Kini, mereka memiliki momentum. Jumlah pengikut tim di media sosial terus bertambah. Pemusatan latihan yang digelar Februari lalu di Arkansas membantu memperluas kumpulan pemain dan membentuk tim putri. Negara itu berhasil menggelar kompetisi futsal domestik pertamanya pada April. Ada pembicaraan tentang pembentukan liga lokal yang lebih lengkap, lebih banyak laga persahabatan tahun depan, serta penjajakan olahraga disabilitas.

Webb dulu bekerja penuh waktu di bidang pemasaran. Sejak itu, ia beralih menjadi pekerja lepas agar dapat mengatur jadwalnya sendiri dan, ia berharap, mencurahkan lebih banyak waktu untuk gugusan pulau yang berjarak ribuan kilometer itu.

"Baru-baru ini saya beralih menjadi pekerja lepas, supaya punya sedikit lebih banyak waktu untuk Kepulauan Marshall juga. Saya ingin mengerjakannya dengan sungguh-sungguh," katanya. "Kami menganggap diri kami hanya sebagai penjaga sementara karena kami berusaha membangun organisasi Kepulauan Marshall untuk orang Marshall. Jadi, bagaimana kami bisa meningkatkan kapasitas orang-orang? Memastikan mereka memiliki apa yang dibutuhkan untuk berhasil. Dan tentu saja, kami berdua berada di Britania Raya, tetapi kami ingin mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Kami tahu bahwa untuk mencapai tahap berikutnya, kami mungkin perlu mencurahkan lebih banyak waktu guna membantu organisasi ini melangkah maju."

Sementara itu, Livia menyaksikan olahraga ini berkembang di sekolah-sekolah. Sepak bola saat ini belum menjadi bagian dari kurikulum setempat, tetapi ada perkembangan positif, katanya.

Lalu, ada pula tujuan jangka panjang. Kepulauan Marshall berupaya mendapatkan pengakuan FIFA, dengan tujuan suatu hari lolos ke Piala Dunia. Itu berarti mereka harus bergabung dengan sebuah konfederasi sepak bola. Menurut Webb, Asosiasi Sepak Bola Asia memberikan tanggapan positif dalam pembicaraan. Namun, setiap pengajuan harus benar-benar tanpa celah. Meski demikian, Kepulauan Marshall yakin dapat memenuhi persyaratannya, sesuatu yang ingin mereka buktikan dengan menggelar pertandingan kandang dalam 12 bulan ke depan.

"Anda harus mampu melakukannya di wilayah sendiri. Jadi, bagi kami, kemampuan menggelar pertandingan itu di Kepulauan Marshall akan menjadi tolok ukur berikutnya. 'Lihat, sepak bola sangat berkembang di sini. Olahraga ini sangat populer, dan kami bisa menjadi tuan rumah ajang internasional seperti ini,'" kata Webb.

Di saat tim berupaya mewujudkan masa depan itu, negara mereka menghadapi tantangan yang jauh melampaui sepak bola.

Kenaikan permukaan laut meningkatkan risiko banjir yang dapat merusak rumah dan infrastruktur serta mencemari pasokan air tawar yang menjadi tumpuan masyarakat kepulauan. Penelitian yang berfokus pada Kepulauan Marshall memperingatkan bahwa dampak gabungan kenaikan permukaan laut dan banjir akibat gelombang dapat membuat pulau-pulau dataran rendah tak layak huni dalam beberapa dekade, sehingga memerlukan relokasi atau investasi besar dalam infrastruktur pelindung.

Bagi federasi, membangun tim juga berarti membangun wadah untuk menarik perhatian terhadap ancaman-ancaman tersebut.

"Kami memahami bahwa lewat sepak bola, kami mungkin mendapat lebih banyak perhatian dibandingkan hal lain apa pun dari Kepulauan Marshall. Jadi, kami memang punya kewajiban untuk sedikit mengedukasi masyarakat," kata Webb.

Dan kehidupan terus berjalan di kepulauan itu. Penjualan jersi edisi terbatas itu, yang terlihat di final Piala Dunia, akan menghasilkan lebih banyak uang untuk tim ini. Orang-orang dari tempat yang berjarak ribuan kilometer membantu, mendorong, dan memperjuangkan proyek ini setiap hari. Dari mereka yang pernah kehilangan arah di Riga hingga anak-anak angkat di Pennsylvania, gugusan pulau yang lebih terpencil daripada tempat mana pun di Bumi ini kini terhubung lebih erat dengan seluruh dunia daripada sebelumnya.

"Memiliki mimpi bukan berarti gila. Jadi, ya, kami pasti terus berusaha. Kami pasti terus berusaha. Kami tidak akan menyerah pada mimpi kami, dan mudah-mudahan mungkin tahun depan, mungkin dalam dua tahun, kami akhirnya akan tampil di panggung dunia bersama negara-negara lain untuk memainkan olahraga sepak bola yang indah ini," kata Livia.