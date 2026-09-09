'Itu jadi momen yang pas buat saya' - Cavan Sullivan yang akan bergabung dengan Manchester City sedang mencuri perhatian bersama Philadelphia Union saat performa eksplosifnya memicu pembicaraan soal timnas Amerika Serikat
Cavan Sullivan tahu ada sesuatu yang berjalan ke arah yang benar pada 2 Mei.
Sepanjang pekan, penyerang Philadelphia Union itu terus mengasah satu gerakan: step over dengan kaki kanan, menggeser bola ke kaki kiri, melewati lawannya dari sisi luar, lalu melepaskan umpan silang ke dalam kotak penalti. Sullivan ada di sana, sebelum dan sesudah latihan, melakukan hal yang sama, lagi dan lagi dan lagi.
Lalu, dalam laga melawan Nashville, momen itu datang. Josh Bauer menjadi korbannya. Sullivan mengecoh ke kanan lalu mendorong bola ke kiri, sebelum melepaskan umpan silang.
"Itu terasa pas buat saya [di sana]. Bukan berarti saya selesai bermain untuk orang lain, tetapi saya bisa membuat perbedaan dengan cara saya sendiri," katanya kepada GOAL.
Dan soal perbedaan itu. Ya, Sullivan sudah menemukan cara untuk melakukannya. Prospek Tim Nasional Remaja AS yang kini jadi pemain tim utama MLS itu sekarang tampil di level yang menunjukkan mengapa Man City merekrutnya saat usianya baru 14 tahun. Itu terlihat dari gol-golnya, tiga gol dalam tiga laga terakhir. Namun, itu juga tampak dari kepercayaan dirinya, auranya: selebrasi yang meniru LeBron James, tanggung jawab di depan media, dan, ya, duel panas melawan Inter Miami. Sullivan selalu diberi tahu harus menjadi seperti apa. Kini, Sullivan memegang kendali atas masa depannya sendiri. Dan itu terlihat sangat menjanjikan.
"Saya hanya merasa lebih nyaman," kata Sullivan sambil mengangkat bahu. "Kami memenangi pertandingan. Dan, ya, kami bisa melakukan sesuatu yang spesial di sisa musim ini."
"Saya akan membiarkan Anda menjadi diri Anda sendiri"
Sullivan sudah menjadi pemain tim utama Union selama dua tahun dan sudah dikenal jauh lebih lama. Ia menandatangani kontrak homegrown pada usia 14 tahun dan pada saat yang sama juga meneken kontrak dengan Man City, yang membuka jalan untuk pindah ke Premier League saat berusia 18 tahun. Sejak Freddy Adu, belum ada prospek yang begitu dikenal luas dan begitu dinantikan.
Namun ia tidak langsung mendapatkan momennya. Setidaknya tidak pada awalnya. Union sedang meraih kemenangan di bawah Bradley Carnell pada 2025, dan meskipun penampilannya untuk tim cadangan mereka menunjukkan bahwa ia siap naik level, tidak ada ruang untuk Sullivan. Sebagus apa pun dirinya, setersiap apa pun dirinya, kehadirannya memang tidak terlalu diperlukan. Philadelphia menjuarai Supporters' Shield. Sullivan sekali menjadi starter, bermain selama 215 menit, dan timnya tersingkir di semifinal Eastern Conference. Mereka merespons dengan perombakan besar-besaran, melepas bek kiri utama, bek tengah utama, dan striker utama mereka. Carnell dipecat di tengah musim 2026. Pada satu titik, Union terpuruk di dasar klasemen Wilayah Timur, hanya enam bulan setelah mencatat rekor terbaik di liga.
Dan pelatih baru mereka, manajer interim Ryan Richter, dalam sebuah kebetulan yang menyenangkan, telah melatih Sullivan sejak ia berusia delapan tahun. Mantan pemain cadangan Union itu, yang kini berusia 37 tahun, menegaskan bahwa Sullivan akan mendapatkan tempatnya dari pekan ke pekan.
"Kami punya hubungan yang sangat baik. Saya benar-benar berterima kasih atas semua yang telah dia lakukan. Kurang lebih seperti, 'Saya akan membiarkan Anda menjadi diri Anda sendiri, memberi Anda kebebasan, tetapi kami menyeimbangkannya sedikit'," kata Sullivan.
Mendorong kebangkitan Philadelphia
Hasilnya terlihat jelas. Sejak jeda Piala Dunia, Sullivan bukan hanya menjadi pemain paling menonjol milik Union, tetapi juga salah satu yang terbaik di MLS. Ia mencatatkan tujuh kontribusi gol dalam tujuh pertandingan terakhirnya. Ia mencetak tiga gol dalam tiga laga terakhirnya. Sullivan berada di persentil ke-97 di liga untuk dribel sukses dan persentil ke-88 untuk peluang yang diciptakan.
Union sedang melaju. Setelah mengalahkan Montreal pada 5 September, Union naik ke peringkat kesembilan di Wilayah Timur. Jika playoff dimulai besok, Philadelphia akan menjadi salah satu tim yang lolos. Sullivan menjadi bagian dari laju itu, yang sebagian didorong oleh para pemain muda. Ini juga merupakan budaya Union. Mereka adalah salah satu pengembang bakat muda terbaik. Sebelum Sullivan, ada saudaranya, Quinn, yang juga menonjol di MLS. Namun, ada juga Brenden Aaronson, Auston Trusty, dan Mark McKenzie. Secara umum, ada perasaan bahwa semua orang akan mendapatkan kesempatan mereka untuk berhasil, terutama dengan Richter yang memimpin. Semua orang saling menjaga satu sama lain di sini.
"Jika Anda membutuhkan percakapan atau masukan atau kritik, tentu saja, Anda punya orang-orang di sekitar Anda dan sistem pendukung yang hebat," kata Sullivan.
Namun, itu saja tidak menjamin kesuksesan.
"Itu tidak akan membuat saya lebih mudah untuk menembus tim utama. Tantangannya tidak berubah hanya karena saya punya orang-orang yang berada di posisi yang sama dengan saya atau yang pernah berada di posisi yang sama," kata Sullivan.
Tumbuh besar di bawah sorotan publik
Sullivan juga terasa seperti kasus yang spesial. Reputasinya sudah begitu besar di usia yang sangat muda sehingga sorotan datang dari mana-mana. Apple TV mendedikasikan satu episode penuh dari serial Onside untuk Sullivan. Ia sudah terpapar ketenaran dalam skala relatif sejak awal.
"Rasanya aneh ketika saya baru mulai. Misalnya, kalau saya berjalan-jalan di dekat lapangan sepak bola, orang-orang mulai meminta foto," katanya.
Keluarga Sullivan, yang sudah pernah melihat seorang anak menembus tim utama Union ketika si bungsu mereka mendekati kontrak homegrown, juga harus menyesuaikan diri.
"Bagi keluarga saya, rasanya juga aneh karena Anda seperti harus selalu ekstra waspada. Anda perlu sedikit lebih memperhatikan apa yang Anda lakukan, yang sebenarnya gila. Bukan berarti itu membuat frustrasi saat itu, tetapi Anda jelas harus menyesuaikan diri dengan itu," kata Sullivan.
Namun, perhatian itu selalu cocok untuk Sullivan, yang menerimanya sepenuhnya. Rambut pirang bleach, sepatu bot Prada, step over ekstra, sesi pemotretan dengan Adidas dan Trinity Rodman. Citra itu berhasil. Ia sudah berfoto selfie dengan anak-anak di Generation Adidas Cup sebelum menandatangani kontrak profesional.
"Saya menikmatinya," kata Sullivan sambil tersenyum. "Membuat hari anak-anak jadi menyenangkan atau semacamnya."
Tentu saja, ada sisi lainnya. Bersamaan dengan perhatian datang pula hal-hal negatif. Sullivan mungkin adalah harapan besar sepak bola Amerika. Namun, ia juga bisa menjadi sasaran kritik. Bahkan si anak emas pun bisa memancing kemarahan suporter lawan.
"Ada orang-orang yang, ya, sedikit melontarkan omong kosong mereka... orang-orang mengatakan hal-hal seperti itu, sama seperti yang lain. Saya berusaha mengabaikannya dan tidak terlalu memedulikannya," katanya.
Koneksi Man City, perdebatan USMNT dimulai
Lalu ada pula pertanyaan soal masa depan. Sullivan berlatih bersama Man City pada Juli tahun lalu. Ia mencetak gol dalam sebuah laga persahabatan dan mendapat pujian besar berkat penampilannya melawan tim U-19 PSG beberapa hari kemudian. Ia memang baru akan resmi berada di Manchester pada 2027, tetapi saat ini ia tetap merupakan pemain City yang tinggal menunggu waktu.
"Tentu saja rasanya menyenangkan bisa melakukan prakontrak dengan klub yang luar biasa dan orang-orang hebat. Saya punya hubungan yang sangat baik di sana saat ini, tetapi kami tetap berhubungan meski itu masih untuk masa depan," kata Sullivan.
Hype Tim Nasional Putra Amerika Serikat juga memang nyata. Dengan Mauricio Pochettino menandatangani perpanjangan kontrak empat tahun untuk memimpin Amerika Serikat hingga Piala Dunia 2030, Sullivan punya waktu untuk masuk ke dalam rencana sang pelatih. Olimpiade 2028 juga membayang sebagai panggung potensial, dengan Piala Dunia U-17 tahun lalu sudah masuk dalam rekam jejaknya. Namun, kesempatan pertamanya di level senior bisa datang jauh lebih cepat. Ada pembicaraan yang kian berkembang bahwa ia bisa dipanggil pada akhir bulan ini.
Meski begitu, Pochettino telah menegaskan bahwa performa bukan satu-satunya pertimbangan bagi pemain muda yang berharap bisa menembus tim. Dalam wawancara yang dilakukan beberapa hari setelah percakapan Sullivan dengan GOAL, Pochettino memaparkan filosofinya.
“Saya pikir rasa hormat adalah hal yang paling penting, dan mereka harus menghormati,” kata pelatih kepala itu. “Dan tentu saja, kami menginginkan pemain bertalenta. Kami menginginkan pemain yang merasa berani, merasa percaya diri, tetapi tidak merasa memiliki hal-hal yang tidak mereka tunjukkan.”
Dari sisinya, Sullivan terdengar bersedia menunggu dan terus bekerja.
"Saya tidak terlalu fokus ke sana. Jelas, itu adalah tujuan, dan akan luar biasa jika dipanggil... Saya hanya fokus untuk berkembang, menjadi lebih baik dari pekan ke pekan. Saya tahu performa saya penting. Ada mata yang mengawasi Anda di setiap pertandingan, jadi saya harus terus melaju akhir pekan ini, akhir pekan berikutnya," kata Sullivan. "Saat skuad dipilih, kalau itu terjadi, bagus. Kalau tidak, Anda tidak akan melihat ada perubahan apa pun dari diri saya."
Jika semuanya berjalan baik, panggilan pertama itu akan menjadi awal dari karier tim nasional yang berlangsung selama bertahun-tahun. Tidak ada kebutuhan untuk terburu-buru. Dan bagi Pochettino, mengelola ekspektasi terhadap talenta muda adalah bagian dari pekerjaannya.
"Kami harus berhati-hati," kata Pochettino, "karena ketika Anda masih muda, tentu Anda perlu percaya diri. Anda perlu punya keyakinan pada diri sendiri, kepercayaan bahwa Anda bisa tampil dan bisa bermain bagus, tetapi masalahnya adalah ada batasnya. Keseimbangan adalah yang paling penting, dan salah satu tanggung jawab kami adalah melindungi anak-anak ini."
'Masih ada ruang untuk perbaikan'
Untuk saat ini, ada pencapaian lain yang menarik perhatiannya, sesuatu yang pasti disukai sebagian besar remaja. Pekan lalu, sebuah video Sullivan saat melihat kartu EAFC pertamanya menjadi viral. Ia berharap mendapat rating 70. Yang ia dapat justru 67. Lihat klipnya, dan tampak sedikit kekecewaan di wajahnya.
"Saya sebenarnya tidak terlalu tahu bagaimana Ultimate Team bekerja. Tapi seseorang bilang pemain saya bakal lumayan bagus, lumayan cepat," katanya.
Beberapa hari kemudian, Sullivan bisa melihatnya sebagaimana adanya, sebuah momen. Saudara-saudaranya sudah pindah, dan Sullivan tak terlalu sering bermain EAFC lagi. Ia mengakui hal ini mungkin akan membuatnya membuka game itu lagi.
"Mungkin saya harus memainkan diri saya sendiri di game itu, lalu setelah itu saya tidak akan menyentuhnya lagi," ujar Sullivan.
Video itu, kartu itu, memunculkan poin lain yang lebih relevan: menjadi lebih baik. Sullivan sadar bahwa ia masih jauh dari versi terbaiknya.
"Kami banyak melakukan pertahanan di Union, dan itu bagian dari filosofi kami. Jadi terkadang Anda bisa kelelahan setelah permainan sebelumnya, dan soal memilih momen untuk menghadapi lawan, seperti apakah Anda punya energi yang tepat atau tidak, itu memang nyata. Kelelahan itu nyata. Pengambilan keputusan saya sudah membaik. Tapi masih ada ruang untuk peningkatan yang lebih besar lagi," kata Sullivan.
Di akhir klip, Sullivan membuat semacam janji.
"Mungkin pada upgrade berikutnya saya bisa jadi 70, atau 71," katanya.
Anda tak akan berani bertaruh sebaliknya.