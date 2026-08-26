Ke mana selanjutnya bagi Folarin Balogun? Opsi transfer terbaik bagi bintang Tottenham, Barcelona, dan USMNT itu setelah tampil menonjol di Piala Dunia
Apa yang harus dilakukan dengan Folarin Balogun? Penyerang USMNT itu menjalani musim panas yang sangat rumit. Pertama, hal-hal positifnya. Dalam empat kali menjadi starter, ia mencetak tiga gol, memimpin lini depan AS dan menambahkan ketajaman yang telah lama hilang dari tim itu selama bertahun-tahun. Ia membuat publik Amerika menyukainya dan menunjukkan bahwa saga perekrutan yang panjang untuk seorang striker yang saat itu belum sepenuhnya matang benar-benar sepadan. Dari sudut pandang produksi, ROI yang dingin dan nyata, ini adalah musim panas yang sempurna.
Namun kemudian ada sisi buruknya. Kartu merah Balogun saat melawan Bosnia dan Herzegovina, betapapun tidak beruntungnya itu, memicu semacam badai kontroversi. Itu adalah keputusan keras dalam situasi panas, dan tentu saja sampai ke Gedung Putih. Presiden Donald Trump turun tangan, dan skorsing satu pertandingan akibat kartu merah Balogun dicabut. Tanpa kesalahan apa pun dari dirinya, Balogun menjadi lambang dari segala hal yang salah dengan Piala Dunia ala Trump, sosok yang bisa lolos dari aturan karena bermain untuk tim tuan rumah.
Terlepas dari bagaimana Anda memandang hal itu, tidak diragukan lagi bahwa nilainya sebagai pesepakbola klub meningkat. Pada saat tulisan ini dibuat, Balogun masih terdaftar sebagai pemain Monaco, tetapi kuat dikaitkan dengan pintu keluar. Ada argumen yang sangat kuat untuk kepergiannya juga. Pemain dengan kualitas dan status seperti Balogun mungkin seharusnya bermain di kompetisi yang lebih bergengsi, kalau bukan di level tertinggi Eropa. Ia mungkin membutuhkan tantangan baru setelah melihat situasi mulai sedikit mandek di Ligue 1. Lalu ada fakta yang lebih mendasar bahwa Balogun adalah pesepakbola yang sangat bagus dan bermain di posisi premium. Klub-klub bersedia membayar mahal untuk itu.
Tetapi ke mana ia seharusnya berlabuh? Ini rumit. Ada opsi di luar negeri dan di Prancis, serta peluang untuk tetap bertahan. GOAL mengulas kemungkinan tujuan masa depan Balogun...
Tottenham Hotspur
Ini adalah tautan yang paling jelas, dan juga yang paling mutakhir. Secara garis besar, formulanya cukup sederhana. Di luar Dominic Solanke yang kerap dibekap cedera, Tottenham sebenarnya tidak punya striker yang benar-benar meyakinkan. Richarlison tidak sempurna dan dikaitkan dengan kepindahan. Perekrutan Omar Marmoush menjanjikan, tetapi ia lebih merupakan penyerang kedua ketimbang penyerang nomor 9 murni.
Tottenham membutuhkan seseorang yang bisa mencetak gol. Balogun sangat cocok dengan profil itu. Ia juga sangat sesuai dengan tipe pemain Roberto De Zerbi. Manajer asal Italia itu menyukai striker mobile yang bisa menekan tinggi dan menuntaskan peluang dari jarak dekat. Balogun menjalani tahun paling produktifnya pada 2022-23 saat bermain dalam tim yang lebih mengandalkan serangan balik. Namun penampilannya bersama USMNT, ketika manajer Mauricio Pochettino meminta timnya tampil agresif tanpa bola, menunjukkan bahwa Balogun bisa berfungsi dalam sistem dengan pressing tinggi.
Kesuksesan De Zerbi bersama Marseille, ketika ia menggunakan Neil Maupay sebagai nomor 9 yang agresif, menjadi bukti konsep yang kuat. Sosok Italia itu adalah manajer yang berapi-api dan tak jarang terlibat perselisihan besar dengan para pemain kunci. Namun ia juga seorang ahli taktik yang cerdas, dan sosok yang oleh Pep Guardiola disebut sebagai 'salah satu manajer paling berpengaruh dalam 20 tahun terakhir.' Jadi, ini adalah kecocokan yang paling ideal.
Barcelona
Kabar yang beredar dari Barcelona saat ini masih simpang siur. Situasinya juga serumit biasanya di Catalunya. Barca menginginkan Julian Alvarez, yang telah menegaskan bahwa ia ingin meninggalkan Atletico Madrid. Namun klubnya saat ini sama sekali tidak berniat menjualnya, terlebih kepada rival di liga. Klub menegaskan hal itu dalam pernyataan keras yang dirilis pada Rabu pagi:
"[Barca] telah merugikan kami secara ekonomi dan sosial. Nol persen kemungkinan untuk menjualnya ke Barca. Situasi ini bukan soal uang, ini soal martabat. Nol persen kemungkinan untuk menjualnya ke Barca," kata mereka.
Ini tampaknya menjadi permainan saling menguji yang klasik di bursa transfer. Laporan-laporan menyebut saga ini bisa berlangsung hingga hari terakhir. Namun untuk sementara, Barca memang memiliki masalah di posisi penyerang. Mereka kehilangan penyerang utama dan pelapis nomor 9 mereka pada musim panas ini. Robert Lewandowski pergi ke Chicago Fire. Ferran Torres memanfaatkan penampilan solid di Piala Dunia untuk mendapatkan bayaran besar dari PSG. Mereka memang punya opsi lain di posisi tersebut. Raphinha bisa bermain di tengah. Dani Olmo juga bisa.
Namun pelatih Hansi Flick sebelumnya sukses dengan penyerang murni dalam sistemnya, terutama Lewandowski saat di Bayern Munich terlebih dahulu lalu di Barca. Faktanya, ia kesulitan ketika dipaksa bekerja tanpa nomor 9, terutama bersama Jerman, saat ia gagal memaksimalkan banyaknya false 9 dalam masa jabatan dua tahun yang berakhir buruk sebagai pelatih kepala.
Kaitan dengan Balogun muncul sesekali. Namun itu tampaknya sejalan dengan sebagian bisnis Barca pada musim panas ini. Anthony Gordon dan Karim Adeyemi, dua penyerang yang atletis dan harus diakui sulit diprediksi, telah didatangkan. Semuanya tampak disiapkan agar Barca menjadi cepat, agresif, dan menghibur. Balogun akan sangat cocok.
Aston Villa
Lalu ada opsi lain di Premier League.
Aston Villa menjalani musim panas yang kacau. Pertama, mereka melakukan hal yang tak terelakkan dan berpisah dengan Morgan Rogers. Entah kesulitan terkait Profit and Sustainability Rules yang dilaporkan memaksa kepindahan itu, atau tangan tak terlihat dari pasar transfer, Villa mencairkan aset berharganya dengan nilai $157 juta. Itu adalah pembayaran berlebih dari Chelsea yang tak bisa mereka tolak. Setelah itu, situasinya hanya makin buruk. Youri Tielemans, poros lini tengah mereka, pergi ke Man United. Ollie Watkins tampaknya berada di ambang hengkang ke klub Saudi Pro League, Al-Hilal. Villa sebenarnya membutuhkan tambahan ancaman gol, dan sejauh ini mereka justru melepas kreator terbaiknya serta membuka peluang menjual penyerang yang telah mencetak nyaris 100 gol di Premier League untuk mereka.
Tapi, posisi mereka sekarang bagaimana? Yah, tidak dalam situasi yang bagus. Mereka memainkan Emi Buendia, gelandang serang serbabisa, sebagai penyerang dalam laga pembuka Premier League. Johan Manzambi akan segera tersedia setelah Piala Dunia yang impresif, tetapi ia lebih merupakan kreator ketimbang pencetak gol murni. Nicolas Jackson tampaknya kian dekat untuk datang dari Chelsea, tetapi ia belum cukup matang sebagai penyerang untuk menjadi satu-satunya opsi bagi klub yang bersaing di Liga Champions. Balogun akan menjadi tambahan yang sangat bagus bukan hanya untuk persaingan, tetapi juga untuk sedikit fleksibilitas taktik.
Manajer Unai Emery pernah melatih Jackson di Villarreal, dan beberapa kali memakai penyerang Senegal itu di sayap. Jadi, ada kemungkinan Balogun dan Jackson bisa bermain bersama. Sedikit gengsi Liga Champions juga sama sekali bukan hal buruk bagi pemain Amerika itu.
Newcastle
Beberapa pekan lalu, ini terlihat jauh lebih mungkin terjadi. Newcastle adalah tim yang sulit ditebak. Di satu sisi, gaya bermain mereka tampaknya sangat cocok untuk Balogun. Mereka kehilangan talenta kreatif di lini tengah, dan manajer baru Matthias Jaissle membuat mereka memainkan sepakbola yang sangat direct dan mengandalkan serangan balik dalam laga pembuka Premier League mereka, hasil imbang 2-2 melawan Liverpool. Dengan Anthony Elanga dan Harvey Barnes di kedua sisi William Osula yang cepat, Newcastle sangat mematikan saat melakukan serangan balik. Ada kemiripan dengan sistem di Reims yang mengeluarkan kemampuan terbaik Balogun muda.
Ia juga merupakan peningkatan dibandingkan Osula dalam urusan mencetak gol, yang penyelesaiannya kadang bisa dikritik. Meski baru berusia 23 tahun, Osula baru mencatatkan 10 gol liga sepanjang kariernya dalam periode bersama Sheffield, Derby, dan kini Newcastle. Dan meski ia termasuk salah satu pemain tercepat yang ada, catatan gol itu tidak benar-benar menumbuhkan keyakinan. Balogun lebih klinis, dan juga lebih komplet. Tahun lalu, ia mencetak 13 gol dari 13 xG, dan juga menyumbang empat assist, berbanding nol milik Osula.
Namun, kabarnya minat Newcastle mulai mendingin. Jaissle telah mendukung Osula. Apakah itu akan terbukti sebagai keputusan yang tepat masih sangat harus ditentukan. Ada juga Nick Woltemade, yang kurang atletis dan tidak benar-benar mampu mewujudkannya musim lalu. Di mana ia cocok dalam tim ini masih belum jelas.
Tetap di Monaco
Lalu ada opsi yang nyaman. Sejujurnya, situasi Balogun saat ini sebenarnya tidak terlalu buruk, dan itu mungkin lebih baik ketimbang memaksakan kepindahan ke Liga Pro Saudi atau Galatasaray, yang juga sempat dikaitkan dengannya.
Ia tampil luar biasa pada paruh kedua musim 2025-26 bersama Monaco, dengan mencetak 12 dari total 19 golnya untuk klub setelah Januari. Ia mencetak sembilan gol dalam 11 pertandingan terakhirnya, dan mencatatkan gol dalam delapan laga beruntun. Ia menjadi Pemain Terbaik Musim Ini klub. Dan meskipun Monaco harus menempuh jalur sulit dengan melewati babak kualifikasi yang menjengkelkan untuk UEFA Conference League, ia masih berada dalam posisi untuk memenangkan trofi Eropa.
Filipe Luís juga merupakan penunjukan pelatih yang menarik, dan datang ke sepak bola Prancis setelah membawa Flamengo menjuarai Copa Libertadores, yang pada dasarnya merupakan jawaban Amerika Selatan untuk Liga Champions, pada 2025. Ia adalah pelatih yang sedang naik daun dan ingin timnya bermain tanpa rasa takut. Itu tampaknya cocok untuk Balogun. Ia masih memiliki dua tahun tersisa dalam kontraknya. Dengan klub-klub lain di sekitar mereka, terutama Marseille dan Lens, kehilangan pelatih mereka dalam beberapa bulan terakhir, Monaco bisa memiliki bekal untuk membalikkan keadaan dan mendorong langkah menuju Liga Champions.
Namun, seluruh laporan mengindikasikan bahwa kemungkinan hengkang jauh lebih besar. Balogun telah dipisahkan dari latihan tim dan belum muncul dalam skuad pada hari pertandingan. Tampaknya ini soal 'kapan', bukan 'apakah', ia akan mendapatkan kepindahan berikutnya.