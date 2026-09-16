JJ Gabriel, Max Dowman, dan cara sukses menangani wonderkid saat Man Utd terancam kehilangan talenta sekali seumur hidup

Gabriel tidak sebanding dengan Dowman dari sudut pandang fisik. Posturnya sangat kecil, dan ia kerap menjadi pemain paling mungil di lapangan. Meski ketangguhan dan tekadnya sedikit banyak menutupi hal itu, terburu-buru melemparkannya ke tim utama bisa menjadi bumerang besar bagi United, terutama jika ia langsung memberi dampak.

Dalam skenario itu, Carrick kemudian akan berada di bawah tekanan untuk memainkan Gabriel setiap pekan, yang akan memberi beban besar pada tubuh mudanya. Arteta punya kemewahan untuk merotasi Dowman secara berkala, karena Arsenal memiliki skuad yang dalam sehingga ia bisa memilih berbagai susunan tim berbeda yang tetap konsisten memenangkan pertandingan.

Sebaliknya, United jauh lebih lemah di semua lini, dengan level performa yang terus naik turun. Jika Carrick tiba-tiba mencoret Gabriel dari rencananya, ia akan dituduh terlalu konservatif saat tim kesulitan untuk berkembang. Di sisi lain, jika Gabriel masuk dan kesulitan menunjukkan pengaruhnya, orang-orang akan melabelinya sebagai prospek yang terlalu dibesar-besarkan.

Sampai titik ini, Carrick memang sangat bijak, setidaknya dalam pandangan lulusan akademi United Danny Simpson, yang memulai kariernya di permainan ini menjelang akhir era gemilang Sir Alex Ferguson.

Berbicara secara eksklusif kepada GOAL atas kerja sama dengan Free Bets, Simpson berkata: "Anda sudah melihat Arsenal melakukannya, bukan, dengan Max Dowman. Dia masuk, lalu dia keluarkan, lalu kita tidak mendengar tentang dia untuk sementara waktu, lalu mungkin dia masuk lagi. Saya pikir ini lebih mudah untuk Dowman.

"Ini yang akan saya katakan. Saya berkembang di United, inilah yang tidak disadari orang-orang. Saya berkembang di United dan United luar biasa. Saya bisa masuk selama 10 menit karena sebagian besar waktu kami unggul 2-0, 3-0. Saya akan bermain, saya mendapat debut atau laga kedua dan saya bermain dengan tim lapis kedua yang bisa menjuarai Premier League! Saya pikir itulah Max Dowman. Dia masuk ke tim yang sedang melaju penuh percaya diri, dipenuhi talenta papan atas, dan memenangkan pertandingan.

"Para pemain di tim lapis kedua, sedikit seperti United pada masa itu, sama bagusnya. Sangat mudah untuk masuk dan memberi dampak serta bermain baik. Saya pikir mungkin United saat ini sedikit berbeda. Saya akan mengatakan itu. Saya tahu kita semua ingin melihat Gabriel bermain dan itu menarik, tetapi situasinya sangat berbeda dengan Max Dowman di Arsenal.

"Saya hanya berpikir Michael Carrick akan tahu apa yang harus dilakukan dan kapan melakukannya. Kita sudah melihat sedikit hal itu dengan Shea Lacey. Saya pernah berlatih dengan Shea dan pernah berada di sekitarnya, dan saya akan bilang dia talenta papan atas. Biarkan saja dia [Gabriel] berlatih dan berada di sekitar tim, waktunya akan datang."