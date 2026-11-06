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College Soccer 1-1 Part 2GOAL

‘Kami mungkin akan menjadi sangat kecil’: Surel yang diduga palsu, pemungutan suara yang mengejutkan, dan perseteruan sengit soal masa depan sepak bola perguruan tinggi putra saat reformasi dua semester terancam gagal

Perombakan bersejarah kalender NCAA menghadapi penolakan menjelang tahap akhir. Sekolah-sekolah terbelah soal sumber daya, sementara sejumlah pelatih terkemuka memperingatkan bahwa sepak bola perguruan tinggi berisiko tertinggal.

Thomas Hindle
Diterjemahkan oleh

  • Pada 7 Oktober, Sasho Cirovski merayakan keberhasilan.

    Pelatih kepala tim sepakbola putra Maryland itu telah meraih kemenangan yang berpotensi membawa dampak jauh melampaui College Park, tempat ia telah memenangi tiga gelar juara nasional. Ia turut membantu mendapatkan persetujuan atas proposal yang dapat mengubah tatanan sepakbola putra perguruan tinggi. Namun, kurang dari sebulan kemudian, terobosan itu terancam. Bagi Cirovski, yang dipertaruhkan jauh lebih besar daripada sekadar perubahan jadwal.

    Cirovski merupakan salah satu pendukung utama sekaligus perancang perombakan sepakbola putra perguruan tinggi yang akan membagi musim Divisi I ke dalam dua semester tahun akademik. Selama ini, musim berlangsung pada musim gugur, dengan kejuaraan digelar pada Desember. Ia dan sejumlah pelatih dari program Divisi I paling sukses telah bertahun-tahun menyerukan perubahan sebesar itu. Pada Oktober, setelah beberapa upaya sebelumnya gagal, proposal tersebut tampaknya akhirnya mendapat persetujuan, dengan dukungan kuat dari U.S. Soccer.

    Namun, dalam beberapa pekan terakhir, upaya untuk membatalkan rencana itu membuat terobosan tersebut berada di ambang kegagalan. Persetujuan pada Oktober disertai masa pembatalan selama 30 hari, yang memungkinkan perguruan tinggi Divisi I yang memenuhi syarat, termasuk yang tidak memiliki program sepakbola putra, memberikan suara menentang perubahan itu. Menurut laporan GOAL, hingga Kamis malam jumlah suara telah mencapai ambang batas 241 yang diperlukan untuk membatalkan proposal tersebut. NCAA mengonfirmasi pada Jumat malam bahwa proposal itu telah dibatalkan. Sejumlah sumber mengatakan kepada GOAL bahwa 247 perguruan tinggi memilih untuk membatalkannya.

    Para pendukung berpendapat bahwa sepakbola perguruan tinggi perlu memasuki era baru agar tetap relevan dan dapat memberikan dukungan yang lebih baik kepada mahasiswa-atlet. Namun, proposal itu menghadapi penolakan sepanjang prosesnya. Keberatan sebelumnya mencakup kekhawatiran mengenai panjangnya musim dan aturan kelayakan, sementara Kabinet Divisi I NCAA juga mempertanyakan potensi dampaknya terhadap kegiatan akademik.

    Namun, bagi Cirovski, gambaran besarnya lebih mengkhawatirkan. Ia yakin sepakbola putra perguruan tinggi kesulitan mengimbangi perkembangan sepakbola Amerika Serikat, dan mempertahankan model saat ini berisiko membuatnya semakin tertinggal. Perubahan yang ia dan para pendukung lainnya anggap penting kini bisa gagal terwujud. Masa depan yang sempat tampak berada dalam jangkauan kini terlihat sangat tidak pasti.

    “Saya rasa kondisinya hanya akan tetap sama, tanpa perkembangan selama 40 tahun terakhir, kejuaraan nasional kami tidak relevan, dan kami akan terus semakin mengandalkan pemain internasional karena pemain dalam negeri akan terus memilih untuk tidak kuliah,” kata Cirovski kepada GOAL.

    CATATAN: Artikel ini telah diperbarui untuk mencerminkan pembatalan resmi model dua semester sepakbola putra NCAA

  • Menghadapi sistem yang sedang kesulitan

    NCAA Division I Men's Soccer Championships - Final
    Getty Images Sport

    Jadwal musim gugur yang dipadatkan telah memicu seruan reformasi dari para pelatih terkemuka sepak bola perguruan tinggi putra.

    Pelatih sepak bola perguruan tinggi sudah sangat akrab dengan beratnya jadwal musim reguler. Lebih dari 200 program Divisi I harus menjalani musim reguler mereka dalam jadwal padat pada musim gugur. Ditambah turnamen konferensi dan peluang lolos ke NCAA, beban mereka pun semakin besar. Para atlet mahasiswa harus menjalani pertandingan secara beruntun sambil mengatur waktu untuk perjalanan, pendidikan, serta istirahat dan pemulihan yang harus dijalani pesepakbola level tinggi. Para pelatih yang mendukung reformasi sudah sejak lama berpendapat bahwa jadwal seperti ini tidak berkelanjutan.

    Menjelang akhir musim reguler, banyak tim tidak bisa menjalani latihan, menurut seorang narasumber dari program sepak bola putra dengan peringkat tinggi kepada GOAL. Jadwal yang padat menyisakan sedikit waktu untuk pemulihan, sementara pelatih harus mengelola skuad dengan jumlah pemain yang menipis. Menurut narasumber tersebut, perkembangan pemain juga bisa terhambat karena fokus mereka lebih tertuju pada upaya bertahan ketimbang menyempurnakan sistem untuk bersaing pada akhir musim.

    Menurut narasumber-narasumber tersebut, dampaknya adalah berkurangnya waktu untuk mempersiapkan pemain menghadapi kompetisi profesional dan semakin sulitnya menjaga kualitas permainan seiring berjalannya musim. Seorang manajer umum MLS menyampaikan penilaian yang sangat lugas kepada GOAL, dengan mengatakan bahwa draft MLS kini "tidak lagi ada nilainya".

    Namun, setiap klub jelas menilai peluang tersebut secara berbeda. Pada 2024, Philadelphia Union menukar delapan pilihan draft MLS, yang tersebar dalam tiga tahun, kepada Colorado Rapids untuk mendapatkan $350.000 dalam General Allocation Money yang dijamin, dengan potensi tambahan hingga $250.000 bergantung pada performa. Philadelphia bersedia melepas pilihan mereka selama tiga tahun. Colorado bersedia membayarnya.

  • Argumen yang mendukung model dua semester

    Sasho Cirovski 2026
    Getty

    Pelatih kepala Maryland, Sasho Cirovski, menjadi salah satu pendukung utama model dua semester.

    Di sinilah model dua semester berperan. Model ini bukan solusi untuk semua persoalan. Namun, secara teori, model tersebut menjawab sebagian masalah itu, menurut sejumlah sumber. Membagi pertandingan ke dalam dua semester memberi waktu pemulihan lebih panjang. Para pendukungnya juga berpendapat bahwa memindahkan kejuaraan nasional dari Desember ke musim semi dapat memberi olahraga ini peluang lebih besar untuk menarik perhatian penggemar olahraga yang tidak terlalu mengikuti perkembangannya.

    "Padatnya jadwal pada musim gugur menimbulkan banyak masalah. Salah satunya adalah kejuaraan nasional. Kejuaraan yang digelar pada Desember berarti, mau tidak mau, tidak ada ruang bagi olahraga kami di media penyiaran. Sepak bola Amerika tingkat perguruan tinggi sedang ramai disorot. Begitu pula NFL. Bola basket perguruan tinggi baru saja dimulai," kata pelatih kepala Georgetown, Brian Wiese. "Kami hanya menjadi berita di halaman belakang, itu pun kalau diberitakan."

    Perguruan tinggi tetap memiliki keleluasaan untuk mengatur pembagian pertandingan di antara kedua semester. Usulan tersebut memungkinkan hingga 18 pertandingan pada musim gugur dan hingga 10 pada musim semi, tanpa mengubah batas tahunan yang berlaku. Dengan demikian, program-program tetap dapat menempatkan sebagian besar jadwalnya pada musim gugur.

    "Pada dasarnya, Anda masih bisa memainkan seluruh pertandingan pada musim gugur dan jumlah pertandingan yang sama dengan yang sekarang Anda mainkan pada musim semi, serta mempertahankannya sebagai model yang Anda gunakan saat ini," kata Wiese.

    Para pendukungnya juga berpendapat bahwa jadwal yang tidak terlalu padat akan membuat pemain lebih jarang melewatkan kelas dan memiliki lebih banyak waktu untuk pemulihan. Di Georgetown, kata Wiese, tanggapan para pemain sangat tegas.

    "Di ruang ganti kami, setiap pemain, 28 dari 28 pemain, mengatakan, 'Ini akan luar biasa.' Semua pemain yang kami rekrut mengatakan, 'Ini akan luar biasa.' Tidak ada satu pun pemain yang berkata, 'Saya tidak yakin terlalu menyukai ini,'" kata Wiese.

    Berbagai versi rencana serupa telah ada sejak akhir 1990-an. Pada 1998, Bob Warming, salah satu pelatih sepak bola perguruan tinggi paling berprestasi, turut menulis sebuah dokumen kajian yang menyerukan agar kejuaraan nasional digelar pada Mei. Namun, ia gagal mendapatkan persetujuan meski, menurut Warming, ada "momentum" di antara mereka yang hadir.

    Sejak itu, Cirovski dan pelatih kepala North Carolina, Carlos Somoano, meneruskan upaya tersebut, tetapi mereka memperjuangkan perubahan yang lebih menyeluruh.

    Setelah bertahun-tahun gagal, upaya itu mulai mendapatkan momentum nyata pada Mei, ketika Komite Pengawas Sepak Bola Putra Divisi I mengadopsi usulan tersebut. Kabinet Divisi I mengembalikannya untuk ditinjau lebih lanjut pada Juni, sebelum menyetujuinya pada Oktober. Bagi para pendukungnya, hasil pemungutan suara itu membuat perubahan yang telah lama dinantikan tampak semakin dekat.

  • "Kami memiliki kekhawatiran serius"

    College Cup
    IMAGN

    Bermain dalam pertandingan resmi selama bulan-bulan bercuaca dingin menjadi kekhawatiran besar bagi mereka yang telah memilih untuk membatalkan

    Namun, pertemuan pada Oktober itu juga membuka peluang bagi pihak yang menentang untuk membatalkan perubahan tersebut.

    Usulan itu meraih 67,4 persen suara tertimbang Kabinet, kurang dari 75 persen yang diperlukan agar tidak ada masa pembatalan selama 30 hari. Salah satu yang memberikan suara menentang adalah direktur atletik Pitt, Allen Greene. Berdasarkan hasil penghitungan yang diterbitkan NCAA, suara “setuju” dari Greene akan membuat dukungan melampaui ambang batas tersebut.

    Sejumlah sumber mengatakan kepada GOAL bahwa pelatih kepala tim sepak bola putra Pitt, Jay Vidovich, tidak diberi tahu sebelumnya mengenai keputusan Greene. Mereka menyebut hasil pemungutan suara itu mengejutkan para pendukung usulan tersebut. Greene tidak menanggapi permintaan komentar.

    Menurut sejumlah sumber, anggota komite yang mendukung perubahan itu tidak siap menghadapi kampanye yang menyusul. Setelah usulan disetujui, para pendukungnya tidak menyiapkan rencana komunikasi cadangan untuk menghadapi upaya berkepanjangan guna membatalkannya. Proses pembatalan melalui pemungutan suara institusi juga berbeda dari pemungutan suara tertimbang Kabinet: setiap perguruan tinggi Divisi I yang memenuhi syarat memiliki satu suara dengan bobot yang sama, termasuk yang tidak memiliki program sepak bola putra.

    Meski begitu, para pendukung awalnya yakin pihak yang menentang akan kesulitan meraih 241 suara yang dibutuhkan. Menurut laporan GOAL, ambang batas itu tercapai pada Kamis malam. Hal tersebut dikonfirmasi pada Jumat malam.

    Komisioner CAA Joe D'Antonio termasuk di antara mereka yang mendorong pembatalan. Sejumlah sumber mengatakan kepada GOAL bahwa, dalam panggilan video baru-baru ini, ia memberi tahu anggota komite bahwa ia telah menggalang dukungan bagi upaya tersebut dan akan meminta agar persoalan itu dipertimbangkan oleh Dewan Direksi Divisi I. Seorang sumber menggambarkan D'Antonio sedang “marah” dalam panggilan itu. Mosi yang kemudian diajukan untuk membatalkan keputusan Kabinet di tingkat Dewan Direksi tidak berhasil. D'Antonio tidak menanggapi permintaan komentar.

    Pihak yang menentang terus mengumpulkan suara dari perguruan tinggi untuk membatalkan keputusan tersebut.

    Mereka yang ingin membatalkan usulan itu memiliki alasan. Drake University menyebut beban pada staf pendukungnya sebagai alasan utama penentangannya. Petugas informasi olahraga untuk tim sepak bola putranya juga menangani komunikasi untuk bola basket putri, sepak bola Amerika, atletik, serta tenis putra dan putri.

    Masalah lain juga muncul. Sejumlah perguruan tinggi menyoroti potensi tekanan pada fasilitas yang digunakan bersama. Sejumlah sumber juga mengatakan beberapa program mungkin perlu menyewa lapangan latihan tambahan, sehingga biaya meningkat. Kesulitan menggelar pertandingan dalam cuaca dingin juga menjadi sorotan.

    “Kami memiliki kekhawatiran besar terkait fasilitas, terutama perawatan lapangan rumput kami selama bulan-bulan musim dingin di wilayah Timur Laut, penggunaan ruang ganti bersama, serta ketidakmampuan menggunakan lapangan rumput sintetis kami karena tim lacrosse putra dan putri juga sedang menjalani musim kompetisi,” kata Fairfield University, yang memilih untuk membatalkan usulan itu, dalam sebuah pernyataan.

    Sejumlah program juga mengkhawatirkan kemungkinan cabang olahraga lain mengajukan perubahan serupa, yang akan menambah tekanan pada penjadwalan dan sumber daya. Argumen tersebut menjadi bagian dari upaya meraih dukungan perguruan tinggi yang tidak memiliki program sepak bola putra.

    Para pendukung usulan itu membantah bahwa kemungkinan-kemungkinan tersebut seharusnya menentukan nasib usulan tersebut.

    “Bisakah Anda membayangkan sepak bola putra melakukan manuver politik untuk menentang kepentingan atau usulan cabang olahraga lain? Itu tidak akan pernah terjadi. Bukan hanya itu, posisi kami begitu rendah sehingga, jika kami berani melakukannya, orang-orang akan langsung menempatkan kami jauh lebih rendah lagi,” kata Somoano.

  • Perguruan tinggi kelimpungan saat cabang-cabang olahraga saling menyerang

    2024 NCAA Division I Men's Lacrosse Championship
    Getty Images Sport

    J.B. Clarke dari Intercollegiate Men's Lacrosse Coaches Association mendesak sekolah-sekolah untuk menentang perubahan kalender tersebut.

    Kelompok-kelompok pemilih dengan pengaruh signifikan telah terbentuk selama sebulan terakhir. Ivy League menyatakan bahwa seluruh anggotanya akan memilih untuk membatalkan usulan tersebut, meski salah satunya baru menyatakan penolakan relatif belakangan. Sejumlah sumber juga menyebutkan bahwa seluruh anggota beberapa konferensi lain, termasuk ASUN, CAA, Horizon, dan Big South, menentang usulan itu. GOAL menghubungi beberapa konferensi tersebut, tetapi tidak ada yang memberikan komentar. NCAA juga menolak berkomentar. Sejumlah kecil perguruan tinggi yang tidak memiliki program sepakbola putra tidak menanggapi permintaan komentar.

    Namun, program-program yang secara historis sukses di konferensi yang umumnya enggan menerima usulan tersebut mengambil sikap berbeda. Saint Louis University, yang telah meraih 10 gelar juara nasional, diperkirakan akan mendukung usulan itu, menurut sejumlah sumber yang menyebutkan bahwa seluruh anggota Atlantic 10 lainnya menentangnya. Di konferensi lain, sikap anggotanya lebih berimbang. Hingga Jumat pagi, sejumlah sumber menyebutkan lima anggota Big East mendukung pembatalan usulan tersebut, sementara tujuh mendukung usulan itu.

    Cabang olahraga lain juga ikut terlibat. Pada Kamis pagi, J.B. Clarke dari Intercollegiate Men's Lacrosse Coaches Association mengedarkan surel yang mendesak perguruan tinggi untuk memilih membatalkan usulan tersebut.

    Ada kekhawatiran praktis di balik penolakan itu. Beberapa perguruan tinggi menggunakan fasilitas yang sama untuk sepakbola dan lakros, dan para pendukung model tersebut mengakui bahwa jadwal kedua cabang olahraga yang bertumpang tindih pada musim semi bisa menimbulkan kesulitan. Namun, langkah Clarke menentang usulan itu membuat para pendukungnya geram.

    "Upaya menebar ketakutan ini sudah tidak terkendali dan, pada titik ini, sungguh tercela; orang-orang berusaha menghalangi semua ini demi kepentingan pribadi," kata Cirovski.

  • Dugaan email palsu dan taktik yang diperdebatkan

    NCAA Division I Men's Soccer Championships - Final
    Getty Images Sport

    Para pendukung usulan tersebut mempertanyakan kampanye lobi itu dan bagaimana sejumlah lembaga mengambil keputusan mereka.

    Hasilnya membuat mereka yang sebelumnya mengira perubahan penting itu akan disahkan merasa terkejut sekaligus tidak percaya.

    Dalam beberapa hari terakhir, komite pengawas dan para pelatih perguruan tinggi berupaya keras menjelaskan usulan itu kepada institusi yang akan memberikan suara. Pihak-pihak yang mendukungnya mengungkapkan kekecewaan terhadap nada perdebatan dan berpendapat bahwa sebagian keberatan mencerminkan kesalahpahaman tentang bagaimana kalender baru itu akan berjalan.

    "Manuver politik di balik layar dan penolakan yang terjadi sangat kuat. Mereka bisa memanfaatkan sistem ini karena upaya itu berasal dari para administrator dan orang-orang yang bekerja dalam siklus tersebut," ujar Somoano.

    Pertanyaan juga muncul mengenai bagaimana masing-masing perguruan tinggi mengambil keputusan. GOAL mendapat informasi bahwa satu institusi anggota Power Four memberikan suara untuk membatalkan usulan itu tanpa sepengetahuan direktur atletiknya, sebelum kemudian mencabut suara tersebut.

    Seorang sumber mengatakan kepada GOAL bahwa seorang pelobi membuat akun email dengan identitas palsu, mengaku sebagai "orang tua yang prihatin" bernama Gustav, dan mengirim pesan kepada para administrator di seluruh negeri tentang cara memberikan suara untuk membatalkan usulan tersebut.

    Cirovski menyampaikan pandangannya tentang upaya lobi yang lebih luas itu secara terbuka.

    "Ini adalah upaya lobi yang memalukan dan tercela dari begitu banyak orang yang bahkan tidak benar-benar memahami manfaat model ini dan dampak positifnya bagi para pemain sepak bola pria dan olahraga sepak bola di tingkat perguruan tinggi," kata Cirovski.

    Sementara itu, Wiese menilai kurangnya pemahaman tentang model dua semester sebagai hambatan besar.

    "Tantangan utama dalam hal ini adalah membuat orang memahami apa sebenarnya model ini. Banyak komentar dari sebagian perguruan tinggi, kantor kepatuhan, atau direktur atletik yang faktanya tidak benar," ujarnya.

    Perdebatan ini juga memunculkan pertanyaan yang lebih luas mengenai tata kelola NCAA. Sebagian sumber melihat pemungutan suara ini sebagai kesempatan bagi perguruan tinggi dan konferensi untuk menunjukkan pengaruh mereka terhadap keputusan di luar urusan sepak bola pria.

    "Para administrator melihat persoalan ini secara jauh lebih luas, yakni apa dampaknya dan pesan yang disampaikannya... sebagian perguruan tinggi dan konferensi mungkin merasa bahwa 'kita harus bisa menunjukkan bahwa kita dapat bersatu' dan bahwa mereka tidak bisa begitu saja meloloskan setiap ketentuan yang mereka inginkan," kata seorang pejabat senior dari perguruan tinggi yang telah memberikan suara untuk membatalkan usulan itu kepada GOAL.

    Bagi para pendukung utama, kekhawatirannya adalah rincian usulan terkait sepak bola itu bisa terabaikan dalam perdebatan yang lebih luas tersebut.

  • Ke mana arah sepak bola perguruan tinggi selanjutnya?

    Vermont wins

    Para pelatih yang mendukung usulan tersebut khawatir hambatan baru bisa membuat sepak bola perguruan tinggi semakin tertinggal dari sepak bola profesional.

    Diperlukan 241 suara untuk membatalkan usulan tersebut. Pada Kamis malam, sejumlah sumber mengatakan kepada GOAL bahwa jumlah suara itu telah tercapai. Keputusan tersebut dikonfirmasi secara resmi pada Jumat malam, meski ada upaya pada saat-saat terakhir untuk membujuk para pemilih yang mendukung pembatalan agar berubah pikiran. Sebanyak 247 perguruan tinggi memilih untuk membatalkannya. Dari jumlah itu, 106 tidak memiliki program sepak bola perguruan tinggi putra.

    Bagi para pendukung usulan tersebut, dampaknya juga menyangkut posisi sepak bola perguruan tinggi dalam peta sepak bola nasional. Secara historis, sepak bola perguruan tinggi menjadi jalur penting menuju MLS dan USL. Namun, dengan akademi-akademi MLS yang menghasilkan pemain untuk tim utama, jalur itu menghadapi persaingan yang semakin ketat. MLS juga akan beralih ke kalender kompetisi dari musim panas hingga musim semi pada Juli 2027, dan para pendukung reformasi sepak bola perguruan tinggi melihat peluang untuk membuat kedua jadwal lebih selaras.

    U.S. Soccer tetap mendukung perubahan tersebut, meski tidak memiliki hak suara dalam proses NCAA.

    "Meski kami tidak terlibat langsung dalam proses tata kelola NCAA, U.S. Soccer tetap mendukung modernisasi sepak bola perguruan tinggi putra dan meyakini bahwa, dengan perubahan seperti yang tercantum dalam usulan yang masih menunggu keputusan, sepak bola perguruan tinggi dapat menjadi bagian yang lebih penting lagi dari jalur pengembangan pemain di Amerika. Kami berulang kali mendengar dari para atlet mahasiswa bahwa model kalender dengan pembagian jadwal yang diubah akan memberi mereka waktu untuk lebih berfokus pada pendidikan dan perkembangan sepak bola, sekaligus meningkatkan waktu istirahat dan pemulihan. Usulan ini juga memberikan fleksibilitas jadwal yang diinginkan banyak pihak untuk mengakomodasi kondisi unik setiap perguruan tinggi terkait cuaca, fasilitas, dan sumber daya," kata COO U.S. Soccer Dan Helfrich kepada GOAL melalui email.

    Cirovski mengisyaratkan bahwa kelompok perguruan tinggi yang lebih kecil dan bersedia menerapkan perubahan itu bisa mencari jalan lain. Ia mengemukakan kemungkinan untuk bertumpu pada para pendukung terkuat model tersebut, alih-alih terus berupaya mencapai kesepakatan di seluruh program sepak bola putra.

    "Kami berjuang keras agar seluruh 213 perguruan tinggi terlibat, tetapi jika 130 perguruan tinggi tidak ingin melakukannya, mari kita ajak 80 perguruan tinggi yang ingin melakukannya dan cari solusi," katanya.

    Sejumlah sumber mengatakan bahwa mengoordinasikan alternatif semacam itu bisa sama sulitnya, atau bahkan lebih sulit, daripada mendapatkan persetujuan untuk model dua semester. U.S. Soccer tidak berkomitmen pada struktur tertentu, tetapi kembali menegaskan dukungannya terhadap reformasi.

    "Kami akan menjajaki setiap jalan jika usulan itu tidak disahkan, tetapi kami belum membahas struktur tertentu. Tujuannya adalah memperkuat sepak bola perguruan tinggi melalui proses NCAA," kata badan pengelola sepak bola tersebut.

    Bagaimana nasib sepak bola perguruan tinggi setelah ini masih belum pasti. Bagi para pendukung usulan tersebut, kegagalan sekali lagi berarti masalah yang telah mereka coba atasi selama bertahun-tahun tetap belum terselesaikan.

    "Ini kesempatan untuk berkembang dan memperbaikinya. Jadi, model ini sama sekali tidak bisa dipertahankan. Memang tidak bisa. Kami tahu itu. Itulah sebabnya kami masih berada di posisi terbawah, dan usulan sederhana seperti ini saja tidak bisa kami sahkan. Jadi, kami harus terus mencari jalan," kata Somoano.

    Bagi Wiese, yang menjadi kekhawatiran adalah seberapa jauh sepak bola perguruan tinggi bisa tertinggal.

    "Sepak bola perguruan tinggi membutuhkan ini agar tetap relevan. Kami punya kesempatan untuk terhubung erat dengan MLS," kata Wiese. "Bukan berarti kami akan punah, tetapi posisi kami bisa menjadi jauh lebih kecil dibandingkan sekarang."