Ini adalah bursa transfer yang aneh. Angka-angkanya di seluruh dunia benar-benar mencengangkan. Klub-klub Premier telah menghabiskan lebih dari $4 miliar. Total pengeluaran di liga-liga papan atas Eropa mendekati $7 miliar. Semua orang, di mana pun, jor-joran mengeluarkan uang. Yang tenggelam di balik angka-angka ini adalah fakta bahwa ada orang-orang nyata yang terlibat. Saat uangnya sebesar ini, para pemain itu sendiri nyaris terlupakan.

Namun, ada manusia sungguhan di sini. Beberapa transfer akan terbukti bagus. Yang lain akan buruk. Banyak juga yang benar-benar biasa-biasa saja. Dan itu membawa kita dengan tepat ke CONCACAF. Ini menjadi musim panas yang bagus bagi USMNT, yang melihat pemain-pemain yang tepat pindah ke situasi yang lebih baik. Dan nyaris tidak ada keluhan terkait mereka yang tetap bertahan dengan tim masing-masing.

Namun, untuk Kanada dan Meksiko, situasinya sedikit berbeda. Ada beberapa keberhasilan yang jelas, dengan Santi Gimenez dan Jonathan David angkat kaki dari Serie A. Namun, perpindahan lain, atau ketiadaannya, mungkin tidak begitu menguntungkan bagi karier. GOAL melihat para pemenang dan pecundang di antara bintang-bintang CONCACAF di bursa transfer...