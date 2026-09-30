'Jual warisan' - Bagaimana Republik Dominika bergerak melampaui bisbol untuk menjadi ancaman di CONCACAF jelang bentrokan rivalitas yang telah lama dinantikan dengan Haiti
Marcelo Neveleff dulunya harus mengatakan ‘ya’ untuk segalanya. Sekarang, ia bisa mengatakan ‘tidak.’
Ada masa ketika pelatih kepala Tim Nasional Putra Republik Dominika harus menyaksikan setiap detik dari setiap rekaman yang dikirim kepadanya oleh setiap pesepakbola berkewarganegaraan ganda yang memenuhi syarat. Rekaman itu datang dari mana-mana: Spanyol, Argentina, AS, berbagai wilayah di Amerika Selatan. Neveleff duduk dengan tekun, mencari sekilas kualitas, semacam percikan yang bisa memberi kontribusi bagi tim yang, sebelum penunjukannya, kalah dari tim seperti Guyana Prancis, tim yang saat ini bahkan tidak berada dalam peringkat atau berafiliasi dengan FIFA.
Untuk sementara waktu, ia adalah pelatih kepala, kepala pemandu bakat, perekrut, dan figur budaya utama dari sebuah tim nasional yang nyaris tidak menjadi bagian dari lanskap sepakbola. Belakangan ini, situasinya berbeda. Republik Dominika bukan kekuatan sepakbola dunia, setidaknya belum. Namun mereka berkembang sangat pesat dalam tiga tahun Neveleff menangani tim ini. Dan kerja keras dalam perekrutan, kepelatihan, serta keyakinan itu telah membuahkan hasil.
Dulu dipandang sebelah mata, Republik Dominika kini benar-benar menjadi kekuatan yang diperhitungkan di CONCACAF. Mereka memenangi dua laga pertama mereka di Nations League sejak promosi ke kasta tertinggi kompetisi itu tahun ini. Negara bisbol yang dulu tidak peduli pada sepakbola kini mulai percaya.
“Ini bukan kejutan,” kata Neveleff kepada GOAL. “Kami telah bekerja di sini selama tiga setengah tahun terakhir. Kami selalu percaya pada potensi dan talenta yang kami miliki di negara ini.”
Ujian berikutnya datang dengan taruhan yang lebih besar daripada sekadar sepakbola. Pertemuan hari Kamis dengan negara tetangga, Haiti, yang akan menjadi yang pertama dalam 13 tahun, akan menghidupkan kembali rivalitas yang melampaui lapangan dan menunjukkan seberapa jauh Republik Dominika telah berkembang.
'Butuh banyak upaya untuk meyakinkan'
Sebenarnya, ini terlihat sangat mirip dengan jenis perkembangan yang tepat bagi sebuah negara kecil dalam sepakbola internasional. RD bisa mengandalkan populasi lokal berjumlah 11 juta orang, serta diaspora hampir tiga juta orang, dengan porsi signifikan tinggal di Amerika Serikat. Namun, secara historis, tidak banyak dari mereka yang terlalu sering bermain sepakbola. Memang, ini adalah negara bisbol sepenuhnya. RD selalu mampu melahirkan atlet. Tetapi pesepakbola? Tidak terlalu.
Christian Polanco, kelahiran RD tetapi berbasis di New York dan salah satu pembawa acara podcast The Cooligans, ingat menjadi bagian dari minoritas ketika menyukai sepakbola. Ia tumbuh besar dengan melihat para tetangganya memukul tutup botol susu dengan gagang sapu, mencoba melatih ayunan bisbol mereka.
“Ini bukan olahraga yang dominan, dan dibutuhkan banyak upaya untuk meyakinkan publik agar mereka mendukung dan tertarik pada olahraga ini. Ini mirip dengan saat MLS dimulai [di Amerika Serikat]. Anda harus melakukan pekerjaannya, benar-benar turun ke lapangan, membangun akar rumput, membuat orang-orang sekadar sadar akan olahraga ini,” kata Polanco.
Seorang manajer baru tidak akan bisa mengubah itu dalam semalam. Namun, Neveleff tahu ada talenta yang bisa ditemukan; dia hanya harus mencarinya.
Dan dari situlah dimulai misi pemantauan bakat besar-besaran. Pertama, pencarian dilakukan di dalam negeri. Divisi teratas RD, Liga Dominicana de Fútbol, kecil tetapi terus berkembang, menjadi tempat bagi permata tersembunyi yang bisa dikembangkan menjadi pemain internasional.
"Itu bukan sesuatu yang hanya sebatas kata-kata"
Setelah itu, fokus beralih ke diaspora. Harus diakui, ada beberapa nama yang lebih jelas terlihat dalam daftar. Yang pertama? Junior Firpo, bek sayap kelahiran Santo Domingo yang pernah terdaftar di Real Betis dan Barcelona. Ia mewakili Spanyol di level tim nasional kelompok umur, tetapi Neveleff meyakinkan bek kiri yang rajin membantu serangan itu bahwa ia bisa menjadi figur sentral dalam sebuah pergerakan.
Bahkan itu pun tidak mudah. Mula-mula, ia melakukan panggilan telepon. Lalu, kunjungan langsung memastikan kesepakatan.
“Pertama-tama saya berbicara kepada mereka dengan hati saya karena saya ingin memastikan bahwa mereka tahu mereka diinginkan di sini,” jelas Neveleff. “Itu nyata. Itu bukan sesuatu yang hanya sebatas kata-kata.”
Yang lain kemudian menyusul. Gelandang bertahan tangguh Pablo Rosario, yang menggunakan one-time switch untuk meninggalkan setup Tim Nasional Belanda, menjadi berikutnya. Mariano Diaz adalah kepingan ketiga yang ajaib dalam teka-teki ini. Ia belum memainkan laga klub selama 303 hari ketika Neveleff memasukkannya ke skuad untuk laga persahabatan pada Maret 2025. Diaz mencetak gol dalam kemenangan 2-0. Tiba-tiba, tim nasional ini memiliki tulang punggung yang kuat.
Lompat ke jeda internasional ini, dan DR kini memiliki selusin pemain berbasis di Eropa dalam daftar mereka, plus segelintir lainnya dari berbagai belahan dunia.
"Kami memiliki semua orang yang selalu kami inginkan"
Neveleff, meski menghabiskan sebagian besar masa dewasanya di Amerika Serikat, tampak sebagai sosok yang tepat untuk pekerjaan itu. Lahir di Argentina tetapi berkembang melalui sistem kepelatihan AS, ia memiliki rekam jejak yang bagus dalam bekerja dengan pemain muda di Orlando City, New England Revolution, dan tim nasional junior AS. Republik Dominika menginginkannya sejak 2019, tetapi ia menolak pekerjaan itu, dan memilih bertahan bersama New England.
Ketika mereka kembali datang pada 2023, waktunya sudah tepat. Ia siap untuk tantangan baru. Dan mungkin yang lebih penting, pengalamannya di AS bisa diterapkan di tempat lain.
“Saya pada dasarnya adalah bagian dari pembangunan atau awal mula akademi pengembangan di AS. Saya melihat seluruh perkembangannya di sana, dan ketika saya datang ke negara ini, saya melihat bahwa kami akan mampu mereplikasi model itu dan cara kami perlu melakukan segala sesuatunya,” kata Neveleff.
Yang paling utama di antara itu? Sederhananya, ia harus menyusun rencana dan menjual mimpinya.
“Ketika mereka melihat bahwa ada organisasi, ada rencana, mereka bersedia datang. Syukurlah kami memiliki semua orang yang selalu kami inginkan di tim nasional,” kata Neveleff.
Membuat Meksiko meminta maaf
Dan kemudian, dengan skuad yang diperbarui, datanglah sepak bolanya. DR melaju di Nations League B pada 2024 dengan menjadi juara Grup D. Mereka mencetak 27 gol dalam enam pertandingan. Penyerang veteran Dorny Romero, salah satu rekrutan asing Neveleff, memborong 10 di antaranya, lebih banyak daripada siapa pun di liga tersebut. Itu membuat mereka merebut tempat di Gold Cup.
Mereka tampil begitu baik sampai Meksiko harus meminta maaf. DR adalah debutan Gold Cup. Setelah menonton rekaman untuk mempersiapkan laga pembuka mereka, manajer Javier Aguirre mengakui bahwa DR bukan lagi sekadar negara bisbol, seperti yang ia kira.
"Kalau saya harus jujur, saya ingat ketika masih menjadi pemain muda bertahun-tahun lalu, Republik Dominika tidak punya visibilitas dalam sepak bola," katanya, menurut The Athletic. "Negara itu dikenal karena bisbol dan orang-orangnya yang sangat baik. Saya harus meminta maaf karena saya menonton rekamannya dan mereka bagus. Mereka benar-benar kompetitif, dan mereka tidak datang ke sini hanya untuk sekadar meramaikan turnamen."
Ini adalah negara sepak bola yang sesungguhnya. Dan mereka menunjukkan performa yang baik.
DR gagal lolos dari grup mereka di Gold Cup, tetapi meraih satu poin yang terhormat dari Suriname dan kalah di menit-menit akhir dari Meksiko maupun Kosta Rika. Namun, itu adalah awal dari sesuatu, jauh dari akhir. Para suporter juga mengetahuinya.
"Penampilan di Gold Cup melakukan dua hal. Itu membuat publik bersemangat terhadap olahraga ini, dan kemudian juga memberi tahu para pemain berkewarganegaraan ganda: kami punya sesuatu yang nyata sedang berjalan di sini," kata Polanco. "Kami mencetak dua gol melawan Meksiko. Ada peluang yang nyata."
Lagi pula, menang, atau setidaknya berkembang, memang membantu.
"Penggemar olahraga ingin ikut naik kereta ketika tim-tim sedang menang. Itulah kenyataannya. Dan itulah yang saya katakan kepada federasi dan semua orang di sini," jelas Neveleff.
Soal kemenangan itu, ya. Nah, DR masuk ke Nations League A dengan mulus secara luar biasa. Nikaragua dan Trinidad and Tobago sama-sama sudah disingkirkan, yang pertama berkat gol kemenangan pada menit ke-97 yang membuat Presiden Luis Abinader menunjukkan dukungannya di media sosial. Pulau Karibia ini, atau lebih tepatnya separuhnya, kini menyingkirkan tim-tim yang dulu hanya bisa mereka impikan untuk dikalahkan.
"Itu akan menjadi pertandingan yang sangat sulit"
Dan sekarang, Haiti. Hubungan antara kedua negara ini, setidaknya, sangat kompleks. Secara historis, keduanya dipersatukan oleh antagonisme terhadap penjajah Eropa. Namun, keduanya juga pernah berperang pada berbagai periode sepanjang sejarah. Ada arus bawah rasisme yang tidak nyaman dan benturan budaya antara dua negara yang berbagi pulau yang sama.
“Saya benci cara orang-orang di Republik Dominika memperlakukan warga Haiti seperti warga kelas dua,” kata Polanco. “Dari perspektif sepak bola, kami punya beberapa pemain yang sebanding dan bisa bersaing.”
Mereka belum bertemu di lapangan sejak 2013. Kamis akan menjadi pembaruan rivalitas yang telah membara selama beberapa dekade.
“Kami sudah mengamati [Haiti]. Mereka sangat, sangat kuat, tetapi kami terus berkembang. Kami punya mentalitas bahwa kami bisa bersaing, dan kami bisa mengalahkan mereka. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat berat,” kata Neveleff.
Haiti lolos ke Piala Dunia 2026. Neveleff yakin Republik Dominika bisa mencapai pencapaian serupa. Mereka juga melakukan pemantauan besar-besaran dan memanggil pemain dari berbagai tempat. Ini adalah model yang berhasil.
Membuktikan bahwa mereka bisa melakukan hal yang sama akan membuat semua jawaban ya, tidak, dan malam-malam larut dengan mata kabur saat mencari pesepak bola terasa sepadan.
“Yang perlu saya jual adalah warisan yang akan mereka tinggalkan. Semua orang ingin menjalani hidup ini dan meninggalkan sesuatu ketika mereka sudah tiada,” kata Neveleff.
Warisan itu bisa saja sedang terbentuk secara nyata saat ini.