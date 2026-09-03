Jersey Piala Dunia, sepatu pemecah rekor, dan serbet paling terkenal di dunia: lima memorabilia Lionel Messi paling unik yang pernah terjual
Lionel Messi telah menorehkan begitu banyak sejarah luar biasa sepanjang karier gemilangnya, tetapi pengumuman terbarunya bahwa ia telah pensiun dari tugas internasional menjadi pengingat keras bahwa jumlah sejarah yang tersisa untuk diciptakan itu terbatas. Messi kian mendekati akhir. Keputusan untuk mundur dari tugas bersama Argentina menjadi indikasi yang cukup jelas atas fakta tersebut.
Namun, bagi para penggemar Messi, ada banyak cara untuk berinteraksi dengan potongan-potongan sejarah Messi. Ia telah menandatangani tak terhitung banyaknya tanda tangan selama bertahun-tahun, dan ada banyak kartu serta barang koleksi di luar sana untuk mengenang momen-momen terbesar Messi. Masih ada waktu juga untuk melihatnya secara langsung. Dan, bagi penggemar Messi yang paling besar, sekaligus paling kaya, ada sejumlah barang koleksi yang benar-benar menakjubkan di luar sana, yang mendefinisikan bukan hanya seorang pemain, tetapi juga sebuah era.
Lalu, apa saja barang koleksi itu? GOAL mengulas lima memorabilia Messi paling unik yang pernah hadir di pasaran.
5. Tiket dari laga persahabatan debut melawan Porto - $49.200
Aman untuk berasumsi bahwa sedikit orang yang berjalan masuk ke Estadio do Dragao pada 16 November 2003 tahu apa yang akan mereka saksikan. Sebagian besar yang menghadiri laga persahabatan itu mengira mereka hanya menyaksikan peresmian stadion baru untuk salah satu klub terbesar Portugal. Namun, yang mereka lihat justru penampilan senior pertama dari salah satu pemain terhebat sepanjang masa.
Messi masuk ke pertandingan itu sebagai pemain pengganti di babak kedua, memperlihatkan kilasan yang pada akhirnya membentuk dirinya menjadi sosok seperti sekarang. Barcelona kalah 2-0 dari Porto pada hari itu, tetapi pemenang terbesarnya adalah mereka yang tetap menyimpan tiket dari laga yang tampak seperti sekadar pertandingan persahabatan biasa tersebut.
Menurut Collectors Tools, total 229 eksemplar, gabungan tiket penuh dan sobekan tiket, dari debut Messi pada 2003 telah dinilai. Nilai tertinggi yang diberikan oleh PSA adalah delapan. Sebuah PSA 7 terjual di Goldin saat ini diakui sebagai penjualan tertinggi dengan nilai $49.200.
Tentu saja, ada titik masuk yang lebih murah untuk momen bersejarah ini, dan beberapa penggemar mungkin lebih tertarik mengoleksi tiket debutnya di La Liga, yang terjadi setahun kemudian. Namun, PSA 8 jelas merupakan barang incaran bagi siapa pun yang ingin mengamankan memorabilia dari awal dari semuanya.
4. Jersey match-worn dari laga Remontada 2017 - $200-400 ribu
Hanya sedikit malam Liga Champions yang lebih berkesan daripada Remontada legendaris pada 2017 melawan PSG. Meski Barcelona pernah berada di pihak yang dirugikan dalam beberapa momen ikonik Liga Champions, kemenangan 6-1 atas PSG mungkin menjadi yang paling terkenal. Tertinggal 4-0 saat memasuki laga tersebut, Messi mencetak gol keempat dari enam gol Barca di pertandingan itu untuk menuntaskan comeback yang hingga kini masih menjadi yang terbesar dalam sejarah Liga Champions.
Jersey yang benar-benar dikenakan Messi pada hari bersejarah itu dilelang di Sotheby's pada musim panas lalu. Jersey tersebut, yang dicocokkan melalui foto oleh PSA, pada akhirnya terjual dengan harga antara $200.000 dan $400.000.
3. Sepatu yang memecahkan rekor Pele: $169.000
Jika ada rekor sepakbola di luar sana, kemungkinan besar Messi memilikinya. Jika tidak, Pele juga menjadi kandidat kuat. Banyak rekor Messi diambil alih dari legenda Brasil tersebut, termasuk rekor gol terbanyak untuk satu klub. Pada 22 Desember 2020, Messi mencetak gol ke-644 untuk Barcelona, melampaui total gol Pele untuk klub Brasil, Santos.
Sepatu itu, yang menampilkan nama istri dan anak-anak Messi, dilelang melalui Christie's Online setelah didonasikan oleh Messi sendiri untuk mengumpulkan dana bagi sebuah rumah sakit di Barcelona. Sepatu itu menunjukkan sejumlah bekas pemakaian, seperti yang bisa diduga dari sepatu yang dipakai dalam pertandingan, tetapi sejarah yang tercipta dengannya tidak bisa dihapus begitu saja, yang juga sebagian ditentukan oleh sosok yang rekornya dilampaui Messi.
2. Kontrak Barcelona di atas serbet - $964.450
Setiap penggemar Messi tahu kisah ini. Pada 2000, direktur olahraga Carles Rexach menuntaskan kesepakatan untuk membawa bocah Argentina berusia 13 tahun bertubuh kecil ke Catalonia. Kesepakatan itu dicapai di atas selembar serbet saat makan siang, dan Rexach perlu bekerja ekstra mengingat kekhawatiran keluarga Messi atas minimnya komunikasi dari Barcelona setelah uji coba awal.
"Di Barcelona, pada 14 Desember 2000 dan di hadapan Tn. Minguella dan Horacio," demikian bunyi serbet itu jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, "Carles Rexach, direktur olahraga FC Barcelona, dengan ini setuju, di bawah tanggung jawabnya dan terlepas dari pendapat yang berbeda, untuk mengontrak pemain Lionel Messi, dengan syarat kami berpegang pada jumlah yang telah disepakati."
Sedikit yang tahu apa yang akan diubah oleh serbet itu, dan tak seorang pun bisa memprediksi seberapa besar nilainya di kemudian hari. Pada 2024, serbet itu terjual dalam lelang seharga $964.450. Meski tidak ditandatangani oleh Messi sendiri, itu adalah artefak fisik yang mengawali semuanya, dan mustahil untuk menduplikasi atau mereplikasi sesuatu yang begitu kecil namun begitu penting.
1. Enam jersey yang dikenakan Messi di Piala Dunia 2022 - $7,8 juta
Piala Dunia 2022 tanpa diragukan lagi adalah momen yang mendefinisikan Messi, setidaknya sebagian karena ada begitu banyak momen di turnamen itu yang juga mendefinisikan sebuah era. Namun, jika Anda mencari cendera mata paling utama dari perjalanan Messi di Qatar, Anda tidak perlu memilih satu. Sotheby's melelang enam di antaranya sekaligus.
Pada 2023, satu lot ikonik berisi memorabilia Messi masuk ke pasar. Lot itu menampilkan enam jersey yang dikenakan Messi selama perjalanan Argentina di Qatar, termasuk jersey yang ia pakai pada babak pertama final. Golnya melawan Meksiko, pertarungan dengan Belanda, final ikonik melawan Prancis, semuanya diabadikan lewat jersey yang dikenakan Messi sendiri dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja, koleksi itu tidak murah. Harga akhirnya mencapai $7,8 juta, tetapi Anda bisa berargumen bahwa koleksi itu pada dasarnya tak ternilai mengingat betapa ikoniknya kejayaan di Piala Dunia tersebut.