ketika upacara Ballon d'Or 2026 kian dekat, Russo kembali masuk nominasi tetapi tidak berada dalam persaingan sekuat sebelumnya. Kurangnya kesuksesan tim menjadi alasan utama: Arsenal gagal meraih trofi musim lalu, sementara Inggris tidak lolos untuk tampil di putaran final Nations League baru-baru ini. Namun, angka-angka pribadi Russo meningkat, dengan ia menambahkan lebih banyak gol ke dalam permainannya untuk benar-benar menegaskan dirinya sebagai penyerang tengah kelas dunia yang komplet, layak untuk masuk ke dalam Klub Kelas Dunia GOAL.