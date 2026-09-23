FAYETTEVILLE, Ga. -- Momen ketika George Campbell ditunjuk sebagai kapten West Brom sejatinya bukan sesuatu yang istimewa.

Tidak ada perayaan, tidak ada gegap gempita. Faktanya, semua itu terjadi secara diam-diam. Percakapan singkat dengan manajer James Morrison, dan selesai. Campbell pun mendapatkan ban kapten.

Dalam sekitar sebulan sejak percakapan singkat di luar bus tim itu, Campbell semakin sering merenungkan arti ban kapten tersebut. Dan semakin ia memikirkannya, semakin ia menyadari bahwa ban kapten itu berarti segalanya sekaligus tidak berarti apa-apa.

"Awalnya saya lebih banyak memikirkannya, soal menjadi kapten dan apa artinya, dan itu sempat sedikit memengaruhi pikiran saya," kata Campbell kepada GOAL. "Tapi sekarang saya merasa sedikit lebih tenang. Jelas, ini kehormatan besar, tetapi sorotan kepada saya tidak sebanyak yang saya kira. Ini nyaris sama seperti musim lalu."

Meski hidupnya tak benar-benar berubah, Campbell sendiri jelas sudah berubah, sebagian besar karena jalan berliku yang membawanya ke ban kapten itu. Jabatan kapten itu merupakan pengakuan atas siapa dirinya dan siapa sosok yang bisa ia jadi, tetapi juga atas seberapa besar ia telah berkembang untuk sampai ke sana. Ini juga membuatnya memikirkan perjalanannya dan ke mana arahnya sekarang saat ia memulai sesuatu yang bisa dibilang sebagai awal baru bersama tim nasional putra Amerika Serikat.

Di usia 25 tahun, Campbell berada di posisi penengah dalam skuad USMNT saat ini. Ia dikelilingi para veteran Piala Dunia dan remaja-remaja yang sedang menatap masa depan. Jadi, dengan baru satu caps atas namanya, Campbell berjalan di lajurnya sendiri, berjuang untuk mendapatkan peluang besarnya sekaligus membantu memimpin orang lain menuju peluang mereka sendiri.

"Saya punya peran kepemimpinan di West Brom, dan saya ingin mencoba menjadi pemimpin di sini," ujarnya. "Selalu sulit menjadi pemimpin ketika Anda belum terlalu mengenal orang-orang, dan bukan karakter saya untuk berteriak-teriak kepada orang yang belum saya kenal. Tetapi, pada saat yang sama, saya punya itu dalam hal mengatur di lapangan, berbicara, berkomunikasi, dan membawa pengalaman saat pertandingan."

Jika ada satu hal yang diajarkan masa Campbell di West Brom kepadanya, itu adalah bahwa segala sesuatu terjadi dengan cepat. Satu menit Anda kesulitan menemukan tempat, lalu berikutnya Anda menjadi kapten. Dalam periode waktu yang relatif singkat, Anda bisa berubah dari sosok yang tak masuk perhitungan menjadi bagian penting USMNT. Dalam dua pekan ke depan, hidup Campbell bisa berubah lagi bahkan sebelum ia menyadari itu terjadi.

Jadi, bagaimana Campbell menjalani pemusatan latihan ini, yang pertama baginya dalam satu setengah tahun?

"Saya pikir ini peluang yang sangat bagus," tegas Campbell.

Ini adalah kesempatan yang sudah lama ia tunggu, tetapi tidak pernah terjamin.