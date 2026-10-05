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GFX Riquelme 1-1GOAL

Juan Roman Riquelme: Pria yang membuat waktu seolah berhenti dan melampaui Diego Maradona sebagai legenda terbesar Boca Juniors

Gelandang kreatif itu menjadi sosok penting dalam era keemasan Boca dan menjelma menjadi ikon yang dipuja di seluruh dunia.

Peter McVitie
Diterjemahkan oleh

  • Pada suatu malam yang dingin di Buenos Aires pada Juni 2023, Lionel Messi , beberapa bulan setelah membawa negaranya menjuarai Piala Dunia di Qatar, melangkah ke lapangan La Bombonera. Saat teriakan 57.000 suporter mengguncang tribune stadion ikonis Boca Juniors itu, mereka serempak menyampaikan permohonan tak terduga kepada pahlawan nasional mereka. "Messi, Messi, kau harus memaafkanku," teriak para suporter.

    Di tempat yang begitu dihormati dalam sepak bola Argentina itu, mereka berkumpul untuk memberi penghormatan kepada sosok legendaris lain bernomor punggung 10. Sosok itu bukan Messi. Bukan pula Diego Maradona, yang legendanya terukir di lapangan tersebut puluhan tahun sebelumnya. Sebaliknya, penghormatan itu ditujukan kepada simbol sejati Boca Juniors dan perwujudan hidup romantisme sepak bola.

    "Di La Boca, yang terhebat, yang terhebat adalah Roman," seru para suporter. Delapan tahun setelah pensiun dari sepak bola, Juan Roman Riquelme akhirnya mendapat perpisahan yang layak baginya melalui laga penghormatan yang melibatkan para legenda hidup sepak bola Argentina. Tiketnya habis terjual dalam hitungan menit.

    Seorang seniman. Seorang ilusionis. Seorang penghipnotis. Bagi banyak penikmat sepak bola, Riquelme adalah pemain terhebat sepanjang masa. Menjadikan lapangan sebagai kanvasnya, Riquelme menggunakan bola untuk mengekspresikan diri dengan anggun. Kelincahan kakinya membuat para bek dipermalukan, kebingungan, dan terus mengejarnya tanpa hasil. Suporter, lawan, maupun sesama pemain bintang terpukau oleh gerak meliuk, sentuhan, putaran, dan trik seorang pemain yang tak bisa didefinisikan dengan sederhana.

    Riquelme menaklukkan dunia bersama Boca, berselisih dengan para pelatih di klub dan tim nasional, serta membangun legenda yang tak bisa diceritakan hanya melalui gol, assist, atau trofi. Untuk memahami bagaimana seorang anak pendiam dari pinggiran utara Buenos Aires tumbuh menjadi ikon romantisme yang tak tersentuh, kita harus kembali ke sebuah akhir pekan pada 1978 yang mengubah sepak bola Argentina untuk selamanya.

  • Akhir pekan yang menentukan

    WORLD CUP-1978-ARG-PASSARELLA-TROPHY
    AFP

    Lahir sehari sebelum Argentina pertama kali menjuarai Piala Dunia, Riquelme seolah ditakdirkan menjadi sosok hebat.

    Pada 25 Juni 1978, di tengah gemuruh Estadio Monumental di Buenos Aires, Mario Kempes dan rekan-rekannya di timnas Argentina mengalahkan tim Belanda yang terkenal dan tangguh lewat perpanjangan waktu untuk menjuarai Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kemenangan menegangkan atas para maestro sepakbola total itu membuat jutaan orang turun ke jalan dalam kegembiraan. Baru bertahun-tahun kemudian mereka menyadari bahwa sehari sebelumnya, beberapa kilometer dari stadion tersebut, Juan Roman Riquelme lahir.

    Riquelme lahir dalam kemiskinan di Don Torcuato, kawasan kelas pekerja di ibu kota Argentina. Ia adalah putra sulung dari 11 anak laki-laki. Sangat pemalu dan tertutup, ia mendapat julukan 'El Mudo (Si Bisu)' sembari belajar mengekspresikan diri di lapangan sepakbola. Kepiawaiannya mengolah bola membuatnya menonjol di antara teman-teman sebayanya, dan tak lama kemudian Argentinos Juniors, akademi ternama yang pernah menghasilkan Maradona, merekrutnya.

    Saat menginjak pertengahan usia belasan tahun, gelandang tengah muda itu menjadi rebutan dua klub raksasa Argentina. River Plate menginginkan Riquelme bergabung dengan tim mudanya, tetapi sebagai penggemar Boca, ia dengan mudah terbujuk bergabung dengan klub yang kelak menjadikannya legenda.

    Pada November 1996, pelatih Carlos Bilardo memberi Riquelme, yang saat itu berusia 18 tahun, kesempatan menjalani debut dalam pertandingan liga melawan Union de Santa Fe. Bilardo berkata kepadanya: "Kita akan bermain dengan dua pengatur serangan, kamu dan [Diego] Latorre. Pergilah ke sisi lain dan tetap di sana, semua pemain lawan pasti akan menjaga Latorre. Tetaplah sendirian di sana dan biarkan rekan-rekanmu mengoper bola kepadamu."

    Keputusan Bilardo itu terbukti brilian. Riquelme terus membuka ruang dan para pemain Boca selalu berhasil memberinya bola. Ia membuat para pemain Union kebingungan, mengubah arah dalam sekejap dan melepaskan umpan-umpan yang tampak mustahil hingga bola tiba di depan penerimanya. Setelah menciptakan satu gol dan meraih penghargaan pemain terbaik dalam kemenangan 2-0 itu, Riquelme meninggalkan lapangan diiringi tepuk tangan penonton yang berdiri. Itulah kesan pertama yang luar biasa di La Bombonera.

  • Penyerahan tongkat estafet yang rumit

    FBL-WC2010-ARGENTINA-MARADONA-RIQUELME
    AFP

    Dua pemain nomor 10 ternama itu bertemu pada awal karier Riquelme, tetapi tak lama kemudian menjadi musuh.

    Kini, Riquelme berbagi ruang ganti dengan pemain seperti Claudio Caniggia, bintang Uruguay Sergio Martinez, dan sang raja, Maradona. Meski karier gemilangnya mendekati akhir, pemenang Piala Dunia itu masih menjadi sosok paling berpengaruh di Boca.

    Pada Agustus 1997, kedua pemain brilian itu sempat bermain bersama dalam kemenangan 4-2 atas mantan klub mereka, Argentinos Juniors. Maradona, yang berusia 36 tahun, mengenakan nomor punggung 10 yang ikonis, sementara Riquelme memakai nomor 9. Maradona mencetak gol lalu berlari ke arah kamera dengan mata melotot. Ia dan Riquelme diminta menjalani tes doping, dan hasil tes Maradona positif.

    Banding atas skorsingnya membuat sang legenda tetap bisa bermain, membuka jalan bagi sebuah pergantian pemain yang simbolis. Saat tertinggal 1-0 pada babak pertama Superclasico melawan River Plate di El Monumental pada Oktober, pelatih kepala Hector Veira mengganti Maradona yang kelelahan dengan Riquelme yang berusia 19 tahun. Dengan Riquelme yang bugar mengatur permainan pada babak kedua, Boca membalikkan keadaan dan menang 2-1 di stadion rival bebuyutannya. Beberapa hari kemudian, Maradona mengumumkan pensiun.

    Saat itu, momen tersebut mungkin belum dipandang sebagai peralihan tongkat estafet antara dua era pemain hebat Boca. Namun, Maradona mengakui tentang pemain muda berbakat itu: "Saya melihat diri saya dalam dirinya." Hubungan mereka, bagaimanapun, kemudian retak akibat serangkaian perselisihan sengit.

    Ketika Maradona menjadi pelatih tim nasional Argentina pada 2008, Riquelme mendadak mundur dari sepakbola internasional. Ia mengatakan bahwa mereka berdua tidak memiliki prinsip moral yang sama, sebuah pernyataan yang menjadi terkenal. Satu dekade kemudian, kedua idola itu mendukung kandidat yang berbeda dalam pemilihan presiden Boca Juniors. Ketika Riquelme bergabung dengan kubu Jorge Amor Ameal untuk menantang kelompok yang berkuasa di klub, Maradona menuduhnya mengorbankan prinsip demi keuntungan.

    "Anda tidak bisa mendengarkan tawaran lalu menjual diri kepada penawar tertinggi," tulisnya di media sosial. "Dolar tidak bisa lebih penting daripada keyakinan."

    Kandidat yang didukung Maradona kalah dan Riquelme menjadi wakil presiden, tetapi perseteruan mereka berlanjut. Pada Maret 2020, Maradona kembali ke La Bombonera sebagai pelatih Gimnasia. Saat Boca memburu gelar liga pada hari terakhir musim, Maradona tak bisa menahan diri untuk kembali menyindir Riquelme.

    "Saya penggemar Boca, tetapi saya tidak pernah mundur dari tim nasional, saya tidak pernah absen dari pertandingan Boca, saya tidak pernah absen dari sesi latihan Boca," kata Maradona kepada pers, merujuk pada keputusan Riquelme meninggalkan tim nasional yang menjadi sorotan.

  • Ahli 'la pausa'

    Juan Roman Riquelme Boca Juniors

    Sang pengatur serangan membuat para pelatihnya sendiri terpukau dengan kemampuannya mengendalikan serangan sesuai kehendaknya.

    Bayang-bayang Maradona membayangi Riquelme setelah pemain legendaris bernomor punggung 10 itu mengakhiri kariernya, tetapi Carlos Bianchi memastikan bakat muda tersebut bersinar. Saat tiba sebagai pelatih Boca pada 1998, Bianchi menyadari bahwa tim perlu dibangun dengan Riquelme sebagai pusatnya. Keduanya pun membangun kepercayaan yang menjadi fondasi era keemasan klub.

    “Dia memperlakukan saya secara istimewa,” kenang Riquelme kemudian. “Dia datang ke kamar saya ketika tidak ada orang lain di sana. Hubungan saya dengannya sangat istimewa.”

    Bianchi justru memberikan pujian kepada pengatur serangannya itu: “Itu semua berkat dia. Orang-orang mencintai kami karena dia mengajari kami cara bersaing, cara menjadi lebih baik. Saya hanya bisa berterima kasih. Saya sangat menyayanginya, saya merasa seperti bagian dari keluarganya.”

    Meski intensitas sepakbola kala itu terus meningkat, Riquelme mampu memperlambat permainan mengikuti temponya yang santai. Di lapangan, ia seolah menghentikan waktu sambil menunggu pergerakan yang tepat agar bisa melepaskan umpan mematikan. Jika celah untuk umpan itu belum ada, Riquelme akan melindungi bola dengan tubuhnya, memutar pinggul, dan memindahkan bola dari satu kaki ke kaki lainnya agar tak direbut lawan. Semua itu tampak terjadi dalam satu gerakan mulus, hingga tiba saatnya ia melepaskan bola.

    Mantan penyerang Real Madrid yang juga berasal dari Argentina, Jorge Valdano, menggambarkannya: “Dia memilih jalur yang terbuka, waktu yang tepat, umpan kepada pemain yang posisi kakinya paling sesuai bagi rekan-rekan setimnya, serta tempo di setiap area lapangan yang ditempatinya... Menyaksikan pemain dengan kecerdasan seperti dia adalah sebuah kenikmatan, karena otaknya seolah menyimpan ingatan tentang sepakbola sepanjang sejarah.

    “Dia adalah pemain dari masa ketika hidup berjalan lambat dan kami membawa kursi ke jalan untuk mengobrol dengan tetangga. Ada sesuatu yang mendidik dalam permainan Riquelme, seolah setiap kali dia menyentuh bola, permainan berhenti; seolah Riquelme mengetahui kebenaran-kebenaran sepakbola yang telah terlupakan.”

    Kemampuan itu paling jelas terlihat dalam kerja sama Riquelme dengan penyerang Martin Palermo, meski hubungan mereka pada akhirnya juga memburuk.

    “Bersama Roman, saya bergerak ke belakang bek tengah, melakukan pergerakan sendiri yang dengan mudah membuat saya berhadapan satu lawan satu dengan kiper,” kenang Palermo. “Itu juga lahir dari pembicaraan tentangnya dan begitu banyak latihan setiap hari, sampai akhirnya kerja sama itu terjalin begitu saja.”

    Di bawah Bianchi, Boca tak terbendung. Mereka mendominasi kompetisi domestik dengan menjuarai Apertura dan Clausura, sebelum mengalihkan perhatian ke kompetisi antarklub di benua tersebut.

    Saat membawa Boca menjuarai Copa Libertadores 2000, Riquelme menunjukkan aksi brilian yang kelak menjadi ciri khas kariernya. Dalam leg kedua perempat-final yang menegangkan melawan River Plate di La Bombonera, Riquelme menerima bola di sayap kanan dengan membelakangi gawang. Dalam satu gerakan mulus, ia menggulirkan bola ke belakang melewati sela kaki bek River, Mario Yepes, dan membuat pemain asal Kolombia itu tak berdaya.

    “Hari ketika saya mengolongi lawan itu luar biasa,” kenang Riquelme bertahun-tahun setelah kemenangan 3-0 tersebut. “Clasico adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Saya pernah bermain dalam laga Barcelona-Madrid, tetapi itu tidak sebanding. La Bombonera adalah satu-satunya stadion di dunia yang bergerak. Anda membawa kegembiraan ke dalam hidup orang-orang. Anda memenangi Clasico dan satu-satunya yang perlu Anda bayar hanyalah bensin. Setelah itu, semuanya gratis.”

    Boca kemudian mengalahkan Palmeiras di final, tetapi penampilan terbaik mereka hadir pada akhir tahun itu saat menghadapi Real Madrid dalam Piala Interkontinental di Tokyo. Madrid telah memenangi dua dari tiga edisi terakhir Liga Champions dan memiliki skuad yang diperkuat Iker Casillas, Roberto Carlos, Claude Makelele, Luis Figo, serta Raul.

    Boca mendapat kabar buruk menjelang pertandingan karena Riquelme dikhawatirkan absen akibat cedera lutut. Namun, ia menepis anggapan bahwa dirinya begitu penting: “Saya tidak merasa tim bergantung pada saya. Saya yakin kami punya tim yang bagus.” Ia sangat meremehkan pengaruhnya sendiri. Sepanjang 90 menit di Jepang, Riquelme memperlihatkan permainan kelas tinggi.

    Setelah Palermo membuka skor pada menit ketiga lewat umpan silang Marcelo Delgado, Riquelme membantu Boca menggandakan keunggulan nyaris seketika. Ia menyambar bola liar jauh di wilayah pertahanannya sendiri, sekilas melihat ke depan dan mendapati Palermo berlari di sisi lapangan. Dengan tenang, ia mengirim bola jauh ke depan, tepat ke jalur lari sang penyerang, yang kemudian menaklukkan Casillas yang masih remaja untuk mengubah skor menjadi 2-0 setelah baru enam menit.

    Sepanjang sisa pertandingan, Riquelme praktis terus menguasai bola dan menjauhkannya dari jangkauan juara Eropa itu. Gelandang revolusioner Madrid, Makelele, berkali-kali tertinggal olehnya.

    Riquelme memanfaatkan tubuhnya, gerak tipu bahu yang waktunya selalu tepat, serta penguasaannya atas teknik ‘la pausa’ yang terkenal untuk membuat Madrid tak punya jawaban. Boca mempertahankan keunggulan dan menang 2-1, sementara status Riquelme sebagai pemain kelas dunia kini tak terbantahkan. Ketika Boca kembali merebut trofi itu pada tahun berikutnya, pencapaian tersebut menandai era keemasan baru dalam sejarah klub.

  • Meninggalkan rumah

    Juan Roman Riquelme Barcelona

    Situasi di Argentina mendorong Riquelme pindah ke Camp Nou, tetapi kepindahan itu berakhir buruk.

    Pada 2002, Riquelme hijrah ke Eropa dengan bergabung ke Barcelona melalui transfer yang belakangan ia gambarkan sebagai sesuatu yang “indah sekaligus aneh”. Sang pengatur permainan semula bermimpi mengakhiri kariernya hanya di satu klub, tetapi ia merasa perlu meninggalkan tanah kelahirannya setelah adiknya yang berusia 17 tahun diculik. 

    Riquelme dan keluarganya terkurung di sebuah rumah sambil bernegosiasi dengan kelompok yang menuntut $300.000 untuk membebaskan remaja tersebut, meski pada awalnya mereka bahkan tidak memberikan bukti bahwa ia berada dalam penyekapan. Riquelme harus absen dari pertandingan liga melawan Huracan demi merundingkan pembebasan adiknya.

    Untuk melindungi keluarganya, sang pengatur permainan memilih pergi ke Eropa setelah peristiwa itu. Bertahun-tahun kemudian, ia menjelaskan: “Mereka mendorong saya untuk pergi.”

    Riquelme, yang selalu berani menentang dan bersikap mandiri, sulit cocok dengan gaya bermain kaku pelatih asal Belanda yang keras kepala, Louis van Gaal. Saat Riquelme tiba di Barcelona, Van Gaal dikabarkan berkata kepadanya, “Saya tidak meminta Anda didatangkan.” Van Gaal menginginkan pressing tinggi, disiplin posisi, dan kerja kolektif tanpa henti, tuntutan yang tidak akan dipenuhi Riquelme, yang terbiasa bergerak bebas.

    “Van Gaal mengatakan kepada saya bahwa saya adalah yang terbaik di dunia saat kami menguasai bola, tetapi saat kami tidak menguasainya, kami seperti bermain dengan satu pemain lebih sedikit,” ungkap Riquelme kemudian. Meski begitu, ia tidak menyimpan kepahitan terhadap mantan pelatih Ajax tersebut: “Ia menjelaskan kepada saya bahwa ia belum yakin untuk merekrut saya, tetapi saya belajar banyak. Sesi latihannya luar biasa.”

    Van Gaal bukan satu-satunya pelatih yang memandang karakteristik unik Riquelme sebagai kemewahan taktis, bukan kebutuhan. Pelatih tim nasional Argentina, Marcelo Bielsa, tidak memasukkannya ke dalam skuad untuk Piala Dunia 2002, meski Riquelme telah dua kali berturut-turut menjuarai Copa Libertadores. Bielsa tidak mau mengutamakan gaya bermain berisiko sang gelandang ketimbang pendekatan kolektifnya.

  • Menaiki Kapal Selam Kuning

    Villarreal's Argentinian Roman Riquelme
    AFP

    Tampil lepas di bawah asuhan Manuel Pellegrini, Riquelme menjadi motor penggerak tim Villarreal yang luar biasa.

    Petualangan Riquelme di Catalunya berakhir ketika ia pindah ke Villarreal pada 2003. Di sana, ia menemukan pelatih yang lebih memahami dirinya, Manuel Pellegrini. Pelatih asal Cile itu berkata tentang Riquelme: "Ia pemain dengan bakat luar biasa dan visi bermain yang hanya saya lihat pada segelintir pemain, sekaligus mengemban tanggung jawab untuk memikul beban tim. Ia selalu menginginkan lebih, dan aliran bola selalu melewati dirinya; ia ingin bertanggung jawab memimpin tim. Riquelme layak mendapat sebagian besar pujian atas apa yang kami capai."

    Dengan Riquelme mengatur serangan, Villarreal menjadi kekuatan yang disegani dan melaju hingga semifinal Liga Champions 2005-06. Saat tertinggal agregat 1-0 pada menit-menit akhir leg kedua melawan Arsenal di El Madrigal, Villarreal mendapat penalti. Riquelme maju sebagai eksekutor, tetapi tendangannya ditepis Jens Lehmann.

    Itu momen yang memilukan, tetapi Pellegrini menolak menyalahkan pemain andalannya: "Banyak yang mengkritik kegagalan penalti di semifinal Liga Champions itu, tetapi saya tidak pernah melakukannya karena ia punya keberanian untuk mengambilnya... Ia pemain yang tidak pernah bersembunyi di lapangan."

    Pada musim panas yang sama, Riquelme menemukan pelatih lain yang bersedia menerima kejeniusannya, kali ini di level internasional. Setelah mereka bersama-sama menjuarai Piala Dunia U-20 beberapa tahun sebelumnya, pelatih Argentina Jose Pekerman menjadikan Riquelme sosok penting di Piala Dunia 2006.

    Berbeda dari pelatih lain, Pekerman menghargai sikap keras kepala Riquelme: "Dalam hal ini, Riquelme adalah seorang pembangkang, dan tidak cukup banyak orang seperti dia. Anda bisa membuat orang berlari lebih cepat, meminta mereka menekan lawan, mengubah strategi… Namun, ada satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu visi. Anda tidak perlu berlari cepat untuk memilikinya. Saya selalu berpikir ia akan sukses karena ia pesepakbola hebat yang berpegang teguh pada prinsipnya."

    Keajaiban sang maestro terlihat dalam laga kualifikasi melawan Kolombia. Sebuah umpan luar biasanya menembus seluruh lini belakang lawan dan mengirim bola kepada Luciano Galletti, yang kemudian memberikan umpan ke Hernan Crespo.

    Selama putaran final, Riquelme menghadirkan beberapa momen terindah turnamen sebelum Argentina tersingkir lewat adu penalti melawan Jerman di perempat-final. Tak lama setelah ia kembali ke Villarreal, hubungannya dengan Pellegrini retak karena sang pemain menolak berkompromi soal hak-hak istimewanya.

    "Seseorang memiliki prinsip-prinsip tertentu yang tidak diubahnya, dan karena berbagai alasan, mungkin ada beberapa perbedaan tertentu," kata Pellegrini kemudian kepada Clank! "Sayangnya, hubungan pelatih dan pemain harus memiliki batasan tertentu. Jika Anda tidak menuntut rasa hormat, sangat sulit mendapatkannya dari anggota tim lainnya. Saya punya pandangan berbeda dan, sayangnya, kami tidak bisa terus bekerja sama."

  • Anak yang hilang kembali

    FBL-ARGENTINA-BOCA-QUILMES
    AFP

    Sang maestro kembali ke Buenos Aires untuk mengukuhkan statusnya sebagai legenda

    Pada awal 2007, Riquelme kembali ke Boca dengan status pinjaman. Saat itu ia berusia 28 tahun dan ingin membuktikan diri. Penampilannya pada musim tersebut secara luas dianggap sebagai penampilan individu terbaik dalam sejarah Copa Libertadores.

    Di bawah arahan pelatih Miguel Angel Russo, Boca menjadi tim yang bekerja begitu padu dengan Riquelme sebagai porosnya. Ia mendominasi kompetisi itu dengan delapan gol, termasuk tiga gol dalam dua leg final melawan raksasa Brasil, Gremio.

    “Dua generasi yang sangat penting bertemu,” kata gelandang Sergio Orteman tentang tim 2007 itu. Ia merujuk pada para pemain senior, yakni Riquelme, Palermo, dan Hugo Ibarra, yang berpadu dengan kelompok pemain lebih muda yang belum lama sebelumnya menjuarai Copa Sudamericana. “Agar seseorang bisa bersinar, harus ada tim yang mampu melindunginya.

    “Itu adalah perpaduan berbagai hal; kami mendapatkannya ketika ia sudah matang, cepat, selalu cerdas dalam bermain, dan ia didukung tim yang sangat pragmatis serta cocok dengan gaya bermainnya.”

    Riquelme kemudian kembali secara permanen dan selama tujuh tahun berikutnya mengukuhkan warisannya sebagai simbol utama klub. Ketika akhirnya meninggalkan Boca untuk terakhir kalinya pada 2014, ia menolak tampil sebagai lawan mereka. Ia justru turun ke divisi dua untuk membantu klub yang dibelanya sejak kecil, Argentinos Juniors, kembali promosi ke kasta tertinggi.

    Setelah berhasil melakukannya, ia gantung sepatu. “Saya tidak ingin bermain melawan Boca,” jelasnya. “Ketika kami promosi, saya pensiun agar tidak perlu datang ke La Bombonera dengan mengenakan seragam tim lain.”

    Akibat drama politik dan pandemi Covid-19, butuh delapan tahun sebelum semua orang dapat berkumpul untuk memberinya perpisahan yang layak. Messi, yang secara khusus mempersingkat liburan musim panasnya demi acara itu, Angel Di Maria, Pablo Aimar, Walter Samuel, dan Javier Saviola turut hadir, begitu pula rekan-rekannya di Boca seperti Mauricio Serna dan Hugo Ibarra.

    Saat memegang mikrofon di tengah lapangan, sosok pemberontak yang biasanya tenang dan tertutup itu nyaris tak mampu menahan emosinya. “Saya cukup beruntung bisa masuk ke dalam sebuah film pada 10 November 1996,” kata Riquelme kepada penonton. “Hal terindah yang bisa terjadi pada seseorang.”

    “Sewaktu kecil, saya tidak memimpikan apa pun selain menjadi pesepakbola,” tambahnya. “Saya tidak bisa cukup berterima kasih atas semua cinta yang telah kalian berikan kepada saya. Ayah saya membuat saya menjadi penggemar Boca Juniors, dan saya tahu saya akan meninggal sebagai penggemar Boca. Setiap hari ketika bangun, saya berdoa kepada Tuhan agar hubungan ini, rasa saling menghormati ini, terus terjaga. Saya tidak bisa hidup tanpa kalian.”

    Belakangan pada tahun yang sama, Riquelme terpilih sebagai presiden Boca dengan meraih 64,4 persen dari rekor 43.637 suara yang diberikan. Boca Juniors, Argentina, dan sepak bola tidak akan sama tanpa ‘El Mudo’.