Jose Mourinho memainkan semua jurus lamanya, tetapi harapan Real Madrid untuk menjuarai La Liga sudah nyaris berakhir

Pada 2010, setelah laga antara Real Madrid dan Sevilla, Jose Mourinho datang ke konferensi pers pasca-pertandingan dengan membawa daftar 13 dugaan kesalahan yang dibuat wasit, Clos Gomez. Sementara itu pada 2026, di Metropolitano pada Minggu, setelah kekalahan derby yang menyedihkan dari rival sekota Atletico, pelatih asal Portugal itu hanya mempersoalkan dua keputusan, tetapi pada kesempatan ini ia membawa selembar kertas A4 yang dihiasi beberapa tangkapan layar berwarna untuk mendukung serangannya terhadap perangkat pertandingan.

"Kami seharusnya bisa saja melewatkan konferensi pers ini karena cerita pertandingan ada tepat di sini," kata Mourinho kepada para wartawan, sambil menunjuk lembar kertasnya, yang menampilkan gambar tekel Lee Kang-In terhadap Federico Valverde, dan tekel Cristian Romero terhadap Jude Bellingham. "Itu dua kartu merah yang jelas.

"Tetapi saya hanya harus memeluk para pemain saya, yang memainkan babak pertama dengan sangat bagus, penuh kualitas dan karakter. Dan selain Atletico, pihak yang seharusnya senang adalah [Komite Teknis Wasit]."

Dalam hal itu, ini terasa seperti Mourinho versi klasik, "master sialan" dalam manipulasi media dan pengalihan isu, memanfaatkan rasa ketidakadilan yang dirasakan untuk menciptakan mentalitas terkepung di dalam skuadnya dan, yang lebih penting, mengalihkan perhatian dari penampilan yang cukup menyedihkan. Namun, meski pendekatan seperti itu mungkin berhasil 16 tahun lalu, setidaknya untuk sementara, hanya ada sangat sedikit bukti yang menunjukkan bahwa hal itu akan berhasil lagi.