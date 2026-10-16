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Sweden transfers 1:1Getty/GOAL

“Kami selalu tahu akan kehilangan pemain”: Bagaimana Damallsvenskan Swedia menghadapi statusnya sebagai pasar paling diminati untuk transfer pemain ke WSL dan kompetisi lainnya

Dulu merupakan liga terbaik dalam sepak bola putri, kasta tertinggi Swedia kini kerap kehilangan pemain-pemain terbaiknya di bursa transfer, sering kali pada pertengahan musim.

Ameé Ruszkai
Diterjemahkan oleh

  • Sulit menyalahkan Christian Lundstrom, kepala sepakbola wanita di klub juara Swedia, Hacken, jika ia membayangkan seperti apa tim utama klub tersebut seandainya Hacken mempertahankan semua pemain yang dijualnya dalam beberapa tahun terakhir.

    Dengan duet penyerang Felicia Schroder dari Real Madrid dan Stina Blackstenius dari Arsenal, didukung umpan-umpan Johanna Rytting Kaneryd dari Lyon di salah satu sayap, serta Filippa Angeldahl, pemain Madrid lainnya, di lini tengah bersama Julia Zigiotti Olme dari Manchester United, ditambah kiper Chelsea Livia Peng yang dilindungi bek-bek seperti Emma Koivisto dari Milan dan Anna Sandberg, yang kini juga bermain untuk Manchester United, susunan pemainnya tentu akan mengesankan.

    Namun, Damallsvenskan Swedia bukan lagi liga sepakbola wanita terbaik di dunia, status yang bisa diklaimnya 20 tahun lalu ketika Marta menjadi salah satu bintang terbesarnya. Posisinya dalam hierarki sepakbola pun berubah. Kini, talenta-talenta muda di Swedia menjadi incaran klub-klub besar di liga-liga yang lebih besar, bukan hanya mereka yang bermain untuk Hacken.

    Women's Super League merekrut lebih banyak pemain dari Damallsvenskan dibandingkan dari liga mana pun, dengan sedikitnya 60 pemain didatangkan dari Swedia ke Inggris sejak musim panas 2022. Di antaranya ada Blackstenius, Frida Maanum, Smilla Holmberg dan Kyra Cooney-Cross di Arsenal, Nathalie Bjorn di Chelsea, bek Manchester City Rebecca Knaak, serta duo Tottenham Olivia Holdt dan Cathinka Tandberg.

    Namun, bukan hanya WSL yang tertarik pada liga tersebut. FIFA dalam laporan transfer terbarunya menunjukkan bahwa tidak ada liga yang menerima uang lebih banyak pada bursa transfer musim panas 2026 daripada Damallsvenskan, yang meraup $4,2 juta (£3,2 juta) hanya dari 30 transfer. WSL menempati posisi kedua dalam daftar itu, tetapi pemasukan sebesar $3,97 juta (£3 juta) diperolehnya dari 95 kesepakatan.

    Meski begitu, kendati begitu sering kehilangan banyak pemain top, bahkan kerap di tengah musim, banyak klub di Swedia mampu bangkit. Mereka berhasil mengisi kekosongan besar yang ditinggalkan para pemain tersebut sambil tetap berada di jalur untuk mencapai target, terlepas dari kemunduran yang dialami. Lantas, bagaimana mereka melakukannya?

  • Tidak menipu diri sendiri

    Beata Olsson Liverpool Women 2026-27
    Getty Images

    Kristianstads bahkan tak mampu mempertahankan Beata Olsson selama enam bulan. Liverpool bergerak cepat merekrutnya setelah ia mencetak sembilan gol dalam 15 pertandingan Damallsvenskan pada 2025.

    “Apakah kedengarannya terlalu mudah?” ujar Lovisa Strom sambil tertawa. Sebagai anggota kelompok olahraga di Kristianstads DFF, yang menjalankan fungsi direktur olahraga alih-alih memiliki direktur tersendiri, ia baru saja menjelaskan kepada GOAL bagaimana salah satu klub independen di Damallsvenskan berhasil menghadapi tantangan kehilangan pemain kunci di bursa transfer. Pemain yang rutin tampil di WSL, Jutta Rantala dan Eveliina Summanen, bintang Angel City Sveindis Jonsdottir, serta penyerang Liverpool Beata Olsson termasuk di antara mereka yang pernah bermain di wilayah Scania dalam beberapa tahun terakhir. Meski begitu, KDFF finis di enam besar dalam delapan dari sembilan musim terakhir.

    Inti jawaban Strom barangkali merupakan alasan terbesar mengapa klub-klub Swedia pada umumnya mampu menghadapi posisi mereka dalam hierarki sepakbola dengan begitu baik: mereka berpandangan realistis tentang posisi mereka.

    “Kami tahu itu,” jawabnya ketika ditanya tentang ancaman kehilangan pemain berbakat terbaik. “Kami tahu sebagian orang akan datang ke sini dan bertahan selamanya. Kami punya pemain yang sudah berada di sini selama lebih dari 10 tahun. Akan ada pemain yang benar-benar ingin berada di sini dan pemain yang ingin berkembang di sini. Ada juga pemain yang ingin datang ke sini, berkembang, lalu pergi ke tempat lain, dan itu tidak masalah. Kami selalu memperhitungkan bahwa kami akan kehilangan pemain.”

  • Jika gagal mempersiapkan diri, bersiaplah untuk gagal.

    Hacken Women 2026
    Getty Images

    Hacken kehilangan beberapa pemain kunci pada 2026, tetapi tetap menjuarai Europa Cup pada Mei dan masih memuncaki klasemen Damallsvenskan dengan hanya beberapa pertandingan tersisa.

    Ketika sebuah klub memahami hal itu, mereka bisa merencanakan langkah ke depan. Itulah yang dilakukan Hacken, tim yang saat ini memuncaki klasemen Damallsvenskan meski kehilangan tiga pemain kunci pada bursa transfer Januari, yang berlangsung di jeda antarmusim liga, serta dua pemain lagi pada bursa transfer musim panas, yang berlangsung di tengah musim 2026.

    “Kami selalu harus merencanakan, menurut saya, dua bursa transfer ke depan,” kata Lundstrom, kepala sepakbola wanita klub tersebut, kepada GOAL. Artinya, dalam beberapa pekan terakhir, staf telah menilai pemain mana yang bisa mereka rekrut pada bursa transfer musim panas berikutnya, Januari 2028, atau bahkan dua tahun lagi.

    “Begitulah cara kami bekerja, dengan menyusun skuad bayangan dan membayangkan seperti apa tim ini di masa depan, karena kami selalu tahu bahwa kami akan kehilangan pemain,” jelasnya.

    Ada faktor lain yang juga perlu dipertimbangkan. Komposisi yang tepat antara pemain berpengalaman, talenta muda, dan pemain potensial dari tim junior dalam skuad sangat penting. Begitu pula keberadaan pemain yang masih perlu berkembang, tetapi berpotensi menjadi pengganti dari dalam klub bagi mereka yang hengkang di kemudian hari. Hal ini juga membantu mengurangi pergantian pemain dalam skuad.

    Hammarby adalah klub lain yang kerap kehilangan pemain terbaiknya, tetapi tetap mampu bertahan di papan atas Damallsvenskan. Eva Nystrom, kapten Finlandia yang menghabiskan empat tahun di sana, meyakini bahwa salah satu alasan utamanya adalah klub tersebut membangun kerangka tim yang kuat sehingga kepergian pemain secara individu tidak terlalu berdampak.

    “Kami selalu banyak berdiskusi dan melakukan banyak hal bersama sebagai tim, jadi siapa yang bermain di berbagai posisi tidak terlalu menjadi masalah, karena kami punya prinsip dan DNA tim. Semua orang tahu apa yang harus dilakukan,” jelasnya.

    Intinya, terlepas dari bagaimana sebuah tim mempersiapkan diri menghadapi kepergian pemain, perencanaan secara keseluruhanlah yang terpenting. Itulah yang membantu sebuah klub bangkit kembali.

  • Mengelola kontrak dan hubungan dengan pemain

    Felicia Schroder Real Madrid Women 2026-27
    Getty Images

    Real Madrid membayar biaya transfer yang nyaris menyamai rekor dunia untuk merekrut Schroder dari Hacken pada musim panas, hanya setahun setelah ia menandatangani kontrak baru berdurasi panjang di Swedia.

    Perencanaan itu menjadi lebih mudah berkat berbagai hal, salah satunya kontrak. Dulu, klub mungkin belum bisa mengikat pemain dengan kontrak jangka panjang. Namun, perkembangan sepakbola wanita membuat hal itu kini semakin lazim, sehingga klub bisa memperoleh biaya transfer yang layak.

    Hubungan yang baik dengan para pemain membuat kontrak semacam itu lebih mudah dinegosiasikan. Schroder, yang meninggalkan Hacken untuk bergabung dengan Real Madrid pada musim panas, adalah contoh yang sangat baik. Penyerang produktif itu diminati klub-klub dari berbagai penjuru Eropa ketika ia, secara cukup mengejutkan, menandatangani kontrak baru jangka panjang pada Juni 2025 yang berlaku hingga 2029. Artinya, Madrid harus membayar biaya transfer yang nyaris menyamai rekor dunia untuk mendapatkan jasanya setahun kemudian.

    “Menurut saya, penting bagi klub untuk membangun hubungan dengan para pemain agar kami bisa membuat mereka memahami betapa pentingnya hal itu bagi klub,” kata Lundstrom. “Tujuannya bukan mempertahankan mereka di sini selama empat tahun. Itu juga harus dijelaskan. Tujuannya adalah menjual mereka.”

    Strom sependapat. “Kami selalu membicarakan hal itu secara terbuka,” katanya. “Jika seorang pemain menandatangani kontrak tiga tahun, tetapi ingin sekali pindah apabila ada klub Inggris yang datang, kami mengatakan, ‘Baik, kami sangat terbuka untuk itu’.” Namun, Strom menegaskan: “Tapi itu bukan berarti jika ada klub Inggris yang datang, kami akan langsung mengatakan, ‘Baik, sampai jumpa, kamu boleh pergi’. Jika kami mengembangkan seorang pemain, harus ada yang membayar untuk itu.”

  • Memiliki banyak daya tarik

    Eva Nystrom West Ham Women 2025-26
    Getty Images

    Kapten Finlandia Eva Nystrom menjadi salah satu dari puluhan pemain yang berhasil pindah ke Inggris setelah menarik perhatian di Damallsvenskan Swedia.

    Untuk menggantikan para pemain tersebut, Damallsvenskan juga masih memiliki banyak daya tarik di pasar transfer. Dalam pemeringkatan kekuatan liga, Opta menempatkannya hanya di bawah liga kasta tertinggi di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Spanyol, dan Italia. Damallsvenskan berada di atas liga Prancis dan kompetisi lain yang sedang berkembang, seperti Liga MX di Meksiko, serta liga-liga lain di Eropa yang menjadi tempat pengembangan pemain, seperti liga di Norwegia, Denmark, dan Belanda. Koefisien UEFA Swedia yang tinggi juga membuat banyak pemain mendapat cukup banyak kesempatan tampil di kompetisi Eropa setelah bergabung dengan klub-klub papan atas.

    Jelas, ini liga yang sangat baik bagi pemain dari berbagai negara untuk berkembang dan melangkah ke jenjang berikutnya, terutama karena aktivitas pasar transfer menunjukkan bahwa liga dan klub terbesar di sepakbola terus mencermati perkembangan di Swedia.

    Nystrom termasuk pemain yang menempuh jalur yang sudah lazim menuju WSL melalui Damallsvenskan. Ia menghabiskan satu musim bersama Umea dan empat musim bersama Hammarby sebelum bergabung dengan West Ham. “Dibandingkan dengan liga Finlandia, saya merasa liga Swedia jauh lebih besar dan lebih profesional,” katanya kepada GOAL. “Selain itu, tim-tim bisa bermain di Liga Champions dan Europa Cup. Jadi, tentu saja, lebih banyak orang menyaksikan mereka ketika bermain di Eropa.”

    Hal itu mengingatkan GOAL pada pernyataan Therese Sjogran, yang kini menjadi direktur olahraga Manchester City, dalam wawancara sebelumnya saat ia masih bekerja di FC Rosengard. “Kami masih memiliki lingkungan yang bisa membuat pemain menjadi lebih baik dan, pada akhirnya, bergabung dengan klub yang lebih besar,” katanya pada 2021, meski pernyataannya masih relevan hingga kini. “Hal itu sudah berlangsung sejak lama. Menurut saya, pengetahuan itu, dalam beberapa hal, adalah tulang punggung kami. Saya rasa kami tidak akan pernah kehilangan posisi kami dalam hal itu; kami hanya akan kalah secara finansial.”

  • Poin-poin nilai jual unik

    Evelyne Viens Martina Fernandez Paris FC Barcelona Women 2026-27
    Getty Images

    Kristianstads yakin Evelyne Viens, pencetak gol pembuka Paris FC dalam laga Liga Champions melawan Barcelona baru-baru ini, tetap menjadi duta yang antusias bagi klub tersebut.

    Ada pula hal-hal spesifik yang dapat ditawarkan setiap klub kepada pemain baru. Strom, misalnya, yakin bahwa budaya di Kristianstads, cara klub merawat para pemain, serta “hubungan yang sangat baik” dengan mereka yang telah pergi akan membuat para mantan pemainnya menjadi duta yang baik jika calon rekrutan bertanya-tanya tentang KDFF.

    “Kami menjual Evelyne [Viens] ke Roma. Jika seseorang bertanya kepadanya, ‘Oke, saya mendapat tawaran untuk bergabung dengan Kristianstads. Bagaimana menurutmu?’ Saya yakin 100 persen dia akan berkata, ‘Pergilah,’” tegas Strom. “Para pemain merasa nyaman di sini dan jika Anda merasa nyaman di sini, saya pikir Anda akan menjadi pesepakbola yang lebih baik.”

    Setiap klub juga dapat menunjukkan para pemain berbakat yang telah mereka bantu kembangkan selama bertahun-tahun ketika seorang pemain mempertimbangkan apakah klub itu tempat yang tepat untuk mengambil langkah berikutnya. “Kami telah menjual begitu banyak pemain dan menunjukkan bahwa kami memiliki wadah yang baik,” kata Lundstrom, kepala sepakbola wanita Hacken. “Menurut saya, itu salah satu hal terbaik saat kami berbicara soal perekrutan. Mereka melihat apa yang telah kami lakukan. Bagi kami, yang penting adalah terus melakukannya.”

  • Lebih banyak tantangan yang harus dihadapi

    Anni Hartikainen Rosengard Women 2025
    Getty Images

    Rosengard telah meraih 14 gelar juara Swedia, tetapi menghadapi tantangan baru dalam beberapa tahun terakhir. Tahun lalu, mereka finis hanya satu posisi dan dua poin di atas zona degradasi.

    Namun, di tengah semua itu, klub-klub Damallsvenskan menghadapi banyak tantangan lain. Salah satunya, kasus seperti Schroder, yang pindah ke Real Madrid dengan biaya transfer tujuh digit, tergolong langka. Biaya transfer sering kali jauh lebih kecil, sehingga penjualan satu pemain tidak serta-merta mendanai berbagai kebutuhan klub. Meski demikian, biaya transfer terus meningkat dan, sekalipun nilainya tidak selalu besar, pemasukan tersebut “sangat penting”, menurut Strom, terutama bagi klub independen seperti Kristianstads.

    Setiap klub menginginkan sistem pembinaan pemain muda yang kuat agar dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan pemain yang hengkang. Ada beberapa contoh sistem pembinaan yang baik di Damallsvenskan, dengan 80 persen talenta remaja yang tampil di liga pada 2026 merupakan pemain binaan sendiri. Namun, membangun sistem seperti itu tidak mudah ataupun cepat. Mengembangkan pemain secara konsisten juga bukan perkara sederhana, terutama mengingat biaya yang dibutuhkan.

    Erling Nilsson, yang telah hampir 20 tahun berada di FC Rosengard, klub juara Swedia 14 kali, menyoroti “masalah besar” dalam mencari pelatih untuk tim-tim muda tersebut. “Kami membutuhkan pelatih yang lebih baik dan kami perlu membayar gaji mereka agar mereka bisa menghabiskan banyak waktu bersama para pemain muda,” katanya kepada GOAL. “Namun, dari mana kami harus mendapatkan uangnya? Itu persoalan besar.” Ia mencatat bahwa ada pekerjaan lain yang lebih menarik secara finansial bagi para calon pelatih tersebut.

    Selain itu, banyak talenta muda kini meninggalkan Damallsvenskan jauh lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terutama karena klub-klub elite seperti Barcelona, Lyon, dan Chelsea mulai merekrut para pemain muda berbakat ini pada usia yang lebih muda dan menangani sendiri tahap perkembangan mereka berikutnya. “Dulu, mereka singgah di Rosengard saat berusia 17 atau 18 tahun, seperti Rytting Kaneryd. Sekarang, mereka langsung pergi ke Lyon atau Barcelona tanpa singgah,” ujar Nilsson.

  • Kelebihan dan kekurangan

    Kristianstads Women 2026
    Ania Jaworska

    Kristianstads merupakan satu dari enam klub independen di Damallsvenskan, sekaligus satu dari sedikit klub yang tidak merugi.

    Klub-klub independen di Damallsvenskan juga menghadapi tantangan tersendiri. Saat ini, ada enam klub independen di liga yang beranggotakan 14 tim tersebut.

    Bagi Rosengard, tantangan khusus datang dari munculnya kekuatan baru di kawasan Malmo, tempat klub itu bermarkas, yakni Malmo FF. Klub putra tersukses di Swedia tersebut memutuskan melalui pemungutan suara pada 2019 untuk kembali membentuk tim putri. Setelah lima kali promosi dalam lima tahun, tim itu kini berlaga di divisi teratas.

    “Mengapa seorang anak perempuan berusia 14 atau 15 tahun harus memilih bergabung dengan Rosengard ketika ia bisa bermain di Malmo FF? Di klub ternama?” tanya Nilsson, meski ia bekerja untuk klub yang turut mengembangkan Rytting Kaneryd, Bjorn, Zecira Musovic, Glodis Viggosdottir, dan banyak pemain lainnya. “Itu tantangan besar bagi kami: mencari tahu mengapa mereka harus bergabung dengan kami.”

    Hal itu menjadi bahan pemikiran semua klub independen, terutama ketika tim-tim putri yang memiliki afiliasi dengan klub putra mulai mendominasi papan atas klasemen. “Bagus jika ada klub yang memiliki tim putra dan putri, serta klub yang hanya berfokus pada sepakbola putri. Namun, tentu lebih mudah bagi klub yang memiliki keduanya karena mereka bisa saling berbagi pengalaman dan juga memiliki keamanan finansial,” aku Lundstrom. Hacken, yang tim putranya rutin tampil di kompetisi Eropa dalam beberapa tahun terakhir, menjadi contoh yang baik untuk hal itu.

    “Kami harus memanfaatkan apa yang kami miliki sebaik mungkin. Saya rasa kami cukup bagus dalam hal itu,” kata Strom. Kristianstads menjadi contoh kuat klub independen yang berkembang. Bahkan, KDFF merupakan salah satu dari sedikit klub di Damallsvenskan yang mencapai titik impas atau meraih keuntungan. “Kami membutuhkan strategi yang berbeda dari klub-klub yang didukung tim putra besar.”

  • Realitas baru

    Anna Anvegard Alice Carlsson Hacken Hammarby Women 2026
    Getty Images

    Swedia mungkin tak lagi rutin memiliki wakil di final Liga Champions Wanita, tetapi Hacken dan Hammarby berhadapan di final perdana Piala Europa Wanita pada 2026.

    Situasinya sangat berbeda dari sepak bola wanita Swedia 12 tahun lalu. Setelah klub-klub Damallsvenskan tampil di enam dari tujuh final pertama antara 2002 dan 2008, saat itulah untuk terakhir kalinya sebuah klub dari liga tersebut berlaga di final Liga Champions Wanita. Kala itu, Tyreso kalah 4-3 dari Wolfsburg dalam pertandingan sengit yang langsung dikenang sebagai laga klasik. Nama-nama seperti Marta, Christen Press, dan Vero Boquete menghiasi susunan pemain inti tim Swedia yang bertabur bintang tersebut.

    Namun, hanya 33 hari kemudian, Tyreso menyatakan bangkrut dan para pemain bintang mulai meninggalkan Damallsvenskan. Kini, liga tersebut bukan yang terdepan dalam sepak bola wanita, tetapi klub-klubnya jelas lebih stabil secara finansial, meski menghadapi tantangan baru. Damallsvenskan juga tak diragukan lagi termasuk liga terbaik dalam mengembangkan bakat, sebagaimana terlihat dari seringnya klub-klub dan liga-liga papan atas merekrut pemain dari sana.

    Meski final Liga Champions kini mungkin hanya menjadi angan-angan, hasil besar di Eropa tetap bisa diraih. Hacken dan Hammarby bertemu di final perdana UEFA Women's Europa Cup tahun ini, yang dimenangi Hacken. Dalam beberapa waktu terakhir, Hacken juga mencatat kemenangan penting atas Arsenal dan Real Madrid.

    Fakta bahwa setiap anggota tim nasional wanita Swedia pernah menghabiskan waktu cukup lama di Damallsvenskan sepanjang karier mereka juga menunjukkan sesuatu. Seperti kata Bjorn, salah satu sosok penting dalam tim yang menempati peringkat kedelapan dunia versi FIFA: “Ada sesuatu yang dilakukan dengan benar di Swedia.”