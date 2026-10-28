Ketika kontrak Christian Pulisic di AC Milan semakin mendekati akhir, spekulasi tentang masa depannya kian ramai. Apa langkah berikutnya bagi bintang terbesar sepakbola Amerika Serikat itu? Bagaimana pula dengan Rossoneri? Bisakah kedua pihak mencapai kesepakatan, atau mereka akan berpisah?

Sepertinya pertanyaan-pertanyaan itu sudah terjawab. Pulisic tidak akan pergi ke mana-mana.

Setidaknya, itulah yang diindikasikan laporan-laporan dari Italia. Pulisic dikabarkan akan menandatangani kontrak baru hingga 2031, memperpanjang kontraknya yang akan berakhir musim panas mendatang selama empat tahun. Bagi pemain berusia 28 tahun itu, keputusan tersebut berarti menghabiskan sisa masa puncak kariernya di Milan. Klub akan mengandalkan tahun-tahun terbaiknya, sementara Pulisic memilih tempat untuk menjalaninya.

Keputusan itu penting. Dengan masa depannya yang tampaknya sudah pasti, Pulisic bisa fokus pada tantangan baru, sementara Milan menunjukkan bahwa ia tetap menjadi bagian utama dalam upaya mereka membangun kembali tim. Dampaknya juga menjangkau sepakbola Amerika Serikat, baik di level klub maupun internasional.

Namun, apa saja poin penting dari keputusan ini? GOAL mengulas dampaknya bagi semua pihak yang terlibat...