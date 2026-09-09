Lalu ada pula pertanyaan soal masa depan. Sullivan berlatih bersama Man City pada Juli tahun lalu. Ia mencetak gol dalam sebuah laga persahabatan dan mendapat pujian besar berkat penampilannya melawan tim U-19 PSG beberapa hari kemudian. Ia memang baru akan resmi berada di Manchester pada 2027, tetapi saat ini ia tetap merupakan pemain City yang tinggal menunggu waktu.

"Tentu saja rasanya menyenangkan bisa melakukan prakontrak dengan klub yang luar biasa dan orang-orang hebat. Saya punya hubungan yang sangat baik di sana saat ini, tetapi kami tetap berhubungan meski itu masih untuk masa depan," kata Sullivan.

Hype Tim Nasional Putra Amerika Serikat juga memang nyata. Dengan Mauricio Pochettino menandatangani perpanjangan kontrak empat tahun untuk memimpin Amerika Serikat hingga Piala Dunia 2030, Sullivan punya waktu untuk masuk ke dalam rencana sang pelatih. Olimpiade 2028 juga membayang sebagai panggung potensial, dengan Piala Dunia U-17 tahun lalu sudah masuk dalam rekam jejaknya. Namun, kesempatan pertamanya di level senior bisa datang jauh lebih cepat. Ada pembicaraan yang kian berkembang bahwa ia bisa dipanggil pada akhir bulan ini.

Meski begitu, Pochettino telah menegaskan bahwa performa bukan satu-satunya pertimbangan bagi pemain muda yang berharap bisa menembus tim. Dalam wawancara yang dilakukan beberapa hari setelah percakapan Sullivan dengan GOAL, Pochettino memaparkan filosofinya.

“Saya pikir rasa hormat adalah hal yang paling penting, dan mereka harus menghormati,” kata pelatih kepala itu. “Dan tentu saja, kami menginginkan pemain bertalenta. Kami menginginkan pemain yang merasa berani, merasa percaya diri, tetapi tidak merasa memiliki hal-hal yang tidak mereka tunjukkan.”

Dari sisinya, Sullivan terdengar bersedia menunggu dan terus bekerja.

"Saya tidak terlalu fokus ke sana. Jelas, itu adalah tujuan, dan akan luar biasa jika dipanggil... Saya hanya fokus untuk berkembang, menjadi lebih baik dari pekan ke pekan. Saya tahu performa saya penting. Ada mata yang mengawasi Anda di setiap pertandingan, jadi saya harus terus melaju akhir pekan ini, akhir pekan berikutnya," kata Sullivan. "Saat skuad dipilih, kalau itu terjadi, bagus. Kalau tidak, Anda tidak akan melihat ada perubahan apa pun dari diri saya."

Jika semuanya berjalan baik, panggilan pertama itu akan menjadi awal dari karier tim nasional yang berlangsung selama bertahun-tahun. Tidak ada kebutuhan untuk terburu-buru. Dan bagi Pochettino, mengelola ekspektasi terhadap talenta muda adalah bagian dari pekerjaannya.

"Kami harus berhati-hati," kata Pochettino, "karena ketika Anda masih muda, tentu Anda perlu percaya diri. Anda perlu punya keyakinan pada diri sendiri, kepercayaan bahwa Anda bisa tampil dan bisa bermain bagus, tetapi masalahnya adalah ada batasnya. Keseimbangan adalah yang paling penting, dan salah satu tanggung jawab kami adalah melindungi anak-anak ini."