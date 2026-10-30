Meski begitu, Veron tidak menyimpan rasa kesal terhadap Ferguson. Sebaliknya, ia mengakui bahwa dirinya tidak berbuat cukup untuk menjadi pemain tetap di tim.

“Pada beberapa kesempatan, saya tidak mampu secara konsisten memberikan semua yang ia harapkan dari saya,” kata Veron kepada FourFourTwo. “Ia mendapatkannya dalam beberapa pertandingan, tetapi tidak dalam pertandingan lain. Jika ingin menjadi pemain hebat, penampilan Anda harus stabil. Saya tidak mampu melakukannya di Old Trafford.”

Sementara itu, Ferguson mengakui dalam autobiografinya bahwa ia tidak pernah menemukan cara terbaik untuk memanfaatkan Veron: “Meski ada kontribusi-kontribusi spektakuler, Veron tidak bisa bermain dalam tim kami. Ia bermain dengan caranya sendiri. Ia tipe pemain yang, jika Anda menggelar latihan tim merah melawan tim kuning, Veron akan bermain untuk kedua tim. Ia bermain di mana-mana. Ia pergi ke mana pun yang ia suka. Seandainya saya melatihnya selama 100 tahun, saya tetap tidak akan tahu di mana harus memainkannya. Ia adalah pemain yang tak terduga, sang joker.”

Sejumlah bintang United yang pernah bermain bersama Veron menyampaikan pandangan serupa selama bertahun-tahun, termasuk Butt: “Meski Veron sosok yang menyenangkan dan pesepakbola yang luar biasa, ia tidak tahu apa artinya menjadi pemain United. Ia tidak memahami karakter klub ini. Ia tidak mampu mengimbangi temponya. Para suporter tidak menginginkan gerakan-gerakan kecil menggulirkan bola atau operan-operan teknis. Mereka menginginkan permainan yang penuh semangat dan intensitas.”

Dalam sesi siaran langsung Instagram pada 2022, Ferdinand mengemukakan teori lain: “Menurut saya, Roy Keane adalah masalahnya. Itu bukan salah Roy Keane, hanya saja kepribadiannya lebih besar dan lebih dominan.” Keane mengakui hal itu kepada Sunday Times pada 2006: “Saya terlalu keras terhadap Seba dan saya salah. Ketika ia datang, saya mengharapkan keajaiban. Ketika itu tidak terjadi, saya selalu menyorotnya.”

United membutuhkan Veron untuk menjadi sosok yang bukan dirinya. Rancangan taktik disiplin yang menghasilkan begitu banyak kesuksesan bagi Ferguson dalam 11 tahun pertama Liga Primer tidak menyediakan tempat bagi seorang regista yang bebas berkreasi seperti dirinya. Seandainya Veron bergabung dengan United beberapa tahun kemudian, ketika formasi 4-3-3 dan 4-2-3-1 mulai populer, ia hampir pasti akan bersinar.

“Cara Seba bermain, ia datang dari Italia, dan sebenarnya itulah cara banyak gelandang bermain sekarang, seperti Bruno Fernandes. Ia sangat mengingatkan saya kepada Veron,” kata Gary Neville kepada Sky Sports setelah Fernandes pindah ke United pada 2020. “Namun, permainan telah berkembang hingga kini para pemain bisa bergerak ke posisi berbeda, sistem permainan jauh lebih fleksibel, dan 4-4-2 tidak ada lagi.

“Menurut saya, Veron datang dengan pola pikir bahwa ia bisa saling bertukar posisi, dengan cara berpikir yang berbeda, ke sebuah tim yang pola permainannya sudah mapan. Jadi, bagi saya, itulah sebabnya semuanya tidak berjalan sesuai harapan. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kemampuannya sebagai pemain atau pribadinya. Ia pemain yang brilian.”

Dengan kata lain, Veron adalah anomali yang memesona. Ia tiba di Old Trafford dengan gaya bermain yang saat itu belum dipahami Liga Primer. Dengan keanggunan geraknya yang santai bak adegan film, Si Penyihir Kecil bermain di level yang lebih tinggi.