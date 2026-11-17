Kini, kemajuan mereka terus berlanjut. Jumlah pengikut tim di media sosial terus bertambah. Pemusatan latihan yang digelar Februari lalu di Arkansas membantu memperluas pilihan pemain sekaligus membentuk tim putri. Pada April, negara itu berhasil menggelar kompetisi futsal domestik pertamanya. Ada pembicaraan tentang pembentukan liga lokal yang lebih lengkap, lebih banyak laga persahabatan tahun depan, serta penjajakan olahraga bagi penyandang disabilitas.

Webb dulu bekerja penuh waktu di bidang pemasaran. Sejak itu, ia beralih menjadi pekerja lepas agar dapat mengatur jadwalnya dan, ia berharap, mencurahkan lebih banyak waktu bagi gugusan pulau yang berjarak ribuan kilometer itu.

"Saya baru-baru ini beralih menjadi pekerja lepas, supaya punya sedikit lebih banyak waktu untuk Kepulauan Marshall juga. Saya ingin memberikan yang terbaik untuk mereka," katanya. "Kami memandang diri kami sebagai pengelola sementara karena kami berusaha membangun organisasi Kepulauan Marshall untuk orang-orang Marshall. Jadi, bagaimana kami bisa meningkatkan kemampuan mereka? Memastikan mereka memiliki apa yang diperlukan untuk berhasil. Tentu saja, kami hanya dua orang di Inggris, tetapi kami ingin memberikan yang terbaik, dan kami tahu bahwa langkah berikutnya mungkin menuntut lebih banyak waktu agar organisasi ini bisa maju ke tahap selanjutnya."

Sementara itu, Livia menyaksikan olahraga ini berkembang di sekolah-sekolah. Sepak bola saat ini belum menjadi bagian dari kurikulum setempat, tetapi perkembangannya positif, katanya.

Lalu, ada tujuan jangka panjang. Kepulauan Marshall berupaya mendapatkan pengakuan FIFA, dengan tujuan suatu hari lolos ke Piala Dunia. Untuk itu, mereka harus bergabung dengan konfederasi sepak bola. Menurut Webb, Asosiasi Sepak Bola Asia memberikan tanggapan positif dalam pembicaraan. Namun, setiap permohonan harus benar-benar memenuhi seluruh persyaratan. Kepulauan Marshall yakin mereka mampu memenuhinya, sesuatu yang ingin mereka buktikan dengan menggelar pertandingan kandang dalam 12 bulan ke depan.

"Anda harus mampu melakukannya di wilayah sendiri. Jadi, bagi kami, kemampuan menggelar pertandingan itu di Kepulauan Marshall akan menjadi bukti berikutnya. 'Lihat, sepak bola sangat populer di sini. Banyak orang menyukainya, dan kami bisa menyelenggarakan ajang internasional seperti ini,'" kata Webb.

Ketika tim berupaya mewujudkan masa depan itu, negaranya menghadapi tantangan yang jauh melampaui sepak bola.

Kenaikan permukaan laut meningkatkan risiko banjir yang dapat merusak rumah serta infrastruktur dan mencemari pasokan air tawar yang menjadi tumpuan masyarakat kepulauan. Penelitian yang berfokus pada Kepulauan Marshall memperingatkan bahwa dampak gabungan kenaikan permukaan laut dan banjir akibat gelombang dapat membuat pulau-pulau dataran rendah tak layak huni dalam beberapa dekade, sehingga diperlukan relokasi atau investasi besar pada infrastruktur perlindungan.

Bagi federasi, membangun sebuah tim juga berarti membangun wadah untuk menarik perhatian pada ancaman-ancaman tersebut.

"Kami paham bahwa melalui sepak bola, kami mungkin mendapat perhatian dan sorotan lebih besar daripada hal lain apa pun dari Kepulauan Marshall. Jadi, kami punya kewajiban untuk sedikit memberi pemahaman kepada orang-orang," kata Webb.

Kehidupan pun terus berjalan di kepulauan itu. Penjualan jersey edisi terbatas yang terlihat di final Piala Dunia itu akan menghasilkan lebih banyak dana bagi tim. Orang-orang dari tempat yang berjarak ribuan kilometer membantu, mendorong, dan memperjuangkan mereka setiap hari. Dari orang-orang yang kehilangan arah di Riga hingga anak-anak angkat di Pennsylvania, gugusan pulau yang lebih terpencil daripada tempat mana pun di Bumi ini kini terhubung lebih erat dengan seluruh dunia daripada sebelumnya.

"Memiliki mimpi bukan berarti gila. Jadi, ya, kami terus berjuang. Kami terus berjuang. Kami tidak akan menyerah pada impian kami, dan semoga tahun depan, atau mungkin dua tahun lagi, kami akhirnya bisa tampil di panggung dunia bersama negara-negara lain yang memainkan olahraga sepak bola yang indah ini," kata Livia.