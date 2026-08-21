Putra dari mantan petinggi transfer Chelsea dan dilabeli "pesepakbola yang sangat bagus" oleh John Terry, Landon Emenalo mendapat banyak sorotan saat ia semakin dekat dengan terobosan profesionalnya.

Gelandang berusia 18 tahun itu awalnya bergabung dengan tim U-8 klub saat ayahnya, Michael, menjadi bagian dari klub. Ketika sang direktur menukar Chelsea dengan Monaco, putranya juga pindah akademi, tetapi kembali beberapa tahun kemudian.

Ia dipercepat menembus sistem pembinaan usia muda, dengan dipanggil untuk berlatih bersama tim utama pada usia 16 tahun oleh pelatih saat itu, Mauricio Pochettino.

Internasional Inggris U-19 itu belum menjalani debut profesionalnya, tetapi telah meraih sukses di level usia muda, menjadi pemain reguler untuk U-21 saat baru berusia 17 tahun dan tampil di UEFA Youth League.

"Saya merasa benar-benar berkembang musim ini dengan mendapatkan pengalaman melawan tim-tim yang berbeda," kata Emenalo awal tahun ini. "Ini menjadi tantangan yang bagus secara mental, tetapi juga secara fisik bagi tubuh saya. Bermain dalam jadwal yang padat mempersiapkan kami untuk sepak bola senior dan tuntutan yang menyertainya. Di setiap pertandingan Anda mempelajari sesuatu yang membantu Anda berkembang dan melangkah lebih jauh. Kami melakukan refleksi, mengerjakan hasil refleksi itu dalam latihan, dan sekarang fokus sepenuhnya tertuju pada pertandingan berikutnya."

Seorang gelandang serbabisa yang kadang-kadang dimainkan sebagai bek kiri, Emenalo tiga kali menjadi pemain cadangan yang tidak dimainkan dalam pertandingan Premier League dan kompetisi Eropa. Meski masih belum teruji tetapi sangat antusias untuk tampil, ia akan berharap bisa membuat lompatan besar dalam perkembangannya di bawah pelatih baru Xabi Alonso musim ini, meski peminjaman ke Celtic mungkin datang lebih dulu.