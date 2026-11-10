“Jika melihat 11 tahun sejak David Gill dan Sir Alex [Ferguson] mundur, sudah ada sederet pelatih,” kata Sir Jim Ratcliffe pada Februari 2024, tak lama setelah memimpin keberhasilan INEOS mengakuisisi saham minoritas Manchester United. “Beberapa di antaranya sangat bagus, tetapi tidak satu pun berhasil atau bertahan lama. Anda tidak bisa menyalahkan semua pelatih. Satu-satunya kesimpulan adalah lingkungan kerja mereka tidak mendukung.”

United telah memecat tiga manajer permanen sejak wawancara itu, dan Michael Carrick tampaknya akan bernasib sama seperti Ruben Amorim dan Erik ten Hag setelah awal yang buruk pada musim 2026/27. Para suporter tidak pernah berbalik menentang Carrick. Sebaliknya, mereka terus menyemangati mantan gelandang itu hingga akhir yang pahit, tetapi bukan karena mereka percaya begitu saja pada kemampuannya sebagai pelatih.

Mantan pelatih Middlesbrough itu kewalahan menghadapi tugasnya. Buktinya, United kini berada di peringkat ke-18 klasemen Liga Primer Inggris dengan satu kemenangan dari 10 pertandingan pembuka, catatan terburuk sejak musim 1986/87. Lini belakang mereka yang kacau sudah kebobolan 19 gol, rekor terburuk ketiga di liga, sementara satu-satunya laga tanpa kebobolan musim ini diraih saat menghadapi Sabah, tim debutan Liga Champions.

Jadi, ya, Carrick harus pergi. Namun, ia tidak patut disalahkan atas keadaan yang memprihatinkan ini, dan karena itulah ia akan pergi dengan status legendanya tetap utuh. Pelatih berusia 45 tahun itu jelas tidak didukung oleh lingkungan kerjanya. Aktivitas transfer yang menyedihkan pada musim panas membuatnya tak mampu melanjutkan capaian menjanjikan musim lalu, ketika United finis ketiga.

Memang benar pula bahwa United seharusnya menunjuk manajer yang lebih berpengalaman untuk membawa mereka melangkah lebih jauh. Setelah gagal menerima visi Amorim untuk meraih kesuksesan dan memberi Ten Hag kesempatan bertahan yang tidak layak ia dapatkan, keputusan Ratcliffe dan jajaran petinggi INEOS untuk memberikan kontrak permanen kepada Carrick menjadi kesalahan besar lainnya.

Penunjukan berikutnya harus tepat. Jika tidak, Manchester United menghadapi ancaman nyata degradasi. Untungnya bagi para pendukung United, Mauricio Pochettino tampaknya akan menjadi pengganti Carrick. Jika terwujud, itu akan menjadi keputusan pertama klub yang masuk akal dalam menunjuk manajer setelah bertahun-tahun. Sungguh mengherankan pelatih asal Argentina itu tidak dibawa ke Old Trafford lebih awal, padahal ia sudah tiga kali menjalani wawancara untuk posisi tersebut. Namun, bagi United yang berupaya meraih setidaknya sedikit stabilitas, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.