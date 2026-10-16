Sulit menyalahkan Christian Lundstrom, kepala sepakbola wanita di klub juara Swedia, Hacken, jika ia membayangkan seperti apa tim utama klub tersebut seandainya Hacken mempertahankan semua pemain yang dijualnya dalam beberapa tahun terakhir.

Dengan duet penyerang Felicia Schroder dari Real Madrid dan Stina Blackstenius dari Arsenal, didukung umpan-umpan Johanna Rytting Kaneryd dari Lyon di salah satu sayap, serta Filippa Angeldahl, pemain Madrid lainnya, di lini tengah bersama Julia Zigiotti Olme dari Manchester United, ditambah kiper Chelsea Livia Peng yang dilindungi bek-bek seperti Emma Koivisto dari Milan dan Anna Sandberg, yang kini juga bermain untuk Manchester United, susunan pemainnya tentu akan mengesankan.

Namun, Damallsvenskan Swedia bukan lagi liga sepakbola wanita terbaik di dunia, status yang bisa diklaimnya 20 tahun lalu ketika Marta menjadi salah satu bintang terbesarnya. Posisinya dalam hierarki sepakbola pun berubah. Kini, talenta-talenta muda di Swedia menjadi incaran klub-klub besar di liga-liga yang lebih besar, bukan hanya mereka yang bermain untuk Hacken.

Women's Super League merekrut lebih banyak pemain dari Damallsvenskan dibandingkan dari liga mana pun, dengan sedikitnya 60 pemain didatangkan dari Swedia ke Inggris sejak musim panas 2022. Di antaranya ada Blackstenius, Frida Maanum, Smilla Holmberg dan Kyra Cooney-Cross di Arsenal, Nathalie Bjorn di Chelsea, bek Manchester City Rebecca Knaak, serta duo Tottenham Olivia Holdt dan Cathinka Tandberg.

Namun, bukan hanya WSL yang tertarik pada liga tersebut. FIFA dalam laporan transfer terbarunya menunjukkan bahwa tidak ada liga yang menerima uang lebih banyak pada bursa transfer musim panas 2026 daripada Damallsvenskan, yang meraup $4,2 juta (£3,2 juta) hanya dari 30 transfer. WSL menempati posisi kedua dalam daftar itu, tetapi pemasukan sebesar $3,97 juta (£3 juta) diperolehnya dari 95 kesepakatan.

Meski begitu, kendati begitu sering kehilangan banyak pemain top, bahkan kerap di tengah musim, banyak klub di Swedia mampu bangkit. Mereka berhasil mengisi kekosongan besar yang ditinggalkan para pemain tersebut sambil tetap berada di jalur untuk mencapai target, terlepas dari kemunduran yang dialami. Lantas, bagaimana mereka melakukannya?