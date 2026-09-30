'Jual warisan' - Bagaimana Republik Dominika bergerak melampaui bisbol untuk menjadi ancaman CONCACAF menjelang bentrokan rivalitas yang telah lama dinantikan dengan Haiti
Marcelo Neveleff dulu harus mengatakan ‘ya’ untuk segala hal. Sekarang, ia bisa mengatakan ‘tidak.’
Ada masa ketika pelatih kepala Tim Nasional Putra Republik Dominika harus menyaksikan setiap detik dari setiap rekaman yang dikirim kepadanya oleh setiap pesepakbola berkewarganegaraan ganda yang memenuhi syarat. Rekaman itu datang dari mana-mana: Spanyol, Argentina, Amerika Serikat, berbagai wilayah di Amerika Selatan. Neveleff duduk dengan tekun, mencari secercah kualitas, semacam percikan yang bisa memberi kontribusi bagi tim yang, sebelum ia ditunjuk, kalah dari tim seperti Guyana Prancis, tim yang saat ini bahkan tidak berperingkat atau berafiliasi dengan FIFA.
Untuk sementara waktu, Marcelo Neveleff adalah pelatih kepala, kepala pemandu bakat, perekrut, dan figur panutan budaya dari tim nasional yang nyaris tak menjadi bagian dari lanskap sepakbola. Hari-hari ini, situasinya berbeda. Republik Dominika bukan kekuatan sepakbola dunia, setidaknya belum. Namun, mereka berkembang pesat dalam tiga tahun Neveleff menangani tim ini. Dan kerja keras dalam perekrutan, kepelatihan, serta keyakinan akhirnya membuahkan hasil.
Dulu hanya dianggap pelengkap, Republik Dominika kini benar-benar diperhitungkan di CONCACAF. Mereka memenangi dua laga pertama mereka di Nations League setelah promosi ke divisi teratas kompetisi itu tahun ini. Negara bisbol yang dulu tidak peduli pada sepakbola kini mulai percaya.
“Ini bukan kejutan,” kata Neveleff kepada GOAL. “Kami telah bekerja di sini selama tiga setengah tahun terakhir. Kami selalu percaya pada potensi dan bakat yang kami miliki di negara ini.”
Ujian berikutnya datang dengan taruhan lebih dari sekadar sepakbola. Pertemuan hari Kamis melawan negara tetangga, Haiti, yang akan menjadi pertemuan pertama mereka dalam 13 tahun, akan menghidupkan kembali rivalitas yang melampaui lapangan dan menunjukkan seberapa jauh Republik Dominika telah berkembang.
'Butuh banyak upaya meyakinkan'
Sebenarnya, ini sangat mirip dengan jenis perkembangan yang tepat bagi negara kecil dalam sepak bola internasional. DR bisa memanfaatkan populasi lokal berjumlah 11 juta, serta diaspora hampir tiga juta orang, dan sebagian besar dari mereka tinggal di Amerika Serikat. Namun, secara historis, tidak banyak dari mereka yang terlalu sering bermain sepak bola. Memang, ini adalah negara bisbol sepenuhnya. DR selalu mampu melahirkan atlet. Tapi pesepak bola? Tidak terlalu.
Christian Polanco, kelahiran DR tetapi berbasis di New York dan salah satu pembawa acara podcast The Cooligans, ingat pernah menjadi bagian dari minoritas dalam hal menyukai sepak bola. Ia tumbuh besar dengan melihat para tetangganya memukul tutup botol susu dengan gagang sapu, berusaha melatih ayunan bisbol mereka.
“Ini bukan olahraga yang dominan, dan butuh banyak upaya meyakinkan publik agar mereka mau ikut terlibat dan tertarik pada olahraga ini. Ini mirip seperti saat MLS dimulai [di Amerika Serikat]. Anda harus melakukan pekerjaannya, benar-benar turun ke lapangan, membangun dari akar rumput, membuat orang-orang setidaknya sadar akan olahraga ini,” kata Polanco.
Manajer baru tidak bisa mengubah itu dalam semalam. Namun, Neveleff tahu bahwa ada bakat yang bisa ditemukan; ia hanya harus mencarinya.
Dan dari situlah dimulai misi pencarian bakat besar-besaran. Mula-mula, pencarian dilakukan ke dalam. Kompetisi kasta teratas DR, Liga Dominicana de Fútbol, memang kecil tetapi terus membaik, sebuah tempat bagi permata tersembunyi yang bisa dikembangkan menjadi pemain internasional.
"Itu bukan sesuatu yang hanya sebatas kata-kata"
Setelah itu, fokus beralih ke diaspora. Memang, ada beberapa nama yang lebih menonjol dalam daftar tersebut. Yang pertama? Junior Firpo, bek sayap kelahiran Santo Domingo yang pernah terdaftar di Real Betis dan Barcelona. Ia pernah mewakili Spanyol di level tim nasional kelompok umur, tetapi Neveleff meyakinkan bek kiri agresif itu bahwa ia bisa menjadi figur sentral dalam sebuah pergerakan.
Bahkan itu pun tidak mudah. Pertama, ia melakukan panggilan telepon. Lalu, kunjungan langsung memastikan kesepakatan itu.
"Pertama-tama saya berbicara kepada mereka dengan hati saya karena saya ingin memastikan bahwa mereka tahu mereka diinginkan di sini," jelas Neveleff. "Itu konkret. Itu bukan sesuatu yang hanya sebatas kata-kata."
Yang lain kemudian mengikuti. Gelandang bertahan tangguh Pablo Rosario, yang menggunakan one-time switch untuk meninggalkan setup Tim Nasional Belanda, menjadi berikutnya. Mariano Diaz menjadi kepingan ketiga yang ajaib dalam teka-teki ini. Ia belum memainkan pertandingan klub selama 303 hari ketika Neveleff memasukkannya ke skuad untuk laga persahabatan pada Maret 2025. Diaz mencetak gol dalam kemenangan 2-0. Tiba-tiba, tim nasional ini memiliki tulang punggung yang kuat.
Lompat ke jeda internasional kali ini, dan DR kini memiliki selusin pemain yang berbasis di Eropa dalam rosternya, ditambah beberapa lainnya dari berbagai belahan dunia.
"Kami memiliki semua orang yang selalu kami inginkan"
Neveleff, meski menghabiskan sebagian besar kehidupan dewasanya di Amerika Serikat, tampak sebagai sosok yang tepat untuk pekerjaan ini. Lahir di Argentina tetapi berkembang lewat sistem kepelatihan AS, ia memiliki rekam jejak bagus dalam bekerja dengan pemain muda di Orlando City, New England Revolution, dan tim nasional kelompok umur AS. DR menginginkannya sejak 2019, tetapi ia menolak pekerjaan itu, dan memilih tetap bersama New England.
Ketika mereka kembali pada 2023, waktunya sudah tepat. Ia siap untuk tantangan baru. Dan mungkin yang lebih penting, pengalamannya di AS bisa diterapkan di tempat lain.
“Saya pada dasarnya merupakan bagian dari proses pembangunan atau awal dari akademi pengembangan di AS. Saya melihat seluruh perkembangannya di sana, dan ketika saya datang ke negara ini, saya melihat bahwa kami akan mampu mereplikasi model itu dan cara kami perlu melakukan berbagai hal,” kata Neveleff.
Yang paling utama? Sederhananya, ia harus menyusun rencana dan menjual mimpi itu.
“Ketika mereka melihat ada organisasi, ada rencana, mereka bersedia datang. Syukurlah kami memiliki semua orang yang selalu kami inginkan di tim nasional,” kata Neveleff.
Membuat Meksiko meminta maaf
Dan kemudian, dengan skuad yang telah diperbarui, datanglah sepak bolanya. RD melaju mulus di Nations League B pada 2024 dengan menjadi juara Grup D. Mereka mencetak 27 gol dalam enam pertandingan. Penyerang veteran Dorny Romero, salah satu rekrutan asing Neveleff, memborong 10 di antaranya, lebih banyak daripada pemain lain mana pun di liga itu. Hasil tersebut membawa mereka lolos ke Gold Cup.
Mereka tampil begitu bagus sampai Meksiko harus meminta maaf. RD adalah debutan di Gold Cup. Setelah menonton rekaman untuk mempersiapkan laga pembuka mereka, pelatih Javier Aguirre mengakui bahwa RD bukan lagi sekadar negara bisbol, seperti yang ia kira.
"Kalau saya harus jujur, saya ingat ketika masih menjadi pemain muda bertahun-tahun lalu, Republik Dominika tidak punya daya tarik dalam sepak bola," katanya, menurut The Athletic. "Negara itu dikenal karena bisbol dan orang-orangnya yang sangat baik. Saya harus meminta maaf karena saya menonton rekamannya dan mereka bagus. Mereka benar-benar kompetitif, dan mereka tidak datang ke sini sekadar untuk melengkapi jumlah peserta."
Ini adalah negara sepak bola yang sesungguhnya. Dan mereka memberi kesan yang baik.
RD gagal lolos dari grup mereka di Gold Cup, tetapi mampu merebut satu poin yang patut dihormati dari Suriname dan kalah pada menit-menit akhir dari Meksiko maupun Kosta Rika. Namun, itu adalah awal dari sesuatu, jauh dari akhir. Para penggemar juga tahu itu.
“Penampilan di Gold Cup melakukan dua hal. Itu membuat publik bersemangat terhadap olahraga ini, dan juga memberi tahu para pemain berkewarganegaraan ganda: kami sedang membangun sesuatu yang nyata di sini,” kata Christian Polanco, pembawa acara podcast sepak bola kelahiran RD The Cooligans. “Kami mencetak dua gol melawan Meksiko. Ada peluang yang nyata.”
Lagipula, menang, atau setidaknya berkembang, memang membantu.
“Penggemar olahraga ingin ikut mendukung ketika tim-tim menang. Itu kenyataannya. Dan itulah yang saya katakan kepada federasi dan semua orang di sini,” jelas Neveleff.
Soal kemenangan itu, ya. Nah, RD beradaptasi dengan sangat mulus di Nations League A. Nikaragua dan Trinidad dan Tobago sama-sama sudah disingkirkan, yang pertama berkat gol kemenangan pada menit ke-97 yang membuat Presiden Luis Abinader menunjukkan dukungannya di media sosial. Pulau Karibia ini, atau lebih tepatnya setengahnya, sedang menyingkirkan tim-tim yang dulu hanya bisa mereka impikan untuk dikalahkan.
"Ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit"
Dan sekarang, Haiti. Hubungan antara kedua negara itu, setidaknya, sangat kompleks. Secara historis, keduanya dipersatukan oleh antagonisme terhadap penjajah Eropa. Namun, mereka juga pernah berperang pada berbagai titik sepanjang sejarah. Ada arus bawah rasisme yang tidak nyaman dan benturan budaya antara dua negara yang berbagi pulau yang sama.
“Saya benci cara di Republik Dominika mereka memperlakukan warga Haiti seperti warga kelas dua,” kata Polanco. “Dari perspektif sepakbola, kami punya beberapa pemain yang sebanding dan bisa bersaing.”
Mereka belum bertemu di lapangan sejak 2013. Kamis akan menjadi pembaruan dari rivalitas yang telah membara selama beberapa dekade.
“Kami sudah memantau [Haiti]. Mereka sangat, sangat kuat, tetapi kami berkembang. Kami punya mentalitas bahwa kami bisa bersaing, dan kami bisa mengalahkan mereka. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit,” kata Neveleff.
Haiti lolos ke Piala Dunia 2026. Neveleff yakin DR bisa mencapai pencapaian serupa. Mereka juga banyak melakukan pemantauan dan memanggil pemain dari berbagai tempat. Ini adalah model yang berhasil.
Membuktikan bahwa mereka bisa melakukan hal yang sama akan membuat semua jawaban ya, jawaban tidak, dan malam-malam larut dengan mata buram saat mencari pesepakbola terasa sepadan.
“Yang perlu saya jual adalah warisan yang akan mereka tinggalkan. Semua orang ingin menjalani hidup ini dan meninggalkan sesuatu ketika mereka sudah tiada,” kata Neveleff.
Warisan itu bisa saja sedang terbentuk secara nyata saat ini.