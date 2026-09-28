Diskusi soal pemain berkewarganegaraan ganda memang sulit. Rumit dan sangat personal. Namun, bagi Tyler Adams, semuanya sederhana: dia siap menyambut siapa pun ke Tim Nasional Putra Amerika Serikat selama mereka menunjukkan bahwa mereka benar-benar menginginkannya.

Dan, dalam pandangan Adams, Julian Hall sudah menunjukkan itu. Dia menunjukkannya sepanjang pekan dalam latihan menjelang debutnya bersama USMNT, lalu menunjukkannya lagi di pertandingan, menyambar bola di tiang jauh untuk mencetak gol internasional pertamanya. Jadi ketika Adams ditanya setelah kemenangan atas Peru apakah dia sudah membujuk Hall soal masa depan internasional sang penyerang, jawabannya sederhana: dia belum, dan dia tidak akan melakukannya. Dia tidak perlu.

"Saya bukan tipe orang seperti itu kalau soal pemain berkewarganegaraan ganda," kata Adams. "Kalau Anda merasa sebagai orang Amerika, bermainlah untuk Amerika, paham maksud saya? Saya tidak akan meyakinkan siapa pun. Kalau Anda tidak ingin berada di sini, ya jangan berada di sini.

"Tapi dia anak yang memang ingin berada di sini, dan itu bisa terlihat dari sikapnya dalam menjalani setiap hari di latihan."

Itu tentu kabar baik bagi USMNT. Ada alasan mengapa penyerang berusia 18 tahun itu termasuk di antara bintang-bintang yang sedang naik daun di pemusatan latihan kali ini, dan ada alasan pula mengapa dia mampu mencetak gol hanya beberapa saat setelah menjalani debut seniornya. Ada juga alasan mengapa Polandia terus bergerak, berupaya merekrut Hall ke pihak mereka saat tim itu bersiap menjalani siklus Piala Dunia yang baru. Setelah keputusan Noahkai Banks untuk bermain bagi Jerman, keputusan Hall sendiri kini menjadi sedikit lebih personal bagi para penggemar USMNT, yang kini mengalihkan perhatian mereka kepada sang penyerang dalam episode terbaru "Panik Pemain Berkewarganegaraan Ganda".

Namun, Hall tetap menundukkan kepala dan fokus. Dia hanya senang bisa bersama USMNT. Dia tidak memikirkan Polandia; dia fokus untuk mengesankan Mauricio Pochettino dan, mungkin, mendapatkan lebih banyak peluang untuk mencetak gol ke depannya.

"Saya hanya memanfaatkan kesempatan ini, dan saya akan turun ke lapangan lalu melakukan yang terbaik yang saya bisa," kata Hall setelah mencetak gol pada Sabtu. "Saya benar-benar senang bisa memberikan dampak hari ini."

Dampaknya tak terbantahkan, karena Hall hampir seketika memperlihatkan ketajamannya dalam mencetak gol.