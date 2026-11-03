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Jamie Carragher 1:1Getty/GOAL

Jamie Carragher harus dilindungi meski sindiran legenda Liverpool itu terhadap Aston Villa dianggap 'ceroboh': ancaman gugatan hukum yang konyol merupakan serangan terhadap kebebasan berpendapat para pengamat sepak bola

Komentar kasar mantan bek timnas Inggris itu tentang Aston Villa membuatnya tersandung masalah, tetapi respons klub tersebut jauh dari proporsional.

Krishan Davis
Diterjemahkan oleh

  • Dengan gaya blak-blakannya yang khas, Jamie Carragher memicu kehebohan pekan lalu ketika komentar pedasnya tentang Aston Villa nyaris menyeretnya ke masalah serius. Namun, reaksi yang muncul sulit disebut sepadan untuk seorang pengamat yang menyampaikan pendapat tegas. Dalam penilaian tajam tentang posisi klub itu dalam hierarki sepakbola Inggris, mantan bek Liverpool tersebut dengan gegabah menyuruh para suporter Villa untuk bersama-sama "enyah", sebelum menegaskan bahwa mereka "tidak akan pernah menjadi Manchester United".

    Tak perlu dikatakan lagi, pernyataan itu tidak diterima dengan baik oleh jajaran pimpinan Villa, yang kemudian mengumumkan akan menggugat Carragher atas komentarnya. Carragher sendiri mengakui kata-katanya "ceroboh", tetapi klub yang mengancam mengambil langkah hukum terhadap seorang pengamat hanya karena menjalankan pekerjaannya, lalu memaksanya menarik kembali pernyataannya, menciptakan preseden yang sangat berbahaya.

  • "Diam, b*ngsat!"

    Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Carragher menuai kontroversi akibat komentarnya dalam podcast 'Stick to Football'

    Komentar tersebut muncul dalam sebuah episode podcast 'Stick to Football', acara bincang-bincang andalan The Overlap. Acara itu dikenal memberi pengamat seperti Carragher, Gary Neville, dan Roy Keane kebebasan untuk berbicara seblak-blakan, termasuk menggunakan kata-kata kasar jika mereka mau, sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan di televisi.

    Carragher melontarkan komentar itu saat membahas kemungkinan Unai Emery meninggalkan Villa untuk melatih United menggantikan Michael Carrick yang tengah berada di bawah tekanan. Ia menolak pandangan yang banyak dianut suporter klub asal Midlands tersebut bahwa pelatih asal Spanyol itu mungkin lebih memilih bertahan di Villa Park ketimbang pindah ke Old Trafford, mengingat nasib kedua klub yang bertolak belakang dalam beberapa musim terakhir.

    "Tentunya dia menginginkan kesempatan untuk melatih klub raksasa lagi. Ada hierarki dalam sepakbola, suka atau tidak," kata Carragher. "Real Madrid akan merekrut pemain terbaik Manchester United, seperti yang mereka lakukan terhadap (Cristiano) Ronaldo. Ada pula klub-klub di bawah Aston Villa, dan mereka akan merekrut pemain atau pelatih Villa. Jadi tutup mulut kalian, suporter Aston Villa, br*ngsek. Aston Villa tidak akan pernah menjadi Manchester United."

    Yang patut dicatat, mantan pemain Liverpool itu tertawa dan tersenyum saat menyampaikan kalimat terakhirnya yang tajam dan blak-blakan, seolah menunjukkan bahwa ia tidak sepenuhnya serius. Meski begitu, ucapannya tetap menuai reaksi negatif.

  • Ancaman hukum

    FC Basel 1893 v Aston Villa FC - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD6
    Getty Images Sport

    Carragher berselisih dengan pemilik Aston Villa, Nassef Sawiris, setelah melontarkan komentar yang ditujukan kepada klub dan para penggemarnya.

    Larut pada malam berikutnya, Villa merilis pernyataan yang telah disetujui pemilik klub, Nassef Sawiris. Dalam pernyataan itu, klub mengumumkan akan menempuh jalur hukum terhadap pengamat tersebut atas bahasa yang digunakannya dalam kritiknya. "Aston Villa akan mengambil langkah hukum terhadap Jamie Carragher atas hinaannya yang tidak dapat diterima terhadap klub dan para suporternya. Aston Villa tidak akan membiarkan siapa pun menghalangi kemajuan kami di sepakbola Inggris dan Eropa," bunyi pernyataan itu.

    Pernyataan terpisah yang lebih panjang berbunyi: "Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas klub besar ini, kami tidak bisa tinggal diam ketika kata kasar berawalan huruf f ditujukan kepada suporter Villa di media mana pun. Menyampaikan pendapat kritis berbeda dengan menggunakan bahasa kasar terhadap suporter mana pun, lalu tampil pada pekan berikutnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa."

    Menurut The Athletic, Sawiris dan jajaran petinggi Villa juga telah menyampaikan keluhan secara langsung kepada manajemen senior Sky Sports.

  • “Setengah bercanda”

    Manchester City FC v Wolverhampton Wanderers FC - Premier League
    Getty Images Sport

    Carragher terpaksa meminta maaf setelah diancam akan digugat oleh Aston Villa.

    Carragher menarik kembali pernyataannya pada Sabtu. Ia menegaskan bahwa komentarnya dimaksudkan sebagai candaan, meski bernada kasar dan provokatif. "Saya ingin meminta maaf kepada Aston Villa, para pemilik, dan suporternya," tulisnya di X. "Bahasa yang saya gunakan pekan ini ceroboh dan keliru. Saya bisa meyakinkan suporter Villa bahwa itu dimaksudkan sebagai candaan, tetapi saya paham kesannya tidak demikian. Karena itu, saya minta maaf."

    Permintaan maaf itu tampaknya cukup untuk meredakan keberatan jajaran petinggi Villa. Pada Senin, terungkap bahwa permintaan maaf Carragher telah diterima dan klub pada akhirnya tidak akan menempuh langkah hukum terhadap mantan bek Inggris tersebut. Namun, pesan di balik ancaman itu tetap berlaku.

    Menurut The Athletic, inti pesan yang ingin mereka sampaikan tercermin dalam pernyataan awal Sawiris: "Aston Villa tidak akan membiarkan siapa pun menghentikan kemajuan kami di sepakbola Inggris dan Eropa." Disebutkan bahwa jajaran petinggi Villa ingin klub tersebut, serta klub-klub lain di luar kelompok yang disebut 'Big Six' yang berambisi mendobrak tatanan yang sudah mapan, mendapat "lebih banyak rasa hormat". Mereka juga menilai Carragher seharusnya dihukum oleh pihak yang mempekerjakannya. Birmingham Live menambahkan bahwa Sawiris "tidak akan menoleransi penghinaan atau komentar yang tidak menghormati lagi".

  • Preseden berbahaya

    Liverpool FC v Arsenal FC - Premier League
    Getty Images Sport

    Klub-klub yang mengancam pengamat sepak bola hanya karena menyampaikan pendapat tidak akan menciptakan masa depan yang cerah.

    Apa pun kenyataannya, ancaman langkah hukum dari Villa dan pesan di baliknya menciptakan preseden baru yang berbahaya. Para pengamat kini mendapati diri mereka terancam tindakan hukum hanya karena menjalankan pekerjaan. Mereka dibayar untuk berbicara blak-blakan dan menghibur, dan itulah yang dilakukan Carragher, terlepas dari apakah Anda setuju dengannya atau tidak.

    Memang, keputusan legenda Liverpool itu menyuruh suporter Aston Villa untuk “persetan dengan kalian” tidak bijaksana, terutama karena perdebatan tersebut menyangkut kesulitan yang dihadapi klub-klub di luar kelompok mapan. Aturan keuangan Premier League menambah batasan yang tak diragukan lagi menghambat tim-tim seperti Villa dan Newcastle dalam upaya mereka memperkecil ketertinggalan.

    The Athletic melaporkan bahwa sejumlah pejabat Villa merasa ancaman langkah hukum itu merupakan reaksi terhadap anggota-anggota media tertentu, termasuk banyak yang memiliki hubungan dengan klub-klub ‘enam besar’, yang berulang kali meremehkan ambisi klub-klub di luar kelompok tersebut. Ada pula dugaan bahwa Sawiris memiliki tujuan lain, yakni menghalangi United mengambil langkah untuk merekrut Emery, pelatih yang bersama dengannya sang pemilik ingin membangun sebuah dinasti.

    Namun, terlepas dari bahasa kasar dalam kalimat penutupnya, Carragher bahkan tidak mengatakan sesuatu yang kontroversial atau sangat provokatif. Karena itu, akan sangat menarik untuk mengetahui bagian mana tepatnya yang menurut Villa dapat menjadi dasar tindakan hukum, seandainya mereka meneruskannya. Meski memiliki sejarah panjang, Villa tidak dapat mengklaim punya wibawa yang setara dengan Manchester United, yang masih dianggap luas sebagai salah satu klub terbesar di dunia kendati mengalami kesulitan dalam beberapa tahun terakhir. Maka, akan sangat mengejutkan jika Emery tidak tertarik pada pekerjaan di United. Siapa pun yang mengklaim bahwa hierarki sepakbola yang dimaksud Carragher tidak ada berarti membohongi diri sendiri.

    Pada akhirnya, dan untungnya, ancaman itu tampaknya sebagian besar hanya gertakan. Patut dicatat pula bahwa banyak suporter Villa menyatakan rasa malu mereka atas pernyataan Sawiris di media sosial.

  • Sosok terkemuka

    Aston Villa v Sheffield United - Premier League
    Getty Images Sport

    Carragher memicu pro dan kontra, tetapi saat ini ia merupakan salah satu pengamat sepakbola terbaik.

    Suka atau tidak suka padanya, sikap blak-blakan dan keberanian Carragher mengundang kontroversi semestinya dijaga, bukan diserang. Ia dikenal sebagai salah satu pengamat sepakbola yang paling berani dan tegas dalam berpendapat. Namun, yang membedakannya adalah pemikirannya kerap matang dan biasanya ia mampu menyampaikannya dengan baik, diselingi humor khasnya. Fakta bahwa ia memecah pendapat di antara berbagai kelompok suporter justru menunjukkan bahwa ia menjalankan tugasnya dengan baik.

    “Saya dulu pemain yang sangat bagus, tetapi saya pengamat yang hebat,” canda Carragher dalam wawancara yang terbit pada waktu yang kurang menguntungkan di FourFourTwo pada akhir pekan. “Setiap orang melihat pertandingan dengan cara berbeda, dan saya menyukai detailnya. Itulah yang membuat saya bersemangat. Menemukan sesuatu atau sedikit analisis yang belum dilihat orang lain.”

    Sejujurnya, sulit membantahnya. Saat sedang tampil prima, Carragher menjadi tontonan yang menarik. Sebagian orang akan menuduhnya berpihak kepada Liverpool, dan ia tidak menyembunyikan fakta bahwa dirinya penggemar klub itu. Namun, ia tetap cukup objektif untuk mengkritik mantan klubnya saat diperlukan. Ia menunjukkannya pada Minggu dalam liputan Sky Sports atas laga Liverpool melawan Arsenal, ketika ia mengkritik gelandang Liverpool Alexis Mac Allister karena terlalu mudah terjatuh dalam duel langsung dengan Noni Madueke.

    “Dengar, saya ingin Liverpool memenangi pertandingan ini. Saya senang dia [Madueke] tidak diusir karena kejadian itu. Kita benar-benar harus menegur orang-orang dan mengatakan, ‘Ini memalukan.’ Ini harus dihentikan, konyol sekali. Saya tidak tahan melihatnya. Saya penggemar Liverpool, dan tindakan Mac Allister itu lelucon.” Ia menambahkan: “Berhentilah mengeluarkan kartu merah untuk omong kosong seperti ini.”

    Carragher juga banyak memuji Arsenal, yang berjuang keras meraih kemenangan impresif 1-0 atas Liverpool kesayangannya, kemenangan pertama mereka di Anfield sejak 2012. “Mereka seperti mesin,” katanya, sebelum kemudian menambahkan: “Liverpool bermain sangat baik, tetapi mereka menghadapi tim dengan pertahanan terbaik di negara ini, bahkan mungkin di Eropa, dan itu pun tanpa [William] Saliba, yang mungkin merupakan bek tengah terbaik di dunia.”

    Ia melanjutkan: “Datang ke Anfield, menghadapi tekanan sebesar itu, dan tidak membiarkan lawan melepaskan satu pun tembakan tepat sasaran, mengingat kualitas lini serang Liverpool, sungguh luar biasa.”

    Sebagian besar penonton yang berpikiran jernih akan berharap ancaman hukum Villa yang aneh itu tidak mengganggu kiprah Carragher. Banyak yang enggan mengakuinya, tetapi liputan Premier League di televisi akan jauh lebih buruk tanpa dirinya.