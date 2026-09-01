Jonathan David lolos dari Juventus, Santi Gimenez mendapat awal yang baru, tetapi bintang-bintang Liga MX telantar: Pemenang dan Pecundang bursa transfer Kanada dan Meksiko
Ini adalah bursa transfer yang aneh. Angka-angkanya di seluruh dunia benar-benar mencengangkan. Klub-klub Premier telah menghabiskan lebih dari $4 miliar. Total pengeluaran di liga-liga papan atas Eropa mendekati $7 miliar. Semua orang, di mana pun, jor-joran mengeluarkan uang. Yang tenggelam di balik angka-angka ini adalah fakta bahwa ada orang-orang nyata yang terlibat. Saat uangnya sebesar ini, para pemain itu sendiri nyaris terlupakan.
Namun, ada manusia sungguhan di sini. Beberapa transfer akan terbukti bagus. Yang lain akan buruk. Banyak juga yang benar-benar biasa-biasa saja. Dan itu membawa kita dengan tepat ke CONCACAF. Ini menjadi musim panas yang bagus bagi USMNT, yang melihat pemain-pemain yang tepat pindah ke situasi yang lebih baik. Dan nyaris tidak ada keluhan terkait mereka yang tetap bertahan dengan tim masing-masing.
Namun, untuk Kanada dan Meksiko, situasinya sedikit berbeda. Ada beberapa keberhasilan yang jelas, dengan Santi Gimenez dan Jonathan David angkat kaki dari Serie A. Namun, perpindahan lain, atau ketiadaannya, mungkin tidak begitu menguntungkan bagi karier. GOAL melihat para pemenang dan pecundang di antara bintang-bintang CONCACAF di bursa transfer...
PEMENANG: Jonathan David
Yah, ini yang paling jelas. Jonathan David tidak memberikan dampak di Piala Dunia seperti yang diharapkan banyak pihak, dengan hat-trick-nya ke gawang Qatar pada fase grup hanya menjadi pengecualian dalam turnamen yang selebihnya mengecewakan. Itu menjadi puncak dari 12 bulan yang aneh bagi David. Ia dinilai sangat tinggi di Lille, tetapi kepindahannya ke Juventus terbukti sebagai kesalahan besar, di mana ia hanya mampu mencetak enam gol liga. Itu adalah kepindahan yang aneh sejak awal, dengan David bergabung ke tim yang nyaris tidak punya ketertarikan pada konsep mencetak gol, dan baru saja merekrut Lois Openda untuk menjadi andalan utama mereka di lini depan.
Akhirnya, ia punya jalan keluar. Atletico Madrid memang bukan contoh utama sepak bola menyerang, tetapi mereka adalah kecocokan yang menarik. David seharusnya cocok bermain dalam duet penyerang, yang disukai pelatih Diego Simeone. Tampaknya juga ada ruang untuk mendapatkan menit bermain, dengan Alex Bena dan Lee Kang-In, yang keduanya gelandang serang, dimainkan sebagai striker dalam kemenangan 3-1 atas Sevilla pada pertandingan terakhir. David mungkin tidak akan langsung diberi peran sentral di sini, tetapi ia adalah penyerang alami yang akan diberi kesempatan di klub Liga Champions. Itu bukan pencapaian kecil.
PECAH TELUR: Promise David
Terkadang, sekadar "bermain di Premier League" bukanlah hal yang baik. Dan jangan salah, Promise David adalah rekrutan yang aneh bagi Brighton, bahkan meski ia datang dengan status pinjaman. Ini adalah pemain yang mencetak 41 gol dalam tiga musim di Union St. Gilloise, dan kini diminta memberi dampak bagi tim yang merasa punya peluang tampil di kompetisi Eropa di Premier League yang begitu padat.
Memang, meski Premier League barangkali tak terbantahkan sebagai yang terbaik di dunia, tidak ada ruang untuk gagal di sini. Brighton juga cukup tipis di posisi penyerang, dengan David siap mendapat banyak kesempatan di tim Fabian Hurzeler. Namun, apakah ia cukup bagus? Nah, itu belum benar-benar jelas. David adalah sosok yang benar-benar menghadirkan kehadiran fisik, tetapi ia juga tetap pemain yang belum sepenuhnya dipercaya oleh pelatih tim nasionalnya, yang tidak pernah benar-benar mapan di kasta tertinggi Belgia.
Tentu saja, Brighton adalah operator yang cerdas di bursa transfer. Jika David tampil mengesankan, ia hampir pasti akan bermain untuk klub enam besar dalam 18 bulan ke depan. Namun, tekanannya sangat besar di sini. Jalur yang lebih lazim menuju Premier League, mungkin dengan singgah lebih dulu di Ligue 1, barangkali akan lebih baik baginya.
PEMENANG: Chucky Lozano
Kisah saga itu akhirnya selesai.
Chucky Lozano terlibat dalam perselisihan besar dengan pelatih kepala San Diego FC, Mikey Varas, menjelang akhir musim lalu, dengan laporan adanya adu mulut di ruang ganti yang membuat Lozano praktis disingkirkan dari tim selama sisa musim tersebut, dan dicoret sepenuhnya dari rencana untuk 2026.
Rangkaian kejadiannya memang aneh. Lozano seharusnya punya peluang masuk skuad Piala Dunia, tetapi kegagalannya menuntaskan kepindahan sebelum turnamen membuatnya kehilangan tempat. Namun, ia akhirnya merampungkan kepergiannya. LA Galaxy merekrut Lozano dengan status pinjaman, dan ia tampaknya akan menjadi bagian krusial dari skuad mereka hingga sisa musim ini. Ia mungkin bukan rekrutan yang sempurna, dan ini juga belum tentu menjadi tempat berlabuh jangka panjang bagi pemain Meksiko itu. Namun, kini ia akhirnya punya tempat baru untuk menunjukkan apa yang bisa ia lakukan.
PECAH TELUR: Alistair Johnston
Alistair Johnston selalu terus menanjak. Hanya cedera yang menghalangi bek kanan serbabisa itu bermain di liga top Eropa. Ini merupakan peningkatan yang cukup luar biasa bagi pemain yang relatif kurang disorot saat direkrut oleh St. John's University pada 2016. Namun, sejak saat itu ia mengambil semua langkah yang tepat, tampil impresif di Nashville dan Montreal sebelum mendapatkan kepindahan ke Celtic pada 2023.
Namun, cedera membuat perkembangannya tersendat dalam setahun terakhir atau lebih. Masalah hamstring yang berulang membuatnya kehilangan sebagian musim 2025-26. Bahkan itu pun tidak menghalangi ketertarikan yang dilaporkan dari klub-klub Premier League untuk mendapatkan tanda tangannya, dengan Everton, yang sangat membutuhkan bek kanan, termasuk di antaranya. Namun, cedera lain membuat kesepakatan itu gagal terwujud pada pertengahan Agustus. Johnston harus menunggu setidaknya hingga Januari untuk mendapatkan kesempatan di Premier League yang memang sangat layak ia dapatkan.
PEMENANG: Santi Gimenez
Karier Gimenez dalam 18 bulan terakhir pada dasarnya menjadi pelajaran tentang bagaimana membuat keputusan transfer yang salah. Ia tampil sangat impresif di bawah Arne Slot di Feyenoord dari 2022 hingga 2025. Namun, kepindahan ke Milan pada Januari tahun lalu kurang bijak, terlebih karena Rossoneri sudah punya banyak opsi di lini depan. Kariernya di Milan ditandai perpaduan cedera dan performa yang kurang memuaskan. Dalam 18 bulan, ia mencatatkan 30 penampilan liga dan lima gol, yang semuanya tidak tercipta tahun lalu.
Lalu tibalah Porto, yang seharusnya menjadi tempat yang lebih cocok bagi pemain asal Meksiko itu. Sejujurnya, Gimenez adalah pemain yang agak sulit dibaca. Ia bukan nomor 9 klasik, tetapi juga bukan false nine. Ia berada di ranah Lautaro Martinez: atletis, finisher yang bagus, cukup baik dalam segala hal, tetapi tidak kelas dunia dalam satu aspek pun. Hal itu membawa Lautaro meraih tiga gelar Serie A, satu Piala Dunia, dan satu Copa America.
Itu mungkin bisa memberi Gimenez gelar liga Portugal. Ini jelas bukan perbandingan yang setara, tetapi itu akan menjadi hasil yang sangat bagus bagi seorang pemain yang sempat kehilangan arah.
PECUNDANG: Liga MX
Liga MX sudah lama tidak terlalu bagus dalam urusan menjual pemain. Klub-klub MLS menjual pemain ke Eropa dalam jumlah besar, meraup banyak keuntungan rapi dari pemain binaan sendiri. Tidak banyak kesepakatan ala Zavier Gozo. Namun itu sebenarnya tidak terlalu penting. Klub-klub MLS menghasilkan uang dari talenta yang mereka kembangkan sendiri.
Sementara itu, Meksiko agak terjebak di masa lalu. Penjualan termahal mereka ke Eropa adalah Max Araujo, yang pindah dari Toluca ke Sporting CP pada 2024 dengan nilai $20 juta. Saat MLS terus memecahkan rekor, kasta teratas Meksiko jalan di tempat. Alvaro Fidalgo memang pindah dari Club America ke Real Betis pada Januari lalu. Namun ia terasa seperti pengecualian, kalaupun hanya karena ia lahir di Spanyol dan ditebus dengan biaya yang sangat kecil. Dan sementara segelintir pemain USMNT pergi ke Eropa, hanya satu pemain yang tampil untuk tim nasional Meksiko, Armando Gonzalez, yang mengambil langkah itu. Memang selalu sulit bagi para pemain Liga MX untuk hengkang. Namun, ini tetap menjadi tahun yang sangat suram.