"Itu anak yang ingin berada di sini" - Terlepas dari rumor Polandia, Julian Hall antusias memaksimalkan peluang di timnas AS setelah gol pada debutnya
Diskusi soal pemain berkewarganegaraan ganda memang sulit. Rumit dan sangat personal. Namun, bagi Tyler Adams, semuanya sederhana: dia siap menyambut siapa pun ke Tim Nasional Putra Amerika Serikat selama mereka menunjukkan bahwa mereka benar-benar menginginkannya.
Dan, dalam pandangan Adams, Julian Hall sudah menunjukkan itu. Dia menunjukkannya sepanjang pekan dalam latihan menjelang debutnya bersama USMNT, lalu menunjukkannya lagi di pertandingan, menyambar bola di tiang jauh untuk mencetak gol internasional pertamanya. Jadi ketika Adams ditanya setelah kemenangan atas Peru apakah dia sudah membujuk Hall soal masa depan internasional sang penyerang, jawabannya sederhana: dia belum, dan dia tidak akan melakukannya. Dia tidak perlu.
"Saya bukan tipe orang seperti itu kalau soal pemain berkewarganegaraan ganda," kata Adams. "Kalau Anda merasa sebagai orang Amerika, bermainlah untuk Amerika, paham maksud saya? Saya tidak akan meyakinkan siapa pun. Kalau Anda tidak ingin berada di sini, ya jangan berada di sini.
"Tapi dia anak yang memang ingin berada di sini, dan itu bisa terlihat dari sikapnya dalam menjalani setiap hari di latihan."
Itu tentu kabar baik bagi USMNT. Ada alasan mengapa penyerang berusia 18 tahun itu termasuk di antara bintang-bintang yang sedang naik daun di pemusatan latihan kali ini, dan ada alasan pula mengapa dia mampu mencetak gol hanya beberapa saat setelah menjalani debut seniornya. Ada juga alasan mengapa Polandia terus bergerak, berupaya merekrut Hall ke pihak mereka saat tim itu bersiap menjalani siklus Piala Dunia yang baru. Setelah keputusan Noahkai Banks untuk bermain bagi Jerman, keputusan Hall sendiri kini menjadi sedikit lebih personal bagi para penggemar USMNT, yang kini mengalihkan perhatian mereka kepada sang penyerang dalam episode terbaru "Panik Pemain Berkewarganegaraan Ganda".
Namun, Hall tetap menundukkan kepala dan fokus. Dia hanya senang bisa bersama USMNT. Dia tidak memikirkan Polandia; dia fokus untuk mengesankan Mauricio Pochettino dan, mungkin, mendapatkan lebih banyak peluang untuk mencetak gol ke depannya.
"Saya hanya memanfaatkan kesempatan ini, dan saya akan turun ke lapangan lalu melakukan yang terbaik yang saya bisa," kata Hall setelah mencetak gol pada Sabtu. "Saya benar-benar senang bisa memberikan dampak hari ini."
Dampaknya tak terbantahkan, karena Hall hampir seketika memperlihatkan ketajamannya dalam mencetak gol.
Awal yang sempurna
Dalam pertandingan hari Sabtu melawan Peru, Hall masuk ke lapangan pada menit ke-62 menggantikan Justin Ellis, yang dipercaya menjadi starter di depan penonton dari kampung halamannya sendiri. Ellis memaksimalkan peluangnya dengan mencetak gol hanya empat menit setelah kick-off. Dibandingkan dengannya, Hall butuh sedikit lebih lama, yakni 10 menit untuk mencetak gol debutnya.
Gol itu lahir dari umpan silang Sebastian Berhalter, yang dilepaskan dengan keras ke area berbahaya di kotak penalti. Umpan silang itu melintas cepat melewati dua pemain USMNT, tetapi kemudian jatuh ke kaki penyerang berusia 18 tahun itu, yang melemparkan tubuhnya ke arah bola di tiang jauh.
"Itu perasaan yang luar biasa," kata Hall setelah pertandingan. "Keluarga saya juga ada di sini, jadi itu momen yang emosional, tetapi, pada akhirnya, saya benar-benar senang kami meraih kemenangan."
"Saya melihat Sebastian mengangkat kepalanya, dan Anda memang harus berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat," tambah Hall. "Syukurlah, itu berhasil, dan ya, saya benar-benar senang."
Kebahagiaan itu terlihat jelas. Setelah awalnya berusaha tetap tenang dalam perayaannya, Hall tak bisa menyembunyikan senyumnya saat ia dikerubungi rekan-rekan setimnya. Banyak dari rekan setim itu memang baru, tetapi banyak juga wajah-wajah familiar yang telah menemaninya sepanjang perjalanan ini.
Koneksi Red Bull
Kaitan dengan Adri Mehmeti memang jelas. Hall dan Mehmeti adalah rekan setim di New York Red Bulls, setelah muncul sebagai dua bintang muda terbaik tim dalam perjalanan mereka dari sistem akademi ke tim utama dan, kini, ke USMNT, usai mendapat panggilan pertama mereka secara bersamaan.
"Ini terasa spesial sepanjang perjalanannya," kata Hall. "Berasal dari akademi bersama dia lalu turun ke lapangan bersama dia di sini juga, itu adalah momen luar biasa bagi kami berdua, dan saya tahu dia bekerja sangat keras untuk mencapainya. Saya benar-benar bersyukur bisa melakukannya bersama dia."
Hall dan Mehmeti sedang melanjutkan warisan yang juga melibatkan Adams. Tidak ada yang lebih memahami itu daripada Adams, yang berupaya membimbing dua bintang muda tersebut. Maka, terasa pas bahwa Adams adalah pemain yang ditarik keluar untuk menyambut Mehmeti saat menjalani debutnya. Keduanya tertawa dan berpelukan ketika seorang mantan bintang masa kini disambut oleh ekspor terbaik sepanjang sejarah klub.
"Dia membimbing saya dan Adri," kata Hall, "untuk membantu kami lebih nyaman dan memainkan sepak bola kami serta menunjukkan kualitas kami."
"Kapan pun saya bisa mendukung anak-anak Red Bull, klub itu sangat berarti bagi saya," tambah Adams. "Itu adalah jalur saya."
Kemunculan Hall dan Mehmeti membuat Adams memikirkan kembali jalurnya. Setiap orang berbeda, kata Adams. Namun, ia terlibat memainkan banyak pertandingan di MLS sebelum melakukan lompatan besar ke Eropa. Ketika ia melangkah, ia sudah punya pengalaman. Ia pernah membuat kesalahan dan belajar darinya. Bermain dalam pertandingan, katanya, adalah hal yang membuat Anda menjadi lebih baik, dan ia senang melihat para pemain masih melakukan itu di klub lamanya.
"Jalur setiap orang berbeda," kata Adams, "Bahkan ketika saya melihat [Adri] dan Julian, hanya dengan menjalani musim penuh, entah itu berjalan baik atau buruk, itu tidak masalah. Anda menyatukan semuanya, Anda bisa berkembang melalui pertandingan, dan itu keren ketika Anda melihat seorang pemain yang sedang menembus tim."
Hall memang sedang menembus tim, ya, tetapi dengan golnya, itu juga terasa seperti ia telah tiba dan kini berada dalam persaingan untuk memperebutkan tempat di posisi penyerang yang padat.
Kamp pertama Hall
Tak ada kekurangan striker di kumpulan pemain USMNT. Folarin Balogun tetap menjadi yang terdepan, bahkan setelah kekacauan transfer pada musim panas. Ricardo Pepi sudah pernah ke Piala Dunia dan tetap dalam performa kuat di PSV. Haji Wright sudah pernah ke dua Piala Dunia. Ketiganya cedera, itulah mengapa mereka tidak ada di pemusatan latihan ini.
Patrick Agyemang juga cedera. Ellis dan Damion Downs adalah striker muda di tim ini yang punya sesuatu untuk dibuktikan. Lalu ada Hall, pemain yang tampil menonjol di MLS hingga mendapat panggilan untuk periode ini.
Musim ini, Hall mengalami banyak momen tinggi. Ia mencatatkan 10 gol dan tiga assist, menjadikannya anggota termuda klub dua digit MLS sejauh musim ini. Ada juga momen rendah, termasuk paceklik gol selama 12 pertandingan yang akhirnya dipatahkan secara krusial lewat gol penentu kemenangan melawan rival New York City FC tepat sebelum jeda internasional.
Gol itu tentu membantu kepercayaan dirinya, tetapi belum cukup untuk mencegah rasa gugup awal saat ia masuk ke pemusatan latihan USMNT.
"Awal pekan ini, ini lingkungan baru," kata Hall. "Anda harus menyesuaikan diri dengan banyak hal yang berbeda, tetapi semua orang di sini sangat baik kepada semua pemain baru dan membuat kami merasa nyaman. Itu membantu kami turun ke lapangan, bermain lepas, dan menunjukkan kemampuan terbaik kami."
Itu menjadi tema tersendiri. Hall adalah satu dari delapan remaja di pemusatan latihan ini, banyak di antaranya pernah bermain bersamanya. Ada Mehmeti, tentu saja, tetapi juga Mathis Albert dan Cavan Sullivan, yang bermain bersama Hall di Piala Dunia U17 pada 2025.
"Saya tumbuh bersama banyak dari mereka, juga bermain melawan mereka," ujarnya. "Saya tahu seberapa keras mereka bekerja, sama seperti saya, untuk mencapai tahap seperti ini. Kami semua benar-benar sangat senang bisa menjalani debut dan memberi dampak."
Namun, kini semua mata tertuju ke masa depan, khususnya masa depan Hall, yang secara teknis memang belum jelas.
Menantikan
Anda tak bisa menyalahkan para penggemar USMNT jika mereka sedikit gugup. Banks juga pernah berada di pemusatan latihan sebelum memutuskan beralih ke Jerman dan dia juga punya rekam jejak panjang bersama AS di level usia muda. Sementara itu, Hall tak pernah menyembunyikan kebanggaannya atas warisan Polandia yang ia miliki, dengan mengenakan nama gadis ibunya, "Zakrzewski", di bagian belakang jerseinya.
Sementara itu, Polandia sudah melakukan pendekatan saat mereka bersiap membuka lembaran baru setelah era Robert Lewandowski. Mungkinkah Hall menjadi penyerang masa depan mereka? Atau justru menjadi penyerang masa depan USMNT?
Hall belum harus menjawab pertanyaan apa pun sekarang. Belum ada yang resmi, bahkan setelah tampil dalam laga persahabatan. Itu barangkali menjadi alasan Adams begitu berapi-api dalam membela rekan setim remajanya yang baru, dan mengapa dia merasa sangat penting untuk menjelaskan apa yang telah ia lihat sejauh ini.
"Saya bisa bermain untuk negara yang berbeda," ulang Adams. "Christian [Pulisic] bisa bermain untuk negara yang berbeda. Banyak pemain bisa bermain untuk negara yang berbeda. Kalau Anda ingin berada di sini, maka berada di sini."
Dan Hall ada di sini, mencetak gol dan memberi dampak dalam pemusatan latihan pertamanya bersama USMNT, dan ini mungkin menjadi yang pertama dari banyak kesempatan, terutama jika penampilan debutnya bisa dijadikan acuan. Masih ada tiga pertandingan lagi dalam pemusatan latihan ini, yang berarti masih ada tiga laga lagi bagi Hall untuk menunjukkan mengapa dia bisa menjadi pemain USMNT, baik untuk saat ini maupun masa depan.
"Tujuannya adalah bermain di level tertinggi bersama para pemain terbaik," katanya. "Saya akan melakukan semaksimal mungkin untuk mewujudkan itu."