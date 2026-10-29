Hanya beberapa hari sebelum musim Bundesliga dimulai, Joe Scally diminta secara baik-baik untuk pergi.

Borussia Monchengladbach merasa tak lagi memiliki tempat baginya di tim. Dengan kontraknya yang berakhir pada 2027, klub siap berpisah dengannya. Menurut jajaran pimpinan klub, mungkin akan lebih baik jika Scally mencari tempat lain.

Namun, ia tidak melakukannya, dan Gladbach kini patut bersyukur karena ia mengabaikan permintaan itu. Scally sedang memainkan sepak bola terbaik sepanjang kariernya, dan performanya mungkin menjadi faktor yang menyelamatkan klub pada akhir musim ini.

Gladbach saat ini sedang terpuruk. Mereka berada di posisi terakhir klasemen Bundesliga, sehingga salah satu klub yang biasanya lebih stabil di liga itu kini menghadapi ancaman serius. Sementara itu, Scally menjadi salah satu dari sedikit pemain yang membuat situasi tersebut sedikit lebih menjanjikan. Dikenal karena ketangguhannya dalam bertahan, Scally justru menjadi pencetak gol terbanyak tim saat ini dengan tiga gol dalam tujuh pertandingan. Di satu sisi, itu menunjukkan buruknya kinerja para pemain menyerang Gladbach. Di sisi lain, itu menjadi tanda bahwa bek tim nasional putra Amerika Serikat tersebut berkembang menjadi pemain yang lebih komplet.

Gladbach akan membutuhkan perkembangan itu hingga musim ini berakhir. Hanya beberapa pekan setelah dianggap tak lagi dibutuhkan, Scally menjadi salah satu dari sangat sedikit pemain yang tampil menonjol. Ia juga membutuhkan lonjakan performa ini. Seiring bertambah luasnya pilihan pemain USMNT, pemain berusia 23 tahun itu berada di antara generasi lama dan para bintang yang tengah menanjak. Karena itu, masih banyak yang harus ia buktikan dalam upayanya mempertahankan tempat di tim nasional.

Apa pun yang memotivasinya, hal itu terbukti berhasil. Scally kini tampak seperti pemain yang sama sekali berbeda dibandingkan sosok yang selama ini dikenal banyak orang.