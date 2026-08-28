'Kami meminta Anda untuk percaya kepada kami' - Bagaimana FK Žalgiris mencoba meyakinkan Ted Lasso milik Jason Sudeikis untuk melatih pertandingan sepak bola wanita di kehidupan nyata

Tiga bulan lalu, Andrius Tapinas punya sebuah ide.

Presiden klub divisi pertama Lithuania, FK Žalgiris, melihat tim wanitanya gagal menarik dukungan. Meski tim pria klub itu sedang sukses, menarik suporter dan memburu tiket ke kompetisi Eropa, tim wanita yang baru dibenahi justru kesulitan. Hasil di lapangan biasa-biasa saja, dan jumlah penonton hanya ratusan. Mereka butuh suntikan semangat.

Jadi, suatu hari, saat membaca sejumlah materi promosi untuk musim keempat serial hit Apple TV, Ted Lasso, Tapinas mendapat sebuah pemikiran yang agak gila:

Bagaimana jika Ted Lasso melatih tim kami, hanya untuk sehari?

Awalnya, itu hanya bahan tertawaan. Lalu, itu menjadi pembicaraan yang setengah serius. Dan sekarang, kampanye itu sudah berjalan dengan baik. Semua bagiannya sudah siap. Klub ini, yang bermain di lapangan sintetis yang dipakai bersama beberapa tim papan atas Lithuania, bertekad membawa Jason Sudeikis ke Baltik. Mereka percaya bahwa, seperti halnya dalam serial itu, Lasso bisa mengubah nasib klub mereka, meski dengan cara yang berbeda.

"Kami bilang, 'ya, ayo lakukan! Mari coba siapkan sebuah kampanye. Kami paham dia karakter fiksi. Kami tidak segila itu. Tapi mungkin dia akan merasa ini menarik'," kata Tapinas kepada GOAL.