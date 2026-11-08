Mantan pengamat sepakbola di televisi, Juni Calafat, dikenal luas sebagai sosok di balik strategi Real Madrid merekrut pemain muda berpotensi besar. Kepala pemandu bakat asal Brasil itu juga berperan membantu Real Madrid mengungguli klub-klub rival dalam mendapatkan pemain seperti Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, dan Arda Guler. Ketiganya langsung masuk ke tim utama dan mampu membuktikan bahwa biaya transfer mereka yang besar sepadan.

Namun, dua pemain lainnya belum mampu melakukan hal yang sama. Calafat kembali memanfaatkan jaringan kontaknya di Amerika Selatan dan kemampuannya membujuk pemain untuk membawa Endrick dan Franco Mastantuono ke Madrid. Sejak didatangkan dari Palmeiras pada 2024, Endrick baru sembilan kali menjadi starter di semua kompetisi. Sementara itu, Mastantuono menjadi starter 11 kali sepanjang musim debutnya, tetapi gagal tampil mengesankan dan kini bermain sebagai pemain pinjaman di Fiorentina.

Endrick dipandang sebagai harapan besar berikutnya bagi lini serang Real Madrid setelah dibandingkan dengan Ronaldo Nazario semasa di Palmeiras. Namun, pemain berusia 20 tahun itu kesulitan mendapatkan menit bermain di bawah Carlo Ancelotti dan Xabi Alonso, hingga akhirnya dipinjamkan ke Lyon. Meski manajer saat ini, Jose Mourinho, telah memberi jaminan secara terbuka mengenai masa depannya, Endrick masih jarang mendapat kesempatan bermain.

Ada pula dua perekrutan yang sama sekali tidak berhasil, yakni Reinier Jesus dan Takefusa Kubo. Keduanya tidak pernah bermain satu menit pun dalam pertandingan kompetitif bersama tim senior Real Madrid. Perekrutan Jesus dari Flamengo dengan biaya €30 juta sama sekali tidak membuahkan hasil. Sementara itu, Kubo, yang dijuluki 'Messi Jepang' saat masih muda, gagal mendapatkan satu dari tiga tempat bagi pemain non-Uni Eropa (UE) yang diizinkan La Liga dalam skuad tim.

Memang, ekspektasi terhadap Gabriel akan lebih rendah karena ia akan jauh lebih muda dibandingkan semua pemain yang disebutkan di atas ketika mereka tiba di Madrid. Pada awalnya, Gabriel akan menjadi wajah baru tim Castilla. Di sana, ia akan menambah pengalaman di kasta ketiga sepakbola Spanyol dan UEFA Youth League, kompetisi tempat ia menjalani debut dengan mencetak hat-trick untuk United melawan Sabah pada 10 September. Namun, waktu adaptasi tambahan yang akan diberikan kepadanya tidak menjamin apa pun.

Kisah Martin Odegaard menjadi peringatan yang patut dipelajari Gabriel. Playmaker asal Norwegia itu kini menjadi kapten Arsenal yang telah menjuarai Liga Primer Inggris. Namun, pemain berusia 27 tahun tersebut membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk mencapai level tertinggi daripada yang dibayangkan siapa pun ketika ia bergabung dengan Real Madrid pada Januari 2015, saat berusia 16 tahun.

Odegaard memang menjadi pemain termuda yang pernah menjalani debut untuk klub tersebut pada Mei tahun itu. Namun, ia hanya mencatatkan 11 penampilan bersama tim senior dalam enam tahun berikutnya dan dipinjamkan ke Heerenveen, Vitesse, serta Real Sociedad. Peminjaman keempatnya, ke Arsenal pada 2021, berujung pada kepergiannya secara permanen. Sejak itu, ia telah berbicara tentang kesulitan yang dialaminya di Bernabeu.

"Saya berhenti bermain dengan semangat yang menjadi ciri khas permainan saya. Untuk sementara waktu, saya bermain agak terlalu aman. Saya lebih khawatir melakukan kesalahan daripada benar-benar memainkan permainan saya," kata Odegaard kepada Players' Tribune pada 2023. "Setelah beberapa tahun, perkembangan saya terhenti. Pers mengkritik saya karena tidak langsung memenuhi ekspektasi yang begitu tinggi. Saya menjadi sasaran empuk. Saya ingat pernah membaca tajuk seperti: 'Sekarang saatnya penentuan bagi Martin Odegaard.' Dan saya berpikir, penentuan? Saya baru berusia 18 tahun!"

Akan sangat disayangkan jika hal yang sama terjadi pada Gabriel, yang potensi maksimalnya bahkan lebih tinggi daripada Odegaard.