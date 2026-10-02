'Ini sebuah proses' - Rafa Marquez menghidupkan kembali rivalitas USMNT dari pinggir lapangan saat fans Meksiko berani kembali berharap

HARRISON, N.J. -- Satu per satu, susunan pemain inti Meksiko diumumkan di Sports Illustrated Stadium.

Itu adalah XI yang sedikit melemah dalam laga persahabatan jeda internasional klasik pada akhir September. Meski begitu, setiap pemain tetap disambut sorakan antusias. Fans berteriak untuk Obed Vargas. Mereka meneriakkan nama German Berterame. Namun, suara paling kencang dari semuanya justru datang untuk sang pelatih.

Rafa Marquez, elegan, percaya diri, dan entah bagaimana baru berusia 47 tahun, sangat dicintai di wilayah ini, terlepas dari periode yang penuh ketegangan bersama New York Red Bulls, dan juga di tempat lain. Ia mungkin adalah pemain terbaik yang pernah mengenakan jersey tim nasional. Ia sekali menjuarai Ligue 1 bersama Monaco, empat kali La Liga bersama Barcelona, dan dua kali Liga Champions. Hanya empat pemain yang tampil lebih banyak untuk El Tri. Jika kesuksesan di Eropa menjadi tolok ukur kebesaran, maka Meksiko belum pernah melahirkan pemain yang lebih baik.

Dan kini, ia adalah pelatih kepala mereka. Wajah generasi lama telah menjadi pemimpin generasi baru. Promosinya membawa energi baru, sedikit lebih banyak semangat. Dan para fans yang dulu sempat kecewa oleh tim yang tidak memberi mereka banyak alasan untuk bersorak kini mulai percaya lagi.

"Dia [benar-benar] orang Meksiko. Dia pemain besar kami. Dan saya pikir kami akan punya lebih banyak aficionados sekarang. Orang-orang akan kembali," kata seorang fan kepada GOAL di luar stadion.

Semuanya juga terasa datang pada waktu yang cukup tepat. Meksiko, meski terlalu singkat, sempat membuat para fans mereka bermimpi di Piala Dunia. Mereka memenangi ketiga laga grup tanpa kebobolan, sebelum dengan mudah menyingkirkan Ekuador di babak 32 besar. Mereka hanya terpaut aksi bertahan dramatis di akhir laga dari England untuk lolos ke perempat-final. Sosok yang menangani itu, Javier Aguirre, pergi pada akhir turnamen. Marquez adalah wajah baru dari tim yang baru.

Kini datang lawan yang sangat dikenali Marquez. Pertemuan pertamanya dengan Amerika Serikat sebagai manajer Meksiko akan menghidupkan lagi rivalitas yang ia bantu jadikan begitu panas saat masih menjadi pemain. Ada kartu merah karena menanduk Cobi Jones di Piala Dunia 2002, lalu satu lagi akibat tekel terhadap Tim Howard pada 2009. Sedikit pemain yang benar-benar mewujudkan permusuhan dalam laga ini seperti dirinya. Sekarang, dari pinggir lapangan, ia punya kesempatan untuk memberi optimisme baru Meksiko sesuatu yang lebih nyata: kemenangan atas rival terbesarnya.