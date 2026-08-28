'Kami meminta Anda untuk percaya kepada kami' - Bagaimana FK Žalgiris mencoba meyakinkan Ted Lasso milik Jason Sudeikis untuk melatih pertandingan sepak bola wanita di kehidupan nyata
Tiga bulan lalu, Andrius Tapinas punya sebuah ide.
Presiden klub divisi pertama Lithuania, FK Žalgiris, melihat tim wanitanya gagal menarik dukungan. Meski tim pria klub itu sedang sukses, menarik suporter dan memburu tiket ke kompetisi Eropa, tim wanita yang baru dibenahi justru kesulitan. Hasil di lapangan biasa-biasa saja, dan jumlah penonton hanya ratusan. Mereka butuh suntikan semangat.
Jadi, suatu hari, saat membaca sejumlah materi promosi untuk musim keempat serial hit Apple TV, Ted Lasso, Tapinas mendapat sebuah pemikiran yang agak gila:
Bagaimana jika Ted Lasso melatih tim kami, hanya untuk sehari?
Awalnya, itu hanya bahan tertawaan. Lalu, itu menjadi pembicaraan yang setengah serius. Dan sekarang, kampanye itu sudah berjalan dengan baik. Semua bagiannya sudah siap. Klub ini, yang bermain di lapangan sintetis yang dipakai bersama beberapa tim papan atas Lithuania, bertekad membawa Jason Sudeikis ke Baltik. Mereka percaya bahwa, seperti halnya dalam serial itu, Lasso bisa mengubah nasib klub mereka, meski dengan cara yang berbeda.
"Kami bilang, 'ya, ayo lakukan! Mari coba siapkan sebuah kampanye. Kami paham dia karakter fiksi. Kami tidak segila itu. Tapi mungkin dia akan merasa ini menarik'," kata Tapinas kepada GOAL.
Semua orang berpikir dengan pemikiran yang sama
Ini sejak awal memang ide yang gila. Tapinas menyadari itu sejak awal. Namun, menurutnya, sepak bola wanita membutuhkan ide-ide gila. Sepak bola Lithuania berada di situasi yang aneh, kata Tapinas. Negara Baltik itu lebih menggemari basket ketimbang sepak bola, dan meski permainan ini terus berkembang, baik di sektor putra maupun putri, mengejar ketertinggalan dari negara-negara Eropa lainnya adalah tantangan nyata.
Memprofesionalkan sebuah tim wanita, terutama dalam situasi seperti ini, nyaris mustahil.
Secara teori, Tapinas dan rekan-rekannya melakukan semua langkah yang tepat. Pertama-tama, Tapinas cepat menegaskan, ini bukan sepak bola amatir. Žalgiris (diucapkan shal-gis) adalah tim yang sepenuhnya profesional. Mereka bermain di divisi teratas sepak bola wanita Lithuania. Ini adalah sepak bola level tertinggi.
"Ini bukan permainan amatir. Ini Premier League kami," tegas Tapinas.
Meski begitu, ada frustrasi yang terasa akrab di sini. Tapinas mengatakan ia telah memohon kepada pihak pemilik untuk fasilitas yang lebih baik, serta meminta pelatih level tinggi didatangkan dari Spanyol atau Belanda. Namun, kemajuan di sana berjalan lambat, meski ia tetap optimistis. Dalam jangka pendek, saatnya melakukan sesuatu yang sedikit gila.
"Ini pada dasarnya adalah musim pertama kami yang benar-benar memegang kendali, dengan manajemen baru, pemilik baru, dan sedikit cara berpikir yang baru, yang kurang standar. Jika semua orang berpikir di jalur yang sama, mari lakukan sesuatu yang gila," kata Tapinas.
"Menyoroti poin-poin yang sangat serius"
Dan begitulah perjalanan itu dimulai.
Setelah berdiskusi dengan dewan direksi, Tapinas memiliki daftar panjang pihak yang harus ia kirimi surat: departemen promosi klub, wali kota, federasi sepakbola Lithuania. Mereka juga menganggapnya sedikit gila. Namun, mereka menyetujui ide itu, dan bahkan menyatakan bersedia menggeser jadwal pertandingan demi memfasilitasi kunjungan tersebut. Mereka juga telah mencapai kesepakatan dengan para sponsor, serta berjanji mengganti logo sponsor menjadi tanda ikonik "believe", jika Lasso datang.
Tentu saja, Tapinas adalah penggemar berat Ted Lasso. Ia telah menonton serial itu, dalam kata-katanya sendiri, 'berkali-kali.' Ia mengambil inspirasi dari karakter utama ahli American football asal Amerika Serikat yang nyentrik dan optimistis namun agak dingin, serta asistennya yang mencintai sepakbola. Seperti banyak, banyak, banyak penonton di seluruh dunia, Tapinas menikmati tayangan itu untuk sedikit pelarian dari kenyataan.
Namun, menurutnya, serial itu juga menyoroti beberapa persoalan nyata dalam sepakbola wanita modern. Dalam serial tersebut, tim putra AFC Richmond bergelimang uang dan bersaing untuk tampil di Eropa. Tim wanitanya kesulitan dan masih berusaha menemukan identitasnya. Sebuah adegan di musim baru, ketika seorang karakter memohon dana sebesar $300.000 untuk ruang ganti baru, sangat membekas bagi Tapinas.
"Ted Lasso adalah serial yang, melalui unsur komedi, mengangkat poin-poin perbedaan yang sangat serius antara olahraga wanita dan pria, mulai dari ruang ganti hingga upah, sekaligus pengakuan bahwa ini adalah olahraga yang sedang berkembang dan mereka seharusnya diperlakukan dengan sangat serius," kata Tapinas.
"Saya punya taruhan dengan para pemilik bersama kami"
Dan jika benar-benar serius, ada unsur sepakbola yang nyata di sini.
Tapinas memimpin tim putra dan putri di Žalgiris. Keduanya berada dalam posisi yang sangat berbeda. Tim putra berada di ambang untuk secara konsisten bersaing di Eropa. Mereka adalah tim tersukses dalam sejarah sepakbola Lithuania, dengan 11 gelar divisi utama. Pada 2022, mereka menjadi klub Lithuania pertama yang mencapai fase grup kompetisi klub UEFA, dengan lolos ke Liga Konferensi Europa. Klub itu mengalami masalah finansial serius pada 2009, tetapi sejak itu bangkit menuju kesuksesan besar.
Jadi, ada budaya menang di sini, dan mungkin juga ada sedikit sejarah yang harus dijaga. Namun, Tapinas menyukai tantangan itu. Bahkan, dia merasa tim putri mungkin memiliki langit-langit yang jauh lebih tinggi daripada tim putra.
"Saya sebenarnya punya taruhan dengan para pemilik bersama. Saya berkata, 'tim putri kami akan bersaing di Liga Champions lebih cepat daripada tim putra kami akan bersaing di Liga Champions,'" kata Tapinas sambil terkekeh.
Ia juga berpendapat bahwa ada elemen-elemen dari tayangan itu yang mungkin bisa memberi dorongan kepada tim. Karakter Lasso adalah sosok tak biasa yang awalnya tidak pernah diperkirakan akan berhasil, pertama kali direkrut untuk menyabotase tim putra. Entah karena kebetulan atau kejeniusannya, pelatih yang sepenuhnya fiktif itu membawa klub khayalan tersebut ke puncak Premier League. Untuk melakukannya, ia menjual mimpi dan menanamkan mentalitas.
Apakah Anda menganggap itu serius atau tidak pada dasarnya tidak relevan. Gagasan tentang keyakinan itu, kata Tapinas, bersifat universal.
"Saya akan berkata kepadanya, 'Anda tahu, Jason, Anda menghabiskan lima tahun meyakinkan orang-orang bahwa Ted Lasso itu nyata, dan agar percaya kepada Ted Lasso. Sekarang kami meminta Anda untuk percaya kepada kami,'" ujarnya.
'Masa terbaik dalam tahunnya'
Jadi, apakah Sudeikis benar-benar akan datang? Tapinas percaya dia akan datang. Selain itu, dia memang punya beberapa keuntungan. Pertama, Sudeikis memiliki darah keturunan Lithuania. Kedua, ini bisa menjadi pelarian yang layak.
"Saya pikir ini akan menjadi waktu terbaiknya sepanjang tahun," kata Tapinas.
Dan sorotan perhatian juga tidak bisa diabaikan. Stadion berkapasitas 5.000 kursi yang kesulitan mereka penuhi itu bisa saja tiba-tiba terasa jauh lebih kecil jika dia mampu menghadirkan seorang bintang Hollywood di pinggir lapangan.
Ada pertanyaan lain yang juga harus dihadapi. Yang utama di antaranya: apa yang terjadi jika Lasso kalah? Nah, Tapinas juga punya jawaban untuk itu.
"Bahkan Pep Guardiola tidak memenangi semua pertandingan, dan saya pikir Ted Lasso sangat terbiasa dengan kekalahan. Jadi, dia akan menerimanya dengan lapang dada. Dia akan memberikan pidato yang sangat memotivasi kepada para gadis lain tentang proses, tentang kemenangan, tentang kekalahan, dan semua hal itu," kata Tapinas.
Logistiknya memang sedikit samar. Mereka telah mengirim proposal lengkap kepada Apple TV, dan meluncurkan kampanye iklan yang mendapat perhatian di media sosial. Dengan empat laga kandang tersisa musim ini, tenggat waktunya terlihat cukup mepet. Tapinas berharap untuk jadwal pada awal Oktober, tetapi hal-hal seperti ini fleksibel di dunianya. Semua sudah siap agar ide gila itu menjadi kenyataan.
Yang dibutuhkan hanyalah sedikit keyakinan.