Setelah sempat tanpa klub dan melewati tahun-tahun yang sangat sulit di Liverpool, Berlin, dan Newcastle, Loris Karius (33) kembali menjadi kiper nomor satu bersama FC Schalke 04. Bukan hanya itu: ia menjelma menjadi pahlawan dalam perjuangan meraih promosi dan saat ini termasuk salah satu kiper terbaik Bundesliga.

Oliver Baumann (36) dari TSG Hoffenheim berpeluang menggeser ikon Eintracht Frankfurt, Karl-Heinz Körbel, sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Bundesliga. Ia masih membutuhkan 71 penampilan.

Bernd Leno (34) merupakan kiper utama yang tak tergantikan di FC Fulham, bermain di liga terbaik dunia dan di salah satu kota paling menarik di dunia. Ia juga tengah melanjutkan catatan impresif: dalam 160 pertandingan Premier League terakhir, Leno tidak melewatkan satu detik pun.

Finn Dahmen (28) belakangan tampil begitu baik bersama FC Augsburg hingga menembus tim nasional Jerman.

Keempatnya disebut-sebut sebagai calon kiper cadangan baru Bayern Munich . Reaksi pertama tentu saja: mengapa salah satu dari mereka rela meninggalkan semua itu hanya untuk duduk di bangku cadangan di Munich? Namun, jika menilik sejenak sejarah gemilang klub pemegang rekor gelar juara itu, ada alasan yang mendukung keputusan yang sekilas tampak meragukan tersebut.