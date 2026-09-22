Jose Mourinho memainkan semua jurus lamanya, tetapi harapan Real Madrid untuk menjuarai La Liga sudah nyaris berakhir
Pada 2010, setelah laga antara Real Madrid dan Sevilla, Jose Mourinho datang ke konferensi pers pasca-pertandingan dengan membawa daftar 13 dugaan kesalahan yang dibuat wasit, Clos Gomez. Sementara itu pada 2026, di Metropolitano pada Minggu, setelah kekalahan derby yang menyedihkan dari rival sekota Atletico, pelatih asal Portugal itu hanya mempersoalkan dua keputusan, tetapi pada kesempatan ini ia membawa selembar kertas A4 yang dihiasi beberapa tangkapan layar berwarna untuk mendukung serangannya terhadap perangkat pertandingan.
"Kami seharusnya bisa saja melewatkan konferensi pers ini karena cerita pertandingan ada tepat di sini," kata Mourinho kepada para wartawan, sambil menunjuk lembar kertasnya, yang menampilkan gambar tekel Lee Kang-In terhadap Federico Valverde, dan tekel Cristian Romero terhadap Jude Bellingham. "Itu dua kartu merah yang jelas.
"Tetapi saya hanya harus memeluk para pemain saya, yang memainkan babak pertama dengan sangat bagus, penuh kualitas dan karakter. Dan selain Atletico, pihak yang seharusnya senang adalah [Komite Teknis Wasit]."
Dalam hal itu, ini terasa seperti Mourinho versi klasik, "master sialan" dalam manipulasi media dan pengalihan isu, memanfaatkan rasa ketidakadilan yang dirasakan untuk menciptakan mentalitas terkepung di dalam skuadnya dan, yang lebih penting, mengalihkan perhatian dari penampilan yang cukup menyedihkan. Namun, meski pendekatan seperti itu mungkin berhasil 16 tahun lalu, setidaknya untuk sementara, hanya ada sangat sedikit bukti yang menunjukkan bahwa hal itu akan berhasil lagi.
Kehancuran yang bisa diprediksi
Mourinho dan presiden Real Madrid Florentino Perez selalu menggambarkan perpisahan mereka pada 2013 sebagai perpisahan yang baik-baik saja, dan mungkin memang begitu bagi mereka. Namun, bagi semua orang lain di dalam dan sekitar klub, itu adalah perpisahan yang pahit, hubungan yang toksik dan berlangsung jauh terlalu lama.
Pemenang Liga Champions dua kali itu telah meneken kontrak baru setelah membawa Madrid meraih gelar La Liga pada 2012, tetapi memasuki pertengahan musim berikutnya, Mourinho menghadapi pemberontakan, setelah kehilangan dukungan dari beberapa figur kunci di ruang ganti. Pada dasarnya, hampir semua orang sudah muak dengan Mourinho dan metodenya.
Namun, Perez tidak pernah berhenti mencintai 'Special One'-nya dan berulang kali memainkan gagasan untuk membawanya kembali ke Bernabeu sebelum akhirnya menjalankan rencana buruknya pada musim panas ini.
Itu adalah, seperti yang kami tulis bahkan sebelum penunjukan itu dikonfirmasi, tindakan putus asa murni dari sang presiden, 'mirip menuangkan bensin ke api di tempat sampah', yang membuat kehancuran pada Minggu sepenuhnya bisa diprediksi.
Lebih tua, tapi tidak lebih bijak
Dalam beberapa tahun terakhir, Mourinho terus mengklaim dirinya sudah lebih tenang, dengan menegaskan bahwa dia tidak lagi seagresif dulu. Sebagai contoh, dalam konferensi pers pertamanya sebagai pelatih baru Roma pada 2021, dia mengatakan dirinya sudah matang, bahwa dia tidak lagi mencari masalah, sebelum kemudian menghabiskan sebagian besar dari tiga tahun masa baktinya di Stadio Olimpico dengan menyerang wasit, dan kadang-kadang bahkan di area parkir setelah pertandingan.
Dalam konteks itu, gagasan bahwa kita mungkin akan melihat Mourinho yang lebih tenang dan lebih kalem di Madrid sejak awal memang absurd, terutama karena dia kembali ke klub yang mendorong dan memupuk teori konspirasi. Memang, Real tidak butuh waktu lama untuk menunjukkan dukungan penuh mereka kepada pelatihnya setelah kekalahan dari Atletico, dengan judul laporan pertandingan resmi klub berbunyi, 'Penampilan perwasitan yang mengerikan menentukan derby'.
Di tengah kontroversi yang dipicu oleh komentar Mourinho, Madrid juga menegaskan kepada Diario AS bahwa sang pelatih adalah 'suara yang diberi wewenang' dalam semua hal yang berkaitan dengan tim utama, yang secara efektif menjadi juru bicara tidak resmi, dan tidak diragukan lagi bahwa sebagian basis suporter menyerap habis semua yang dia katakan setelah derby, mengingat banyak pendukung sudah lama meyakini klub mereka sebagai korban dari plot yang dipimpin La Liga untuk mencegah mereka memenangi gelar.
Namun, menariknya, media yang berbasis di Madrid tidak lagi menelan cerita yang dijual Mourinho.
'Kurangnya kesadaran taktis'
Meski ada kesepakatan luas bahwa Lee seharusnya dikeluarkan karena tekel dengan pul sepatu terangkat terhadap Valverde, yang membuat pergelangan kaki pemain Uruguay itu membengkak parah, konsensus umum menyebut tim yang tepatlah yang menang.
"Real Madrid mengatakan semuanya dipengaruhi wasit Miguel Angel Ortiz Arias, tetapi pada titik mana pun tim asuhan Mourinho tidak memberi kesan bahwa mereka mengendalikan pertandingan," tulis Jose Felix Diaz di AS. "Sejak menit pembuka, Atletico bermain dengan intensitas yang lebih besar."
Roberto Gomez bahkan melangkah lebih jauh di podcast Radio MARCA 'La Tribu', dengan berargumen bahwa Mourinho kini sudah tidak lagi cukup mumpuni di Madrid. "Pelatih itu kewalahan oleh situasi ini," kata jurnalis itu. "Dia kembali ke taktik klasiknya, yaitu mengeluhkan wasit dan faktor-faktor lain untuk membenarkan ketiadaan pemahaman taktisnya secara total."
Tentu saja, ketiadaan rencana yang terlihat jelas, selain mencoba mengalirkan bola kepada Kylian Mbappe, merupakan aspek yang sangat mengkhawatirkan dari start terburuk Madrid di musim La Liga dalam lima tahun terakhir. Sudah sangat jelas bahwa terlepas dari semua uang yang dihabiskan pada musim panas, komposisi lini tengah Mourinho sepenuhnya keliru, karena Aurelien Tchouameni dan Valverde sama sekali tidak memiliki jangkauan umpan yang dibutuhkan untuk mengendalikan pertandingan.
Adapun di lini belakang, kartu merah Dean Huijsen saat melawan Atletico menegaskan bahwa terlepas dari semua atributnya, bek tengah muda itu tetap sangat rentan melakukan kesalahan. Jadi, menempatkan Ibrahima Konate, mantan liabilitas Liverpool, di sampingnya sama saja dengan mengundang masalah.
'Tidak memainkan sepakbola jenis apa pun'
Mourinho, seperti setiap pelatih baru, jelas layak mendapat lebih dari tujuh pertandingan untuk membuktikan dirinya, tetapi beban itu memang ada padanya untuk 'membuktikan dirinya'. Ia mungkin salah satu pelatih tersukses sepanjang masa, tetapi dalam satu dekade terakhir ia hanya memberikan sedikit bukti yang menunjukkan bahwa ia masih mampu tampil luar biasa di level tertinggi.
Sepakbola sudah bergerak maju sejak terakhir kali ia menjuarai liga pada 2015, tetapi filosofi permainan Mourinho yang negatif dan reaktif tetap berakar di masa lalu, membuatnya terlihat seperti bintang rock yang menua dan hanya terus mengulang semua lagu hits terbesarnya karena sudah bertahun-tahun tidak menghasilkan sesuatu yang patut diperhatikan.
Mungkin yang paling mengkhawatirkan, kekuatan motivasi yang selama ini menjadi ciri khasnya juga tampak telah meninggalkannya, dengan David Sanchez dari MARCA menunjukkan bahwa Mourinho tampak sama "tidak mampu meyakinkan para penyerang untuk menekan dan berlari" seperti dua pendahulunya yang terbaru, Xabi Alonso dan Alvaro Arbeloa.
Baik Mbappe maupun Vinicius Junior tampil anonim di Metropolitano, dengan bukti keterlibatan mereka baru terlihat setelah pertandingan lewat heat map yang mengungkap bahwa mereka menempati posisi yang sama sedemikian rupa sehingga nomor 7 milik pemain Brasil itu mustahil terlihat karena hampir sepenuhnya tertutup oleh nomor 10 milik Mbappe.
Konsekuensi yang tak terelakkan dari memainkan pasangan itu di lini serang membuat Real Madrid terlihat tidak seimbang dan kurang padu, sama seperti saat mereka menjalani dua musim sebelumnya tanpa trofi. "Saya tidak tahu apakah Mourinho adalah masalahnya, tetapi yang jelas saat ini ia bukan solusi," tambah Sanchez. "Fans Madrid harus memahami, dan melihat, seperti semua orang lainnya, bahwa tim mereka tidak memainkan sepakbola seperti apa pun."
Memainkan permainan yang berbeda
Karena itu, akan menarik untuk melihat langkah apa yang diambil Mourinho setelah jeda internasional karena Madrid, dalam kondisi mereka saat ini, sama sekali tidak terlihat mampu bersaing memperebutkan gelar. Kekalahan di derby pada hari Minggu berarti Real yang berada di peringkat keempat sudah tertinggal enam poin dari juara bertahan Barcelona racikan Hansi Flick yang sangat produktif, yang harus mereka hadapi di Camp Nou dalam waktu kurang dari sebulan.
Seperti yang ditulis Juan Ignacio Garcia-Ochoa di MARCA, "Menganggap Madrid ini bisa menantang Barca membutuhkan keyakinan besar yang tidak ingin dimiliki para suporter. Kedua tim memainkan gaya sepakbola yang berbeda. Faktanya, mereka tampak hidup di dunia yang berbeda."
Mourinho bersikeras bahwa Madrid bisa menjuarai La Liga, tetapi hanya "jika mereka membiarkan kami bersaing dalam kondisi yang setara" dan "dalam keadaan normal", yang sekali lagi membuatnya terdengar seperti seseorang yang menyiapkan alasan lebih awal. Ia memang menambahkan, "Ini bukan soal bagaimana semuanya dimulai, melainkan bagaimana semuanya berakhir."
Namun, saat ini periode keduanya di Madrid tampak ditakdirkan berakhir sama seperti yang pertama, lebih cepat dari semestinya, dan di tengah permusuhan total, karena sementara kemampuan Mourinho mengoperasikan printer mungkin telah berkembang selama 16 tahun terakhir, taktiknya tidak.