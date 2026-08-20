'Kami semua mencari keuntungan apa pun' - Dari menemukan pengganti Mohamed Salah di Liverpool hingga taktik ChatGPT: Bagaimana AI mengubah sepak bola
Liverpool menghadapi keputusan sulit terkait Mohamed Salah tahun lalu. Winger asal Mesir itu, salah satu pilar utama hampir satu dekade kesuksesan Liverpool, mengalami penurunan produktivitas. Dengan kontraknya yang tersisa satu tahun, klub harus mengambil keputusan: melepas Salah pada akhir tahun atau mempertahankannya saat ia kian melewati masa puncaknya.
Berpisah dengan legenda klub bukan perkara mudah. Keputusan itu tidak hanya didasarkan pada performa, tetapi juga didorong oleh aspek pemasaran dan kadar emosi tertentu. Namun, data adalah segalanya. Angka-angka biasanya menjawab pertanyaan paling mendasar: apa yang bisa ditawarkan Salah saat ini, dan apakah layak mempertahankannya?
Teknologi, lebih spesifiknya Kecerdasan Buatan, dapat membantu memberikan jawaban. Setidaknya, itulah yang diyakini Dean Bracha, pendiri Marquee, alat AI yang membantu klub dalam rekrutmen.
Bracha menggunakan Salah sebagai contoh untuk menjelaskan jenis masalah yang dapat dibantu diselesaikan oleh teknologinya.
“Kami tahu Mo Salah akan meninggalkan Liverpool. Kami ingin membuat daftar pemain yang bisa menggantikannya. Kami juga tahu bahwa Andoni Iraola sekarang adalah pelatih kepala, jadi gaya skuadnya berubah... alih-alih Anda mencari di berbagai platform data, [kami memberi Anda] pengalaman yang mirip dengan ChatGPT, hanya saja didukung oleh model machine learning yang akan memberi Anda daftar lima atau 10 pemain yang akan menjadi kecocokan ideal,” jelasnya.
Namun, bukan hanya dalam rekrutmen AI mulai digunakan. Robot-robot itu, sebagaimana para pengamat skeptis menyebutnya, setidaknya sebagian berperan dalam manajemen cedera dan beban kerja, program latihan, bahkan taktik. Para pelatih MLS tentu mengetahuinya. Bagaimanapun, beberapa di antaranya sudah bereksperimen dengan teknologi tersebut. Salah satunya adalah pelatih Toronto FC, Robin Fraser.
“Saya pikir itu adalah sesuatu yang dilakukan para analis sekarang. Jelas, mereka mungkin jauh lebih selaras dengan AI dalam kaitannya dengan kami sebagai pelatih. Menarik untuk mendapatkan perspektif mereka,” katanya. “Kami masih benar-benar berada pada tahap yang sangat awal untuk mencari tahu bagaimana cara terbaik menggunakan AI untuk melakukan apa yang kami lakukan.”
Olahraga ini memiliki hubungan yang rumit dengan teknologi. Ada yang berpendapat bahwa robot-robot itu datang untuk mengambil pekerjaan mereka. Yang lain mengklaim bahwa yang dilakukan AI hanyalah mempercepat jenis tugas yang membutuhkan waktu berjam-jam bagi ilmuwan olahraga, departemen rekrutmen, dan klub sepakbola untuk menyelesaikannya. Kenyataannya mungkin berada di tengah-tengah.
Namun satu hal tak terbantahkan: teknologi canggih yang memangkas jam kerja dan tenaga manusia akan tetap ada, dan itu digunakan di seluruh olahraga ini. Apakah itu hal yang baik atau tidak, mungkin kini sudah menjadi tidak relevan.
Keunggulan dalam perekrutan
Pendukung AI dalam sepak bola akan mengatakan kepada Anda bahwa teknologi baru hanya memperkuat proses yang sudah dijalankan manusia. Klub sepak bola memiliki banyak uang, dan ini adalah olahraga yang kompetitif. Segala cara untuk mendapatkan keunggulan, sekecil apa pun, akan digunakan.
“Anda akan terkejut mengetahui bahwa beberapa klub memang menggunakan ChatGPT atau model terbuka lain hanya untuk memainkan ide-ide mereka,” kata Bracha. “Saya juga sudah sering melihat itu. Tetapi untuk benar-benar mendapatkan wawasan berkualitas dari LLM (Large Language Model, atau program komputer pintar)... itu sulit.”
Bracha adalah pendukung sekaligus pemangku kepentingan. Ia adalah penggemar berat Arsenal, dan memulai kiprahnya di sepak bola sebagai seorang pria dengan blog, tempat ia menulis postingan mendetail tentang Arsenal dari rumahnya. Dengan menggunakan perpaduan penilaian mata dan teknologi, ia memilih pemain-pemain yang seharusnya direkrut klub-klub besar. Bracha kemudian memiliki pengikut, dan ketika pekerjaan penuhnya di bidang teknologi mulai sibuk, ia menyempurnakan model AI untuk membuat kerangka postingan blog baginya.
Lalu, ia menggabungkan keduanya. Dan ia menemukan beberapa permata tersembunyi.
“Saya mulai menerima pesan masuk dari pemandu bakat profesional dan orang-orang di klub yang bertanya kepada saya, ‘Bagaimana saya bisa tahu hal itu tentang seorang pemain?’ Saya seperti, ‘Saya tidak tahu apa pun soal itu tentang pemain tersebut. Maksud saya, itu cuma ChatGPT’,” kata Bracha sambil tertawa. “Lalu saya berpikir, ‘kalau itu membuat mereka terkesan, apa yang mereka gunakan saat ini?’”
Jawaban yang ia temukan ternyata rumit. Tentu saja, pemandu bakat dan analis punya angka. Tetapi tidak ada standardisasi. Sepak bola memiliki begitu banyak data di begitu banyak platform sehingga sulit untuk menyaringnya. Wyscout, sebuah perusahaan data sepak bola yang didirikan di Genoa pada 2004, menyebar ke seluruh dunia pada awal 2010-an. Namun perusahaan-perusahaan pesaing segera masuk ke pasar. Kini ada terlalu banyak angka.
“Dalam 10 tahun terakhir, industri ini telah bergerak dari kelangkaan total ke kelebihan data, dan itu kemudian menciptakan jenis masalah yang berbeda karena ada begitu banyak penyedia data yang berbeda,” jelas Bracha.
Marquee, perusahaan milik Bracha yang bekerja sama dengan klub-klub sepak bola di seluruh dunia, memangkas hal-hal yang tidak perlu.
“Jika kami mengotomatiskan banyak dari, bisa dibilang, proses spreadsheet yang diagung-agungkan ini, dan berbagai platform yang tersebar serta tidak bisa dikonsolidasikan ke satu tempat. Kami melakukannya untuk mereka. Jadi, dalam arti tertentu, Marquee adalah departemen analitik untuk hal ini yang bekerja untuk klub,” ujarnya.
Bracha cepat menegaskan bahwa platform miliknya bukan sekadar Football Manager atau Mode Karier EAFC yang diagung-agungkan. Marquee menghasilkan profil-profil spesifik, dengan biaya yang dibebankan kepada klien, untuk menyarankan sejumlah calon rekrutan, dengan mempertimbangkan bukan hanya kemampuan mereka bermain sepak bola tetapi juga kecocokannya dengan sistem tertentu.
Tentu saja, klub tidak memiliki kewajiban untuk menggunakan semua ini. Staf rekrutmen bisa menerima atau mengabaikan rekomendasi tersebut. Namun jelas ada nilainya. Mereka digunakan oleh segelintir klub Premier League, dan telah didukung secara terbuka oleh Barcelona serta klub MLS, Chicago Fire. Apakah orang-orang ini sedang menemukan permata tersembunyi berikutnya di sepak bola masih belum jelas. Tetapi mereka jelas merupakan bagian dari lanskap ini.
Mengungkap cedera hamstring
Dalam pertandingan MLS FC Cincinnati melawan Nashville SC tahun lalu, ada indikasi bahwa Matt Miazga mulai sedikit kelelahan.
Lima menit sebelum ia meminta untuk diganti, teknologi milik klub mendeteksi 'pola pergerakan yang tidak teratur'. Tentu saja, itu tidak berarti mereka bisa mencegahnya. Mereka tidak memaksa bek tengah mereka bermain dalam kondisi cedera. Data tersebut tidak disediakan secara real-time. Namun, sistem itu mengidentifikasi adanya masalah. Mesin itu tahu ia sedang dalam bahaya.
Menentukan kapan ia bisa kembali sepenuhnya adalah pertanyaan lain yang bisa dibantu dijawab oleh AI. Springbok Analytics memiliki satu permintaan untuk semua klien mereka: 'kirimkan cedera paling rumit Anda'. Paling sering, itu adalah hamstring. Itulah satu cedera yang sampai sekarang masih belum benar-benar bisa dipahami sepakbola. Sebuah studi NIH pada 2020 menyimpulkan bahwa hamstring menyumbang 12 persen dari seluruh cedera dalam sepakbola profesional. Tingkat cedera ulang berkisar dari empat persen hingga 68 persen.
Cedera ini paling sering disebut sebagai cedera akibat kelelahan, dengan sebagian besar masalah hamstring terjadi menjelang akhir salah satu babak. Klub-klub di seluruh dunia telah mencoba mencari cara terbaik untuk merehabilitasi masalah seperti ini. Tak ada yang benar-benar bisa menemukan jawabannya.
“Kami memiliki semua teknologi baru yang ada dari segala arah, semua cara baru untuk menguji orang... seberapa besar kekuatan yang bisa Anda hasilkan? Seperti apa bentuk lari? Cedera hamstring tidak menurun. Justru meningkat,” kata Matt Brown, Director of Analytics Springbok Analytics, kepada GOAL.
Brown merasa ia punya jawabannya. Atau setidaknya, gagasan yang lebih meyakinkan untuk mengatasi cedera yang begitu marak itu. Menurut Brown, sebagian dari masalahnya adalah data. Cedera fisik itu jelas dan tegas. Namun, mencari angka-angka di sekitarnya, mengukur kekuatan otot, keseimbangan otot, atrofi, adalah proses yang panjang dan rumit.
“Anda ingin memindai seorang pemain saat mengalami cedera, dua bulan kemudian, enam bulan kemudian, untuk melacak atrofi dan melihat apakah Anda mendapatkan stimulus dan perubahan pada otot yang sedang Anda kejar,” jelas Brown.
Akar Springbok berada di University of Virginia, tempat para ilmuwan mengembangkan teknologi MRI yang sangat spesifik untuk merawat pasien cerebral palsy, dengan menciptakan grafik 3D guna membantu ahli bedah anak menghitung secara akurat prosedur pemanjangan tendon. Ketika itu mulai berhasil, Springbok membawa teknologi tersebut ke dunia olahraga. NBA bergabung pada 2023. Tahun ini, Springbok terpilih untuk Innovation Lab milik MLS.
MRI tradisional, dalam kata-kata Brown, adalah: “Ribuan dan ribuan irisan [gambar abu-abu dua dimensi].” Para dokter, setidaknya secara tradisional, mengambil gambar-gambar itu, menyusunnya berlapis-lapis, lalu harus melakukan analisis mendalam mereka sendiri untuk menciptakan gambaran 3D dari subjek. Brown dan koleganya mempercepat proses itu.
“Sekarang kami bisa melakukan pra-pemrosesan gambar-gambar itu menggunakan AI... kami bisa mendapatkan semua gambar MRI yang rumit serta ruang 3D dan waktu dan semua hal yang ada di sana. Kami memproses semuanya, membuat batas-batas otot, dan kami bisa memberikan kembaran digital 3D yang sudah sangat final dan indah,” kata Brown.
Pada dasarnya, Springbok adalah cara untuk melacak data. Mereka tidak menangani cedera. Mereka juga tidak menawarkan obat ajaib untuk mencegahnya. Namun, yang bisa mereka lakukan adalah menyederhanakan proses pemindaian yang kompleks dengan cara yang sangat spesifik. Angka-angka yang biasanya membutuhkan waktu sepekan untuk difinalisasi kini disajikan dalam hitungan jam.
“Kami adalah sistem pendukung karena kami bisa membuat pencitraan dari MRI menjadi jauh lebih berdampak dan bisa ditindaklanjuti. Bukan kami yang benar-benar mewujudkannya untuk Anda. Kami menyediakan pengukurannya. Tetapi Anda terlatih dalam hal ini. Anda sudah 10 tahun melakukan ini. Anda punya tesis Anda sendiri,” kata Brown.
Mengidentifikasi pemain yang berkembang terlambat
Setiap hari, staf akademi Philadelphia Union dihadapkan pada serangkaian pertanyaan krusial: di level apa para pemain mereka siap bermain? Di mana batas antara perkembangan fisik dan kualitas di lapangan? Seberapa banyak sepakbola tim utama yang sanggup ditangani talenta seperti Cavan Sullivan saat masih remaja? Apakah tubuhnya akan mampu mengatasinya?
Secara tradisional, tidak ada satu jawaban pasti. Klub-klub MLS melakukan berbagai macam pengujian terkait kekuatan, ukuran tubuh, perkiraan tinggi badan, dan performa puncak. Semua itu memakan waktu dan pada dasarnya hanyalah perkiraan.
Namun, Fit:Match yakin mereka bisa mengambil peran yang sedikit lebih langsung, sekaligus lebih cepat. Yang dibutuhkan hanya sebuah ponsel dan 10 detik untuk melihat sekilas masa depan seorang pesepakbola muda.
Cara kerjanya seperti ini: pengguna mengambil empat foto subjek dari berbagai sudut. Ponsel lalu menghitung tinggi badan, massa tubuh, rentang lengan, serta setiap pengukuran lain yang bisa dibayangkan. Setelah itu, sistem menghitung hal-hal yang jauh lebih canggih: perkiraan tinggi badan, maturasi pertumbuhan, gambaran dasar tentang seperti apa kondisi kebugaran penuh anak tersebut nantinya, sebelum semuanya ditampilkan kepada pengguna. Pendiri teknologi ini, Haniff Brown, bercanda setengah serius dengan menyebutnya sebagai “ChatGPT untuk sepakbola.” Proses yang cukup standar di klub sepakbola profesional mana pun disederhanakan, dijalankan, dan diberikan kepada pengguna dalam waktu kurang dari 30 detik.
Brown memulai kariernya di industri mode. Ia menemukan bahwa pemindaian tubuh instan menggunakan ponsel pintar dapat mempercepat proses mencoba pakaian.
“Bagaimana kami bisa memungkinkan [pengguna] mengunggah profil tubuhnya sendiri sehingga dia tidak perlu membeli empat kemeja lalu mengembalikan tiga yang tidak pas? Anda cukup membeli satu dan boom,” kata Brown.
Tak lama kemudian, pihak lain mulai memperhatikan. Brown mulai mendapat telepon dari rumah sakit dan perusahaan layanan kesehatan. Pada 2024, mereka bekerja sama dengan sebuah klub Eropa yang tidak disebutkan namanya, yang meminta mereka memindai para pemain akademinya. Brown menyadari ada ruang untuk sistem yang lebih ambisius.
“Sejak awal saya sangat jelas bahwa prosesnya tidak boleh memakan waktu lebih dari 15 detik, dan alasan saya menegaskan itu adalah karena saya menyadari para pelatih tidak menyukai asesmen yang terlalu lama. Mereka ingin anak-anak kembali dan menjalani drill mereka,” jelas Brown. “Semakin lama dan semakin rumit asesmennya, semakin kecil kemungkinan mereka akan menggunakannya.”
Klub tersebut terjual, dan pihak-pihak lain mulai ikut terlibat. Namun, masih ada hambatan lain, terutama fakta bahwa pelatih yang berbeda menghasilkan hasil yang berbeda dalam pengujian medis dasar yang sama.
“Yang kami lihat adalah satu pelatih, untuk pemain yang sama, melakukan pengukuran dan mendapatkan satu hasil, lalu dari tim yang sama, pelatih lain mengukur pemain yang sama itu dan menghasilkan hasil yang berbeda,” jelas Brown.
Jadi, Fit:Match menstandarkannya. Empat foto, 30 detik untuk dimuat, dan profil detail seorang pemain pun tersedia. Kini, teknologi itu digunakan oleh klub maupun anak-anak.
“Saat para orang tua mendaftarkan anak-anak mereka untuk masuk ke akademi, mereka bisa mengunggah foto mereka. Sistem ini menghasilkan kembaran digital mereka, lalu di bagian belakang sistem, kami memberi tahu MLS semua statistik pemain itu,” kata Brown.
Itu membantu klub membuat perkiraan yang lebih terukur mengenai kelompok usia mana yang seharusnya digunakan. Lanskap sepakbola usia muda masih, setidaknya sebagian, dipengaruhi oleh ukuran fisik.
“Seorang pemain yang berusia 14 tahun tetapi berkembang lebih awal sangat berbeda dengan pemain yang berusia 14 tahun dan berkembang terlambat, dan sekarang MLS bisa mengetahuinya secara ilmiah, lalu menciptakan jalur yang lebih baik bagi para pemain yang berkembang terlambat agar mereka tidak keluar dari ekosistem,” kata Brown.
Mengelola ekspektasi dan menghadapi persoalan etika
Semua ini terdengar sangat meyakinkan, mungkin bahkan mengubah permainan. Namun ada etika yang terlibat. Mengubah secara mendasar proses yang sudah akrab, apalagi dengan menggunakan mesin, memunculkan dilema. Memproyeksikan perkembangan seorang remaja bisa menjadi hal yang rumit, dan ada pertanyaan yang lebih luas untuk diajukan.
“Langkah pertama adalah membuat orang-orang merasa nyaman,” kata Brown.
Hal yang sama juga berlaku untuk Marquee, yang sejak awal menyadari bahwa mereka harus bekerja bersama klub, bukan untuk klub.
“Sejujurnya, ini lebih tentang mereka, agar merasa nyaman dengan semua yang kami lakukan bersama. Lalu setelah kami menciptakan beberapa kisah sukses bersama, kami pasti akan mempublikasikannya,” kata Bracha.
Ada juga pertanyaan moral yang muncul ketika menciptakan sesuatu yang bisa berdampak pada pekerjaan seseorang. Bracha memiliki pandangan yang objektif soal hal semacam itu.
“Dari perspektif ROI, akan selalu lebih cepat, lebih sigap, lebih tepat untuk datang kepada kami karena kami sudah membangun sesuatu, dan kami berinvestasi besar untuk meningkatkannya. Itu satu-satunya pengeluaran Anda. Salah satu pengeluaran terbesar di klub sepakbola saat ini adalah gaji. Jadi apakah mereka ingin merekrut lebih banyak orang untuk membangun hal seperti itu atau cukup membeli dari pihak eksternal? Ini seperti pertanyaan paling umum tentang AI saat ini: membangun atau membeli? Dalam kasus ini, saya pikir membeli,” tambahnya.
Namun, itu tidak selalu menjamin kesuksesan. Wolfsburg termasuk di antara klub-klub Eropa yang menjadi pengadopsi awal AI. Mereka mengklaim telah menghemat €1 juta per tahun untuk membantu tugas administratif dan pencegahan cedera. Tahun lalu, mereka kesulitan di lapangan dan menerima banyak sorotan negatif karena gencar mempromosikan penggunaan AI lewat PR saat performa tim menurun.
Sejak saat itu, mereka justru semakin menegaskan komitmen mereka. Sevilla menggunakan IBM WatsonX untuk membantu pengelolaan data.
Namun, ada juga yang lebih konsisten dalam penggunaan AI. Fraser mengakui ia bereksperimen dengan ChatGPT untuk mencoba potensi keuntungan duel tertentu dan formasi. Yang lain bahkan hampir bergantung padanya. Pelatih kepala Seattle Reign Laura Harvey menjadi sorotan pada Oktober 2025 ketika ia mengklaim menggunakan ChatGPT untuk membantunya menentukan taktik. Berbicara kepada Lori Lindsey dan Christina Unkel di podcast Soccerish, Harvey menyatakan, dengan sedikit kebanggaan, bahwa ia bertanya kepada agen AI itu, “Formasi apa yang harus Anda mainkan untuk mengalahkan tim-tim NWSL?”
Untuk dua dari 14 tim liga saat itu, ChatGPT mengatakan ‘Anda harus memainkan lima bek.’ Harvey mempertimbangkan gagasan itu dan membawanya kepada staf pelatihnya. Reign menerapkan sistem dengan lima pemain bertahan dan finis di posisi kelima, delapan tingkat lebih baik daripada tahun sebelumnya.
Apakah ChatGPT membalikkan keadaan Seattle Reign? Tentu saja tidak. Namun, itu memang menawarkan sebuah ide yang pada akhirnya diterapkan di lapangan. Bagi para pendukung AI, itu mungkin sudah bisa dianggap sebagai kemenangan.
Di sisi lain, ada juga banyak kegagalan, atau data yang disisihkan. Mungkin hasil bukanlah intinya. Sebaliknya, ini adalah alat lain bagi pelatih, analis, dan klub. Dan dalam olahraga yang begitu ketat dan tanpa ampun, etika serta persepsi soal hal-hal seperti ini sebenarnya bukanlah kekhawatiran.
“Kami semua mencari keuntungan apa pun yang bisa kami dapatkan,” kata Fraser, merangkum semuanya dengan cukup tepat.