Diperlukan 241 suara untuk membatalkan usulan tersebut. Pada Kamis malam, sejumlah sumber mengatakan kepada GOAL bahwa jumlah suara itu telah tercapai. Keputusan tersebut dikonfirmasi secara resmi pada Jumat malam, meski ada upaya pada saat-saat terakhir untuk membujuk para pemilih yang mendukung pembatalan agar berubah pikiran. Sebanyak 247 perguruan tinggi memilih untuk membatalkannya. Dari jumlah itu, 106 tidak memiliki program sepak bola perguruan tinggi putra.

Bagi para pendukung usulan tersebut, dampaknya juga menyangkut posisi sepak bola perguruan tinggi dalam peta sepak bola nasional. Secara historis, sepak bola perguruan tinggi menjadi jalur penting menuju MLS dan USL. Namun, dengan akademi-akademi MLS yang menghasilkan pemain untuk tim utama, jalur itu menghadapi persaingan yang semakin ketat. MLS juga akan beralih ke kalender kompetisi dari musim panas hingga musim semi pada Juli 2027, dan para pendukung reformasi sepak bola perguruan tinggi melihat peluang untuk membuat kedua jadwal lebih selaras.

U.S. Soccer tetap mendukung perubahan tersebut, meski tidak memiliki hak suara dalam proses NCAA.

"Meski kami tidak terlibat langsung dalam proses tata kelola NCAA, U.S. Soccer tetap mendukung modernisasi sepak bola perguruan tinggi putra dan meyakini bahwa, dengan perubahan seperti yang tercantum dalam usulan yang masih menunggu keputusan, sepak bola perguruan tinggi dapat menjadi bagian yang lebih penting lagi dari jalur pengembangan pemain di Amerika. Kami berulang kali mendengar dari para atlet mahasiswa bahwa model kalender dengan pembagian jadwal yang diubah akan memberi mereka waktu untuk lebih berfokus pada pendidikan dan perkembangan sepak bola, sekaligus meningkatkan waktu istirahat dan pemulihan. Usulan ini juga memberikan fleksibilitas jadwal yang diinginkan banyak pihak untuk mengakomodasi kondisi unik setiap perguruan tinggi terkait cuaca, fasilitas, dan sumber daya," kata COO U.S. Soccer Dan Helfrich kepada GOAL melalui email.

Cirovski mengisyaratkan bahwa kelompok perguruan tinggi yang lebih kecil dan bersedia menerapkan perubahan itu bisa mencari jalan lain. Ia mengemukakan kemungkinan untuk bertumpu pada para pendukung terkuat model tersebut, alih-alih terus berupaya mencapai kesepakatan di seluruh program sepak bola putra.

"Kami berjuang keras agar seluruh 213 perguruan tinggi terlibat, tetapi jika 130 perguruan tinggi tidak ingin melakukannya, mari kita ajak 80 perguruan tinggi yang ingin melakukannya dan cari solusi," katanya.

Sejumlah sumber mengatakan bahwa mengoordinasikan alternatif semacam itu bisa sama sulitnya, atau bahkan lebih sulit, daripada mendapatkan persetujuan untuk model dua semester. U.S. Soccer tidak berkomitmen pada struktur tertentu, tetapi kembali menegaskan dukungannya terhadap reformasi.

"Kami akan menjajaki setiap jalan jika usulan itu tidak disahkan, tetapi kami belum membahas struktur tertentu. Tujuannya adalah memperkuat sepak bola perguruan tinggi melalui proses NCAA," kata badan pengelola sepak bola tersebut.

Bagaimana nasib sepak bola perguruan tinggi setelah ini masih belum pasti. Bagi para pendukung usulan tersebut, kegagalan sekali lagi berarti masalah yang telah mereka coba atasi selama bertahun-tahun tetap belum terselesaikan.

"Ini kesempatan untuk berkembang dan memperbaikinya. Jadi, model ini sama sekali tidak bisa dipertahankan. Memang tidak bisa. Kami tahu itu. Itulah sebabnya kami masih berada di posisi terbawah, dan usulan sederhana seperti ini saja tidak bisa kami sahkan. Jadi, kami harus terus mencari jalan," kata Somoano.

Bagi Wiese, yang menjadi kekhawatiran adalah seberapa jauh sepak bola perguruan tinggi bisa tertinggal.

"Sepak bola perguruan tinggi membutuhkan ini agar tetap relevan. Kami punya kesempatan untuk terhubung erat dengan MLS," kata Wiese. "Bukan berarti kami akan punah, tetapi posisi kami bisa menjadi jauh lebih kecil dibandingkan sekarang."