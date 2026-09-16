JJ Gabriel, Max Dowman, dan cara sukses menangani wonderkid saat Man Utd terancam kehilangan talenta sekali seumur hidup
JJ Gabriel telah mengirimkan pemberitahuan resmi kepada Manchester United yang meminta pembatalan registrasinya di klub tersebut dengan segera. Ini menjadi pukulan yang datang tanpa diduga pada saat yang paling buruk bagi Manchester United, yang masih terpukul setelah kekalahan derby dari Manchester City yang membuat mereka berada di peringkat ke-13 klasemen Premier League setelah empat laga musim baru.
Hype seputar Gabriel melonjak drastis dalam setahun terakhir, dan ia menjalani debut seniornya untuk klub pada pramusim, masuk dari bangku cadangan untuk tampil singkat di akhir laga dalam kemenangan 2-1 atas Atletico Madrid. Banyak yang berasumsi menit bermain di pertandingan kompetitif akan menjadi langkah berikutnya, tetapi Michael Carrick masih belum juga memasukkan pemain 15 tahun itu ke dalam skuad pertandingan pada 2026-27.
Pekan lalu, Carrick memasukkan sesama bintang akademi Shea Lacey dan Harry Amass ke dalam skuadnya mendahului Gabriel untuk laga pembuka Champions League Manchester United melawan tim kecil Azerbaijan, Sabah, sementara remaja yang dijuluki 'Kid Messi' oleh para penggemar di internet itu harus puas tampil di Youth League melawan lawan yang sama.
Gabriel menyalurkan frustrasi apa pun yang mungkin ia rasakan ke dalam penampilan luar biasa, dengan menjadi pemain termuda yang pernah mencetak hat-trick di Youth League untuk Manchester United dalam kemenangan telak 5-0. Namun, setelah itu ia menghapus semua penyebutan soal klub dari kanal media sosialnya.
Jelas, telah terjadi miskomunikasi dalam bentuk tertentu yang mengarah pada situasi ini, dan memunculkan pertanyaan: apa cara terbaik bagi klub untuk menangani wonderkid di era digital ketika ekspektasi yang tidak realistis berada pada titik tertinggi sepanjang masa?
Pertarungan berat menanti
Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain, dan Bayern Munich semuanya tengah berupaya merekrut Gabriel. Namun, United tidak berniat mengizinkan kepergiannya, dan para petinggi klub kini bekerja untuk mengubah pikirannya.
Ketua INEOS Sir Jim Ratcliffe sudah menjadi sasaran protes dalam waktu singkatnya sebagai wajah operasi sepakbola United akibat serangkaian keputusan yang tidak populer, dan dia akan terus diburu kritik jika membiarkan talenta sekali seumur hidup itu lepas dari genggamannya. Gabriel masih terikat kontrak hingga musim panas tahun depan, tetapi dia bukan bagian dari model penuh waktu klub atau pemain beasiswa, dan secara teknis akan bebas pergi saat berusia 16 tahun pada 16 Oktober, jika dia memiliki paspor Eropa.
United kini sedang menelusuri hal itu. Ayah Gabriel, Joe O’Cearuill, adalah mantan pesepakbola profesional yang mencatatkan dua penampilan untuk Irlandia, sementara ibunya memiliki keturunan Siprus Yunani. Berdasarkan aturan Brexit, Gabriel bisa pindah ke luar Inggris sebelum usia 18 tahun sebagai warga negara ganda ke negara di dalam Uni Eropa.
Manchester United berhasil menjauhkan Gabriel dari incaran Manchester City tahun lalu, tetapi kali ini tampaknya menjadi pertarungan yang lebih berat. Bisa jadi pikirannya sudah berubah. Bahkan, dia dijadwalkan ambil bagian dalam latihan tim utama pada Sabtu tetapi tidak muncul, dan belum terlihat di Carrington pekan ini.
Carrick sempat akan memasukkan Gabriel ke dalam skuadnya untuk laga putaran ketiga Carabao Cup pada Rabu malam melawan Brighton di Old Trafford. Andai turun ke lapangan, Gabriel akan mencetak sejarah sebagai pemain termuda yang pernah tampil untuk tim senior, tetapi keterlibatannya kini telah dipastikan batal.
Kesepakatan nyata
Akademi Manchester United belum menghasilkan superstar sejati sejak Marcus Rashford, dan Gabriel telah menjadi secercah harapan sejak bergabung dengan tim muda saat berusia 11 tahun. Ia adalah penyerang berkaki dua dengan kelincahan luar biasa yang mampu lolos dari ruang paling sempit, serta finisher klinis saat mendapatkan peluang menembak ke gawang.
Perbandingan dengan Lionel Messi tidak menguntungkan Gabriel, tetapi ia memang memiliki gaya yang mirip dengan Neymar, salah satu mantan rekan setim legenda Barcelona tersebut. Ia bahkan memakai model sepatu Nike yang sama dengan bintang Brasil itu, setelah menandatangani perpanjangan kontrak bernilai besar dengan raksasa sepatu olahraga tersebut pada Maret 2025.
Musim lalu, Gabriel menembus skuad U-18 United pada usia 14 tahun, sebuah rekor lain, dan mencetak 20 gol dalam 21 pertandingan liga. Itu membuatnya meraih penghargaan perdana Premier League U18s Player of the Year, dan ia menjadi penerima termuda penghargaan Jimmy Murphy Young Player of the Year milik United.
Pada Agustus, ia naik ke tim U-21, dan menandai debutnya melawan Ipswich dengan gemilang, mencatatkan dua assist serta mencetak gol chip yang indah dalam kemenangan telak 5-0. Tujuh hari kemudian, namanya kembali masuk papan skor saat United membantai Leicester City 4-1.
Semua ini menggambarkan seorang remaja yang berada jauh di depan dalam skala perkembangan. Wajar jika ada begitu banyak desakan agar Carrick memberi Gabriel kesempatannya, terutama ketika United sangat membutuhkan inspirasi di sepertiga akhir lapangan, dan melihat kesuksesan Max Dowman di Arsenal.
Arsenal melakukannya dengan benar
Pada September 2022, Ethan Nwaneri mencetak sejarah sebagai pemain termuda yang pernah tampil di Premier League pada usia 15 tahun 181 hari saat masuk sebagai pemain pengganti untuk Arsenal melawan Brentford. Meski perkembangannya sempat terhenti sepanjang tahun lalu, dengan Arsenal meminjamkannya ke Marseille dan Borussia Dortmund, Nwaneri kini sudah mengoleksi lebih dari 50 penampilan untuk Arsenal, dan masih memiliki masa depan yang sangat cerah di usia yang baru 19 tahun.
Arsenal kembali menerapkan adagium 'jika Anda cukup bagus, Anda cukup dewasa' bersama Dowman, yang menjadi pemain termuda kedua dalam sejarah Premier League ketika Mikel Arteta memainkannya melawan Leeds United pada Agustus 2025. Dowman kemudian memecahkan rekor James Vaughan sebagai pencetak gol termuda liga lewat aksi individu brilian saat menghadapi Everton pada Maret, di usia baru 16 tahun 139 hari.
Ia juga menjadi juara termuda sepanjang masa pada Mei, dan pekan ini meniru legenda Manchester United dan Everton Wayne Rooney sebagai satu-satunya pemain 16 tahun kedua yang mencetak brace untuk tim Premier League di kompetisi besar, membantu Arsenal meraih kemenangan 4-2 atas Ipswich di Carabao Cup.
Dowman sudah tampil dalam 14 pertandingan senior untuk Arsenal, memperlihatkan perpaduan unik antara flair dan kematangan fisik yang membuat Arteta mustahil mengabaikannya. Dowman juga pernah disejajarkan dengan Messi, oleh Arteta sendiri, tetapi bos Arsenal itu membimbing sang pemain muda dengan sangat baik, dengan cermat memilih momen yang tepat untuk melepaskannya.
"Kami harus menjaganya. Dia baru 16 tahun. Anda tidak melihat itu di liga ini. Di liga-liga lain di Eropa, konteksnya benar-benar berbeda," kata Arteta setelah laga melawan Ipswich. "Tetapi di liga ini, dengan tuntutan yang dimiliki liga ini, para pemain dan semua hal yang dibebankan kepada Anda, kami benar-benar harus memastikan setiap kali kami memainkannya, dia berada dalam konteks yang tepat dengan persiapan yang tepat. Itulah yang kami coba lakukan."
'Waktunya akan tiba'
Gabriel tidak sebanding dengan Dowman dari sudut pandang fisik. Posturnya sangat kecil, dan ia kerap menjadi pemain paling mungil di lapangan. Meski ketangguhan dan tekadnya sedikit banyak menutupi hal itu, terburu-buru melemparkannya ke tim utama bisa menjadi bumerang besar bagi United, terutama jika ia langsung memberi dampak.
Dalam skenario itu, Carrick kemudian akan berada di bawah tekanan untuk memainkan Gabriel setiap pekan, yang akan memberi beban besar pada tubuh mudanya. Arteta punya kemewahan untuk merotasi Dowman secara berkala, karena Arsenal memiliki skuad yang dalam sehingga ia bisa memilih berbagai susunan tim berbeda yang tetap konsisten memenangkan pertandingan.
Sebaliknya, United jauh lebih lemah di semua lini, dengan level performa yang terus naik turun. Jika Carrick tiba-tiba mencoret Gabriel dari rencananya, ia akan dituduh terlalu konservatif saat tim kesulitan untuk berkembang. Di sisi lain, jika Gabriel masuk dan kesulitan menunjukkan pengaruhnya, orang-orang akan melabelinya sebagai prospek yang terlalu dibesar-besarkan.
Sampai titik ini, Carrick memang sangat bijak, setidaknya dalam pandangan lulusan akademi United Danny Simpson, yang memulai kariernya di permainan ini menjelang akhir era gemilang Sir Alex Ferguson.
Berbicara secara eksklusif kepada GOAL atas kerja sama dengan Free Bets, Simpson berkata: "Anda sudah melihat Arsenal melakukannya, bukan, dengan Max Dowman. Dia masuk, lalu dia keluarkan, lalu kita tidak mendengar tentang dia untuk sementara waktu, lalu mungkin dia masuk lagi. Saya pikir ini lebih mudah untuk Dowman.
"Ini yang akan saya katakan. Saya berkembang di United, inilah yang tidak disadari orang-orang. Saya berkembang di United dan United luar biasa. Saya bisa masuk selama 10 menit karena sebagian besar waktu kami unggul 2-0, 3-0. Saya akan bermain, saya mendapat debut atau laga kedua dan saya bermain dengan tim lapis kedua yang bisa menjuarai Premier League! Saya pikir itulah Max Dowman. Dia masuk ke tim yang sedang melaju penuh percaya diri, dipenuhi talenta papan atas, dan memenangkan pertandingan.
"Para pemain di tim lapis kedua, sedikit seperti United pada masa itu, sama bagusnya. Sangat mudah untuk masuk dan memberi dampak serta bermain baik. Saya pikir mungkin United saat ini sedikit berbeda. Saya akan mengatakan itu. Saya tahu kita semua ingin melihat Gabriel bermain dan itu menarik, tetapi situasinya sangat berbeda dengan Max Dowman di Arsenal.
"Saya hanya berpikir Michael Carrick akan tahu apa yang harus dilakukan dan kapan melakukannya. Kita sudah melihat sedikit hal itu dengan Shea Lacey. Saya pernah berlatih dengan Shea dan pernah berada di sekitarnya, dan saya akan bilang dia talenta papan atas. Biarkan saja dia [Gabriel] berlatih dan berada di sekitar tim, waktunya akan datang."
Iri Yamal
Sama halnya, sulit untuk menahan para pemain muda ambisius ketika mereka bisa melihat rekan-rekan sebayanya berkembang. Bahkan jika Gabriel dengan enggan menerima bahwa kasusnya berbeda dengan Dowman, ia mungkin memandang perkembangan Lamine Yamal di Barcelona dengan rasa iri yang lebih besar.
Yamal juga bertubuh kurus saat menjalani debut seniornya pada 2023 di usia yang masih sangat muda, yakni 15 tahun, sembilan bulan, dan 16 hari. Hal itu membuatnya rentan terhadap tekel-tekel keras, tetapi kecepatan eksplosif serta IQ sepak bola tinggi milik pemain Spanyol itu memastikan ia mampu mengecoh lawan-lawannya.
La Liga juga tidak seberat Premier League dari sisi tuntutan fisik, dengan fokus yang lebih besar pada disiplin taktis dan penguasaan bola ketimbang transisi berintensitas tinggi. Itu adalah tempat ideal bagi teknisi murni untuk mencapai potensi penuh mereka. Dalam lingkungan Premier League yang keras, saat waktu memegang bola sangat minim, Yamal mungkin tidak akan naik daun secepat itu.
Gabriel mungkin percaya Barca atau Real Madrid bisa membawanya ke jalur cepat menuju ketenaran. Itu bisa dipahami, tetapi juga naif, karena timing adalah segalanya. Saat Yamal menjalani debut di Barca, mereka sedang dalam perjalanan menuju gelar La Liga di bawah asuhan Xavi, tetapi telah tersingkir dari Liga Champions pada fase grup.
Raphinha, Ousmane Dembele, dan Ferran Torres belum menjadi pemain seperti sekarang; ada ruang bagi Yamal untuk mengguncang tatanan yang sudah mapan. Kini, Barca memiliki Yamal, Raphinha yang sedang berada di puncak performa, Anthony Gordon, Karim Adeyemi, dan Gabriel Jesus sebagai opsi di lini depan. Sementara itu, Jose Mourinho memiliki pemain-pemain seperti Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Jude Bellingham, dan Yan Diomande di ruang ganti Madrid.
Apa pun yang pada akhirnya ia putuskan, Gabriel harus sabar menunggu peluang, tetapi ia memiliki jalur yang lebih jelas untuk mendapatkan peran reguler di United dibandingkan di klub-klub lain yang mengejar tanda tangannya. Tetap berpegang pada sikap 'Saya ingin semuanya sekarang juga' pada akhirnya bisa merugikan dirinya sendiri.
Tak bisa diperas
Intinya adalah: United tidak boleh disandera oleh seorang anak yang bahkan masih 18 bulan lagi dari ujian GCSE-nya, bahkan jika dia setalenta Gabriel. Carrick dan para pelatih akademi telah memperlakukannya dengan benar sampai titik ini, dan akan terus melakukannya jika dia sadar, tetapi jika tidak, tidak ada gunanya menghalangi jalannya.
Saga yang berlarut-larut hanya akan mengganggu upaya Manchester United untuk bangkit dari start buruk mereka pada musim ini. Terlepas apakah dia didorong ke arah ini oleh orang-orang terdekatnya atau tidak, Gabriel bertindak gegabah, didorong oleh rasa memiliki hak istimewa yang keliru.
Legenda binaan sendiri seperti George Best, Sir Bobby Charlton, Ryan Giggs, David Beckham, Paul Scholes, dan Gary Neville bekerja tanpa lelah demi momen mereka untuk bersinar. Tidak ada yang diserahkan kepada mereka begitu saja; standar tertinggi harus dipenuhi, baik di dalam maupun di luar lapangan, untuk bisa berhasil.
Kebesaran datang kepada mereka yang berjuang melewati kesulitan, seperti yang pada dasarnya ditunjukkan mantan bos Manchester United yang banyak dikritik, Ruben Amorim, sesaat sebelum dia dipecat pada Januari. "Ada rasa berhak yang kami miliki di klub kami," katanya dalam sebuah konferensi pers. "Terkadang, momen-momen sulit bukanlah hal buruk bagi anak-anak. Kami tidak selalu membutuhkan pujian untuk segala hal. Kami tidak membantu.
"Saat ini, mereka [para pemain] berbicara dan melawan klub karena mereka merasa berhak. Mari bertahan. Mari berjuang. Mari mengatasi. Itulah cara kami bisa menyelesaikan berbagai hal."
Amorim membuat banyak kesalahan dalam masa jabatannya yang singkat, tetapi dia benar soal itu. Dengan pola pikirnya saat ini, Gabriel tidak akan membuat perbedaan signifikan dengan seragam merah yang terkenal itu. Pelajaran paling penting yang harus dipahami setiap pemain muda adalah bahwa tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada klub. Jika itu tidak dipahaminya, Manchester United lebih baik membiarkan Gabriel pergi dan membangun merek pribadinya di tempat lain.