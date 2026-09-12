Jose Mourinho benar soal kelemahan terbesar Ballon d'Or, tetapi Bola Emas 2026 tetap tidak seharusnya jatuh ke tangan Kylian Mbappe
Berbicara beberapa hari setelah menyaksikan Kylian Mbappe mencetak hat-trick sensasional yang membawa Real Madrid menang telak 4-1 atas Real Sociedad pada 26 Agustus, Jose Mourinho ditanya siapa yang menurutnya layak memenangi Ballon d'Or 2026. Dengan gaya khasnya, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk menantang pandangan umum tentang penghargaan tersebut.
"Pemain terbaik di dunia, ada dua, tiga, atau empat, dan kita tahu siapa mereka: mereka ada di sini," katanya. "Bagi saya, ada satu orang yang secara individu menorehkan sejarah musim panas ini."
Kalimat terakhir itu tentu merujuk pada Mbappe, yang menjadi pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia setelah memenangkan Sepatu Emas turnamen 2026 dengan 10 gol dalam delapan pertandingan bersama Prancis. Namun, superstar Real Madrid itu dianggap berada di belakang nama-nama seperti Harry Kane, Lamine Yamal, Rodri, dan Michael Olise dalam perburuan Ballon d'Or, karena mereka semua memenangi trofi besar musim lalu.
Tiga figur terdepan dalam laju Paris Saint-Germain menuju gelar Liga Champions kedua secara beruntun, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele, dan Vitinha, juga sangat difavoritkan, tetapi Mourinho meyakini proses pemungutan suara yang diterima luas itu pada dasarnya cacat.
"Anda tidak bisa memberikan Ballon d’Or kepada seorang pemain hanya karena dia memenangi Liga Champions atau Piala Dunia," tambah bos Real Madrid itu. "Ballon d’Or seharusnya diberikan kepada salah satu dari para pemain yang, ketika mereka pensiun, akan dirindukan selamanya. [Diego] Maradona, Ronaldinho, Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo, [Lionel] Messi, [Zinedine] Zidane. Jika kita ingin memberi penghargaan untuk Liga Champions, maka berikan kepada Luis Enrique. Untuk tim nasional Spanyol, berikan kepada [Luis] De la Fuente. Pemain terbaik di dunia adalah sesuatu yang lain dan dia tidak berada di PSG maupun di tim Spanyol."
Mourinho benar sekali bahwa Golden Ball yang sakral itu seharusnya terutama memberi penghargaan pada kecemerlangan individu alih-alih terlalu terikat pada trofi kolektif. Di era modern, pemungutan suara itu telah menjadi kontes popularitas, bukan penilaian atas bakat murni dan dampak. Tetapi ia salah menempatkan Mbappe di posisi No.1 berdasarkan kriteria tersebut, dan menyiratkan bahwa pemain Prancis itu pantas disebut dalam level yang sama dengan begitu banyak legenda sejati olahraga ini.
Celah dalam kasus Mbappe
Namun, Mbappe sepenuhnya menerima kata-kata Mourinho. "Saya pikir ketika Anda bermain untuk Real Madrid, klub terbaik di dunia, orang-orang mengaitkan Anda dengan penghargaan ini," kata pemain berusia 27 tahun itu pekan ini. "Ada banyak orang yang berbicara tentang saya dan Ballon d'Or. Tentu saja saya telah mencetak sejarah di kompetisi paling penting.
"Saya selalu berpikir saya adalah [pemain] terbaik di dunia, tetapi setiap orang punya pendapatnya masing-masing. Tentu saja, tahun ini bisa menjadi tahun yang bagus bagi saya untuk memenangkan Ballon d'Or. Tetapi jurnalis yang memberikan suara."
Telah dilaporkan bahwa ada klausul bonus Ballon d'Or senilai €15 juta dalam kontrak Mbappe di Madrid, jadi tidak mengherankan jika dia melakukan dorongan secara terbuka, dan argumennya didukung oleh angka mentah yang mengesankan. Dalam 44 penampilan untuk Real musim lalu, Mbappe memborong 42 gol, serta menambahkan tujuh assist. Dia mencetak 16 gol untuk Prancis sepanjang Piala Dunia dan lima jeda internasional sebelumnya, yang membuat total golnya menjadi 58 secara keseluruhan, jumlah tertinggi kedua bersama di Eropa sejajar dengan mesin gol Manchester City dan Norwegia, Erling Haaland.
Mbappe juga tampil menentukan di sebagian besar laga terbesar Madrid, mencetak gol kandang dan tandang dalam kekalahan perempat-final Liga Champions mereka dari Bayern Munich, serta dalam bentrokan La Liga melawan Barcelona dan Atletico Madrid, dan pada akhirnya finis sebagai top skor di kedua kompetisi tersebut. Namun, adil untuk mengatakan bahwa dia terlalu berpikiran tunggal.
Karena keengganannya untuk turun membantu pertahanan, Real kerap kewalahan dalam fase transisi. Dia juga terus bergerak ke sisi kiri dan memenuhi ruang Vinicius' Junior, seperti yang dia lakukan pada tahun debutnya di Bernabeu, sehingga membuat Real Madrid tidak punya titik fokus di area penalti.
Terlalu sering pula dia benar-benar tidak efektif, seperti dalam kekalahan La Liga Madrid dari Celta Vigo dan Osasuna, hasil imbang mereka melawan Rayo Vallecano, Girona, dan Real Betis, serta kekalahan 1-0 mereka di markas Liverpool pada fase liga Liga Champions. Tambahkan pula fakta bahwa dia benar-benar menghilang dalam kekalahan 2-0 Prancis dari Spanyol di semi-final Piala Dunia, dan penilaian Mbappe terhadap dirinya sendiri terasa tidak akurat.
'Tidak akan memohon'
Christophe Dugarry, sesama juara Piala Dunia bersama Prancis, mempertanyakan mentalitas Mbappe saat menanggapi komentar barunya tentang penghargaan tersebut. "Meminta penghargaan individu seperti itu secara terbuka, menurut saya itu kekanak-kanakan dan menyedihkan," kata Dugarry kepada RMC Sport. "Tidak ada hal hebat dari memintanya, apalagi sebagai kapten tim nasional Anda."
Itu mungkin sedikit terlalu keras, tetapi pandangan yang mendasarinya terasa benar. Jika Mbappe benar-benar layak memenangkan Ballon d'Or, tidak akan ada alasan untuk secara terbuka membesar-besarkan peluangnya. Paket kualitas sepak bolanya akan berbicara dengan sendirinya. Ada kesan putus asa dalam komentar Mbappe, seolah-olah ia membutuhkan penghargaan itu sebagai bentuk validasi. Sebaliknya, Yamal jauh lebih santai.
"Tahun ini luar biasa, bersama Barca dan bersama Spanyol. Ada peluang saya bisa memenangkannya karena saya menjalani tahun yang hebat," kata wonderkid Barcelona itu. "[Namun] saya rasa saya tidak perlu menjalankan kampanye. Saya bangga dengan tahun yang saya jalani, memenangi Piala Dunia dan La Liga. Saya tidak bisa meminta hal lain. Ada pemain lain yang tampil di level luar biasa. Tapi itu tugas Anda [untuk memutuskan]; saya tidak akan memohon apa pun."
Menghargai seni
Yamal lebih pantas mendapat pengakuan Ballon d'Or daripada Mbappe, tetapi bukan karena ia menjuarai Piala Dunia dan La Liga. Sementara Mbappe kembali tampil impresif sebagai finisher klinis, Yamal secara konsisten mendominasi seluruh fase serangan, khususnya untuk Barcelona.
Pemain 19 tahun itu mencatatkan keterlibatan dalam 41 gol untuk tim asuhan Hansi Flick, dan menciptakan 107 peluang dari permainan terbuka di semua kompetisi, lebih banyak daripada pemain mana pun di lima liga top Eropa. Itulah jenis pengaruh yang seharusnya dimiliki pemenang Ballon d'Or.
Trofi Gerd Muller diciptakan untuk mengakui striker terbaik dalam satu musim, yang ironisnya pasti akan gagal diraih Mbappe karena Kane adalah pemain tersubur di Eropa dengan 73 gol untuk Bayern Munich dan England. Menjadi penentu juga penting untuk masuk dalam perhitungan Ballon d'Or, tetapi seni bermain dan kerja keras juga harus sama pentingnya.
Karena alasan itu, dalam dunia yang ideal, Yamal dan Kvaratskhelia akan menempati dua posisi teratas ketika pemungutan suara final diumumkan di London pada 26 Oktober. Keduanya adalah pemain tim yang menginspirasi semua orang di sekeliling mereka.
Kvaratskhelia mengukir 17 keterlibatan gol dalam 16 penampilan saat PSG mempertahankan Liga Champions, dan menjadi pemain pertama yang mencatatkan gol atau assist dalam tujuh laga knockout beruntun dalam satu edisi. Seperti Yamal, ia lulus uji mata dengan sangat meyakinkan sambil membengkokkan jalannya pertandingan sesuai kehendaknya, tampil gemilang sebagai dribbler mematikan sekaligus playmaker yang jenius.
Tersaingi
Kualitas serupa membuat Messi meraih masing-masing dari delapan Ballon d'Or miliknya. Bahkan, Anda bisa berargumen bahwa ia layak memenangi penghargaan itu setiap tahun antara 2009 dan 2023, karena tidak ada yang nyaris mampu menandingi dampak keseluruhan sang maestro Argentina di lapangan.
Akan mengejutkan jika ia memenangi Bola Emas kesembilan yang memperpanjang rekornya bulan depan, karena panel penilai acara itu akan menghukumnya karena bermain di level klub di luar Eropa. Total gabungan 52 gol dan assist Messi yang luar biasa hanya dalam 30 penampilan MLS untuk Inter Miami selama periode kualifikasi Ballon d'Or tidak akan terlalu diperhitungkan, karena divisi utama Amerika Serikat berada di bawah Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, dan Ligue 1.
Namun, Messi memang membuktikan bahwa ia masih bisa bersaing di level elite di Piala Dunia. Rodri meraih penghargaan Pemain Terbaik Turnamen, tetapi seharusnya itu jatuh kepada kapten Argentina tersebut karena membawa negaranya melaju hingga final kedua secara beruntun.
Setidaknya tiga dari delapan golnya bisa dikategorikan sebagai benar-benar krusial, terutama gol penyeimbang yang menakjubkan pada babak 16 besar melawan Mesir, dan penampilannya di babak kedua melawan Inggris di semifinal sangat memukau. Permainan menyeluruh Mbappe tidak sebanding dengan Messi, terlepas dari fakta bahwa ikon Barca itu kini berusia 39 tahun. Prancis mungkin masih bisa mencapai semifinal tanpa Mbappe, tetapi Argentina akan benar-benar kehilangan arah tanpa kehadiran Messi.
Kane juga berada di atas pemain Madrid itu, dan bukan hanya dalam urusan gol. Nomor 9 talismatik Bayern dan Inggris itu memegang peran vital dalam permainan build-up dan memiliki kemampuan untuk menyakiti tim lawan dengan berbagai cara. Mbappe, yang sangat mengandalkan kecepatannya yang eksplosif, terlihat lebih mudah ditebak sebagai perbandingan. Tidak ada yang lebih baik darinya dalam menusuk ke belakang garis pertahanan, tetapi saat menghadapi blok rendah, pola cut-inside dari kiri lalu menembaknya bisa dengan mudah dihentikan oleh lini pertahanan yang lebih baik.
Pencerahan dibutuhkan
Tidak ada yang mengatakan bahwa Mbappe harus menjadi penyihir penakluk segalanya seperti Messi untuk akhirnya meraih Ballon d'Or. Mengikuti jejak Dembele dan benar-benar bekerja keras sudah cukup untuk mengangkatnya ke level itu.
Dembele terkenal karena etos kerjanya yang buruk sebelum kedatangan Luis Enrique di PSG, tetapi pelatih asal Spanyol itu mengubahnya menjadi monster dalam pressing. Ballon d'Or 2025 jatuh kepada Dembele karena ia menjadi kekuatan pendorong di tim terbaik Eropa, dan produktivitas luar biasanya di sepertiga akhir lapangan merupakan produk sampingan dari hal tersebut.
Winger Barcelona Raphinha juga menjadi sama tanpa lelahnya saat tidak menguasai bola di bawah asuhan Flick, setelah sebelumnya mengalami masalahnya sendiri dalam hal konsistensi. Mourinho harus mengeluarkan kegigihan itu dari Mbappe jika Madrid ingin mulai memenangi trofi-trofi besar lagi.
Namun, ia mungkin sedang berjuang dalam pertempuran yang sulit dimenangi. Ketika ditanya apakah ia perlu belajar dari penyerang modern seperti Dembele dan Raphinha sebelum kemenangan tipis 2-1 Madrid atas Inter di Liga Champions pada Selasa, Mbappe menjawab dengan arogan: "Saya bisa saja mengatakan bahwa saya mencetak lebih banyak gol daripada dua pemain yang Anda sebutkan. Tetapi saya ingin bersikap cerdas dan mengatakan tentu saja saya perlu berkembang... Bahkan jika saya melakukan hal-hal yang tidak dilakukan pemain lain itu."
Jelas, pemain berusia 27 tahun itu masih perlu menjadi lebih dewasa. Mbappe adalah pesepakbola brilian yang sudah mencapai lebih dari apa yang bisa diimpikan kebanyakan pemain, tetapi dia belum menjadi yang terbaik di dunia, setidaknya untuk saat ini. Sampai dia mulai menempatkan tim di atas dirinya sendiri, itu akan tetap menjadi kenyataannya.