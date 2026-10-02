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Rafa Marquez GFXGOAL

'Ini sebuah proses' - Rafa Marquez menghidupkan kembali rivalitas USMNT dari pinggir lapangan saat fans Meksiko berani kembali berharap

Piala Dunia yang menjanjikan membuat para fans Meksiko di AS berani bermimpi besar jelang bentrokan rivalitas pertama Rafa Marquez dengan tim nasional Amerika Serikat sebagai manajer Meksiko.

Thomas Hindle
Diterjemahkan oleh

  • HARRISON, N.J. -- Satu per satu, susunan pemain inti Meksiko diumumkan di Sports Illustrated Stadium.

    Itu adalah XI yang sedikit melemah dalam laga persahabatan jeda internasional klasik pada akhir September. Meski begitu, setiap pemain tetap disambut sorakan antusias. Fans berteriak untuk Obed Vargas. Mereka meneriakkan nama German Berterame. Namun, suara paling kencang dari semuanya justru datang untuk sang pelatih.

    Rafa Marquez, elegan, percaya diri, dan entah bagaimana baru berusia 47 tahun, sangat dicintai di wilayah ini, terlepas dari periode yang penuh ketegangan bersama New York Red Bulls, dan juga di tempat lain. Ia mungkin adalah pemain terbaik yang pernah mengenakan jersey tim nasional. Ia sekali menjuarai Ligue 1 bersama Monaco, empat kali La Liga bersama Barcelona, dan dua kali Liga Champions. Hanya empat pemain yang tampil lebih banyak untuk El Tri. Jika kesuksesan di Eropa menjadi tolok ukur kebesaran, maka Meksiko belum pernah melahirkan pemain yang lebih baik.

    Dan kini, ia adalah pelatih kepala mereka. Wajah generasi lama telah menjadi pemimpin generasi baru. Promosinya membawa energi baru, sedikit lebih banyak semangat. Dan para fans yang dulu sempat kecewa oleh tim yang tidak memberi mereka banyak alasan untuk bersorak kini mulai percaya lagi.

    "Dia [benar-benar] orang Meksiko. Dia pemain besar kami. Dan saya pikir kami akan punya lebih banyak aficionados sekarang. Orang-orang akan kembali," kata seorang fan kepada GOAL di luar stadion.

    Semuanya juga terasa datang pada waktu yang cukup tepat. Meksiko, meski terlalu singkat, sempat membuat para fans mereka bermimpi di Piala Dunia. Mereka memenangi ketiga laga grup tanpa kebobolan, sebelum dengan mudah menyingkirkan Ekuador di babak 32 besar. Mereka hanya terpaut aksi bertahan dramatis di akhir laga dari England untuk lolos ke perempat-final. Sosok yang menangani itu, Javier Aguirre, pergi pada akhir turnamen. Marquez adalah wajah baru dari tim yang baru.

    Kini datang lawan yang sangat dikenali Marquez. Pertemuan pertamanya dengan Amerika Serikat sebagai manajer Meksiko akan menghidupkan lagi rivalitas yang ia bantu jadikan begitu panas saat masih menjadi pemain. Ada kartu merah karena menanduk Cobi Jones di Piala Dunia 2002, lalu satu lagi akibat tekel terhadap Tim Howard pada 2009. Sedikit pemain yang benar-benar mewujudkan permusuhan dalam laga ini seperti dirinya. Sekarang, dari pinggir lapangan, ia punya kesempatan untuk memberi optimisme baru Meksiko sesuatu yang lebih nyata: kemenangan atas rival terbesarnya.

  • "Itu auranya"

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    NurPhoto

    Sejarah panjang Marquez bersama tim nasional Meksiko membuatnya menjadi pelatih kepala yang menarik untuk memimpin tim ini ke depan.

    Antusiasme atas penunjukannya terasa jelas pada Selasa malam, dalam perjalanan kereta singkat dari pusat New York. Sombrero berjajar di jalanan. Begitu pula topi bucket, jersey tiruan, dan churro murah. Inilah hal luar biasa dari perjalanan kaki dari PATH Stattion ke Sports Illustrated Stadium. Rasanya seperti berjalan menuju pertandingan sepak bola yang tradisional, sempit, satu arah, dan padat. Kerumunan orang itu menghadirkan ketegangan yang pas. Antisipasi tumbuh di setiap langkah, dan, pada hari seperti Selasa, makin diperkuat oleh harapan dan optimisme yang datang bersama era baru.

    Memang, situasinya sudah cukup suram untuk sementara waktu.

    "Sebelum COVID, semuanya agak lambat. Saya menantikan pertandingan, tetapi saya tidak menantikan kemenangan," kata seorang suporter kepada GOAL.

    Tetapi sekarang ada lebih banyak antusiasme terhadap tim ini. Ya, Marquez adalah bagian dari itu.

    "Ini auranya. Ini kepribadiannya yang lebih memahami permainan. Dia datang dari bawah [tim nasional] sampai ke atas," kata seorang suporter.

    Rekam jejaknya juga mencerminkan hal serupa. Marquez menjadi asisten selama dua tahun di bawah Aguirre, dan sebelumnya memegang posisi di sepak bola usia muda, khususnya untuk tim B Barca. Ia telah melihat seperti apa talenta muda terbaik, dan mempelajari satu atau dua hal tentang bagaimana membiarkannya berkembang sepenuhnya.

    “Saya pikir ada fondasi yang sangat bagus. Ada pemain muda dan pemain berpengalaman yang saya yakini akan penting selama masa transisi ini,” kata Marquez setelah penunjukannya dikonfirmasi. “Sekarang bukan waktunya untuk memulai dari nol, melainkan untuk mempercepat.

    Itu juga jenis pesan yang ingin didengar suporter.

    "Kami memang mengharapkan kemenangan, tetapi ini sebuah proses. Ini sebuah proses. Terkadang, 'sistem ini berhasil. Individu ini berhasil. Yang ini tidak.' Anda harus percaya pada prosesnya," kata Richard 'Coronel' Guel, kepala kelompok suporter Pancho Villa's Army (PVA), kepada GOAL.

  • "Selalu ada satu bintang yang bersinar terang"

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    aal.photo

    Gilberto Mora, 17, adalah salah satu prospek muda paling cemerlang di dunia sepak bola

    Bagian dari daya tarik di sini adalah keberanian untuk memberi kesempatan kepada para pemain muda. Gilberto Mora adalah harapan terbaru sepak bola Meksiko. Sosok seperti ini cenderung sering bermunculan, seorang wonderkid baru yang siap membuktikan diri dan membalikkan keadaan tim. Namun Mora, yang menjadi starter untuk Xolos saat berusia 15 tahun dan mencetak gol indah melawan Kolombia pekan lalu, masih bisa jadi memang sosok yang sesungguhnya.

    "Dia akan jadi pemain hebat. Dia mengejar semuanya. Dia bermain dengan hatinya, dan itu terlihat. Selain itu, tekniknya juga luar biasa. Ini benar-benar menguntungkan bagi kami," kata Eliza, anggota PVA yang berbasis di Atlanta, kepada GOAL.

    Yang lain sedikit lebih berhati-hati.

    "Selalu ada satu bintang yang bersinar terang yang akan menjadi Ronaldo atau Pele kami. Banyak bintang muda Meksiko yang muncul, dan mereka punya kilasan kecemerlangan, lalu kami langsung menaruh harapan pada itu, seperti, 'ya, kita akan menang. Ini orangnya!' Lalu mereka tidak menunjukkan hasil. Tapi saya pikir ada jauh lebih banyak hal yang terlibat dalam hal itu karena jelas sepak bola adalah olahraga tim. Ada 11 pemain," kata Guel.

    Meski begitu, kualitas Mora tidak bisa diragukan. Begitu pula dengan potensi di sekelilingnya. Obed Vargas, 21 tahun, dan kini bermain untuk Atletico Madrid, tampak seperti gelandang bertahan klasik yang bisa memberi ruang bagi sang remaja untuk maju ke depan.

    Marquez memanggil enam remaja ke skuad Meksiko pertamanya. Sebanyak 11 pemain lainnya berusia di bawah 25 tahun. Dia memberikan debut kepada tiga pemain pada Selasa malam, dan memberi dua pemain lain starter pertama mereka dengan seragam Meksiko. Tidak ada satu pun pemain yang mempertahankan tempatnya di tim dari hasil imbang 1-1 melawan Kolombia beberapa hari sebelumnya.

    Namun, mungkin yang lebih menjanjikan, ada gaya bermain yang jelas sedang berkembang. Isaias Violante terlihat sangat hidup di sisi kanan dan beberapa kali mengacak-acak pertahanan Peru. Ini bukan Barcelona B versi ringan. Tim Marquez mungkin lebih berbahaya dalam transisi daripada mendominasi bola selama 90 menit. Namun, itu belum tentu hal yang buruk.

  • 'Kami lebih bisa diterima'

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    ZUMA Press Wire

    Fans Meksiko bernyanyi lantang dalam hasil imbang 1-1 melawan Peru

    Namun, di balik seluruh aura positif setelah Piala Dunia, tetap ada perpecahan antara fan Meksiko yang lebih optimistis dan mereka yang terang-terangan penuh amarah. Hasil imbang 1-1 yang cukup baik melawan Kolombia, tim kuda hitam Piala Dunia beberapa bulan lalu, disambut dengan kemarahan dari sebagian sudut media sosial.

    "Kami mengikuti semua blog, semua laporan, semua tabloid olahraga, dan hal-hal semacam itu. Lalu, Anda tahu, sama seperti orang lain, seperti yang dilakukan Argentina dan Spanyol. Mereka semua duduk di panel mereka dan berdebat, dan itu memang bagian dari pekerjaan mereka," kata Guel.

    Guel, yang keanggotaan PVA-nya mencakup lebih dari 30 negara bagian dan puluhan ribu anggota, merasa fan Amerika cenderung sedikit lebih baik dalam memandang tim ini.

    "Bagi fan Meksiko yang datang untuk menonton mereka di sini, di Amerika Serikat, ini adalah yang terbaik yang bisa kami dapatkan. Kami ingin kembali ke rumah. Kami sangat merindukan Meksiko, dan ketika tim datang ke sini, itu jadi hal besar karena kami mendapat kesempatan untuk merayakan budaya kami. Kami mendapat kesempatan mengenakan warna kami, bendera kami. Meski kami tetap melakukannya sepanjang tahun, rasanya tetap berbeda," kata Guel.

    Orang-orang lain di pertandingan itu juga menyuarakan sentimen yang sama.

    "Tentu saja, rasanya berbeda, tetapi pada dasarnya tetap sama. Anda bukan hanya pergi bersama para tetangga, tetapi juga bersama orang-orang dari negara lain yang ingin mendukung Meksiko, jadi mereka menjadi keluarga kami, tetangga kami. Meski mereka berasal dari tempat yang jauh. Mereka adalah keluarga kami," kata seorang fan.

    Fan lainnya berpendapat bahwa Amerika Serikat memang merupakan tempat yang lebih baik untuk menyaksikan tim nasional Meksiko.

    "Di sini, saya rasa kami lebih bisa diterima. Sebenarnya tidak terlalu penting tim Meksiko mana yang Anda dukung, atau apakah Anda mendukung tim Eropa atau apa pun. Ketika Anda mengatakan bahwa Anda orang Meksiko, maka Anda orang Meksiko," ujar mereka.

  • 'Kami harus terus bekerja'

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    ZUMA Press Wire

    Tim Meksiko tidak menampilkan performa terbaik, tetapi dukungan suporter sangat kuat sepanjang pertandingan

    Dan itu mungkin merupakan pesan paling kuat dari Selasa malam.

    Meksiko yang tampil dengan susunan pemain yang banyak berubah dibuat relatif tak efektif oleh Peru. Ada beberapa ide menyerang yang menarik, tetapi tanpa banyak dampak. Peru memang pantas atas gol mereka, yang tercipta sesaat sebelum turun minum. Meksiko lebih pantas atas gol mereka, yang lahir tepat setelah jeda. Mora dijaga dengan sangat hati-hati. Julian Quinones, bintang yang mencuri perhatian di Piala Dunia, tidak masuk skuad karena cedera. Marquez sedang melakukan uji coba, dan laga ini menunjukkan kepadanya bahwa ada banyak hal yang bisa digarap, tetapi ini mungkin akan menjadi proses yang panjang.

    Setelah pertandingan usai, ia menegaskan hal tersebut.

    "Saya ingin melihat para pemain dalam tipe pertandingan dan situasi seperti ini. Ini bagian dari proses," kata Marquez dalam konferensi pers setelah pertandingan. "Saya ingin melihat pemain-pemain muda untuk mengetahui potensi mereka, melihat apa yang mereka butuhkan untuk terus berkembang. Jelas ada hal-hal yang harus diperbaiki dengan waktu yang sangat sedikit untuk melakukan perbaikan, tetapi saya senang dan puas, namun kami harus terus bekerja."

    Di atas kertas, Meksiko seharusnya memenangi laga-laga seperti ini. Andai ini pertandingan kompetitif, andai ini benar-benar berarti untuk sesuatu, hasil imbang 1-1 melawan tim peringkat ke-50 dunia tidak akan diterima. Namun di sini, di New Jersey, jauh, sangat jauh dari hiruk-pikuk dan sikap katastrofis di Meksiko, ini adalah kemajuan. Tabuhan drum terus menggema sepanjang pertandingan. Gelombang suporter dimulai pada menit ketiga dan bertahan hingga menit ke-90. Bahkan ketika laga melambat menjelang akhir, setiap suporter tetap berada di kursinya.

    Ini memang belum sempurna. Bahkan juga belum terlalu bagus. Tetapi ini adalah harapan. Berikutnya Amerika Serikat, dan sebuah rivalitas yang biasanya menyisakan ruang yang jauh lebih kecil untuk kesabaran, bahkan dalam laga persahabatan. Marquez memahami itu lebih baik daripada kebanyakan orang. Ia menghabiskan waktu bertahun-tahun memberi alasan kepada Amerika Serikat untuk gentar saat menghadapinya. Mengalahkan mereka dalam laga rivalitas pertamanya sebagai pelatih akan memberi para suporter ini alasan awal untuk percaya bahwa proses ini berjalan.