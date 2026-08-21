JJ Gabriel, Geovany Quenda, Brian Madjo, dan 20 bintang NXGN teratas yang mengincar terobosan mereka di Premier League musim ini
Premier League kembali akhir pekan ini, dan generasi baru para bintang mulai bermunculan.
Ketika banyak perhatian tertuju pada para pemain mapan yang direkrut dengan biaya transfer fantastis, ada banyak bintang muda yang menanti kesempatan untuk memberi dampak di kasta tertinggi Inggris. Luasnya talenta yang saat ini muncul dari akademi klub dan departemen perekrutan yang imajinatif benar-benar luar biasa, membuka jalan menuju musim yang mendebarkan, ketika semangat muda bisa terbukti sangat penting bagi tim dalam mewujudkan ambisi mereka.
Dari winger baru Chelsea yang eksplosif, Geovany Quenda, dan bek tangguh Brighton pemecah rekor, Luka Vuskovic, hingga penyerang dinamis Manchester City, Ryan McAidoo, serta gelandang menonjol Liverpool, Trey Nyoni, bersama talenta-talenta istimewa seperti JJ Gabriel dan Shea Lacey dari Manchester United, ada kekayaan talenta muda yang tersedia bagi tim-tim papan atas di Inggris.
Saat GOAL mengulas para talenta terbaik dan paling cemerlang yang menanti terobosan mereka di Premier League, beberapa wonderkid remaja yang sudah akrab di telinga seperti Max Dowman dan Rio Ngumoha tidak masuk hanya karena mereka sudah lebih dulu lulus lewat kampanye terobosan di Premier League.
Landon Emenalo (Chelsea)
Putra dari mantan petinggi transfer Chelsea dan dilabeli "pesepakbola yang sangat bagus" oleh John Terry, Landon Emenalo mendapat banyak sorotan saat ia semakin dekat dengan terobosan profesionalnya.
Gelandang berusia 18 tahun itu awalnya bergabung dengan tim U-8 klub saat ayahnya, Michael, menjadi bagian dari klub. Ketika sang direktur menukar Chelsea dengan Monaco, putranya juga pindah akademi, tetapi kembali beberapa tahun kemudian.
Ia dipercepat menembus sistem pembinaan usia muda, dengan dipanggil untuk berlatih bersama tim utama pada usia 16 tahun oleh pelatih saat itu, Mauricio Pochettino.
Internasional Inggris U-19 itu belum menjalani debut profesionalnya, tetapi telah meraih sukses di level usia muda, menjadi pemain reguler untuk U-21 saat baru berusia 17 tahun dan tampil di UEFA Youth League.
"Saya merasa benar-benar berkembang musim ini dengan mendapatkan pengalaman melawan tim-tim yang berbeda," kata Emenalo awal tahun ini. "Ini menjadi tantangan yang bagus secara mental, tetapi juga secara fisik bagi tubuh saya. Bermain dalam jadwal yang padat mempersiapkan kami untuk sepak bola senior dan tuntutan yang menyertainya. Di setiap pertandingan Anda mempelajari sesuatu yang membantu Anda berkembang dan melangkah lebih jauh. Kami melakukan refleksi, mengerjakan hasil refleksi itu dalam latihan, dan sekarang fokus sepenuhnya tertuju pada pertandingan berikutnya."
Seorang gelandang serbabisa yang kadang-kadang dimainkan sebagai bek kiri, Emenalo tiga kali menjadi pemain cadangan yang tidak dimainkan dalam pertandingan Premier League dan kompetisi Eropa. Meski masih belum teruji tetapi sangat antusias untuk tampil, ia akan berharap bisa membuat lompatan besar dalam perkembangannya di bawah pelatih baru Xabi Alonso musim ini, meski peminjaman ke Celtic mungkin datang lebih dulu.
Tyler Fletcher (Manchester United)
Tyler Fletcher hanya membutuhkan 17 menit waktu bermain untuk merebut tempat di Piala Dunia. Gelandang itu menjalani debutnya bersama Man Utd sebagai pemain pengganti pada masa injury time pada Februari sebelum kembali diberi kesempatan tampil pada laga terakhir musim melawan Brighton.
Melihat peluang untuk memberi sang pemain muda pengalaman internasional, Steve Clarke memasukkannya ke dalam skuad Piala Dunia Skotlandia. Meski ia bermain dalam laga-laga persahabatan praturnamen, ia menjadi pemain cadangan yang tidak digunakan pada pertandingan fase grup melawan Haiti, Maroko, dan Brasil.
Namun, sang gelandang saat itu bukan sosok yang benar-benar asing di sekitar Old Trafford. Sejak bergabung dengan akademi United dari rival sengit Manchester City pada 2014 bersama saudara kembarnya, Jack, ia menikmati perkembangan yang stabil. Ruben Amorim-lah yang pertama kali memasukkan mereka ke dalam skuad pertandingan Premier League pada Desember tahun lalu. Ia lebih sering muncul di bangku cadangan sepanjang musim sambil tampil menonjol untuk tim U-21.
Mengendalikan permainan dari lini tengah lewat visi umpan dan eksekusinya, gaya bermainnya menyerupai legenda Manchester United dan Skotlandia yang juga ayahnya. Setelah memenangkan penghargaan Pemain Cadangan Terbaik Musim Ini milik United dan baru saja menjalani petualangannya di Piala Dunia, pemain muda itu terlihat tajam pada pramusim.
"Dia menjalani tiga atau empat bulan yang penuh peristiwa, sungguh," kata Michael Carrick setelah penampilannya di babak kedua dalam laga persahabatan melawan Wrexham. "Dia mendapat libur beberapa pekan [setelah Piala Dunia]. Dia tidak ingin libur lama.
"Dia ingin segera kembali, dan sekali lagi, saya pikir dia masuk ke pertandingan dan mengambil tanggung jawab itu. Dia memimpin tim dengan sangat baik di babak kedua."
Seiring progres stabilnya terus berlanjut, Fletcher akan berharap hal itu membawanya ke peran yang lebih besar dalam pembenahan lini tengah Carrick.
JJ Gabriel (Manchester United)
Dijuluki 'Kid Messi', JJ Gabriel adalah salah satu penyerang muda yang paling dinanti di jajaran United.
Ia begitu produktif di Premier League U18 sehingga sulit dipercaya bahwa usianya masih baru 15 tahun. Dengan 23 gol dari 23 pertandingan, tidak mengherankan jika ia memenangkan penghargaan Pemain Terbaik Premier League U18 musim ini.
Perkembangannya yang pesat mendorong United untuk mempercepat jalannya menuju tim senior, dengan melibatkannya dalam sesi latihan tim utama di bawah Ruben Amorim lebih dari setahun lalu. Ia kemudian menjalani debut senior tidak resminya dalam laga uji coba pramusim melawan Atletico Madrid pada awal bulan ini, sekaligus menjadi pemain termuda yang pernah tampil untuk tim utama United.
Raksasa Eropa seperti Barcelona sudah mencoba menggodanya, tetapi United telah bekerja keras untuk memetakan jalur yang jelas di Old Trafford bagi remaja tersebut, yang sebelumnya sempat menimba ilmu di akademi Arsenal dan Chelsea.
Ia akan berusia 16 tahun pada Oktober dan sudah memenuhi syarat untuk bermain di Premier League musim ini. Meski Carrick akan berhati-hati untuk melindungi talenta muda yang luar biasa itu, banyak pihak berharap Gabriel akan segera mencatatkan sejarah sebagai debutan termuda klub di Premier League.
"Kami ingin dia naik ke sana dan berkembang," kata bos U18 Darren Fletcher kepada The Athletic pada Mei. "Kami harus menempatkannya dalam posisi untuk melakukan itu, dan bahkan jika dia tidak melakukannya, itu bukan akhir dari segalanya. Kami selalu harus berhati-hati. Mereka perlu merasakan itu, tetapi kami harus memastikan waktunya tepat, serta memahami alasannya dan apa kebutuhannya.
"Begitu Anda dilempar ke sana, Anda akan dinilai sangat, sangat cepat, benar atau salah. Penting bagi kami untuk melakukan yang terbaik untuk perkembangannya. JJ lebih dari mampu untuk masuk, begitu juga banyak pemain muda kami."
Zavier Gozo (Crystal Palace)
Sejak debutnya bersama Real Salt Lake City pada usia 16 tahun, Zavier Gozo berkembang menjadi salah satu bintang muda paling menjanjikan di Amerika Serikat. Pemain berusia 19 tahun itu mendapatkan kepindahan impian ke Crystal Palace pada musim panas ini dalam kesepakatan senilai £13 juta ($18 juta) setelah tampil gemilang di MLS.
Gaya bermain sang winger yang dinamis ditandai oleh kecepatannya yang eksplosif dan olah bolanya yang sulit ditebak, membuatnya sulit dihadapi para bek.
"Saya akan menggambarkan diri saya sebagai pemain yang dinamis. Saya suka berlari ke ruang di belakang pertahanan, tetapi saya juga suka berlari dengan bola, menggiring, menembak, dan mencetak gol," katanya setelah bergabung dengan Palace.
Pemain kelahiran Utah itu mencetak enam gol dan membukukan empat assist hanya dalam 16 pertandingan untuk Real Salt Lake selama musim 2026. Performa apik itu membuatnya dipanggil ke MLS All-Stars dan masuk dalam radar pelatih kepala USMNT Mauricio Pochettino, meski ia belum masuk skuad senior.
Palace telah membangun reputasi dalam mengubah pemain mentah tetapi kuat secara fisik menjadi penyerang papan atas, sehingga Selhurst Park menjadi tempat yang sempurna untuk langkah pertamanya meninggalkan tanah kelahirannya. "Saya antusias dengan orang-orang dan proyek yang sedang mereka jalankan di sini," ujarnya. "Saya tertarik melihat bagaimana mereka bisa mengembangkan saya dan tentu membantu saya mencapai posisi yang saya inginkan."
George Hemmings (Aston Villa)
Bintang George Hemmings di Aston Villa terus menanjak sejak kedatangannya pada awal 2024. Meski musim lalu ia hanya mencatatkan empat penampilan singkat di Premier League dan Liga Europa, ia bermain penuh 90 menit saat tim asuhan Unai Emery memulai kampanye musim ini dengan menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super UEFA.
Gelandang berusia 19 tahun itu melesat cepat di Villa Park berkat ketenangan luar biasa dan kemampuan teknisnya. Secara alami mahir menggunakan kedua kaki, Hemmings memiliki fleksibilitas untuk mengatur permainan dari lini yang lebih dalam, bergerak dari kotak penalti ke kotak penalti, atau mengancam pertahanan lawan lebih jauh di area depan lewat tekanannya.
Emery tampaknya menilainya sangat tinggi. Setelah membantu tim akademi meraih kejayaan di FA Youth Cup dan tampil menonjol sepanjang tur pramusim Villa, ia dianggap tidak untuk dijual, sehingga peran besar pada musim ini bisa saja menantinya.
Lucas Herrington (Hull City)
Rekrutan anyar Hull City, Lucas Herrington, sudah sedikit menjadi penjelajah dunia. Di usia yang baru 18 tahun, ia sudah bermain di benua ketiganya setelah pindah ke Premier League dalam kesepakatan yang dilaporkan bernilai £17 juta ($23 juta).
Kenaikan pesatnya dimulai di Brisbane Roar sebelum pindah ke Colorado Rapids awal tahun ini. Ia dengan cepat menegaskan diri sebagai bek pengalir bola papan atas di Amerika Serikat, hingga mendapat kesempatan tampil sebagai starter di MLS All-Star Game dan panggilan ke skuad senior Australia. Ia kemudian menjadi Socceroo termuda yang menjadi starter dalam pertandingan Piala Dunia.
Meski menarik minat serius dari klub seperti Barcelona dan Liverpool, Herrington memutuskan bergabung dengan Hull dengan tujuan langsung mendapatkan pengalaman di tim utama. Kepindahan itu membuat bek tengah tersebut menjadi pemain Australia termahal dalam sejarah dan penjualan rekor untuk seorang bek MLS. Setelah sudah menjalani debut tidak resminya dalam hasil imbang tanpa gol pada laga pramusim, remaja itu berharap mendapat kesempatan untuk merebut tempatnya di starting XI.
Shea Lacey (Manchester United)
Shea Lacey adalah talenta akademi menonjol lainnya yang berada di jalur cepat menuju ketenaran tim utama di United, terutama setelah tampak meningkatkan level permainannya pada pramusim di bawah Carrick.
Penyerang itu mencuri perhatian dalam beberapa pekan terakhir. Ia mencetak gol dalam kemenangan telak atas Rosenborg, memenangi penalti saat melawan Atletico Madrid, dan bermain penuh selama 90 menit kontra PSG.
Dengan pusat gravitasi yang rendah dan kontrol bola rapat, Lacey terutama beroperasi di sayap kanan tetapi bisa dimanfaatkan di seluruh lini serang. Dribel serta kemampuannya bergerak ke dalam dengan kaki kiri membuat banyak pihak terkesan, termasuk mantan asisten pelatih United Rene Meulensteen, yang mengatakan teknik dan keberaniannya mungkin adalah hal yang benar-benar dibutuhkan tim Carrick.
Setelah sudah berlatih bersama skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel pada Oktober lalu dan bersinar di level junior, pemain 19 tahun itu berada di jalur yang tepat.
Brian Madjo (Aston Villa)
Brian Madjo memang layak ditunggu oleh Aston Villa.
Meski ia direkrut pada Januari, investigasi FIFA membuatnya tidak bisa menjalani debut di sepak bola Inggris musim lalu. Baru pada Agustus ia akhirnya mendapat ujian berat di Piala Super UEFA melawan PSG.
Ia memberi dampak luar biasa. Bahkan sebelum melepaskan gol penyeimbang ke gawang, ia sudah merepotkan juara Liga Champions itu, meski sempat membuang tiga peluang.
Perjalanan pemain 17 tahun itu terbilang luar biasa. Ia sudah pernah membela Luksemburg, tetapi kemudian beralih ke Inggris setelah mencatatkan beberapa penampilan menjanjikan bersama Metz di Prancis.
Para fan Villa memujinya habis-habisan, dan itu wajar, tetapi Emery mungkin akan mengambil pendekatan hati-hati dalam memberinya kesempatan tampil di Premier League.
Mason Miley (Newcastle)
Setelah delapan tahun di akademi Newcastle, Mason Miley mungkin siap menjalani debutnya bersama Newcastle United. Adik dari Lewis itu menandatangani kontrak profesional pertamanya pada musim panas ini.
Utamanya dimainkan sebagai gelandang bertahan, Miley adalah talenta serbabisa yang juga mampu mengisi posisi bek kanan. Ia melakoni debut bersama tim U18 saat baru berusia 15 tahun dan mulus bertransisi ke skuad U21 pada akhir musim lalu, dengan menjalani starter pertamanya dalam hasil imbang derby melawan Sunderland.
Pada musim panas ini, ia memanfaatkan peluang untuk mengesankan bos baru Matthias Jaissle. Miley tampil bagus selama pramusim, dan Jaissle pun cepat memberikan pujian kepada pemain muda itu setelah laga terbaru melawan Bayer Leverkusen.
"Saya benar-benar senang. Mason melakukan pekerjaan yang luar biasa, seorang anak muda, mengalami kram, kami menyebutkannya di ruang ganti bahwa ini adalah sikap yang kami butuhkan," katanya. "Berjuang sampai akhir, sampai tangki benar-benar kosong, sikap yang hebat jadi saya benar-benar senang untuknya."
Berkat kemampuan bertahannya dan ketenangannya saat menguasai bola, Miley termuda tampaknya ditakdirkan untuk menambah warisan keluarganya yang terus berkembang di St. James' Park.
Veljko Milosavjlevic (Bournemouth)
Veljko Milosavljevic dengan cepat memantapkan dirinya sebagai salah satu prospek bek paling menarik di Eropa. Setelah menghabiskan tahun-tahun awalnya bermain sebagai gelandang bertahan, bek tengah jangkung berusia 19 tahun itu memiliki kemampuan teknik yang mumpuni untuk pemain seusia dan di posisinya.
Bournemouth memenangi persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya pada September 2025, membawanya ke Premier League dalam kesepakatan senilai £13 juta. Tampil dalam tujuh pertandingan di bawah pelatih sebelumnya Andoni Iraola, kemampuannya saat menguasai bola dan dalam duel udara membuatnya cocok untuk Bournemouth.
Dikenal karena permainan cerdas dan kekuatan fisiknya, bek itu tampak memiliki bekal yang sangat baik untuk Premier League. Jika lajunya saat ini bisa dijadikan indikator, Milosavljevic adalah sosok yang patut diperhatikan.
Jeremy Monga (Manchester City)
Setelah memecahkan rekor di Leicester, Jeremy Monga kini tiba di Manchester City dengan kesiapan untuk membuat lompatan yang lebih besar. Pemain 17 tahun itu menjadi pusat persaingan sengit dalam perburuan tanda tangannya, dan pada akhirnya menolak Arsenal demi menuju ke utara.
Kenaikan Monga dimulai di Leicester City, tempat ia menjalani debut Premier League saat baru berusia 15 tahun 271 hari. Statusnya sebagai salah satu talenta paling cemerlang juga semakin menguat pada musim berikutnya ketika ia menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Championship, memecahkan rekor yang dibuat Jude Bellingham.
Aksinya menarik perhatian Arsenal, yang sempat nyaris mengamankan jasanya sebelum City berhasil membajak kesepakatan tersebut. Setelah sempat bekerja singkat dengan Monga selama masa baktinya di Leicester, bos baru City Enzo Maresca meyakinkan sang pemain muda bahwa klub Etihad adalah tempat ideal untuk melanjutkan kariernya.
"[Itu] sangat kuat karena saya sangat dekat untuk pergi ke sana," katanya soal minat Arsenal. "Sangat dekat. Keputusan utamanya mungkin adalah jalur perkembangan dan klub itu sendiri. Mereka sangat sukses sehingga itu jadi keputusan yang sangat mudah ketika City memanggil. Saya merasa secara pribadi lebih melihat diri saya berada di City."
Seorang winger yang cepat dan terampil, serta memodelkan permainannya pada Eden Hazard, Monga sudah memberi kesan musim panas ini, sehingga sensasi remaja itu mungkin berada dalam posisi sempurna untuk menjadi bintang breakout berikutnya di sisi biru Manchester.
Mikey Moore (Tottenham)
Mikey Moore kembali ke Tottenham dengan siap berjuang memperebutkan tempatnya setelah menjalani musim peminjaman yang fantastis di Rangers. Winger itu menjadi favorit suporter di Ibrox, dengan catatan tujuh gol dan empat assist dalam 47 penampilan. Sering menjadi figur paling berbahaya di lapangan, penampilan eksplosifnya membuatnya pantas meraih penghargaan Pemain Muda Terbaik Tahun Ini versi Scottish FA.
Kini kembali di Tottenham, pemain Inggris itu bertekad bersaing untuk mendapatkan tempat di starting XI Roberto De Zerbi. Memiliki kemampuan dribel yang bagus dengan etos kerja luar biasa, Moore nyaman bermain di sayap kanan, tetapi juga mampu merepotkan lawan saat bergerak langsung melalui tengah.
Ia baru-baru ini menunjukkan kualitasnya dalam laga uji coba pramusim melawan Hoffenheim. Menjadi ancaman konstan dalam pertandingan itu, Moore menutup penampilan impresifnya dengan mencetak dua gol dalam kemenangan 3-0.
Persaingan di Tottenham sangat ketat, tetapi ini bisa menjadi musim terobosan di Premier League bagi talenta muda Inggris yang menjanjikan itu.
Ryan McAidoo (Manchester City)
Setelah bergabung dari akademi Chelsea pada 2024, Ryan McAidoo melesat cepat menembus jenjang di Man City. Pemain 18 tahun itu baru saja resmi dipromosikan ke skuad tim utama untuk musim mendatang.
Ia pertama kali mencuri perhatian musim lalu di bawah Pep Guardiola, saat menjalani debut dengan mencetak gol di Piala FA melawan Exeter. Pelatih kepala baru Maresca dengan cepat menegaskan bahwa ia ingin McAidoo tetap berada di Manchester, meski ada minat peminjaman pada musim panas ini.
McAidoo tampil memukau dalam laga uji coba pramusim pembuka melawan Inter. Meski mengalami cedera bahu ringan yang memaksanya absen di Community Shield, Maresca kembali menegaskan bahwa ia ingin sang remaja belajar dari bintang-bintang City yang lebih senior dan mapan, dengan menyatakan bahwa "yang terbaik untuknya adalah tetap bersama kami".
"Kami sudah berbicara dengan klub soal Ryan dan sejak hari pertama dia adalah tipe winger yang saya sukai," kata Maresca. "Sangat agresif dalam situasi satu lawan satu, selalu berusaha, membuat keputusan yang tepat. Tetapi dia masih muda dan dia membutuhkan jalur yang tepat."
Trey Nyoni (Liverpool)
Gelandang tengah Trey Nyoni telah bertransformasi dari pemain pinggiran menjadi salah satu penampil menonjol dalam persiapan pramusim Liverpool.
Perkembangan pemain 19 tahun itu sempat terhenti musim lalu setelah ia tampil mengesankan tidak lama usai kepindahannya dari Leicester pada 2023.
Namun, kedatangan Andoni Iraola telah menghidupkan kembali prospeknya setelah sebelumnya luas diperkirakan ia akan dipinjamkan. Iraola membatalkan rencana itu dan menunjukkan kepercayaan kepada pemain muda tersebut dengan memberinya peran di tim utama.
Pemain internasional junior Inggris yang tangguh secara fisik itu mampu beradaptasi mulus saat naik ke skuad senior, dan pelatih Liverpool U21 Jay Spearing baru-baru ini menguatkan anggapan bahwa ia cocok dengan gaya manajer baru itu.
"Sejak hari pertama dia datang, dia bermain jauh melampaui usianya," katanya. "Bahkan pada tahap pramusim sekarang, bagi saya, ini hanya pendapat saya, orang-orang tentu mungkin menganggap itu salah, tetapi saya pikir dia adalah pemain terbaik Liverpool di pramusim.
"Saya pikir dia benar-benar menunjukkan kualitasnya [dalam tur]. Tanpa membahas terlalu jauh [soal itu], kami sempat berbincang dengan sangat baik pada akhir tahun lalu, selama musim panas."
Ia menambahkan: "[Kami mengatakan] ini adalah peluang besar baginya memasuki bursa ini, pramusim ini, dengan para pemain berada di Piala Dunia, untuk benar-benar fokus dan menunjukkan kemampuannya kepada manajer. Kami tahu dia akan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Bagi saya, posisi terbaiknya adalah sebagai No.6. Jangkauan umpannya, visinya, agresivitasnya, tekanan ke depannya, itulah yang diinginkan manajer."
Geovany Quenda (Chelsea)
Geovany Quenda telah membangun reputasi yang solid meski usianya masih muda.
Chelsea mengamankan tanda tangan wonderkid Portugal itu tahun lalu dalam kesepakatan senilai sekitar £40 juta, yang memungkinkannya menjalani satu musim terakhir untuk berkembang di Sporting CP. Kini, pemain berusia 19 tahun itu resmi menjadi pemain Chelsea, mengenakan nomor punggung 23 dan siap menerangi Premier League.
Quenda menembus tim utama raksasa Lisbon itu pada usia 17 tahun, melampaui rekor Cristiano Ronaldo sebagai pencetak gol termuda klub. Sebagai pemain yang dinamis dan eksplosif dengan pengalaman di Liga Champions, ia diharapkan menjadi tambahan yang menarik saat Chelsea memulai era di bawah Xabi Alonso.
Remaja itu sudah mulai memberi dampak, tampil mengesankan dengan gaya bermain direct-nya selama pramusim. Jika penampilan awalnya bisa dijadikan patokan, Alonso mungkin telah menemukan senjata yang berguna untuk membangun ulang skuadnya di Stamford Bridge.
Marli Salmon (Arsenal)
Marli Salmon secara luas dianggap sebagai talenta terbaik berikutnya yang muncul dari akademi Arsenal. Bek modern yang piawai memainkan bola dan serbabisa, ia telah menunjukkan bahwa dirinya mampu bermain dengan nyaman baik sebagai bek tengah sisi kanan maupun kiri dalam pramusim.
Lonjakan ke level sepakbola senior tidak menjadi masalah baginya, yang berujung pada penampilan dominan melawan tim Serie A Como ketika pemain 16 tahun itu memperlihatkan kemampuan luar biasanya dalam membaca permainan.
Salmon bermain dengan kematangan yang melampaui usianya. Ia tenang saat menguasai bola dan merupakan tekeler agresif yang tampak mampu berkembang pesat dalam sistem Mikel Arteta. Setelah dampaknya selama persiapan pramusim Arsenal, ia bisa memaksakan diri untuk mendapatkan beberapa penampilan di Premier League musim ini, terutama dengan William Saliba absen karena cedera.
Sean Steur (Newcastle)
Newcastle bisa dibilang beruntung bisa mendapatkan Sean Steur. Gelandang itu sempat terlihat akan menandatangani kontrak baru di Ajax hanya beberapa bulan lalu, setelah berkembang mulus lewat akademi terkenal milik klub Belanda tersebut. Namun, negosiasi memburuk di tengah perombakan besar di Amsterdam dan Newcastle bergerak cepat untuk merampungkan transfer senilai £23 juta ($31 juta) itu.
Ia menorehkan beberapa penampilan impresif di Eredivisie musim lalu, termasuk gol bagus ke gawang rival sengit Feyenoord, dan ia menyebut Pedri serta Vitinha sebagai pemain yang menjadi acuan dalam permainannya.
"Saya punya gambaran yang sangat jelas tentang Pedri," katanya. "Saya sangat suka melihatnya bermain; dia benar-benar pemain favorit saya. Ketenangannya, kecerdasannya, kemampuannya keluar dari ruang sempit. Semuanya terlihat begitu mudah saat dia melakukannya; sungguh menyenangkan untuk ditonton."
Luka Vuskovic (Brighton)
Brighton memecahkan rekor transfer klub mereka dengan menggelontorkan £46 juta ($63 juta) untuk Luka Vuskovic yang berusia 19 tahun, mengamankan tanda tangannya dengan kontrak lima tahun dari Tottenham.
Ia awalnya bergabung dengan Spurs dari Hajduk Split, tetapi masa peminjamannya bersama Hamburg musim lalu yang menarik perhatian tim-tim papan atas Eropa. Di Bundesliga, bek jangkung itu mencetak enam gol dalam 28 penampilan. Penampilannya membuat ia meraih penghargaan Rookie of the Season liga dan masuk dalam Team of the Season.
Pemain internasional Kroasia itu datang ke Brighton dengan tugas menggantikan Jan Paul van Hecke dan bermain penuh selama 90 menit dalam laga kualifikasi Conference League mereka melawan Tromso. Dengan kekuatan udara yang luar biasa dan kecenderungannya ikut berkontribusi di ujung lapangan lain, ia tampak memiliki paket kemampuan yang komplet untuk bersinar bersama Brighton. Pelatih Fabian Hurzeler meminta kesabaran saat ia beradaptasi dengan sepak bola Inggris, tetapi dengan kehadiran fisiknya, Vuskovic bisa terbukti menjadi rekrutan yang brilian.
Luca Williams-Barnett (Tottenham)
Luca Williams-Barnett sudah lama dianggap sebagai permata mahkota di akademi Tottenham Hotspur. Setelah tampil gemilang untuk tim U18 saat masih berusia 15 tahun, ia segera mendominasi Premier League 2 dan pada akhirnya menjalani debut seniornya.
Serbabisa dan kuat, ia dianugerahi kontrol bola jarak dekat yang bagus, serta nyaman bergerak menusuk lewat tengah maupun beroperasi sebagai winger kiri.
Mantan manajer Spurs Tim Sherwood baru-baru ini memuji remaja tersebut di Sky Sports, dengan menegaskan bahwa meski masih muda, Williams-Barnett memiliki kemampuan teknis dan kepercayaan diri alami untuk memberikan dampak nyata di skuad tim utama.
"Saya pikir dia layak mendapat kesempatan bermain. Saya pikir dia sama bagusnya, meskipun dia belum bermain di level itu, tetapi dia punya swagger, dia punya kemampuan yang cukup untuk bermain di tim itu," katanya.
"Saya tidak mengatakan dia bisa bermain setiap pekan, tetapi saya benar-benar berpikir, seperti Max Dowman, yang kami bicarakan tahun lalu, dia bisa bermain 10-15 pertandingan. Saya pikir Luca Williams-Barnett akan jadi sosok yang patut diperhatikan."
Klaim tersebut terbukti ketika pemain muda kreatif yang punya naluri mencetak gol itu masuk dari bangku cadangan untuk mencetak gol melawan Hoffenheim.
Zadok Yohanna (Brighton)
Seorang winger cepat dan licin yang gemar meneror bek sayap, Zadok Yohanna sedang menanjak dengan pesat. Ia menghabiskan setahun bersama klub Swedia AIK dan hanya mencatatkan 18 penampilan, tetapi itu sudah cukup untuk meyakinkan Brighton menggelontorkan €28 juta demi merekrutnya.
Selalu berusaha menusuk ke dalam ke sisi kirinya, ia memiliki teknik tembakan yang tajam dan kemampuan bagus untuk mengirim bola-bola terobosan ke area penalti.
Brighton yakin pemain Nigeria itu cocok dengan tipe winger yang mereka harapkan bisa dibawa ke level berikutnya lalu dijual lagi dengan keuntungan besar. Newcastle dan Chelsea sudah memantaunya, tetapi musim debut yang bagus di Premier League akan semakin mengangkat profilnya.
"Saya menantikan bekerja dengan Zadok," kata pelatih Hurzeler. "Setelah melihat pertandingan-pertandingannya dan atribut yang ia miliki, dia adalah pemain yang bisa memberi dampak pada pertandingan di sepertiga akhir lapangan.
"Dia masih muda dan akan butuh waktu untuk beradaptasi dengan klub dan Premier League, tetapi dia adalah pemain yang menarik untuk disaksikan dan dia membawa jenis kreativitas yang kami tahu akan dinikmati para penggemar kami. Dia dinamis, punya kecepatan, dan suka melewati pemain lawan. Atribut dan kemampuannya akan benar-benar menambah opsi serangan kami."