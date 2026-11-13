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Paul McDonough_1-1Getty

“Kami harus memberikan hasil”: Presiden USL Paul McDonough soal rencana promosi-degradasi dan mengapa lebih banyak klub bisa dipaksa keluar

Setelah bertahun-tahun diwarnai ketidakberesan, USL bertekad membangun model yang lebih kuat sebagai langkah menuju sistem promosi dan degradasi

Thomas Hindle
Diterjemahkan oleh

  • Selama bertahun-tahun, United Soccer League berkembang pesat. Namun, menjaga klub-klubnya tetap stabil terbukti lebih sulit.

    Ekspansi itu membuahkan keberhasilan: klub-klub berkembang pesat dan memperluas basis suporter mereka. Namun, ada pula kegagalan yang menyita perhatian, mulai dari klub yang gagal membayar pemainnya, menggunakan stadion yang kondisinya buruk, hingga bahkan berhenti beroperasi sepenuhnya tanpa banyak pemberitahuan sebelumnya.

    Presiden sekaligus CEO USL Paul McDonough mengatakan liga tersebut mengubah cara mengevaluasi pemilik klub sembari bersiap membentuk divisi tertinggi baru serta menerapkan promosi dan degradasi. Ambisinya tetap untuk berkembang. Bedanya, menurut McDonough, liga kini lebih bersedia menolak klub.

    “Penting bagi kami bahwa, saat kami membuka babak baru dalam cara menjalankan bisnis, langkah ini diambil dengan pertimbangan matang dan kami yakin ini baik untuk bisnis,” kata McDonough kepada GOAL. “Dan jika kami harus kehilangan beberapa tim, itu keputusan kami. Kami yakin langkah ini akan membuat liga secara keseluruhan dan liga-liga yang ada lebih kuat saat kami mulai menerapkan promosi dan degradasi.”

  • “Itu membuat sistem promosi dan degradasi terlihat buruk”

    New York Cosmos v Brooklyn FC - USL Cup
    Getty Images Sport

    USL bertekad mengubah strukturnya setelah bertahun-tahun mengalami disfungsi.

    Ini bagian dari gambaran yang lebih luas tentang sebuah liga yang mulai serius memikirkan bagaimana tepatnya mereka akan mewujudkan gagasan-gagasan besarnya. Selama beberapa tahun terakhir, USL menetapkan target yang sangat ambisius. USL mengumumkan bahwa mereka akan melakukan sesuatu yang ditolak MLS, yakni menerapkan sistem promosi dan degradasi. USL juga menyatakan bahwa liga Divisi I akan segera hadir. Semua itu tampak mendadak. Dan terkadang memang begitu. Para pemilik klub diberi tahu tentang keputusan-keputusan penting dalam waktu singkat. Potensi kendala yang jelas dalam proses tersebut, seperti kapasitas stadion, ukuran pasar, dan kekayaan bersih pemilik, dikesampingkan demi gambaran yang lebih besar.

    Rencana itu sudah diumumkan kepada publik. Kini USL harus menentukan klub mana yang dapat memenuhi persyaratan, berapa besar investasi yang perlu mereka lakukan, dan bagaimana sistem tersebut akan berjalan.

    “Lucu juga. Orang-orang bilang, ‘ini sudah berlangsung cukup lama,’ tetapi kami terus mengerjakan semuanya. Saya pikir kami berusaha, benar-benar berusaha, untuk sangat cermat dalam menentukan langkah berikutnya. Dan saya pikir jika kami tidak mengambil langkah-langkah yang telah kami ambil dalam setahun terakhir, atau yang sedang kami ambil sekarang, lalu kami meluncurkan sistem promosi dan degradasi, kami akan mulai kehilangan klub,” kata McDonough. “Itu masalah, dan akan membuat sistem promosi dan degradasi terlihat buruk.”

  • Mendekati standar stadion yang rumit

    Portland Hearts of Pine Fans
    Chris Linscott

    Portland Hearts of Pine menjadi klub percontohan yang menunjukkan kemampuan USL untuk berkembang di komunitas kecil

    Setidaknya, gambaran besarnya sudah jelas. USL Premier dijadwalkan dimulai pada 2028, menempati tingkat teratas dalam piramida tiga divisi, di atas Championship dan League One. Dalam 10 tahun, liga ini menargetkan 20 tim di divisi teratas, 20 di Championship, dan 40 di League One.

    Untuk mencapai target itu, liga perlu berekspansi. Liga juga membutuhkan pemilik klub yang siap berkomitmen untuk berlaga di divisi teratas yang baru beserta pengeluaran yang menyertainya. Saat ini, ada 25 tim di USL Championship. Sejauh ini, lima klub telah mengumumkan niat untuk bergabung dengan divisi baru tersebut. Berapa banyak yang akan menyusul, dan seberapa cepat mereka melakukannya, akan turut menentukan bentuk piramida itu.

    McDonough mengakui ada sejumlah kendala. Berdasarkan standar Divisi I U.S. Soccer saat ini, setidaknya 75 persen tim dalam sebuah liga harus bermain di wilayah metropolitan dengan populasi minimal 1 juta jiwa.

    Ada pula persoalan stadion. Standar Divisi I mensyaratkan kapasitas minimum 15.000 penonton, ambang batas yang menjadi tantangan bagi klub-klub yang bermain di stadion lebih kecil. Untuk memenuhinya, mereka mungkin harus memperluas stadion yang ada atau mencari markas baru. Apa pun pilihannya, ada biaya dan komitmen yang harus ditanggung.

    McDonough yakin masih ada ruang untuk fleksibilitas.

    “Menurut saya, standar selalu berubah. Kalau melihat jumlah penonton di berbagai cabang olahraga, situasinya sulit. Jumlah penonton menurun di klub-klub dan liga-liga tertentu. Menurut saya, itu terlihat di NFL, NBA, dan MLB. Lihat bagaimana mereka merancang stadion saat membangun ulang stadion lama atau membangun yang baru. Jadi, kami tidak benar-benar percaya bahwa 15.000 adalah angka yang tepat. Pendekatannya lebih seperti ‘kami ingin kapasitas stadion terisi penuh,’” tambahnya.

    Ia menunjuk Boise untuk menjelaskan maksudnya.

    “Masa Anda bilang pengalaman di Boise dengan 8.000 penggemar itu tidak menarik? Masuk ke stadion dengan suasana yang padat dan akrab. Tentu saja itu bagus. Itu lebih baik daripada tim besar yang stadionnya hanya terisi 60 persen,” tambah McDonough.

    Ia mengajukan argumen serupa untuk Portland Hearts of Pine.

    “Portland selalu memenuhi stadion sekolah menengah tempat mereka bermain di setiap pertandingan. Mereka sudah membuktikan bahwa mereka bisa melakukannya. Mereka akan mencoba hampir menggandakan kapasitas dengan membangun stadion berkapasitas 10.000 kursi. Jika mereka bisa memenuhinya, itu bagus untuk bisnis, bagus untuk atmosfer, dan menjadi kisah yang bagus. Anda sedang membangun klub yang akan diikuti orang-orang di Maine,” katanya. “Menurut saya, begitulah cara melakukannya. Membangun stadion megah berkapasitas 50.000 kursi lalu berusaha memenuhinya? Atau hanya mendatangkan 20.000 orang ke stadion berkapasitas 70.000 kursi? Itu jelas sulit diwujudkan.”

    MLS menyajikan gambaran yang lebih beragam. Menurut Sports Business Journal dan Statista, 22 stadionnya yang dirancang khusus untuk sepakbola memiliki rata-rata kapasitas 22.377 kursi, dengan jumlah penonton yang dilaporkan pada 2026 rata-rata mencapai 89,9 persen dari kapasitas. Delapan stadion lainnya yang tidak dirancang khusus untuk sepakbola memiliki rata-rata kapasitas penuh 59.665 kursi, dengan jumlah penonton rata-rata mencapai 45,7 persen dari angka tersebut. Namun, stadion-stadion yang lebih besar itu dapat menggunakan konfigurasi tempat duduk dengan kapasitas yang dikurangi untuk pertandingan sepakbola.

    Karena itu, ada alasan untuk menyesuaikan ukuran stadion dengan permintaan setempat. Namun, persyaratan yang dihadapi USL adalah 15.000 kursi, jauh di bawah stadion megah berkapasitas 50.000 kursi yang digambarkan McDonough. U.S. Soccer mengizinkan liga mengajukan pengecualian sementara, dengan persetujuan terlebih dahulu. Apakah USL bisa mendapatkan kelonggaran itu akan turut menentukan klub mana yang dapat naik ke divisi teratas.

  • Menghadirkan kelompok pemilik baru dan mengatur kelompok pemilik lama

    Texoma Tifo
    Texoma FC

    McDonough mengatakan klub-klub yang gagal memenuhi standar USL bisa kehilangan tempat di liga tersebut.

    Namun, di situlah tantangannya. Membangun stadion dengan tepat membutuhkan pemilik yang cermat, terlepas dari divisinya. Sebagian pemilik memiliki rekam jejak yang sangat baik dan telah mengembangkan klub mereka secara berkelanjutan (McDonough menunjuk Colorado Springs dan Louisville City sebagai contoh utama). Yang lain mengalami kesulitan dan bisa kehilangan tempat di liga.

    Itu berarti liga harus mengubah cara menilai kondisi keuangan klub. McDonough mengatakan setiap klub telah dievaluasi, dan Corpus Christi FC tidak akan kembali ke USL League One pada 2027 setelah gagal memenuhi persyaratan liga. Klub-klub lain juga bisa kehilangan tempat mereka.

    “Corpus Christi tidak akan kembali pada 2027. Kami masih berdiskusi dengan klub-klub lain, dan kami akan mengambil keputusan secara strategis. Kami akan mengatakan, ‘Dengar, jika kami tidak yakin kalian bisa menjadi klub yang sukses, mengurus para pemain, dan menjalankan bisnis dengan baik, kami tidak akan mengizinkan kalian ikut.’ Bisa saja ada dua, tiga, atau empat tim yang kami putuskan untuk coret karena menurut kami mereka tidak memenuhi standar yang ingin kami capai,” kata McDonough.

    McDonough berpendapat bahwa menerima kepergian sejumlah klub sekarang akan mengurangi risiko kegagalan klub setelah sistem promosi dan degradasi dimulai. Itu berarti liga harus mengambil keputusan sulit terkait klub-klub yang sebelumnya diterimanya sendiri, sementara para pemain dan suporter yang terdampak menghadapi ketidakpastian.

    “Maksud saya, tidak banyak orang yang menyukainya. Namun, kami ingin memberi mereka kesempatan. Kami memang menerima mereka, tetapi kami ingin memberi mereka kesempatan untuk melihat apakah mereka bisa menjalankan bisnis dengan lebih baik. Ini dilakukan karena kami tahu bahwa, jika ingin dianggap kredibel di pasar oleh calon pemilik yang lebih berpengalaman, kami harus menjalankan bisnis kami jauh lebih baik,” katanya.

    Masuk ke liga juga kini lebih sulit. Menurut McDonough, calon pemilik kini harus menjalani proses pemeriksaan selama 12 hingga 24 bulan. Liga ingin mengetahui apakah mereka mampu mempertahankan kelangsungan sebuah klub, dan ia mengatakan kelompok yang tidak memenuhi syarat akan ditolak.

    Jika hal itu terdengar nyaris bertentangan dengan ambisi besar untuk ‘ekspansi’, langkah tersebut bukannya tanpa tujuan.

    “Dalam hal jumlah tim, ini hampir seperti mundur dua langkah agar kami bisa maju. Langkah ini melindungi dan menjaga tim-tim kami yang lebih baik, serta memungkinkan kami mendatangkan investor yang lebih baik. Kami menjadi lebih kuat,” tambah McDonough.

  • “Kami harus memberikan hasil”

    USL Generic Ball pic
    Getty

    USL dapat merayakan sejumlah keberhasilan sembari menatap sistem promosi dan degradasi.

    Dan begitu para pemilik klub itu bergabung, liga ini secara teori akan lebih siap berekspansi dengan lebih efisien. Sejauh ini, memang ada sejumlah keberhasilan di tingkat liga yang bisa ditunjukkan McDonough dan rekan-rekannya.

    Kesepakatan kerja bersama bersejarah yang dicapai awal tahun ini memuat ketentuan untuk USL Premier dan mempersiapkan liga menghadapi masa depan dengan sistem promosi dan degradasi. Investasi dari BellTower Partners, sebuah perusahaan investasi swasta, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan melalui suntikan modal. Kesepakatan pembagian pendapatan memberi klub bagian dari pemasukan, sesuatu yang bisa menjadi krusial jika liga terus mengembangkan kerja sama sponsor dan hak siarnya.

    “Kami terus melakukan pembicaraan itu. Kami terus berbicara dengan para pemilik klub, investor baru, sponsor, dan pihak media. Jadi, semuanya masih berlangsung. Kami hanya belum banyak bicara karena kami sedang mengerjakan banyak pekerjaan berat di balik layar,” kata McDonough.

    Kantor liga kini juga memiliki sosok baru yang membantu mewujudkan rencana tersebut. Tony Scholes, mantan kepala urusan sepakbola Premier League, kini menjabat presiden USL Premier dan mengawasi persiapan peluncurannya pada 2028.

    “Sulit membayangkan orang lain yang punya pengalaman sebanyak dia dan begitu berpengaruh di Premier League Inggris. Dia masih harus mempelajari sejumlah hal di sini, dan dia orang yang cerdas. Dia orang yang baik dan benar-benar langsung terjun. Dia mempelajari segala hal yang bisa dia pelajari. Dia hadir dalam pertemuan Dewan Gubernur dan bertemu banyak pemilik klub, yang sangat menghargai dirinya, pengalamannya, dan pandangannya,” tambah McDonough.

    Jika semua itu disatukan, McDonough yakin USL menjadi pilihan yang semakin menarik. Para pemilik klub yang sudah ada menghadapi pengawasan lebih ketat. Calon pemilik klub menjalani proses pemeriksaan yang lebih panjang. Namun, liga masih harus mengubah perubahan-perubahan itu menjadi sistem tiga tingkat yang berfungsi.

    “Kami hanya perlu mewujudkannya dan terus melakukannya,” kata McDonough. “Karena sebelumnya tidak selalu demikian.”