Ini pekan yang terasa aneh bagi B.J. Callaghan. Bahkan ia, salah satu pelatih MLS yang paling tampak fokus pada saat ini, bisa mengakuinya. Dan bukan, itu bukan karena ramainya pembicaraan dari luar menyusul munculnya lowongan pekerjaan tertentu.

Sebaliknya, Nashville SC asuhannya, setelah mencetak rekor poin MLS (77), menjuarai Supporters' Shield, dan melaju mulus sepanjang musim reguler, kini sedikit tertahan dalam masa menunggu. Saat wawancara ini berlangsung, sejumlah pemainnya sedang membela tim nasional masing-masing. Mereka yang masih berada di klub mendapat satu hari libur tambahan. Nashville sudah tahu pada 24 Oktober bahwa mereka akan menjadi unggulan No. 1 di Wilayah Timur. Mereka mungkin telah menduganya sebelum itu, sekalipun tim ini jarang membiarkan diri memikirkan gambaran besarnya. Energi dan ritme pertandingan dari pekan ke pekan sepanjang musim reguler yang memecahkan rekor itu kini terhenti sementara.

"Ini situasi yang cukup unik," kata Callaghan kepada GOAL. "Namun, semua orang kurang lebih berada dalam situasi yang sama."

Meski begitu, jeda ini memberi kesempatan langka untuk benar-benar melakukan refleksi, tetapi bukan dengan cara yang lazim. Ini bukan saatnya berpesta atau menghabiskan berminggu-minggu di pantai. Sebaliknya, Callaghan dan stafnya memanfaatkannya untuk evaluasi menyeluruh. Nashville telah menjalani musim reguler yang memecahkan rekor. Mereka mengalami sendiri prosesnya. Mereka bekerja keras meraih hasil dan melakukan setiap hal kecil, hari demi hari, yang membentuk tim pemenang.

Kini, menjelang babak play-off, mereka mengajukan pertanyaan yang gagal dijawab begitu banyak juara Supporters' Shield:

Bagaimana kami mengubah kesuksesan di musim reguler menjadi gelar MLS Cup?

"Kami sangat bangga dengan pencapaian yang berhasil kami raih," kata Callaghan. "Kami bangga bisa memecahkan begitu banyak rekor. Dan ketika berbicara soal refleksi, kami melihat kembali hal-hal yang memungkinkan semua itu terjadi, bukan? Dari situlah kami masuk ke detailnya."