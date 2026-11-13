“Kami harus memberikan hasil”: Presiden USL Paul McDonough soal rencana promosi-degradasi dan mengapa lebih banyak klub bisa dipaksa keluar

Setidaknya, gambaran besarnya sudah jelas. USL Premier dijadwalkan dimulai pada 2028, menempati tingkat teratas dalam piramida tiga divisi, di atas Championship dan League One. Dalam 10 tahun, liga ini menargetkan 20 tim di divisi teratas, 20 di Championship, dan 40 di League One.

Untuk mencapai target itu, liga perlu berekspansi. Liga juga membutuhkan pemilik klub yang siap berkomitmen untuk berlaga di divisi teratas yang baru beserta pengeluaran yang menyertainya. Saat ini, ada 25 tim di USL Championship. Sejauh ini, lima klub telah mengumumkan niat untuk bergabung dengan divisi baru tersebut. Berapa banyak yang akan menyusul, dan seberapa cepat mereka melakukannya, akan turut menentukan bentuk piramida itu.

McDonough mengakui ada sejumlah kendala. Berdasarkan standar Divisi I U.S. Soccer saat ini, setidaknya 75 persen tim dalam sebuah liga harus bermain di wilayah metropolitan dengan populasi minimal 1 juta jiwa.

Ada pula persoalan stadion. Standar Divisi I mensyaratkan kapasitas minimum 15.000 penonton, ambang batas yang menjadi tantangan bagi klub-klub yang bermain di stadion lebih kecil. Untuk memenuhinya, mereka mungkin harus memperluas stadion yang ada atau mencari markas baru. Apa pun pilihannya, ada biaya dan komitmen yang harus ditanggung.

McDonough yakin masih ada ruang untuk fleksibilitas.

“Menurut saya, standar selalu berubah. Kalau melihat jumlah penonton di berbagai cabang olahraga, situasinya sulit. Jumlah penonton menurun di klub-klub dan liga-liga tertentu. Menurut saya, itu terlihat di NFL, NBA, dan MLB. Lihat bagaimana mereka merancang stadion saat membangun ulang stadion lama atau membangun yang baru. Jadi, kami tidak benar-benar percaya bahwa 15.000 adalah angka yang tepat. Pendekatannya lebih seperti ‘kami ingin kapasitas stadion terisi penuh,’” tambahnya.

Ia menunjuk Boise untuk menjelaskan maksudnya.

“Masa Anda bilang pengalaman di Boise dengan 8.000 penggemar itu tidak menarik? Masuk ke stadion dengan suasana yang padat dan akrab. Tentu saja itu bagus. Itu lebih baik daripada tim besar yang stadionnya hanya terisi 60 persen,” tambah McDonough.

Ia mengajukan argumen serupa untuk Portland Hearts of Pine.

“Portland selalu memenuhi stadion sekolah menengah tempat mereka bermain di setiap pertandingan. Mereka sudah membuktikan bahwa mereka bisa melakukannya. Mereka akan mencoba hampir menggandakan kapasitas dengan membangun stadion berkapasitas 10.000 kursi. Jika mereka bisa memenuhinya, itu bagus untuk bisnis, bagus untuk atmosfer, dan menjadi kisah yang bagus. Anda sedang membangun klub yang akan diikuti orang-orang di Maine,” katanya. “Menurut saya, begitulah cara melakukannya. Membangun stadion megah berkapasitas 50.000 kursi lalu berusaha memenuhinya? Atau hanya mendatangkan 20.000 orang ke stadion berkapasitas 70.000 kursi? Itu jelas sulit diwujudkan.”

MLS menyajikan gambaran yang lebih beragam. Menurut Sports Business Journal dan Statista, 22 stadionnya yang dirancang khusus untuk sepakbola memiliki rata-rata kapasitas 22.377 kursi, dengan jumlah penonton yang dilaporkan pada 2026 rata-rata mencapai 89,9 persen dari kapasitas. Delapan stadion lainnya yang tidak dirancang khusus untuk sepakbola memiliki rata-rata kapasitas penuh 59.665 kursi, dengan jumlah penonton rata-rata mencapai 45,7 persen dari angka tersebut. Namun, stadion-stadion yang lebih besar itu dapat menggunakan konfigurasi tempat duduk dengan kapasitas yang dikurangi untuk pertandingan sepakbola.

Karena itu, ada alasan untuk menyesuaikan ukuran stadion dengan permintaan setempat. Namun, persyaratan yang dihadapi USL adalah 15.000 kursi, jauh di bawah stadion megah berkapasitas 50.000 kursi yang digambarkan McDonough. U.S. Soccer mengizinkan liga mengajukan pengecualian sementara, dengan persetujuan terlebih dahulu. Apakah USL bisa mendapatkan kelonggaran itu akan turut menentukan klub mana yang dapat naik ke divisi teratas.