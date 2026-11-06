Pada 7 Oktober, Sasho Cirovski merayakan keberhasilan.
Pelatih kepala tim sepakbola putra Maryland itu telah meraih kemenangan yang berpotensi membawa dampak jauh melampaui College Park, tempat ia telah memenangi tiga gelar juara nasional. Ia turut membantu mendapatkan persetujuan atas proposal yang dapat mengubah tatanan sepakbola putra perguruan tinggi. Namun, kurang dari sebulan kemudian, terobosan itu terancam. Bagi Cirovski, yang dipertaruhkan jauh lebih besar daripada sekadar perubahan jadwal.
Cirovski merupakan salah satu pendukung utama sekaligus perancang perombakan sepakbola putra perguruan tinggi yang akan membagi musim Divisi I ke dalam dua semester tahun akademik. Selama ini, musim berlangsung pada musim gugur, dengan kejuaraan digelar pada Desember. Ia dan sejumlah pelatih dari program Divisi I paling sukses telah bertahun-tahun menyerukan perubahan sebesar itu. Pada Oktober, setelah beberapa upaya sebelumnya gagal, proposal tersebut tampaknya akhirnya mendapat persetujuan, dengan dukungan kuat dari U.S. Soccer.
Namun, dalam beberapa pekan terakhir, upaya untuk membatalkan rencana itu membuat terobosan tersebut berada di ambang kegagalan. Persetujuan pada Oktober disertai masa pembatalan selama 30 hari, yang memungkinkan perguruan tinggi Divisi I yang memenuhi syarat, termasuk yang tidak memiliki program sepakbola putra, memberikan suara menentang perubahan itu. Menurut laporan GOAL, hingga Kamis malam jumlah suara telah mencapai ambang batas 241 yang diperlukan untuk membatalkan proposal tersebut. NCAA mengonfirmasi pada Jumat malam bahwa proposal itu telah dibatalkan. Sejumlah sumber mengatakan kepada GOAL bahwa 247 perguruan tinggi memilih untuk membatalkannya.
Para pendukung berpendapat bahwa sepakbola perguruan tinggi perlu memasuki era baru agar tetap relevan dan dapat memberikan dukungan yang lebih baik kepada mahasiswa-atlet. Namun, proposal itu menghadapi penolakan sepanjang prosesnya. Keberatan sebelumnya mencakup kekhawatiran mengenai panjangnya musim dan aturan kelayakan, sementara Kabinet Divisi I NCAA juga mempertanyakan potensi dampaknya terhadap kegiatan akademik.
Namun, bagi Cirovski, gambaran besarnya lebih mengkhawatirkan. Ia yakin sepakbola putra perguruan tinggi kesulitan mengimbangi perkembangan sepakbola Amerika Serikat, dan mempertahankan model saat ini berisiko membuatnya semakin tertinggal. Perubahan yang ia dan para pendukung lainnya anggap penting kini bisa gagal terwujud. Masa depan yang sempat tampak berada dalam jangkauan kini terlihat sangat tidak pasti.
“Saya rasa kondisinya hanya akan tetap sama, tanpa perkembangan selama 40 tahun terakhir, kejuaraan nasional kami tidak relevan, dan kami akan terus semakin mengandalkan pemain internasional karena pemain dalam negeri akan terus memilih untuk tidak kuliah,” kata Cirovski kepada GOAL.
CATATAN: Artikel ini telah diperbarui untuk mencerminkan pembatalan resmi model dua semester sepakbola putra NCAA