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Jaedyn Shaw 1-1GOAL

Jaedyn Shaw dari timnas putri AS tentang menemukan kebebasan di Gotham, berkembang sebagai pemimpin, dan menginspirasi generasi berikutnya

Saat Gotham memburu gelar NWSL lainnya, Jaedyn Shaw, duta e.l.f., bercerita kepada GOAL tentang bagaimana sepak bola membentuk rasa percaya diri, jiwa kepemimpinan, dan ambisinya di luar lapangan.

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  • Jaedyn Shaw tengah mengejar gelar NWSL lainnya, dengan kebebasan bermain yang dahulu membuatnya jatuh cinta pada sepak bola.

    Pemain berusia 21 tahun itu menutup musim reguler dengan 11 gol dan lima assist, catatan terbaik sepanjang kariernya, serta membantu Gotham FC meraih NWSL Shield pertama mereka. Pengaruhnya berlanjut di babak play-off. Sepak pojoknya memaksa lawan mencetak gol bunuh diri yang memastikan kemenangan 1-0 atas Seattle Reign di perempat-final. Kini, Kansas City Current menjadi penghalang antara Gotham dan satu lagi penampilan di laga perebutan gelar.

    Perjalanannya bersama tim nasional pun masih terus berkembang. Shaw menyumbang satu gol dan dua assist untuk USWNT tahun ini, sementara pada Oktober ia mendapat tugas bersama tim U-23 karena Emma Hayes ingin memberinya lebih banyak waktu bermain. Ia masih berupaya memantapkan tempatnya di level internasional, sembari mengemban tanggung jawab lebih besar di klub.

    Di tengah semua itu, Shaw terus kembali pada hal yang selalu diberikan sepak bola kepadanya: ruang untuk menjadi dirinya sendiri.

    Saat tumbuh besar di Frisco, Texas, ia ingat sering menonton sepak bola bersama orang tuanya dan hampir selalu berada di dekat bola. Ia mulai bermain pada usia empat tahun, mengembangkan kreativitasnya di lapangan futsal sebelum mengalihkan fokus ke sepak bola 11 lawan 11 sekitar usia 12 tahun.

    “Begitu mulai bermain, saya menyukainya karena saya memang pandai melakukannya. Bermain terasa alami bagi saya dan memberi saya tempat untuk menjadi diri sendiri serta merasa bebas,” katanya kepada GOAL.

    Kebebasan itu masih terlihat dari olah bolanya dan kesediaannya mencoba sesuatu yang tak terduga. Hal itu juga membentuk caranya membawa diri di luar lapangan.

    Sebagai duta e.l.f. Cosmetics, Shaw berbicara kepada GOAL tentang “Girls Who Play Change the Game”, laporan dari Parity dan e.l.f. Beauty yang menelaah hubungan antara partisipasi anak perempuan dalam olahraga dan kehidupan kerja perempuan. Berdasarkan tanggapan lebih dari 9.500 responden di empat negara, penelitian itu menemukan kaitan antara partisipasi berkelanjutan dalam olahraga sejak usia muda dan peluang lebih besar untuk menduduki posisi kepemimpinan serta menegosiasikan gaji.

    Bagi Shaw, temuan itu berkaitan dengan pelajaran yang masih ia petik sendiri. Sepak bola membantunya membangun kepercayaan diri, berani menyuarakan pendapat, dan memahami apa yang bisa ia berikan kepada anak-anak perempuan yang mengikuti jejaknya.

  • “Perbedaannya hanya terletak pada persiapan”

    Jaedyn Shaw

    Shaw membantu Gotham mencapai semifinal NWSL setelah menjalani musim reguler terbaik sepanjang kariernya.

    Kepercayaan diri Shaw berawal dari kerja keras yang ia lakukan sebelum ada orang yang menyaksikannya.

    “Saya selalu mendapatkan kepercayaan diri dari seberapa baik saya mempersiapkan diri. Menurut saya, yang membedakan adalah persiapan. Selama kita berusaha, kita akan siap menghadapi momen-momen besar itu,” katanya.

    Momen-momen itu datang dengan cepat. Pada usia 21 tahun, Shaw sudah menjadi bagian dari tim juara NWSL, meraih medali emas Olimpiade, dan membantu USWNT menjuarai Concacaf W Gold Cup. Kepindahannya ke Gotham pada 2025, setelah melalui periode yang sulit bersama North Carolina Courage, memberinya lingkungan baru untuk terus berkembang.

    Pengalamannya juga mencerminkan salah satu tema dalam riset Parity dan e.l.f.: keterampilan yang dikembangkan melalui olahraga dapat terus bermanfaat bagi seorang atlet. Hampir 90 persen anggota kelompok “Everyday Athletes” dalam laporan tersebut yang mendapat promosi mengatakan bahwa keterampilan yang mereka pelajari dari olahraga membantu mereka maju. Kelompok itu terdiri dari perempuan yang berolahraga selama sedikitnya tiga tahun semasa tumbuh dewasa dan bekerja penuh waktu, atau hingga baru-baru ini bekerja penuh waktu.

    Bagi Shaw, belajar memercayai diri sendiri juga berarti menerima bahwa kepercayaan diri bisa naik turun. Persiapan membantu, begitu pula memiliki sesuatu yang dapat dijadikan pegangan ketika penampilannya tidak berjalan sesuai rencana.

    “Saya tentu pernah mengalami banyak momen ketika kepercayaan diri saya goyah,” katanya.

    Keyakinannya menjadi bagian dari landasan itu, termasuk pengingat bahwa “jati diri saya tidak ditentukan oleh lembar statistik.”

  • “Kemauan untuk menjadi lebih baik setiap hari”

    Jaedyn Shaw

    Setelah menjuarai NWSL bersama Gotham pada 2025, Jaedyn Shaw sedang belajar memimpin dengan caranya sendiri.

    Shaw, 21 tahun, masih termasuk salah satu pemain yang lebih muda di tim, tetapi ia sudah punya pengalaman untuk dibagikan. Belajar memanfaatkan pengalaman itu pun menjadi proses tersendiri baginya.

    "Sepanjang sebagian besar karier saya, peran kepemimpinan saya cukup menarik karena lebih banyak berupa memberi teladan, mewakili pemain-pemain muda, atau menjadi sosok yang masih muda tetapi punya pengalaman," katanya.

    Terkadang, itu berarti menyuarakan kepentingan rekan setim yang lebih muda. Di lain waktu, ia perlu menyadari kapan harus meminta sesuatu untuk dirinya sendiri. Ada kalanya pula ia perlu membawa sedikit keceriaan ke dalam tim.

    "Saya bisa dibilang berperan sebagai polisi baik," kata Shaw sambil tertawa.

    Ia sedikit kurang nyaman menyebut dirinya sebagai sosok yang memimpin lewat teladan, meski itulah pendekatan yang berusaha ia terapkan.

    "Saya lebih suka orang lain yang mengatakan itu tentang saya, bukan saya sendiri. Tapi, harus percaya diri!" katanya.

    Namun, ia tak ragu menyatakan komitmennya untuk terus berkembang. Menikmati apa yang ia lakukan dan menetapkan standar bagi orang lain bisa berjalan beriringan.

    "Saya sangat bangga dengan dorongan dan kemauan saya untuk menjadi lebih baik setiap hari, serta selalu hadir dan memberikan 100% kemampuan saya untuk diri sendiri dan tim."

  • Belajar dari “ketenangan di tengah badai”

    Jaedyn Shaw

    Shaw mengakui peran Naomi Girma dan Tierna Davidson dalam menunjukkan kepadanya pentingnya kepemimpinan yang tenang.

    Sebagian pemahaman Shaw tentang kepemimpinan berasal dari kesadarannya akan apa yang ia butuhkan dari para pemain di sekitarnya. Ketika ditanya siapa yang telah memberikan teladan itu, ia langsung menyebut Naomi Girma, mantan rekan setimnya di San Diego Wave.

    "Saat saya bermain di San Diego, saya merasa dia selalu menjadi sosok yang tetap tenang di tengah situasi sulit. Saya bisa melihatnya dan berpikir, 'Oke, kita baik-baik saja.' Naomi tidak panik, jadi saya juga tidak perlu panik."

    Ketenangan itu membekas bagi Shaw. Dalam situasi sulit, ia bisa melihat Girma dan merasa lebih tenang berkat cara Girma menghadapinya.

    Ia melihat kualitas serupa pada bek Gotham dan timnas putri Amerika Serikat, Tierna Davidson.

    "Saya juga pasti akan menyebut Tierna," kata Shaw. "Dia juga lebih merupakan pemimpin yang pendiam. Seperti yang saya katakan tentang Naomi, saya merasa Tierna juga tetap tenang di tengah situasi sulit. Mungkin memang ada kesamaan pada tipe pemimpin yang benar-benar membantu saya secara pribadi."

    Shaw tengah mempelajari bagian mana dari teladan mereka yang sesuai dengan kepribadiannya. Seorang pemimpin bisa memberikan ketenangan tanpa menjadi orang yang paling banyak bicara, dan pemain yang lebih muda bisa memberi teladan meski ia sendiri masih belajar.

    Bagi pemain yang menghargai kebebasan untuk mengekspresikan diri, dukungan semacam itu penting. Dukungan itu memberinya kepercayaan diri untuk terus mencoba berbagai hal dan ruang untuk tumbuh menjadi pemimpin dengan caranya sendiri.

  • “Dorong budaya itu!”

    Jaedyn Shaw

    Ketertarikan Jaedyn Shaw pada mode merupakan bagian dari caranya mengekspresikan diri di luar sepak bola.

    Shaw ingin kebebasan itu mencakup setiap aspek kehidupannya. Mode, kecantikan, dan mewakili komunitasnya sama-sama penting baginya. Ia juga melihat semakin banyak perempuan di sepakbola menemukan cara untuk berbagi minat tersebut.

    "Kami lebih dari sekadar apa yang kami lakukan di lapangan. Kami juga bisa melakukan banyak hal di luar lapangan."

    Ia mencontohkan Trinity Rodman yang tampil di Victoria's Secret Fashion Show, Jordyn Huitema yang mengembangkan lini produk perawatan kulitnya, serta kehadiran NWSL dalam "Ted Lasso" sebagai bukti semakin luasnya jangkauan sepakbola. Masing-masing memberi orang cara lain untuk terhubung dengan sepakbola wanita dan para atletnya.

    Shaw ingin menjadi bagian dari perkembangan itu. Melalui kiprahnya bersama e.l.f. dan sorotan yang ia dapatkan, ia berharap anak-anak perempuan dapat melihat berbagai peluang yang terbuka dengan terus menekuni olahraga dan menjadi diri sendiri.

    "Saya ingin mewakili budaya Afrika-Amerika dan Vietnam-Amerika serta melakukan yang terbaik untuk itu. Sejujurnya, saya juga terus mencari komunitas yang bisa saya beri dampak."

    Pencarian itu masih berlangsung. Begitu pula prosesnya dalam menemukan suaranya, memahami pengaruhnya, dan menentukan ke mana ia ingin mengarahkannya selanjutnya.

    Ia punya cara lugas untuk menggambarkan ambisinya.

    "Majukan budaya!"