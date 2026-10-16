Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Sweden transfers 1:1Getty/GOAL

‘Kami Selalu Tahu Kami Akan Kehilangan Pemain’: Bagaimana Damallsvenskan Swedia Menghadapi Statusnya sebagai Pasar Paling Diminati untuk Transfer ke WSL dan Kompetisi Lainnya

Dulu merupakan liga terbaik dalam sepak bola wanita, kasta tertinggi Swedia kini kerap menjadi sasaran klub-klub lain di bursa transfer yang merekrut para pemain terbaiknya, sering kali di tengah musim.

Ameé Ruszkai
Diterjemahkan oleh

  • Sulit menyalahkan Christian Lundstrom, kepala sepak bola wanita di klub juara Swedia Hacken, jika ia membayangkan seperti apa tim utama klub itu seandainya Hacken mempertahankan semua pemain yang dijualnya dalam beberapa tahun terakhir.

    Dengan duet lini depan yang diisi Felicia Schroder dari Real Madrid dan Stina Blackstenius dari Arsenal, Johanna Rytting Kaneryd dari Lyon menyuplai bola dari salah satu sayap, bintang Madrid lainnya, Filippa Angeldahl, mengisi lini tengah bersama Julia Zigiotti Olme dari Manchester United, serta kiper Chelsea Livia Peng dilindungi bek-bek seperti Emma Koivisto dari Milan dan Anna Sandberg, yang kini juga bermain untuk Manchester United, susunan pemainnya akan sangat mengesankan.

    Namun, Damallsvenskan di Swedia bukan lagi liga sepak bola wanita terbaik di dunia, status yang bisa diklaimnya 20 tahun lalu ketika Marta termasuk salah satu bintang terbesarnya. Posisinya dalam hierarki sepak bola pun berubah. Kini, talenta-talenta muda di Swedia menjadi incaran klub-klub yang lebih besar dari liga-liga yang lebih besar, dan bukan hanya pemain Hacken.

    Women's Super League merekrut pemain dari Damallsvenskan lebih banyak daripada dari liga mana pun. Sejak musim panas 2022, tidak kurang dari 60 pemain didatangkan dari Swedia ke Inggris. Di antaranya adalah Blackstenius, Frida Maanum, Smilla Holmberg dan Kyra Cooney-Cross di Arsenal, Nathalie Bjorn di Chelsea, bek Manchester City Rebecca Knaak, serta duo Tottenham Olivia Holdt dan Cathinka Tandberg.

    Namun, bukan hanya WSL yang tertarik pada liga tersebut. FIFA dalam laporan transfer terbarunya menunjukkan bahwa tidak ada liga yang menerima uang lebih banyak pada bursa transfer musim panas 2026 daripada Damallsvenskan, yang meraup $4,2 juta (£3,2 juta) hanya dari 30 transfer. WSL menempati urutan kedua dalam daftar itu, tetapi pemasukan sebesar $3,97 juta (£3 juta) diperolehnya dari 95 kesepakatan.

    Meski begitu, kendati begitu sering kehilangan banyak pemain terbaik, dan kerap kali di tengah musim, banyak klub di Swedia mampu bangkit. Mereka berhasil mengisi kekosongan besar yang ditinggalkan para pemain tersebut sambil tetap berada di jalur untuk mencapai target, terlepas dari kemunduran yang dialami. Lantas, bagaimana mereka melakukannya?

  • Tidak menipu diri sendiri

    Beata Olsson Liverpool Women 2026-27
    Getty Images

    Kristianstads bahkan tak mampu mempertahankan Beata Olsson selama enam bulan. Liverpool bergerak cepat merekrutnya setelah ia mencetak sembilan gol dalam 15 pertandingan Damallsvenskan pada 2025.

    “Kedengarannya terlalu mudah?” kata Lovisa Strom sambil tertawa. Sebagai anggota kelompok olahraga di Kristianstads DFF, yang menjalankan fungsi direktur olahraga alih-alih memiliki pejabat tersendiri, ia baru saja menjelaskan kepada GOAL bagaimana salah satu klub independen di Damallsvenskan berhasil menghadapi tantangan kehilangan pemain kunci di bursa transfer. Pemain yang rutin tampil di WSL, Jutta Rantala dan Eveliina Summanen, bintang Angel City Sveindis Jonsdottir, serta penyerang Liverpool Beata Olsson termasuk di antara mereka yang pernah berkiprah di Scania County dalam beberapa tahun terakhir. Meski begitu, KDFF finis di enam besar dalam delapan dari sembilan musim terakhir.

    Jawaban Strom mungkin mencerminkan alasan utama klub-klub Swedia secara umum mampu menyikapi posisi mereka dalam hierarki dengan baik: mereka tidak memiliki anggapan keliru tentang posisi mereka sendiri.

    “Kami tahu itu,” jawabnya ketika ditanya tentang ancaman kehilangan pemain berbakat terbaik. “Kami tahu ada orang yang akan datang ke sini dan bertahan selamanya. Kami punya pemain yang sudah berada di sini lebih dari 10 tahun. Akan ada pemain yang benar-benar ingin berada di sini dan pemain yang ingin berkembang di sini. Ada juga pemain yang ingin datang ke sini, berkembang, lalu pergi ke tempat lain, dan itu tidak masalah. Kami selalu memperhitungkan kemungkinan kehilangan pemain.”

  • Jika gagal mempersiapkan diri, bersiaplah untuk gagal.

    Hacken Women 2026
    Getty Images

    Hacken kehilangan beberapa pemain kunci pada 2026, tetapi tetap menjuarai Europa Cup pada Mei dan masih memuncaki klasemen Damallsvenskan dengan hanya beberapa pertandingan tersisa.

    Ketika sebuah klub memahami hal itu, mereka bisa merencanakan langkah ke depan. Itulah yang terjadi di Hacken, tim yang saat ini memuncaki klasemen Damallsvenskan meski kehilangan tiga pemain kunci pada bursa transfer Januari, yang berlangsung saat liga memasuki jeda antarmusim, serta dua pemain lagi pada bursa transfer musim panas, yang berlangsung di tengah musim 2026.

    “Kami selalu harus, menurut saya, merencanakan dua bursa transfer lebih awal,” kata Lundstrom, kepala sepakbola wanita klub tersebut, kepada GOAL. Itu berarti dalam beberapa pekan terakhir, staf klub telah menilai pemain mana yang bisa mereka rekrut pada bursa transfer musim panas tahun depan, Januari 2028, atau bahkan dua tahun dari sekarang.

    “Begitulah cara kami bekerja, menyusun tim bayangan dan membayangkan seperti apa tim ini di masa depan, karena kami selalu tahu bahwa kami akan kehilangan pemain,” jelasnya.

    Ada faktor lain yang juga perlu dipertimbangkan. Menemukan komposisi yang tepat antara pemain berpengalaman, talenta muda, dan pemain potensial dari tim junior dalam skuad itu penting. Begitu pula dengan memiliki pemain yang masih perlu berkembang, tetapi bisa menjadi pengganti dari dalam klub ketika ada pemain yang hengkang kelak. Hal ini juga membantu mengurangi pergantian pemain dalam skuad.

    Hammarby adalah klub lain yang rutin kehilangan pemain terbaiknya, tetapi tetap mampu bertahan di papan atas Damallsvenskan. Eva Nystrom, kapten Finlandia yang menghabiskan empat tahun di sana, meyakini salah satu alasan utamanya, di antara beberapa alasan lain, adalah klub tersebut membangun kerangka tim yang kuat sehingga kepergian pemain secara individu tidak terlalu berdampak.

    “Kami selalu banyak berdiskusi dan melakukan banyak hal bersama sebagai tim, jadi siapa yang bermain di berbagai posisi tidak terlalu menjadi masalah, karena kami memiliki prinsip dan DNA tim. Semua orang tahu apa yang harus dilakukan,” jelasnya.

    Intinya, terlepas dari bagaimana sebuah tim bersiap menghadapi kepergian pemain, perencanaan secara keseluruhanlah yang sangat penting. Itulah yang membantu sebuah klub bangkit kembali.

  • Mengelola kontrak dan hubungan dengan pemain

    Felicia Schroder Real Madrid Women 2026-27
    Getty Images

    Real Madrid membayar biaya transfer yang nyaris memecahkan rekor dunia untuk merekrut Schroder dari Hacken pada musim panas, hanya setahun setelah ia menandatangani kontrak jangka panjang baru di Swedia.

    Perencanaan itu menjadi lebih mudah berkat berbagai hal, salah satunya kontrak. Dulu, klub mungkin tidak bisa mengikat pemain dengan kontrak jangka panjang. Namun, perkembangan sepakbola wanita membuat hal itu kini semakin umum, sehingga klub bisa memperoleh biaya transfer yang layak.

    Hubungan yang baik dengan para pemain membuat kontrak semacam itu lebih mudah dinegosiasikan. Schroder, yang meninggalkan Hacken untuk bergabung dengan Real Madrid pada musim panas, adalah contoh yang sangat baik. Penyerang produktif itu menarik minat dari berbagai penjuru Eropa ketika ia secara mengejutkan menandatangani kontrak baru berdurasi panjang pada Juni 2025, yang berlaku hingga 2029. Artinya, setahun kemudian Madrid harus membayar biaya transfer yang nyaris menyamai rekor dunia untuk mendapatkan jasanya.

    “Saya pikir penting bagi klub untuk membangun hubungan dengan para pemain agar kami bisa membuat mereka memahami betapa pentingnya hal itu bagi klub,” kata Lundstrom. “Tujuannya bukan mempertahankan mereka di sini selama empat tahun. Itu juga harus dijelaskan. Tujuannya adalah menjual mereka.”

    Strom sependapat. “Kami selalu membicarakan hal itu secara terbuka,” katanya. “Jika seorang pemain menandatangani kontrak tiga tahun, tetapi ada tim Inggris yang datang dan ia sangat ingin pindah ke sana, kami mengatakan, ‘Oke, kami sepenuhnya terbuka untuk itu’.” Namun, Strom menegaskan: “Tapi itu tidak berarti jika tim Inggris datang, kami akan langsung mengatakan, ‘Oke, sampai jumpa, kamu boleh pergi’. Jika kami mengembangkan seorang pemain, harus ada yang membayar untuk itu.”

  • Memiliki banyak daya tarik

    Eva Nystrom West Ham Women 2025-26
    Getty Images

    Kapten Finland Eva Nystrom menjadi salah satu dari puluhan pemain yang berhasil pindah ke Inggris setelah menarik perhatian di Damallsvenskan Swedia.

    Untuk menggantikan para pemain tersebut, Damallsvenskan juga masih punya banyak daya tarik di bursa transfer. Dalam peringkat kekuatan liganya, Opta menempatkan kompetisi ini hanya di bawah liga kasta tertinggi di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Spanyol, dan Italia. Posisinya berada di atas liga Prancis dan kompetisi lain yang tengah berkembang seperti Liga MX di Meksiko, serta liga-liga lain di Eropa yang menjadi tempat pengembangan pemain, seperti di Norwegia, Denmark, dan Belanda. Koefisien UEFA Swedia yang tinggi juga berarti banyak pemain mendapat cukup banyak kesempatan tampil di kompetisi Eropa setelah bergabung dengan klub-klub papan atas.

    Jelas, liga ini menjadi tempat yang sangat baik bagi pemain dari berbagai negara untuk berkembang dan melangkah ke level berikutnya, terutama karena bursa transfer menunjukkan bahwa liga dan klub terbesar dalam sepakbola terus mencermati apa yang terjadi di Swedia.

    Nystrom termasuk pemain yang menempuh jalur yang sudah banyak dilalui menuju WSL lewat Damallsvenskan. Ia menghabiskan satu musim bersama Umea dan empat musim bersama Hammarby sebelum bergabung dengan West Ham. “Dibandingkan dengan liga Finlandia, saya merasa liga Swedia jauh lebih besar dan lebih profesional,” katanya kepada GOAL. “Selain itu, tim-timnya bisa bermain di Liga Champions dan Europa Cup. Jadi, tentu saja mereka mendapat lebih banyak penonton saat bermain di Eropa.”

    Hal itu mengingatkan GOAL pada pernyataan Therese Sjogran, yang kini menjabat direktur olahraga Manchester City, dalam wawancara sebelumnya ketika ia masih bekerja di FC Rosengard. “Kami masih memiliki lingkungan yang bisa membuat pemain menjadi lebih baik dan, dalam jangka panjang, pindah ke klub yang lebih besar,” katanya pada 2021, meski pernyataannya masih relevan hingga kini. “Hal itu sudah berlangsung sejak lama. Saya kira pengetahuan adalah tulang punggung kami. Saya rasa kami tidak akan pernah kehilangan posisi kami dalam hal itu; kami hanya akan kalah secara finansial.”

  • Keunggulan unik

    Evelyne Viens Martina Fernandez Paris FC Barcelona Women 2026-27
    Getty Images

    Kristianstads yakin Evelyne Viens, pencetak gol pembuka Paris FC dalam laga Liga Champions melawan Barcelona baru-baru ini, tetap bersemangat menjadi duta klub tersebut.

    Selain itu, ada hal-hal spesifik yang bisa ditawarkan setiap klub kepada pemain baru. Strom, misalnya, yakin bahwa budaya di Kristianstads, cara klub merawat para pemain, serta “hubungan yang sangat baik” dengan mereka yang telah pergi akan membuat mantan pemainnya menjadi duta yang baik jika calon rekrutan bertanya-tanya tentang KDFF.

    “Kami menjual Evelyne [Viens] ke Roma. Jika seseorang bertanya kepadanya, ‘Oke, saya mendapat tawaran untuk bergabung dengan Kristianstads. Bagaimana menurutmu?’ Saya yakin 100 persen dia akan berkata, ‘Pergilah,’” tegas Strom. “Para pemain merasa nyaman di sini dan jika Anda merasa nyaman, saya rasa Anda akan menjadi pesepakbola yang lebih baik.”

    Setiap klub juga dapat menunjukkan pemain-pemain berbakat yang telah mereka bantu berkembang selama bertahun-tahun ketika seorang pemain mempertimbangkan apakah klub itu tempat yang tepat untuk mengambil langkah berikutnya. “Kami telah menjual begitu banyak pemain dan menunjukkan bahwa kami memiliki wadah yang baik untuk mereka berkembang,” kata Lundstrom, kepala sepakbola putri Hacken. “Menurut saya, itu salah satu hal terbaik dalam hal perekrutan. Mereka melihat apa yang telah kami lakukan. Tugas kami adalah terus melakukannya.”

  • Lebih banyak tantangan yang harus dihadapi

    Anni Hartikainen Rosengard Women 2025
    Getty Images

    Rosengard telah menjuarai liga Swedia 14 kali, tetapi menghadapi tantangan baru dalam beberapa tahun terakhir. Musim lalu, mereka finis satu posisi dan dua poin di atas zona degradasi.

    Namun, di tengah semua itu, klub-klub Damallsvenskan menghadapi banyak tantangan lain. Salah satunya, kasus seperti Schroder, yang pindah ke Real Madrid dengan biaya transfer tujuh digit, terbilang langka. Biaya transfer sering kali jauh lebih kecil, sehingga satu penjualan pemain tidak serta-merta dapat membiayai berbagai kebutuhan klub. Meski begitu, nilainya terus meningkat dan, sekalipun tidak selalu besar, biaya transfer “sangat penting”, menurut Strom, terutama bagi klub independen seperti Kristianstads.

    Setiap klub menginginkan sistem pembinaan pemain muda yang kuat untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan pemain yang hengkang. Ada sejumlah contoh sistem pembinaan yang baik di Damallsvenskan, dengan 80 persen pemain berbakat usia remaja yang tampil di liga pada 2026 merupakan hasil pembinaan klub sendiri. Namun, membangun sistem seperti itu tidak mudah atau cepat. Mengembangkan pemain secara konsisten pun tidak sederhana, terutama mengingat dana yang dibutuhkan.

    Erling Nilsson, yang telah berada di FC Rosengard, klub juara Swedia 14 kali, selama hampir 20 tahun, menyebut mencari pelatih untuk tim-tim muda tersebut sebagai “masalah besar”. “Kami membutuhkan pelatih yang lebih baik dan perlu membayar gaji mereka agar mereka bisa menghabiskan banyak waktu bersama para pemain muda,” katanya kepada GOAL. “Namun, dari mana kami harus mendapatkan uangnya? Itu persoalan besar.” Menurutnya, ada pekerjaan lain yang secara finansial lebih menarik bagi para calon pelatih itu.

    Selain itu, banyak pemain muda berbakat kini meninggalkan Damallsvenskan jauh lebih dini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini terutama terjadi karena klub-klub elite seperti Barcelona, Lyon, dan Chelsea mulai merekrut pemain-pemain berbakat tersebut pada usia yang lebih muda dan mengawasi sendiri tahap berikutnya dalam perkembangan mereka. “Dulu, mereka singgah di Rosengard saat berusia 17 atau 18 tahun, seperti Rytting Kaneryd. Sekarang, mereka langsung pergi ke Lyon atau langsung ke Barcelona tanpa singgah,” ujar Nilsson.

  • Kelebihan dan kekurangan

    Kristianstads Women 2026
    Ania Jaworska

    Kristianstads adalah salah satu dari enam klub independen di Damallsvenskan, sekaligus salah satu dari sedikit klub yang tidak mencatatkan kerugian.

    Ada pula tantangan yang dihadapi klub-klub independen di Damallsvenskan. Saat ini, enam dari 14 klub di liga tersebut berstatus independen.

    Rosengard khususnya menghadapi kemunculan kekuatan baru di wilayah Malmo, tempat mereka bermarkas, yakni Malmo FF. Klub putra tersukses di Swedia itu memutuskan melalui pemungutan suara untuk membentuk kembali tim putri pada 2019. Setelah meraih lima promosi dalam lima tahun, mereka kini berlaga di kasta tertinggi.

    “Mengapa seorang gadis berusia 14 atau 15 tahun harus memilih bergabung dengan Rosengard jika ia bisa bermain di Malmo FF? Di klub terkenal?” tanya Nilsson, meski ia bekerja untuk klub yang turut mengembangkan Rytting Kaneryd, Bjorn, Zecira Musovic, Glodis Viggosdottir, dan banyak pemain lainnya. “Itu tantangan besar bagi kami, untuk mencari tahu mengapa mereka harus bergabung dengan kami.”

    Hal itu juga menjadi pertanyaan bagi semua klub independen, terutama ketika tim-tim putri yang berafiliasi dengan klub putra mulai mendominasi posisi teratas klasemen. “Bagus jika ada klub yang memiliki tim putra dan putri, serta klub yang hanya berfokus pada sepakbola putri. Namun, tentu lebih mudah bagi klub yang memiliki keduanya karena mereka bisa saling berbagi pengalaman dan juga memiliki keamanan finansial,” aku Lundstrom. Hacken, yang dalam beberapa tahun terakhir rutin tampil di kompetisi Eropa melalui tim putranya, merupakan contoh yang baik untuk hal tersebut.

    “Kami harus memanfaatkan apa yang kami miliki sebaik mungkin. Menurut saya, kami mampu melakukannya,” kata Strom. Kristianstads menjadi contoh bagus klub independen yang berkembang. Bahkan, KDFF merupakan salah satu dari sedikit klub di Damallsvenskan yang mencapai titik impas atau meraih laba. “Kami membutuhkan strategi yang berbeda dari klub-klub yang didukung tim putra besar.”

  • Realitas baru

    Anna Anvegard Alice Carlsson Hacken Hammarby Women 2026
    Getty Images

    Swedia mungkin tidak lagi rutin memiliki wakil di final Liga Champions Wanita, tetapi Hacken dan Hammarby bertanding dalam final edisi perdana Piala Europa Wanita pada 2026.

    Kondisi sepak bola wanita Swedia kini sangat berbeda dibandingkan 12 tahun lalu, ketika klub Damallsvenskan terakhir kali tampil di final Liga Champions Wanita setelah ambil bagian dalam enam dari tujuh final pertama antara 2002 dan 2008. Hari itu, Tyreso kalah 4-3 dari Wolfsburg dalam laga yang langsung dikenang sebagai pertandingan klasik. Nama-nama seperti Marta, Christen Press, dan Vero Boquete menghuni susunan pemain inti klub Swedia yang bertabur bintang tersebut.

    Namun, hanya 33 hari kemudian, Tyreso menyatakan bangkrut dan para pemain bintang mulai meninggalkan Damallsvenskan. Kini, liga tersebut bukan yang terdepan dalam sepak bola wanita, tetapi klub-klubnya jelas lebih stabil secara finansial, meski menghadapi tantangan baru. Damallsvenskan juga tak diragukan lagi termasuk yang terbaik dalam mengembangkan talenta, sebagaimana terlihat dari betapa seringnya klub-klub papan atas dan liga-liga terkemuka merekrut pemain dari sana.

    Meski mencapai final Liga Champions kini mungkin hanya sebatas mimpi, hasil besar di kompetisi Eropa bukan sesuatu yang mustahil. Hacken dan Hammarby bertemu dalam final perdana UEFA Women's Europa Cup tahun ini, yang dimenangkan Hacken. Dalam beberapa waktu terakhir, Hacken juga meraih kemenangan penting atas Arsenal dan Real Madrid.

    Fakta bahwa setiap anggota tim nasional wanita Swedia pernah menghabiskan waktu yang cukup lama di Damallsvenskan sepanjang karier mereka juga menunjukkan sesuatu. Seperti kata Bjorn, salah satu sosok penting dalam tim yang menempati peringkat kedelapan Peringkat Dunia FIFA: “Ada sesuatu yang dilakukan dengan benar di Swedia.”