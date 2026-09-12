Berbicara beberapa hari setelah menyaksikan Kylian Mbappe mencetak hat-trick sensasional yang membawa Real Madrid meraih kemenangan telak 4-1 atas Real Sociedad pada 26 Agustus, Jose Mourinho ditanya siapa yang menurutnya pantas memenangkan Ballon d'Or 2026. Dengan gaya khasnya, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk menantang pandangan arus utama soal penghargaan tersebut.

"Pemain-pemain terbaik di dunia, ada dua, tiga, atau empat dari mereka, dan kita tahu siapa mereka: mereka ada di sini," katanya. "Bagi saya, ada satu pemain yang, secara individu, menorehkan sejarah pada musim panas ini."

Kalimat terakhir itu tentu saja merujuk kepada Mbappe, yang menjadi pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia setelah memenangkan Sepatu Emas turnamen 2026 dengan 10 gol dalam delapan pertandingan bersama Prancis. Namun, superstar Real Madrid itu dianggap berada di belakang nama-nama seperti Harry Kane, Lamine Yamal, Rodri, dan Michael Olise dalam perebutan Ballon d'Or, karena mereka semua memenangi trofi besar musim lalu.

Tiga sosok utama di balik laju Paris Saint-Germain menuju gelar Liga Champions kedua secara beruntun, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele, dan Vitinha, juga sangat diunggulkan, tetapi Mourinho percaya proses pemungutan suara yang diterima luas itu pada dasarnya cacat.

"Anda tidak bisa memberikan Ballon d’Or kepada seorang pemain hanya karena dia memenangkan Liga Champions atau Piala Dunia," tambah bos Real Madrid itu. "Ballon d’Or seharusnya diberikan kepada salah satu dari para pemain yang, ketika mereka pensiun, akan dirindukan selamanya. [Diego] Maradona, Ronaldinho, Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo, [Lionel] Messi, [Zinedine] Zidane. Jika kita ingin memberi penghargaan untuk Liga Champions, maka berikan itu kepada Luis Enrique. Untuk tim nasional Spanyol, berikan itu kepada [Luis] De la Fuente. Pemain terbaik di dunia adalah sesuatu yang lain dan dia tidak berada di PSG maupun di tim Spanyol."

Mourinho benar sepenuhnya bahwa Golden Ball yang sakral itu seharusnya terutama memberi penghargaan pada kecemerlangan individu alih-alih terlalu terkait dengan trofi kolektif. Di era modern, voting itu telah menjadi kontes popularitas, bukan penilaian atas bakat murni dan pengaruh. Namun, ia salah menempatkan Mbappe di posisi No.1 berdasarkan kriteria yang belakangan disebutkan itu, dan menyiratkan bahwa pemain Prancis tersebut layak disebut dalam kelompok yang sama dengan begitu banyak legenda sejati olahraga ini.