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Veron Man Utd 1:1Getty/GOAL

Juan Sebastian Veron: Mengapa pengatur serangan Argentina yang “hebat gila” gagal bersinar di Manchester United

Manchester United menggelontorkan dana besar untuk merekrut gelandang itu dari Lazio, tetapi kiprahnya di Old Trafford berakhir mengecewakan.

James Westwood
Diterjemahkan oleh

  • "Saya tidak pernah membayangkan akan mengeluarkan uang sebanyak ini untuk seorang pesepakbola," kata Sir Alex Ferguson setelah Juan Sebastian Veron bergabung dengan Manchester United dari Lazio pada Juli 2001 dengan biaya transfer £28,1 juta, yang saat itu merupakan rekor di Inggris. "Saya pikir ia sedang memasuki tahun-tahun terbaik dalam kariernya. Ia akan mencapai puncak performa dan kami akan merasakan manfaatnya. Ia pesepakbola kelas dunia yang luar biasa, dengan visi permainan yang bisa kami manfaatkan."

    Pandangan Ferguson tentang Veron disetujui hampir semua orang, termasuk ikon Liverpool Mark Lawrenson, yang dengan enggan mengatakan kepada BBC Sport bahwa pemain Argentina itu akan membuat United "tak terkalahkan" di Liga Primer. Mengingat Manchester United telah menjuarai liga dalam tiga musim sebelumnya, dengan keunggulan 10 poin atas Arsenal pada musim terakhir, pernyataan itu terasa realistis.

    Kualitas Veron tentu tidak diragukan. Ia mulai mencuri perhatian lewat penampilan gemilang bersama Argentina di Piala Dunia 1998, yang membawanya ke klub Italia, Parma. Setelah berperan penting dalam keberhasilan Parma meraih gelar Coppa Italia dan Piala UEFA dalam satu-satunya musimnya di klub tersebut, Lazio merekrut Veron dengan biaya £18,1 juta pada 1999.

    Takdir mempertemukan Veron dengan United dalam laga debutnya bersama klub besar Serie A itu di Piala Super Eropa. Penampilannya saat Lazio menang 1-0 meninggalkan kesan mendalam bagi Ferguson. Di bawah asuhan Sven-Goran Eriksson, Lazio meraih scudetto, Coppa Italia, dan Piala Super UEFA, dengan Veron sebagai pengatur serangan mereka. Dijuluki "Penyihir Kecil", merujuk pada ayahnya yang merupakan legenda Estudiantes, Juan Ramon, Veron terus memukau lawan dan penggemar dari pekan ke pekan.

    Namun, ternyata Veron mencapai puncak performanya di Lazio, bukan United. Ia hanya mencetak 11 gol dalam 82 penampilan untuk Manchester United dan dicap sebagai salah satu rekrutan gagal terbesar dalam sejarah Liga Primer setelah dilepas ke Chelsea pada musim panas 2003.

    Meski demikian, dengan dua klub yang pernah dibela Veron di Liga Primer akan bertemu di Stamford Bridge pada Sabtu, ini tampaknya saat yang tepat untuk meninjau ulang penilaian tersebut. Ya, Veron memang gagal memenuhi ekspektasi di Old Trafford, tetapi sang pengatur serangan berjanggut model goatee bukan gagal total; ia hanya mendahului zamannya.

  • 'Salah satu yang terhebat sepanjang masa'

    Juan Sebastian Veron
    Getty Images Sport

    Veron langsung tampil impresif di Old Trafford, membuat rekan-rekan setim dan para pengamat berdecak kagum.

    Veron benar-benar tampil seperti pemain seharga £28,1 juta dalam beberapa pekan pertamanya di Manchester. Ia mencetak empat gol dalam delapan pertandingan pertamanya di Premier League. Gol perdananya lahir melalui kerja sama satu-dua yang apik dengan Roy Keane saat United menghajar Everton 4-1. Setelah itu, ia melepaskan tendangan voli langsung yang luar biasa ke gawang Newcastle, mencetak gol lewat tembakan mendatar dalam kemenangan dramatis 5-3 atas Tottenham setelah sempat tertinggal, dan mengeksekusi tendangan bebas jarak jauh yang brilian ke gawang Bolton Wanderers.

    “Saya menjalani skorsing saat melawan Everton. Dia bermain, sementara saya duduk menonton dan berpikir: ‘Saya tidak akan pernah bermain untuk United lagi. Karier saya di sini sudah selesai, saya harus pindah,’” kata Nicky Butt dalam wawancara dengan The Times. “Veron adalah pemain terbaik yang pernah saya lihat, selain [Eric] Cantona. Dalam latihan, ia menunjukkan kemampuan yang belum pernah saya lihat sebelumnya.”

    Veron dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Premier League untuk September. Ia juga tampil mengesankan di Liga Champions ketika United memenangi tiga dari lima pertandingan pembukanya. Penampilan terbaik Veron datang saat United melibas Olympiacos 3-0 di Old Trafford. Ia menyumbang dua assist, termasuk umpan indah yang membelah pertahanan untuk Ryan Giggs dari posisi sedikit melewati garis tengah lapangan.

    Mantan manajer United Ron Atkinson sudah melihat cukup banyak pada tahap itu untuk menyebut Veron sebagai pemain dengan kemampuan teknik terbaik kedua yang pernah mengenakan seragam merah United, setelah George Best. “Saya berani mengatakan sekarang bahwa, asalkan tidak cedera, ia akan menjadi salah satu pemain terhebat sepanjang masa di Old Trafford,” ujar Atkinson kepada The Guardian. “Visi, variasi umpan, dan kesadarannya terhadap situasi di lapangan sungguh fenomenal. Setiap kali melihat Veron bermain, saya dibuat terkesima.”

  • Ketidakseimbangan taktik

    Man Utd v Chelsea X
    Getty Images Sport

    Tak lama kemudian, terlihat jelas bahwa kehadiran Veron menghambat Manchester United, yang terlempar dari persaingan gelar sebelum Natal.

    Dengan sanjungan sebesar itu, Veron sejak awal dibebani ekspektasi yang terlampau tinggi. Pada akhirnya, ia tak mampu memenuhinya.

    Meski mencetak gol spektakuler ke gawang Bolton di Old Trafford pada akhir Oktober, United kalah 2-1 dalam laga tersebut. Kekalahan itu menjadi awal dari kemerosotan besar di Liga Primer. Tim asuhan Ferguson hanya memenangi satu dari enam laga berikutnya, termasuk menelan dua kekalahan beruntun dengan skor 3-1 di kandang rival perebutan gelar, Liverpool dan Arsenal, sebelum takluk 3-0 di kandang sendiri dari Chelsea.

    Veron ditarik keluar sebelum laga melawan Arsenal mencapai satu jam setelah kesulitan mengimbangi permainan kombinasi Patrick Vieira dan Robert Pires. Ia juga kewalahan dalam laga melawan Chelsea, sementara lawan-lawan mulai mengincarnya sebagai titik lemah United.

    Struktur taktik di Italia melindungi para pengatur serangan, tetapi di Inggris, kecenderungan Veron kehilangan bola di area tengah membuat lini pertahanan United yang mulai menua rentan terhadap serangan balik cepat. Kehadirannya menimbulkan ketidakseimbangan. Veron dan Keane sama-sama ingin turun ke belakang untuk menerima bola dari bek tengah, sehingga Paul Scholes terpaksa bermain dalam peran yang tidak alami baginya sebagai penyerang kedua atau pemain nomor 10.

    Ferguson terus berganti antara formasi 4-5-1 untuk mengakomodasi Veron dan 4-4-2 yang menjadi fondasi kesuksesan tim pada tahun-tahun sebelumnya. Akibatnya, United sulit menemukan ritme permainan. Setelah menelan kekalahan ketiga berturut-turut saat menjamu West Ham pada pertengahan Desember, dalam laga yang tidak dimainkan Veron karena diistirahatkan, Manchester United berada di peringkat kesembilan klasemen, tertinggal 11 poin dari pemuncak klasemen Liverpool.

  • Aksi kelas tinggi di Liga Champions

    SOCCER-MANCHESTER-DEPORTIVO
    AFP

    United bangkit pada paruh kedua musim 2001-02, tetapi kiprah Veron naik turun.

    Namun, ruang ganti United tidak kekurangan pemain berkarakter dan berpengalaman. Keane, Giggs, Scholes, David Beckham, dan Gary Neville menolak menyerah. Dengan Ruud van Nistelrooy, pemain lain yang didatangkan pada musim panas yang sama dengan Veron, selalu siap memanfaatkan peluang sekecil apa pun, United bangkit dengan mengesankan.

    Manchester United memenangkan 13 dari 15 pertandingan setelah kekalahan dari West Ham, lalu mengalahkan West Ham 5-3 di Upton Park untuk naik ke puncak klasemen Liga Primer. Namun, dua penampilan buruk melawan Middlesbrough pada akhirnya menentukan perjalanan United musim itu.

    United kalah 2-0 di Riverside pada putaran keempat Piala FA, sementara Middlesbrough juga meraih kemenangan 1-0 di Old Trafford dalam pertandingan liga pada 23 Maret. Veron bertanggung jawab langsung atas gol penentu Alan Boksic pada menit kesembilan setelah Benito Carbone merebut bola darinya. Ferguson pun menariknya keluar pada awal babak kedua.

    Keadaan semakin buruk ketika cedera Achilles Veron kambuh dan membuatnya absen dalam tiga pertandingan, termasuk leg pertama perempat-final Liga Champions melawan Deportivo la Coruna. Manchester United menang 2-0 di Spanyol tanpa pemain internasional Argentina itu, tetapi ia kembali tepat waktu untuk leg kedua. Tampil sejak awal karena Keane cedera dan Scholes menjalani skorsing, Veron menunjukkan penampilan terbaiknya sepanjang musim.

    Pertandingan ke-100 Ferguson di kompetisi Eropa sebagai pelatih berakhir dengan kemenangan 3-2, dengan Veron memberi umpan untuk kedua gol Ole Gunnar Solskjaer. Umpan keduanya malam itu sulit dipercaya. Setelah menguasai bola di dalam lingkaran tengah, Veron menemukan Solskjaer di kotak penalti lewat umpan luar kaki yang begitu indah dan sulit dilakukan sehingga kebanyakan pemain bahkan tak akan mencobanya. Seperti banyak aksi terbaik Veron lainnya, ia membuatnya tampak mudah.

    Sayangnya bagi Veron, hasil itu tertutupi oleh cedera serius yang dialami Beckham. Kapten Inggris tersebut mengalami patah tulang di kakinya, sehingga pembicaraan seusai pertandingan terpusat pada kemungkinan ia absen di Piala Dunia 2002, bukan pada kecemerlangan teknik Veron yang membawa United ke semifinal Liga Champions.

  • “Semuanya idiot sialan”

    Man Utd Training X
    Getty Images Sport

    Ferguson tidak terima Veron dikritik dan mengecam keras media jelang duel penentuan United melawan Arsenal.

    Veron gagal mengulangi penampilan gemilang itu pada babak berikutnya melawan Bayer Leverkusen, ketika United tersingkir akibat aturan gol tandang. Kegagalan itu dipandang sebagai peluang besar yang terbuang: Ferguson batal tampil di final Liga Champions yang digelar di kota kelahirannya, Glasgow, tepatnya di Hampden Park. Sebagian besar kritik ditujukan kepada Veron. Sebuah laporan di surat kabar edisi Minggu bahkan mengklaim bahwa dua pemain United dengan marah mendatangi mantan pemain Lazio itu seusai leg kedua.

    Ada pula tudingan bahwa Veron kembali ke Roma lima hari kemudian untuk merundingkan kepulangannya ke Lazio. “Itu omong kosong belaka, kebohongan total,” kata Ferguson, sebelum melontarkan pembelaan penuh umpatan terhadap pemain yang ia datangkan dengan nilai transfer rekor klub itu ketika kembali didesak menjelaskan performa Veron yang tidak menentu.

    Pelatih asal Skotlandia itu menyuruh para wartawan meninggalkan ruang konferensi pers. “Pergi sana. Jangan sampai aku melihat kalian lagi. Aku tidak mau bicara lagi dengan kalian, b*jingan. Veron pemain yang luar biasa hebat, b*jingan. Kalian semua idiot, b*jingan.” Ferguson memang tak jarang berbicara blak-blakan di hadapan media, tetapi ledakan amarah sekasar ini tidak terduga.

    Jelas, Ferguson sedang sangat mudah tersinggung menjelang laga krusial timnya melawan Arsenal. United harus menghindari kekalahan agar tim Arsene Wenger tidak dinobatkan sebagai juara di Old Trafford. Sebagai pesan “persetan dengan kalian” terakhir kepada para pengkritiknya, Ferguson memasang Veron sejak awal. Namun, keputusannya tak terbukti tepat. Veron tertatih-tatih meninggalkan lapangan karena cedera pada menit ke-58, tak lama setelah Sylvain Wiltord meluncur untuk mencetak gol kemenangan melewati Fabian Barthez dan memastikan gelar juara bagi Arsenal.

    Manchester United finis di posisi ketiga, pencapaian terburuk mereka di era Liga Primer, dan mengakhiri musim tanpa trofi untuk pertama kalinya sejak 1998-99. Veron kemudian menggambarkan musim debutnya sebagai sebuah “bencana” dan mengeluhkan perbedaan persiapan fisik antara sepakbola Italia dan Inggris.

    “Saya datang dari negara dengan latihan pramusim yang intens ke negara yang menggunakan pertandingan sepakbola sebagai cara untuk berlatih,” kata Veron kepada FourFourTwo. “Setelah Desember, saya kesulitan karena tidak punya dasar kebugaran yang memadai dan mulai mengalami cedera.”

    Meski menghadapi kesulitan tersebut, Veron tetap mencatatkan 13 kontribusi gol dalam 40 penampilan, dan kualitasnya terlihat jelas di kompetisi Eropa. Pertahanan United yang rapuh merupakan masalah terbesar mereka. Laurent Blanc yang berusia 36 tahun terbukti sebagai pengganti yang buruk bagi Jaap Stam, sehingga Ferguson kembali memecahkan rekor transfer klub untuk mendatangkan Rio Ferdinand dari Leeds.

  • 'Brilian pada momen-momen tertentu'

    Manchester United's Juan Veron celebrate
    AFP

    Manchester United mengerahkan segala upaya untuk memangkas jarak dari Arsenal, dan Veron menjadi aset yang semakin berharga dalam laga-laga terpenting.

    United dan Veron menunjukkan peningkatan signifikan pada musim 2002-03. Ferdinand memberi dampak besar, begitu pula asisten manajer baru Carlos Quieroz, yang sangat mendukung formasi 4-5-1 karena memungkinkan Veron berperan sebagai pengatur permainan.

    Lini tengah bekerja lebih efisien dan Manchester United kembali mengendalikan pertandingan, sementara produktivitas gol Van Nistelrooy terus meningkat berkat dukungan tambahan di sepertiga akhir lapangan. Veron juga langsung mendapat tanggung jawab lebih besar karena Keane absen pada awal musim saat menjalani pemulihan setelah operasi pinggul.

    Sekali lagi, pengaruhnya sangat terasa di Liga Champions, dengan torehan empat gol dan tiga assist pada fase grup pertama. Setelah mencetak gol lewat tendangan cungkil apik dalam kemenangan telak 4-0 atas Olympiacos, Veron menghasilkan gol lain yang layak menjadi kandidat gol terbaik turnamen saat United mengalahkan Bayer Leverkusen 2-0. Ia mencongkel umpan Van Nistelrooy hingga setinggi lutut sebelum melepaskan tendangan voli indah yang meluncur rendah ke gawang dari jarak 18,3 meter.

    “Juan tampaknya terinspirasi oleh sepakbola Eropa, dia terlihat sangat menikmatinya,” kata Ferguson seusai pertandingan. “Itu bukan peluang yang mudah dituntaskan. Waktu yang dipilihnya untuk menembak sungguh luar biasa.”

    Veron memang bermain lebih lepas saat Keane absen dan tampil menentukan dalam pertandingan-pertandingan besar. Pada Desember, ia menebus kekecewaan masa lalu dengan mencetak gol penting dalam kemenangan 2-0 atas Arsenal, lalu mencetak gol tendangan bebas luar biasa dari jarak 27,4 meter dalam kemenangan 3-0 atas West Ham beberapa hari kemudian. Veron juga menambah koleksi aksi terbaiknya dengan satu assist mencengangkan saat United mengalahkan Birmingham City di Old Trafford, sebuah momen yang membekas dalam ingatan Ferguson.

    “Dia mengirim umpan kepada Beckham dengan sisi luar kakinya, tanpa mengayunkan kaki ke belakang, dan bola itu melengkung melewati pertahanan,” tulis Ferguson dalam autobiografinya yang terbit pada 2013. “Beckham mengejarnya lalu mencungkil bola melewati kiper. Pada momen-momen tertentu, dia bisa tampil luar biasa.” Menjelang akhir 2002, United kembali bermain dengan kepercayaan diri layaknya kandidat juara sejati.

  • Medali yang pantas diraih

    Veron
    Getty

    Musim kedua Veron di Old Trafford berakhir dengan kesuksesan, meski keraguan soal kecocokannya dengan Liga Primer Inggris masih ada.

    Veron berperan penting saat United melaju ke final Piala Liga, meski akhirnya kalah 2-0 dari Liverpool di Millennium Stadium, Cardiff. Ferguson juga membawa timnya kembali ke perempat-final Liga Champions, dengan tiket ke babak tersebut diamankan secara meyakinkan saat bertandang ke Juventus pada fase grup kedua.

    Manchester United menang telak 3-0 di Turin berkat dua gol gemilang Giggs dan satu gol Van Nistelrooy. Mereka mendominasi raksasa Italia itu sejak menit pertama hingga terakhir. Giggs pantas mendapat sebagian besar pujian, tetapi laga ini merupakan penampilan terbaik Veron selama membela United.

    Ia melewati Gianluca Zambrotta di sayap kanan sebelum menyodorkan umpan matang yang dimanfaatkan Giggs untuk membawa United unggul. Secara keseluruhan, ia mengendalikan tempo pertandingan dan membuat mantan rekan setimnya di Lazio, Pavel Nedved, serta Edgar Davids kalah menonjol. Veron adalah seniman sepakbola sejati, dan Stadio delle Alpi menjadi Kapel Sistina baginya malam itu.

    Namun, penampilan magisnya lebih jarang terlihat di Liga Primer. Selain umpan terobosan brilian yang memungkinkan Diego Forlan mencetak gol kemenangan pada saat-saat terakhir melawan Chelsea, pengaruh Veron sangat kecil setelah pergantian tahun. Musimnya pun praktis berakhir pada Maret, ketika ia mengalami cedera pergelangan kaki saat menghadapi Leeds.

    Ferguson buru-buru memainkannya kembali pada leg kedua perempat-final Liga Champions melawan Real Madrid karena Scholes terkena skorsing. Veron menunjukkan kerja keras saat United berjuang meraih kemenangan 4-3, tetapi Real Madrid tetap lolos dengan agregat 6-5. Itu menjadi kali terakhir ia tampil sebagai starter untuk klub tersebut.

    Veron absen dalam delapan dari sembilan laga terakhir United di Liga Primer. Ia hanya bermain selama 21 menit dalam kemenangan 4-1 atas Charlton Athletic pada akhir pekan kedua terakhir. Manchester United memenangi delapan laga tersebut dan menahan Arsenal imbang 2-2 di Highbury. Mereka membalikkan ketertinggalan delapan poin untuk merebut kembali trofi dari klub asal London Utara itu. Fakta bahwa United menuntaskan musim dengan begitu kuat saat Veron menepi tentu bukan pertanda baik baginya.

    Meski begitu, tidak diragukan lagi bahwa ia layak menerima medali juara. Veron terlibat dalam lima gol dari 25 penampilannya di Liga Primer. Walaupun ia jelas kurang cocok dengan sepakbola Inggris kala itu, Ferguson tidak pernah berhenti percaya bahwa Veron mampu menjadi penentu kemenangan.

  • Akhir yang mendadak

    Ruud Van Niselrooy of Man Utd celebrates
    Getty Images Sport

    Veron meninggalkan United untuk bergabung dengan Chelsea menjelang musim 2003/04, tetapi baru setelah menyuguhkan satu momen terakhir yang menunjukkan kualitas luar biasanya.

    Spekulasi mengenai masa depan Veron terus bergulir sepanjang musim panas 2023, sementara skuad United menjalani tur pramusim di Amerika Serikat. Setelah meraih kemenangan atas Celtic dan Club America, mereka kembali menghadapi Juventus di New Jersey.

    Menjelang pertandingan, perhatian tertuju pada rumor bahwa Veron semakin dekat dengan kepindahan senilai £15 juta ke Chelsea. Namun, ia sama sekali tidak tampak terganggu dan menyumbang dua assist saat United melibas Juventus 4-1. Assist trivela-nya untuk Van Nistlerooy menjadi momen terbaik pertandingan itu, contoh lain kemampuan maestro Argentina tersebut melihat peluang di lapangan yang tak terlihat oleh pemain kebanyakan. Dengan satu sentuhan sederhana menggunakan kaki kanannya, ia membongkar pertahanan Juve.

    "Seba adalah pemain terbaik di lapangan. Ia tidak sekali pun kehilangan bola, semua umpannya tepat sasaran, dan assist untuk gol saya benar-benar brilian," kata Van Nistelrooy seusai pertandingan. "Tidak banyak pemain yang mampu melambungkan bola seperti yang ia lakukan."

    Ferguson mengungkapkan pandangan serupa dengan penyerang asal Belanda itu, sekaligus mengisyaratkan bahwa Veron akan bertahan: "Orang-orang terus melihatnya dalam tur ini, tetapi mereka masih saja mengatakan ia akan pergi. Kecuali ia dibawa pergi tepat di depan hidung saya tanpa saya sadari, mereka keliru. Seba adalah pemain luar biasa. Ia punya imajinasi yang hebat, selalu menginginkan bola, dan staminanya sangat baik. Penampilannya malam ini luar biasa."

    Namun, kurang dari sepekan kemudian, Veron terbang kembali ke London dan menandatangani kontrak empat tahun bersama Chelsea. Menurut lulusan akademi Estudiantes itu, Ferguson-lah yang mendorongnya untuk hengkang.

    "Ferguson tidak jujur kepada saya. Dua bulan lalu, beberapa klub menyatakan minat dan ia mengatakan saya tidak dijual," ungkap Veron. "Ia memberi saya kesan bahwa saya dibutuhkan. Namun, ketika ada tawaran uang, ucapannya berubah. Itu sulit saya terima. Kabar (bahwa saya akan bergabung dengan Chelsea) terus beredar dan tak seorang pun di Manchester membantahnya, jadi saya bertanya kepada Ferguson, 'Apakah Anda menginginkan saya di skuad?'.

    "Lalu ia mengatakan bahwa tawaran Chelsea sangat bagus, menarik secara finansial, menggiurkan. Saya sadar semua ini soal uang. Saya bilang saya tidak tertarik pada uang, tetapi jika memang itu persoalannya... Saya rasa itulah titik balik bagi saya."

    Ferguson memberikan tanggapan tajam di Manchester Evening News: "Seba tahu sejak awal apa yang terjadi, jadi mengatakan saya bermuka dua dalam hal ini sungguh keterlaluan." Sebaliknya, setelah merekrut Kleberson dan Eric Djemba-Djemba, sang manajer menegaskan bahwa ia memiliki pilihan gelandang yang "terlalu banyak", sehingga United menerima tawaran Chelsea.

  • Chelsea 'menyesal'

    Juan Sebastian Veron of Chelsea
    Getty Images Sport

    Perpaduan masalah di luar lapangan dan cedera membuat Veron gagal beradaptasi di Chelsea. Sejak itu, ia mengaku menyesal meninggalkan Old Trafford.

    Jika kiprah Veron di Old Trafford bisa dibilang kurang memuaskan, masa baktinya di Stamford Bridge benar-benar menjadi mimpi buruk. Ia hanya tampil 14 kali di semua kompetisi di bawah asuhan Claudio Ranieri pada musim 2003-04, mencetak satu gol (pada debutnya melawan Liverpool), dan absen selama lima bulan akibat cedera punggung.

    Veron, yang saat itu berusia 28 tahun, juga mengalami peristiwa mengerikan di rumahnya di Barnes, London Selatan. Seorang perampok bersenjatakan parang meneror Veron, kekasihnya, dan anak-anak mereka dalam perampokan senilai £60.000. Tak mengherankan, ia tidak pernah berhasil menyesuaikan diri dengan kehidupan di ibu kota Inggris itu, dan Chelsea meminjamkannya ke Inter setelah hanya satu musim.

    Mengenang keputusannya meninggalkan United untuk bergabung dengan Chelsea, Veron mengakui pada 2019, "Sejujurnya, terkait United, hanya ada sedikit hal, sangat sedikit, yang saya sesali. Namun, salah satunya adalah meninggalkan Manchester. Saat itu, saya berbicara dengan mantan rekan-rekan saya yang mengatakan bahwa saya harus bertahan. Lalu, pada satu titik, saya memutuskan pergi karena saya ingin bermain, karena saya tidak tahu... Seharusnya saya bertahan."

    Ia juga mengatakan kepada FourFourTwo pada 2021: "Sebenarnya, saya merasa tinggal di London lebih sulit daripada di Manchester karena saya berasal dari La Plata, kota yang cukup kecil. Saya berharap bisa bertahan lebih lama di United, karena saya yakin bisa melakukan berbagai hal secara berbeda. Jika saya bertahan di Manchester, saya rasa saya akan lebih konsisten tampil di lapangan."

  • Mendahului zamannya

    Juan Sebastian Veron of Manchester United
    Getty Images Sport

    Kegagalan Veron di Manchester bukan disebabkan kurangnya usaha, melainkan karena ia tidak cocok dengan formula kesuksesan pada periode tersebut.

    Meski begitu, Veron tidak menyimpan rasa kesal terhadap Ferguson. Sebaliknya, ia mengakui bahwa dirinya tidak berbuat cukup untuk menjadi pemain tetap di tim.

    “Pada beberapa kesempatan, saya tidak mampu secara konsisten memberikan semua yang ia harapkan dari saya,” kata Veron kepada FourFourTwo. “Ia mendapatkannya dalam beberapa pertandingan, tetapi tidak dalam pertandingan lain. Jika ingin menjadi pemain hebat, penampilan Anda harus stabil. Saya tidak mampu melakukannya di Old Trafford.”

    Sementara itu, Ferguson mengakui dalam autobiografinya bahwa ia tidak pernah menemukan cara terbaik untuk memanfaatkan Veron: “Meski ada kontribusi-kontribusi spektakuler, Veron tidak bisa bermain dalam tim kami. Ia bermain dengan caranya sendiri. Ia tipe pemain yang, jika Anda menggelar latihan tim merah melawan tim kuning, Veron akan bermain untuk kedua tim. Ia bermain di mana-mana. Ia pergi ke mana pun yang ia suka. Seandainya saya melatihnya selama 100 tahun, saya tetap tidak akan tahu di mana harus memainkannya. Ia adalah pemain yang tak terduga, sang joker.”

    Sejumlah bintang United yang pernah bermain bersama Veron menyampaikan pandangan serupa selama bertahun-tahun, termasuk Butt: “Meski Veron sosok yang menyenangkan dan pesepakbola yang luar biasa, ia tidak tahu apa artinya menjadi pemain United. Ia tidak memahami karakter klub ini. Ia tidak mampu mengimbangi temponya. Para suporter tidak menginginkan gerakan-gerakan kecil menggulirkan bola atau operan-operan teknis. Mereka menginginkan permainan yang penuh semangat dan intensitas.”

    Dalam sesi siaran langsung Instagram pada 2022, Ferdinand mengemukakan teori lain: “Menurut saya, Roy Keane adalah masalahnya. Itu bukan salah Roy Keane, hanya saja kepribadiannya lebih besar dan lebih dominan.” Keane mengakui hal itu kepada Sunday Times pada 2006: “Saya terlalu keras terhadap Seba dan saya salah. Ketika ia datang, saya mengharapkan keajaiban. Ketika itu tidak terjadi, saya selalu menyorotnya.”

    United membutuhkan Veron untuk menjadi sosok yang bukan dirinya. Rancangan taktik disiplin yang menghasilkan begitu banyak kesuksesan bagi Ferguson dalam 11 tahun pertama Liga Primer tidak menyediakan tempat bagi seorang regista yang bebas berkreasi seperti dirinya. Seandainya Veron bergabung dengan United beberapa tahun kemudian, ketika formasi 4-3-3 dan 4-2-3-1 mulai populer, ia hampir pasti akan bersinar.

    “Cara Seba bermain, ia datang dari Italia, dan sebenarnya itulah cara banyak gelandang bermain sekarang, seperti Bruno Fernandes. Ia sangat mengingatkan saya kepada Veron,” kata Gary Neville kepada Sky Sports setelah Fernandes pindah ke United pada 2020. “Namun, permainan telah berkembang hingga kini para pemain bisa bergerak ke posisi berbeda, sistem permainan jauh lebih fleksibel, dan 4-4-2 tidak ada lagi.

    “Menurut saya, Veron datang dengan pola pikir bahwa ia bisa saling bertukar posisi, dengan cara berpikir yang berbeda, ke sebuah tim yang pola permainannya sudah mapan. Jadi, bagi saya, itulah sebabnya semuanya tidak berjalan sesuai harapan. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kemampuannya sebagai pemain atau pribadinya. Ia pemain yang brilian.”

    Dengan kata lain, Veron adalah anomali yang memesona. Ia tiba di Old Trafford dengan gaya bermain yang saat itu belum dipahami Liga Primer. Dengan keanggunan geraknya yang santai bak adegan film, Si Penyihir Kecil bermain di level yang lebih tinggi.