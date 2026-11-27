Hanya dua hari setelah menjual Rogers ke Chelsea seharga £117 juta, Villa menuntaskan peminjaman Garnacho. The Athletic melaporkan bahwa Emery adalah "pendukung utama" kesepakatan itu. Ia menginginkan penyerang cepat dengan gaya bermain langsung yang bisa beroperasi di kedua sayap, dan merasa mampu "mengasah potensi mentah" yang pernah membuat Garnacho begitu menjanjikan semasa di United.

Langkah itu dipandang sebagai proyek untuk mengembalikan performa seorang pemain yang sangat ingin dilepas Chelsea, dengan risiko rendah. Villa juga tidak memiliki dana tunai di muka yang cukup untuk mencari winger lain dengan kualitas serupa sambil tetap mematuhi aturan keuangan Liga Primer dan UEFA. Karena Villa dan Chelsea sama-sama terikat perjanjian penyelesaian terkait keuangan dengan UEFA setelah pelanggaran sebelumnya, Villa tidak bisa begitu saja membelanjakan £117 juta hasil penjualan Rogers sesuka hati.

Meminjam Garnacho menunda amortisasi biaya transfer £42,5 juta ke tahun pembukuan berikutnya dan menjaga Villa tetap memenuhi aturan Rasio Biaya Skuad UEFA sebesar 70 persen untuk musim 2026/27. Sementara itu, kewajiban pembelian berdasarkan jumlah penampilan memastikan Villa tetap memiliki kendali. UEFA secara otomatis meneliti transfer permanen, atau kesepakatan peminjaman dengan kewajiban membeli tanpa syarat, antara dua klub yang sama dalam rentang 45 hari sebagai kemungkinan kesepakatan pertukaran pemain. UEFA melarang pencatatan akuntansi pertukaran pemain yang menggelembungkan atau mendistorsi angka penjualan. Namun, Villa sengaja menyusun transfer itu sebagai transaksi terpisah untuk melindungi perlakuan terhadap pendapatan transfer yang mereka terima.

Saat itu, mantan CEO Villa Christian Purslow mengatakan peminjaman Garnacho membawa kedua klub ke "wilayah penuh risiko regulasi". Dari sudut pandang Villa, mengaktifkan opsi pembelian akan memaksa mereka mengimbangi pengeluaran itu dengan penjualan pemain tambahan atau pendapatan Liga Champions. Karena itu, mereka harus benar-benar yakin terhadap Garnacho sebelum mengikatnya dengan kontrak empat tahun yang diusulkan. Namun, Emery tampaknya sudah memutuskan bahwa upaya tersebut tidak sepadan, sehingga winger itu kini menghadapi masa tanpa kepastian seperti yang dialami Elliott.

"UEFA memiliki aturan yang sangat ketat ketika klub-klub saling membeli pemain dan, khususnya, jika mereka memutuskan transaksi-transaksi itu saling terkait, mereka bisa secara efektif mengurangi keuntungan dari satu transaksi dengan transaksi lainnya," jelas Purslow di Sky Sports pekan ini. "Kita semua tahu penjualan Morgan Rogers oleh Villa menghasilkan keuntungan besar bagi klub. Namun, mengingat tantangan mereka untuk mematuhi aturan dan regulasi keuangan, mereka sama sekali tidak ingin keuntungan itu berkurang karena UEFA menganggap Garnacho bagian dari kesepakatan yang terkait. Karena itulah kesepakatannya disusun sebagai peminjaman.

"UEFA tidak bodoh. Berpura-pura bahwa ini bukan transfer dengan mengatakan, 'Pinjam dia sekarang dan miliki dia musim panas mendatang,' tetap akan terdeteksi UEFA. Jadi mereka [Villa] memiliki ketentuan yang sangat spesifik. Mereka benar-benar berusaha memastikan peminjaman itu sangat bersyarat. Dengan kata lain, transfer permanennya mungkin tidak terjadi. Tampaknya Garnacho harus mencapai jumlah penampilan tertentu. Aston Villa akan berargumen kepada UEFA bahwa ia mungkin tidak mencapai jumlah itu. Jika demikian, kesepakatan ini tidak terkait dan keuntungan kami menurut aturan FFP sama sekali tidak boleh dikurangi.

"Ada orang-orang yang tidak menyukai struktur seperti itu. Dampaknya bisa sangat berat bagi pesepakbola. Dia pergi ke sana untuk mengembalikan kariernya ke jalur yang benar, sementara Aston Villa memiliki insentif finansial dan ekonomi untuk tidak memainkannya agar tidak perlu membayar £40–45 juta kepada Chelsea. Sebagian orang tidak menyukai struktur itu, tetapi struktur tersebut merupakan konsekuensi langsung dari aturan dan regulasi."

Pada akhirnya, kesalahan harus ditimpakan kepada Emery. Ia mendesak klub merekrut Garnacho dan meyakinkan sang pemain bahwa kepindahan itu tepat bagi perkembangannya. Perubahan sikap secepat ini, alih-alih memberi Garnacho kesabaran yang juga tidak ia berikan kepada Elliott, menimbulkan pertanyaan serius tentang penilaian dan empati Emery.