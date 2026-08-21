'Jangan berharap Kylian Mbappe tiba-tiba muncul di Anfield!' - Apa arti investasi 1,65 miliar 1892 Holdings di Liverpool bagi para suporter, FSG, Jeff Bezos, dan Amit Bhatia

Doyle bisa memahami sepenuhnya mengapa investasi yang didukung Bezos di Liverpool membuat sebagian suporter siaga, tetapi ia merasa belum perlu menekan tombol panik.

"Para fan memang pantas ingin mendapat pemahaman yang lebih baik tentang orang-orang yang terlibat dan apa rencana mereka untuk Liverpool," katanya. "Sementara sebagian orang tidak peduli dari mana uang itu berasal dan hanya ingin merekrut pemain-pemain terbaik, ada tanggung jawab tertentu di kalangan suporter untuk memastikan semuanya diperiksa dengan benar, karena ini bukan cuma soal apa yang terjadi dengan Hicks dan Gillett. FSG telah melakukan beberapa hal yang salah selama bertahun-tahun.

"Namun, banyak hal yang kemudian dibatalkan FSG terjadi karena reaksi negatif dari para fan. Jadi, mungkin ini soal tetap menaruh kepercayaan kepada FSG untuk terus berbuat yang terbaik bagi klub, karena mereka memang mendengarkan para fan. Keluhannya kadang adalah mereka tidak mendengarkan sebelum sebuah keputusan dibuat. Bisa dibilang, mereka terkadang bersalah karena tidak benar-benar mengukur suasana hati para fan sebelum melanjutkan sesuatu, dan saya pikir itulah masalah yang dimiliki SOS dalam kasus ini.

"Namun, cukup jelas bahwa SOS menegaskan mereka pada dasarnya ingin tahu lebih banyak tentang kesepakatan itu, alih-alih langsung menjatuhkan penilaian terhadap siapa pun atau apa pun. Dan saya pikir, pada akhirnya, ini akan bergantung pada bagaimana individu-individu yang terlibat memperlakukan klub dan para suporternya. Kami melihat ini dengan Gillet dan Hicks. Saya ingat meliput itu pada saat itu dan ada sentimen anti-Hicks dan Gillet yang sangat kuat sejak sangat awal karena para fan bisa melihat siapa mereka sebenarnya. FSG tidak harus menghadapi tingkat penolakan sebesar itu karena, meski ada kesalahan yang dibuat, mereka belajar dari kesalahan mereka.

"Saya juga pikir menarik bahwa mereka cukup jelas dalam penjelasan mereka bahwa Bezos tidak akan berada di dewan dan saya bahkan tidak yakin Liverpool akan menjadi prioritas tinggi dalam daftar prioritasnya. Saya pikir dia akan menaruh kepercayaannya kepada beberapa orang lain di K5, terutama Bryan Baum, yang akan menjadi wakilnya di dewan. Jika dan ketika Bezos mulai ikut campur, maka situasinya bisa menjadi menarik dalam hal itu.

"Tetapi, untuk saat ini, saya pikir konsorsium itu disambut dengan sikap hati-hati karena orang-orang ingin melihat dulu seperti apa semuanya sebelum bertindak terlalu cepat. Pada akhirnya, alasan Liverpool menjadi peluang investasi yang begitu menarik adalah karena klub itu telah dikelola dengan sangat baik oleh FSG. Itulah sebabnya semua orang ingin berinvestasi di klub ini." Dan itulah mengapa langkah berikutnya dari Bezos seharusnya jauh lebih menarik bagi suporter Liverpool saat ini ketimbang langkah Barcola.