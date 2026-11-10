Pada Mei, hanya beberapa hari setelah mengumumkan skuadnya untuk Piala Dunia, Pochettino santer dikaitkan dengan AC Milan. Beredar laporan bahwa ia menerima telepon dari klub raksasa Italia itu dan perhatiannya mulai beralih dari timnas AS. Saat bertemu media, Pochettino membantah anggapan tersebut.

“Jika saya tidak berkomitmen,” tanyanya, “lalu untuk apa saya berada di sini? Saya ada di sini sekarang. Saya ada di sini, dan saya tidak akan pergi besok.”

Meski begitu, Pochettino saat itu mengakui bahwa namanya memang muncul dalam rumor. Ya, ia dikaitkan dengan sejumlah pekerjaan dan, tentu saja, orang-orang yang bekerja dengannya akan selalu memantau peluang. Sebagai agen atau perwakilan, tugas Anda adalah selalu mencari situasi terbaik bagi klien, dan Pochettino adalah seorang klien. Karena itu, ada kalanya, paling tidak, orang-orang yang mewakili Pochettino menjalin kontak dengan pihak lain.

“Tentu saja, ada pihak yang menghubungi kami. Saya tidak akan berbohong kepada Anda,” katanya pada Mei mengenai rumor AC Milan. “Tentu saja, saya pernah bertemu beberapa orang dari klub yang berbeda, tetapi itu sekadar percakapan karena kami punya teman-teman di dunia sepak bola. Kami punya teman di mana-mana, dan perwakilan saya bekerja untuk saya guna mencari kemungkinan terbaik untuk masa depan. Itu normal. Itu normal bagi semua rekan saya. Ada banyak contoh orang yang masih terikat kontrak dengan klub berbeda, tetapi bertemu dan berbicara dengan orang lain.”

Ia menambahkan: “Ketika saya berada di klub-klub lain, saya selalu berkomitmen. Tentu saja, ada kalanya orang-orang berbicara kepada saya. Saya pernah mengalaminya ketika berada di Tottenham, dan saya menerima tawaran serta berbicara dengan mereka untuk mengatakan, ‘Saya menghormati kontrak saya dengan Tottenham’. Bagi saya, begitulah cara kami bersikap.”

Kontrak Pochettino kali ini memang memberi sedikit ruang gerak. Menurut laporan, sebuah klub bisa menebus kontraknya dengan biaya sekitar $10 juta. Dari sudut pandang timnas AS, kehilangan dirinya sekarang hampir pasti lebih baik daripada kehilangan dirinya ketika siklus sudah berjalan jauh. Situasinya tentu akan terasa tidak nyaman dan menuntut perubahan dalam persiapan. Namun, U.S. Soccer sangat memahami bagaimana rasanya menghadapi situasi terkait Pochettino yang bisa berakhir kapan saja.

“Kami memiliki rencana perpanjangan kontrak, rencana untuk pengisi posisi sementara, dan rencana pengganti, karena Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi,” kata CEO U.S. Soccer JT Batson kepada media pada Mei. “Ini olahraga global. Banyak hal terjadi, jadi hal tersebut merupakan bagian yang wajar dari proses pendewasaan kami sebagai U.S. Soccer... Kami perlu memastikan bahwa apa pun yang terjadi pada posisi-posisi penting dalam organisasi kami, kami juga memiliki rencana untuk pengisi posisi sementara. Kami memiliki rencana pengembangan bagi calon penerus seiring waktu, jadi ini hanyalah bagian yang wajar dari proses pendewasaan kami.”

Lantas, seperti apa fase berikutnya? Kenyataannya, U.S. Soccer tidak tahu. Manchester United mungkin juga tidak tahu. Pada akhirnya, entah menyangkut pekerjaan ini atau pekerjaan berikutnya, semuanya bergantung pada keputusan Pochettino.