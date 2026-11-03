Suka atau tidak suka padanya, sikap blak-blakan dan keberanian Carragher mengundang kontroversi semestinya dijaga, bukan diserang. Ia dikenal sebagai salah satu pengamat sepakbola yang paling berani dan tegas dalam berpendapat. Namun, yang membedakannya adalah pemikirannya kerap matang dan biasanya ia mampu menyampaikannya dengan baik, diselingi humor khasnya. Fakta bahwa ia memecah pendapat di antara berbagai kelompok suporter justru menunjukkan bahwa ia menjalankan tugasnya dengan baik.
“Saya dulu pemain yang sangat bagus, tetapi saya pengamat yang hebat,” canda Carragher dalam wawancara yang terbit pada waktu yang kurang menguntungkan di FourFourTwo pada akhir pekan. “Setiap orang melihat pertandingan dengan cara berbeda, dan saya menyukai detailnya. Itulah yang membuat saya bersemangat. Menemukan sesuatu atau sedikit analisis yang belum dilihat orang lain.”
Sejujurnya, sulit membantahnya. Saat sedang tampil prima, Carragher menjadi tontonan yang menarik. Sebagian orang akan menuduhnya berpihak kepada Liverpool, dan ia tidak menyembunyikan fakta bahwa dirinya penggemar klub itu. Namun, ia tetap cukup objektif untuk mengkritik mantan klubnya saat diperlukan. Ia menunjukkannya pada Minggu dalam liputan Sky Sports atas laga Liverpool melawan Arsenal, ketika ia mengkritik gelandang Liverpool Alexis Mac Allister karena terlalu mudah terjatuh dalam duel langsung dengan Noni Madueke.
“Dengar, saya ingin Liverpool memenangi pertandingan ini. Saya senang dia [Madueke] tidak diusir karena kejadian itu. Kita benar-benar harus menegur orang-orang dan mengatakan, ‘Ini memalukan.’ Ini harus dihentikan, konyol sekali. Saya tidak tahan melihatnya. Saya penggemar Liverpool, dan tindakan Mac Allister itu lelucon.” Ia menambahkan: “Berhentilah mengeluarkan kartu merah untuk omong kosong seperti ini.”
Carragher juga banyak memuji Arsenal, yang berjuang keras meraih kemenangan impresif 1-0 atas Liverpool kesayangannya, kemenangan pertama mereka di Anfield sejak 2012. “Mereka seperti mesin,” katanya, sebelum kemudian menambahkan: “Liverpool bermain sangat baik, tetapi mereka menghadapi tim dengan pertahanan terbaik di negara ini, bahkan mungkin di Eropa, dan itu pun tanpa [William] Saliba, yang mungkin merupakan bek tengah terbaik di dunia.”
Ia melanjutkan: “Datang ke Anfield, menghadapi tekanan sebesar itu, dan tidak membiarkan lawan melepaskan satu pun tembakan tepat sasaran, mengingat kualitas lini serang Liverpool, sungguh luar biasa.”
Sebagian besar penonton yang berpikiran jernih akan berharap ancaman hukum Villa yang aneh itu tidak mengganggu kiprah Carragher. Banyak yang enggan mengakuinya, tetapi liputan Premier League di televisi akan jauh lebih buruk tanpa dirinya.