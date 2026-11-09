Ajax terbukti (nyaris) tak terkalahkan pada musim berikutnya. Hanya kekalahan dari Feyenoord melalui perpanjangan waktu di perempat-final KNVB Beker yang menggagalkan mereka meraih tiga gelar.

Ajax melenggang menuju gelar liga dengan keunggulan tujuh poin atas Roda JC. Torehan 17 gol Litmanen belum cukup untuk menjadikannya pencetak gol terbanyak karena rekan setimnya yang masih remaja, Patrick Kluivert, mencetak lebih banyak gol. Namun, Ronaldo jauh mengungguli keduanya dengan 30 gol untuk PSV yang finis di posisi ketiga.

Meski mendominasi kompetisi domestik, hanya sedikit yang memberi skuad muda Van Gaal peluang di Liga Champions. Namun, pada laga pembuka mereka di kompetisi itu, Ajax membuktikan mampu menghadapi tantangan yang paling menakutkan sekalipun.

AC Milan asuhan Fabio Capello berstatus juara bertahan Eropa setelah melumat Barcelona asuhan Cruyff 4-0 di final. Para pemain Ajax pun terpukau saat berbaris menghadapi pemain seperti Paolo Maldini, Franco Baresi, Zvonimir Boban, dan pemenang Ballon d'Or 1987, Ruud Gullit.

“Laga pertama berlangsung di kandang melawan Milan dan kami tidak merasa tertekan karena semua orang memperkirakan kami akan kalah,” kata Litmanen kepada FourFourTwo.

Setelah De Boer membawa tuan rumah unggul pada awal babak kedua, Overmars menemukan Litmanen yang tak terkawal di tiang jauh, dan Litmanen melepaskan tembakan keras melewati Sebastiano Rossi. Seketika, Ajax bermain penuh percaya diri.

Pemain bernomor punggung 10 itu menjadi otak kebangkitan melawan AEK Athens dua pekan kemudian. Ia mencetak gol penyeimbang sebelum menyodorkan bola kepada Kluivert untuk mencetak gol kemenangan. Lalu, pergerakan cerdas Litmanen tanpa bola memberinya ruang untuk menerima umpan Davids dan mencetak gol penyeimbang pada menit ke-85 melawan Salzburg.

Dua menit setelah laga kembali melawan Milan dimulai di San Siro, sang maestro berlari mendahului para bek AC Milan untuk mengontrol umpan De Boer dan mencetak gol. Gol itu membuka jalan bagi tim Belanda tersebut menuju kemenangan 2-0 lainnya.

Setelah memuncaki grup dengan keunggulan lima poin dan menundukkan Hajduk Split 3-0 di perempat-final, Ajax bertemu Bayern Munich di semi-final. Meski menciptakan banyak peluang dari jarak dekat maupun jauh, tim asuhan Van Gaal tidak mampu menembus pertahanan tim Giovanni Trapattoni di Munich. Namun, leg kedua di Amsterdam berjalan berbeda.

Litmanen sempat mencoba menyambut bola dengan gerakan akrobatik pada awal laga, tetapi bola lebih dulu disundul menjauh sebelum ia bisa menjangkaunya. De Boer mencegah bola keluar untuk menghasilkan sepak pojok dengan menyundulnya kembali ke depan gawang. Di sana, Litmanen menyundul bola melewati garis gawang untuk membuka keunggulan. Namun, Bayern bangkit untuk menyamakan kedudukan.

“Saat itu, karena gol tandang, kami dalam posisi tersingkir. Kami berkata kepada diri sendiri: ‘Tidak masalah, lihat sekeliling, stadion penuh, penonton mendukung kami,’” kenang Litmanen.

Gol spektakuler George dan gol De Boer membawa Ajax unggul 3-1 saat jeda, sebelum Litmanen menepis segala keraguan pada awal babak kedua lewat putaran badan, lari, dan penyelesaian akhir yang mulus. Tim Belanda itu menang 5-2 dan bersiap menghadapi lawan yang sudah familier di final: AC Milan.

Dalam sepekan menjelang laga penentuan di Vienna, Litmanen bergelut dengan alergi serbuk sari, dan muncul kekhawatiran serius bahwa ia akan absen. “Saya tidak bisa tidur dan hanya mendapat beberapa jam istirahat pada siang hari,” kenangnya. “Mata saya merah, tenggorokan saya sakit, dan kondisi saya tidak enak. Pada Senin, Van Gaal bertanya apakah ia bisa mengandalkan saya untuk bermain di final pada Rabu. Tentu saja saya menjawab ya.”

Gelandang itu masuk sebelas pemain awal, tetapi kesulitan: “Saya tidak berada dalam kondisi terbaik, dan ketika menghadapi Marcel Desailly, Anda harus berada dalam kondisi 100 persen. Jadi, itu benar-benar berat.”

Bukan hanya dia yang kesulitan. Ajax lebih sulit menembus pertahanan AC Milan dalam laga yang disebut Frank de Boer sebagai “pertandingan yang buruk sekali”. Akhirnya, pada menit ke-70, Van Gaal membuat pergantian yang menentukan dengan memasukkan Kluivert menggantikan Litmanen. Lima belas menit kemudian, penyerang muda itu berlari tersandung-sandung untuk menyambut umpan Rijkaard dan menyarangkan bola ke sudut bawah gawang.

“Itu pertandingan terburuk dari tiga laga kami melawan Milan pada musim itu, tetapi kami menang. Patrick Kluivert masuk menggantikan saya dan mencetak gol kemenangan. Saya bercanda kepadanya bahwa gol itu jelek, tetapi itu tidak penting. Kami menjuarai Liga Champions,” kata Litmanen.

Ajax kembali mencapai final pada musim berikutnya. Selain kembali memainkan peran luar biasa dalam keberhasilan mereka meraih gelar Eredivisie untuk ketiga kalinya secara beruntun, Litmanen menjadi pencetak gol terbanyak di kompetisi Eropa itu dengan sembilan gol.

Setelah mencetak hat-trick melawan Ferencvaros, ia menyelinap ke belakang pertahanan Real Madrid untuk mencetak gol pembuka saat Ajax menang 2-0 di Bernabeu. Kemudian, ketika tim Belanda itu tertinggal 1-0 dari Panathinaikos menjelang leg kedua semi-final, pemain kelahiran Lahti tersebut mencetak dua gol di Greece untuk membalikkan keadaan dan mengantar Ajax ke final di Rome melawan Juventus.

Di tengah banyaknya pemain berbakat dalam skuad Ajax, Juventus mengidentifikasi pemain asal kawasan Nordik itu sebagai ancaman utama. “Tak diragukan lagi, dia yang paling berbahaya. Saat itu, setiap kali menyentuh bola, dia mencetak gol,” kata Sergio Porrini tentang Litmanen. “Dan memang itulah yang terjadi.”

Setelah kesalahpahaman antara Frank de Boer dan Edwin van der Sar memberi Fabrizio Ravanelli gol pembuka pada menit ke-12, Ajax mengandalkan reaksi cepat Litmanen untuk menyamakan kedudukan. Tendangan bebas De Boer ditepis Angelo Peruzzi, tetapi Litmanen berada di sana untuk mengungguli seorang bek dalam perebutan bola dan menyelesaikan peluang itu. Laga berlanjut ke adu penalti. Meski Litmanen berhasil mengeksekusi penaltinya, Juventus menang 4-2.

Litmanen bertahan di Ajax hingga akhir 1990-an, tetapi tim hebat itu tercerai-berai setelah klub-klub Eropa lain merekrut para pemainnya menyusul aturan Bosman. Setelah bertahun-tahun konsisten menolak tawaran menggiurkan, gelandang serang yang produktif mencetak gol itu akhirnya memilih kembali bekerja sama dengan Van Gaal, De Boer bersaudara, Kluivert, dan Winston Bogarde dengan bergabung ke klub di Camp Nou.

“Tiga klub mengajukan tawaran pada 1999: Liverpool, Barcelona, dan Bayern Munich,” katanya kepada The Guardian. “Tidak sulit memilih Barcelona: mereka memiliki filosofi yang sama dengan Ajax. Keduanya adalah klub berbeda yang dibangun dari sumber yang sama. Saya pernah mendengar Guardiola berkata: ‘Cruyff membangun kapelnya, dan kami hanya mengecatnya.’”