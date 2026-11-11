Menjadi adik salah satu pesepakbola terbaik di dunia tentu tidak mudah. Jobe Bellingham menjalani karier yang bagus sejauh ini. Ia mengawalinya di Birmingham City sebelum mengukir nama di Sunderland dan pindah ke Borussia Dortmund dengan nilai transfer £31 juta. Ia juga menjadi kapten timnas Inggris U-21. Namun, Jobe tetap berada di bawah bayang-bayang kakaknya, Jude.

Jude telah menjuarai La Liga dan Liga Champions. Banyak orang memandangnya sebagai sosok setara Zinedine Zidane bagi Inggris: gelandang dinamis yang piawai menggunakan kedua kaki dan kerap mencetak gol penting di panggung terbesar. Sementara Jude mengejar lebih banyak trofi bersama Real Madrid setelah tampil gemilang di Piala Dunia 2026, Jobe berfokus membuktikan bahwa mereka yang meragukannya keliru. Ia melakukannya di Dortmund, tempat Jude juga langsung tampil menonjol saat masih remaja setelah lulus dari akademi Birmingham.

Kerja keras Jobe kini mulai membuahkan hasil. Thomas Tuchel memanggil pemain berusia 21 tahun itu ke skuadnya untuk jeda internasional November. Jobe bisa melakoni debut bersama timnas senior paling cepat pada Kamis, saat Inggris menjamu Kroasia di Nations League.

Dengan Myles Lewis-Skelly menjalani skorsing untuk laga tersebut dan Alex Scott absen karena cedera, keberuntungan berpihak kepada Bellingham yang lebih muda. Namun, Tuchel menegaskan bahwa Jobe "pantas" mendapat kesempatan ini. Siapa pun yang menyaksikannya bermain untuk Dortmund musim ini tentu akan setuju. Tidak akan mengejutkan jika ia tampil mengesankan bersama Inggris, dan mungkin menjadi pelengkap ideal bagi Jude.