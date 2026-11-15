Jaedyn Shaw tengah mengejar gelar NWSL lainnya, dengan kebebasan bermain yang dahulu membuatnya jatuh cinta pada sepak bola.

Pemain berusia 21 tahun itu menutup musim reguler dengan 11 gol dan lima assist, catatan terbaik sepanjang kariernya, serta membantu Gotham FC meraih NWSL Shield pertama mereka. Pengaruhnya berlanjut di babak play-off. Sepak pojoknya memaksa lawan mencetak gol bunuh diri yang memastikan kemenangan 1-0 atas Seattle Reign di perempat-final. Kini, Kansas City Current menjadi penghalang antara Gotham dan satu lagi penampilan di laga perebutan gelar.

Perjalanannya bersama tim nasional pun masih terus berkembang. Shaw menyumbang satu gol dan dua assist untuk USWNT tahun ini, sementara pada Oktober ia mendapat tugas bersama tim U-23 karena Emma Hayes ingin memberinya lebih banyak waktu bermain. Ia masih berupaya memantapkan tempatnya di level internasional, sembari mengemban tanggung jawab lebih besar di klub.

Di tengah semua itu, Shaw terus kembali pada hal yang selalu diberikan sepak bola kepadanya: ruang untuk menjadi dirinya sendiri.

Saat tumbuh besar di Frisco, Texas, ia ingat sering menonton sepak bola bersama orang tuanya dan hampir selalu berada di dekat bola. Ia mulai bermain pada usia empat tahun, mengembangkan kreativitasnya di lapangan futsal sebelum mengalihkan fokus ke sepak bola 11 lawan 11 sekitar usia 12 tahun.

“Begitu mulai bermain, saya menyukainya karena saya memang pandai melakukannya. Bermain terasa alami bagi saya dan memberi saya tempat untuk menjadi diri sendiri serta merasa bebas,” katanya kepada GOAL.

Kebebasan itu masih terlihat dari olah bolanya dan kesediaannya mencoba sesuatu yang tak terduga. Hal itu juga membentuk caranya membawa diri di luar lapangan.

Sebagai duta e.l.f. Cosmetics, Shaw berbicara kepada GOAL tentang “Girls Who Play Change the Game”, laporan dari Parity dan e.l.f. Beauty yang menelaah hubungan antara partisipasi anak perempuan dalam olahraga dan kehidupan kerja perempuan. Berdasarkan tanggapan lebih dari 9.500 responden di empat negara, penelitian itu menemukan kaitan antara partisipasi berkelanjutan dalam olahraga sejak usia muda dan peluang lebih besar untuk menduduki posisi kepemimpinan serta menegosiasikan gaji.

Bagi Shaw, temuan itu berkaitan dengan pelajaran yang masih ia petik sendiri. Sepak bola membantunya membangun kepercayaan diri, berani menyuarakan pendapat, dan memahami apa yang bisa ia berikan kepada anak-anak perempuan yang mengikuti jejaknya.