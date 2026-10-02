'Ini sebuah proses' - Rafa Marquez memperbarui rivalitas USMNT dari pinggir lapangan saat fans Meksiko mulai berani berharap lagi
HARRISON, N.J. -- Satu per satu, susunan pemain inti Meksiko diumumkan di Sports Illustrated Stadium.
Itu adalah XI yang sedikit melemah dalam laga persahabatan jeda internasional klasik pada akhir September. Namun, setiap pemain tetap disambut sorak antusias. Fans berteriak untuk Obed Vargas. Mereka meneriakkan nama German Berterame. Namun, suara paling keras dari semuanya justru muncul untuk sang pelatih.
Rafa Marquez, rapi, percaya diri, dan entah bagaimana baru berusia 47 tahun, sangat dicintai di kawasan ini, terlepas dari periode penuh gesekan bersama Red Bulls, dan juga di tempat lain. Ia mungkin adalah pemain terbaik yang pernah mengenakan jersey tim nasional. Ia sekali menjuarai Ligue 1 bersama Monaco, empat kali menjuarai La Liga bersama Barcelona, dan dua kali memenangi Liga Champions. Hanya empat pemain yang mencatatkan penampilan lebih banyak untuk El Tri. Jika kesuksesan di Eropa menjadi tolok ukur kehebatan, maka Meksiko tidak pernah melahirkan pemain yang lebih baik.
Dan sekarang, ia adalah pelatih kepala mereka. Wajah generasi lama kini menjadi pemimpin generasi baru. Promosinya membawa energi baru, sedikit lebih bergairah. Dan para fans yang dulu sempat kecewa oleh tim yang tidak memberi mereka banyak hal untuk disoraki kini mulai percaya lagi.
"Dia [benar-benar] Meksiko. Dia pemain besar kami. Dan saya pikir sekarang kami akan punya lebih banyak aficionados . Orang-orang akan datang lagi," kata seorang fan kepada GOAL di luar stadion.
Semuanya juga tampak datang pada waktu yang cukup tepat. Meksiko, meski terlalu singkat, sempat membuat para fans mereka bermimpi di Piala Dunia. Mereka memenangi ketiga laga fase grup tanpa kebobolan, sebelum dengan mudah menyingkirkan Ekuador di babak 32 besar. Mereka hanya terpaut oleh perlawanan dramatis England di akhir laga dari kelolosan ke perempat-final. Sosok yang mengawasi itu semua, Javier Aguirre, pergi pada akhir turnamen. Marquez adalah wajah segar dari tim baru.
Kini datang lawan yang sangat dikenal Marquez. Pertemuan pertamanya dengan AS sebagai manajer Meksiko akan menghidupkan kembali rivalitas yang ikut ia buat begitu panas saat masih menjadi pemain. Ada kartu merah karena menanduk Cobi Jones di Piala Dunia 2002, lalu satu lagi karena tekel terhadap Tim Howard pada 2009. Sedikit pemain yang benar-benar mewujudkan permusuhan dalam laga ini seperti dirinya. Kini, dari tepi lapangan, ia punya kesempatan untuk memberi optimisme baru Meksiko sesuatu yang lebih nyata: kemenangan atas rival terbesar mereka.
"Itu auranya"
Antusiasme seputar perekrutannya begitu terasa pada Selasa malam, dalam perjalanan kereta singkat dari pusat kota New York. Sombrero berjajar di jalanan. Begitu pula topi bucket, jersey tiruan, dan churro murah. Inilah hal menyenangkan dari perjalanan kaki dari PATH Stattion ke Sports Illustrated Stadium. Rasanya seperti perjalanan menuju laga sepak bola yang tradisional, sempit, satu arah, dan padat. Kerumunan orang menghadirkan ketegangan yang pas. Antisipasi meningkat di setiap langkah, dan, pada hari seperti Selasa, semakin diperkuat oleh harapan dan optimisme yang datang bersama era baru.
Memang, situasinya sudah cukup suram untuk sementara waktu.
"Sebelum COVID, semuanya agak lambat. Saya menantikan pertandingan, tetapi saya tidak menantikan kemenangan," kata seorang suporter kepada GOAL.
Tetapi sekarang ada lebih banyak antusiasme terhadap tim ini. Ya, Marquez adalah bagian dari itu.
"Ini soal auranya. Ini soal kepribadiannya yang lebih memahami permainan. Dia datang dari level paling bawah [tim nasional] hingga ke puncak," kata seorang suporter.
Rekam jejaknya juga mencerminkan hal serupa. Marquez menjadi asisten selama dua tahun di bawah Aguirre, dan sebelumnya memegang posisi di sepak bola usia muda, khususnya untuk tim B Barca. Dia telah melihat seperti apa talenta muda terbaik, dan belajar satu dua hal tentang bagaimana membiarkannya berkembang sepenuhnya.
“Saya pikir ada fondasi yang sangat bagus. Ada pemain muda dan pemain berpengalaman yang saya yakini akan penting selama periode transisi ini,” kata Marquez setelah penunjukannya dikonfirmasi. “Sekarang bukan waktunya untuk memulai dari nol, melainkan untuk mempercepat.
Itu juga jenis pesan yang ingin didengar para suporter.
"Kami tentu mengharapkan kemenangan, tetapi ini sebuah proses. Ini sebuah proses. Kadang-kadang, 'sistem ini berhasil. Individu ini berhasil. Yang satu ini tidak.' Anda harus percaya pada prosesnya," kata Richard 'Coronel' Guel, pimpinan kelompok suporter Pancho Villa's Army (PVA), kepada GOAL.
"Selalu ada satu bintang yang bersinar terang"
Salah satu daya tarik di sini adalah kesediaan untuk memberi kesempatan kepada para pemain muda. Gilberto Mora adalah harapan terbaru sepak bola Meksiko. Sosok seperti ini cenderung sering bermunculan, wonderkid baru yang siap membuktikan diri dan membalikkan keadaan tim. Namun Mora, yang menjadi starter untuk Xolos saat masih berusia 15 tahun dan mencetak gol indah ke gawang Kolombia pekan lalu, bisa jadi memang benar-benar sosok yang asli.
"Dia akan jadi pemain hebat. Dia ingin meraih semuanya. Dia bermain dengan hati, dan itu terlihat. Selain itu, tekniknya juga luar biasa. Ini benar-benar situasi yang saling menguntungkan bagi kami," kata Eliza, anggota PVA yang berbasis di Atlanta, kepada GOAL.
Yang lain sedikit lebih berhati-hati.
"Selalu ada satu bintang yang bersinar terang yang akan menjadi Ronaldo atau Pele kami. Banyak bintang muda Meksiko yang muncul, lalu mereka menunjukkan kilasan kecemerlangan, dan kami langsung menaruh harapan besar pada itu, seperti, 'ya, kami akan menang. Ini orangnya!' Lalu mereka tidak memenuhi harapan. Tapi saya pikir ada jauh lebih banyak hal yang terlibat dalam itu karena jelas sepak bola adalah olahraga tim. Ada 11 pemain," ujar Guel.
Namun kualitas Mora tidak bisa diragukan. Begitu pula potensi yang ada di sekelilingnya. Obed Vargas, 21, dan kini bermain untuk Atletico Madrid, tampak seperti gelandang bertahan klasik yang bisa memberi ruang bagi remaja itu untuk lebih maju ke depan.
Marquez memanggil enam remaja ke skuad pertamanya bersama Meksiko. Sebanyak 11 pemain lainnya masih berusia di bawah 25 tahun. Dia memberi debut kepada tiga pemain pada Selasa malam, dan memberi dua lainnya kesempatan menjadi starter untuk pertama kalinya dengan seragam Meksiko. Tidak ada satu pun pemain yang mempertahankan tempatnya di tim dari hasil imbang 1-1 melawan Kolombia beberapa hari sebelumnya.
Namun, mungkin yang lebih menjanjikan, ada gaya bermain yang jelas mulai berkembang. Isaias Violante terlihat sangat lincah di sisi kanan dan beberapa kali membakar pertahanan Peru. Ini bukan Barca B-lite. Tim asuhan Marquez mungkin lebih berbahaya saat transisi ketimbang mendominasi bola selama 90 menit. Namun itu tidak selalu menjadi hal yang buruk.
'Kami lebih bisa diterima'
Namun di balik semua nuansa positif setelah Piala Dunia, masih ada perpecahan antara fans Meksiko yang lebih optimistis dan yang terang-terangan penuh amarah. Hasil imbang 1-1 yang cukup memuaskan melawan Kolombia, tim kuda hitam Piala Dunia beberapa bulan lalu, disambut dengan kemarahan dari sebagian sudut media sosial.
"Kami mengikuti semua blog, semua laporan, semua tabloid olahraga, dan semua hal seperti itu. Lalu Anda tahu, sama seperti semua orang lain, seperti yang saya tahu dilakukan Argentina, Spanyol. Mereka semua duduk di panel mereka dan berdebat, dan itu memang bagian dari pekerjaan mereka," kata Guel.
Guel, yang keanggotaan PVA-nya mencakup lebih dari 30 negara bagian dan puluhan ribu anggota, menilai bahwa fans Amerika cenderung sedikit lebih baik dalam memandang tim tersebut.
"Bagi fans Meksiko yang datang untuk menonton mereka di sini, di Amerika Serikat, ini adalah yang terbaik yang bisa kami dapatkan. Kami ingin kembali ke rumah. Kami sangat merindukan Meksiko, dan ketika tim datang ke sini itu jadi hal besar karena kami mendapat kesempatan untuk merayakan budaya kami. Kami mendapat kesempatan untuk mengenakan warna kami, bendera kami. Meskipun kami tetap melakukannya sepanjang tahun, rasanya berbeda," kata Guel.
Orang-orang lain di pertandingan itu juga mengungkapkan perasaan serupa.
"Tentu saja berbeda, tetapi pada dasarnya sama saja. Anda bukan hanya datang bersama tetangga Anda, tetapi juga bersama orang-orang lain dari negara lain yang ingin mendukung Meksiko, jadi mereka menjadi keluarga kami, tetangga kami. Meskipun mereka berasal dari tempat yang jauh. Mereka adalah keluarga kami," kata seorang fans.
Orang lain berpendapat bahwa Amerika Serikat memang merupakan tempat yang lebih baik untuk menyaksikan tim nasional Meksiko.
"Di sini, saya rasa kami lebih bisa diterima. Sebenarnya tidak terlalu penting Anda mendukung tim Meksiko yang mana, atau kalau Anda mendukung tim Eropa atau apa pun. Ketika Anda mengatakan bahwa Anda orang Meksiko, maka Anda orang Meksiko," kata mereka.
'Kami harus terus bekerja'
Dan mungkin itulah pesan paling kuat dari Selasa malam.
Meksiko dengan susunan pemain yang banyak berubah dibuat relatif tak efektif oleh Peru. Ada beberapa ide menyerang yang menarik, tetapi tanpa banyak dampak. Peru pantas mendapatkan gol mereka, yang tercipta sesaat sebelum turun minum. Meksiko lebih pantas mendapatkan gol mereka, yang datang tepat setelah jeda. Mora dijaga sangat hati-hati. Julian Quinones, bintang yang melejit di Piala Dunia, tidak masuk skuad karena cedera. Marquez sedang dalam tahap uji coba, dan laga ini menunjukkan kepadanya bahwa ada banyak hal yang bisa digarap, tetapi ini mungkin akan menjadi proses yang panjang.
Setelah laga usai, ia kembali menegaskan hal itu.
"Saya ingin melihat para pemain dalam tipe pertandingan dan situasi seperti ini. Ini bagian dari proses," kata Marquez dalam konferensi pers setelah pertandingan. "Saya ingin melihat para pemain muda untuk mengetahui potensi mereka, melihat apa yang mereka butuhkan agar terus berkembang. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki dengan waktu yang sangat sedikit untuk melakukan perbaikan, tetapi saya senang dan puas, namun kami harus terus bekerja."
Di atas kertas, Meksiko seharusnya memenangkan pertandingan-pertandingan seperti ini. Seandainya ini pertandingan kompetitif, seandainya ini benar-benar berarti sesuatu, hasil imbang 1-1 melawan tim peringkat ke-50 dunia tidak akan diterima. Tetapi di sini, di New Jersey, sangat, sangat jauh dari hiruk-pikuk dan sikap katastrofis di Meksiko, ini adalah kemajuan. Tabuhan drum menggema sepanjang laga. La ola dimulai pada menit ketiga dan bertahan hingga menit ke-90. Bahkan ketika pertandingan melambat menjelang akhir, setiap suporter tetap duduk di kursinya.
Ini belum sempurna. Bahkan belum terlalu bagus. Namun ini adalah harapan. Kini Amerika Serikat menanti, serta rivalitas yang biasanya menyisakan jauh lebih sedikit ruang untuk kesabaran, bahkan dalam laga persahabatan. Marquez mengetahui itu lebih baik daripada kebanyakan orang. Ia menghabiskan bertahun-tahun memberi alasan kepada Amerika Serikat untuk gentar saat menghadapinya. Mengalahkan mereka dalam laga rivalitas pertamanya sebagai pelatih akan memberi para suporter ini alasan awal untuk percaya bahwa proses ini berjalan.