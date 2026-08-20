Saat pertanyaan itu selesai diajukan, Frank Lampard terdiam setengah detik lalu tersenyum. “Itu pertanyaan yang bagus,” katanya, karena itu adalah hal yang belakangan ini sering ia pikirkan. Coventry City kini berada di ambang kembali ke Premier League, membawa Lampard kembali ke kasta tertinggi sebagai manajer. Itu membuatnya punya banyak hal untuk dipersiapkan, dan waktu yang pas untuk merenungkan jalan tak terduga yang membawanya ke titik ini.

Bagaimana seorang pemain yang identik dengan kejayaan Premier League bisa memimpin sebuah klub kembali ke kasta tertinggi setelah 25 tahun absen? Jawabannya, pada akhirnya, terletak pada pelajaran. Lampard dan Coventry sama-sama banyak belajar dari perjalanan masing-masing, dan keduanya tahu masih akan ada lebih banyak lagi pelajaran saat mereka memulai babak baru bersama.

Kembalinya Coventry City adalah sesuatu yang sudah lama dinantikan. Sementara Lampard tidak begitu. Meski begitu, sudah tiga tahun berlalu sejak periode buruknya selama 11 pertandingan sebagai manajer interim Chelsea. Banyak hal berubah dalam tiga tahun itu, dan jawaban Lampard atas pertanyaan tersebut adalah bahwa dirinya juga berubah.

Jadi, apa yang berbeda sekarang?

“Banyak hal,” kata Lampard kepada GOAL sambil tersenyum. “Saya pernah menangani pekerjaan yang sulit dengan ekspektasi dan tekanan yang sangat tinggi, dan saya merasa mungkin peningkatan terbesar dalam diri saya adalah cara menangani semua itu dan menjadi lebih seimbang dalam menyikapinya.

“Anda harus siap untuk itu. Dalam masa-masa sulit setelah kekalahan, Anda harus menjadi sosok yang tetap tenang. Saat kami menang, dan kami banyak menang musim lalu, sayalah yang dalam satu sisi paling tidak berlebihan dalam merasa gembira, agar bisa terus melakukan pekerjaan saya dengan benar.”

Pengalaman telah mengajarkan Lampard untuk tidak lagi terbawa naik-turun emosi sekeras itu.

“Saya mungkin lebih baik dalam hal itu dibanding tujuh tahun lalu, karena ketika Anda adalah manajer muda, setiap kemenangan terasa luar biasa dan setiap kekalahan seperti akhir dunia. Saya pikir jika Anda bisa melakukan bagian itu dengan benar, Anda memancarkan rasa tenang yang bagus kepada para pemain dan mereka percaya bahwa Anda adalah bosnya dan Anda mampu menanganinya, bahwa Anda adalah orang pertama yang bisa memikul hal-hal semacam itu.”

Lampard akan memikul banyak hal musim ini. Sejarah tidak ramah kepada klub promosi. Dalam 10 musim terakhir Premier League, 16 dari 30 klub langsung terdegradasi lagi. Dalam dua dari tiga musim terakhir, ketiga tim promosi sama-sama terdegradasi pada kesempatan pertama mereka.

Lampard tahu betapa kerasnya transisi itu. Dalam sebagian besar karier bermainnya, ia berada di sisi sebaliknya, menjadi bagian dari tim unggulan yang diharapkan menghukum tim-tim yang masih berusaha beradaptasi di kasta tertinggi.

Jadi seperti apa berada di sisi ini sekarang? Bagaimana rasanya menjadi tim non-unggulan? Bagaimana salah satu pemenang terbesar sepanjang masa di Premier League menjalani musim ketika kemenangan akan lebih sulit diraih?

“Anda berbicara tentang cerita. Cerita tim non-unggulan selalu menjadi cerita yang hebat,” ujarnya. “Saya pikir kisah tim-tim Premier League belakangan ini, banyak tim naik lalu turun lagi dan mereka mencoba lagi.

“Kami tidak punya banyak pengalaman di Premier League. Kami datang dengan pengalaman yang sedikit minim di aspek itu, jadi jika kami bisa menunjukkan dan memercayai diri kami sendiri serta bermain di level yang saya dan kami rasa bisa kami capai, saya pikir kami bisa menjadi cerita yang hebat hanya dengan menghadapi tantangan ini dengan keyakinan besar.”

Semakin lama Lampard berada di Coventry, semakin ia memahami besarnya bobot kisah itu.

“Saya belajar banyak tentang Coventry dan besarnya klub ini, basis suporternya, kisah 25 tahun di luar liga. Itu seperti menambah kekuatan dari kisah yang ada.”

Hanya sedikit yang bisa membayangkan kisah Lampard dan Coventry bertemu. Ketika itu terjadi, hasilnya berjalan sebaik yang bisa dibayangkan kedua pihak. Di Coventry, Lampard menemukan klub yang bersedia memberinya ruang untuk membangun dari pelajaran yang ia petik dari persinggahan sebelumnya dan, yang lebih penting, membangun sesuatu yang lebih baik. Dalam diri Lampard, Coventry menemukan manajer dengan wibawa dan kemampuan untuk membawa klub ke tempat yang belum mereka capai selama dua setengah dekade. Jika kisah ini berakhir dengan promosi, itu akan menjadi akhir yang paling membahagiakan.

Namun, kisah itu baru saja dimulai. Promosi menutup satu bab, tetapi Premier League segera mengubah bentuk tantangannya. Dalam beberapa hal, Lampard dan Coventry sudah mempersiapkan diri untuk perjalanan ini, tetapi kenyataannya tidak ada yang benar-benar bisa mempersiapkan sebuah tim untuk tantangan Premier League.

“Rasanya sempat seperti tidak nyata untuk sesaat ketika kami promosi,” kata Lampard sambil tersenyum, “dan sekarang rasanya sangat nyata.”