"Kami senang sekali dengan Alejandro," kata Unai Emery saat Garnacho diperkenalkan secara resmi sebagai pemain Aston Villa. "Dia sangat berbakat, masih muda, dan telah menunjukkan keinginannya untuk membantu proyek kami. Kami benar-benar senang." Sementara itu, Garnacho yakin ia telah memilih tempat yang tepat untuk memulai babak baru.
"Saya mencari klub tempat saya bisa mendapatkan kembali kepercayaan diri dan berusaha menjadi pemain seperti pada tahun-tahun awal saya di Manchester United," katanya. "Saya berbicara dengan pelatih dan saya pikir dia akan memberi saya kepercayaan diri untuk berada di sini dan membantu tim." Tidak diragukan lagi, Garnacho membutuhkan pelatih yang bisa mendukungnya setelah tahun pertamanya di Chelsea tidak memenuhi harapan. Chelsea membayar £40 juta untuk merekrut pemain timnas Argentina itu dari United pada musim panas 2025.
Emery punya rekam jejak dalam mengembangkan pemain muda, termasuk Morgan Rogers di Villa. Kedatangan Garnacho pun dipandang sebagai cara hemat untuk memperkuat lini serang setelah pemain timnas Inggris itu pergi ke Chelsea. Johan Manzambi direkrut sebagai pengganti langsung Rogers di posisi nomor 10, tetapi Garnacho diharapkan mendapat kesempatan mengamankan peran di sayap dan menghidupkan kembali kariernya yang masih berada di tahap awal.
Namun, kini sudah akhir November dan Garnacho telah tersingkir dari "proyek" Emery. Pemain berusia 22 tahun itu bergabung dengan Villa sebagai pemain pinjaman, dengan opsi pembelian bersyarat senilai £42,5 juta berdasarkan jumlah penampilannya menurut laporan. Akan tetapi, sekarang ia bahkan tidak masuk skuad pertandingan, dan masa depannya di Liga Primer terancam serius.
Garnacho jelas belum berbuat cukup untuk meyakinkan Emery akan kemampuannya, tetapi wajar pula jika dikatakan bahwa ia telah diberi harapan yang tidak sesuai kenyataan. Dalam keadaan normal, ia tidak akan sepenuhnya dicoret pada tahap sedini ini. Namun, Villa kembali terjebak dalam situasi yang membuat mereka mendahulukan keamanan finansial daripada kesejahteraan pemain.