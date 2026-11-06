Pada 7 Oktober, Sasho Cirovski merayakan sebuah keberhasilan.
Pelatih kepala tim sepak bola putra Maryland itu meraih kemenangan yang berpotensi membawa dampak jauh melampaui College Park, tempat ia telah memenangkan tiga gelar juara nasional. Ia turut membantu mendapatkan persetujuan atas sebuah proposal yang dapat mengubah tatanan sepak bola putra tingkat perguruan tinggi. Namun, kurang dari sebulan kemudian, terobosan itu terancam. Bagi Cirovski, yang dipertaruhkan jauh lebih besar daripada sekadar perubahan jadwal.
Cirovski adalah salah satu pendukung utama sekaligus perancang perombakan sepak bola putra tingkat perguruan tinggi. Perubahan itu akan membagi musim Divisi I, yang biasanya berlangsung pada musim gugur dengan kejuaraan pada Desember, ke dalam dua semester tahun akademik. Ia dan sejumlah pelatih dari program-program Divisi I yang paling sukses telah bertahun-tahun menyerukan perubahan sebesar itu. Pada Oktober, setelah beberapa upaya sebelumnya gagal, proposal tersebut tampaknya akhirnya mendapat persetujuan, dengan dukungan kuat dari U.S. Soccer.
Namun, dalam beberapa pekan terakhir, upaya untuk membatalkan rencana itu membuat terobosan tersebut berada di ambang kegagalan. Persetujuan pada Oktober disertai masa pembatalan selama 30 hari, yang memungkinkan perguruan tinggi Divisi I yang memenuhi syarat, termasuk yang tidak memiliki program sepak bola putra, untuk memberikan suara menentang perubahan tersebut. Hingga Kamis malam, ambang 241 suara yang diperlukan untuk membatalkan proposal itu telah tercapai, menurut laporan GOAL. NCAA mengonfirmasi pada Jumat malam bahwa proposal itu telah dibatalkan. Sejumlah sumber mengatakan kepada GOAL bahwa 247 perguruan tinggi memilih untuk membatalkannya.
Para pendukung proposal berpendapat bahwa sepak bola tingkat perguruan tinggi perlu memasuki era baru agar tetap relevan dan dapat memberikan dukungan yang lebih baik kepada mahasiswa-atlet. Namun, proposal itu menghadapi penolakan sepanjang prosesnya. Keberatan sebelumnya mencakup kekhawatiran tentang lamanya musim dan aturan kelayakan pemain, sementara Kabinet Divisi I NCAA juga mempertanyakan potensi dampaknya terhadap kegiatan akademik.
Namun, bagi Cirovski, persoalan yang lebih luas jauh lebih mengkhawatirkan. Ia meyakini sepak bola putra tingkat perguruan tinggi kesulitan mengikuti perkembangan sepak bola di Amerika Serikat, dan mempertahankan model saat ini berisiko membuatnya semakin tertinggal. Perubahan yang ia dan para pendukung lainnya anggap penting itu kini bisa gagal terwujud. Masa depan yang tampaknya sudah di depan mata kini terlihat sangat tidak pasti.
“Saya hanya berpikir semuanya akan tetap sama. Tidak ada perkembangan selama 40 tahun terakhir, kejuaraan nasional kami tidak relevan, dan kami akan terus bergantung pada lebih banyak pemain internasional karena pemain dalam negeri akan terus memilih untuk tidak kuliah,” kata Cirovski kepada GOAL.
CATATAN: Artikel ini telah diperbarui untuk mencerminkan pembatalan resmi model dua semester sepak bola putra NCAA