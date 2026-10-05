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Juan Roman Riquelme: Pria yang membekukan waktu dan melampaui Diego Maradona sebagai legenda terbesar Boca Juniors

Sang playmaker menjadi bagian krusial dari era keemasan Boca saat ia menjelma menjadi ikon kultus di seluruh dunia

Peter McVitie
Diterjemahkan oleh

  • Pada malam yang dingin di Buenos Aires pada Juni 2023, Lionel Messi, beberapa bulan setelah mengantarkan negaranya meraih kejayaan Piala Dunia di Qatar, melangkah ke lapangan di La Bombonera. Saat 57.000 suporter yang berteriak mengguncang tribune stadion ikonik milik Boca Juniors itu, mereka melantunkan permohonan tak terduga kepada pahlawan nasional mereka. "Messi, Messi, Anda harus memaafkan saya," teriak para suporter.

    Di katedral sepak bola Argentina itu, jemaat berkumpul untuk memberi penghormatan kepada nomor 10 mitis lainnya. Itu bukan Messi. Juga bukan Diego Maradona, yang legenda abadinya ditempa di lapangan keramat itu beberapa dekade sebelumnya. Sebaliknya, pemujaan itu ditujukan kepada simbol sejati Boca Juniors dan perwujudan hidup dari romantisme sepak bola.

    "Di La Boca, yang terbesar, yang terbesar adalah Roman," demikian penutup nyanyian para suporter. Delapan tahun setelah ia pensiun dari sepak bola, Juan Roman Riquelme akhirnya menerima perpisahan yang layak ia dapatkan dalam bentuk laga testimoni yang tiketnya habis terjual dalam hitungan menit dan melibatkan legenda-legenda hidup sepak bola Argentina.

    Seorang seniman. Seorang ilusionis. Seorang hipnotis. Bagi banyak puris sepak bola, Riquelme adalah yang terhebat yang pernah ada. Menjadikan lapangan sebagai kanvasnya, Riquelme menggunakan bola sebagai instrumen ekspresi diri yang anggun. Kelincahan kakinya membuat para bek dipermalukan, dibuat bingung, dan mengejar bayangan. Suporter, lawan, dan rekan setim sama-sama terpesona oleh putaran, sentuhan, belokan, dan trik dari seorang pemain yang memang tak bisa didefinisikan.

    Riquelme menaklukkan dunia bersama Boca, bersitegang dengan pelatih di level klub dan tim nasional, serta membangun legenda yang tak bisa diceritakan hanya lewat gol, assist, atau trofi. Untuk memahami bagaimana seorang anak introver dari pinggiran utara Buenos Aires tumbuh menjadi ikon romantisme yang tak tersentuh, kita harus kembali ke satu akhir pekan pada 1978 yang mengubah sepak bola Argentina selamanya.

  • Akhir pekan penentuan

    WORLD CUP-1978-ARG-PASSARELLA-TROPHY
    AFP

    Lahir sehari sebelum keberhasilan pertama Argentina di Piala Dunia, Riquelme tampaknya sudah ditakdirkan untuk menjadi besar

    Pada 25 Juni 1978, di Estadio Monumental yang bergemuruh di Buenos Aires, Mario Kempes dan rekan-rekan setimnya di Argentina mengalahkan tim Belanda yang terkenal dan tangguh lewat perpanjangan waktu untuk mengangkat trofi Piala Dunia pertama mereka. Kemenangan menegangkan atas para maestro 'Total Football' itu membuat jutaan orang turun ke jalan dalam luapan sukacita. Baru bertahun-tahun kemudian mereka menyadari bahwa sehari sebelumnya, beberapa kilometer dari stadion itu, Juan Roman Riquelme telah lahir ke dunia.

    Lahir dalam kemiskinan di Don Torcuato, kawasan kelas pekerja di ibu kota Argentina, Riquelme adalah anak sulung dari 11 bersaudara laki-laki. Sangat pemalu dan amat tertutup, ia mendapat julukan 'El Mudo (Si Bisu)' saat mempelajari kekuatan mengekspresikan diri di lapangan sepak bola. Kemampuannya yang luar biasa dalam mengolah bola mengangkatnya di atas rekan-rekan sebayanya dan tak lama kemudian Argentinos Juniors, akademi ternama yang telah melahirkan Maradona, merekrutnya.

    Memasuki pertengahan masa remajanya, gelandang tengah muda itu berada di tengah tarik-ulur antara dua raksasa negara tersebut. River Plate ingin memasukkan Riquelme ke jajaran pemain mudanya, tetapi sebagai penggemar Boca ia dengan mudah terpikat ke klub yang akan menjadikannya legenda.

    Pada November 1996, pelatih Carlos Bilardo memanggil Riquelme yang baru berusia 18 tahun untuk menjalani debutnya dalam pertandingan liga melawan Union de Santa Fe, dengan mengatakan kepadanya: "Kami akan bermain dengan dua playmaker, kamu dan [Diego] Latorre. Kamu pergi ke sisi lain dan tetap di sana, semua orang pasti akan menjaga Latorre. Tetap di sana sendirian dan biarkan anak-anak mengoper bola kepadamu."

    Itu adalah langkah jenius dari Bilardo. Riquelme selalu berada di posisi yang tersedia dan Boca menemukannya setiap saat. Ia benar-benar membuat para pemain Union kebingungan, mengubah arah dalam sekejap mata dan melepaskan umpan-umpan yang tampak mustahil sampai bola mendarat di depan penerimanya. Dengan menciptakan satu assist dan meraih penghargaan Man of the Match dalam kemenangan 2-0 itu, Riquelme meninggalkan lapangan dengan standing ovation, sebuah kesan pertama yang luar biasa di La Bombonera.

  • Pergantian tongkat estafet yang rumit

    FBL-WC2010-ARGENTINA-MARADONA-RIQUELME
    AFP

    Dua pemilik nomor 10 terkenal itu sempat bertemu di tahap awal karier Riquelme, tetapi mereka segera menjadi musuh

    Kini, Riquelme berbagi ruang ganti dengan pemain-pemain seperti Claudio Caniggia, bintang Uruguay Sergio Martinez, dan sang raja sendiri, Maradona. Meski karier gemilangnya sudah mendekati akhir, pemenang Piala Dunia itu masih menjadi sosok terbesar di Boca.

    Pada Agustus 1997, dua jenius itu sempat berbagi lapangan, dengan Maradona yang berusia 36 tahun mengenakan nomor ikonik 10 dan Riquelme mengenakan nomor 9, dalam kemenangan 4-2 atas mantan klub mereka, Argentinos Juniors. Maradona mencetak gol lalu berlari ke arah kamera dengan mata melotot. Ia dan Riquelme dipanggil untuk menjalani tes doping, dan Maradona dinyatakan positif.

    Banding atas skorsingnya memungkinkan sang legenda tetap bermain, membuka jalan bagi sebuah pergantian yang simbolis. Tertinggal 1-0 saat turun minum dalam Superclasico melawan River Plate di El Monumental pada Oktober, pelatih kepala Hector Veira menarik keluar Maradona yang kelelahan dan memasukkan Riquelme yang baru berusia 19 tahun. Dengan talenta muda itu mengatur permainan pada babak kedua, Boca membalikkan keadaan di stadion rival sengit mereka itu dan menang 2-1. Beberapa hari kemudian, Maradona mengumumkan pensiun.

    Mungkin saat itu tidak dipandang sebagai estafet antargenerasi para ikon besar Boca, tetapi Maradona mengakui tentang prodigi muda itu: "Saya melihat diri saya pada dirinya." Namun, ikatan mereka segera retak dalam serangkaian bentrokan pahit.

    Saat Maradona mengambil alih sebagai pelatih tim nasional Argentina pada 2008, Riquelme secara mendadak pensiun dari sepak bola internasional, dengan pernyataan terkenalnya bahwa keduanya tidak memiliki kode moral yang sama. Satu dekade kemudian, kedua idola itu mendukung kandidat yang berseberangan dalam pemilihan presiden Boca Juniors. Ketika Riquelme bergabung dalam kubu Jorge Amor Ameal untuk melawan petinggi klub, Maradona menuduhnya menjual diri.

    "Anda tidak bisa mendengarkan tawaran dan menjual diri kepada penawar tertinggi," tulisnya di media sosial. "Dolar tidak bisa lebih berat daripada keyakinan."

    Orang dukungan Maradona kalah dan Riquelme dijadikan wakil presiden, tetapi perseteruan itu terus berlanjut. Pada Maret 2020, Maradona kembali ke La Bombonera sebagai pelatih Gimnasia. Saat Boca memburu gelar liga pada laga terakhir musim itu, Maradona tak bisa menahan diri untuk melontarkan satu sindiran terakhir kepada Riquelme.

    "Saya penggemar Boca, tetapi saya tidak pernah meninggalkan tim nasional, saya tidak pernah melewatkan satu pertandingan Boca, saya tidak pernah melewatkan satu sesi latihan Boca," kata Maradona kepada pers, merujuk pada kepergian kontroversial Riquelme dari tim nasional.

  • Sang master "la pausa"

    Juan Roman Riquelme Boca Juniors

    Sang playmaker membuat pelatihnya sendiri terpukau dengan kemampuannya membelokkan serangan sesuai kehendaknya

    Bayang-bayang Maradona menyelimuti Riquelme setelah sang No.10 legendaris mundur, tetapi Carlos Bianchi memastikan sang wonderkid tetap bersinar. Saat datang sebagai pelatih Boca pada 1998, Bianchi menyadari perlunya membangun tim di sekitar Riquelme, dan keduanya membangun kepercayaan yang menjadi fondasi era keemasan klub.

    "Dia memperlakukan saya dengan cara yang istimewa," kenang Riquelme kemudian. "Dia akan datang ke kamar saya saat tidak ada orang lain di sana. Saya punya hubungan yang sangat spesial dengannya."

    Bianchi mengembalikan pujian itu kepada sang playmaker: "Ini salahnya. Fakta bahwa orang-orang mencintai kami adalah karena dia mengajari kami cara bersaing, cara menjadi lebih baik. Saya hanya harus mengucapkan terima kasih. Saya sangat mencintainya, saya merasa seperti bagian dari keluarganya."

    Terlepas dari intensitas sepakbola yang terus meningkat pada masa itu, Riquelme mampu memperlambat dunia mengikuti temponya yang santai, seolah membekukan waktu di lapangan untuk menunggu pergerakan yang sempurna agar ia bisa melepaskan umpan mematikan. Jika umpan itu tidak tersedia, Riquelme akan melindungi bola dengan tubuhnya, memutar pinggulnya dan mengalirkan bola dari satu kaki ke kaki lainnya untuk menjauhkannya dari lawan, semuanya tampak dilakukan dalam satu gerakan mulus, sampai waktunya tiba untuk melepaskannya.

    Mantan penyerang Real Madrid dan sesama orang Argentina, Jorge Valdano, menggambarkannya seperti ini: "Dia memilih jalur yang terbuka, timing yang tepat, umpan kepada pemain yang kakinya paling cocok dengan rekan-rekannya, tempo di setiap area lapangan yang dia tempati... Sungguh menyenangkan menyaksikan pemain dengan kecerdasan seperti dirinya, karena otaknya seolah menyimpan memori sepakbola sepanjang sejarah.

    "Dia adalah pemain dari masa ketika hidup berjalan lambat dan kami mengeluarkan kursi ke jalan untuk mengobrol dengan tetangga. Ada sesuatu yang mendidik dari permainan Riquelme, seolah setiap kali dia menyentuh bola, permainan berhenti; seolah Riquelme mengetahui kebenaran-kebenaran sepakbola yang telah dilupakan."

    Kehebatan itu paling terlihat lewat koneksi Riquelme dengan striker Martin Palermo, meski pada akhirnya hubungan itu juga memburuk.

    "Dengan Roman, intinya adalah bergerak di belakang bek tengah, melakukan pergerakan saya sendiri yang dengan mudah membuat saya berhadapan satu lawan satu dengan kiper," kenang Palermo. "Itu juga datang dari pembicaraan soal itu dan begitu banyak latihan setiap hari sampai semuanya terhubung begitu saja."

    Di bawah Bianchi, Boca tak terbendung. Mereka mendominasi di kompetisi domestik, menjuarai Apertura dan Clausura, sebelum mengalihkan bidikan mereka ke level kontinental.

    Saat membawa Boca menjuarai Copa Libertadores 2000, Riquelme menampilkan sihir yang akan mendefinisikan kariernya. Dalam leg kedua perempat-final yang menegangkan melawan River Plate di La Bombonera, Riquelme menerima bola di sisi kanan dengan punggung menghadap gawang. Dalam satu gerakan cair, dia menggulirkan bola ke belakang melewati kedua kaki bek River, Mario Yepes, membuat pemain Kolombia itu benar-benar terpaku.

    "Hari nutmeg itu luar biasa," kenang Riquelme bertahun-tahun setelah kemenangan 3-0 tersebut. "Clasico itu sesuatu yang benar-benar berbeda. Saya pernah bermain di laga Barcelona-Madrid, tetapi itu tidak sebanding. La Bombonera adalah satu-satunya stadion di dunia yang bergerak. Anda membawa kegembiraan ke dalam hidup orang-orang. Anda memenangi Clasico dan satu-satunya hal yang harus Anda bayar hanyalah bensin. Setelah itu, semua yang lain gratis."

    Boca kemudian mengalahkan Palmeiras di final, tetapi mahakarya sesungguhnya datang pada akhir tahun itu ketika mereka menghadapi Real Madrid di Piala Interkontinental di Tokyo. Madrid telah memenangi dua dari tiga edisi terakhir Liga Champions dan memiliki skuad yang dihuni Iker Casillas, Roberto Carlos, Claude Makelele, Luis Figo, dan Raul.

    Bencana menimpa Boca sebelum pertandingan di tengah kekhawatiran Riquelme akan melewatkan laga itu karena cedera lutut, tetapi ia meremehkan pentingnya dirinya dengan berkata: "Saya tidak berpikir tim bergantung pada saya. Saya yakin kami punya tim yang bagus." Ia sangat meremehkan pengaruhnya. Sepanjang 90 menit di Jepang, Riquelme menampilkan kelas master.

    Setelah Palermo membuka skor pada menit ketiga lewat umpan silang Marcelo Delgado, Riquelme membantu menggandakan keunggulan mereka hampir seketika. Mengambil bola liar jauh di wilayah permainannya sendiri, ia melirik cepat ke depan dan melihat Palermo bergerak di sisi lapangan, lalu dengan santai mengirim bola jauh ke depan tepat ke jalur lari sang striker, memungkinkan Palermo melepaskan tembakan melewati Casillas yang masih remaja dan mengubah skor menjadi 2-0 hanya dalam enam menit.

    Sepanjang sisa pertandingan, Riquelme pada dasarnya memainkan keep-away melawan juara Eropa. Gelandang revolusioner Madrid, Makelele, berkali-kali tertinggal olehnya.

    Riquelme menggunakan tubuhnya, gerakan bahu yang tepat waktu, dan penguasaan sempurnanya atas 'la pausa' yang terkenal untuk membuat Madrid tak punya jawaban. Boca bertahan untuk menang 2-1, dan status Riquelme sebagai pemain kelas dunia kini tak terbantahkan. Ketika mereka lalu kembali mengangkat trofi itu pada tahun berikutnya, hal itu menandai era keemasan baru dalam sejarah klub.

  • Meninggalkan sarang

    Juan Roman Riquelme Barcelona

    Keadaan di Argentina membuat Riquelme melakukan kepindahan yang berujung malapetaka ke Camp Nou

    Pada 2002, Riquelme melompat ke Eropa dengan bergabung ke Barcelona dalam transfer yang kemudian ia gambarkan sebagai "indah sekaligus aneh". Sang playmaker awalnya bermimpi mengakhiri kariernya sebagai pemain satu klub, tetapi ia merasa perlu meninggalkan tanah airnya setelah adik laki-lakinya yang berusia 17 tahun diculik.

    Sang pemain dan keluarganya terjebak di sebuah rumah sambil bernegosiasi dengan geng yang menuntut $300.000 sebagai tebusan untuk remaja tersebut, meski pada awalnya mereka tidak memberikan bukti bahwa mereka benar-benar menahannya. Riquelme harus melewatkan satu laga liga melawan Huracan demi menegosiasikan pembebasan adiknya.

    Untuk melindungi keluarganya, sang playmaker memilih pergi ke Eropa setelah kejadian itu, dan bertahun-tahun kemudian menjelaskan: "Mereka mendorong saya untuk pergi."

    Selalu konfrontatif dan independen, Riquelme jelas bukan sosok yang cocok dengan gaya bermain kaku ala Louis van Gaal, pelatih asal Belanda yang keras kepala, yang kabarnya memperingatkannya saat ia tiba di Barca, 'Saya tidak meminta Anda'. Van Gaal menginginkan pressing tinggi, disiplin posisi, dan energi kolektif tanpa henti, tuntutan yang jelas tidak akan dipenuhi oleh Riquelme yang bebas bergerak.

    "Van Gaal mengatakan kepada saya bahwa saya adalah yang terbaik di dunia ketika kami menguasai bola, dan ketika kami tidak menguasainya rasanya seperti bermain dengan kekurangan satu pemain," ungkap Riquelme kemudian. Meski begitu, ia tidak menyimpan kepahitan terhadap mantan manajer Ajax tersebut: "Dia menjelaskan kepada saya bahwa dia tidak benar-benar yakin untuk merekrut saya, tetapi saya belajar banyak. Sesi latihannya luar biasa."

    Van Gaal bukan satu-satunya pelatih yang memandang profil unik Riquelme sebagai kemewahan taktis, bukan kebutuhan. Pelatih tim nasional Argentina Marcelo Bielsa mencoretnya dari skuad untuk Piala Dunia 2002, meski Riquelme baru saja menjuarai Copa Libertadores secara beruntun, karena ia menolak menerima gaya sang gelandang yang berisiko di atas pendekatan kolektifnya.

  • Menumpang Kapal Selam Kuning

    Villarreal's Argentinian Roman Riquelme
    AFP

    Dilepaskan di bawah asuhan Manuel Pellegrini, Riquelme menjadi motor penggerak tim Villarreal yang luar biasa

    Petualangan Riquelme di Catalan berakhir dengan transfer ke Villarreal pada 2003, di mana ia menemukan pelatih yang lebih memahami dirinya dalam diri Manuel Pellegrini. Pelatih asal Cile itu berkata tentang sang pemain nyentrik: "Dia adalah pemain dengan bakat besar dan visi permainan yang hanya saya lihat pada sedikit pemain, dengan kewajiban untuk memikul tim di pundaknya. Dia selalu menginginkan lebih, dan bola mengalir melaluinya; dia menginginkan tanggung jawab untuk memimpin tim. Riquelme pantas mendapat sebagian besar pujian atas apa yang kami capai."

    Dengan Riquelme mengorkestrasi serangan, Kapal Selam Kuning menjadi kekuatan yang tangguh, melaju impresif hingga semifinal Liga Champions pada 2005-06. Tertinggal agregat 1-0 pada menit-menit akhir leg kedua melawan Arsenal di El Madrigal, Villarreal mendapat hadiah penalti. Riquelme maju sebagai eksekutor, tetapi upayanya ditepis Jens Lehmann.

    Itu adalah momen yang memilukan, tetapi Pellegrini menolak menyalahkan jimatnya itu: "Banyak yang mengkritik penalti yang gagal di semifinal Liga Champions, tetapi saya tidak pernah melakukannya karena dia punya kepribadian untuk mengambilnya... Dia adalah pemain yang tidak pernah bersembunyi di lapangan."

    Pada musim panas yang sama, Riquelme menemukan pelatih lain yang bersedia merangkul kejeniusannya, kali ini di panggung internasional. Setelah memenangi Piala Dunia U-20 bersama beberapa tahun sebelumnya, bos Argentina Jose Pekerman menjadikannya figur kunci di Piala Dunia 2006.

    Tidak seperti pelatih lainnya, Pekerman menghormati keras kepala Riquelme: "Dalam hal ini, Riquelme adalah seorang pemberontak, dan tidak ada cukup banyak pemberontak seperti dia. Anda bisa membuat orang berlari lebih cepat, membuat mereka menekan lawan, mengubah strategi… Tetapi satu hal yang tidak pernah berubah adalah visi. Anda tidak perlu berlari cepat untuk memiliki ini. Saya selalu berpikir dia akan sukses karena dia adalah pesepakbola yang bagus yang berpegang pada prinsip-prinsipnya."

    Keajaiban sang maestro terlihat lewat umpan luar biasa yang membelah pertahanan saat kualifikasi melawan Colombia, yang sepenuhnya melewati lini belakang dan membuka jalan bagi Luciano Galletti untuk mengirim bola kepada Hernan Crespo.

    Selama putaran final, Riquelme mengorkestrasi beberapa momen terindah di turnamen itu sebelum Argentina tersingkir di perempat final lewat adu penalti dari Jerman. Tidak lama setelah ia kembali ke Villarreal, hubungannya dengan Pellegrini memburuk karena penolakan sang pemain untuk berkompromi soal hak-hak istimewanya.

    "Seseorang punya prinsip-prinsip tertentu yang tidak diubahnya, dan karena berbagai alasan, mungkin ada beberapa perbedaan tertentu," kata Pellegrini kemudian kepada Clank! "Sayangnya, hubungan pelatih-pemain harus memiliki parameter tertentu, dan jika Anda tidak menuntut rasa hormat, sangat sulit untuk mendapatkannya dari anggota grup lainnya. Saya punya gagasan yang berbeda, dan sayangnya, kami tidak bisa terus bekerja bersama."

  • Anak hilang pulang kembali

    FBL-ARGENTINA-BOCA-QUILMES
    AFP

    Sang maestro kembali ke Buenos Aires untuk mengukuhkan status legendarisnya

    Pada awal 2007, Riquelme kembali ke Boca dengan kesepakatan pinjaman awal. Kini berusia 28 tahun dan punya sesuatu untuk dibuktikan, ia menginspirasi apa yang secara luas dianggap sebagai kampanye individu terbesar dalam sejarah Copa Libertadores.

    Di bawah arahan pelatih Miguel Angel Russo, Boca menjadi mesin yang bekerja sangat rapi dengan Riquelme sebagai inti permainannya. Ia mendominasi kompetisi dengan delapan gol, termasuk tiga gol dalam final dua leg melawan raksasa Brasil, Gremio.

    "Dua generasi yang sangat penting bersatu," kata gelandang Sergio Orteman tentang tim 2007 itu, seraya menunjuk perpaduan inti pemain veteran seperti Riquelme, Palermo, dan Hugo Ibarra dengan kelompok pemain muda yang baru menjuarai Copa Sudamericana. "Agar seseorang bisa bersinar, harus ada tim yang bisa melindunginya.

    "Itu adalah kombinasi dari banyak hal yang menyatu; kami mendapatkannya saat ia sudah matang, cepat, selalu cerdas dalam permainannya, dan ia memiliki tim yang sangat pragmatis yang cocok dengan gayanya."

    Riquelme membuat kepulangannya menjadi permanen, mengukuhkan warisannya dalam tujuh tahun berikutnya sebagai simbol utama klub. Ketika ia akhirnya meninggalkan Boca untuk terakhir kalinya pada 2014, ia menolak untuk pernah turun sebagai lawan mereka. Sebaliknya, ia turun ke divisi dua untuk membantu klub masa kecilnya, Argentinos Juniors, meraih promosi kembali ke kasta tertinggi.

    Setelah mencapai itu, ia gantung sepatu. "Saya tidak ingin bermain melawan Boca," jelasnya. "Saat kami promosi, saya pensiun agar saya tidak perlu datang ke La Bombonera dengan mengenakan jersey tim lain."

    Karena kombinasi drama politik dan pandemi Covid-19, butuh delapan tahun hingga perkumpulan itu bisa berkumpul untuk perpisahan yang layak. Nama-nama seperti Messi, yang mempersingkat libur musim panasnya khusus untuk acara itu, Angel Di Maria, Pablo Aimar, Walter Samuel, dan Javier Saviola, serta rekan-rekannya di Boca seperti Mauricio Serna dan Hugo Ibarra, semuanya ikut ambil bagian.

    Mengambil mikrofon di tengah lapangan, sosok pemberontak yang biasanya tabah dan tertutup itu nyaris tak bisa menahan emosinya. "Saya cukup beruntung untuk masuk ke sebuah film pada 10 November 1996," kata Riquelme kepada penonton. "Hal terindah yang bisa terjadi pada seseorang."

    "Sejak kecil, saya tidak memimpikan apa pun selain menjadi pesepakbola," tambahnya. "Saya tidak akan pernah bisa cukup berterima kasih atas semua cinta yang kalian berikan kepada saya. Ayah saya membuat saya menjadi penggemar Boca Juniors, dan saya tahu saya akan mati sebagai penggemar Boca. Setiap hari saya bangun, saya meminta kepada Tuhan agar kami bisa terus memiliki hubungan ini, rasa hormat ini. Saya tidak bisa hidup tanpa kalian."

    Pada akhir tahun itu, Riquelme terpilih sebagai presiden Boca dengan 64,4 persen dari rekor 43.637 suara yang masuk. Boca Juniors, Argentina, sepakbola: semuanya tidak akan sama tanpa 'El Mudo'.