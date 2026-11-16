MIAMI: Sejenak, kesedihan Auston Trusty mereda dan naluri kompetitifnya mengambil alih. Saat berlari menuju bendera sudut setelah mencetak gol keduanya untuk tim nasional putra Amerika Serikat, Trusty larut dalam momen itu. Ia menangkupkan kedua tangan dan menatap kerumunan suporter Haiti, hanya beberapa detik setelah membawa timnya unggul 1-0.

Namun, ketika berlari kembali ke posisinya di lapangan, ia teringat. Kegembiraan karena gol itu memudar dan kenyataan kembali terasa. Betapa pun senangnya dengan gol tersebut, Trusty masih menyesuaikan diri dengan kenyataan baru, hidup tanpa sosok yang paling ia kagumi.

Pertandingan hari Sabtu itu merupakan laga pertama Trusty sejak ayahnya, Walt, meninggal dunia pada 19 Oktober. Beberapa pekan sejak itu sangat berat baginya. Celtic memberinya waktu untuk berduka, dan ia bergabung dengan pemusatan latihan timnas AS langsung setelah menghadiri pemakaman ayahnya. Pada hari Sabtu, ia kembali tampil dalam pertandingan kompetitif.

Karena itu, terasa tepat bahwa Trusty menjadi pemain timnas AS pertama yang merasakan kegembiraan saat menghadapi Haiti. Gol itu tidak mengubah apa pun dan tidak akan bisa, tetapi gol awal Trusty membawa kedamaian dan ketenangan yang ia cari selama beberapa pekan terakhir.

“Saya merasa terhormat bisa mewakilinya,” kata Trusty seusai pertandingan, “bermain dengan nama belakangnya dan menunjukkan kemampuan saya demi dia. Saya ingin menunjukkan kepada dunia apa yang bisa saya lakukan untuknya dan demi kemuliaannya. Saya sangat bangga bisa mencetak gol hari ini dan tampil baik.”

Bahkan dalam kemenangan 6-0, ketika gol demi gol sulit dibedakan, gol Trusty tetap menonjol. Seperti yang ia katakan, gol itu merupakan penghormatan untuk sesuatu yang lebih besar. Lebih tepatnya, gol itu merupakan penghormatan untuk seseorang yang begitu berarti baginya.