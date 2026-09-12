Jose Mourinho benar soal cacat terbesar Ballon d'Or, tetapi Ballon d'Or 2026 tetap tidak seharusnya jatuh kepada Kylian Mbappe
Berbicara beberapa hari setelah menyaksikan Kylian Mbappe mencetak hat-trick sensasional yang membawa Real Madrid meraih kemenangan telak 4-1 atas Real Sociedad pada 26 Agustus, Jose Mourinho ditanya siapa yang menurutnya pantas memenangkan Ballon d'Or 2026. Dengan gaya khasnya, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk menantang pandangan arus utama soal penghargaan tersebut.
"Pemain-pemain terbaik di dunia, ada dua, tiga, atau empat dari mereka, dan kita tahu siapa mereka: mereka ada di sini," katanya. "Bagi saya, ada satu pemain yang, secara individu, menorehkan sejarah pada musim panas ini."
Kalimat terakhir itu tentu saja merujuk kepada Mbappe, yang menjadi pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia setelah memenangkan Sepatu Emas turnamen 2026 dengan 10 gol dalam delapan pertandingan bersama Prancis. Namun, superstar Real Madrid itu dianggap berada di belakang nama-nama seperti Harry Kane, Lamine Yamal, Rodri, dan Michael Olise dalam perebutan Ballon d'Or, karena mereka semua memenangi trofi besar musim lalu.
Tiga sosok utama di balik laju Paris Saint-Germain menuju gelar Liga Champions kedua secara beruntun, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele, dan Vitinha, juga sangat diunggulkan, tetapi Mourinho percaya proses pemungutan suara yang diterima luas itu pada dasarnya cacat.
"Anda tidak bisa memberikan Ballon d’Or kepada seorang pemain hanya karena dia memenangkan Liga Champions atau Piala Dunia," tambah bos Real Madrid itu. "Ballon d’Or seharusnya diberikan kepada salah satu dari para pemain yang, ketika mereka pensiun, akan dirindukan selamanya. [Diego] Maradona, Ronaldinho, Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo, [Lionel] Messi, [Zinedine] Zidane. Jika kita ingin memberi penghargaan untuk Liga Champions, maka berikan itu kepada Luis Enrique. Untuk tim nasional Spanyol, berikan itu kepada [Luis] De la Fuente. Pemain terbaik di dunia adalah sesuatu yang lain dan dia tidak berada di PSG maupun di tim Spanyol."
Mourinho benar sepenuhnya bahwa Golden Ball yang sakral itu seharusnya terutama memberi penghargaan pada kecemerlangan individu alih-alih terlalu terkait dengan trofi kolektif. Di era modern, voting itu telah menjadi kontes popularitas, bukan penilaian atas bakat murni dan pengaruh. Namun, ia salah menempatkan Mbappe di posisi No.1 berdasarkan kriteria yang belakangan disebutkan itu, dan menyiratkan bahwa pemain Prancis tersebut layak disebut dalam kelompok yang sama dengan begitu banyak legenda sejati olahraga ini.
Celah dalam kasus Mbappe
Namun, Mbappe sepenuhnya menerima kata-kata Mourinho. "Saya pikir ketika Anda bermain untuk Real Madrid, klub terbaik di dunia, orang-orang mengaitkan Anda dengan penghargaan ini," kata pemain 27 tahun itu pada pekan ini. "Ada banyak orang yang berbicara tentang saya dan Ballon d'Or. Tentu saja saya telah menorehkan sejarah di kompetisi paling penting.
"Saya selalu berpikir saya adalah yang terbaik [pemain di dunia], tetapi setiap orang punya pendapatnya masing-masing. Tentu saja, tahun ini bisa menjadi tahun yang bagus bagi saya untuk memenangkan Ballon d'Or. Tetapi para jurnalis yang memilih."
Telah dilaporkan bahwa ada klausul bonus Ballon d'Or senilai €15 juta dalam kontrak Mbappe di Madrid, jadi tidak mengherankan jika ia melakukan dorongan secara terbuka, dan argumennya didukung oleh angka-angka mentah yang mengesankan. Dalam 44 penampilan untuk Real musim lalu, Mbappe mengemas 42 gol, dan menambahkan tujuh assist. Ia mencetak 16 gol untuk Prancis sepanjang Piala Dunia dan lima jeda internasional sebelumnya, yang membuat total golnya menjadi 58, jumlah tertinggi kedua bersama di Eropa, sejajar dengan mesin gol Manchester City dan Norwegia, Erling Haaland.
Mbappe juga tampil menentukan di sebagian besar laga terbesar Madrid, mencetak gol di kandang dan tandang dalam kekalahan perempat-final Liga Champions mereka dari Bayern Munich, serta dalam bentrokan La Liga melawan Barcelona dan Atletico Madrid, dan pada akhirnya finis sebagai pencetak gol terbanyak di kedua kompetisi tersebut. Tetapi adil untuk mengatakan bahwa ia terlalu berorientasi pada diri sendiri.
Karena keengganannya untuk turun membantu pertahanan, Real sering kewalahan dalam fase transisi. Ia juga terus bergerak melebar ke kiri dan memenuhi ruang Vinicius' Junior, sama seperti yang ia lakukan pada tahun debutnya di Bernabeu, sehingga Real Madrid kehilangan titik fokus di area penalti.
Terlalu sering pula ia benar-benar tidak efektif, seperti dalam kekalahan Madrid di La Liga dari Celta Vigo dan Osasuna, hasil imbang melawan Rayo Vallecano, Girona, dan Real Betis, serta kekalahan 1-0 di kandang Liverpool pada fase liga Liga Champions. Tambahkan fakta bahwa ia juga benar-benar menghilang dalam kekalahan 2-0 Prancis dari Spanyol pada semi-final Piala Dunia, maka penilaian Mbappe terhadap dirinya sendiri terasa tidak akurat.
'Tidak akan memohon'
Christophe Dugarry, sesama pemenang Piala Dunia bersama Prancis, mempertanyakan mentalitas Mbappe saat menanggapi komentar barunya tentang penghargaan tersebut. "Secara terbuka meminta penghargaan individu seperti itu, menurut saya kekanak-kanakan dan memalukan," kata Dugarry kepada RMC Sport. "Tidak ada hal hebat dari memintanya, apalagi sebagai kapten tim nasional Anda."
Itu mungkin sedikit terlalu keras, tetapi sudut pandang yang mendasarinya terasa benar. Jika Mbappe benar-benar layak meraih Ballon d'Or, tidak akan ada alasan untuk secara terbuka membicarakan peluangnya. Paket kualitas sepak bolanya akan berbicara dengan sendirinya. Ada kesan putus asa dalam komentar Mbappe, seolah-olah ia membutuhkan penghargaan itu sebagai bentuk validasi. Sebaliknya, Yamal jauh lebih santai.
"Tahun ini luar biasa, bersama Barca dan bersama Spanyol. Ada peluang saya bisa memenangkannya karena saya menjalani tahun yang hebat," kata wonderkid Barcelona itu. "[Tetapi] saya rasa saya tidak perlu menjalankan kampanye. Saya bangga dengan tahun yang saya jalani, memenangi Piala Dunia dan La Liga. Saya tidak bisa meminta hal lain. Ada pemain lain yang tampil pada level luar biasa. Tetapi itu tugas Anda [untuk memutuskan]; saya tidak akan memohon apa pun."
Menghargai seni
Yamal lebih pantas mendapat pengakuan Ballon d'Or ketimbang Mbappe, tetapi bukan karena ia menjuarai Piala Dunia dan La Liga. Sementara Mbappe kembali tampil tajam sebagai finisher klinis, Yamal secara konsisten mendominasi seluruh fase serangan, khususnya untuk Barca.
Pemain 19 tahun itu membukukan 41 keterlibatan gol untuk tim asuhan Hansi Flick, serta menciptakan 107 peluang dari permainan terbuka di semua kompetisi, lebih banyak daripada pemain mana pun di lima liga top Eropa. Itulah jenis pengaruh yang seharusnya dimiliki pemenang Ballon d'Or.
Trofi Gerd Muller dibuat untuk mengakui penyerang terbaik dalam satu musim, yang ironisnya pasti akan gagal diraih Mbappe karena Kane adalah pemain dengan gol terbanyak di Eropa dengan 73 gol untuk Bayern Munich dan England. Menjadi penentu juga penting untuk masuk dalam perhitungan Ballon d'Or, tetapi seni bermain dan kerja keras harus sama pentingnya.
Karena alasan itu, dalam dunia yang ideal, Yamal dan Kvaratskhelia akan menempati dua posisi teratas saat pemungutan suara final diumumkan di London pada 26 Oktober. Keduanya adalah pemain tim yang menginspirasi semua orang di sekeliling mereka.
Kvaratskhelia mengoleksi 17 keterlibatan gol dalam 16 penampilan saat PSG mempertahankan Liga Champions, dan menjadi pemain pertama yang mencatatkan gol atau assist dalam tujuh laga knockout beruntun dalam satu edisi. Seperti Yamal, ia lulus uji mata dengan sangat meyakinkan sambil membengkokkan jalannya pertandingan sesuai kehendaknya, berkembang sebagai penggiring bola yang mematikan sekaligus playmaker yang brilian.
Tersisih dari sorotan
Kualitas serupa membuat Messi meraih masing-masing dari delapan Ballon d'Or miliknya. Bahkan, Anda bisa berargumen bahwa ia pantas memenangkan penghargaan itu setiap tahun antara 2009 dan 2023, karena tidak ada yang nyaris mampu menandingi dampak keseluruhan sang maestro Argentina di lapangan.
Akan menjadi kejutan jika ia memenangi Bola Emas kesembilan yang memperpanjang rekornya bulan depan, karena panel penyelenggara akan memberinya penalti karena memainkan sepak bola klubnya di luar Eropa. Total gabungan Messi yang luar biasa, yakni 52 gol dan assist hanya dalam 30 penampilan MLS untuk Inter Miami selama periode kualifikasi Ballon d'Or, tidak akan terlalu diperhitungkan, karena divisi utama Amerika Serikat itu berada di bawah Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, dan Ligue 1.
Namun, Messi memang membuktikan bahwa ia masih bisa bersaing di level elite di Piala Dunia. Rodri merebut penghargaan Pemain Terbaik Turnamen, tetapi itu seharusnya diberikan kepada kapten Argentina tersebut karena mengantar negaranya melaju hingga final kedua secara beruntun.
Setidaknya tiga dari delapan golnya bisa dikategorikan benar-benar krusial, terutama gol penyama kedudukan yang menakjubkan pada babak 16 besar melawan Mesir, dan penampilannya di babak kedua saat menghadapi Inggris di semifinal sangat memukau. Permainan menyeluruh Mbappe tidak sebanding dengan Messi, meskipun ikon Barca itu kini berusia 39 tahun. Prancis mungkin masih bisa mencapai semifinal tanpa Mbappe, tetapi Argentina akan benar-benar kehilangan arah tanpa kehadiran Messi.
Kane juga berada di atas pemain Madrid itu, dan bukan hanya dalam urusan gol. Nomor 9 andalan Bayern dan Inggris itu memegang peran vital dalam permainan build-up dan memiliki kemampuan untuk menyakiti lawan dengan berbagai cara. Mbappe, yang sangat mengandalkan kecepatannya yang eksplosif, terlihat lebih mudah ditebak jika dibandingkan. Tidak ada yang lebih baik darinya dalam menusuk ke belakang garis pertahanan, tetapi saat menghadapi blok rendah, pola menusuk dari kiri lalu melepaskan tembakannya bisa dengan mudah dihentikan oleh pertahanan yang lebih baik.
Pencerahan dibutuhkan
Tidak ada yang mengatakan bahwa Mbappe harus menjadi penyihir penakluk segalanya seperti Messi untuk akhirnya meraih Ballon d'Or. Mencontoh Dembele dan benar-benar mau bekerja keras sudah cukup untuk mengangkatnya ke level tersebut.
Dembele terkenal karena etos kerjanya yang buruk sebelum kedatangan Luis Enrique di PSG, tetapi pelatih asal Spanyol itu mengubahnya menjadi monster pressing. Ballon d'Or 2025 jatuh ke tangan Dembele karena ia menjadi motor penggerak tim terbaik di Eropa, dan produktivitas luar biasanya di sepertiga akhir lapangan merupakan efek samping dari hal tersebut.
Winger Barcelona, Raphinha, juga menjadi sama gigihnya saat tidak menguasai bola di bawah asuhan Flick, setelah sebelumnya mengalami kesulitan sendiri dalam hal konsistensi. Mourinho harus bisa mengeluarkan kegigihan itu dari Mbappe jika Madrid ingin kembali mulai memenangkan trofi-trofi besar.
Namun, ia mungkin sedang menghadapi pertarungan yang sia-sia. Saat ditanya apakah ia perlu belajar dari penyerang modern seperti Dembele dan Raphinha sebelum kemenangan tipis 2-1 Real atas Inter di Liga Champions pada Selasa, Mbappe menjawab dengan angkuh: "Saya bisa saja mengatakan bahwa saya mencetak lebih banyak gol daripada dua pemain yang Anda sebutkan. Tetapi saya ingin cerdas dan mengatakan tentu saja saya perlu berkembang... Bahkan jika saya melakukan hal-hal yang tidak dilakukan pemain lain itu."
Jelas, pemain berusia 27 tahun itu masih perlu menjadi lebih dewasa. Mbappe adalah pesepakbola brilian yang sudah meraih lebih banyak daripada yang bisa diimpikan kebanyakan pemain, tetapi dia belum menjadi yang terbaik di dunia. Sampai ia mulai menempatkan tim di atas dirinya sendiri, hal itu akan tetap demikian.