'Ini sebuah proses' - Rafa Marquez memperbarui rivalitas USMNT dari pinggir lapangan saat fans Meksiko mulai berani berharap lagi

HARRISON, N.J. -- Satu per satu, susunan pemain inti Meksiko diumumkan di Sports Illustrated Stadium.

Itu adalah XI yang sedikit melemah dalam laga persahabatan jeda internasional klasik pada akhir September. Namun, setiap pemain tetap disambut sorak antusias. Fans berteriak untuk Obed Vargas. Mereka meneriakkan nama German Berterame. Namun, suara paling keras dari semuanya justru muncul untuk sang pelatih.

Rafa Marquez, rapi, percaya diri, dan entah bagaimana baru berusia 47 tahun, sangat dicintai di kawasan ini, terlepas dari periode penuh gesekan bersama Red Bulls, dan juga di tempat lain. Ia mungkin adalah pemain terbaik yang pernah mengenakan jersey tim nasional. Ia sekali menjuarai Ligue 1 bersama Monaco, empat kali menjuarai La Liga bersama Barcelona, dan dua kali memenangi Liga Champions. Hanya empat pemain yang mencatatkan penampilan lebih banyak untuk El Tri. Jika kesuksesan di Eropa menjadi tolok ukur kehebatan, maka Meksiko tidak pernah melahirkan pemain yang lebih baik.

Dan sekarang, ia adalah pelatih kepala mereka. Wajah generasi lama kini menjadi pemimpin generasi baru. Promosinya membawa energi baru, sedikit lebih bergairah. Dan para fans yang dulu sempat kecewa oleh tim yang tidak memberi mereka banyak hal untuk disoraki kini mulai percaya lagi.

"Dia [benar-benar] Meksiko. Dia pemain besar kami. Dan saya pikir sekarang kami akan punya lebih banyak aficionados . Orang-orang akan datang lagi," kata seorang fan kepada GOAL di luar stadion.

Semuanya juga tampak datang pada waktu yang cukup tepat. Meksiko, meski terlalu singkat, sempat membuat para fans mereka bermimpi di Piala Dunia. Mereka memenangi ketiga laga fase grup tanpa kebobolan, sebelum dengan mudah menyingkirkan Ekuador di babak 32 besar. Mereka hanya terpaut oleh perlawanan dramatis England di akhir laga dari kelolosan ke perempat-final. Sosok yang mengawasi itu semua, Javier Aguirre, pergi pada akhir turnamen. Marquez adalah wajah segar dari tim baru.

Kini datang lawan yang sangat dikenal Marquez. Pertemuan pertamanya dengan AS sebagai manajer Meksiko akan menghidupkan kembali rivalitas yang ikut ia buat begitu panas saat masih menjadi pemain. Ada kartu merah karena menanduk Cobi Jones di Piala Dunia 2002, lalu satu lagi karena tekel terhadap Tim Howard pada 2009. Sedikit pemain yang benar-benar mewujudkan permusuhan dalam laga ini seperti dirinya. Kini, dari tepi lapangan, ia punya kesempatan untuk memberi optimisme baru Meksiko sesuatu yang lebih nyata: kemenangan atas rival terbesar mereka.