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GFX Jari Litmanen 1-1GOAL

Jari Litmanen: Fenomena Finlandia yang menaklukkan Eropa bersama Ajax, “menyihir” Steven Gerrard dan menginspirasi Xavi

Setelah menjuarai Liga Champions pada 1995, penyerang itu kemudian membela Liverpool dan Barcelona sembari memukau para penggemar di seluruh Eropa.

Peter McVitie
Diterjemahkan oleh

  • Steven Gerrard “terpukau” saat pertama kali melihatnya di Liverpool, sementara Jamie Carragher yang terkesima berpikir, “Luar biasa pemain ini!” Zlatan Ibrahimovic menyebutnya berperan penting dalam perkembangannya menjadi penyerang kelas dunia. Adapun Xavi, pada awal kariernya di Barcelona, merasa “terdorong” dan terinspirasi oleh kemampuan, etos kerja, serta profesionalismenya.

    Namun, para pesepakbola elite itu baru bertemu Jari Litmanen ketika masa terbaiknya telah berlalu dan ia tak lagi mampu memperlihatkan kemampuan luar biasa yang pernah ditunjukkannya di lapangan.

    Sebagai gelandang serang berkelas, Litmanen dianggap sebagai salah satu pemain terhebat Ajax sepanjang masa sebelum kemudian membela Barcelona, Liverpool, Fulham, dan banyak klub lainnya. Berkat teknik yang sempurna, visi umpan yang luar biasa, serta naluri mencetak gol, ia menapaki jalan dari awal yang sederhana menuju kejayaan di Liga Champions dan kekaguman dunia.

    Meski cedera berkepanjangan membuat kemampuan Litmanen yang memukau meredup sebelum waktunya, sosok berjuluk “Sang Raja” itu tak pernah kehilangan aura kebesarannya, rasa ingin tahunya terhadap sepakbola, ataupun pengabdiannya yang begitu besar pada olahraga tersebut. Ia bahkan menghidupkan kembali kariernya pada usia 55 tahun. Inilah kisah seorang genius yang unik dan ikon sejati sepakbola.

  • Cepat beradaptasi

    Jari Litmanen Finland 1998

    Kualitas Litmanen sudah terlihat sejak usia muda, dan ia dengan cepat menjadi bintang di tanah kelahirannya.

    Pada usia 17 tahun, Litmanen menunjukkan dirinya sebagai calon pahlawan sepakbola Finlandia lewat perpaduan keanggunan dan efektivitas yang kelak membuatnya menjadi idola suporter di seluruh Eropa. Ia menyambut umpan silang dengan tendangan gunting spektakuler ke sudut bawah gawang untuk memastikan kemenangan 1-0 bagi Reipas di liga kasta tertinggi. Gol profesional pertamanya itu semakin mengangkat reputasi sang pemain muda berbakat.

    Litmanen bergabung dengan klub itu sejak kecil. Kiprahnya telah lama dinantikan berkat sang ayah, Olavi, yang beberapa kali menjuarai Piala Finlandia sebagai pemain klub asal Lahti tersebut. Setelah menjalani debut pada usia 16 tahun pada 1986, Jari mendapat peran yang masih kecil tetapi terus berkembang dalam beberapa tahun berikutnya. Puncaknya adalah penampilan gemilang sepanjang musim 1990 yang membuatnya meraih penghargaan Pemain Terbaik Liga pada usia 19 tahun.

    Sebagai hadiah, ia dikirim ke Barcelona selama dua pekan, dan pelatih tim nasional Jukka Vakkila mengatur agar ia berlatih bersama tim cadangan di Camp Nou. Namun, seorang legenda sepakbola turun tangan dan justru mengundangnya menguji kemampuan melawan pemain seperti Michael Laudrup, Hristo Stoichkov, dan Pep Guardiola.

    "Malam sebelum latihan itu, telepon di kamar hotel saya berdering," kata Litmanen kepada Helden. "Saya mendengar suara di seberang bertanya dalam bahasa Inggris: 'Apakah ini Jari Litmanen? Nama saya Johan Cruyff, saya pelatih Barcelona. Apakah Anda mengenal saya?' Saya berpikir, 'ada yang sedang mengerjai saya'. Ternyata bukan begitu. Johan mengatakan asistennya, Tonny Bruins Slot, akan menjemput saya keesokan harinya dan saya boleh berlatih bersama tim utama Barcelona selama sepekan."

    Ia menambahkan: "Ketika mendengar saya berasal dari Finlandia, mungkin mereka semua berpikir, 'ya sudahlah'. Mereka tidak banyak bicara kepada saya sebelum latihan, tetapi setelahnya mereka tiba-tiba jauh lebih antusias, mengacungkan jempol kepada saya, dan mengatakan 'bien, bien' kepada saya."

    Sebulan kemudian, Litmanen berlatih bersama PSV dan bermain dalam laga persahabatan di bawah Bobby Robson, meski transfer tidak terwujud. Ia kemudian kembali ke Reipas, tetapi masalah keuangan membuatnya harus dijual, dan ia akhirnya bergabung dengan klub besar Helsinki, HJK. Ia kembali tampil mengesankan dengan 16 gol dalam 27 pertandingan liga, tetapi hanya tujuh bulan setelah transfer itu, Litmanen secara mengejutkan pindah ke MyPa.

    Mendatangkan pemain sekaliber Litmane tampak mustahil bagi tim yang baru promosi dari kota berpenduduk 6.000 jiwa. Bahkan, rumor bahwa ia akan bergabung bermula dari lelucon yang disebarkan di sebuah pub oleh pengurus klub Seppo Makinen. Mereka berhasil mewujudkannya berkat hubungan dekat: pelatih klub, Harri Kampman, adalah sahabat dekat keluarga Litmanen dan telah mengenalnya sepanjang hidupnya.

    "Itulah satu-satunya alasan kami bisa membujuk Litmanen, dan Hape menanganinya dengan sangat baik," kenang Makinen.

    Litmanen merupakan salah satu dari beberapa pemain yang direkrut MyPA menjelang kembalinya klub itu ke kasta tertinggi setelah hampir 20 tahun absen. Ia bergabung dengan bek muda yang tengah menanjak Sami Hyypia, calon manajer MyPa Janne Lindberg, Jukka Turunen, dan kiper Mikhail Biryukov. Namun, ia segera menegaskan diri sebagai bintang tim lewat debut kandang yang luar biasa. Ia membuka skor melalui tendangan bebas, lalu menerima umpan dan melaju ke arah gawang sebelum mencungkil bola melewati kiper. Ia melengkapi hat-trick dengan tembakan keras dari tengah kotak penalti. Ia juga mencatatkan setidaknya satu assist dalam kemenangan 7-0 itu dan meminta maaf kepada Mauri Keskitalo karena memilih menuntaskan peluang sendiri ketika rekan setimnya tersebut berada dalam posisi bebas.

    "Ia bilang kesempatan untuk mencungkil bola melewati kiper terlalu bagus untuk dilewatkan," kata Keskitalo.

    Meski Litmanen mengoleksi tujuh gol dalam 18 pertandingan liga, gol terbaiknya bagi MyPa juga menjadi yang terpenting: tendangan melengkung fantastis dengan kaki bagian luar yang melambung melewati kiper pada menit ke-89 final Piala Finlandia 1992 untuk memastikan kemenangan 2-0. Penampilan itu membantu Litmanen meraih penghargaan Pesepakbola Terbaik Finlandia dan meyakinkan pemandu bakat Ajax, Ton Pronk, untuk kembali ke Amsterdam dengan laporan yang sangat positif bagi manajer Louis van Gaal.

  • Nomor 10 ajaib Van Gaal

    Jari Litmanen Ajax 1995

    Di bawah asuhan manajer Ajax Louis van Gaal, Litmanen berkembang menjadi pencetak gol produktif sekaligus kreator peluang yang konsisten.

    Sepekan kemudian, Litmanen tiba di Ajax untuk menjalani uji coba, dengan cita-cita terbesarnya kini hampir terwujud. "Saya selalu bermimpi menjadi pesepakbola profesional. Itu tidak mungkin di Finlandia karena di sana tidak ada sepakbola profesional," katanya. "Itulah sebabnya saya pergi ke Ajax, ke Amsterdam."

    Awalnya, ia khawatir kesempatan itu hanya fatamorgana. Van Gaal sama sekali tidak terkesan dengan penampilan pertama Litmanen dalam laga persahabatan sebagai gelandang kanan dan siap mengirimnya kembali ke Finlandia. Namun, karena Dennis Bergkamp absen akibat cedera pada pertandingan berikutnya, Litmanen diizinkan bermain di posisi favoritnya sebagai gelandang serang. Penampilannya luar biasa dan menjadi dasar bagi perubahan yang menentukan.

    Setahun kemudian, Bergkamp dijual ke Inter agar Litmanen bisa mengambil alih posisi gelandang nomor 10 pilihan utama. Wim Jonk juga hengkang, sementara Frank Rijkaard yang berpengalaman kembali dari AC Milan. "Bergkamp dan Jonk adalah pesepakbola yang fantastis, tetapi Rijkaard dan Litmanen memberikan keseimbangan yang lebih baik bagi tim," kata Van Gaal. "Bersama mereka, kami menjadi tak terkalahkan."

    Bertahun-tahun kemudian, sang pelatih berkata kepada Litmanen: "Sepanjang karier saya, saya selalu mencari pemain yang benar-benar seperti Anda. Tidak ada pujian yang lebih tinggi yang bisa saya berikan kepada Anda."

    Setelah nyaris tidak bermain pada musim pertamanya, Litmanen tampil fenomenal sejak awal musim keduanya. Ia langsung menyatu dengan tim yang dipenuhi pemain muda berteknik mumpuni dan patuh pada sistem ketat Van Gaal. Berkolaborasi dengan Marc Overmars, Ronald de Boer, Edgar Davids, dan Clarence Seedorf, pemain asal Finlandia itu menjadi penghubung di antara mereka, sementara ketajamannya mencetak gol dan kemampuannya membaca permainan begitu menonjol.

    "Posisi itu seolah dibuat khusus untuknya," kata mantan kapten Ajax Danny Blind, anggota tertua tim tersebut. "Kesadaran posisinya luar biasa. Seorang pemain nomor 10 bisa berperan sebagai penyerang kedua, tetapi juga sebagai gelandang sejati. Itu menjadikan Anda pemain yang benar-benar mengutamakan tim. Ia unggul dalam kedua peran itu."

    Setelah mencetak dua gol dalam kemenangan telak 4-0 atas Feyenoord pada Piala Super Belanda di De Kuip, Litmanen kemudian mengemas 21 gol dalam 20 pertandingan pertamanya di Eredivisie. Rentetan itu mencakup dua momen yang menentukan musim tersebut.

    Litmanen terus merepotkan PSV saat Ajax mendominasi sesama pesaing gelar itu, tetapi berkali-kali peluangnya digagalkan kiper Hans van Breukelen. Pada menit ke-72, sundulan Litmanen ditepis kiper legendaris tersebut, tetapi Finidi George menyambar bola melewati garis gawang untuk memecah kebuntuan. Beberapa menit kemudian, saat Ajax melancarkan serangan dengan keunggulan dua pemain melawan satu, Peter van Vossen mengoper bola kepada Litmanen. Ia berhenti mendadak lalu melepaskan tembakan melengkung dari tepi kotak penalti, tetapi bola memantul kembali setelah membentur tiang.

    Mungkin merasa peluang tadi terlalu mudah, pemain berambut mullet itu memastikan kemenangan pada menit ke-88 lewat gol dari sudut yang sangat sempit. Setelah menguasai bola di luar kotak penalti dan melompati dua pemain yang terjatuh, ia bergerak hingga hampir mencapai garis akhir lapangan sebelum berbalik dan mengirim bola melewati kerumunan pemain yang menutupi gawang hingga masuk ke jala.

    Enam pekan kemudian, Ajax tertinggal 2-0 di kandang dari juara bertahan Feyenoord dalam 20 menit pertama. Umpan silang Blind kemudian melambung turun, disambut ayunan kaki Litmanen, dan bola memantul masuk ke sudut bawah gawang. Meski terus berupaya, Ajax harus menunggu hingga menit ke-88 untuk akhirnya menyamakan kedudukan. George menyentuh umpan silang De Boer kembali ke tengah, tempat Litmanen melompat lebih tinggi daripada Peter Bosz untuk menyundul bola dari jarak dekat.

    Masih pada tahun itu, Ajax menghancurkan Go Ahead Eagles 4-0, dengan Litmanen mencetak dua gol dan memberi umpan untuk dua gol lainnya. Ia juga mencetak hat-trick melawan Besiktas dalam perjalanan menuju perempat-final Piala Winners. Pemain Finlandia itu tak terbendung. Ia menjadi pencetak gol terbanyak Eredivisie dengan 26 gol saat Ajax merebut gelar untuk pertama kalinya dalam empat tahun.

    "Kekuatan Jari bukanlah menggiring bola, melainkan sentuhan pertama yang sempurna, tahu persis kapan harus melepaskan diri dari lawan, ketepatan waktu yang sempurna, dan naluri alami untuk mencetak gol. Semua kualitas itu membuatnya unik," kata Ronald de Boer dalam sebuah acara televisi Belanda yang mengenang era tersebut.

  • Kejayaan di Liga Champions

    Jari Litmanen of Ajax and Claudio Panucci of AC Milan
    Getty Images Sport

    Pada musim 1994/95, raksasa Belanda itu dan Litmanen mencapai puncak sepak bola Eropa.

    Ajax terbukti (nyaris) tak terkalahkan pada musim berikutnya. Hanya kekalahan dari Feyenoord melalui perpanjangan waktu di perempat-final KNVB Beker yang menggagalkan mereka meraih tiga gelar.

    Ajax melenggang menuju gelar liga dengan keunggulan tujuh poin atas Roda JC. Torehan 17 gol Litmanen belum cukup untuk menjadikannya pencetak gol terbanyak karena rekan setimnya yang masih remaja, Patrick Kluivert, mencetak lebih banyak gol. Namun, Ronaldo jauh mengungguli keduanya dengan 30 gol untuk PSV yang finis di posisi ketiga.

    Meski mendominasi kompetisi domestik, hanya sedikit yang memberi skuad muda Van Gaal peluang di Liga Champions. Namun, pada laga pembuka mereka di kompetisi itu, Ajax membuktikan mampu menghadapi tantangan yang paling menakutkan sekalipun.

    AC Milan asuhan Fabio Capello berstatus juara bertahan Eropa setelah melumat Barcelona asuhan Cruyff 4-0 di final. Para pemain Ajax pun terpukau saat berbaris menghadapi pemain seperti Paolo Maldini, Franco Baresi, Zvonimir Boban, dan pemenang Ballon d'Or 1987, Ruud Gullit.

    “Laga pertama berlangsung di kandang melawan Milan dan kami tidak merasa tertekan karena semua orang memperkirakan kami akan kalah,” kata Litmanen kepada FourFourTwo.

    Setelah De Boer membawa tuan rumah unggul pada awal babak kedua, Overmars menemukan Litmanen yang tak terkawal di tiang jauh, dan Litmanen melepaskan tembakan keras melewati Sebastiano Rossi. Seketika, Ajax bermain penuh percaya diri.

    Pemain bernomor punggung 10 itu menjadi otak kebangkitan melawan AEK Athens dua pekan kemudian. Ia mencetak gol penyeimbang sebelum menyodorkan bola kepada Kluivert untuk mencetak gol kemenangan. Lalu, pergerakan cerdas Litmanen tanpa bola memberinya ruang untuk menerima umpan Davids dan mencetak gol penyeimbang pada menit ke-85 melawan Salzburg.

    Dua menit setelah laga kembali melawan Milan dimulai di San Siro, sang maestro berlari mendahului para bek AC Milan untuk mengontrol umpan De Boer dan mencetak gol. Gol itu membuka jalan bagi tim Belanda tersebut menuju kemenangan 2-0 lainnya.

    Setelah memuncaki grup dengan keunggulan lima poin dan menundukkan Hajduk Split 3-0 di perempat-final, Ajax bertemu Bayern Munich di semi-final. Meski menciptakan banyak peluang dari jarak dekat maupun jauh, tim asuhan Van Gaal tidak mampu menembus pertahanan tim Giovanni Trapattoni di Munich. Namun, leg kedua di Amsterdam berjalan berbeda.

    Litmanen sempat mencoba menyambut bola dengan gerakan akrobatik pada awal laga, tetapi bola lebih dulu disundul menjauh sebelum ia bisa menjangkaunya. De Boer mencegah bola keluar untuk menghasilkan sepak pojok dengan menyundulnya kembali ke depan gawang. Di sana, Litmanen menyundul bola melewati garis gawang untuk membuka keunggulan. Namun, Bayern bangkit untuk menyamakan kedudukan.

    “Saat itu, karena gol tandang, kami dalam posisi tersingkir. Kami berkata kepada diri sendiri: ‘Tidak masalah, lihat sekeliling, stadion penuh, penonton mendukung kami,’” kenang Litmanen.

    Gol spektakuler George dan gol De Boer membawa Ajax unggul 3-1 saat jeda, sebelum Litmanen menepis segala keraguan pada awal babak kedua lewat putaran badan, lari, dan penyelesaian akhir yang mulus. Tim Belanda itu menang 5-2 dan bersiap menghadapi lawan yang sudah familier di final: AC Milan.

    Dalam sepekan menjelang laga penentuan di Vienna, Litmanen bergelut dengan alergi serbuk sari, dan muncul kekhawatiran serius bahwa ia akan absen. “Saya tidak bisa tidur dan hanya mendapat beberapa jam istirahat pada siang hari,” kenangnya. “Mata saya merah, tenggorokan saya sakit, dan kondisi saya tidak enak. Pada Senin, Van Gaal bertanya apakah ia bisa mengandalkan saya untuk bermain di final pada Rabu. Tentu saja saya menjawab ya.”

    Gelandang itu masuk sebelas pemain awal, tetapi kesulitan: “Saya tidak berada dalam kondisi terbaik, dan ketika menghadapi Marcel Desailly, Anda harus berada dalam kondisi 100 persen. Jadi, itu benar-benar berat.”

    Bukan hanya dia yang kesulitan. Ajax lebih sulit menembus pertahanan AC Milan dalam laga yang disebut Frank de Boer sebagai “pertandingan yang buruk sekali”. Akhirnya, pada menit ke-70, Van Gaal membuat pergantian yang menentukan dengan memasukkan Kluivert menggantikan Litmanen. Lima belas menit kemudian, penyerang muda itu berlari tersandung-sandung untuk menyambut umpan Rijkaard dan menyarangkan bola ke sudut bawah gawang.

    “Itu pertandingan terburuk dari tiga laga kami melawan Milan pada musim itu, tetapi kami menang. Patrick Kluivert masuk menggantikan saya dan mencetak gol kemenangan. Saya bercanda kepadanya bahwa gol itu jelek, tetapi itu tidak penting. Kami menjuarai Liga Champions,” kata Litmanen.

    Ajax kembali mencapai final pada musim berikutnya. Selain kembali memainkan peran luar biasa dalam keberhasilan mereka meraih gelar Eredivisie untuk ketiga kalinya secara beruntun, Litmanen menjadi pencetak gol terbanyak di kompetisi Eropa itu dengan sembilan gol.

    Setelah mencetak hat-trick melawan Ferencvaros, ia menyelinap ke belakang pertahanan Real Madrid untuk mencetak gol pembuka saat Ajax menang 2-0 di Bernabeu. Kemudian, ketika tim Belanda itu tertinggal 1-0 dari Panathinaikos menjelang leg kedua semi-final, pemain kelahiran Lahti tersebut mencetak dua gol di Greece untuk membalikkan keadaan dan mengantar Ajax ke final di Rome melawan Juventus.

    Di tengah banyaknya pemain berbakat dalam skuad Ajax, Juventus mengidentifikasi pemain asal kawasan Nordik itu sebagai ancaman utama. “Tak diragukan lagi, dia yang paling berbahaya. Saat itu, setiap kali menyentuh bola, dia mencetak gol,” kata Sergio Porrini tentang Litmanen. “Dan memang itulah yang terjadi.”

    Setelah kesalahpahaman antara Frank de Boer dan Edwin van der Sar memberi Fabrizio Ravanelli gol pembuka pada menit ke-12, Ajax mengandalkan reaksi cepat Litmanen untuk menyamakan kedudukan. Tendangan bebas De Boer ditepis Angelo Peruzzi, tetapi Litmanen berada di sana untuk mengungguli seorang bek dalam perebutan bola dan menyelesaikan peluang itu. Laga berlanjut ke adu penalti. Meski Litmanen berhasil mengeksekusi penaltinya, Juventus menang 4-2.

    Litmanen bertahan di Ajax hingga akhir 1990-an, tetapi tim hebat itu tercerai-berai setelah klub-klub Eropa lain merekrut para pemainnya menyusul aturan Bosman. Setelah bertahun-tahun konsisten menolak tawaran menggiurkan, gelandang serang yang produktif mencetak gol itu akhirnya memilih kembali bekerja sama dengan Van Gaal, De Boer bersaudara, Kluivert, dan Winston Bogarde dengan bergabung ke klub di Camp Nou.

    “Tiga klub mengajukan tawaran pada 1999: Liverpool, Barcelona, dan Bayern Munich,” katanya kepada The Guardian. “Tidak sulit memilih Barcelona: mereka memiliki filosofi yang sama dengan Ajax. Keduanya adalah klub berbeda yang dibangun dari sumber yang sama. Saya pernah mendengar Guardiola berkata: ‘Cruyff membangun kapelnya, dan kami hanya mengecatnya.’”

  • Membagikan pengetahuannya

    FBL-ENG-NED-LEGENDS-LIVERPOOL-AJAX
    AFP

    Cedera menghalangi Litmanen mempertahankan level permainan tersebut, tetapi selama bertahun-tahun ia tetap memberi pengaruh kepada sejumlah pemain hebat.

    Sejak awal, cedera menghancurkan harapan Litmanen untuk mengulangi kehebatannya bersama Ajax di Barcelona, sementara Van Gaal menilai ia tidak memiliki "karakter atau kepribadian" untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya. Ia hanya menjadi starter dalam 18 dari 32 penampilannya ketika Barcelona gagal meraih satu pun trofi pada musim 1999-2000. Setelah itu, Litmanen sama sekali tersisih dari skuad hingga menuntaskan kepindahan gratis ke Liverpool pada pertengahan musim berikutnya. Meski begitu, ada seorang calon legenda yang merasakan pengaruh Litmanen.

    "Saya berusia 18 atau 19 tahun saat itu, dan masa itu sulit bagi saya," kata Xavi dalam film dokumenter 'King Litmanen'. "Jari banyak membantu saya. Ia selalu menemukan sesuatu yang menyemangati untuk dikatakan. Saya takjub karena, bahkan setelah sesi latihan yang menguras tenaga, Jari tetap tinggal untuk berlatih sendiri. Teknik dan pemahaman taktiknya menjadi teladan bagi kami para pemain muda."

    Litmanen mengatakan tentang pemain muda yang dibimbingnya itu: "Ia mengamati pergerakan saya dan cara saya menguasai bola dengan sangat saksama. Tentu saja, sungguh menyenangkan bahwa saya bisa membantu lewat tindakan dan kata-kata saya sendiri… Saya sangat senang melakukannya karena, bagaimanapun, saya menerima bimbingan serupa ketika masih menjadi pemain muda di Lahti."

    Baru berusia 29 tahun ketika tiba di Anfield pada Januari 2001, pemain yang sembilan kali dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Finlandia itu memberi kesan serupa kepada rekan-rekan setimnya. "Sejak pertama kali melihat Jari Litmanen di Melwood, saya terpukau," tulis Gerrard, gelandang legendaris Liverpool, dalam autobiografinya. "Ia seperti grandmaster catur, selalu mengantisipasi tiga atau empat langkah ke depan."

    Sementara itu, Carragher membayangkan apa yang mungkin terjadi seandainya salah satu upaya Liverpool sebelumnya untuk merekrut Litmanen berhasil: "Saya berharap kami mendapatkannya bertahun-tahun lebih awal. Ketika kami mendapatkannya, saya berpikir, 'Wow, hebat sekali pemain ini.' Namun, ia terlalu rentan cedera. Ia bermain dua pertandingan, lalu harus absen lagi."

    Ia menambahkan: "Kami selalu membicarakan nomor 10. Namun di Liverpool, nomor tujuh begitu dihormati, dikenakan oleh Kenny Dalglish, Peter Beardsley…. Dengan kemampuannya, Jari benar-benar akan menjadi pemain nomor tujuh yang sempurna. Jika ia tiba di Liverpool sebelum Barca, saya yakin ia akan meninggalkan jejak yang lebih besar."

    Selain mengagumi pengetahuan Litmanen tentang sepakbola dan dedikasinya dalam latihan, Dietmar Hamman juga terpukau oleh kemampuan sang pemain. Ia mengatakan kepada The Athletic: "Ia bukan yang tercepat, tetapi ia tidak perlu menjadi yang tercepat. Kekuatan utamanya adalah visi dan kemampuannya memilih umpan yang tepat. Dari segi keterampilan dan kemampuan teknik, ia termasuk yang terbaik, jika bukan yang terbaik, di antara semua pemain yang pernah bermain bersama saya. Dalam latihan lima lawan lima, beberapa hal yang ia lakukan di ruang sempit sungguh sulit dipercaya. Ia seolah bisa melihat ke belakang kepalanya. Saya selalu merasa punya visi yang bagus, tetapi kemudian saya melihatnya!.."

    Selama dua setengah musim di Merseyside, Litmanen hanya mencatatkan 43 penampilan. Pada musim terakhirnya, Liverpool meraih Piala FA, Piala Liga dan Piala UEFA, tetapi legenda Ajax itu nyaris tidak berperan selain mencetak gol pembuka di awal laga saat Liverpool menang 4-2 atas Manchester City pada putaran kelima Piala FA.

    Ia kemudian mengeluhkan "politik" yang berperan besar dalam minimnya waktu bermain yang ia dapatkan di Inggris, seraya mengisyaratkan bahwa Michael Owen, Robbie Fowler dan Emile Heskey diuntungkan oleh perlakuan istimewa. "Sebaliknya, saya adalah orang asing. Secara statistik, saya seharusnya bermain lebih sering, tetapi saya tetap berada di bangku cadangan," jelasnya kepada Unibet.

    Ketika kembali ke Ajax di bawah asuhan Ronald Koeman, pola itu terulang. Kali ini, penyerang muda asal Swedia, Ibrahimovic, yang dibimbing Litmanen.

    "Litmanen langsung memberi pengaruh yang memotivasi saya," tulis Ibrahimovic. "Banyak pemain di Ajax hanya bermain untuk diri sendiri. Mereka hanya ingin dijual ke klub yang lebih besar, dan sering kali rasanya kami bermain melawan satu sama lain, bukan melawan lawan kami. Di lapangan, Jari membimbing saya, seolah menuntun saya dengan tangannya. Ia berbicara, melatih, memberi nasihat, dan singkatnya menjadikan saya pemain yang lebih baik."

    Seperti ketika para bek dan kiper terbaik Eropa tidak mampu menghentikannya pada pertengahan 1990-an, Litmanen menolak menyerah kepada masalah kebugaran yang terus mengganggunya. Ia kemudian bermain untuk beberapa tim lain di empat negara, termasuk kembali ke Liga Primer bersama Fulham, sebelum secara tidak resmi mengakhiri kariernya di HJK pada 2011, ketika berusia 40 tahun.

    Lalu, pada Juli 2026, saat berusia 55 tahun, ia bermain untuk tim ketiga klub Estonia, Kalev Tallinn. Turun dari bangku cadangan dalam kemenangan 4-2, ia berkesempatan bermain bersama putranya yang berusia 20 tahun, Caro. Tampaknya, Litmanen masih memiliki bimbingan untuk diberikan.