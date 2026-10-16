Sulit menyalahkan Christian Lundstrom, kepala sepak bola wanita di klub juara Swedia Hacken, jika ia membayangkan seperti apa tim utama klub itu seandainya Hacken mempertahankan semua pemain yang dijualnya dalam beberapa tahun terakhir.

Dengan duet lini depan yang diisi Felicia Schroder dari Real Madrid dan Stina Blackstenius dari Arsenal, Johanna Rytting Kaneryd dari Lyon menyuplai bola dari salah satu sayap, bintang Madrid lainnya, Filippa Angeldahl, mengisi lini tengah bersama Julia Zigiotti Olme dari Manchester United, serta kiper Chelsea Livia Peng dilindungi bek-bek seperti Emma Koivisto dari Milan dan Anna Sandberg, yang kini juga bermain untuk Manchester United, susunan pemainnya akan sangat mengesankan.

Namun, Damallsvenskan di Swedia bukan lagi liga sepak bola wanita terbaik di dunia, status yang bisa diklaimnya 20 tahun lalu ketika Marta termasuk salah satu bintang terbesarnya. Posisinya dalam hierarki sepak bola pun berubah. Kini, talenta-talenta muda di Swedia menjadi incaran klub-klub yang lebih besar dari liga-liga yang lebih besar, dan bukan hanya pemain Hacken.

Women's Super League merekrut pemain dari Damallsvenskan lebih banyak daripada dari liga mana pun. Sejak musim panas 2022, tidak kurang dari 60 pemain didatangkan dari Swedia ke Inggris. Di antaranya adalah Blackstenius, Frida Maanum, Smilla Holmberg dan Kyra Cooney-Cross di Arsenal, Nathalie Bjorn di Chelsea, bek Manchester City Rebecca Knaak, serta duo Tottenham Olivia Holdt dan Cathinka Tandberg.

Namun, bukan hanya WSL yang tertarik pada liga tersebut. FIFA dalam laporan transfer terbarunya menunjukkan bahwa tidak ada liga yang menerima uang lebih banyak pada bursa transfer musim panas 2026 daripada Damallsvenskan, yang meraup $4,2 juta (£3,2 juta) hanya dari 30 transfer. WSL menempati urutan kedua dalam daftar itu, tetapi pemasukan sebesar $3,97 juta (£3 juta) diperolehnya dari 95 kesepakatan.

Meski begitu, kendati begitu sering kehilangan banyak pemain terbaik, dan kerap kali di tengah musim, banyak klub di Swedia mampu bangkit. Mereka berhasil mengisi kekosongan besar yang ditinggalkan para pemain tersebut sambil tetap berada di jalur untuk mencapai target, terlepas dari kemunduran yang dialami. Lantas, bagaimana mereka melakukannya?