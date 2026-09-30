Marcelo Neveleff dulunya harus mengatakan ‘ya’ untuk segalanya. Sekarang, ia bisa mengatakan ‘tidak.’

Ada masa ketika pelatih kepala Tim Nasional Putra Republik Dominika harus menyaksikan setiap detik dari setiap rekaman yang dikirim kepadanya oleh setiap pesepakbola berkewarganegaraan ganda yang memenuhi syarat. Rekaman itu datang dari mana-mana: Spanyol, Argentina, AS, berbagai wilayah di Amerika Selatan. Neveleff duduk dengan tekun, mencari sekilas kualitas, semacam percikan yang bisa memberi kontribusi bagi tim yang, sebelum penunjukannya, kalah dari tim seperti Guyana Prancis, tim yang saat ini bahkan tidak berada dalam peringkat atau berafiliasi dengan FIFA.

Untuk sementara waktu, ia adalah pelatih kepala, kepala pemandu bakat, perekrut, dan figur budaya utama dari sebuah tim nasional yang nyaris tidak menjadi bagian dari lanskap sepakbola. Belakangan ini, situasinya berbeda. Republik Dominika bukan kekuatan sepakbola dunia, setidaknya belum. Namun mereka berkembang sangat pesat dalam tiga tahun Neveleff menangani tim ini. Dan kerja keras dalam perekrutan, kepelatihan, serta keyakinan itu telah membuahkan hasil.

Dulu dipandang sebelah mata, Republik Dominika kini benar-benar menjadi kekuatan yang diperhitungkan di CONCACAF. Mereka memenangi dua laga pertama mereka di Nations League sejak promosi ke kasta tertinggi kompetisi itu tahun ini. Negara bisbol yang dulu tidak peduli pada sepakbola kini mulai percaya.

“Ini bukan kejutan,” kata Neveleff kepada GOAL. “Kami telah bekerja di sini selama tiga setengah tahun terakhir. Kami selalu percaya pada potensi dan talenta yang kami miliki di negara ini.”

Ujian berikutnya datang dengan taruhan yang lebih besar daripada sekadar sepakbola. Pertemuan hari Kamis dengan negara tetangga, Haiti, yang akan menjadi yang pertama dalam 13 tahun, akan menghidupkan kembali rivalitas yang melampaui lapangan dan menunjukkan seberapa jauh Republik Dominika telah berkembang.