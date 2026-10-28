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Pulisic GFX 1-1GOAL

Kabar kontrak baru Christian Pulisic di AC Milan menunjukkan nilai komersialnya tetap besar: Apa artinya bagi AC Milan, timnas Amerika Serikat, dan MLS

Perpanjangan kontrak hingga 2031 yang dilaporkan itu akan membuat masa puncak karier Pulisic beriringan dengan pembangunan kembali Milan, dengan implikasi bagi merek global klub, siklus Piala Dunia berikutnya bagi USMNT, dan ambisi MLS.

Ryan Tolmich
Diterjemahkan oleh

  • Ketika kontrak Christian Pulisic di AC Milan semakin mendekati akhir, spekulasi tentang masa depannya kian ramai. Apa langkah berikutnya bagi bintang terbesar sepakbola Amerika Serikat itu? Bagaimana pula dengan Rossoneri? Bisakah kedua pihak mencapai kesepakatan, atau mereka akan berpisah?

    Sepertinya pertanyaan-pertanyaan itu sudah terjawab. Pulisic tidak akan pergi ke mana-mana.

    Setidaknya, itulah yang diindikasikan laporan-laporan dari Italia. Pulisic dikabarkan akan menandatangani kontrak baru hingga 2031, memperpanjang kontraknya yang akan berakhir musim panas mendatang selama empat tahun. Bagi pemain berusia 28 tahun itu, keputusan tersebut berarti menghabiskan sisa masa puncak kariernya di Milan. Klub akan mengandalkan tahun-tahun terbaiknya, sementara Pulisic memilih tempat untuk menjalaninya.

    Keputusan itu penting. Dengan masa depannya yang tampaknya sudah pasti, Pulisic bisa fokus pada tantangan baru, sementara Milan menunjukkan bahwa ia tetap menjadi bagian utama dalam upaya mereka membangun kembali tim. Dampaknya juga menjangkau sepakbola Amerika Serikat, baik di level klub maupun internasional.

    Namun, apa saja poin penting dari keputusan ini? GOAL mengulas dampaknya bagi semua pihak yang terlibat...

  • Untuk Pulisic

    Udinese Calcio v AC Milan - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    Pulisic telah menemukan tempat yang cocok di Milan.

    Ada satu makna utama dari keputusan Pulisic menandatangani kontrak baru: ia bahagia dan merasa betah.

    Selama beberapa tahun terakhir, ia kerap dikaitkan dengan kepindahan ke luar negeri, terutama saat rentetan penampilan gemilangnya membuat ia mendominasi Serie A. Namun, performa itu sudah cukup lama tidak terlihat, dan kenyataannya, beberapa peluang kepindahan tersebut mungkin ikut menghilang.

    Meski demikian, Milan tetap mendukungnya bahkan ketika performa itu terasa begitu jauh. Jika laporan yang beredar benar, Milan menunjukkan dukungan lebih besar lagi dengan memberinya kenaikan gaji 25 persen. Milan percaya kepada Pulisic dan, dengan menandatangani kontrak ini, Pulisic menegaskan bahwa ia percaya kepada Milan.

    Pertanyaan besarnya adalah apa yang akan terjadi berkat kepercayaan itu. Pemain dengan kemampuan seperti Pulisic ingin dan berharap bermain di Liga Champions. Menyebut musim-musim terakhir Milan naik-turun saja rasanya terlalu sederhana. Klub ini tidak tampil di kompetisi antarklub tertinggi Eropa musim ini, dan hasil-hasil awal di Serie A mengindikasikan bahwa lolos ke sana mungkin kembali membutuhkan perjuangan. Setidaknya, Pulisic tampak siap berjuang membawa Milan kembali ke level yang diharapkan semua orang dari klub ini.

    Sementara itu, ia tetap menjadi salah satu wajah dari sebuah merek global, dengan Milan terus menjadikannya salah satu figur utama klub. Ia pun tetap menjadi pemain yang mendapat sorotan di dalam maupun luar negeri. Menuju 2030, Pulisic perlu membangun kembali kiprahnya, begitu pula Milan. Itulah kemungkinan alasan ia memilih untuk bertahan dan mulai bekerja.

  • Untuk Milan

    imago-sport-1083600512.jpg
    LaPresse

    Milan akan kesulitan menggantikan Pulisic dalam lebih dari satu aspek.

    Dari sudut pandang Milan, kesepakatan ini jelas memiliki dua sisi: di dalam dan di luar lapangan.

    Untuk sisi pertama, mudah dipahami mengapa kesepakatan ini masuk akal dari segi sepakbola. Sejak didatangkan dari Chelsea, Pulisic menjadi salah satu pemain terbaik Milan dengan koleksi 44 gol dan 28 assist. Sejak saat itu, tak ada pemain di klub yang mencatatkan total gabungan gol dan assist lebih banyak. Kontribusi seperti itu tidak mudah digantikan, terutama di bursa transfer saat ini. Kehilangan Pulisic lalu berusaha mencari penggantinya kemungkinan besar akan menjadi upaya yang gagal sekaligus mahal.

    Lalu ada sisi di luar lapangan. Citra Pulisic memang terpukul pada musim panas ini, tetapi pengaruhnya sebagai sosok paling dikenal dalam sepakbola Amerika tetap tak terbantahkan. Hal itu membawa keuntungan, terutama bagi klub yang memilikinya. Penjualan jersey, sponsor, dan publisitas yang lebih besar diharapkan mendatangkan lebih banyak uang untuk memperkuat tim.

    Karena itu, menggantinya akan membutuhkan biaya sangat besar bagi Milan, baik dalam bentuk biaya transfer, hilangnya pendapatan maupun, yang terpenting, kontribusi gol. Situasi dalam sepakbola bisa berubah dan Milan mungkin saja memilih menjualnya kelak. Namun, jika itu terjadi, penjualan tersebut akan berlangsung sesuai ketentuan Milan, bukan ketentuan Pulisic saat kontraknya mendekati akhir.

  • Untuk timnas putra Amerika Serikat

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    Icon Sportswire

    Bermain di klub seperti Milan seharusnya membuat Pulisic tetap siap menghadapi tekanan saat membela timnas putra Amerika Serikat.

    Setidaknya, ini menjadi sinyal bahwa Pulisic tidak berencana pergi ke mana pun. Ia akan terus bermain di level tinggi, dan itu kabar baik bagi timnas Amerika Serikat.

    Pihak luar mungkin ingin segera membuka lembaran baru, tetapi timnas Amerika Serikat sama sekali belum siap melangkah maju tanpa Pulisic. Ia akan memegang peran penting dalam siklus ini. Meski bintang-bintang baru bermunculan, mereka tentu akan senang jika bisa mencapai level Pulisic, yang entah bagaimana kini nyaris kurang dihargai terlepas dari semua pencapaiannya. Ada alasan ia berada di posisi ini. Sejak dulu hingga sekarang, ia memang sebagus itu.

    Pada usia 28 tahun, Pulisic berada di puncak kariernya. Tentu menarik untuk melihat bagaimana permainannya berkembang sepanjang siklus Piala Dunia ini. Ia dikenal dengan akselerasinya dan kemampuannya meliuk melewati barisan pertahanan. Bagaimana permainannya akan berubah seiring bertambahnya usia? Secara umum, Serie A sejak lama lebih bersahabat bagi pemain yang bertambah usia dibandingkan, misalnya, Premier League atau bahkan Bundesliga. Karena itu, Pulisic tampaknya punya peluang lebih baik untuk terus bermain di level tinggi sambil terus menyempurnakan gaya permainannya.

    Faktanya, timnas Amerika Serikat akan jauh lebih baik dalam siklus ini jika Pulisic berada dalam performa terbaiknya. Hal itu akan menjadi acuan bagi para bintang muda sekaligus meningkatkan potensi maksimal dan standar minimal tim. Harapannya, Pulisic bertahan di Milan agar ia bisa terus tampil di level terbaik selama mungkin.

  • Untuk MLS

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    NurPhoto

    NYCFC sudah cukup lama dikaitkan dengan Pulisic.

    Rumor itu sempat beredar. Pulisic dikaitkan dengan NYCFC, tempat ia bisa menjadi bintang utama klub tersebut seiring hadirnya stadion baru mereka di Queens. Ia akan menjadi rekrutan besar yang bisa memicu gelombang kedatangan pemain baru ke New York dan berbagai klub MLS lainnya.

    Transfer itu tidak terwujud, dan tampaknya tidak akan terjadi, setidaknya untuk waktu yang cukup lama.

    Sejumlah bintang timnas Amerika Serikat kemungkinan akan pindah ke MLS dalam beberapa tahun mendatang, tetapi Pulisic tampaknya bukan salah satunya. Artinya, MLS setidaknya harus menunggu cukup lama untuk mendatangkan pesepakbola Amerika paling terkenal ke liga utama negara tersebut. Ini menjadi pukulan bagi MLS, terutama ketika liga itu menghadapi ketidakpastian masa depan Lionel Messi setelah musim ini.

    Merekrut bintang timnas Amerika Serikat lainnya akan membantu meningkatkan kualitas dan pamor MLS, tetapi kedatangan Pulisic akan memberikan dampak lebih besar lagi. Namun, terutama setelah Piala Dunia ini, transfer tersebut juga tampak mustahil. Saat ini, Pulisic perlu memperkuat reputasinya di mata penggemar awam, sedangkan kepindahan ke MLS justru akan meredupkannya. Ia akan dituduh lari dari tantangan di Eropa, meski tuduhan itu berlebihan mengingat pencapaiannya di seberang Samudra Atlantik.

    Jadi, Pulisic tidak akan bergabung dengan MLS, sementara liga tersebut berupaya menentukan seperti apa fase berikutnya.