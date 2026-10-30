"Saya tidak pernah membayangkan akan mengeluarkan uang sebanyak ini untuk seorang pesepakbola," kata Sir Alex Ferguson setelah Juan Sebastian Veron bergabung dengan Manchester United dari Lazio pada Juli 2001 dengan biaya transfer £28,1 juta, yang saat itu merupakan rekor di Inggris. "Saya pikir ia sedang memasuki tahun-tahun terbaik dalam kariernya. Ia akan mencapai puncak performa dan kami akan merasakan manfaatnya. Ia pesepakbola kelas dunia yang luar biasa, dengan visi permainan yang bisa kami manfaatkan."
Pandangan Ferguson tentang Veron disetujui hampir semua orang, termasuk ikon Liverpool Mark Lawrenson, yang dengan enggan mengatakan kepada BBC Sport bahwa pemain Argentina itu akan membuat United "tak terkalahkan" di Liga Primer. Mengingat Manchester United telah menjuarai liga dalam tiga musim sebelumnya, dengan keunggulan 10 poin atas Arsenal pada musim terakhir, pernyataan itu terasa realistis.
Kualitas Veron tentu tidak diragukan. Ia mulai mencuri perhatian lewat penampilan gemilang bersama Argentina di Piala Dunia 1998, yang membawanya ke klub Italia, Parma. Setelah berperan penting dalam keberhasilan Parma meraih gelar Coppa Italia dan Piala UEFA dalam satu-satunya musimnya di klub tersebut, Lazio merekrut Veron dengan biaya £18,1 juta pada 1999.
Takdir mempertemukan Veron dengan United dalam laga debutnya bersama klub besar Serie A itu di Piala Super Eropa. Penampilannya saat Lazio menang 1-0 meninggalkan kesan mendalam bagi Ferguson. Di bawah asuhan Sven-Goran Eriksson, Lazio meraih scudetto, Coppa Italia, dan Piala Super UEFA, dengan Veron sebagai pengatur serangan mereka. Dijuluki "Penyihir Kecil", merujuk pada ayahnya yang merupakan legenda Estudiantes, Juan Ramon, Veron terus memukau lawan dan penggemar dari pekan ke pekan.
Namun, ternyata Veron mencapai puncak performanya di Lazio, bukan United. Ia hanya mencetak 11 gol dalam 82 penampilan untuk Manchester United dan dicap sebagai salah satu rekrutan gagal terbesar dalam sejarah Liga Primer setelah dilepas ke Chelsea pada musim panas 2003.
Meski demikian, dengan dua klub yang pernah dibela Veron di Liga Primer akan bertemu di Stamford Bridge pada Sabtu, ini tampaknya saat yang tepat untuk meninjau ulang penilaian tersebut. Ya, Veron memang gagal memenuhi ekspektasi di Old Trafford, tetapi sang pengatur serangan berjanggut model goatee bukan gagal total; ia hanya mendahului zamannya.