'Ini adalah awal yang baru' - George Campbell bertaruh pada dirinya sendiri dan menjadi kapten West Brom; kini ia berjuang untuk masa depannya bersama timnas Amerika Serikat
FAYETTEVILLE, Ga. -- Momen ketika George Campbell ditunjuk sebagai kapten West Brom sejatinya bukan sesuatu yang istimewa.
Tidak ada perayaan, tidak ada gegap gempita. Faktanya, semua itu terjadi secara diam-diam. Percakapan singkat dengan manajer James Morrison, dan selesai. Campbell pun mendapatkan ban kapten.
Dalam sekitar sebulan sejak percakapan singkat di luar bus tim itu, Campbell semakin sering merenungkan arti ban kapten tersebut. Dan semakin ia memikirkannya, semakin ia menyadari bahwa ban kapten itu berarti segalanya sekaligus tidak berarti apa-apa.
"Awalnya saya lebih banyak memikirkannya, soal menjadi kapten dan apa artinya, dan itu sempat sedikit memengaruhi pikiran saya," kata Campbell kepada GOAL. "Tapi sekarang saya merasa sedikit lebih tenang. Jelas, ini kehormatan besar, tetapi sorotan kepada saya tidak sebanyak yang saya kira. Ini nyaris sama seperti musim lalu."
Meski hidupnya tak benar-benar berubah, Campbell sendiri jelas sudah berubah, sebagian besar karena jalan berliku yang membawanya ke ban kapten itu. Jabatan kapten itu merupakan pengakuan atas siapa dirinya dan siapa sosok yang bisa ia jadi, tetapi juga atas seberapa besar ia telah berkembang untuk sampai ke sana. Ini juga membuatnya memikirkan perjalanannya dan ke mana arahnya sekarang saat ia memulai sesuatu yang bisa dibilang sebagai awal baru bersama tim nasional putra Amerika Serikat.
Di usia 25 tahun, Campbell berada di posisi penengah dalam skuad USMNT saat ini. Ia dikelilingi para veteran Piala Dunia dan remaja-remaja yang sedang menatap masa depan. Jadi, dengan baru satu caps atas namanya, Campbell berjalan di lajurnya sendiri, berjuang untuk mendapatkan peluang besarnya sekaligus membantu memimpin orang lain menuju peluang mereka sendiri.
"Saya punya peran kepemimpinan di West Brom, dan saya ingin mencoba menjadi pemimpin di sini," ujarnya. "Selalu sulit menjadi pemimpin ketika Anda belum terlalu mengenal orang-orang, dan bukan karakter saya untuk berteriak-teriak kepada orang yang belum saya kenal. Tetapi, pada saat yang sama, saya punya itu dalam hal mengatur di lapangan, berbicara, berkomunikasi, dan membawa pengalaman saat pertandingan."
Jika ada satu hal yang diajarkan masa Campbell di West Brom kepadanya, itu adalah bahwa segala sesuatu terjadi dengan cepat. Satu menit Anda kesulitan menemukan tempat, lalu berikutnya Anda menjadi kapten. Dalam periode waktu yang relatif singkat, Anda bisa berubah dari sosok yang tak masuk perhitungan menjadi bagian penting USMNT. Dalam dua pekan ke depan, hidup Campbell bisa berubah lagi bahkan sebelum ia menyadari itu terjadi.
Jadi, bagaimana Campbell menjalani pemusatan latihan ini, yang pertama baginya dalam satu setengah tahun?
"Saya pikir ini peluang yang sangat bagus," tegas Campbell.
Ini adalah kesempatan yang sudah lama ia tunggu, tetapi tidak pernah terjamin.
Jalan berkelok-kelok
Tak ada kekurangan produk Philadelphia Union di dalam dan sekitar tim nasional pria Amerika Serikat. Brenden Aaronson, Matt Freese, Mark McKenzie, dan Auston Trusty semuanya merupakan anggota skuad Piala Dunia. Cavan Sullivan dan Neil Pierre kini berada di pemusatan latihan untuk memimpin generasi berikutnya. Dan, di dunia yang lain, Campbell mungkin juga masuk dalam kelompok itu.
Lahir di Chester, Pennsylvania, tempat Union memainkan laga kandangnya, Campbell dan keluarganya lekat dengan sepak bola Philadelphia. Saudara-saudaranya bermain dalam sistem Union, dan Campbell juga demikian. Namun, ketika tiba waktunya mengikuti seleksi untuk akademi tim, Campbell tidak lolos.
Keluarga Campbell kemudian terpecah ke arah yang berbeda.
Kakak tertuanya, Will, pergi ke perguruan tinggi. Kakak tengahnya, Robert, tetap bersama ibu mereka di Philadelphia untuk menuntaskan sekolah menengah atas. Dan George yang paling kecil pergi ke Atlanta bersama ayahnya, yang pekerjaannya membawa mereka berdua ke selatan.
"Saat masih lebih muda, Anda tidak benar-benar menyadarinya, tetapi sekarang jelas saya melihat ke belakang dan saya sangat bersyukur kepada mereka," katanya tentang orang tuanya.
Campbell mengingat perjuangan itu. Ia mengenang bagaimana orang tuanya pulang kerja untuk menjemputnya dari sekolah lalu bergegas ke tempat latihan yang berjarak 45 menit. Setelah menemaninya sepanjang sesi, mereka akan mengantarnya pulang dan mengulang semuanya lagi pada kesempatan berikutnya.
“Mereka luar biasa. Saya tidak memikirkannya saat itu, tetapi mereka adalah bagian besar dari semua ini,” lanjutnya.
Di Georgia, Campbell pernah bermain untuk Georgia United di bawah Tony Annan, yang kelak menjadi direktur akademi Atlanta United, dan ia menyebut Annan sebagai pelatih pertama yang benar-benar mendorongnya. Setelah beberapa tahun berlalu, Campbell bisa mengakui bahwa karier profesional tidak pernah menjadi sesuatu yang pasti.
“Saya terus berjuang setiap tahun dan mencoba berharap yang terbaik,” ujarnya. “Ada beberapa tahun ketika saya belum benar-benar berada di level itu, tetapi saya terus datang, berusaha bekerja keras, dan dari situlah semuanya benar-benar dimulai.”
Namun, ia berkembang pesat pada tahun juniornya di sekolah menengah atas, menuntaskan transisi dari gelandang menjadi bek tengah. Campbell sempat berkomitmen untuk bermain di University of Maryland, tetapi setelah menerima tawaran kontrak homegrown dari Atlanta United, ia memutuskan menjadi pemain profesional.
“Saya harus menelepon mereka dan mengatakan saya tidak jadi datang karena saya akan menandatangani kontrak,” kenangnya. “Mereka berusaha meyakinkan saya untuk tidak pergi, bahwa saya akan terjebak di USL atau apa pun itu. Mereka tidak senang dengan keputusan itu, tetapi pada akhirnya, itu adalah keputusan yang harus saya ambil.”
Keputusan itu berbuah manis. Campbell menonjol di Atlanta, memainkan 38 pertandingan untuk tim utama sebelum CF Montreal bergerak untuk merekrutnya lewat pertukaran. Namun, setelah dua setengah musim di Kanada, Campbell kembali berada di persimpangan jalan. Ia bisa saja bertahan di MLS dan bisa menandatangani kontrak dengan sejumlah klub lain di liga itu.
Atau ia bisa mendorong dirinya sendiri dan pergi ke tempat lain yang akan memberinya tantangan dengan cara-cara yang belum sepenuhnya ia pahami. Itulah yang pada akhirnya memicu kepindahannya ke Inggris.
Belajar untuk terus menjalaninya
Saat tawaran dari West Brom datang, Campbell berbicara dengan orang-orang terdekatnya: orang tuanya, saudara-saudaranya, dan istrinya yang sekarang. Ia juga berbicara dengan Auston Trusty, yang pernah bermain bersama kakak-kakaknya dan mulai merintis jalannya sendiri di Eropa.
Setelah beberapa hari, Campbell mendapatkan jawabannya.
"Ini benar-benar soal bertaruh pada diri sendiri atau tetap sedikit lebih nyaman di AS," katanya. "Saya memutuskan saya mungkin akan menyesal jika tidak pergi ke Inggris, karena itu adalah impian banyak orang. Saya merasa tidak ingin sampai tidak bisa hidup tenang dengan diri saya sendiri jika saya tidak pergi ke Inggris."
Ia tiba pada Juli 2025 dan melakoni debutnya pada Agustus. Memasuki musim dingin, West Brom berada di tengah pertarungan degradasi. Campbell belajar bahwa hidup di Championship itu sulit, dalam banyak hal.
"Butuh waktu bagi saya untuk beradaptasi, kalau saya jujur," katanya, "baik dalam hal ruang ganti, rekan setim, menjalani kehidupan sehari-hari, mengemudi, dan lain-lain. Saya memang butuh sedikit waktu untuk beradaptasi."
Ada tantangan. Campbell dan istrinya sedang menjalani hubungan jarak jauh. Hasil di lapangan sulit diterima. Lalu ada juga kerasnya Championship secara keseluruhan, ketika pertandingan datang dengan cepat.
Sekarang, semuanya terasa berbeda. Istri Campbell telah pindah sepenuhnya, dan itu terbukti mengubah hidup. Keluarganya baru-baru ini datang untuk menonton sebuah pertandingan dan, sebagai bagian dari perjalanan mereka, ia membawa mereka ke lapangan padel untuk sedikit persaingan santai dalam hobi barunya. Memasak, menonton TV, larut malam bermain "The Finals" dengan teman-temannya di rumah, Campbell kini punya rutinitasnya sendiri, meski itu bisa sulit mengingat jadwal pertandingan West Brom.
"Tahun ini adalah saat semuanya mulai terasa seperti rumah yang sesungguhnya, bukan sekadar beradaptasi," katanya. "Itu sulit, tetapi pada akhirnya, di Inggris, ada begitu banyak pertandingan di Championship sehingga otak Anda hanya berkata, 'Jalani saja'."
Pada akhirnya, Campbell melakukannya, dan membantu West Brom bertahan dari pertarungan degradasi itu dengan selisih empat poin. Ia mencatatkan 41 penampilan sepanjang musim pertamanya di Championship sambil mencetak empat gol.
Menjadi kapten
Momen itu berlangsung cepat, tetapi Campbell sudah banyak memikirkannya. West Brom sedang dalam perjalanan ke Norwich untuk laga pembuka Championship mereka dan, saat tim naik ke bus, Morrison memanggil bek tengahnya itu. Kapten sebelumnya, Jed Wallace, telah dijual ke Bristol City, dan The Baggies membutuhkan kapten baru.
“Dia menarik saya dan hanya berkata bahwa dia pikir saya yang paling cocok untuk itu,” kenang Campbell. “Dia bertanya, ‘Apakah saya siap untuk itu?’ Saya bilang ya, dan kurang lebih hanya itu. Lalu, secara harfiah lima menit kemudian, saya naik bus untuk pergi ke Norwich.
“Semuanya berjalan cepat di Championship, dan saya rasa itu mungkin hal yang paling saya sukai dari kompetisi ini. Pertandingannya sangat banyak, tetapi semuanya berlalu begitu cepat.”
Pencapaian Campbell tetap tidak boleh diremehkan. Dengan ditunjuk sebagai kapten, Campbell menjadi orang Amerika ketiga yang ditunjuk sebagai kapten permanen klub Inggris, setelah Brian McBride dan Eric Lichaj. Dari kelompok itu, dia yang termuda.
West Brom mengawali musim dengan baik. Mereka memenangi empat dan imbang dua dari delapan pertandingan pertama mereka, yang menempatkan mereka di posisi kelima klasemen pada awal musim. Ini sangat berbeda dari musim lalu. Jauh lebih baik, bisa dibilang begitu.
Namun, setelah baru satu musim di liga ini, Campbell sangat menyadari bahwa ada pasang surut dan, sekali lagi, tim serta para pemain bergerak di antara keduanya dengan cepat.
“Jika Anda menjalani pertandingan buruk,” katanya, “Anda bisa melihatnya sebagai, ‘Lihat betapa buruknya pertandingan itu’... Atau Anda bisa melihatnya seperti, ‘Dalam tiga hari saya mendapat kesempatan untuk memperbaikinya lagi’.
“Itu punya dua sisi, tetapi saya menikmati melompat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya daripada menjalani begitu banyak latihan untuk memikirkan pertandingan terakhir Anda.”
Sekarang ada laga-laga besar di depan. Campbell menjadi kapten klubnya dan memberi dampak di Championship, tetapi bisakah dia juga memberi dampak bagi USMNT?
Piala Dunia terasa rumit bagi Campbell. Di satu sisi, ia sangat ingin berada di sana untuk mewakili negaranya. Di sisi lain, banyak temannya adalah mereka yang berada di lapangan dengan seragam USMNT.
Perasaan yang kedua jauh lebih besar daripada yang pertama. Saat menyaksikan turnamen musim panas ini, ia hanya ingin melihat teman-temannya tampil baik.
“Sebagian besar pemain di posisi yang mungkin ingin saya mainkan adalah orang-orang yang sangat dekat dengan saya,” katanya. “Saya tidak pernah berharap mereka bermain buruk agar saya bisa masuk. Lebih kepada saya ingin tampil sangat baik sehingga saya merebut tempat itu dari mereka. Persaingan yang baik, persaingan yang sehat, selalu bagus.”
Campbell mengakui bahwa terlalu lama jauh dari tim membuat harapannya tampil di Piala Dunia menjadi sangat kecil, tetapi ia juga merasa peningkatan performanya bersama West Brom menjelang akhir musim bisa memberinya peluang untuk berjuang.
“Jelas, sudah satu setengah tahun saya tidak berada di pemusatan latihan, dan saya rasa saya bermain baik, terutama di akhir musim lalu," katanya. “Saya pikir itu adalah peluang terbesar bagi saya untuk masuk, dan ternyata saya tidak masuk, dan itu mengecewakan, tetapi saya merasa sekarang ini adalah awal yang baru."
Campbell benar: semuanya serba baru.
Para veteran Piala Dunia, Trusty dan Richards, telah dipanggil ke tim, begitu juga bintang yang sedang naik daun, Pierre. Tim Ream, 38, adalah starter bersama Richards di Piala Dunia musim panas lalu, dan kini Campbell berada dalam kelompok pemain yang berjuang untuk mengambil alih posisi itu.
Perebutan itu dimulai pada pemusatan latihan kali ini, yang melibatkan delapan pemain remaja dan 13 pemain yang belum memiliki caps. Pemusatan latihan ini juga melibatkan Campbell, yang satu-satunya caps ia dapatkan dalam laga pemusatan latihan Januari melawan Venezuela pada 2025.
“Saya jelas lebih mendekati pemain veteran daripada pemain muda,” katanya. “Usia saya 25 tahun, tetapi sekarang saya sudah memainkan cukup banyak pertandingan, dan tentu ada beberapa veteran tim nasional yang cukup dekat dengan saya.”
Dalam beberapa pekan ke depan, Campbell akan punya jauh lebih banyak pengalaman. Ada empat pertandingan pada pemusatan latihan kali ini, semuanya melawan lawan berkualitas. Pelatih kepala Mauricio Pochettino akan belajar banyak tentang para pendatang barunya dari laga-laga tersebut. Campbell mungkin yang paling berpengalaman di antara para pendatang baru itu, tetapi karena ini baru pemusatan latihan keduanya, ia tetap saja masih baru.
Meski begitu, ia datang ke pemusatan latihan ini sebagai pemain yang sangat berbeda dibanding terakhir kali, dan bukan hanya karena jabatan kapten atau tantangan di Championship. Tidak, Campbell telah berkembang dalam lebih dari satu hal, itulah sebabnya sekarang mungkin menjadi waktu yang tepat baginya untuk melangkah maju.
“Saya akan mencoba memanfaatkan semua itu,” katanya, “sebaik mungkin.”