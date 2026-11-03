Apa pun kenyataannya, ancaman langkah hukum dari Villa dan pesan di baliknya menciptakan preseden baru yang berbahaya. Para pengamat kini mendapati diri mereka terancam tindakan hukum hanya karena menjalankan pekerjaan. Mereka dibayar untuk berbicara blak-blakan dan menghibur, dan itulah yang dilakukan Carragher, terlepas dari apakah Anda setuju dengannya atau tidak.

Memang, keputusan legenda Liverpool itu menyuruh suporter Aston Villa untuk “persetan dengan kalian” tidak bijaksana, terutama karena perdebatan tersebut menyangkut kesulitan yang dihadapi klub-klub di luar kelompok mapan. Aturan keuangan Premier League menambah batasan yang tak diragukan lagi menghambat tim-tim seperti Villa dan Newcastle dalam upaya mereka memperkecil ketertinggalan.

The Athletic melaporkan bahwa sejumlah pejabat Villa merasa ancaman langkah hukum itu merupakan reaksi terhadap anggota-anggota media tertentu, termasuk banyak yang memiliki hubungan dengan klub-klub ‘enam besar’, yang berulang kali meremehkan ambisi klub-klub di luar kelompok tersebut. Ada pula dugaan bahwa Sawiris memiliki tujuan lain, yakni menghalangi United mengambil langkah untuk merekrut Emery, pelatih yang bersama dengannya sang pemilik ingin membangun sebuah dinasti.

Namun, terlepas dari bahasa kasar dalam kalimat penutupnya, Carragher bahkan tidak mengatakan sesuatu yang kontroversial atau sangat provokatif. Karena itu, akan sangat menarik untuk mengetahui bagian mana tepatnya yang menurut Villa dapat menjadi dasar tindakan hukum, seandainya mereka meneruskannya. Meski memiliki sejarah panjang, Villa tidak dapat mengklaim punya wibawa yang setara dengan Manchester United, yang masih dianggap luas sebagai salah satu klub terbesar di dunia kendati mengalami kesulitan dalam beberapa tahun terakhir. Maka, akan sangat mengejutkan jika Emery tidak tertarik pada pekerjaan di United. Siapa pun yang mengklaim bahwa hierarki sepakbola yang dimaksud Carragher tidak ada berarti membohongi diri sendiri.

Pada akhirnya, dan untungnya, ancaman itu tampaknya sebagian besar hanya gertakan. Patut dicatat pula bahwa banyak suporter Villa menyatakan rasa malu mereka atas pernyataan Sawiris di media sosial.