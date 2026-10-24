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Dele Alli Twitch streamingGOAL

Karier baru Dele Alli di Twitch: Apakah peralihan mantan bintang Tottenham yang terlupakan ke siaran langsung menjadi alternatif yang layak bagi sepak bola atau justru menimbulkan kekhawatiran?

Setelah lebih dari setahun tanpa klub, mantan gelandang Tottenham Hotspur itu mulai melakukan siaran langsung di internet dan menuai reaksi yang sangat beragam.

Krishan Davis
Diterjemahkan oleh

  • Tottenham bertandang ke markas Chelsea pada Sabtu. Dalam skenario berbeda, Dele Alli mungkin tengah bersiap kembali menghadapi rival lamanya di Stamford Bridge. Namun, mantan pemain Tottenham yang kini jarang terdengar kabarnya itu justru akan menyaksikan pertandingan dari jauh, kemungkinan bersama 150.000 pengikut baru di dunia maya.

    Sekitar 19 bulan telah berlalu sejak penampilan kompetitif terakhirnya, dan ia tidak memiliki klub selama 13 bulan terakhir. Gelandang yang kini berusia 30 tahun itu secara tak terduga beralih ke siaran langsung di platform Twitch, dengan cepat meraih pelanggan dalam jumlah besar.

    Langkah itu menuai beragam tanggapan, terutama di tengah kekhawatiran yang beralasan mengenai kondisi Dele. Namun, mungkinkah ini menjadi karier baru yang layak baginya ketika masa bermainnya kian mendekati akhir?

  • Pengukir sejarah

    FBL-ENG-PR-CHELSEA-TOTTENHAM
    AFP

    Dele menjadi momok bagi Chelsea selama membela Tottenham, terutama saat mengantar Tottenham meraih kemenangan pertamanya di Stamford Bridge pada 2018.

    Ketika membicarakan rivalitas sengit Tottenham dengan Chelsea di era modern, Dele adalah salah satu pemain pertama yang terlintas di benak. Bukan tanpa alasan: ia menjadi tokoh utama dalam sejumlah kemenangan terkenal atas Chelsea pada era Mauricio Pochettino. Duel ini kerap memunculkan permainan terbaiknya.

    Gelandang temperamental itu memiliki catatan istimewa melawan rival sengit Tottenham asal London barat tersebut. Selama membela klub, ia mencatatkan delapan kontribusi gol dalam delapan pertandingan, termasuk dua gol penentu kemenangan di White Hart Lane pada 2016-17 serta satu gol dan satu assist di kandang sendiri pada 2018-19.

    Namun, pada April 2018, ia mengukuhkan statusnya sebagai calon legenda Tottenham dengan membawa timnya meraih kemenangan pertama di Stamford Bridge pada era Liga Primer. Dele menginspirasi kebangkitan Tottenham untuk mengakhiri penantian 28 tahun meraih kemenangan di kandang Chelsea. Ia lebih dulu mengontrol umpan lambung dengan apik sebelum mencetak gol yang membawa timnya unggul, lalu memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk memastikan kemenangan bersejarah itu.

    Dele, yang saat itu berusia 22 tahun, tampak nyaris pasti menjadi superstar. Ia menutup musim dengan catatan luar biasa berupa 30 kontribusi gol dalam 50 penampilan di semua kompetisi. Itu menyusul musim 2017-18 yang bahkan lebih produktif, dan ia tampak membenarkan perbandingan dirinya dengan pemain seperti Steven Gerrard dan Frank Lampard.

    Ia kemudian mengakui bahwa, saat itu, rivalitas dengan Chelsea terasa lebih sengit daripada rivalitas Tottenham dengan Arsenal, musuh mereka dari London utara. "Saya tidak tahu mengapa, tetapi selama di Tottenham, saya merasa Arsenal dan Tottenham memang selalu punya rivalitas. Namun, persaingan Chelsea dan Tottenham menjadi lebih personal," katanya kepada Sky Sports pada 2024. "Kami selalu ingin mengalahkan mereka, dan kami mengalami 'Battle of the Bridge' serta pertandingan-pertandingan seperti itu. Saya pikir dinamikanya berubah dan kami tidak terlalu berfokus pada Arsenal, melainkan lebih pada Chelsea."

  • Penurunan tajam

    Dele Alli Como
    Getty

    Dele belum tampil dalam pertandingan kompetitif sejak menerima kartu merah pada akhir penampilan singkatnya selama sembilan menit pada Maret 2025, yang merupakan satu-satunya penampilannya untuk Como.

    Nasib Dele berangsur memburuk setelah Pochettino dipecat pada November 2019. Masalah cedera dan performa yang biasa-biasa saja membuatnya sama sekali tidak lagi menjadi pilihan, sementara sederet manajer, termasuk Jose Mourinho dan Antonio Conte, silih berganti menangani Tottenham. Pada Januari 2022, ia akhirnya diizinkan bergabung dengan Everton lewat transfer gratis.

    Pada Mei 2020, saat pembatasan akibat Covid-19 berada di puncaknya, Dele ditodong dengan pisau dan diserang secara fisik di rumahnya sendiri di London utara dalam sebuah perampokan. Suporter Tottenham sekaligus jurnalis Sean Walsh meyakini kejadian itu menjadi titik balik dalam kariernya. “Saya rasa dia tidak pernah benar-benar pulih dari kejadian itu,” katanya kepada GOAL. “Dalam Project Restart, kami hampir tidak melihatnya. Dia tidak banyak bermain. Lalu sepanjang musim 2020-21, pada dasarnya dia tidak berperan, tidak terlihat, tidak bermain. Semuanya terus memburuk dan dia tidak pernah bisa kembali seperti semula.”

    Sepanjang kariernya, Dele bergulat dengan persoalan pribadi, selain berjuang menjaga performa dan kebugaran. Dalam wawancara terbuka dengan Gary Neville di The Overlap pada musim panas 2023, ia mengungkap trauma masa kecilnya. Ia mengatakan telah mengalami pelecehan seksual pada usia enam tahun dan dimanfaatkan untuk mengedarkan narkoba saat berusia delapan tahun.

    Ia juga berbicara terbuka tentang masalah kesehatan mental dan ketergantungannya pada obat tidur, yang membuatnya menjalani rehabilitasi selama enam pekan pada awal tahun itu, setelah masa peminjamannya di Besiktas terganggu cedera. Sekitar waktu itu, beredar foto-foto yang tampaknya memperlihatkan Dele menghirup gas tertawa. Awal tahun ini, Daily Mail melaporkan bahwa ia kehilangan £150.000 “dalam hitungan hari” saat bermain kartu hingga larut malam di sebuah kasino di London.

    “Jangan salah paham,” katanya kepada Neville. “Saya mencintai sepakbola, sepakbola menyelamatkan hidup saya, saya berutang segalanya kepada sepakbola. Namun, semuanya tidak semudah yang dibayangkan orang. Ini bukan kehidupan serba mewah. Ya, Anda punya uang, Anda bisa melakukan banyak hal yang tidak akan bisa Anda lakukan tanpanya. Namun, secara mental, saya rasa orang tidak akan pernah memahami dampaknya terhadap diri Anda sampai mereka mengalaminya sendiri.”

    Setelah kembali ke Inggris, Dele harus menepi akibat serangkaian cedera selama 18 bulan yang menyiksa dan melewatkan seluruh musim 2023-24. Meski kontraknya berakhir pada musim panas 2024, ia berupaya memulihkan kebugaran dengan bantuan staf medis Everton sebelum bergabung dengan Como lewat transfer gratis pada Januari 2025.

    Namun, pemain timnas Inggris itu tidak memiliki klub sejak meninggalkan klub Serie A tersebut atas kesepakatan bersama pada September 2025, tak lama setelah hubungannya dengan sang kekasih, Cindy Kimberly, berakhir. Selama di Como, ia hanya tampil sekali selama sembilan menit sebelum diusir dari lapangan akibat pelanggaran ceroboh terhadap Ruben Loftus-Cheek dari AC Milan.

    Hingga tulisan ini dibuat, itu tetap menjadi penampilan kompetitif terakhirnya, 19 bulan lalu. Sejak meninggalkan Tottenham pada pertengahan musim 2021-22, Dele hanya tampil dalam 29 pertandingan. Sebanyak 13 di antaranya bersama Everton, 15 lainnya saat dipinjamkan ke Besiktas, dan satu penampilan bersama Como.

    Dele menghabiskan setahun terakhir berlatih secara mandiri dan sesekali membagikan perkembangan kondisinya di media sosial. Kini, dua jendela transfer telah berlalu tanpa ia menemukan klub baru. Pada tahap ini, belum jelas di mana, kapan, atau bahkan apakah kariernya sebagai pemain akan berlanjut. Dengan banyak waktu luang, ia mulai melakukan siaran langsung di Twitch. Langkah itu memecah pendapat.

  • Karier baru?

    Dele Alli Twitch streaming
    Dele Alli Twitch

    Mantan gelandang Tottenham itu kini mengisi waktu luangnya dengan melakukan siaran langsung, yang tak pelak memicu beragam reaksi.

    Sejak meluncurkan kanal Twitch-nya pada akhir September, Dele mencoba siaran 'IRL', singkatan dari 'in real life', yang menampilkan kegiatan sehari-harinya. Ia juga melakukan siaran dari meja di rumahnya di London sambil berinteraksi dengan penonton di ruang obrolan. Jumlah pengikutnya dengan cepat melampaui 150.000. Video-videonya pun tidak singkat. Siaran obrolan terpanjangnya sejauh ini berlangsung hampir lima jam.

    Melakukan siaran untuk penonton di seluruh dunia dari depan rak yang penuh dengan sepatu kets dan tas desainer, pria berusia 30 tahun itu telah menyajikan konten yang beragam. Ada kisah-kisah dari karier sepak bolanya, sesi menonton cuplikan gol-golnya di YouTube bersama penonton, kehadiran tamu istimewa secara mendadak, banyak musik, hingga panggilan telepon spontan kepada orang-orang secara acak dari daftar kontaknya yang bertabur bintang, termasuk Jack Grealish, James Maddison, dan Eric Dier.

    Salah satu panggilan itu menghasilkan percakapan canggung yang kemudian viral. Didorong oleh para penontonnya, Dele menelepon mantan rekan setimnya di Tottenham, Harry Kane. Namun, percakapan mereka justru menyoroti betapa berbeda arah karier keduanya sejak berpisah. "Ada apa? Sudah lama kita tidak bicara, kawan," kata Kane setelah mengangkat telepon.

    Dele memberi tahu penyerang Bayern Munich itu bahwa ia sedang melakukan siaran langsung, lalu berkata dengan antusias: "Banyak yang meminta kamu hadir. Dan mereka [orang-orang di ruang obrolan] menyebut 'Ballon d'Or', lalu saya bilang, 'penghargaan itu harus jatuh kepada satu orang dan hanya satu orang'."

    Namun, Kane, yang jelas merasa tidak nyaman karena ribuan orang mendengarkan percakapan mereka, segera mengalihkan pembicaraan kembali kepada mantan rekan setimnya itu, mungkin karena khawatir akan keadaannya. Kapten Inggris itu tampaknya tidak tahu bahwa Dele tinggal di London. Ia bertanya, "Kamu di mana?" dan tampak berusaha menyemangatinya dengan berkata, "Semoga kamu bekerja keras?" Saat membicarakan kehidupannya sendiri, nada bicara Dele terlihat berubah menjadi lebih serius.

    Belum jelas berapa banyak uang, jika ada, yang dihasilkan Dele melalui wadah barunya ini. Para kreator siaran dapat menghasilkan uang dari Twitch melalui langganan berbayar dengan fitur tambahan, iklan selama siaran, kesepakatan sponsor, dan donasi dari penonton.

  • “Sepak bola sudah meninggalkannya”

    Dele Alli Como
    Getty Images

    Para pengamat dan penggemar di dunia maya merasa khawatir dengan keputusan Dele terjun ke dunia streaming serta sebagian isi videonya.

    Tanggapan terhadap perubahan arah karier Dele sebagian besar negatif. Banyak warganet menyuarakan kekhawatiran atas kesehatan mental mantan pemain Tottenham itu karena menilai perilakunya saat melakukan siaran langsung agak berbeda dari biasanya. Perlu dicatat bahwa akses publik secara langsung kepada pesepakbola di level mana pun seperti ini hampir tidak pernah terjadi sebelumnya. Kita pun tidak benar-benar melihat kepribadian mereka yang sesungguhnya melalui wawancara yang dipersiapkan untuk media dan cuplikan di media sosial.

    Media Daily Mail menyebut aktivitas siaran langsung Dele sebagai "kenyataan menyedihkan" dari keterasingannya dari sepakbola, sementara Mirror menyebut kegiatannya "absurd sekaligus memilukan" dan "benar-benar suram". Berbicara di talkSPORT, pengamat dan komentator Ally McCoist mengatakan: "Itu bagus, menyenangkan, serta enak ditonton dan didengarkan. Namun, jika kita membicarakan kondisinya saat ini, itu tragis. Itulah gambaran besarnya. Sebab, dia seharusnya masih bermain di level yang membuat kita membicarakannya pada Senin pagi."

    Meski begitu, McCoist memberi catatan dengan menyinggung perjuangan sang gelandang menghadapi masalah kesehatan mental dan kecanduan. "Intinya, jika dia tidak bisa melakukannya karena itu memengaruhi kesehatan mentalnya, maka kondisinya saat ini jauh lebih baik baginya. Dia juga sudah berbicara secara terbuka tentang masalah kesehatan mentalnya. Jadi, menurut saya, kesejahteraan dan kondisi dirinya jauh lebih penting daripada bermain sepakbola di level tertinggi."

    Sementara itu, seorang mantan pemain timnas Inggris yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada Daily Mail: "Saya tidak sanggup menonton video-video itu. Saya merasa kasihan kepadanya. Saya benar-benar sedih melihat keadaannya sampai seperti ini. Mengingat kemampuannya, saya berpikir: 'Wow, apakah sekarang keadaannya sampai seperti ini?' Saya sedih sepakbola telah meninggalkannya."

    Akibatnya, Dele merasa perlu membela kegiatan barunya saat siaran langsung. "Saya bisa menyelesaikan semua [latihan] itu pada pukul lima, pulang, menjalani pemulihan, lalu mulai siaran langsung pukul enam. Apa saya tidak boleh bersenang-senang juga? Lalu kalau saya pergi [keluar] ke klub, itu juga jadi masalah," katanya kepada para penonton sambil tertawa tak percaya. "Saya melihatnya dan berpikir, kalian bisa melakukan lebih dari satu hal. Memangnya mereka cuma tampil di talkSPORT, lalu pulang dan melakukan apa?

    "Omong-omong, saya tidak punya masalah dengan talkSPORT. Saya hanya melihat komentar mereka soal siaran langsung saya, seolah-olah saya tidak akan pernah kembali bermain sepakbola."

  • “Siapa saja orang-orang yang mendukungnya?”

    Dele Alli Twitch streaming
    Dele Alli Twitch

    Sejumlah pihak mempertanyakan siapa yang memengaruhi sebagian keputusan Dele di balik layar.

    Bagi para penggemar Tottenham, beberapa cuplikan dari siaran langsung Dele terasa sangat berat untuk ditonton. "Sulit menyaksikan beberapa cuplikan ini. Ada yang terasa tidak beres. Dia mungkin bahkan merasa bahagia, tetapi kondisi mentalnya tampak tidak baik," kata Walsh, seorang pendukung Tottenham, kepada GOAL.

    "Dari percakapannya dengan Kane, mereka tampaknya sudah lama tidak berbicara. Dugaan saya, ketika Kane melihat panggilan dari Dele, dia mungkin mengira itu semacam permintaan tolong. Saya rasa kalau dia [Kane] tahu Dele sedang melakukan siaran langsung, dia tidak akan mengangkat teleponnya."

    Dia menambahkan: "Sungguh berat, dan ya, saya tidak menyangka kariernya akan berjalan seperti ini. Saya begitu yakin dia akan bermain untuk Real Madrid atau klub semacam itu."

    Namun, Walsh juga menunjukkan bahwa Dele sudah lama melakukan siaran langsung di internet dan berinteraksi dengan begitu banyak penggemarnya, bahkan saat berada di puncak performanya bersama Tottenham. "Dele dan siaran langsung, dia sudah melakukannya bahkan ketika sedang berada di puncak performa bersama Tottenham," katanya. "Saya ingat dia biasa menyiarkan permainannya di Fortnite pada hari kerja. Dia berasal dari generasi seperti itu. Saya rasa sekalipun sekarang dia masih bermain bagus, dia mungkin tetap akan melakukannya. Dia memang tipe orang yang suka berinteraksi dengan penggemar.

    "Anak-anak kecil sangat menggemarinya ketika dia sedang berada di puncak performa. Semua orang ingin menjadi seperti dia. Saya ingat adik laki-laki saya sangat menyukainya, mengidolakannya. Dia sosok yang jahil dan menyenangkan, mencetak gol-gol penting, dan suka memancing emosi lawan. Itu hal yang sangat besar, terkadang rasanya dia seperti pusat perhatian."

    Walsh menilai masalahnya bukan siaran langsung itu sendiri, melainkan isi beberapa video tersebut dan orang-orang terdekat Dele yang mungkin memengaruhi keputusannya. "Saya rasa dia memang akan selalu punya minat di luar sepakbola seperti ini, tetapi bagi saya itu bukan masalahnya. Masalahnya, siapa orang-orang yang ada di sisinya?" katanya.

    "Bagi saya, siaran langsung bukan masalahnya. Yang lebih menjadi masalah adalah hal-hal yang dia katakan dan lakukan di sana. Juga hal-hal seperti tiba-tiba menelepon Kane. Perilaku seperti itu terasa aneh."

  • Tottenham Hotspur terus memantau

    Dele Alli Tottenham
    Getty

    Tottenham tetap menjalin hubungan baik dengan Dele, yang diundang kembali ke klub sebagai tamu istimewa musim lalu.

    Bagaimanapun, Tottenham Hotspur tampaknya masih mendukung Dele. Ia menjadi tamu istimewa di Tottenham Hotspur Stadium untuk derbi London utara melawan Arsenal pada Februari lalu, dan mendapat izin untuk menggunakan pusat latihan klub guna menjaga kebugarannya pada bulan berikutnya.

    Ia bahkan kembali ke stadion kandang klub dalam sebuah siaran langsung pada Oktober ini. Ia berkolaborasi dengan YouTuber Danny Aarons, bertemu para penggemar, dan berkeliling stadion sebelum naik ke atapnya.

    “Tottenham sangat ingin menjalin kembali hubungan dengan orang-orang dari generasi Tottenham itu,” kata Walsh kepada GOAL. “Mereka [para pemilik] ingin membangun kembali hubungan dengan para penggemar. Mereka menyadari bahwa para penggemar pada dasarnya mencintai tim itu. Jadi, mereka akan melakukan apa yang mereka bisa untuk memberi sorotan kepada orang-orang di tim tersebut, termasuk Dele.

    “Ia berlatih di pusat latihan musim lalu. Saya rasa pintu hampir selalu terbuka baginya dan generasi pemain itu untuk kembali. Mereka pada dasarnya ingin membangun sebuah budaya, dan ingin budaya itu berlandaskan Tottenham pada masa tersebut.”

  • Masa depan yang belum pasti

    Dele Alli Como Roma
    Getty

    Setelah 13 bulan tanpa klub, langkah Dele berikutnya masih menjadi misteri seiring ia semakin menekuni streaming

    Untuk saat ini, belum jelas apa langkah Dele selanjutnya dan apakah siaran langsung di Twitch bisa menjadi karier baru yang menjanjikan. Ia sudah hampir dua minggu tidak melakukan siaran langsung. Saat berbicara dengan Kane, ia mengisyaratkan sedang menyiapkan sesuatu dengan mengatakan, “Ada beberapa hal yang sedang saya kerjakan.” Ia juga menyebut sebuah “proyek” dalam video-video lain.

    Meski menghabiskan banyak waktu untuk siaran langsung selama sekitar sebulan terakhir, total lebih dari 20 jam, bukan berarti Dele tidak bekerja keras. Ia rutin membagikan foto dirinya di pusat kebugaran dan lapangan latihan melalui media sosial. Kondisi fisiknya pun masih tampak prima sembari kita menantikan kembalinya ia ke lapangan. Dalam salah satu siaran langsung, ia mengaku berlatih lima atau enam kali seminggu.

    Belum ada yang tahu klub mana yang akan menjadi tujuan Dele berikutnya. Setelah dilaporkan berlatih bersama West Ham pada musim panas, gelandang itu mendapat tawaran untuk bergabung dengan klub setempat, Barnet, yang bermain di League Two. Ia sebelumnya telah menyewa fasilitas klub tersebut. Baru-baru ini, manajer Barnet, Dean Brennan, mengatakan bahwa “pintunya terbuka” bagi Dele untuk berlatih bersama tim utama demi meningkatkan kebugarannya. Namun, Daily Mail melaporkan bahwa Dele tidak akan menerima tawaran itu karena tengah menunggu “kesempatan yang tepat”. Ia juga menggunakan lapangan milik Windsor & Eton FC, klub kasta kedelapan, untuk berlatih.

    Berbicara dalam siniar 'No Tippy Tappy Football' milik Boyle Sports, Karl Robinson, manajer yang menangani Dele saat ia mulai mencuri perhatian di MK Dons, mengungkapkan bahwa ia telah menawarkan kesempatan kepada pemain berusia 30 tahun itu untuk bergabung dengan Salford City pada awal tahun ini. “Jika saya mendapat pekerjaan di suatu tempat, Dele Alli selalu sangat diterima untuk bergabung dengan saya, jika ia mau,” katanya. “Yang bisa saya katakan, saya berharap ia baik-baik saja, sehat, dan berada dalam kondisi yang baik. Saya bertemu dengannya di pusat kebugaran pada Juni dan mengajaknya bergabung dengan Salford. Tapi mungkin ia menatap saya dan berpikir, ‘Bos, ayolah, saya tidak akan melakukan itu.’”

    Walsh meyakini bahwa turun ke kasta keempat Football League justru akan menjadi langkah terbaik bagi karier sepakbola Dele saat ini. “Ia mungkin masih bisa bermain di Championship,” katanya kepada GOAL. “Namun, menurut saya, jika ia benar-benar ingin membuktikan bahwa ia masih peduli pada sepakbola, bermain di League Two sebenarnya bisa menjadi langkah yang baik untuk citranya.”

    Entah apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi mungkin kita perlu menyaksikan siaran langsung Dele berikutnya untuk mengetahuinya.