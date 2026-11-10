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Poch the right choice to replace Carrick_1-1.jpgGetty/GOAL

Jika Manchester United akhirnya berhasil merekrut Mauricio Pochettino untuk menggantikan Michael Carrick, itu akan menjadi keputusan pertama mereka soal pelatih yang tepat dalam bertahun-tahun

Pelatih timnas Amerika Serikat saat ini menjadi kandidat terdepan untuk mengambil alih kendali di Old Trafford, dan paket kompensasi besar untuk merekrutnya akan sepadan.

James Westwood
Diterjemahkan oleh

  • “Jika melihat 11 tahun sejak David Gill dan Sir Alex [Ferguson] mundur, sudah ada sederet pelatih,” kata Sir Jim Ratcliffe pada Februari 2024, tak lama setelah memimpin keberhasilan INEOS mengakuisisi saham minoritas Manchester United. “Beberapa di antaranya sangat bagus, tetapi tidak satu pun berhasil atau bertahan lama. Anda tidak bisa menyalahkan semua pelatih. Satu-satunya kesimpulan adalah lingkungan kerja mereka tidak mendukung.”

    United telah memecat tiga manajer permanen sejak wawancara itu, dan Michael Carrick tampaknya akan bernasib sama seperti Ruben Amorim dan Erik ten Hag setelah awal yang buruk pada musim 2026/27. Para suporter tidak pernah berbalik menentang Carrick. Sebaliknya, mereka terus menyemangati mantan gelandang itu hingga akhir yang pahit, tetapi bukan karena mereka percaya begitu saja pada kemampuannya sebagai pelatih.

    Mantan pelatih Middlesbrough itu kewalahan menghadapi tugasnya. Buktinya, United kini berada di peringkat ke-18 klasemen Liga Primer Inggris dengan satu kemenangan dari 10 pertandingan pembuka, catatan terburuk sejak musim 1986/87. Lini belakang mereka yang kacau sudah kebobolan 19 gol, rekor terburuk ketiga di liga, sementara satu-satunya laga tanpa kebobolan musim ini diraih saat menghadapi Sabah, tim debutan Liga Champions.

    Jadi, ya, Carrick harus pergi. Namun, ia tidak patut disalahkan atas keadaan yang memprihatinkan ini, dan karena itulah ia akan pergi dengan status legendanya tetap utuh. Pelatih berusia 45 tahun itu jelas tidak didukung oleh lingkungan kerjanya. Aktivitas transfer yang menyedihkan pada musim panas membuatnya tak mampu melanjutkan capaian menjanjikan musim lalu, ketika United finis ketiga.

    Memang benar pula bahwa United seharusnya menunjuk manajer yang lebih berpengalaman untuk membawa mereka melangkah lebih jauh. Setelah gagal menerima visi Amorim untuk meraih kesuksesan dan memberi Ten Hag kesempatan bertahan yang tidak layak ia dapatkan, keputusan Ratcliffe dan jajaran petinggi INEOS untuk memberikan kontrak permanen kepada Carrick menjadi kesalahan besar lainnya.

    Penunjukan berikutnya harus tepat. Jika tidak, Manchester United menghadapi ancaman nyata degradasi. Untungnya bagi para pendukung United, Mauricio Pochettino tampaknya akan menjadi pengganti Carrick. Jika terwujud, itu akan menjadi keputusan pertama klub yang masuk akal dalam menunjuk manajer setelah bertahun-tahun. Sungguh mengherankan pelatih asal Argentina itu tidak dibawa ke Old Trafford lebih awal, padahal ia sudah tiga kali menjalani wawancara untuk posisi tersebut. Namun, bagi United yang berupaya meraih setidaknya sedikit stabilitas, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.

  • Pilihan yang menonjol

    Mauricio Pochettino USMNT 2026
    Getty Images

    Pochettino bukan satu-satunya pelatih yang dipertimbangkan petinggi United, tetapi ia paling siap untuk membawa perubahan dalam waktu dekat yang signifikan.

    United juga santer dikaitkan dengan Eddie Howe dan Julian Nagelsmann. Keduanya tersedia untuk direkrut setelah masing-masing meninggalkan jabatan sebelumnya di Newcastle dan Jerman pada musim panas. Awal bulan ini, dilaporkan bahwa Howe adalah 'kandidat pilihan' Jason Wilcox untuk menggantikan Carrick, kabar yang seharusnya langsung memicu kekhawatiran.

    Sejak ditunjuk sebagai direktur sepak bola, Wilcox berulang kali membuktikan bahwa penilaiannya tidak bisa dipercaya. Ia menerapkan rencana perekrutan tiga tingkat yang konyol dan membuat Manchester United semakin tertinggal. Howe bekerja dengan baik dalam peran-peran sebelumnya di Newcastle dan Bournemouth, tetapi gaya kepelatihannya yang cocok untuk tim nonunggulan tidak sesuai bagi klub raksasa dunia seperti United.

    Sementara itu, Nagelsmann gagal total bersama Jerman dan hanya mempersembahkan satu gelar Bundesliga yang memang sudah diperkirakan selama 19 bulan menangani Bayern Munich. Kemampuannya mengelola pemain juga kerap dikritik, sementara sejumlah pihak menuduhnya menerapkan taktik yang terlalu rumit.

    United harus membayar $10 juta (£7,5 juta) untuk mengaktifkan klausul yang memungkinkan Pochettino meninggalkan kontraknya bersama tim nasional putra Amerika Serikat, tetapi ia tidak membawa persoalan lain. Pelatih asal Argentina itu memiliki kepribadian dan pengalaman untuk segera membangkitkan semangat ruang ganti dan memimpin proyek yang punya prospek jangka panjang.

  • Dukungan Ferguson

    Manchester United v Southampton - Premier League
    Getty Images Sport

    Rumor yang mengaitkan Pochettino dengan Manchester United telah berembus selama hampir satu dekade, dipicu oleh hubungannya dengan manajer terhebat klub tersebut.

    Pochettino ditetapkan sebagai pilihan utama United setelah Jose Mourinho dipecat pada Desember 2018, tetapi Ole Gunnar Solskjaer akhirnya mendapat jabatan itu. Pada musim semi 2022, mantan pelatih Tottenham itu bersaing langsung dengan Ten Hag, dan pelatih asal Belanda tersebut akhirnya dinilai sebagai pilihan terbaik untuk membangun kembali tim dalam jangka panjang. Dua tahun kemudian, United kembali mempertimbangkan Pochettino setelah ia meninggalkan Chelsea, tetapi entah mengapa tetap mempertahankan Ten Hag.

    Mengingat Ten Hag bertanggung jawab atas perekrutan pemain seperti Antony, Rasmus Hojlund, Mason Mount, Andre Onana, Manuel Ugarte, Joshua Zirkzee, dan Lisandro Martinez, serta United tak pernah memiliki identitas permainan yang jelas selama dua setengah tahun kepemimpinannya, dapat dikatakan bahwa kondisi mereka sekarang akan jauh lebih baik seandainya Pochettino yang dipilih.

    Tottenham, yang kerap gagal memenuhi ekspektasi, menjadi penantang serius gelar Liga Primer di bawah asuhan Pochettino. Ia juga berada di jalur untuk memberikan dampak serupa di Chelsea sebelum masa jabatannya berakhir lebih cepat secara menyakitkan. Ia membawa Southampton finis di posisi kedelapan pada 2013-14, pencapaian tertinggi mereka dalam 11 tahun, dan memberikan kesan mendalam kepada Ferguson sebelum pelatih itu pensiun.

    United mengalahkan Southampton 2-1 pada Januari 2013, 12 hari setelah kedatangan Pochettino, dan Ferguson menyebut Southampton sebagai "tim terbaik yang bermain di Old Trafford musim ini". Tiga tahun kemudian, menjelang akhir musim kedua Pochettino di Tottenham, Ferguson menyebutnya "manajer terbaik di Liga Primer" dan berkata, "Anda tak pernah melihatnya kehilangan ketenangan, dan cara timnya bermain menjadi bukti atas pekerjaan yang ia lakukan."

    Keduanya kemudian bertemu untuk makan malam di London, ketika Louis van Gaal berada di ambang pemecatan di Old Trafford. Pada akhirnya, United memilih Mourinho untuk memimpin tim ke depan, tetapi nama Pochettino terus dikaitkan dengan klub tersebut sejak saat itu. "Saya akan selalu mengingat setiap detail dari percakapan selama berjam-jam itu," kenang Pochettino dalam bukunya, ‘Brave New World’. "Itu adalah mimpi yang menjadi kenyataan."

    Ferguson dilaporkan mendukung Pochettino untuk menjadi pelatih United pada 2022, dan penilaiannya yang tinggi terhadap sosok berusia 54 tahun itu tak pernah pudar. Pochettino pun tak pernah menutup-nutupi kaitannya yang tidak resmi dengan Manchester United dan mengakui bahwa ia merasa masih memiliki urusan yang belum tuntas di Liga Primer.

    "United selalu menunjukkan ketertarikan. Namun, situasi yang ideal untuk melatih di sana belum pernah benar-benar terwujud," katanya kepada FourFourTwo pada Mei. "Saya selalu mengatakan bahwa saya nyaris menjuarai Liga Primer dan Liga Champions, dan ingin mencoba lagi. Saya ingin menjadi bagian dari proyek yang berambisi memenangi keduanya."

  • Menyia-nyiakan bakatnya

    Mauricio Pochettino, USMNT
    Getty

    Pelatih asal Argentina itu baru-baru ini menandatangani kontrak baru dengan U.S. Soccer, tetapi jelas masih berjiwa pelatih klub.

    Pochettino melontarkan komentar tersebut sebelum Piala Dunia 2026, yang tidak berjalan sesuai rencana bagi Amerika Serikat di kandang sendiri. Setelah melaju mulus melalui fase grup dan menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina pada babak gugur pertama, Amerika Serikat tersingkir usai menelan kekalahan memalukan 4-1 dari Belgia di babak 16 besar.

    Kualitas permainan mereka memang meningkat, dengan para pemain menerapkan filosofi tekanan tinggi Pochettino. Namun, Amerika Serikat tetap gagal ketika hasil benar-benar dibutuhkan. Bisa dibilang Pochettino beruntung mendapat tawaran kontrak baru setelah turnamen itu, sebab skuadnya cukup berbakat untuk meraih hasil yang lebih baik.

    Tanpa tawaran konkret dari klub-klub papan atas Eropa, Pochettino menandatangani kontrak untuk satu siklus empat tahun lagi. Namun, kesempatan untuk kembali melatih klub di level tertinggi tentu akan sulit ditolak, terlebih banyak laporan menyebutkan bahwa ia sangat terbuka untuk bergabung dengan United. Sebagai pelatih muda dengan ambisi besar, bakat Pochettino kurang termanfaatkan bersama Amerika Serikat, yang masih jauh dari kemampuan bersaing dengan negara-negara elite untuk memperebutkan gelar-gelar terbesar dan kecil kemungkinan dapat memperkuat reputasinya.

    Sebaliknya, membangkitkan United akan menjadi pencapaian yang menentukan kariernya dan berpotensi menempatkan Pochettino sejajar dengan Pep Guardiola serta Luis Enrique dalam jajaran pelatih elite. Karena minimnya trofi, Pochettino belum mendekati level itu. Gelar Ligue 1 dan Coupe de France yang diraihnya bersama Paris Saint-Germain pun tidak terlalu berarti mengingat dominasi klub tersebut di sepakbola Prancis.

    Langkah itu jelas berisiko besar mengingat kekacauan yang melanda United pada era setelah Ferguson, tetapi Pochettino memiliki kemampuan untuk sukses di Old Trafford. Tugas pertamanya adalah menghadirkan konsistensi dan gaya bermain yang khas, seperti yang ia lakukan di Tottenham. Jika setelah itu ia diberi kebebasan untuk membentuk skuad sesuai visinya, segala kemungkinan terbuka. Namun, kebebasan itu belum tentu ia dapatkan.

  • Perlu dikendalikan

    Jason Wilcox Sir Jim Ratcliffe Manchester United
    Getty

    Wilcox, direktur sepak bola United, melemahkan posisi Amorim dan Carrick dan harus dipaksa mengambil langkah mundur

    Akan mengejutkan jika Pochettino bergabung dengan United dengan ketentuan yang sama seperti Carrick dan Amorim, yang menyerahkan kewenangan akhir atas transfer kepada Wilcox. Hal itu tidak boleh terulang, dan Pochettino juga membutuhkan jaminan bahwa klub tidak akan terus begitu ketat membatasi pengeluaran.

    Pelatih asal Argentina itu pernah berselisih dengan mantan ketua Spurs, Daniel Levy, karena pendekatannya yang berhati-hati dalam perekrutan pemain. Ia mendesak Spurs untuk “bersikap seperti klub besar” jika ingin memiliki peluang meraih trofi. United kini harus melakukan hal yang sama jika ingin kembali menembus enam besar.

    Terjerat utang akibat keluarga Glazer, Manchester United beroperasi dengan anggaran terbatas, tetapi dana tambahan bisa diperoleh melalui penjualan pemain. Marcus Rashford, Mount, Martinez, Ugarte, dan Zirkzee bisa, bahkan seharusnya, masuk daftar jual pada Januari setelah terlalu lama tidak memberikan kontribusi.

    Setiap sumber daya yang tersedia juga harus digunakan dengan jauh lebih cermat. United menghamburkan £50 juta untuk mendatangkan Andrey Santos dari Chelsea. Kondisi kebugaran Carlos Baleba tidak mendukungnya sejak kepindahannya senilai £70 juta dari Brighton, yang menunjukkan kegagalan dalam melakukan pemeriksaan menyeluruh sebelum transfer. Sementara itu, Youri Tielemans, yang direkrut seharga £35 juta, tampaknya telah melewati masa terbaiknya pada usia 29 tahun. Semuanya merupakan rekrutan Wilcox. Tahun lalu, ia juga menentang Amorim dengan mendorong perekrutan Benjamin Sesko, yang kerap mengalami cedera, seharga £74 juta alih-alih Ollie Watkins.

    Wilcox juga mencampuri strategi tim ketika Amorim masih berada di klub. Kewenangannya harus dicabut, atau lebih baik lagi, ia disingkirkan sepenuhnya. Jika Carrick harus bertanggung jawab atas performa buruk United, mantan pemain sayap Leeds itu pun harus demikian. Ia baru memiliki pengalaman satu tahun sebagai direktur sepakbola di Southampton sebelum INEOS membawanya ke Old Trafford.

    Memberikan otonomi tanpa syarat sebesar yang dinikmati Ferguson tidak realistis dalam sepakbola modern, tetapi Ratcliffe harus memercayai Pochettino untuk menjadi pelatih sekaligus manajer.

  • Memulihkan nilai-nilai

    Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Premier League
    Getty Images Sport

    Rekam jejak Pochettino dalam mengembangkan pemain dan gaya bermain proaktifnya menjadikan dia sosok ideal untuk membangkitkan para pemain Manchester United yang kini tampil mengecewakan.

    Pochettino melampaui ekspektasi dalam semua pekerjaannya yang lain di Premier League, termasuk di Chelsea. Ia membawa klub itu finis di posisi keenam Premier League dan kembali ke kompetisi Eropa setelah mewarisi skuad yang menutup musim sebelumnya di peringkat ke-12. Chelsea juga mencapai final Carabao Cup dan semi-final Piala FA di bawah asuhannya, sementara ia mengubah Cole Palmer menjadi bintang besar.

    Itu menjadi alasan lain mengapa Pochettino cocok untuk United, yang belakangan memiliki catatan buruk dalam mengembangkan pemain muda. Harry Kane, Son Heung-min, dan Dele Alli menjadi salah satu trio paling efektif di Premier League ketika Pochettino menangani Tottenham. Ia juga memberi jalan bagi Luke Shaw, yang saat itu berusia 17 tahun, untuk menembus tim utama Southampton.

    "Dia pandai membuat Anda merasa nyaman dan berusaha mengeluarkan kemampuan terbaik Anda," kata Palmer kepada BBC pada 2024. Hal itu juga berlaku bagi pemain yang sudah mapan. Mousa Dembele, Christian Eriksen, Conor Gallagher, dan Marc Cucurella termasuk di antara mereka yang mencapai level baru berkat bimbingannya.

    United mungkin telah menemukan pembimbing yang tepat bagi pemain muda potensial seperti Kobbie Mainoo, Leny Yoro, dan Ayden Heaven, serta bagi penyerang yang kontribusi akhirnya kerap tidak konsisten hingga membuat frustrasi, seperti Mateus Cunha dan Amad Diallo. Yang lebih penting lagi, Pochettino akan menghadirkan struktur taktik yang sangat dibutuhkan.

    Tim-tim asuhannya bertahan sebagai satu kesatuan: seorang pemain mengejar pembawa bola, sementara yang lain menutup jalur umpan. Pendekatan ini menuntut disiplin ketat, tetapi bisa membantu menutupi kelemahan individu di lini belakang. Sebaliknya, sistem 'tekanan parsial' Carrick yang sabar justru memberi para pemain alasan untuk mengendur.

    Dalam menyerang, Pochettino menyukai formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3 yang cair dan mengandalkan bek sayap untuk membuka lebar lapangan. Para pemain sayap berfungsi lebih seperti dua pemain nomor 10, pendekatan yang seharusnya sangat membantu Cunha, Bryan Mbeumo, dan Patrick Dorgu tampil maksimal. Tujuan utamanya adalah menciptakan keunggulan jumlah pemain di tengah lapangan dan mencari umpan langsung yang membelah pertahanan, dengan gaya agresif dan proaktif lebih diutamakan ketimbang rangkaian umpan yang dibangun secara perlahan.

    Dalam jangka pendek, sepakbola berintensitas tinggi adalah satu-satunya cara bagi United untuk kembali meraih kemenangan, dan pendekatan itu sejalan dengan nilai-nilai historis klub. Jika ada yang mampu membenahi kelompok pemain yang tampil begitu buruk ini, orang itu adalah Pochettino. Jika diberi kebebasan bekerja dengan caranya sendiri, ia mungkin juga menjadi sosok yang akhirnya memutus siklus kegagalan.