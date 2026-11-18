CINCINNATI: Berakhir sudah jeda internasional kali ini, yang merupakan jeda resmi terakhir pada 2026. Era Mauricio Pochettino pun berakhir, hanya sedikit lebih dari dua tahun setelah dimulai. Tim nasional putra Amerika Serikat kini membuka lembaran baru. Sebagian pemain akan lebih senang menyambutnya daripada yang lain.

Amerika Serikat melaju mulus ke semi-final CONCACAF Nations League berkat kemenangan 6-0 dan 2-0 atas Haiti, selangkah lebih dekat untuk merebut kembali trofi tersebut. Pochettino langsung bertolak ke Manchester setelah leg kedua di Cincinnati pada Selasa.

Mengingat cara mereka menang, sulit mengatakan hal buruk tentang siapa pun yang memainkan peran penting. Kedua pertandingan itu sebagian besar berjalan tanpa banyak kesulitan. Amerika Serikat jauh lebih baik daripada lawannya, sehingga setiap pemain di lapangan pulang dengan sesuatu yang bisa dibanggakan.

Namun, ketika posisi sebagian pemain menguat, posisi pemain lain harus melemah. Berikut ulasan tentang siapa yang diuntungkan dan siapa yang harus menunggu kesempatan berikutnya.