Berbicara beberapa hari setelah menyaksikan Kylian Mbappe mencetak hat-trick sensasional yang membawa Real Madrid menang telak 4-1 atas Real Sociedad pada 26 Agustus, Jose Mourinho ditanya siapa yang menurutnya layak memenangi Ballon d'Or 2026. Dengan gaya khasnya, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk menantang pandangan umum tentang penghargaan tersebut.

"Pemain terbaik di dunia, ada dua, tiga, atau empat, dan kita tahu siapa mereka: mereka ada di sini," katanya. "Bagi saya, ada satu orang yang secara individu menorehkan sejarah musim panas ini."

Kalimat terakhir itu tentu merujuk pada Mbappe, yang menjadi pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia setelah memenangkan Sepatu Emas turnamen 2026 dengan 10 gol dalam delapan pertandingan bersama Prancis. Namun, superstar Real Madrid itu dianggap berada di belakang nama-nama seperti Harry Kane, Lamine Yamal, Rodri, dan Michael Olise dalam perburuan Ballon d'Or, karena mereka semua memenangi trofi besar musim lalu.

Tiga figur terdepan dalam laju Paris Saint-Germain menuju gelar Liga Champions kedua secara beruntun, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele, dan Vitinha, juga sangat difavoritkan, tetapi Mourinho meyakini proses pemungutan suara yang diterima luas itu pada dasarnya cacat.

"Anda tidak bisa memberikan Ballon d’Or kepada seorang pemain hanya karena dia memenangi Liga Champions atau Piala Dunia," tambah bos Real Madrid itu. "Ballon d’Or seharusnya diberikan kepada salah satu dari para pemain yang, ketika mereka pensiun, akan dirindukan selamanya. [Diego] Maradona, Ronaldinho, Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo, [Lionel] Messi, [Zinedine] Zidane. Jika kita ingin memberi penghargaan untuk Liga Champions, maka berikan kepada Luis Enrique. Untuk tim nasional Spanyol, berikan kepada [Luis] De la Fuente. Pemain terbaik di dunia adalah sesuatu yang lain dan dia tidak berada di PSG maupun di tim Spanyol."

Mourinho benar sekali bahwa Golden Ball yang sakral itu seharusnya terutama memberi penghargaan pada kecemerlangan individu alih-alih terlalu terikat pada trofi kolektif. Di era modern, pemungutan suara itu telah menjadi kontes popularitas, bukan penilaian atas bakat murni dan dampak. Tetapi ia salah menempatkan Mbappe di posisi No.1 berdasarkan kriteria tersebut, dan menyiratkan bahwa pemain Prancis itu pantas disebut dalam level yang sama dengan begitu banyak legenda sejati olahraga ini.