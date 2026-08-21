'Jangan berharap Kylian Mbappe tiba-tiba muncul di Anfield!' - Apa arti investasi 1,65 miliar 1892 Holdings di Liverpool bagi para suporter, FSG, Jeff Bezos, dan Amit Bhatia
Apakah Bradley Barcola akan bergabung dengan Liverpool atau tidak? Itulah pertanyaan yang sudah diajukan para pendukung klub yang kian cemas selama lebih dari sebulan terakhir, dan mereka masih menantikan jawaban kurang dari dua pekan sebelum penutupan bursa transfer. Namun, sekalipun Liverpool pada akhirnya harus membayar biaya transfer dengan rekor Inggris untuk penyerang Paris Saint-Germain tersebut, itu tetap bukan kesepakatan terbesar atau paling signifikan yang disetujui di Anfield pada musim panas ini.
Pada 21 Juli, pemilik Liverpool, Fenway Sports Group (FSG), mengungkapkan bahwa "konsorsium yang dipimpin, dikelola, dan diwakili oleh Amit Bhatia" telah menyatakan minat untuk melakukan "investasi minoritas strategis" di klub. Kurang dari sebulan kemudian, semuanya telah dirampungkan.
FSG mengungkapkan pada Jumat malam lalu bahwa mereka telah "menandatangani perjanjian definitif untuk penjualan saham minoritas di Liverpool FC kepada 1892 Holdings" dengan syarat mendapat persetujuan regulator, yang seharusnya tiba dalam 90 hari.
Laporan awal menyebut sindikat yang dipimpin Amit Bhatia telah mengakuisisi 30 persen saham klub Anfield itu dengan perkiraan £1,65 miliar, tetapi kini diyakini angkanya lebih mendekati 40%, yang semakin menambah intrik seputar investasi tersebut.
Menurut siaran pers resmi, "Mitra-mitra konsorsium akan bekerja dengan FSG dan tim kepemimpinan klub untuk mengevaluasi peluang yang meningkatkan tujuan klub di dalam dan luar lapangan", tetapi pertanyaan yang jelas pun muncul: apa sebenarnya arti semua ini bagi Liverpool ke depan?
Di sini, GOAL menjelaskan mengapa kesepakatan ini membuat sebagian suporter antusias dan yang lain gelisah...
Mengapa FSG membuat kesepakatan?
Meski waktu kesepakatan dengan 1892 Holdings cukup mengejutkan sebagian pihak, hal itu memang sudah mengarah ke sana. FSG menegaskan di tengah dampak finansial menghancurkan akibat pandemi bahwa mereka terbuka terhadap investasi dari luar dan, pada Maret 2021, RedBird Capital Partners membeli 11,5% saham Liverpool seharga $735 juta.
Pada tahun berikutnya, muncul laporan bahwa John Henry & Co. ingin menjual klub sepenuhnya, tetapi pada kenyataannya, mereka masih hanya mencari investasi tambahan dan, pada Desember 2023, Dynasty Equity mengakuisisi 3% saham dengan nilai sekitar $150 juta.
"Komitmen jangka panjang kami terhadap Liverpool tetap sekuat sebelumnya," kata Presiden FSG Mike Gordon saat itu.
"Kami selalu mengatakan bahwa jika ada mitra investasi yang tepat untuk Liverpool, maka kami akan mengejar peluang itu untuk membantu memastikan ketahanan finansial jangka panjang klub dan pertumbuhan di masa depan."
Kesepakatan dengan 1892 Holdings jelas berada di level yang sama sekali berbeda dibandingkan transaksi dengan RedBird dan Dynasty, tetapi mudah dipahami mengapa FSG menganggap tawaran itu sangat menarik.
Selain tetap mempertahankan "kepemilikan mayoritas dan kendali operasional atas Liverpool FC", seperti ditekankan dalam pernyataan Jumat lalu, mereka kini juga mendapatkan kembali lebih dari lima kali lipat investasi awal mereka di sebuah klub yang berada di ambang kebangkrutan saat mereka membelinya pada Oktober 2010 dengan nilai sekitar £300 juta, setelah pemilik sebelumnya Hicks dan Gillett dipaksa angkat kaki dari Anfield usai sengketa hukum yang sengit.
"Dari sudut pandang FSG, mereka sejak awal ingin menjadikan Liverpool sebagai kekuatan besar dalam lanskap sepakbola abad ke-21 dan, dalam 16 tahun terakhir, itulah yang mereka lakukan," ujar Joshua Robinson, Editor Olahraga Wall Street Journal, kepada GOAL. "Mereka mengambil alih tim yang sedang berada dalam masalah finansial serius dan mengubahnya menjadi juara Inggris dan Eropa. Namun, itu butuh uang. Itu butuh sangat banyak uang.
"Jadi, saya rasa mereka telah menunggu mitra yang tepat datang dan menyuntikkan dana dalam jumlah signifikan untuk tidak hanya membantu menutup biaya operasional dan makin mendongkrak valuasi klub, tetapi juga berpotensi memberi mereka jalan keluar."
Apakah pengambilalihan penuh kini sudah di ambang terjadi?
Seperti pertama kali dilaporkan oleh CNBC Sports, ada klausul dalam kesepakatan itu yang memberi sindikat yang dipimpin Bhatia opsi untuk membeli saham pengendali di Liverpool dalam 12 bulan ke depan. Jadi, mungkinkah ini menjadi awal dari akhir sebuah era di Anfield?
"FSG mengatakan tidak untuk saat ini, tetapi Anda jelas bisa melihat arahnya ke sana," kata Robinson. "Maksud saya, jika Anda akan melakukan pengambilalihan pada akhirnya, inilah cara Anda memulainya.
"Jadi, meski kami tidak ingin terlalu banyak berspekulasi, peluang itu ada bagi konsorsium baru untuk meningkatkan kepemilikan mereka di masa depan dan menjadikannya saham mayoritas.
"Jadi, aspek yang mengejutkan dari kesepakatan ini bukanlah FSG menyambut investor baru ke klub, melainkan identitas para investor itu."
Siapa sebenarnya yang telah membeli saham di Liverpool?
Bhatia, sang frontman, baru berusia 46 tahun, tetapi pengusaha Inggris-India itu telah terlibat dalam sepakbola Inggris sejak Desember 2007, ketika ia bergabung dengan dewan direksi QPR sebagai perwakilan ayah mertuanya, Lakshmi Mittal, taipan baja miliarder yang membeli saham di klub tersebut bersama dua figur paling terkenal di Formula 1, Bernie Ecclestone dan Flavio Briatore.
Bhatia, yang bekerja erat dengan para suporter sepanjang masanya di Loftus Road, pada akhirnya mengambil alih jabatan ketua pada 2018 dan memegang peran itu hingga 21 Juli ketika ia mengalihkan sahamnya kepada pemilik mayoritas Ruben Gnanalingam.
Bhatia didukung oleh EE Capital, family office milik Elaine dan Eduardo Saverin, salah satu pendiri Facebook yang juga menjadi bagian dari tawaran yang gagal untuk mengambil alih Chelsea ketika Roman Abramovich dipaksa meninggalkan Stamford Bridge pada 2022.
Namun, keterlibatan Jeff Bezos melalui dana K5 Sports tanpa diragukan lagi telah memunculkan minat paling besar. Pria Amerika itu adalah pendiri, executive chairman, serta mantan presiden dan CEO Amazon, dan diperkirakan memiliki kekayaan sebesar $269 miliar.
'Tidak berdampak sama sekali' pada perekrutan pemain
Fakta bahwa beberapa orang terkaya di planet ini membeli saham di Liverpool tak terelakkan memicu pembicaraan penuh antusias di sekitar Anfield dan di media sosial bahwa Liverpool akan menjadi kekuatan dominan di pasar transfer.
"Beberapa orang memang jadi sangat bersemangat," kata Kieran Maguire, penulis 'The Price of Football', kepada GOAL, "tetapi jangan berharap Kylian Mbappe akan datang ke Anfield dalam waktu dekat, kesepakatan ini sama sekali tidak berdampak pada kemampuan klub untuk merekrut dan mempertahankan talenta.
"Ini lebih berkaitan dengan tambahan pendanaan bagi para pemilik. Semua uang itu akan masuk ke FSG dan mereka yang akan memutuskan apakah akan mengucurkannya kembali ke klub.
"Jelas ini sesuai kepentingan pemilik baru agar Liverpool menjadi lebih besar dan lebih sukses lagi, tetapi penting juga untuk diingat bahwa sudah ada kontrol biaya yang ketat, baik di Premier League maupun UEFA, yang membuat pertumbuhan besar dalam semalam sangat sulit dicapai. Lihat saja apa yang terjadi di Newcastle.
"Atau pertimbangkan juga bahwa Bhatia sendiri adalah salah satu dari beberapa investor besar di QPR, yang jelas bukan ancaman bagi kalangan elite Inggris dalam beberapa tahun terakhir. Jadi, saya rasa beberapa suporter perlu menurunkan ekspektasi mereka soal potensi pesta belanja di masa depan."
'Bisnis seperti biasa' bersama Bhatia?
Ian Doyle dari Liverpool ECHO juga tidak memperkirakan akan ada perubahan strategi yang mendadak di Anfield. "Jika orang-orang berpikir klub tiba-tiba akan mulai menghabiskan £100 juta untuk banyak pemain, mereka akan kecewa karena saya rasa keadaan tidak akan banyak berubah," katanya kepada GOAL.
"FSG sudah mencapai titik ini dengan bersikap bijak dan saya kira konsorsium ini akan tetap berjalan seperti biasa karena Anda harus ingat bahwa Bhatia sudah berbicara dengan FSG selama hampir setahun untuk mempersiapkan kesepakatan ini. Jadi, dia akan sangat memahami bagaimana semuanya dijalankan di Liverpool dan sulit membayangkan dia akan mencoba memperbaiki sesuatu yang tidak rusak.
"Juga jelas bahwa bagian signifikan dari kesepakatan ini terkait dengan membangun merek, bukan mengguncang pasar transfer. Banyak dari kami tidak suka membicarakan sisi komersial, tetapi itu sudah menjadi bagian dari sepakbola modern sejak lama dan FSG menargetkan pasar Amerika dan Asia, dan jika Anda melihat latar belakang beberapa anggota konsorsiumnya, mereka jelas sangat memahami kawasan-kawasan tersebut, dan itu bisa menguntungkan klub.
"Saya pikir para penggemar sangat tertarik melihat apa yang dibawa Bhatia. Dia sangat jelas menjadi sosok terdepan, dia akan menjadi wakil ketua, dan koneksi serta pengetahuannya yang sudah ada tentang orang Inggris akan sangat membantunya. Orang-orang lain yang terlibat dalam konsorsium itulah yang sedikit lebih diwaspadai para penggemar..."
'Apa untungnya bagi Bezos?'
Memang tidak langsung jelas mengapa Bezos merasa perlu terlibat di 1892 Holdings melalui dana olahraga K5. Seperti yang dikatakan Michael Silverman dari Boston Globe kepada GOAL, "Ini hal yang menarik, kesepakatan ini, karena konsorsium tersebut tidak akan memiliki saham pengendali di Liverpool, setidaknya belum, dan Bezos tidak akan memiliki saham pengendali di konsorsium baru itu. Jadi, apa untungnya bagi Bezos?
"Dia tidak perlu melakukan investasi yang relatif kecil seperti ini hanya untuk menambah keuangannya, jadi mungkin ini adalah langkah pertama dari proyek baru yang akan dia luncurkan di dunia olahraga. Bisa jadi dia hanya sedang menjajaki situasinya.
"Namun, kami tidak tahu strategi investasi olahraganya karena meski sebelumnya ada banyak spekulasi bahwa dia akan membeli sebuah tim di NFL, pada akhirnya dia tidak bergerak untuk membeli Washington Commanders maupun Seattle Seahawks.
"Jadi, sekarang setelah dia menjadi pemegang saham minoritas di sebuah konsorsium minoritas pada sebuah tim sepak bola Inggris, Anda mau tak mau bertanya-tanya, apa rencananya di sini? Dan saya rasa semua orang ingin tahu lebih banyak tentang cara berpikirnya saat ini."
'Mesin uang' Premier League
Tentu saja, Premier League sudah dibanjiri investasi Amerika dan bisa jadi ini semata-mata kasus Bezos ingin ikut terjun ke dalamnya.
"Setelah olahraga besar Amerika, Premier League tanpa diragukan lagi telah menjadi tujuan berikutnya bagi investor Amerika," kata Robinson. "Kini ada minat Amerika di 11 dari 20 klub, yang luar biasa jika Anda mempertimbangkan bahwa sebelumnya tidak ada pemilik Amerika sampai keluarga Glazer mengambil alih Manchester United pada 2003.
"Namun, Premier League menjadi sangat menarik bagi para investor karena popularitasnya, dan daya tarik serta warisan klub-klub ini dibungkus dalam tingkat autentisitas yang sangat mudah dipasarkan kepada audiens Amerika dan global.
"Jadi, meskipun konsorsium itu membayar banyak uang untuk saham minoritasnya, memang sebesar itulah biayanya sekarang untuk mendapatkan akses ke mesin uang bernama Premier League.
"Perlu ditegaskan bahwa Anda tidak akan meraup keuntungan operasional yang besar saat menjalankan klub, karena begitu banyak uang itu dihabiskan untuk para pemain. Faktanya, uang itu pada dasarnya habis dibakar di bursa transfer lewat pembayaran biaya transfer dan gaji yang sangat besar.
"Namun, ini memberi Anda kesempatan untuk ambil bagian di Premier League, yang memang tak tertandingi dalam hal jangkauan global. Anda hadir di 195 negara setiap akhir pekan dan itu tidak ada bandingannya dalam dunia olahraga.
"Saya rasa semua investor Amerika di Premier League juga percaya bahwa, dalam jangka panjang, nilai kesepakatan hak siar ini akan terus meningkat. Jadi, jika ini adalah langkah finansial, maka ini merupakan strategi jangka menengah hingga panjang karena ketika Anda menjualnya, pada akhirnya Anda akan mendapatkan kelipatan dari harga yang semula Anda bayarkan untuk klub itu.
"Valuasi klub dan waralaba terus bertumbuh di seluruh cabang olahraga. Dalam sepekan terakhir saja kita melihat harga yang dibayar untuk LA Lakers ($12,5 miliar), yang gila. Mereka memiliki keuntungan yang lebih mudah diprediksi karena, di NBA, seperti juga olahraga Amerika lainnya, tidak ada ancaman degradasi atau gagal lolos ke Eropa.
"Namun, Liverpool tetaplah Liverpool. Itu adalah klub sepakbola yang sangat terkenal dan semua pekerjaan besar sudah dilakukan oleh FSG dalam hal investasi pada stadion dan skuad, sampai pada tingkat di mana gelar-gelar besar telah dimenangi. Dalam arti itu, mereka adalah semacam kisah sukses modern, dan dengan jangkauan yang jauh lebih besar daripada Lakers. Lihat saja jumlah pengikut media sosial masing-masing dan Anda akan melihat perbedaannya dalam hal daya tarik global.
"Jadi, saya benar-benar tidak berpikir sudut pandang prestise harus diremehkan di sini. Tidak banyak orang membeli saham di klub Inggris untuk mencoba membalikkannya demi keuntungan cepat. Bagi sebagian investor Amerika, klub-klub ini dipandang sebagai aset trofi dan, dalam kategori aset trofi, tak banyak yang lebih besar daripada Liverpool."
Uang receh bagi Bezos
Maguire juga meyakini bahwa keterlibatan Bezos dalam 1892 Holdings jauh lebih dari sekadar mencari keuntungan cepat.
"Jika Anda adalah orang terkaya ketiga di planet ini, Anda tidak perlu melakukan ini demi keuntungan finansial. Kekayaannya mencapai 200 miliar, ini recehan baginya," katanya.
"Jika Anda berbicara dengan orang-orang kaya, mereka semua berkata, 'Kita semua sudah punya apartemen di Monako dan Manhattan, yacht, jet pribadi, jadi Anda membutuhkan sesuatu yang membedakan Anda dari yang lain' dan, seperti yang dikatakan Florentino Perez, memiliki klub sepak bola itu sedikit seperti memiliki sebuah karya seni. Itu unik, sesuatu untuk dipamerkan, penanda besar kekayaan Anda, dan meski Anda tidak menghasilkan uang saat memilikinya, Anda bisa mendapatkan sangat banyak uang ketika menjualnya.
"Bezos, tentu saja, sudah sangat kaya raya, dan semua orang tahu itu, tetapi opini orang tentang Amazon sebagai sebuah organisasi sangat beragam karena, dari sisi reputasi, mereka beberapa kali nyaris tidak membantu diri mereka sendiri.
"Jadi, jika dia ingin dikaitkan dengan jenis kisah sukses yang berbeda, menjadi bagian dari pengambilalihan Liverpool pada akhirnya jelas merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan itu."
Jadi, meski tidak sulit untuk memahami mengapa Bezos mungkin ingin dikaitkan dengan Liverpool, apakah para penggemar klub itu benar-benar ingin dikaitkan dengan Bezos?
'Disney-fikasi' Anfield
Seperti banyak pengikut sepakbola lainnya, Maguire tidak hanya tertarik pada kesepakatan ini dari aspek finansial semata. Dia adalah warga Liverpool, yang berarti dia sangat paham bagaimana Bezos dipandang di kalangan tertentu.
"Kita sedang membicarakan sebuah kota kelas pekerja yang sangat bangga, dan kekhawatiran yang lebih luas dan sudah ada sebelumnya soal termarginalkannya basis penggemar tradisional hanya makin diperparah oleh kesepakatan ini," kata Maguire.
"Banyak suporter sudah khawatir bahwa lebih banyak tiket akan dijual kepada lebih banyak orang kaya, dengan harga yang mencekik, dan bahwa hal itu hanya akan semakin mengikis apa yang membuat perjalanan ke Anfield begitu istimewa.
"Bagi warga Liverpool, klub ini jauh lebih dari sekadar objek wisata dan Anda tentu tidak ingin 'Disney-fikasi' yang terus berlanjut terhadap sesuatu yang merupakan bagian dari sejarah, warisan, dan identitas kota ini."
Kekhawatiran semacam itu juga dirasakan Spirit of Shankly (SOS), kelompok suporter yang memainkan peran penting dalam menyingkirkan Gillet & Hicks. Begitu FSG mengungkapkan bahwa kelompok yang dipimpin Bhatia itu telah menyatakan ketertarikan untuk membeli saham di Liverpool, SOS mengirim surat kepada klub yang berisi lima pertanyaan kunci, termasuk "Apakah ini bagian dari rencana penjualan yang lebih luas, atau transaksi satu kali?" dan "Uji tuntas apa yang sedang dilakukan terhadap calon investor/pemilik?"
Tidak satu pun dari pertanyaan itu dijawab sebelum konfirmasi "perjanjian definitif" dengan 1892 Holdings, yang hanya menambah rasa ketidakpastian dan bisa dibilang juga keresahan di sekitar Anfield, sehingga mendorong anggota parlemen untuk Liverpool West Derby, Ian Byrne, untuk mendesak suporter yang khawatir agar bergabung dengan SOS.
"Kita tidak bisa mengendalikan siapa yang memiliki Liverpool Football Club, tetapi kita bisa mengendalikan seberapa kuat suara kolektif kita," tulisnya di media sosial. "Tanggung jawab kita adalah memberi suporter sebuah suara kolektif yang kuat, melindungi warisan klub kita, dan mengamankan kepemilikan struktural bagi suporter di klub kita.
"Bangun kekuatan suporter. Lindungi apa yang membuat klub kita istimewa. Pastikan kita terorganisasi dan siap untuk menghadapi pertarungan apa pun di depan."
"FSG memang mendengarkan para suporter"
Doyle bisa memahami sepenuhnya mengapa investasi yang didukung Bezos di Liverpool membuat sebagian suporter siaga, tetapi ia merasa belum perlu menekan tombol panik.
"Para fan memang pantas ingin mendapat pemahaman yang lebih baik tentang orang-orang yang terlibat dan apa rencana mereka untuk Liverpool," katanya. "Sementara sebagian orang tidak peduli dari mana uang itu berasal dan hanya ingin merekrut pemain-pemain terbaik, ada tanggung jawab tertentu di kalangan suporter untuk memastikan semuanya diperiksa dengan benar, karena ini bukan cuma soal apa yang terjadi dengan Hicks dan Gillett. FSG telah melakukan beberapa hal yang salah selama bertahun-tahun.
"Namun, banyak hal yang kemudian dibatalkan FSG terjadi karena reaksi negatif dari para fan. Jadi, mungkin ini soal tetap menaruh kepercayaan kepada FSG untuk terus berbuat yang terbaik bagi klub, karena mereka memang mendengarkan para fan. Keluhannya kadang adalah mereka tidak mendengarkan sebelum sebuah keputusan dibuat. Bisa dibilang, mereka terkadang bersalah karena tidak benar-benar mengukur suasana hati para fan sebelum melanjutkan sesuatu, dan saya pikir itulah masalah yang dimiliki SOS dalam kasus ini.
"Namun, cukup jelas bahwa SOS menegaskan mereka pada dasarnya ingin tahu lebih banyak tentang kesepakatan itu, alih-alih langsung menjatuhkan penilaian terhadap siapa pun atau apa pun. Dan saya pikir, pada akhirnya, ini akan bergantung pada bagaimana individu-individu yang terlibat memperlakukan klub dan para suporternya. Kami melihat ini dengan Gillet dan Hicks. Saya ingat meliput itu pada saat itu dan ada sentimen anti-Hicks dan Gillet yang sangat kuat sejak sangat awal karena para fan bisa melihat siapa mereka sebenarnya. FSG tidak harus menghadapi tingkat penolakan sebesar itu karena, meski ada kesalahan yang dibuat, mereka belajar dari kesalahan mereka.
"Saya juga pikir menarik bahwa mereka cukup jelas dalam penjelasan mereka bahwa Bezos tidak akan berada di dewan dan saya bahkan tidak yakin Liverpool akan menjadi prioritas tinggi dalam daftar prioritasnya. Saya pikir dia akan menaruh kepercayaannya kepada beberapa orang lain di K5, terutama Bryan Baum, yang akan menjadi wakilnya di dewan. Jika dan ketika Bezos mulai ikut campur, maka situasinya bisa menjadi menarik dalam hal itu.
"Tetapi, untuk saat ini, saya pikir konsorsium itu disambut dengan sikap hati-hati karena orang-orang ingin melihat dulu seperti apa semuanya sebelum bertindak terlalu cepat. Pada akhirnya, alasan Liverpool menjadi peluang investasi yang begitu menarik adalah karena klub itu telah dikelola dengan sangat baik oleh FSG. Itulah sebabnya semua orang ingin berinvestasi di klub ini." Dan itulah mengapa langkah berikutnya dari Bezos seharusnya jauh lebih menarik bagi suporter Liverpool saat ini ketimbang langkah Barcola.