'Kami bisa menjadi kisah hebat' - Frank Lampard tentang pelajaran dari Chelsea dan Everton, menerima status underdog dan kembalinya Coventry ke Premier League
Saat pertanyaan itu selesai diajukan, Frank Lampard terdiam setengah detik lalu tersenyum. “Itu pertanyaan yang bagus,” katanya, karena itu adalah hal yang belakangan ini sering ia pikirkan. Coventry City kini berada di ambang kembali ke Premier League, membawa Lampard kembali ke kasta tertinggi sebagai manajer. Itu membuatnya punya banyak hal untuk dipersiapkan, dan waktu yang pas untuk merenungkan jalan tak terduga yang membawanya ke titik ini.
Bagaimana seorang pemain yang identik dengan kejayaan Premier League bisa memimpin sebuah klub kembali ke kasta tertinggi setelah 25 tahun absen? Jawabannya, pada akhirnya, terletak pada pelajaran. Lampard dan Coventry sama-sama banyak belajar dari perjalanan masing-masing, dan keduanya tahu masih akan ada lebih banyak lagi pelajaran saat mereka memulai babak baru bersama.
Kembalinya Coventry City adalah sesuatu yang sudah lama dinantikan. Sementara Lampard tidak begitu. Meski begitu, sudah tiga tahun berlalu sejak periode buruknya selama 11 pertandingan sebagai manajer interim Chelsea. Banyak hal berubah dalam tiga tahun itu, dan jawaban Lampard atas pertanyaan tersebut adalah bahwa dirinya juga berubah.
Jadi, apa yang berbeda sekarang?
“Banyak hal,” kata Lampard kepada GOAL sambil tersenyum. “Saya pernah menangani pekerjaan yang sulit dengan ekspektasi dan tekanan yang sangat tinggi, dan saya merasa mungkin peningkatan terbesar dalam diri saya adalah cara menangani semua itu dan menjadi lebih seimbang dalam menyikapinya.
“Anda harus siap untuk itu. Dalam masa-masa sulit setelah kekalahan, Anda harus menjadi sosok yang tetap tenang. Saat kami menang, dan kami banyak menang musim lalu, sayalah yang dalam satu sisi paling tidak berlebihan dalam merasa gembira, agar bisa terus melakukan pekerjaan saya dengan benar.”
Pengalaman telah mengajarkan Lampard untuk tidak lagi terbawa naik-turun emosi sekeras itu.
“Saya mungkin lebih baik dalam hal itu dibanding tujuh tahun lalu, karena ketika Anda adalah manajer muda, setiap kemenangan terasa luar biasa dan setiap kekalahan seperti akhir dunia. Saya pikir jika Anda bisa melakukan bagian itu dengan benar, Anda memancarkan rasa tenang yang bagus kepada para pemain dan mereka percaya bahwa Anda adalah bosnya dan Anda mampu menanganinya, bahwa Anda adalah orang pertama yang bisa memikul hal-hal semacam itu.”
Lampard akan memikul banyak hal musim ini. Sejarah tidak ramah kepada klub promosi. Dalam 10 musim terakhir Premier League, 16 dari 30 klub langsung terdegradasi lagi. Dalam dua dari tiga musim terakhir, ketiga tim promosi sama-sama terdegradasi pada kesempatan pertama mereka.
Lampard tahu betapa kerasnya transisi itu. Dalam sebagian besar karier bermainnya, ia berada di sisi sebaliknya, menjadi bagian dari tim unggulan yang diharapkan menghukum tim-tim yang masih berusaha beradaptasi di kasta tertinggi.
Jadi seperti apa berada di sisi ini sekarang? Bagaimana rasanya menjadi tim non-unggulan? Bagaimana salah satu pemenang terbesar sepanjang masa di Premier League menjalani musim ketika kemenangan akan lebih sulit diraih?
“Anda berbicara tentang cerita. Cerita tim non-unggulan selalu menjadi cerita yang hebat,” ujarnya. “Saya pikir kisah tim-tim Premier League belakangan ini, banyak tim naik lalu turun lagi dan mereka mencoba lagi.
“Kami tidak punya banyak pengalaman di Premier League. Kami datang dengan pengalaman yang sedikit minim di aspek itu, jadi jika kami bisa menunjukkan dan memercayai diri kami sendiri serta bermain di level yang saya dan kami rasa bisa kami capai, saya pikir kami bisa menjadi cerita yang hebat hanya dengan menghadapi tantangan ini dengan keyakinan besar.”
Semakin lama Lampard berada di Coventry, semakin ia memahami besarnya bobot kisah itu.
“Saya belajar banyak tentang Coventry dan besarnya klub ini, basis suporternya, kisah 25 tahun di luar liga. Itu seperti menambah kekuatan dari kisah yang ada.”
Hanya sedikit yang bisa membayangkan kisah Lampard dan Coventry bertemu. Ketika itu terjadi, hasilnya berjalan sebaik yang bisa dibayangkan kedua pihak. Di Coventry, Lampard menemukan klub yang bersedia memberinya ruang untuk membangun dari pelajaran yang ia petik dari persinggahan sebelumnya dan, yang lebih penting, membangun sesuatu yang lebih baik. Dalam diri Lampard, Coventry menemukan manajer dengan wibawa dan kemampuan untuk membawa klub ke tempat yang belum mereka capai selama dua setengah dekade. Jika kisah ini berakhir dengan promosi, itu akan menjadi akhir yang paling membahagiakan.
Namun, kisah itu baru saja dimulai. Promosi menutup satu bab, tetapi Premier League segera mengubah bentuk tantangannya. Dalam beberapa hal, Lampard dan Coventry sudah mempersiapkan diri untuk perjalanan ini, tetapi kenyataannya tidak ada yang benar-benar bisa mempersiapkan sebuah tim untuk tantangan Premier League.
“Rasanya sempat seperti tidak nyata untuk sesaat ketika kami promosi,” kata Lampard sambil tersenyum, “dan sekarang rasanya sangat nyata.”
Pelajaran hidup
Promosi Coventry City musim lalu memang layak didapatkan, dan untuk sebagian besar perjalanannya, itu diraih secara dominan.
Hampir tidak ada keraguan soal ke mana klub ini akan melaju. Pada akhirnya, mereka melenggang ke Premier League dengan 95 poin, 11 poin lebih banyak daripada Ipswich yang finis di posisi kedua.
Mungkin itu karena beban mengakhiri penantian 25 tahun Coventry, atau sekadar pelajaran yang dipetik Lampard di sepanjang perjalanan. Apa pun alasannya, keberhasilan musim lalu terasa berbeda. Mungkin untuk pertama kalinya dalam kariernya, ia membiarkan dirinya menikmati kesuksesan saat semuanya masih berlangsung.
"Kami punya alasan besar untuk merayakan di akhir musim, dan kami harus menikmatinya," katanya. "Sepanjang hidup saya, saya sering tidak menikmati momen dan justru memikirkan hal berikutnya. Kali ini saya mencoba menikmatinya karena rasanya ini sangat berarti, dan memang harus begitu."
Diakuinya, ia juga tidak menikmatinya terlalu lama. Pada akhirnya, seperti yang ia katakan, realitas datang menghantam. Begitu pesta berakhir dan trofi disimpan dengan aman, realitas itu pun hadir. Lampard mencoba meluangkan waktu untuk menikmati musim panas, khususnya Piala Dunia, tetapi ia tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan semua hal, kecil maupun besar, yang perlu ia lakukan menjelang tantangan berikutnya.
"Ada sedikit waktu luang untuk menjauh sejenak dari sepakbola," katanya, "tetapi dalam peran saya, Anda harus terus berpikir, 'Oke, apa berikutnya? Bagaimana kami berkembang? Apa yang perlu kami lakukan?' Sepanjang musim panas, saya terus membicarakan perekrutan pemain dan banyak menganalisis Premier League."
Apa yang dianalisis Lampard sekarang terlihat sangat berbeda. Ia bisa mengambil pelajaran dari Derby, Chelsea, dan Everton, tetapi tidak satu pun yang menawarkan cetak biru yang benar-benar tepat untuk tantangan ini. Musim panas ini, ia merenungkan berbagai tantangan tersebut, dan salah satu pelajaran besar yang ia petik adalah Anda tidak akan pernah bisa benar-benar siap menghadapinya. Jika disederhanakan, karier Lampard sebagai manajer ditentukan oleh kemampuannya untuk belajar sambil berjalan. Setidaknya, itulah yang membawanya sampai ke titik ini.
"Saat saya terjun ke dunia kepelatihan waktu itu, saya sedang menjadi pundit," katanya, "dan saya memang ingin menjadi manajer pada suatu titik. Kesempatan itu datang sangat cepat, dan dalam beberapa hal itu bagus, tahu? Anda menghadapi semuanya dengan energi yang sangat besar, lalu langsung menjalaninya.
"Kalau saya melihat ke belakang sekarang, saya sudah belajar dari berbagai pengalaman: mencoba meraih promosi bersama Derby, mencoba lolos ke Liga Champions dengan tim muda di Chelsea, mencoba bertahan dan menjaga Everton tetap di Premier League. Semuanya adalah tantangan yang berbeda dengan caranya masing-masing, dan orang-orang selalu bisa melihat karier Anda lalu berkata, 'Ya, dia bagus di sana, dia tidak terlalu bagus di sana, dia bagus di sana', dan hal-hal seperti itu bagus karena Anda belajar darinya."
Karena profilnya, semua mata akan tertuju kepada Lampard musim ini. Mereka yang berada di luar klub akan antusias melihat seberapa banyak yang telah ia pelajari dan seperti apa tipe manajer yang bisa ia jadi dalam situasi khusus ini, terutama dengan pengetahuan tentang betapa buruknya beberapa situasi sebelumnya berjalan.
Lampard mengetahui itu, tetapi ia juga berharap bahwa, dalam prosesnya, mereka yang berada di luar klub juga mempelajari sesuatu tentang klub yang kini ia sebut sebagai rumah.
Kembali ke Premier League
Terakhir kali Coventry City berada di Premier League, Lampard juga ada di sana. Saat itu ia baru memulai perjalanannya, menjalani musim terakhirnya bersama West Ham sebelum menandatangani kontrak dengan Chelsea pada musim panas itu. Dunia tahu apa yang terjadi berikutnya bagi dirinya: kejayaan, trofi, dan status ikon yang sah sebagai salah satu pemain sepak bola Inggris paling legendaris.
Coventry City? Nah, mereka justru berjalan ke arah sebaliknya. Saat Lampard berkembang pesat, klub yang suatu hari nanti akan ia latih itu terpuruk. Terdegradasi pada 2000-01 setelah 34 musim beruntun di kasta tertinggi, Sky Blues memulai perjalanan puluhan tahun di liga-liga bawah. Mereka menghabiskan 11 tahun jalan di tempat di Championship sebelum, setelah enam musim di paruh bawah, akhirnya terlempar ke League One. Lima musim di League One berujung pada degradasi lagi. Mereka bangkit dari divisi keempat pada 2018 di kesempatan pertama dan, dari sana, mulai menanjak.
Kebangkitan itu mencapai puncaknya dengan gelar Championship musim lalu, yang menuntaskan salah satu kelahiran kembali terbaik sepanjang masa dalam sepak bola Inggris. Dengan kebangkitan itu, klub yang oleh banyak orang dianggap tidak akan pernah melihat Premier League lagi akhirnya kembali. Sama pentingnya, satu generasi suporter yang sejak awal tidak pernah menyaksikan Premier League akan mendapat kesempatan itu. Ini adalah peluang baru, dan bukan hanya untuk para suporter. Ini adalah sesuatu yang baru bagi kota ini, para pendukung, dan juga banyak pemain Lampard.
“Beberapa suporter mungkin belum pernah melihat Premier League,” kata Lampard, “para suporter muda Coventry. Banyak pemain kami tidak punya menit bermain di Premier League. Mereka sudah punya karier, sudah lama berada di Championship atau di bawahnya, yang merupakan hal bagus karena mereka datang dengan energi baru untuk menjalaninya. Tapi saya pikir, dalam pekerjaan saya, saya memang mengenal Premier League. Saya bermain di sana untuk waktu yang lama. Saya melatih dan menjadi manajer di sana, jadi tugas saya adalah benar-benar siap dan juga sedikit membuat para pemain lebih rileks.
“Kami sangat beruntung bisa melakukan pekerjaan ini. Kami semua ingin bermain di level tertinggi dan bersaing di level tertinggi, jadi itu sendiri adalah semacam anugerah, tetapi kami tidak ingin membiarkan anugerah itu lepas dari tangan kami. Kami harus menghadapinya secara langsung. Saya merasakan energi yang bagus dari grup ini dan dari klub sepak bola ini. Para suporter kami sangat antusias.”
Meski begitu, Lampard mengakui betapa banyaknya perubahan di liga ini. Premier League telah berkembang menjadi usaha penghasil uang terbesar dalam olahraga ini dalam 25 tahun sejak Coventry pergi. Bahkan dalam tiga tahun sejak terakhir kali Lampard melatih di kasta tertinggi, permainan ini telah berubah. Taktik berkembang, tim meningkat, olahraga itu sendiri bergeser, dan Lampard, lebih dari kebanyakan orang, tahu bahwa segala sesuatu bergerak, dan bergerak cepat.
“Premier League, dalam hal bagaimana tim menekan, bagian mana dari permainan yang benar-benar penting, kami banyak menganalisis itu pada musim panas ini,” ujarnya, “dan kami berusaha sangat spesifik dalam cara kami berlatih untuk menjadi yang terbaik dan mengetahui di mana kami harus berada agar efektif untuk meraih hasil. Tantangan itu akan sangat besar bagi saya, staf saya, dan para pemain tahun ini. Jadi semoga pengalaman berbeda saya dalam tujuh tahun itu telah membuat saya menjadi manajer yang lebih baik.”
Lampard dan timnya akan langsung melihat tantangan itu, dan mereka akan menghadapinya di level tertinggi melawan tim terbaik di negara ini.
'Langsung menghadapi sang juara'
Tandang ke markas Arsenal. Juara Premier League melawan juara Championship. Lampard ingat saat melihat kabar itu dan, untuk sesaat, ia tak percaya dengan tantangan yang diberikan penyusun jadwal kepada timnya. Selamat datang kembali di Premier League, ya?
“Saat saya tahu lawannya Arsenal,” katanya sambil tertawa, “saya seperti, ‘ya, seperti biasa’.”
Namun, semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa tidak masalah dengan itu. Ini memang tantangan, ya, tetapi juga sebuah peluang. Cara apa yang lebih baik untuk memulai musim selain melawan ekspektasi dengan menghadapi tim terbaik di liga?
“Saya tidak keberatan,” kata Lampard. “Arsenal pada Jumat malam dengan seluruh dunia menyaksikan kami? Itu cara yang bagus bagi kami untuk memulainya. Kami akan masuk sebagai underdog, dan saya tidak punya masalah dengan itu. Itu motivasi yang cukup positif dalam satu sisi... Saya juga punya beberapa teman pendukung Arsenal. Mereka akan ada di sana, dan mereka akan antusias dengan posisi mereka. Dan memang itulah tujuan kami ada di sini, kan? Kami hanya berusaha untuk siap semaksimal mungkin.”
Bertemu Arsenal di awal juga memaksa semua orang menghadapi kenyataan. Coventry bukan Arsenal. Kedua tim memainkan permainan yang berbeda musim ini. Mereka memiliki target, tujuan, dan ukuran kesuksesan yang berbeda. Ukuran bagi Coventry City telah banyak berubah. Tahun lalu, targetnya adalah gelar. Tahun ini? Bertahan hidup.
“Ini adalah liga terbaik di dunia yang akan kami masuki,” katanya. “Dengan semua kesenangan yang kami rasakan tahun lalu, kami ingin benar-benar memberikan upaya terbaik untuk ini. Sebagai manajer klub sepakbola ini, tugas saya adalah sangat, sangat praktis, sangat spesifik. Bagaimana kami bisa meningkatkan skuad? Tantangan apa yang ada di depan kami di lapangan?
“Pertama, kami langsung menghadapi sang juara, jadi kami tidak boleh lengah. Ada banyak hal yang terjadi, tetapi kami, sebagai sebuah klub sepakbola dan secara pribadi, sangat antusias untuk memulai.”
BAB BERIKUTNYA
Coventry City sudah merangkai kisah yang luar biasa. Kejatuhan mereka begitu brutal. Kebangkitan mereka datang tak terduga. Kini, saat klub itu kembali ke Premier League yang sangat berbeda dari yang mereka tinggalkan 25 tahun lalu, sebagian besar dunia akan mendengar tentang Coventry untuk pertama kalinya. Salah satu harapan besar Lampard adalah orang-orang di luar kota itu menjadi sedikit lebih mengenalnya.
“Kami datang tanpa banyak dikenal. Semoga kami bisa menjadi tim kuda hitam yang menyenangkan,” katanya. “Kalau pada awalnya Anda ingin menjadikan kami sebagai tim kedua, lalu kami bisa menunjukkan bahwa kami juga bisa menjadi tim utama Anda, itu juga bagus. Kami akan mencoba melakukannya. Saya tahu bahwa sebagai sebuah klub sepakbola, kami sedang berusaha membangun jembatan itu.
“Kami sedang menebus waktu yang sangat lama di luar Premier League. Bahkan berbicara dengan Anda di sini saja, hal-hal seperti ini, mungkin setahun atau 18 bulan lalu, barangkali akan sedikit kurang menarik perhatian. Mari berharap kami bisa menumbuhkan minat itu seiring klub ini berkembang dan membawanya sedikit ke level global, tetapi tentu semuanya harus dimulai dari kami di lapangan.”
Lampard berharap kisah ini beresonansi dan beberapa bab baru juga bisa ditambahkan.
Jadi, pada akhirnya, seperti apa yang ia inginkan dari semua ini? Apa yang ia harapkan diingat orang tentang Coventry City? Tentang dirinya?
“Saya berharap kami bisa memanfaatkan sisi positif dari kisah ini, karena ini memang sesuatu yang besar,” katanya. “Itu membuat kisah di sini menjadi cukup unik karena perjalanan yang sudah dilalui, dan saya pikir para pemain serta fans sudah benar-benar menyatu dengan itu. Kami sangat terhubung sebagai sebuah klub sepakbola, dan itu bisa menjadi kekuatan yang nyata.
“Kami juga harus memahami bahwa tantangan ini tidak akan mudah. Akan ada momen-momen sulit, dan saya selalu berbicara tentang semangat grup ini. Kami harus mempertahankannya saat menghadapi momen-momen sulit yang mungkin datang. Jika kami punya daya tahan itu, saya percaya pada kualitas tim ini. Saya pikir kami bisa menjadi tim yang mengejutkan orang.”