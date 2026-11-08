JJ Gabriel menjadi pemain yang paling diburu di Eropa sejak memberi tahu Manchester United pada September bahwa ia ingin meninggalkan klub. Barcelona, Paris Saint-Germain, dan Bayern Munich sama-sama mengejar pemain muda kelahiran Enfield itu, sementara para petinggi United telah berupaya keras tanpa hasil untuk membujuknya berubah pikiran.
Barcelona sempat tampak akan memenangi persaingan setelah Gabriel menghabiskan beberapa pekan berlatih di kota itu bersama pelatih pribadi. Namun, kini mereka tampaknya kalah bersaing dari rival bebuyutannya. Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan lisan untuk merekrut pemain berusia 16 tahun itu dengan kontrak jangka panjang, dengan tetap tunduk pada peraturan FIFA mengenai transfer pemain di bawah umur.
Gabriel terdaftar di akademi United hingga akhir musim 2026-27, tetapi Real Madrid berniat menuntaskan transfernya pada Januari. Pemain remaja itu memiliki paspor Eropa melalui kedua orang tuanya, yang memungkinkannya memanfaatkan celah aturan Brexit untuk bergabung dengan klub luar negeri pada bursa transfer berikutnya. Tidak ada klub yang lebih besar daripada Real Madrid, dan keputusan Gabriel meninggalkan zona nyamannya di Old Trafford demi gemerlap Santiago Bernabeu menunjukkan kepercayaan dirinya.
Menurut Sky Sports, Real Madrid menjadi pilihan utama Gabriel karena ia dan pihaknya melihat jalur yang jelas menuju tim utama. Namun, melihat sekilas riwayat klub itu dalam menangani pemain muda menunjukkan bahwa pandangan tersebut naif. Ia juga akan menghadapi persaingan yang lebih ketat untuk mendapatkan menit bermain di ibu kota Spanyol dibandingkan di klub peminat lainnya, bahkan di United.
Di balik prestise mengenakan seragam putih yang tersohor itu, ada pula tekanan besar yang harus dihadapi. Gabriel tidak akan berusaha mengikuti jejak panjang para lulusan akademi yang sukses, melainkan mematahkan tren di klub yang telah menjadi semacam kuburan bagi perkembangan pemain muda.