Juan Roman Riquelme: Pria yang membekukan waktu dan melampaui Diego Maradona sebagai legenda terbesar Boca Juniors

Bayang-bayang Maradona menyelimuti Riquelme setelah sang No.10 legendaris mundur, tetapi Carlos Bianchi memastikan sang wonderkid tetap bersinar. Saat datang sebagai pelatih Boca pada 1998, Bianchi menyadari perlunya membangun tim di sekitar Riquelme, dan keduanya membangun kepercayaan yang menjadi fondasi era keemasan klub.

"Dia memperlakukan saya dengan cara yang istimewa," kenang Riquelme kemudian. "Dia akan datang ke kamar saya saat tidak ada orang lain di sana. Saya punya hubungan yang sangat spesial dengannya."

Bianchi mengembalikan pujian itu kepada sang playmaker: "Ini salahnya. Fakta bahwa orang-orang mencintai kami adalah karena dia mengajari kami cara bersaing, cara menjadi lebih baik. Saya hanya harus mengucapkan terima kasih. Saya sangat mencintainya, saya merasa seperti bagian dari keluarganya."

Terlepas dari intensitas sepakbola yang terus meningkat pada masa itu, Riquelme mampu memperlambat dunia mengikuti temponya yang santai, seolah membekukan waktu di lapangan untuk menunggu pergerakan yang sempurna agar ia bisa melepaskan umpan mematikan. Jika umpan itu tidak tersedia, Riquelme akan melindungi bola dengan tubuhnya, memutar pinggulnya dan mengalirkan bola dari satu kaki ke kaki lainnya untuk menjauhkannya dari lawan, semuanya tampak dilakukan dalam satu gerakan mulus, sampai waktunya tiba untuk melepaskannya.

Mantan penyerang Real Madrid dan sesama orang Argentina, Jorge Valdano, menggambarkannya seperti ini: "Dia memilih jalur yang terbuka, timing yang tepat, umpan kepada pemain yang kakinya paling cocok dengan rekan-rekannya, tempo di setiap area lapangan yang dia tempati... Sungguh menyenangkan menyaksikan pemain dengan kecerdasan seperti dirinya, karena otaknya seolah menyimpan memori sepakbola sepanjang sejarah.

"Dia adalah pemain dari masa ketika hidup berjalan lambat dan kami mengeluarkan kursi ke jalan untuk mengobrol dengan tetangga. Ada sesuatu yang mendidik dari permainan Riquelme, seolah setiap kali dia menyentuh bola, permainan berhenti; seolah Riquelme mengetahui kebenaran-kebenaran sepakbola yang telah dilupakan."

Kehebatan itu paling terlihat lewat koneksi Riquelme dengan striker Martin Palermo, meski pada akhirnya hubungan itu juga memburuk.

"Dengan Roman, intinya adalah bergerak di belakang bek tengah, melakukan pergerakan saya sendiri yang dengan mudah membuat saya berhadapan satu lawan satu dengan kiper," kenang Palermo. "Itu juga datang dari pembicaraan soal itu dan begitu banyak latihan setiap hari sampai semuanya terhubung begitu saja."

Di bawah Bianchi, Boca tak terbendung. Mereka mendominasi di kompetisi domestik, menjuarai Apertura dan Clausura, sebelum mengalihkan bidikan mereka ke level kontinental.

Saat membawa Boca menjuarai Copa Libertadores 2000, Riquelme menampilkan sihir yang akan mendefinisikan kariernya. Dalam leg kedua perempat-final yang menegangkan melawan River Plate di La Bombonera, Riquelme menerima bola di sisi kanan dengan punggung menghadap gawang. Dalam satu gerakan cair, dia menggulirkan bola ke belakang melewati kedua kaki bek River, Mario Yepes, membuat pemain Kolombia itu benar-benar terpaku.

"Hari nutmeg itu luar biasa," kenang Riquelme bertahun-tahun setelah kemenangan 3-0 tersebut. "Clasico itu sesuatu yang benar-benar berbeda. Saya pernah bermain di laga Barcelona-Madrid, tetapi itu tidak sebanding. La Bombonera adalah satu-satunya stadion di dunia yang bergerak. Anda membawa kegembiraan ke dalam hidup orang-orang. Anda memenangi Clasico dan satu-satunya hal yang harus Anda bayar hanyalah bensin. Setelah itu, semua yang lain gratis."

Boca kemudian mengalahkan Palmeiras di final, tetapi mahakarya sesungguhnya datang pada akhir tahun itu ketika mereka menghadapi Real Madrid di Piala Interkontinental di Tokyo. Madrid telah memenangi dua dari tiga edisi terakhir Liga Champions dan memiliki skuad yang dihuni Iker Casillas, Roberto Carlos, Claude Makelele, Luis Figo, dan Raul.

Bencana menimpa Boca sebelum pertandingan di tengah kekhawatiran Riquelme akan melewatkan laga itu karena cedera lutut, tetapi ia meremehkan pentingnya dirinya dengan berkata: "Saya tidak berpikir tim bergantung pada saya. Saya yakin kami punya tim yang bagus." Ia sangat meremehkan pengaruhnya. Sepanjang 90 menit di Jepang, Riquelme menampilkan kelas master.

Setelah Palermo membuka skor pada menit ketiga lewat umpan silang Marcelo Delgado, Riquelme membantu menggandakan keunggulan mereka hampir seketika. Mengambil bola liar jauh di wilayah permainannya sendiri, ia melirik cepat ke depan dan melihat Palermo bergerak di sisi lapangan, lalu dengan santai mengirim bola jauh ke depan tepat ke jalur lari sang striker, memungkinkan Palermo melepaskan tembakan melewati Casillas yang masih remaja dan mengubah skor menjadi 2-0 hanya dalam enam menit.

Sepanjang sisa pertandingan, Riquelme pada dasarnya memainkan keep-away melawan juara Eropa. Gelandang revolusioner Madrid, Makelele, berkali-kali tertinggal olehnya.

Riquelme menggunakan tubuhnya, gerakan bahu yang tepat waktu, dan penguasaan sempurnanya atas 'la pausa' yang terkenal untuk membuat Madrid tak punya jawaban. Boca bertahan untuk menang 2-1, dan status Riquelme sebagai pemain kelas dunia kini tak terbantahkan. Ketika mereka lalu kembali mengangkat trofi itu pada tahun berikutnya, hal itu menandai era keemasan baru dalam sejarah klub.