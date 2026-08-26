Apa yang harus dilakukan dengan Folarin Balogun? Penyerang USMNT itu menjalani musim panas yang sangat rumit. Pertama, hal-hal positifnya. Dalam empat kali menjadi starter, ia mencetak tiga gol, memimpin lini depan AS dan menambahkan ketajaman yang telah lama hilang dari tim itu selama bertahun-tahun. Ia membuat publik Amerika menyukainya dan menunjukkan bahwa saga perekrutan yang panjang untuk seorang striker yang saat itu belum sepenuhnya matang benar-benar sepadan. Dari sudut pandang produksi, ROI yang dingin dan nyata, ini adalah musim panas yang sempurna.

Namun kemudian ada sisi buruknya. Kartu merah Balogun saat melawan Bosnia dan Herzegovina, betapapun tidak beruntungnya itu, memicu semacam badai kontroversi. Itu adalah keputusan keras dalam situasi panas, dan tentu saja sampai ke Gedung Putih. Presiden Donald Trump turun tangan, dan skorsing satu pertandingan akibat kartu merah Balogun dicabut. Tanpa kesalahan apa pun dari dirinya, Balogun menjadi lambang dari segala hal yang salah dengan Piala Dunia ala Trump, sosok yang bisa lolos dari aturan karena bermain untuk tim tuan rumah.

Terlepas dari bagaimana Anda memandang hal itu, tidak diragukan lagi bahwa nilainya sebagai pesepakbola klub meningkat. Pada saat tulisan ini dibuat, Balogun masih terdaftar sebagai pemain Monaco, tetapi kuat dikaitkan dengan pintu keluar. Ada argumen yang sangat kuat untuk kepergiannya juga. Pemain dengan kualitas dan status seperti Balogun mungkin seharusnya bermain di kompetisi yang lebih bergengsi, kalau bukan di level tertinggi Eropa. Ia mungkin membutuhkan tantangan baru setelah melihat situasi mulai sedikit mandek di Ligue 1. Lalu ada fakta yang lebih mendasar bahwa Balogun adalah pesepakbola yang sangat bagus dan bermain di posisi premium. Klub-klub bersedia membayar mahal untuk itu.

Tetapi ke mana ia seharusnya berlabuh? Ini rumit. Ada opsi di luar negeri dan di Prancis, serta peluang untuk tetap bertahan. GOAL mengulas kemungkinan tujuan masa depan Balogun...