Marcelo Neveleff dulu harus mengatakan ‘ya’ untuk segala hal. Sekarang, ia bisa mengatakan ‘tidak.’

Ada masa ketika pelatih kepala Tim Nasional Putra Republik Dominika harus menyaksikan setiap detik dari setiap rekaman yang dikirim kepadanya oleh setiap pesepakbola berkewarganegaraan ganda yang memenuhi syarat. Rekaman itu datang dari mana-mana: Spanyol, Argentina, Amerika Serikat, berbagai wilayah di Amerika Selatan. Neveleff duduk dengan tekun, mencari secercah kualitas, semacam percikan yang bisa memberi kontribusi bagi tim yang, sebelum ia ditunjuk, kalah dari tim seperti Guyana Prancis, tim yang saat ini bahkan tidak berperingkat atau berafiliasi dengan FIFA.

Untuk sementara waktu, Marcelo Neveleff adalah pelatih kepala, kepala pemandu bakat, perekrut, dan figur panutan budaya dari tim nasional yang nyaris tak menjadi bagian dari lanskap sepakbola. Hari-hari ini, situasinya berbeda. Republik Dominika bukan kekuatan sepakbola dunia, setidaknya belum. Namun, mereka berkembang pesat dalam tiga tahun Neveleff menangani tim ini. Dan kerja keras dalam perekrutan, kepelatihan, serta keyakinan akhirnya membuahkan hasil.

Dulu hanya dianggap pelengkap, Republik Dominika kini benar-benar diperhitungkan di CONCACAF. Mereka memenangi dua laga pertama mereka di Nations League setelah promosi ke divisi teratas kompetisi itu tahun ini. Negara bisbol yang dulu tidak peduli pada sepakbola kini mulai percaya.

“Ini bukan kejutan,” kata Neveleff kepada GOAL. “Kami telah bekerja di sini selama tiga setengah tahun terakhir. Kami selalu percaya pada potensi dan bakat yang kami miliki di negara ini.”

Ujian berikutnya datang dengan taruhan lebih dari sekadar sepakbola. Pertemuan hari Kamis melawan negara tetangga, Haiti, yang akan menjadi pertemuan pertama mereka dalam 13 tahun, akan menghidupkan kembali rivalitas yang melampaui lapangan dan menunjukkan seberapa jauh Republik Dominika telah berkembang.