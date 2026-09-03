Jersey Piala Dunia, sepatu pemecah rekor, dan serbet paling terkenal di dunia: lima memorabilia Lionel Messi paling unik yang pernah terjual

Lionel Messi telah menorehkan begitu banyak sejarah luar biasa sepanjang karier gemilangnya, tetapi pengumuman terbarunya bahwa ia telah pensiun dari tugas internasional menjadi pengingat keras bahwa jumlah sejarah yang tersisa untuk diciptakan itu terbatas. Messi kian mendekati akhir. Keputusan untuk mundur dari tugas bersama Argentina menjadi indikasi yang cukup jelas atas fakta tersebut.

Namun, bagi para penggemar Messi, ada banyak cara untuk berinteraksi dengan potongan-potongan sejarah Messi. Ia telah menandatangani tak terhitung banyaknya tanda tangan selama bertahun-tahun, dan ada banyak kartu serta barang koleksi di luar sana untuk mengenang momen-momen terbesar Messi. Masih ada waktu juga untuk melihatnya secara langsung. Dan, bagi penggemar Messi yang paling besar, sekaligus paling kaya, ada sejumlah barang koleksi yang benar-benar menakjubkan di luar sana, yang mendefinisikan bukan hanya seorang pemain, tetapi juga sebuah era.

Lalu, apa saja barang koleksi itu? GOAL mengulas lima memorabilia Messi paling unik yang pernah hadir di pasaran.