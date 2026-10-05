Bayang-bayang Maradona membayangi Riquelme setelah pemain legendaris bernomor punggung 10 itu mengakhiri kariernya, tetapi Carlos Bianchi memastikan bakat muda tersebut bersinar. Saat tiba sebagai pelatih Boca pada 1998, Bianchi menyadari bahwa tim perlu dibangun dengan Riquelme sebagai pusatnya. Keduanya pun membangun kepercayaan yang menjadi fondasi era keemasan klub.

“Dia memperlakukan saya secara istimewa,” kenang Riquelme kemudian. “Dia datang ke kamar saya ketika tidak ada orang lain di sana. Hubungan saya dengannya sangat istimewa.”

Bianchi justru memberikan pujian kepada pengatur serangannya itu: “Itu semua berkat dia. Orang-orang mencintai kami karena dia mengajari kami cara bersaing, cara menjadi lebih baik. Saya hanya bisa berterima kasih. Saya sangat menyayanginya, saya merasa seperti bagian dari keluarganya.”

Meski intensitas sepakbola kala itu terus meningkat, Riquelme mampu memperlambat permainan mengikuti temponya yang santai. Di lapangan, ia seolah menghentikan waktu sambil menunggu pergerakan yang tepat agar bisa melepaskan umpan mematikan. Jika celah untuk umpan itu belum ada, Riquelme akan melindungi bola dengan tubuhnya, memutar pinggul, dan memindahkan bola dari satu kaki ke kaki lainnya agar tak direbut lawan. Semua itu tampak terjadi dalam satu gerakan mulus, hingga tiba saatnya ia melepaskan bola.

Mantan penyerang Real Madrid yang juga berasal dari Argentina, Jorge Valdano, menggambarkannya: “Dia memilih jalur yang terbuka, waktu yang tepat, umpan kepada pemain yang posisi kakinya paling sesuai bagi rekan-rekan setimnya, serta tempo di setiap area lapangan yang ditempatinya... Menyaksikan pemain dengan kecerdasan seperti dia adalah sebuah kenikmatan, karena otaknya seolah menyimpan ingatan tentang sepakbola sepanjang sejarah.

“Dia adalah pemain dari masa ketika hidup berjalan lambat dan kami membawa kursi ke jalan untuk mengobrol dengan tetangga. Ada sesuatu yang mendidik dalam permainan Riquelme, seolah setiap kali dia menyentuh bola, permainan berhenti; seolah Riquelme mengetahui kebenaran-kebenaran sepakbola yang telah terlupakan.”

Kemampuan itu paling jelas terlihat dalam kerja sama Riquelme dengan penyerang Martin Palermo, meski hubungan mereka pada akhirnya juga memburuk.

“Bersama Roman, saya bergerak ke belakang bek tengah, melakukan pergerakan sendiri yang dengan mudah membuat saya berhadapan satu lawan satu dengan kiper,” kenang Palermo. “Itu juga lahir dari pembicaraan tentangnya dan begitu banyak latihan setiap hari, sampai akhirnya kerja sama itu terjalin begitu saja.”

Di bawah Bianchi, Boca tak terbendung. Mereka mendominasi kompetisi domestik dengan menjuarai Apertura dan Clausura, sebelum mengalihkan perhatian ke kompetisi antarklub di benua tersebut.

Saat membawa Boca menjuarai Copa Libertadores 2000, Riquelme menunjukkan aksi brilian yang kelak menjadi ciri khas kariernya. Dalam leg kedua perempat-final yang menegangkan melawan River Plate di La Bombonera, Riquelme menerima bola di sayap kanan dengan membelakangi gawang. Dalam satu gerakan mulus, ia menggulirkan bola ke belakang melewati sela kaki bek River, Mario Yepes, dan membuat pemain asal Kolombia itu tak berdaya.

“Hari ketika saya mengolongi lawan itu luar biasa,” kenang Riquelme bertahun-tahun setelah kemenangan 3-0 tersebut. “Clasico adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Saya pernah bermain dalam laga Barcelona-Madrid, tetapi itu tidak sebanding. La Bombonera adalah satu-satunya stadion di dunia yang bergerak. Anda membawa kegembiraan ke dalam hidup orang-orang. Anda memenangi Clasico dan satu-satunya yang perlu Anda bayar hanyalah bensin. Setelah itu, semuanya gratis.”

Boca kemudian mengalahkan Palmeiras di final, tetapi penampilan terbaik mereka hadir pada akhir tahun itu saat menghadapi Real Madrid dalam Piala Interkontinental di Tokyo. Madrid telah memenangi dua dari tiga edisi terakhir Liga Champions dan memiliki skuad yang diperkuat Iker Casillas, Roberto Carlos, Claude Makelele, Luis Figo, serta Raul.

Boca mendapat kabar buruk menjelang pertandingan karena Riquelme dikhawatirkan absen akibat cedera lutut. Namun, ia menepis anggapan bahwa dirinya begitu penting: “Saya tidak merasa tim bergantung pada saya. Saya yakin kami punya tim yang bagus.” Ia sangat meremehkan pengaruhnya sendiri. Sepanjang 90 menit di Jepang, Riquelme memperlihatkan permainan kelas tinggi.

Setelah Palermo membuka skor pada menit ketiga lewat umpan silang Marcelo Delgado, Riquelme membantu Boca menggandakan keunggulan nyaris seketika. Ia menyambar bola liar jauh di wilayah pertahanannya sendiri, sekilas melihat ke depan dan mendapati Palermo berlari di sisi lapangan. Dengan tenang, ia mengirim bola jauh ke depan, tepat ke jalur lari sang penyerang, yang kemudian menaklukkan Casillas yang masih remaja untuk mengubah skor menjadi 2-0 setelah baru enam menit.

Sepanjang sisa pertandingan, Riquelme praktis terus menguasai bola dan menjauhkannya dari jangkauan juara Eropa itu. Gelandang revolusioner Madrid, Makelele, berkali-kali tertinggal olehnya.

Riquelme memanfaatkan tubuhnya, gerak tipu bahu yang waktunya selalu tepat, serta penguasaannya atas teknik ‘la pausa’ yang terkenal untuk membuat Madrid tak punya jawaban. Boca mempertahankan keunggulan dan menang 2-1, sementara status Riquelme sebagai pemain kelas dunia kini tak terbantahkan. Ketika Boca kembali merebut trofi itu pada tahun berikutnya, pencapaian tersebut menandai era keemasan baru dalam sejarah klub.