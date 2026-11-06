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College Soccer 1-1 Part 2GOAL

“Kami mungkin akan menjadi sangat kecil”: Email yang diduga palsu, pemungutan suara yang mengejutkan, dan pertarungan sengit soal masa depan sepak bola perguruan tinggi putra saat reformasi dua semester terancam gagal

Perombakan besar kalender NCAA menghadapi penolakan di saat-saat terakhir. Kampus-kampus terbelah soal sumber daya, sementara para pelatih terkemuka memperingatkan bahwa sepak bola perguruan tinggi berisiko tertinggal.

Thomas Hindle
Diterjemahkan oleh

  • Pada 7 Oktober, Sasho Cirovski merayakan sebuah keberhasilan.

    Pelatih kepala tim sepak bola putra Maryland itu meraih kemenangan yang berpotensi membawa dampak jauh melampaui College Park, tempat ia telah memenangkan tiga gelar juara nasional. Ia turut membantu mendapatkan persetujuan atas sebuah proposal yang dapat mengubah tatanan sepak bola putra tingkat perguruan tinggi. Namun, kurang dari sebulan kemudian, terobosan itu terancam. Bagi Cirovski, yang dipertaruhkan jauh lebih besar daripada sekadar perubahan jadwal.

    Cirovski adalah salah satu pendukung utama sekaligus perancang perombakan sepak bola putra tingkat perguruan tinggi. Perubahan itu akan membagi musim Divisi I, yang biasanya berlangsung pada musim gugur dengan kejuaraan pada Desember, ke dalam dua semester tahun akademik. Ia dan sejumlah pelatih dari program-program Divisi I yang paling sukses telah bertahun-tahun menyerukan perubahan sebesar itu. Pada Oktober, setelah beberapa upaya sebelumnya gagal, proposal tersebut tampaknya akhirnya mendapat persetujuan, dengan dukungan kuat dari U.S. Soccer.

    Namun, dalam beberapa pekan terakhir, upaya untuk membatalkan rencana itu membuat terobosan tersebut berada di ambang kegagalan. Persetujuan pada Oktober disertai masa pembatalan selama 30 hari, yang memungkinkan perguruan tinggi Divisi I yang memenuhi syarat, termasuk yang tidak memiliki program sepak bola putra, untuk memberikan suara menentang perubahan tersebut. Hingga Kamis malam, ambang 241 suara yang diperlukan untuk membatalkan proposal itu telah tercapai, menurut laporan GOAL. NCAA mengonfirmasi pada Jumat malam bahwa proposal itu telah dibatalkan. Sejumlah sumber mengatakan kepada GOAL bahwa 247 perguruan tinggi memilih untuk membatalkannya.

    Para pendukung proposal berpendapat bahwa sepak bola tingkat perguruan tinggi perlu memasuki era baru agar tetap relevan dan dapat memberikan dukungan yang lebih baik kepada mahasiswa-atlet. Namun, proposal itu menghadapi penolakan sepanjang prosesnya. Keberatan sebelumnya mencakup kekhawatiran tentang lamanya musim dan aturan kelayakan pemain, sementara Kabinet Divisi I NCAA juga mempertanyakan potensi dampaknya terhadap kegiatan akademik.

    Namun, bagi Cirovski, persoalan yang lebih luas jauh lebih mengkhawatirkan. Ia meyakini sepak bola putra tingkat perguruan tinggi kesulitan mengikuti perkembangan sepak bola di Amerika Serikat, dan mempertahankan model saat ini berisiko membuatnya semakin tertinggal. Perubahan yang ia dan para pendukung lainnya anggap penting itu kini bisa gagal terwujud. Masa depan yang tampaknya sudah di depan mata kini terlihat sangat tidak pasti.

    “Saya hanya berpikir semuanya akan tetap sama. Tidak ada perkembangan selama 40 tahun terakhir, kejuaraan nasional kami tidak relevan, dan kami akan terus bergantung pada lebih banyak pemain internasional karena pemain dalam negeri akan terus memilih untuk tidak kuliah,” kata Cirovski kepada GOAL.

    CATATAN: Artikel ini telah diperbarui untuk mencerminkan pembatalan resmi model dua semester sepak bola putra NCAA

  • Mengatasi sistem yang tidak berjalan dengan baik

    NCAA Division I Men's Soccer Championships - Final
    Getty Images Sport

    Padatnya jadwal musim gugur mendorong para pelatih terkemuka sepak bola perguruan tinggi putra menyerukan reformasi.

    Para pelatih sepak bola perguruan tinggi sangat mengenal beratnya musim reguler. Lebih dari 200 program Divisi I memadatkan musim reguler mereka ke musim gugur. Ditambah turnamen konferensi dan kemungkinan lolos ke NCAA, tuntutannya pun semakin besar. Para atlet mahasiswa harus menjalani pertandingan yang berdekatan, bepergian, mengikuti kegiatan akademik, serta menjalani proses istirahat dan pemulihan yang lazim bagi pemain sepak bola level tinggi. Para pelatih yang mendukung reformasi sudah lama berpendapat bahwa kalender seperti ini tidak dapat dipertahankan.

    Menjelang akhir musim reguler, banyak tim tidak dapat berlatih, kata seorang sumber dari program sepak bola putra berperingkat tinggi kepada GOAL. Jadwal padat menyisakan sedikit waktu untuk pemulihan, sementara pelatih harus menangani skuad yang kekurangan pemain. Menurut sumber tersebut, perkembangan pemain juga bisa terhambat karena fokus lebih tertuju pada upaya bertahan ketimbang menyempurnakan sistem untuk menghadapi fase akhir musim.

    Dampak lanjutannya, menurut para sumber, adalah berkurangnya waktu untuk mempersiapkan pemain menghadapi sepak bola profesional dan semakin sulitnya menjaga kualitas permainan seiring berjalannya musim. Seorang manajer umum di MLS memberikan penilaian yang sangat lugas. Ia mengatakan kepada GOAL bahwa draft MLS kini "tidak ada nilainya".

    Namun, klub-klub jelas memberikan penilaian berbeda terhadap kesempatan tersebut. Pada 2024, Philadelphia Union menukar delapan pilihan draft MLS yang tersebar selama tiga tahun kepada Colorado Rapids untuk mendapatkan $350.000 dalam General Allocation Money yang dijamin, dengan potensi tambahan hingga $250.000 berdasarkan syarat terkait performa. Philadelphia bersedia melepas pilihan draft untuk tiga tahun. Colorado bersedia membayar untuk mendapatkannya.

  • Argumen untuk model dua semester

    Sasho Cirovski 2026
    Getty

    Pelatih kepala Maryland, Sasho Cirovski, menjadi salah satu pendukung utama model dua semester.

    Di sinilah model dua semester berperan. Model ini bukan solusi untuk semua masalah. Namun, secara teori, model tersebut dapat mengatasi sebagian persoalan itu, menurut sejumlah sumber. Membagi pertandingan ke dalam dua semester memberi lebih banyak waktu untuk pemulihan. Para pendukungnya juga berpendapat bahwa memindahkan kejuaraan nasional dari Desember ke musim semi dapat memberi sepak bola peluang lebih besar untuk menarik perhatian penggemar olahraga yang tidak terlalu mengikuti cabang ini.

    "Padatnya jadwal pada musim gugur menimbulkan banyak masalah. Salah satunya adalah kejuaraan. Karena kejuaraan digelar pada Desember, praktis tidak ada ruang siaran bagi olahraga kami. Sepak bola Amerika tingkat perguruan tinggi sedang ramai-ramainya. NFL juga. Musim bola basket perguruan tinggi baru saja dimulai," kata pelatih kepala Georgetown, Brian Wiese. "Kami hanya menjadi berita di halaman belakang, kalaupun diberitakan."

    Perguruan tinggi tetap memiliki keleluasaan untuk mengatur pembagian pertandingan di antara kedua semester. Usulan itu memungkinkan hingga 18 pertandingan pada musim gugur dan hingga 10 pada musim semi, tanpa mengubah batas tahunan yang berlaku. Dengan demikian, program-program sepak bola masih bisa menempatkan sebagian besar jadwal mereka pada musim gugur.

    "Pada dasarnya, Anda masih bisa memainkan semua pertandingan pada musim gugur, lalu memainkan jumlah pertandingan yang sama seperti yang Anda mainkan pada musim semi sekarang, dan tetap menggunakan model Anda saat ini," kata Wiese.

    Para pendukungnya juga berpendapat bahwa jadwal yang tidak terlalu padat akan membuat pemain lebih jarang melewatkan kelas dan memiliki lebih banyak waktu untuk pemulihan. Di Georgetown, menurut Wiese, tanggapan para pemain sangat tegas.

    "Di ruang ganti kami, setiap pemain, 28 dari 28 pemain, mengatakan, 'ini akan luar biasa.' Semua calon pemain kami mengatakan, 'ini akan luar biasa.' Tidak ada satu pun pemain yang berkata, 'saya tidak yakin terlalu menyukai ini'," kata Wiese.

    Berbagai versi rencana serupa telah ada sejak akhir 1990-an. Pada 1998, Bob Warming, salah satu pelatih sepak bola perguruan tinggi paling berprestasi, turut menulis sebuah makalah yang menyerukan agar kejuaraan nasional digelar pada Mei. Namun, ia tidak berhasil mendapatkan persetujuan meski, menurut Warming, ada "momentum" dalam pertemuan tersebut.

    Sejak itu, Cirovski dan pelatih kepala North Carolina, Carlos Somoano, melanjutkan upaya tersebut, tetapi mereka mendorong perubahan yang lebih menyeluruh.

    Setelah bertahun-tahun gagal, usulan itu mulai memperoleh momentum nyata pada Mei, ketika Division I Men's Soccer Oversight Committee mengadopsinya. Division I Cabinet mengembalikannya untuk ditinjau lebih lanjut pada Juni, sebelum mengesahkannya pada Oktober. Bagi para pendukungnya, hasil pemungutan suara itu membuat perubahan yang telah lama dinantikan tampak semakin dekat.

  • "Kami memiliki kekhawatiran serius"

    College Cup
    IMAGN

    Menggelar pertandingan resmi selama bulan-bulan bercuaca dingin menjadi kekhawatiran besar bagi mereka yang telah memilih untuk mencabut

    Namun, pertemuan pada Oktober itu juga membuka peluang bagi pihak yang menentang untuk membatalkan perubahan tersebut.

    Usulan itu meraih 67,4 persen suara tertimbang Kabinet, kurang dari 75 persen yang dibutuhkan agar tidak ada periode pembatalan selama 30 hari. Salah satu yang memberikan suara menentang adalah direktur atletik Pitt, Allen Greene. Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dipublikasikan NCAA, suara “setuju” dari Greene akan membuat dukungan melampaui ambang tersebut.

    Sejumlah sumber mengatakan kepada GOAL bahwa pelatih kepala sepak bola putra Pitt, Jay Vidovich, tidak diberi tahu sebelumnya tentang keputusan Greene. Mereka menyebut suara tersebut mengejutkan para pendukung usulan. Greene tidak menanggapi permintaan komentar.

    Menurut sejumlah sumber, anggota komite yang mendukung perubahan itu tidak siap menghadapi kampanye yang menyusul. Setelah usulan disetujui, para pendukung tidak menyiapkan rencana komunikasi cadangan untuk menghadapi upaya berkelanjutan guna membatalkannya. Proses pembatalan oleh institusi juga berbeda dari pemungutan suara tertimbang Kabinet: setiap sekolah Divisi I yang memenuhi syarat memiliki hak suara yang sama, termasuk sekolah yang tidak memiliki program sepak bola putra.

    Meski begitu, para pendukung awalnya yakin pihak penentang akan kesulitan meraih 241 suara yang dibutuhkan. Menurut laporan GOAL, ambang itu tercapai pada Kamis malam. Hal tersebut dikonfirmasi pada Jumat malam.

    Komisioner CAA Joe D'Antonio termasuk di antara mereka yang mendorong pembatalan. Sejumlah sumber mengatakan kepada GOAL bahwa, dalam panggilan video baru-baru ini, ia memberi tahu anggota komite bahwa ia telah menggalang dukungan untuk upaya tersebut dan akan meminta Dewan Direksi Divisi I mempertimbangkan persoalan itu. Salah satu sumber menggambarkan D'Antonio “marah” selama panggilan tersebut. Usulan berikutnya untuk membatalkan keputusan Kabinet di tingkat Dewan Direksi tidak berhasil. D'Antonio tidak menanggapi permintaan komentar.

    Pihak penentang terus mengumpulkan suara dari institusi untuk membatalkan usulan tersebut.

    Mereka yang ingin membatalkan usulan itu memiliki alasan. Drake University menyebut beban pada staf pendukungnya sebagai alasan utama penentangannya. SID sepak bola putra di universitas itu juga menangani komunikasi untuk bola basket putri, sepak bola Amerika, atletik, serta tenis putra dan putri.

    Persoalan lain juga muncul. Beberapa sekolah menyebut potensi tekanan pada fasilitas yang digunakan bersama. Sejumlah sumber juga mengatakan beberapa program mungkin perlu menyewa lapangan latihan tambahan, sehingga biaya meningkat. Kesulitan menggelar pertandingan dalam cuaca dingin juga menjadi sorotan.

    “Kami memiliki kekhawatiran besar terkait fasilitas, terutama perawatan lapangan rumput kami selama bulan-bulan musim dingin di wilayah timur laut, penggunaan ruang ganti bersama, dan ketidakmampuan menggunakan lapangan rumput sintetis kami karena lacrosse putra dan putri juga sedang menjalani musim kompetisi,” kata Fairfield University, yang memberikan suara untuk membatalkan usulan itu, dalam sebuah pernyataan.

    Sejumlah program juga menyuarakan kekhawatiran bahwa cabang olahraga lain dapat mengupayakan perubahan serupa, sehingga menambah tekanan pada jadwal dan sumber daya. Argumen-argumen itu menjadi bagian dari upaya meraih dukungan sekolah yang tidak memiliki program sepak bola putra.

    Para pendukung usulan menolak anggapan bahwa kemungkinan-kemungkinan tersebut seharusnya menentukan nasib usulan itu.

    “Bisa Anda bayangkan jika sepak bola putra melakukan manuver politik untuk menentang kepentingan atau usulan cabang olahraga lain? Itu tidak akan pernah terjadi. Bukan hanya itu, posisi kami begitu rendah dalam hierarki sehingga orang-orang akan langsung menjatuhkan kami karena berani melakukannya,” kata Somoano.

  • Perguruan tinggi kelabakan saat cabang-cabang olahraga saling berseteru

    2024 NCAA Division I Men's Lacrosse Championship
    Getty Images Sport

    J.B. Clarke dari Intercollegiate Men's Lacrosse Coaches Association mendesak sekolah-sekolah untuk menentang perubahan kalender tersebut.

    Sejumlah kelompok pemilih yang berpengaruh telah terbentuk selama sebulan terakhir. Ivy League menyatakan bahwa semua perguruan tinggi anggotanya memilih untuk mencabut usulan tersebut, meski salah satunya baru mengambil sikap menentangnya relatif belakangan. Sejumlah sumber juga menyebut seluruh perguruan tinggi di beberapa konferensi lain, termasuk ASUN, CAA, Horizon dan Big South, menentang usulan itu. GOAL menghubungi beberapa konferensi tersebut, tetapi tidak ada yang memberikan komentar. NCAA juga menolak berkomentar. Sejumlah kecil perguruan tinggi yang tidak memiliki program sepak bola putra tidak menanggapi permintaan komentar.

    Namun, program-program yang memiliki sejarah kesuksesan di konferensi yang secara umum enggan mendukung usulan itu mengambil sikap berbeda. Saint Louis University, yang telah menjuarai kejuaraan nasional sebanyak 10 kali, diperkirakan akan mendukung usulan tersebut, menurut sejumlah sumber yang menyebut seluruh anggota Atlantic 10 lainnya menentangnya. Di konferensi lain, perbedaan sikap lebih berimbang. Hingga Jumat pagi, sejumlah sumber menyebut lima perguruan tinggi anggota Big East mendukung pencabutan usulan tersebut dan tujuh lainnya mendukung usulan itu.

    Cabang olahraga lain juga turut terlibat. Pada Kamis pagi, J.B. Clarke dari Intercollegiate Men's Lacrosse Coaches Association mengedarkan email yang mendesak perguruan tinggi untuk memilih mencabut usulan tersebut.

    Ada kekhawatiran praktis di balik penentangan itu. Beberapa perguruan tinggi menggunakan fasilitas yang sama untuk sepak bola dan lakros, dan para pendukung model tersebut mengakui bahwa jadwal kedua cabang olahraga yang bertumpang tindih pada musim semi dapat menimbulkan kesulitan. Namun, langkah Clarke menentang usulan itu membuat para pendukungnya geram.

    "Upaya menebar ketakutan sudah tidak terkendali dan kini benar-benar tercela; ada orang-orang yang berusaha menghalangi semua ini demi kepentingan mereka sendiri," kata Cirovski.

  • Dugaan email palsu dan taktik yang diperdebatkan

    NCAA Division I Men's Soccer Championships - Final
    Getty Images Sport

    Para pendukung usulan tersebut mempertanyakan kampanye lobi serta cara sejumlah lembaga mengambil keputusan.

    Hasilnya adalah perpaduan antara keterkejutan dan ketidakpercayaan di kalangan mereka yang mengira perubahan penting yang mereka harapkan akan disahkan.

    Dalam beberapa hari terakhir, komite pengawas dan para pelatih perguruan tinggi berupaya keras menjelaskan proposal tersebut kepada lembaga-lembaga yang memiliki hak suara. Para pendukung menyatakan frustrasi terhadap arah perdebatan dan berpendapat bahwa sebagian keberatan mencerminkan kesalahpahaman tentang cara kerja kalender baru tersebut.

    "Manuver politik di balik layar dan penentangannya sangat kuat. Mereka bisa memanfaatkan sistem karena upaya itu datang dari para administrator dan orang-orang yang bekerja dalam siklus tersebut," jelas Somoano.

    Pertanyaan juga muncul mengenai bagaimana masing-masing perguruan tinggi mengambil keputusan. GOAL mendapat informasi bahwa satu lembaga dari Power Four mengajukan suara untuk membatalkan proposal tersebut tanpa sepengetahuan direktur atletiknya, sebelum kemudian menarik suara itu.

    Seorang sumber menyampaikan dugaan kepada GOAL bahwa seorang pelobi membuat akun email dengan identitas palsu, mengaku sebagai "orang tua yang prihatin" bernama Gustav, lalu mengirim pesan kepada para administrator di seluruh negeri untuk menjelaskan cara memberikan suara guna membatalkan proposal tersebut.

    Cirovski menyampaikan pandangannya tentang kampanye lobi yang lebih luas itu tanpa berbelit-belit.

    "Ini adalah upaya lobi yang memalukan dan tercela oleh begitu banyak orang yang bahkan tidak benar-benar memahami keunggulan model ini dan dampak positifnya bagi para pemain sepakbola putra serta sepakbola perguruan tinggi," kata Cirovski.

    Sementara itu, Wiese menunjuk kurangnya pemahaman terhadap model dua semester sebagai hambatan besar.

    "Tantangan dalam semua ini tetaplah memberikan pemahaman tentang apa sebenarnya model ini. Banyak komentar dari sejumlah perguruan tinggi, kantor kepatuhan, atau direktur atletik yang secara faktual tidak akurat," katanya.

    Perdebatan ini juga memunculkan pertanyaan yang lebih luas tentang tata kelola NCAA. Sejumlah sumber memandang pemungutan suara tersebut sebagai kesempatan bagi perguruan tinggi dan konferensi untuk menunjukkan pengaruh mereka terhadap keputusan yang cakupannya melampaui sepakbola putra.

    "Para administrator melihat persoalan ini dalam konteks yang jauh lebih luas, dari segi apa maknanya dan pesan yang disampaikannya... sejumlah perguruan tinggi dan konferensi mungkin merasa, 'hei, kita perlu menunjukkan bahwa kita bisa bersatu,' dan bahwa pihak lain tidak bisa begitu saja memaksakan pengesahan aturan apa pun yang mereka inginkan," ujar seorang pejabat senior di sebuah perguruan tinggi yang memilih untuk membatalkan proposal tersebut kepada GOAL.

    Bagi para pendukung utama, kekhawatirannya adalah rincian proposal sepakbola tersebut berisiko terabaikan di tengah pertarungan yang lebih luas itu.

  • Ke mana arah sepak bola perguruan tinggi selanjutnya?

    Vermont wins

    Para pelatih yang mendukung usulan itu khawatir kemunduran lain dapat membuat sepak bola perguruan tinggi semakin tertinggal dari sepak bola profesional.

    Diperlukan 241 suara untuk membatalkan proposal tersebut. Pada Kamis malam, sejumlah sumber mengatakan kepada GOAL bahwa ambang batas itu telah tercapai. Mosi pembatalan itu dikonfirmasi secara resmi pada Jumat malam, meski sempat ada upaya pada menit-menit terakhir untuk membujuk para pemilih yang mendukung pembatalan agar berubah pikiran. Sebanyak 247 perguruan tinggi memilih untuk membatalkan proposal tersebut. Dari jumlah itu, 106 tidak memiliki program sepakbola perguruan tinggi putra.

    Bagi para pendukung proposal, dampaknya juga menyangkut posisi sepakbola perguruan tinggi dalam lanskap sepakbola nasional. Secara historis, sepakbola perguruan tinggi merupakan jalur penting menuju MLS dan USL. Namun, dengan akademi MLS menghasilkan pemain untuk tim utama, jalur itu menghadapi persaingan yang lebih ketat. Sementara itu, MLS akan beralih ke kalender kompetisi yang dimulai pada musim panas dan berakhir pada musim semi pada Juli 2027. Para pendukung reformasi sepakbola perguruan tinggi melihat peluang untuk lebih menyelaraskan kedua jadwal tersebut.

    U.S. Soccer tetap mendukung perubahan itu, meski tidak memiliki hak suara dalam proses NCAA.

    "Meski kami tidak terlibat langsung dalam proses tata kelola NCAA, U.S. Soccer tetap mendukung modernisasi sepakbola perguruan tinggi putra dan meyakini bahwa perubahan seperti yang tercantum dalam proposal yang tengah dipertimbangkan dapat membuatnya menjadi bagian yang lebih penting lagi dari jalur pengembangan pemain di Amerika. Kami secara konsisten mendengar dari para mahasiswa-atlet bahwa model kalender yang didistribusikan ulang akan memberi mereka waktu untuk lebih fokus pada perkembangan akademik dan sepakbola, sekaligus meningkatkan waktu istirahat dan pemulihan. Proposal itu juga memberikan fleksibilitas penjadwalan yang diinginkan banyak pihak untuk mengakomodasi kondisi masing-masing perguruan tinggi terkait cuaca, fasilitas, dan sumber daya," kata Dan Helfrich, COO U.S. Soccer, kepada GOAL melalui email.

    Cirovski mengisyaratkan bahwa kelompok perguruan tinggi yang lebih kecil dan bersedia menjalankan perubahan itu dapat mencari jalan lain. Ia mengemukakan kemungkinan untuk bertumpu pada para pendukung terkuat model tersebut, alih-alih terus mengupayakan kesepakatan di antara seluruh program sepakbola putra.

    "Kami berjuang keras untuk melibatkan semua 213 perguruan tinggi, tetapi jika 130 perguruan tinggi tidak ingin melakukannya, mari kita ajak 80 perguruan tinggi yang ingin melakukannya dan mencari solusi," katanya.

    Sejumlah sumber mengatakan bahwa mengoordinasikan alternatif semacam itu bisa setidaknya sama sulitnya dengan mendapatkan persetujuan untuk model dua semester. U.S. Soccer tidak berkomitmen pada struktur tertentu, tetapi kembali menegaskan dukungannya terhadap reformasi.

    "Kami akan menjajaki setiap jalan jika proposal itu tidak disetujui, tetapi kami belum membahas struktur tertentu. Tujuannya adalah memperkuat sepakbola perguruan tinggi melalui proses NCAA," kata badan pengatur sepakbola tersebut.

    Nasib sepakbola perguruan tinggi setelah ini masih belum pasti. Bagi para pendukung proposal, kegagalan upaya ini kembali membuat persoalan yang telah mereka coba atasi selama bertahun-tahun tetap belum terselesaikan.

    "Ini kesempatan untuk berkembang dan menjadi lebih baik. Jadi, model ini sama sekali tidak bisa dipertahankan dalam jangka panjang. Memang tidak bisa. Kami tahu itu. Itulah sebabnya kami masih berada di posisi terbawah, dan proposal sederhana seperti ini pun tidak bisa kami loloskan. Jadi, kami harus terus mencari jalan," kata Somoano.

    Bagi Wiese, kekhawatirannya adalah seberapa jauh posisi olahraga ini bisa merosot.

    "Sepakbola perguruan tinggi membutuhkan ini agar tetap relevan. Kami punya kesempatan untuk terhubung erat dengan MLS," kata Wiese. "Bukan berarti kami akan lenyap, tetapi skala kami bisa menjadi jauh lebih kecil dibandingkan sekarang."