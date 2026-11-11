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Jobe Bellingham England 1:1Getty/GOAL

Jobe Bellingham sangat layak mendapat panggilan ke timnas Inggris, dan pemain serbabisa Borussia Dortmund itu bisa melengkapi saudaranya, Jude, dengan sempurna

Mantan bintang Sunderland itu mendapat panggilan pertamanya dari Thomas Tuchel setelah mengawali musim dengan impresif di Jerman.

James Westwood
Diterjemahkan oleh

  • Menjadi adik salah satu pesepakbola terbaik di dunia tentu tidak mudah. Jobe Bellingham menjalani karier yang bagus sejauh ini. Ia mengawalinya di Birmingham City sebelum mengukir nama di Sunderland dan pindah ke Borussia Dortmund dengan nilai transfer £31 juta. Ia juga menjadi kapten timnas Inggris U-21. Namun, Jobe tetap berada di bawah bayang-bayang kakaknya, Jude.

    Jude telah menjuarai La Liga dan Liga Champions. Banyak orang memandangnya sebagai sosok setara Zinedine Zidane bagi Inggris: gelandang dinamis yang piawai menggunakan kedua kaki dan kerap mencetak gol penting di panggung terbesar. Sementara Jude mengejar lebih banyak trofi bersama Real Madrid setelah tampil gemilang di Piala Dunia 2026, Jobe berfokus membuktikan bahwa mereka yang meragukannya keliru. Ia melakukannya di Dortmund, tempat Jude juga langsung tampil menonjol saat masih remaja setelah lulus dari akademi Birmingham.

    Kerja keras Jobe kini mulai membuahkan hasil. Thomas Tuchel memanggil pemain berusia 21 tahun itu ke skuadnya untuk jeda internasional November. Jobe bisa melakoni debut bersama timnas senior paling cepat pada Kamis, saat Inggris menjamu Kroasia di Nations League.

    Dengan Myles Lewis-Skelly menjalani skorsing untuk laga tersebut dan Alex Scott absen karena cedera, keberuntungan berpihak kepada Bellingham yang lebih muda. Namun, Tuchel menegaskan bahwa Jobe "pantas" mendapat kesempatan ini. Siapa pun yang menyaksikannya bermain untuk Dortmund musim ini tentu akan setuju. Tidak akan mengejutkan jika ia tampil mengesankan bersama Inggris, dan mungkin menjadi pelengkap ideal bagi Jude.

  • Ketangguhan mental

    Jobe Bellingham

    Musim perdana Bellingham di BVB tidak berjalan mulus, tetapi pada akhir musim ia berhasil membuktikan diri.

    Fakta bahwa Jobe berada di posisi ini juga menjadi bukti keteguhan karakternya. Kesempatan seperti itu jelas tampak jauh dari jangkauan dalam beberapa bulan pertamanya di Dortmund. Ia kesulitan menembus susunan pemain inti Niko Kovac karena hanya ditempatkan sebagai gelandang nomor enam, padahal ia lebih berperan sebagai gelandang box-to-box saat membantu Sunderland meraih promosi pada musim 2024/25.

    Masa-masa sulitnya pun terasa berat. Bellingham melakukan kesalahan yang berujung pada kekalahan Dortmund dalam laga Klassiker melawan rival bebuyutan mereka, Bayern Munich, dan mendapat kartu merah saat timnya bermain imbang 1-1 dengan Freiburg. Ia juga harus menghadapi dampak dari campur tangan ayahnya, Mark, yang diduga mengonfrontasi Kovac terkait perlakuannya terhadap Jobe dan keputusan taktis sang pelatih seusai lawatan ke St Pauli.

    Namun, Kovac selalu membela Bellingham di hadapan publik dan menegaskan bahwa ketika pemain muda bergabung dengan klub baru, mereka sering kali membutuhkan "tiga hingga enam bulan untuk beradaptasi". Pelatih asal Jerman itu pada akhirnya terbukti benar. Bellingham mengamankan tempat reguler di tim setelah pergantian tahun dan berperan penting saat Dortmund memenangi 13 dari 18 pertandingan terakhir mereka di Bundesliga, hasil yang memastikan mereka finis sebagai runner-up di belakang Bayern.

    "Semakin sering bermain, semakin Anda menemukan ritme. Saya merasa bisa membangun kepercayaan diri dan lebih menunjukkan keberadaan saya dengan lebih sering bermain. Saya akan berada di sini untuk waktu yang lama, jadi saya senang bisa membangun ritme itu," kata Bellingham kepada kanal media Dortmund pada April. "Setiap hari saya ingin menjadi lebih baik. Saya ingin memenangi setiap pertandingan yang saya mainkan, menguasai bola, dan menunjukkan kemampuan saya, baik secara fisik maupun teknik."

  • Peningkatan yang jelas

    FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    Dortmund mampu mengimbangi Bayern pada awal musim baru, dan Bellingham berperan penting dalam rangkaian hasil impresif mereka.

    Bellingham juga menyoroti satu aspek yang ingin ia tingkatkan: "Saya ingin lebih sering maju dan berkontribusi di sepertiga akhir lapangan. Itu sesuatu yang terus saya ingatkan kepada diri sendiri untuk lebih sering saya lakukan. Saya senang membawa bola. Saya selalu mengatakan kepada diri sendiri bahwa saya ingin melakukannya sesering mungkin dalam pertandingan."

    Memang, gelandang berpostur kokoh itu hanya mencatatkan empat assist dalam 45 pertandingan musim lalu dan tidak mencetak satu gol pun. Kini, ia masih menanti gol pertamanya dengan seragam kuning yang terkenal itu, tetapi telah mencapai tujuannya untuk memberikan dampak lebih besar di area depan lapangan. Menurut The Athletic, Bellingham menciptakan peluang hampir empat kali lebih sering dibandingkan musim lalu dan sudah menghasilkan tiga assist di semua kompetisi.

    Rata-rata tembakan dan sentuhannya di kotak penalti lawan per 90 menit juga meningkat. Kovac memberinya keleluasaan untuk maju menyerang setelah Joey Veerman datang pada musim panas dan mengambil alih sebagian besar tanggung jawab bertahan Bellingham. Hasilnya, Dortmund tampak lebih seimbang sebagai tim. Mereka tidak terkalahkan dalam sembilan pertandingan pertama di Bundesliga dan berbagi posisi puncak klasemen dengan Bayern. Dortmund juga meraih sembilan dari 12 poin yang tersedia di fase liga Liga Champions.

    Pada akhir Oktober, BVB berjuang meraih hasil imbang 2-2 melawan Bayern di Allianz Arena, dan Bellingham menjadi salah satu pemain terbaik di lapangan. Ia mencatatkan akurasi umpan 85 persen dan melepaskan tiga tembakan, salah satunya memaksa kiper Bayern Jonas Urbig melakukan penyelamatan gemilang. Ia juga 13 kali membawa bola, tujuh kali merebut kembali bola, memenangkan tiga duel, dan menempuh jarak 11,3 kilometer sebelum ditarik keluar menjelang akhir pertandingan.

  • Sudah melampaui level U-21

    England v Kazakhstan - UEFA U21 EURO 2027 Qualifier
    Getty Images Sport

    Bellingham menjadi pemain kunci bagi tim muda Inggris sejak melakoni debutnya pada 2024, dan jelas siap naik ke level berikutnya.

    Dortmund menindaklanjuti hasil di Munich itu dengan mengalahkan Real Betis 2-1 di Liga Champions dan Elversberg dengan skor yang sama pada Sabtu. Bellingham tampil mengesankan sebagai pemain nomor 10 dalam laga melawan Real Betis. Kovac senang dengan perkembangannya dan tidak terkejut melihat namanya masuk dalam skuad terbaru Inggris.

    “Ia benar-benar layak mendapatkannya,” kata Kovac kepada wartawan. “Kemajuan yang ia tunjukkan sangat signifikan. Ia telah mencurahkan banyak usaha dan bekerja sangat keras.”

    Namun, Bellingham tidak hanya memetik hasil dari peningkatan performanya di Dortmund, tetapi juga dari konsistensinya bersama timnas Inggris U-21 asuhan Lee Carsley. Setelah dipercaya mengenakan ban kapten pada penampilannya yang ke-12 bersama timnas Inggris U-21, dalam laga kualifikasi Kejuaraan Eropa melawan Kazakhstan pada September, Bellingham menyumbang dua assist dalam kemenangan telak 4-2 dan mendominasi permainan dari lini tengah.

    “Ia tampil luar biasa,” kata Carsley dengan gembira seusai pertandingan. “Saya pergi menonton Jobe di Dortmund beberapa pekan lalu, dan perkembangannya begitu pesat. Secara fisik ia semakin berkembang. Kakinya jelas semakin kuat. Cara ia mengalirkan bola, melewati lawan, serta memanfaatkan kekuatan dan keseimbangannya… Ia memang selalu menjadi pemain bagus, tetapi sekarang ia terus meningkat.”

    Tuchel menyuarakan pandangan senada dengan Carsley pekan lalu dan merasa perlu menegaskan bahwa Jobe “berada di sini bukan karena saudaranya”.

    “Di tim U-21, ia sudah lama menjadi pemain yang menonjol. Jadi, menurut saya pintu menuju tim senior harus selalu terbuka bagi pemain yang menunjukkan performa istimewa dalam waktu lama, dan itulah yang dilakukan Jobe,” kata Tuchel. “Ia juga telah menemukan ritmenya bersama Dortmund; awal musimnya sangat baik. Sekarang ia rutin menjadi starter di sana dan sangat berpengaruh. Jadi, kesempatan ini datang berkat kemampuannya sendiri.”

  • 'Kisah indah'

    Bellingham brothers
    Getty

    Jobe tidak memiliki naluri menyerang yang sama seperti saudaranya, Jude, tetapi ia bisa memainkan peran yang sama pentingnya bagi tim.

    Jobe dan Jude berpeluang menjadi pasangan kakak beradik ke-22 yang membela Inggris, sekaligus yang pertama tampil bersama di lapangan sejak Gary dan Phil Neville pada 2007. Tuchel menyebutnya sebagai “kisah yang indah” dan berharap kehadiran Jude “akan mempermudah” Jobe dalam pemusatan latihan pertamanya bersama tim senior. Namun, Tuchel juga sangat menyadari bahwa sang adik bertekad membangun identitasnya sendiri.

    Jobe bahkan memakai tulisan ‘Jobe’ di bagian belakang jerseynya, bukan nama keluarganya, dan tidak tertarik dengan status “megabintang” yang disandang Jude. “Saya tidak ingin menjadi sosok yang menonjol di luar lapangan,” katanya. “Saat bermain, saya hanya ingin menjadi salah satu pemain dengan penampilan terbaik dan fokus bekerja keras.”

    Meski penampilan fisik mereka sangat mirip, Jobe juga memiliki karakter permainan yang berbeda. “Dia salah satu dari lima pemain untuk lini tengah, dengan peran yang lebih defensif daripada Jude,” tegas Tuchel. “Kuat saat menguasai bola, memiliki fisik yang bagus, bertubuh besar, sangat mengandalkan kekuatan fisik, dan mampu menjaga penguasaan bola.”

    Sebaliknya, Jude merupakan pendukung utama Harry Kane. Tugasnya adalah merangsek ke depan setiap ada kesempatan dan berusaha menciptakan ruang. Itu tidak akan pernah menjadi gaya permainan Jobe, sekalipun kontribusinya dalam serangan meningkat di Dortmund. Namun, ia bisa melengkapi Jude dengan bermain sedikit lebih ke belakang.

    Tuchel akan mengandalkan postur Jobe yang besar untuk memutus serangan lawan dan membantu Inggris mengendalikan tempo permainan. Ia lebih berperan dalam menunjang permainan tim ketimbang menjadi penentu kemenangan lewat aksi individu, dan akan bekerja tanpa kenal lelah demi tim.

    Persaingan memperebutkan tempat di lini tengah Inggris sangat ketat, dan Jobe harus bersaing dengan pemain kelas atas seperti Elliot Anderson dan Declan Rice. Namun, ia memiliki kualitas teknik dan kemampuan atletik untuk menjadi pemain reguler di tim Tuchel. Tidak diragukan pula bahwa ia dan kakaknya bisa bermain bersama dalam susunan pemain inti yang sama. Jobe mungkin tidak akan pernah menyamai pengaruh Jude secara keseluruhan, tetapi jika mampu mengulang penampilannya bersama tim U-21 di level senior, ia berpotensi menjadi pahlawan Inggris dengan caranya sendiri.