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Joe Scally 1-1GOAL

“Joe berbahaya!” Dari tak diinginkan hingga menjadi pencetak gol terbanyak yang tak terduga: perjuangan Scally menyelamatkan Borussia Monchengladbach dan mengamankan masa depannya bersama timnas AS

Scally telah mencetak tiga gol dalam tujuh pertandingan bersama Gladbach yang berada di posisi juru kunci. Bisakah ia membantu klubnya terhindar dari degradasi dan kembali dipanggil ke timnas Amerika Serikat di tengah ketatnya persaingan antarbek kanan berbakat?

Ryan Tolmich
Diterjemahkan oleh

  • Hanya beberapa hari sebelum musim Bundesliga dimulai, Joe Scally diminta secara baik-baik untuk pergi.

    Borussia Monchengladbach merasa tak lagi memiliki tempat baginya di tim. Dengan kontraknya yang berakhir pada 2027, klub siap berpisah dengannya. Menurut jajaran pimpinan klub, mungkin akan lebih baik jika Scally mencari tempat lain.

    Namun, ia tidak melakukannya, dan Gladbach kini patut bersyukur karena ia mengabaikan permintaan itu. Scally sedang memainkan sepak bola terbaik sepanjang kariernya, dan performanya mungkin menjadi faktor yang menyelamatkan klub pada akhir musim ini.

    Gladbach saat ini sedang terpuruk. Mereka berada di posisi terakhir klasemen Bundesliga, sehingga salah satu klub yang biasanya lebih stabil di liga itu kini menghadapi ancaman serius. Sementara itu, Scally menjadi salah satu dari sedikit pemain yang membuat situasi tersebut sedikit lebih menjanjikan. Dikenal karena ketangguhannya dalam bertahan, Scally justru menjadi pencetak gol terbanyak tim saat ini dengan tiga gol dalam tujuh pertandingan. Di satu sisi, itu menunjukkan buruknya kinerja para pemain menyerang Gladbach. Di sisi lain, itu menjadi tanda bahwa bek tim nasional putra Amerika Serikat tersebut berkembang menjadi pemain yang lebih komplet.

    Gladbach akan membutuhkan perkembangan itu hingga musim ini berakhir. Hanya beberapa pekan setelah dianggap tak lagi dibutuhkan, Scally menjadi salah satu dari sangat sedikit pemain yang tampil menonjol. Ia juga membutuhkan lonjakan performa ini. Seiring bertambah luasnya pilihan pemain USMNT, pemain berusia 23 tahun itu berada di antara generasi lama dan para bintang yang tengah menanjak. Karena itu, masih banyak yang harus ia buktikan dalam upayanya mempertahankan tempat di tim nasional.

    Apa pun yang memotivasinya, hal itu terbukti berhasil. Scally kini tampak seperti pemain yang sama sekali berbeda dibandingkan sosok yang selama ini dikenal banyak orang.

  • Sebuah tusukan ke depan

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    Jan Huebner

    Scally secara mengejutkan menjadi pencetak gol terbanyak Gladbach musim ini.

    Ini musim keenam Scally di Bundesliga, pencapaian besar bagi pemain yang masih begitu muda. Dalam lima musim pertamanya, ia tak pernah mencetak lebih dari dua gol dalam semusim. Ia mencetak satu gol di masing-masing dari tiga musim pertamanya, lalu tidak mencetak gol pada musim 2024-25. Musim lalu, jumlah itu melonjak menjadi dua gol.

    Meski begitu, bahkan setelah peningkatan tersebut, hanya sedikit yang bisa memperkirakan Scally akan mengawali musim ini dengan begitu produktif dalam mencetak gol.

    Baru menjalani tujuh pertandingan Bundesliga, Scally sudah mencetak tiga gol dan menjadi pencetak gol terbanyak Gladbach dalam beberapa pekan pertama ini. Gol pertamanya tercipta pada 5 September melawan Elversberg. Ia kemudian mencetak gol lagi melawan Koln pada 11 Oktober. Akhir pekan lalu, ia mencetak gol dan menyumbang assist dalam kemenangan 3-2 atas Stuttgart. Golnya pun indah: sebuah sontekan tumit luar biasa yang akhirnya menjadi gol pertama Gladbach pada musim Bundesliga ini.

    Bagi mereka yang mengikuti karier Scally, kontribusi di area penyerangan tak pernah menjadi keunggulannya. Ia sejak lama dipandang sebagai pilihan yang stabil, sosok yang kuat dalam bertahan dan bisa membantu mengamankan satu sisi lapangan. Karena itu, ada kalanya ia dipandang sebagai bek tengah ketiga atau pilihan darurat dalam duet bek tengah. Namun, karena posisinya di klub tidak menentu, ada pula saat-saat ketika ia sama sekali tidak dimainkan.

    Itulah pandangan Gladbach pada awal musim, ketika klub tersebut tampak siap berpisah dengannya.

    “Mereka akan tetap berstatus sebagai pemain berlisensi penuh; kami menghormati kontrak mereka,” kata direktur olahraga Gladbach, Rouven Schroder, kepada Bild ketika ditanya tentang status Scally dan Florian Neuhaus menjelang musim Bundesliga ini. “Namun, kontrak keduanya berlaku hingga 2027 dan sekarang, tentu saja, mereka harus bertanya kepada diri sendiri: Bagaimana saya menempatkan diri? Jika saya berada di posisi mereka, saya pasti tidak puas.”

    Baru akhir pekan lalu, Schroder kembali ditanya tentang Scally, dan kali ini jawabannya berbeda.

    “Apa sebenarnya yang terjadi dengan Scally?” kata Schroder kepada Bild. “Joe sekarang berbahaya, jadi saya salut kepadanya! Ini benar-benar luar biasa, dan ia bisa terus seperti ini.”

    Gladbach setidaknya akan mempertimbangkan apa yang harus dilakukan terhadap Scally sekarang, tetapi klub itu juga menghadapi persoalan yang lebih besar seiring masuknya bulan November.

  • Kesulitan Gladbach

    VfB Stuttgart v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    Klub tersebut mengawali musim baru dengan sangat buruk dan kini berada di posisi ke-18.

    Secara historis, Borussia Monchengladbach adalah salah satu klub paling konsisten di Bundesliga. Hanya Bayern Munich, Borussia Dortmund, Werder Bremen, dan Stuttgart yang memainkan lebih banyak pertandingan di kasta tertinggi. Jika ada istilah untuk menggambarkan klub ini, mungkin istilah itu adalah "tak pernah absen".

    Namun, status itu kini terancam, dan itu masih ungkapan yang halus.

    Setelah tujuh pertandingan, klub ini terpuruk di dasar klasemen Bundesliga dengan hanya tiga poin. Sebelum kemenangan terbaru atas Stuttgart, mereka kalah dalam enam laga pertama. Kekalahan itu pun bukan dari Bayern Munich atau Borussia Dortmund, melainkan dari klub-klub seperti Elversberg, Mainz, Koln, dan Hoffenheim, yang secara tradisional paling banter menghuni papan tengah. Lebih buruk lagi, sebelum kemenangan akhir pekan lalu, Gladbach mencatatkan angka gol kemasukan minus 20 dalam enam laga pertama tersebut, sebuah rekor klub.

    Itulah sebabnya klub ini berada dalam posisi yang begitu genting. Situasinya tidak akan menjadi lebih mudah, terutama karena mereka masih harus menghadapi beberapa tim kuat liga sebanyak dua kali.

    Kepanikan di Gladbach adalah satu sisi persoalan dari sudut pandang Scally. Ada pula persoalan timnas putra Amerika Serikat, yang kondisinya nyaris sama rumitnya.

  • Harapan timnas Amerika Serikat

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    ZUMA Press Wire

    Dengan ketatnya persaingan di posisi bek kanan, Scally harus berjuang untuk mendapat menit bermain bersama timnas Amerika Serikat.

    Scally termasuk di antara banyak pemain senior timnas Amerika Serikat yang tidak dipanggil ke pemusatan latihan terbaru. Mauricio Pochettino menyusun komposisi skuad yang seimbang dengan memanggil sejumlah pemain berpengalaman yang rutin masuk skuad serta beberapa wajah yang benar-benar baru. Jadi, mereka yang tidak dipanggil tak perlu panik, tetapi perlu mengevaluasi diri.

    Dengan ketatnya persaingan di posisinya, Scally termasuk pemain yang perlu melakukan evaluasi itu dan, pada akhirnya, meningkatkan permainannya. Persaingan di posisi bek kanan kini lebih ketat daripada sebelumnya. Beberapa gol di Bundesliga saja tidak cukup untuk kembali bersaing.

    Alex Freeman terus memperlihatkan potensinya yang seolah tak terbatas di La Liga, sehingga menjadi kandidat kuat untuk tampil sebagai starter di setiap pertandingan. Sementara itu, Sergino Dest tampil gemilang di Eredivisie. Meski lebih sering dimainkan sebagai pemain sayap, perannya bisa berubah seiring kedatangan sejumlah pemain berbakat di lini serang. Tim Weah terutama dimainkan sebagai bek sayap kanan di level klub dan bisa mengisi posisi itu di tim nasional, sedangkan Frankie Westfield, bek muda Union, termasuk wajah baru pada pemusatan latihan terakhir.

    Intinya, persaingan di posisi itu ketat, dan Scally merupakan salah satu pemain yang bersaing. Lantas, bagaimana ia bisa menonjol? Di antara para pemain yang secara umum memiliki karakter sangat berbeda darinya, bagaimana ia menunjukkan bahwa gaya bermain dan kemampuannya adalah pilihan yang tepat?

    Jawaban sederhananya: dengan melanjutkan apa yang sudah ia lakukan. Scally selalu dipandang sebagai opsi yang kuat dalam bertahan, tetapi gol-golnya belakangan ini menunjukkan bahwa permainannya semakin lengkap. Bukan hanya soal gol. Ia semakin sering menerima bola di area yang lebih dekat ke gawang lawan dan melepaskan lebih banyak tembakan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ia juga kerap membuat lawan melakukan pelanggaran terhadapnya.

    Scally kemungkinan tidak akan pernah menyamai kemampuan menyerang Dest dan akan kesulitan menandingi Freeman dalam menciptakan peluang berbahaya. Namun, jika ia bisa menambahkan sedikit kemampuan itu ke permainannya sehingga menjadi ancaman yang lebih besar saat menyerang maupun bertahan, hal tersebut bisa membawa perubahan besar bagi dirinya, klubnya, dan tim nasionalnya.

  • Masih ada ruang untuk berkembang

    1. FC Köln v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    Keadaan mungkin mulai berubah menjadi lebih baik bagi seorang pemain yang terus mengembangkan permainannya.

    Scally sudah mencatatkan 173 penampilan bersama Gladbach. Di level internasional, ia telah tampil 28 kali dan menjadi bagian dari dua skuad Piala Dunia. Meski begitu, Scally baru akan berusia 24 tahun pada Desember, sementara pengalamannya sudah setara dengan pemain yang telah menjalani karier panjang.

    Ia kurang dari dua tahun lebih tua daripada Freeman dan tepat dua tahun lebih muda daripada Dest. Jadi, seperti keduanya, Scally masih terus berkembang. Tahun ini menunjukkan bahwa ia mampu melakukannya.

    Karena itu, tujuannya adalah terus mengembangkan apa yang sudah ia tunjukkan. Scally mungkin tidak akan terus mencetak gol dengan frekuensi seperti ini, tetapi ia masih bisa menjadi ancaman yang lebih konsisten dalam menyerang. Bisakah ia memberi kontribusi lebih saat tim menguasai bola dan menemukan cara lain untuk menciptakan peluang? Bisakah ia melakukan semua itu sambil terus meningkatkan kemampuan bertahannya?

    Jika bisa, Gladbach dan timnas Amerika Serikat akan punya alasan untuk meninjau kembali apa yang dapat ia berikan. Scally sudah menunjukkan bahwa ia bisa mencetak gol. Kini tantangannya adalah menunjukkan bahwa ia tetap bisa berkontribusi dalam serangan, bahkan saat gol tak kunjung datang.