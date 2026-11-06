Diperlukan 241 suara untuk membatalkan proposal tersebut. Pada Kamis malam, sejumlah sumber mengatakan kepada GOAL bahwa ambang batas itu telah tercapai. Mosi pembatalan itu dikonfirmasi secara resmi pada Jumat malam, meski sempat ada upaya pada menit-menit terakhir untuk membujuk para pemilih yang mendukung pembatalan agar berubah pikiran. Sebanyak 247 perguruan tinggi memilih untuk membatalkan proposal tersebut. Dari jumlah itu, 106 tidak memiliki program sepakbola perguruan tinggi putra.

Bagi para pendukung proposal, dampaknya juga menyangkut posisi sepakbola perguruan tinggi dalam lanskap sepakbola nasional. Secara historis, sepakbola perguruan tinggi merupakan jalur penting menuju MLS dan USL. Namun, dengan akademi MLS menghasilkan pemain untuk tim utama, jalur itu menghadapi persaingan yang lebih ketat. Sementara itu, MLS akan beralih ke kalender kompetisi yang dimulai pada musim panas dan berakhir pada musim semi pada Juli 2027. Para pendukung reformasi sepakbola perguruan tinggi melihat peluang untuk lebih menyelaraskan kedua jadwal tersebut.

U.S. Soccer tetap mendukung perubahan itu, meski tidak memiliki hak suara dalam proses NCAA.

"Meski kami tidak terlibat langsung dalam proses tata kelola NCAA, U.S. Soccer tetap mendukung modernisasi sepakbola perguruan tinggi putra dan meyakini bahwa perubahan seperti yang tercantum dalam proposal yang tengah dipertimbangkan dapat membuatnya menjadi bagian yang lebih penting lagi dari jalur pengembangan pemain di Amerika. Kami secara konsisten mendengar dari para mahasiswa-atlet bahwa model kalender yang didistribusikan ulang akan memberi mereka waktu untuk lebih fokus pada perkembangan akademik dan sepakbola, sekaligus meningkatkan waktu istirahat dan pemulihan. Proposal itu juga memberikan fleksibilitas penjadwalan yang diinginkan banyak pihak untuk mengakomodasi kondisi masing-masing perguruan tinggi terkait cuaca, fasilitas, dan sumber daya," kata Dan Helfrich, COO U.S. Soccer, kepada GOAL melalui email.

Cirovski mengisyaratkan bahwa kelompok perguruan tinggi yang lebih kecil dan bersedia menjalankan perubahan itu dapat mencari jalan lain. Ia mengemukakan kemungkinan untuk bertumpu pada para pendukung terkuat model tersebut, alih-alih terus mengupayakan kesepakatan di antara seluruh program sepakbola putra.

"Kami berjuang keras untuk melibatkan semua 213 perguruan tinggi, tetapi jika 130 perguruan tinggi tidak ingin melakukannya, mari kita ajak 80 perguruan tinggi yang ingin melakukannya dan mencari solusi," katanya.

Sejumlah sumber mengatakan bahwa mengoordinasikan alternatif semacam itu bisa setidaknya sama sulitnya dengan mendapatkan persetujuan untuk model dua semester. U.S. Soccer tidak berkomitmen pada struktur tertentu, tetapi kembali menegaskan dukungannya terhadap reformasi.

"Kami akan menjajaki setiap jalan jika proposal itu tidak disetujui, tetapi kami belum membahas struktur tertentu. Tujuannya adalah memperkuat sepakbola perguruan tinggi melalui proses NCAA," kata badan pengatur sepakbola tersebut.

Nasib sepakbola perguruan tinggi setelah ini masih belum pasti. Bagi para pendukung proposal, kegagalan upaya ini kembali membuat persoalan yang telah mereka coba atasi selama bertahun-tahun tetap belum terselesaikan.

"Ini kesempatan untuk berkembang dan menjadi lebih baik. Jadi, model ini sama sekali tidak bisa dipertahankan dalam jangka panjang. Memang tidak bisa. Kami tahu itu. Itulah sebabnya kami masih berada di posisi terbawah, dan proposal sederhana seperti ini pun tidak bisa kami loloskan. Jadi, kami harus terus mencari jalan," kata Somoano.

Bagi Wiese, kekhawatirannya adalah seberapa jauh posisi olahraga ini bisa merosot.

"Sepakbola perguruan tinggi membutuhkan ini agar tetap relevan. Kami punya kesempatan untuk terhubung erat dengan MLS," kata Wiese. "Bukan berarti kami akan lenyap, tetapi skala kami bisa menjadi jauh lebih kecil dibandingkan sekarang."