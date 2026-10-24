Nasib Dele berangsur memburuk setelah Pochettino dipecat pada November 2019. Masalah cedera dan performa yang biasa-biasa saja membuatnya sama sekali tidak lagi menjadi pilihan, sementara sederet manajer, termasuk Jose Mourinho dan Antonio Conte, silih berganti menangani Tottenham. Pada Januari 2022, ia akhirnya diizinkan bergabung dengan Everton lewat transfer gratis.

Pada Mei 2020, saat pembatasan akibat Covid-19 berada di puncaknya, Dele ditodong dengan pisau dan diserang secara fisik di rumahnya sendiri di London utara dalam sebuah perampokan. Suporter Tottenham sekaligus jurnalis Sean Walsh meyakini kejadian itu menjadi titik balik dalam kariernya. “Saya rasa dia tidak pernah benar-benar pulih dari kejadian itu,” katanya kepada GOAL. “Dalam Project Restart, kami hampir tidak melihatnya. Dia tidak banyak bermain. Lalu sepanjang musim 2020-21, pada dasarnya dia tidak berperan, tidak terlihat, tidak bermain. Semuanya terus memburuk dan dia tidak pernah bisa kembali seperti semula.”

Sepanjang kariernya, Dele bergulat dengan persoalan pribadi, selain berjuang menjaga performa dan kebugaran. Dalam wawancara terbuka dengan Gary Neville di The Overlap pada musim panas 2023, ia mengungkap trauma masa kecilnya. Ia mengatakan telah mengalami pelecehan seksual pada usia enam tahun dan dimanfaatkan untuk mengedarkan narkoba saat berusia delapan tahun.

Ia juga berbicara terbuka tentang masalah kesehatan mental dan ketergantungannya pada obat tidur, yang membuatnya menjalani rehabilitasi selama enam pekan pada awal tahun itu, setelah masa peminjamannya di Besiktas terganggu cedera. Sekitar waktu itu, beredar foto-foto yang tampaknya memperlihatkan Dele menghirup gas tertawa. Awal tahun ini, Daily Mail melaporkan bahwa ia kehilangan £150.000 “dalam hitungan hari” saat bermain kartu hingga larut malam di sebuah kasino di London.

“Jangan salah paham,” katanya kepada Neville. “Saya mencintai sepakbola, sepakbola menyelamatkan hidup saya, saya berutang segalanya kepada sepakbola. Namun, semuanya tidak semudah yang dibayangkan orang. Ini bukan kehidupan serba mewah. Ya, Anda punya uang, Anda bisa melakukan banyak hal yang tidak akan bisa Anda lakukan tanpanya. Namun, secara mental, saya rasa orang tidak akan pernah memahami dampaknya terhadap diri Anda sampai mereka mengalaminya sendiri.”

Setelah kembali ke Inggris, Dele harus menepi akibat serangkaian cedera selama 18 bulan yang menyiksa dan melewatkan seluruh musim 2023-24. Meski kontraknya berakhir pada musim panas 2024, ia berupaya memulihkan kebugaran dengan bantuan staf medis Everton sebelum bergabung dengan Como lewat transfer gratis pada Januari 2025.

Namun, pemain timnas Inggris itu tidak memiliki klub sejak meninggalkan klub Serie A tersebut atas kesepakatan bersama pada September 2025, tak lama setelah hubungannya dengan sang kekasih, Cindy Kimberly, berakhir. Selama di Como, ia hanya tampil sekali selama sembilan menit sebelum diusir dari lapangan akibat pelanggaran ceroboh terhadap Ruben Loftus-Cheek dari AC Milan.

Hingga tulisan ini dibuat, itu tetap menjadi penampilan kompetitif terakhirnya, 19 bulan lalu. Sejak meninggalkan Tottenham pada pertengahan musim 2021-22, Dele hanya tampil dalam 29 pertandingan. Sebanyak 13 di antaranya bersama Everton, 15 lainnya saat dipinjamkan ke Besiktas, dan satu penampilan bersama Como.

Dele menghabiskan setahun terakhir berlatih secara mandiri dan sesekali membagikan perkembangan kondisinya di media sosial. Kini, dua jendela transfer telah berlalu tanpa ia menemukan klub baru. Pada tahap ini, belum jelas di mana, kapan, atau bahkan apakah kariernya sebagai pemain akan berlanjut. Dengan banyak waktu luang, ia mulai melakukan siaran langsung di Twitch. Langkah itu memecah pendapat.