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Pochettino GFX 1-1GOAL

‘Kami bekerja dengan pelatih papan atas’ - Mauricio Pochettino ke Manchester United? Para pemain timnas Amerika Serikat tetap fokus di tengah rumor yang sudah tak asing lagi dan berpotensi menjadi kenyataan

Kabar yang mengaitkan Mauricio Pochettino dengan Manchester United kembali membuat masa depannya menjadi sorotan, tetapi Antonee Robinson dan Cavan Sullivan mengatakan tak banyak yang berubah di internal skuad timnas Amerika Serikat.

Ryan Tolmich
Diterjemahkan oleh

  • Selama Mauricio Pochettino menjadi pelatih tim nasional putra AS, situasi seperti ini akan menjadi hal yang biasa. Namun, sebenarnya ini bukan hal baru.

    Rumor terkait Manchester United kini mendominasi pemberitaan dan pada akhirnya mungkin menjadi rumor terakhir selama Pochettino menangani timnas putra AS. Namun, itu bukan rumor pertama. Dalam sekitar setahun terakhir, AC Milan, Tottenham, dan Real Madrid juga pernah menjadi berita utama bersama nama "Pochettino". Bahkan pada pekan-pekan menjelang Piala Dunia, yang menjadi tujuan utama, rumor mendominasi pemberitaan ketika muncul pertanyaan tentang langkah Pochettino berikutnya. Pada akhirnya, rumor-rumor itu tidak mengubah kiprah tim pada musim panas tersebut. Rumor tidak selalu menjadi kenyataan.

    Para pemain harus mempersiapkan diri untuk pertandingan. Pochettino mungkin harus mengambil keputusan. Dan meski timnas putra AS sudah pernah menghadapi rumor seperti ini, kontrak hingga 2030 tidak menjawab pertanyaan utama dalam gelombang rumor terbaru: apa yang Pochettino inginkan selanjutnya?

  • Situasi di Manchester United

    마이클 캐릭 (Michael Carrick)
    Getty Images

    Michael Carrick menjadi manajer lainnya yang gagal memenuhi ekspektasi sejak kepergian Sir Alex Ferguson lebih dari satu dekade lalu.

    Ketika direkrut untuk menangani USMNT, Pochettino didatangkan untuk memimpin pembenahan. Mungkin tidak ada klub sepakbola yang lebih membutuhkan pembenahan seperti itu daripada Manchester United. Tidak ada klub yang akan lebih diuntungkan oleh perubahan budaya yang nyata.

    Sejatinya, itulah keahlian utama Pochettino dan alasan ia mampu menapaki jenjang karier hingga mencapai jajaran teratas pelatih. Kelebihannya terletak pada kemampuannya memperbaiki suasana tim dan, yang lebih penting, memaksimalkan potensi pemain muda. Di level klub, ia telah menunjukkannya bersama pemain seperti Harry Kane, Son Heung-min, dan Cole Palmer. Bersama USMNT, ia melakukan hal yang sama dengan Alex Freeman, Malik Tillman, dan Folarin Balogun. Pochettino telah membuktikan bahwa ia bukan pelatih yang harus membeli pemain bintang; ia juga bisa membentuk mereka.

    Sementara itu, Manchester United sudah bertahun-tahun mencoba mengatasi masalahnya dengan menggelontorkan uang dan menerapkan berbagai gagasan. Sejak kepergian Sir Alex Ferguson, klub tersebut telah mencoba hampir segala cara. Mereka mendatangkan pelatih ahli taktik dan pelatih yang menekankan disiplin. Mereka mendatangkan nama besar dan legenda klub. Mereka berupaya memperbaiki suasana tim, juga membenahi perekrutan pemain. Tidak satu pun berhasil. Itulah sebabnya mereka berada dalam situasi sekarang. Itu pula sebabnya mereka dikaitkan dengan Pochettino.

    Apakah Pochettino sosok yang mampu membenahinya? Tidak ada yang benar-benar tahu. Pekerjaan itu terbukti menjadi batu sandungan bagi semua orang yang pernah menjalaninya, dan tidak satu pun mampu memenuhi bahkan tuntutan paling mendasar Manchester United. Singkatnya, itu tugas yang sangat berat.

    Tugas menangani USMNT yang diemban Pochettino ketika bergabung dengan U.S. Soccer juga berat. Setelah Piala Dunia, ia berkomitmen menjalankan tugas itu selama empat tahun lagi, meski kontraknya memuat klausul tebus kontrak bernilai besar untuk situasi seperti ini.

    Pada Selasa, Pochettino memimpin latihan USMNT seperti biasa. Bagi para pemain yang mengikuti sesi latihannya, situasi ini pun harus terasa seperti biasa.

  • 'Sangat fokus'

    imago-sport-1078446925.jpg
    IMAGO / STEINSIEK.CH

    Antonee Robinson dan Cavan Sullivan mengatakan spekulasi mengenai masa depan Pochettino tidak mengubah pendekatannya di pemusatan latihan.

    Antonee Robinson sudah akrab dengan rumor seputar Premier League. Ia juga pernah dikaitkan dengan Manchester United pada berbagai tahap kariernya. Karena itu, saat membaca berita utama, ia tahu bahwa apa yang terlihat belum tentu sesuai dengan kenyataan. Kadang memang sesuai, tetapi tidak selalu.

    “Saya rasa kabar itu mengejutkan kami seperti halnya seluruh dunia,” kata bek tersebut kepada media pada Selasa. “Hal serupa pernah terjadi setelah Piala Dunia, ketika tim-tim besar kehilangan manajer dan mulai mencari kandidat yang mungkin. Memiliki manajer yang dikaitkan dengan pekerjaan seperti itu berarti kami sangat beruntung. Kami tahu bahwa kami bekerja dengan manajer kelas atas.”

    Cavan Sullivan baru bekerja bersama Pochettino selama beberapa pekan. Pemusatan latihan September-Oktober merupakan yang pertama baginya di bawah arahan sang pelatih, sekaligus pengalaman pertamanya bersama tim senior USMNT. Meski baru sebentar bekerja bersama, Sullivan mengatakan bahwa Pochettino dan stafnya telah berinisiatif membimbing serta membantunya berkembang.

    “Mauricio membimbing saya dengan cara yang luar biasa,” katanya. “Saya jelas datang sebagai pemain muda, dan dia meminta saya bermain lepas, menjadi diri sendiri, serta percaya diri dengan kemampuan saya. Itu bukan berarti saya lepas dari tuntutan atau standar untuk saya lebih rendah; standar itu tetap sama bagi semua orang di pemusatan latihan, dalam setiap sesi latihan dan setiap pertandingan.

    “Dia sangat menghargai hal itu dan permainan yang lugas di lapangan, tetapi ada juga kehangatan dan pelukan. Di luar lapangan, dia sosok yang sangat mudah didekati.”

    Baik Sullivan maupun Robinson mengatakan bahwa mereka tidak melihat perubahan pada Pochettino sejak rumor itu muncul. Pada hari-hari awal pemusatan latihan USMNT, semuanya berjalan seperti biasa.

    “Hal itu tampaknya tidak pernah memengaruhi pekerjaan kami,” kata Robinson. “Entah saat Piala Dunia atau dalam pemusatan latihan kali ini, segala rumor semacam itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia sangat fokus untuk mengeluarkan kemampuan terbaik tim.”

    Robinson benar; mereka sudah berpengalaman menghadapi situasi seperti ini. Dan jika rumor tidak menggagalkan kiprah USMNT di Piala Dunia, rumor itu juga tidak akan banyak mengubah pemusatan latihan Nations League pada November.

  • “Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi”

    United States Training in St. Paul
    Getty Images Sport

    Pochettino berkomitmen untuk tetap bersama timnas Amerika Serikat hingga 2030, tetapi kontrak barunya dikabarkan memuat klausul tebus kontrak.

    Pada Mei, hanya beberapa hari setelah mengumumkan skuadnya untuk Piala Dunia, Pochettino santer dikaitkan dengan AC Milan. Beredar laporan bahwa ia menerima telepon dari klub raksasa Italia itu dan perhatiannya mulai beralih dari timnas AS. Saat bertemu media, Pochettino membantah anggapan tersebut.

    “Jika saya tidak berkomitmen,” tanyanya, “lalu untuk apa saya berada di sini? Saya ada di sini sekarang. Saya ada di sini, dan saya tidak akan pergi besok.”

    Meski begitu, Pochettino saat itu mengakui bahwa namanya memang muncul dalam rumor. Ya, ia dikaitkan dengan sejumlah pekerjaan dan, tentu saja, orang-orang yang bekerja dengannya akan selalu memantau peluang. Sebagai agen atau perwakilan, tugas Anda adalah selalu mencari situasi terbaik bagi klien, dan Pochettino adalah seorang klien. Karena itu, ada kalanya, paling tidak, orang-orang yang mewakili Pochettino menjalin kontak dengan pihak lain.

    “Tentu saja, ada pihak yang menghubungi kami. Saya tidak akan berbohong kepada Anda,” katanya pada Mei mengenai rumor AC Milan. “Tentu saja, saya pernah bertemu beberapa orang dari klub yang berbeda, tetapi itu sekadar percakapan karena kami punya teman-teman di dunia sepak bola. Kami punya teman di mana-mana, dan perwakilan saya bekerja untuk saya guna mencari kemungkinan terbaik untuk masa depan. Itu normal. Itu normal bagi semua rekan saya. Ada banyak contoh orang yang masih terikat kontrak dengan klub berbeda, tetapi bertemu dan berbicara dengan orang lain.”

    Ia menambahkan: “Ketika saya berada di klub-klub lain, saya selalu berkomitmen. Tentu saja, ada kalanya orang-orang berbicara kepada saya. Saya pernah mengalaminya ketika berada di Tottenham, dan saya menerima tawaran serta berbicara dengan mereka untuk mengatakan, ‘Saya menghormati kontrak saya dengan Tottenham’. Bagi saya, begitulah cara kami bersikap.”

    Kontrak Pochettino kali ini memang memberi sedikit ruang gerak. Menurut laporan, sebuah klub bisa menebus kontraknya dengan biaya sekitar $10 juta. Dari sudut pandang timnas AS, kehilangan dirinya sekarang hampir pasti lebih baik daripada kehilangan dirinya ketika siklus sudah berjalan jauh. Situasinya tentu akan terasa tidak nyaman dan menuntut perubahan dalam persiapan. Namun, U.S. Soccer sangat memahami bagaimana rasanya menghadapi situasi terkait Pochettino yang bisa berakhir kapan saja.

    “Kami memiliki rencana perpanjangan kontrak, rencana untuk pengisi posisi sementara, dan rencana pengganti, karena Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi,” kata CEO U.S. Soccer JT Batson kepada media pada Mei. “Ini olahraga global. Banyak hal terjadi, jadi hal tersebut merupakan bagian yang wajar dari proses pendewasaan kami sebagai U.S. Soccer... Kami perlu memastikan bahwa apa pun yang terjadi pada posisi-posisi penting dalam organisasi kami, kami juga memiliki rencana untuk pengisi posisi sementara. Kami memiliki rencana pengembangan bagi calon penerus seiring waktu, jadi ini hanyalah bagian yang wajar dari proses pendewasaan kami.”

    Lantas, seperti apa fase berikutnya? Kenyataannya, U.S. Soccer tidak tahu. Manchester United mungkin juga tidak tahu. Pada akhirnya, entah menyangkut pekerjaan ini atau pekerjaan berikutnya, semuanya bergantung pada keputusan Pochettino.

  • “Bekerja dengan apa yang kami miliki sampai keadaan berubah”

    Mauricio Pochettino
    (C)Getty Images

    Pochettino mengungkapkan ambisinya di sepak bola Amerika Serikat dan Liga Primer Inggris, sehingga memunculkan pertanyaan tentang ke mana arah kariernya selanjutnya.

    Sekalipun pekerjaan ini ternyata bukan yang tepat bagi Pochettino, kemungkinan besar akan ada pekerjaan lain yang cocok untuknya. Suatu hari nanti, klub yang tepat dengan prestise yang sesuai akan datang. Mereka akan menawarkan bayaran dengan jumlah angka nol yang tepat serta kendali atas klub sesuai keinginannya. Pertanyaannya bukan apakah itu akan terjadi, melainkan kapan. Sekarang? Pada 2028? Setelah Piala Dunia 2030?

    Itu bergantung pada keinginan Pochettino, dan sebenarnya ia sudah cukup jelas mengungkapkannya. Ia pernah mengatakan bahwa suatu saat ia ingin mencoba menjuarai Liga Primer dan Liga Champions. Ia juga mengatakan ingin mengubah sepakbola Amerika untuk selamanya. Namun, keduanya bukan tujuan utamanya, melainkan jalan untuk mencapainya. Tujuan utama Pochettino selalu berkisar pada ambisi dan pencapaian, di mana pun itu.

    “Kami selalu tumbuh dalam budaya yang mengajarkan bahwa jika ingin meraih sesuatu, Anda harus sangat serius, bertanggung jawab, fokus, berkonsentrasi penuh, dan bekerja keras untuk mendapatkan hasil,” katanya selama Piala Dunia. “Dalam sepakbola, tidak seperti itu. Sepakbola tidak [selalu] memberi ganjaran kepada orang baik; sepakbola memberi ganjaran kepada mereka yang berbakat.”

    Pochettino adalah salah satu pelatih paling berbakat di dunia. Itulah sebabnya namanya terus dikaitkan dengan berbagai pekerjaan dan akan terus demikian. Jadi, apa yang berubah? Tidak ada... setidaknya sampai segalanya berubah.

    “Secara pribadi, saya tidak memandang namanya yang dikaitkan dengan semua pekerjaan itu sebagai, ‘Oh, ini mungkin kali terakhir dia berada di hadapan saya,’” kata Robinson. “Saya hanya fokus pada kenyataan bahwa kami punya pertandingan akhir pekan ini dan saya akan melakukan segala yang saya bisa agar siap bermain untuknya, mengikuti cara bermain yang ia inginkan, sampai keadaan berubah.

    “Kami hanya bekerja dengan apa yang kami miliki sampai keadaan berubah.”