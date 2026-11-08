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JJ Gabriel Real Madrid risk GFX 1:1GOAL

JJ Gabriel mengambil risiko besar dengan meninggalkan Manchester United demi Real Madrid, tempat perkembangan pemain terhenti

Remaja berbakat itu menghadapi jalan tersulit menuju sepak bola level senior setelah memilih memulai kehidupan baru di ibu kota Spanyol.

James Westwood
Diterjemahkan oleh

  • JJ Gabriel menjadi pemain yang paling diburu di Eropa sejak memberi tahu Manchester United pada September bahwa ia ingin meninggalkan klub. Barcelona, Paris Saint-Germain, dan Bayern Munich sama-sama mengejar pemain muda kelahiran Enfield itu, sementara para petinggi United telah berupaya keras tanpa hasil untuk membujuknya berubah pikiran.

    Barcelona sempat tampak akan memenangi persaingan setelah Gabriel menghabiskan beberapa pekan berlatih di kota itu bersama pelatih pribadi. Namun, kini mereka tampaknya kalah bersaing dari rival bebuyutannya. Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan lisan untuk merekrut pemain berusia 16 tahun itu dengan kontrak jangka panjang, dengan tetap tunduk pada peraturan FIFA mengenai transfer pemain di bawah umur.

    Gabriel terdaftar di akademi United hingga akhir musim 2026-27, tetapi Real Madrid berniat menuntaskan transfernya pada Januari. Pemain remaja itu memiliki paspor Eropa melalui kedua orang tuanya, yang memungkinkannya memanfaatkan celah aturan Brexit untuk bergabung dengan klub luar negeri pada bursa transfer berikutnya. Tidak ada klub yang lebih besar daripada Real Madrid, dan keputusan Gabriel meninggalkan zona nyamannya di Old Trafford demi gemerlap Santiago Bernabeu menunjukkan kepercayaan dirinya.

    Menurut Sky Sports, Real Madrid menjadi pilihan utama Gabriel karena ia dan pihaknya melihat jalur yang jelas menuju tim utama. Namun, melihat sekilas riwayat klub itu dalam menangani pemain muda menunjukkan bahwa pandangan tersebut naif. Ia juga akan menghadapi persaingan yang lebih ketat untuk mendapatkan menit bermain di ibu kota Spanyol dibandingkan di klub peminat lainnya, bahkan di United.

    Di balik prestise mengenakan seragam putih yang tersohor itu, ada pula tekanan besar yang harus dihadapi. Gabriel tidak akan berusaha mengikuti jejak panjang para lulusan akademi yang sukses, melainkan mematahkan tren di klub yang telah menjadi semacam kuburan bagi perkembangan pemain muda.

  • Pengecualian yang jarang terjadi

    vinicius junior
    (C)Getty Images

    Dari sekian banyak pemain muda yang didatangkan ke Real Madrid selama bertahun-tahun, hanya segelintir yang menjadi nama besar di Bernabeu.

    Jauh lebih mudah menyebut keberhasilan Real Madrid dengan para pemain mudanya ketimbang kegagalannya, terutama belakangan ini. Tolok ukur terbaiknya adalah Casemiro, pemain pertama yang menjadi bagian dari eksperimen dalam rencana Madrid untuk beralih dari jalur pembinaan pemain muda tradisional mereka. Madrid mulai merekrut pemain potensial U18 atau U20 dan langsung menempatkan mereka di tim Castilla agar beradaptasi dengan sepakbola Eropa. Pemain timnas Brasil itu tampil 15 kali untuk tim Madrid 'B' setelah bergabung dari Sao Paulo pada 2013. Ia kemudian menjadi andalan dalam lima keberhasilan menjuarai Liga Champions, sebelum transfernya ke Man Utd menghasilkan biaya lebih dari €70 juta.

    Sementara itu, Fede Valverde direkrut dari Penarol hanya dengan €5 juta, tiga tahun setelah Casemiro. Ia juga menjadi gelandang kelas dunia pada era gemilang Madrid dan kini menjabat sebagai kapten klub.

    Namun, dua pemain yang paling bisa menjadi inspirasi bagi Gabriel adalah Vinicius Junior dan Rodrygo. Keduanya bergabung dengan Real Madrid setelah berusia 18 tahun, masing-masing dari Flamengo dan Santos, dengan total biaya transfer €90 juta. Tak satu pun dari mereka menghabiskan waktu lama di tim Castilla. Pada musim 2021/22, kedua pemain Brasil itu sudah menjadi sosok penting dalam susunan pemain inti. Hingga kini, mereka bersama-sama telah meraih 13 trofi, termasuk tiga gelar La Liga dan dua trofi Liga Champions.

    Vinicius memberikan dampak yang sangat besar, dengan 232 kontribusi gol dalam 387 penampilan. Ia layak disebut sebagai salah satu pemain terbaik dari generasinya, meski harus puas menjadi runner-up dalam pemungutan suara Ballon d'Or 2024. Pencapaian setinggi itulah yang tentu akan dikejar Gabriel.

    Meski begitu, perjalanan mereka tidak selalu mulus. Vinicius dan Rodrygo kini sama-sama menghadapi masa depan yang tidak pasti di Real Madrid. Sorotan tajam yang menyertai kehidupan di Bernabeu telah berdampak pada keduanya dengan cara berbeda. Gabriel perlu menyadari bahwa tak pernah ada jaminan seorang pemain akan bertahan lama di klub sepakbola terbesar di dunia itu, sekalipun ia berhasil mengatasi segala rintangan dan menjadi pemain tetap di tim.

  • Tidak ada jaminan

    Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    Kemampuan Gabriel tidak diragukan, tetapi ia bukanlah pemain muda menjanjikan pertama yang kesulitan menghadapi tekanan ekspektasi di Real Madrid.

    Mantan pengamat sepakbola di televisi, Juni Calafat, dikenal luas sebagai sosok di balik strategi Real Madrid merekrut pemain muda berpotensi besar. Kepala pemandu bakat asal Brasil itu juga berperan membantu Real Madrid mengungguli klub-klub rival dalam mendapatkan pemain seperti Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, dan Arda Guler. Ketiganya langsung masuk ke tim utama dan mampu membuktikan bahwa biaya transfer mereka yang besar sepadan.

    Namun, dua pemain lainnya belum mampu melakukan hal yang sama. Calafat kembali memanfaatkan jaringan kontaknya di Amerika Selatan dan kemampuannya membujuk pemain untuk membawa Endrick dan Franco Mastantuono ke Madrid. Sejak didatangkan dari Palmeiras pada 2024, Endrick baru sembilan kali menjadi starter di semua kompetisi. Sementara itu, Mastantuono menjadi starter 11 kali sepanjang musim debutnya, tetapi gagal tampil mengesankan dan kini bermain sebagai pemain pinjaman di Fiorentina.

    Endrick dipandang sebagai harapan besar berikutnya bagi lini serang Real Madrid setelah dibandingkan dengan Ronaldo Nazario semasa di Palmeiras. Namun, pemain berusia 20 tahun itu kesulitan mendapatkan menit bermain di bawah Carlo Ancelotti dan Xabi Alonso, hingga akhirnya dipinjamkan ke Lyon. Meski manajer saat ini, Jose Mourinho, telah memberi jaminan secara terbuka mengenai masa depannya, Endrick masih jarang mendapat kesempatan bermain.

    Ada pula dua perekrutan yang sama sekali tidak berhasil, yakni Reinier Jesus dan Takefusa Kubo. Keduanya tidak pernah bermain satu menit pun dalam pertandingan kompetitif bersama tim senior Real Madrid. Perekrutan Jesus dari Flamengo dengan biaya €30 juta sama sekali tidak membuahkan hasil. Sementara itu, Kubo, yang dijuluki 'Messi Jepang' saat masih muda, gagal mendapatkan satu dari tiga tempat bagi pemain non-Uni Eropa (UE) yang diizinkan La Liga dalam skuad tim.

    Memang, ekspektasi terhadap Gabriel akan lebih rendah karena ia akan jauh lebih muda dibandingkan semua pemain yang disebutkan di atas ketika mereka tiba di Madrid. Pada awalnya, Gabriel akan menjadi wajah baru tim Castilla. Di sana, ia akan menambah pengalaman di kasta ketiga sepakbola Spanyol dan UEFA Youth League, kompetisi tempat ia menjalani debut dengan mencetak hat-trick untuk United melawan Sabah pada 10 September. Namun, waktu adaptasi tambahan yang akan diberikan kepadanya tidak menjamin apa pun.

    Kisah Martin Odegaard menjadi peringatan yang patut dipelajari Gabriel. Playmaker asal Norwegia itu kini menjadi kapten Arsenal yang telah menjuarai Liga Primer Inggris. Namun, pemain berusia 27 tahun tersebut membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk mencapai level tertinggi daripada yang dibayangkan siapa pun ketika ia bergabung dengan Real Madrid pada Januari 2015, saat berusia 16 tahun.

    Odegaard memang menjadi pemain termuda yang pernah menjalani debut untuk klub tersebut pada Mei tahun itu. Namun, ia hanya mencatatkan 11 penampilan bersama tim senior dalam enam tahun berikutnya dan dipinjamkan ke Heerenveen, Vitesse, serta Real Sociedad. Peminjaman keempatnya, ke Arsenal pada 2021, berujung pada kepergiannya secara permanen. Sejak itu, ia telah berbicara tentang kesulitan yang dialaminya di Bernabeu.

    "Saya berhenti bermain dengan semangat yang menjadi ciri khas permainan saya. Untuk sementara waktu, saya bermain agak terlalu aman. Saya lebih khawatir melakukan kesalahan daripada benar-benar memainkan permainan saya," kata Odegaard kepada Players' Tribune pada 2023. "Setelah beberapa tahun, perkembangan saya terhenti. Pers mengkritik saya karena tidak langsung memenuhi ekspektasi yang begitu tinggi. Saya menjadi sasaran empuk. Saya ingat pernah membaca tajuk seperti: 'Sekarang saatnya penentuan bagi Martin Odegaard.' Dan saya berpikir, penentuan? Saya baru berusia 18 tahun!"

    Akan sangat disayangkan jika hal yang sama terjadi pada Gabriel, yang potensi maksimalnya bahkan lebih tinggi daripada Odegaard.

  • Berada di urutan terbawah dalam hierarki pilihan

    Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    Skuad Mourinho saat ini dipenuhi pemain kelas dunia, terutama di lini serang, sehingga sulit melihat peluang bagi Gabriel untuk mendapat tempat.

    Peluang Gabriel untuk memecahkan rekor debut Odegaard di Real bisa dibilang nyaris tidak ada, meski ia cukup serbabisa untuk bermain di kedua sayap, sebagai penyerang kedua, ataupun sebagai pemain nomor 10. Ketika kembali ke Bernabeu pada Juli, Mourinho mewarisi skuad yang bahkan lebih dalam dibandingkan skuad yang ia tinggalkan pada 2013.

    Di sektor sayap, pelatih asal Portugal itu bisa mengandalkan Vinicius, Rodrygo (setelah pulih dari cedera ACL yang dialaminya pada Maret), Yan Diomande yang direkrut dengan biaya €140 juta dan menjadi pembelian termahal klub, Brahim Diaz, serta Endrick. Guler dan Bernardo Silva, yang didatangkan pada musim panas dengan status bebas transfer, juga bisa bermain di sisi kanan jika diperlukan. Sementara itu, Mastantuono akan kembali masuk dalam persaingan mulai musim depan karena Fiorentina tidak memiliki opsi pembelian untuk penyerang asal Argentina tersebut.

    Di lini tengah serangan, Kylian Mbappe yang produktif merupakan bintang utama Madrid yang tak tergantikan, sementara Carlos Ezpi siap menjadi penyerang pelapis. Di belakang Mbappe, Bellingham menjadi motor permainan tim Mourinho, pemain nomor 10 yang aktif di berbagai area dan juga kerap mencetak gol. Dalam susunan pemain seperti itu, Gabriel merasa ia akan mendapat tempat di mana? Bahkan jika Vinicius dan Rodrygo sama-sama meninggalkan klub pada akhir musim, ia tetap akan berada di urutan paling belakang dalam persaingan.

  • “Tunggu saat yang tepat”

    Gabriel-Mourinho
    Getty/GOAL

    Jika Gabriel mengira akan mendapat lebih banyak kesempatan di bawah asuhan Mourinho dibandingkan di bawah asuhan Carrick, ia mungkin akan menghadapi kenyataan pahit.

    Gabriel juga tidak akan bekerja dengan pelatih yang dikenal gemar membina pemain muda. Mourinho dikritik karena kurang memperhatikan pembinaan pemain muda di sebagian besar klub yang pernah ditanganinya, terutama Man Utd. Di sana, ia memberi kesempatan debut di tim senior kepada enam lulusan akademi, tetapi hanya memercayai satu pemain untuk tampil secara reguler: Scott McTominay.

    Penyerang asal Inggris Joshua Bohui, yang bergabung dengan tim cadangan United dari Brentford tiga bulan setelah Mourinho ditunjuk pada Mei 2016, segera menyadari bahwa ia tidak akan bisa berkembang di bawah pelatih asal Portugal itu. "Ketika Jose berada di sana, tidak ada kesempatan bagi saya, Mason [Greenwood], Angel [Gomes], atau [Tahith] Chong," kata Bohui kepada Manchester Evening News.

    "Bukan berarti Jose memperlakukan saya dengan buruk, hanya saja tidak terlihat jalur yang jelas bagi saya untuk berkembang di bawahnya. Di tempat latihan, ia tidak pernah berbicara kepada saya tentang apa yang harus saya perbaiki dan, terkadang, saya tidak bisa memahami apa yang ia inginkan. Saya juga merasa ia sulit didekati. Jika saya tahu telah tampil baik dalam sesi latihan, ia tidak memberikan dukungan. Begitu pula ketika saya tahu ada hal yang perlu saya perbaiki."

    Jika Gabriel frustrasi karena kurang mendapat kesempatan di Old Trafford di bawah Michael Carrick, seperti yang banyak diberitakan, Mourinho akan membuatnya semakin frustrasi. Ada pula laporan bahwa pemain muda berbakat itu dan keluarganya merasa status United saat ini telah tertinggal dari klub-klub elite Eropa. Penilaian itu memang tepat, tetapi United barangkali masih hanya kalah dari Madrid dalam hal popularitas dan kekuatan komersial.

    Seandainya ia memilih membuktikan diri di Premier League dan menunjukkan bahwa ia mampu mengangkat performa tim yang memiliki kelemahan mencolok secara kolektif, ia bisa saja mendapat kesempatan pindah ke Madrid pada usia awal hingga pertengahan 20-an sebagai bintang yang sudah siap memperkuat tim utama. Namun, pilihan yang diambil Gabriel kini menghadapkan dia pada tantangan yang sangat besar.

    Yang kita bicarakan adalah talenta langka dalam satu generasi. Gabriel jauh lebih maju dibandingkan pemain-pemain seusianya sepanjang karier sepakbolanya dan pantas meraih penghargaan Pemain Terbaik Premier League U18 musim lalu setelah mencetak 23 gol dalam 23 pertandingan. Namun, meninggalkan United demi mengejar kejayaan di Real pada usia semuda ini merupakan risiko yang bisa dengan mudah berujung buruk.

    "Sejauh ini, semua berjalan baik dalam kariernya. Mengapa harus mengacaukannya? Dia berada di jalur yang tepat," kata legenda United Ryan Giggs saat membahas situasi Gabriel di Rio Ferdinand Presents. "Saya mulai berlatih pada usia 15 tahun dan baru bermain untuk tim utama dua tahun kemudian. Jadi, Anda harus punya kesabaran yang tampaknya tidak dimiliki banyak orang saat ini. Jika Anda berada di jalur yang tepat, tunggu saja saatnya, sehebat apa pun Anda."

    Karier Gabriel bisa saja melesat di Madrid dan, dalam dua atau tiga tahun, ia dapat berkata kepada semua orang yang meragukannya, "Sudah saya bilang." Namun, peluang bahwa ia justru akan semakin jauh dari kesempatan menembus tim utama dibandingkan sekarang juga sama besarnya.