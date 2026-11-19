Setelah sempat tanpa klub dan melewati tahun-tahun yang amat sulit di Liverpool, Berlin, serta Newcastle, Loris Karius (33) kembali menjadi kiper nomor satu bersama FC Schalke 04. Bukan cuma itu: Ia menjadi pahlawan dalam perjuangan meraih promosi dan kini termasuk kiper terbaik di Bundesliga.

Oliver Baumann (36) dari TSG Hoffenheim berpeluang melampaui ikon Eintracht Frankfurt, Karl-Heinz Körbel, sebagai pemain dengan penampilan terbanyak di Bundesliga. Ia masih membutuhkan 71 penampilan.

Bernd Leno (34) merupakan kiper utama yang tak tergantikan di FC Fulham, bermain di liga terbaik di dunia dan di salah satu kota paling menarik di dunia. Ia juga terus memperpanjang rekor impresifnya: Leno tak melewatkan sedetik pun dalam 160 pertandingan Premier League terakhir.

Performa apik Finn Dahmen (28) bersama FC Augsburg belakangan ini membawanya hingga ke tim nasional Jerman.

Keempatnya disebut-sebut sebagai calon kiper cadangan baru Bayern . Reaksi pertama tentu saja: Mengapa salah satu dari mereka rela meninggalkan semua itu hanya untuk duduk di bangku cadangan di München? Namun, jika menengok sejenak sejarah gemilang sang pemegang rekor juara, ada alasan yang mendukung keputusan yang sepintas tampak meragukan itu.