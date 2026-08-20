Liverpool menghadapi keputusan sulit terkait Mohamed Salah tahun lalu. Winger asal Mesir itu, salah satu pilar utama hampir satu dekade kesuksesan Liverpool, mengalami penurunan produktivitas. Dengan kontraknya yang tersisa satu tahun, klub harus mengambil keputusan: melepas Salah pada akhir tahun atau mempertahankannya saat ia kian melewati masa puncaknya.

Berpisah dengan legenda klub bukan perkara mudah. Keputusan itu tidak hanya didasarkan pada performa, tetapi juga didorong oleh aspek pemasaran dan kadar emosi tertentu. Namun, data adalah segalanya. Angka-angka biasanya menjawab pertanyaan paling mendasar: apa yang bisa ditawarkan Salah saat ini, dan apakah layak mempertahankannya?

Teknologi, lebih spesifiknya Kecerdasan Buatan, dapat membantu memberikan jawaban. Setidaknya, itulah yang diyakini Dean Bracha, pendiri Marquee, alat AI yang membantu klub dalam rekrutmen.

Bracha menggunakan Salah sebagai contoh untuk menjelaskan jenis masalah yang dapat dibantu diselesaikan oleh teknologinya.

“Kami tahu Mo Salah akan meninggalkan Liverpool. Kami ingin membuat daftar pemain yang bisa menggantikannya. Kami juga tahu bahwa Andoni Iraola sekarang adalah pelatih kepala, jadi gaya skuadnya berubah... alih-alih Anda mencari di berbagai platform data, [kami memberi Anda] pengalaman yang mirip dengan ChatGPT, hanya saja didukung oleh model machine learning yang akan memberi Anda daftar lima atau 10 pemain yang akan menjadi kecocokan ideal,” jelasnya.

Namun, bukan hanya dalam rekrutmen AI mulai digunakan. Robot-robot itu, sebagaimana para pengamat skeptis menyebutnya, setidaknya sebagian berperan dalam manajemen cedera dan beban kerja, program latihan, bahkan taktik. Para pelatih MLS tentu mengetahuinya. Bagaimanapun, beberapa di antaranya sudah bereksperimen dengan teknologi tersebut. Salah satunya adalah pelatih Toronto FC, Robin Fraser.

“Saya pikir itu adalah sesuatu yang dilakukan para analis sekarang. Jelas, mereka mungkin jauh lebih selaras dengan AI dalam kaitannya dengan kami sebagai pelatih. Menarik untuk mendapatkan perspektif mereka,” katanya. “Kami masih benar-benar berada pada tahap yang sangat awal untuk mencari tahu bagaimana cara terbaik menggunakan AI untuk melakukan apa yang kami lakukan.”

Olahraga ini memiliki hubungan yang rumit dengan teknologi. Ada yang berpendapat bahwa robot-robot itu datang untuk mengambil pekerjaan mereka. Yang lain mengklaim bahwa yang dilakukan AI hanyalah mempercepat jenis tugas yang membutuhkan waktu berjam-jam bagi ilmuwan olahraga, departemen rekrutmen, dan klub sepakbola untuk menyelesaikannya. Kenyataannya mungkin berada di tengah-tengah.

Namun satu hal tak terbantahkan: teknologi canggih yang memangkas jam kerja dan tenaga manusia akan tetap ada, dan itu digunakan di seluruh olahraga ini. Apakah itu hal yang baik atau tidak, mungkin kini sudah menjadi tidak relevan.