Impian Steven Gerrard, pertemuan dengan David Beckham, dan kekaguman Jesse Lingard: Di balik obsesi sepak bola bintang Los Angeles Chargers, Cameron Dicker
Cameron Dicker, penendang paling akurat dalam sejarah NFL, punya cukup banyak cerita soal sepak bola.
Ada pertandingan-pertandingan yang dimainkan bintang Los Angeles Chargers itu saat tumbuh besar di Shanghai. Ada pula berjam-jam ketika ia meniru aksi heroik Steven Gerrard di Anfield sambil memilih sepak bola ketimbang football pada hari sekolah di Texas. Bahkan ada juga pertemuan tak terduga dengan David Beckham yang membuatnya terkesima dan salah satu teman terdekatnya benar-benar sangat kesal.
Tetapi cerita yang Dicker simpan untuk bagian terakhir mungkin menjadi gambaran paling jujur dan paling lucu tentang kecintaannya pada sepak bola. Sepanjang kariernya, ia sudah berpapasan dengan beberapa bintang terbesar dari dua jenis football yang ada, tetapi kisah yang ia pilih untuk menutup semuanya adalah hari ketika ia bertemu, dari sekian banyak orang, Jesse Lingard.
"Itu salah satu hal paling lucu," katanya kepada GOAL.
Saat itu, Dicker adalah rookie yang tidak terpilih dalam draft, dan ia sedang memperjuangkan karier profesionalnya bersama juara bertahan Super Bowl, Los Angeles Rams. Itu berarti setiap hari ia dikelilingi oleh sosok-sosok hebat. Ia berbalik dan melihat Aaron Donald, yang mungkin merupakan pemain bertahan terbaik dalam sejarah NFL. Melihat ke arah lain, ia akan menyaksikan Matthew Stafford melempar bola kepada Cooper Kupp. Para juara ada di mana-mana, tetapi mereka juga rekan seprofesinya.
Lalu, pada suatu hari di bulan Juni saat sesi latihan pramusim yang melelahkan, Lingard muncul dan, pada momen itu, Dicker bukanlah calon pemain NFL; ia adalah penggemar sepak bola. Ia sama seperti orang lain, hanya saja jauh lebih hebat dalam menendang.
"Saya seperti, 'Ya ampun, itu JLingz!'," ujarnya. "Itu momen paling keren sepanjang masa. Pada saat itu, dia berada di United, dan itu membuat saya tertawa. Di sini saya berada di puncak football sekarang dan, hanya karena cara saya tumbuh besar, saya tidak menonton football saat kecil. Saya benar-benar tidak terlalu peduli seperti itu. Bergabung dengan Rams memang keren, tetapi saya tidak peduli sampai pada level seperti, 'Astaga, itu JLingz'.
"Jadi saya menghampiri Jesse Lingard, berfoto dengannya, dan menganggap itu sebagai momen paling keren sepanjang masa."
Sejak saat itu sudah ada banyak momen keren lainnya. Dicker tidak bertahan bersama Rams, atau Baltimore Ravens, atau Philadelphia Eagles. Namun, pada akhirnya ia mendapatkan kesempatannya bersama Los Angeles Chargers. Dalam empat musim sebagai kicker Chargers, Dicker telah memantapkan dirinya sebagai salah satu yang terbaik di liga, sampai-sampai saat ini ia memegang rekor akurasi sepanjang masa. "Dicker the Kicker", sebagaimana ia akrab dikenal, kini telah menjadi bintang dengan caranya sendiri.
Namun, jalannya menuju ketenaran tidak dimulai di lapangan football; semuanya dimulai di lapangan sepak bola, dan sepak bola tetap menjadi bagian yang menentukan dalam kehidupan penendang terbaik NFL tersebut.
Awal mula dan obsesi terhadap Liverpool
Dicker ingin menegaskan satu hal sejak awal: dia bukan fan Liverpool karbitan. Dia tahu bahwa karena usianya 26 tahun, dia datang di penghujung masa-masa kelam itu, tetapi dia ingin semua orang tahu bahwa dia mengingat sebagian dari masa-masa kelam itu dengan baik. Bahkan, dia mengenangnya dengan penuh rasa suka.
Seperti fan Liverpool lain pada era itu, Dicker tumbuh dengan keinginan menjadi Steven Gerrard. Namun, sebagai pemain muda yang membagi waktunya antara gelandang tengah dan bek tengah, aksi-aksi lari dan tembakan ala Gerrard tidak selalu bisa dilakukan. Jadi dia mengambil inspirasi dari pahlawan lain, sosok-sosok yang juga punya tempat tersendiri dalam kisah Liverpool.
"Saya menyukai Steven Gerrard," kata Dicker, "karena dia adalah ikon Liverpool, jadi dia sosok yang membuat saya berpikir, 'Ini luar biasa, saya ingin jadi seperti dia'. Saya bermain sedikit di tengah, tetapi juga bermain sebagai bek tengah, saya rasa utamanya bek tengah, dan pada saat itu ada Martin Skrtel dan Daniel Agger. Saya seperti, 'Dua orang ini terlihat sangat garang'. Saya ingin jadi seperti mereka, tetapi saya mencintai Stevie G, dan maksud saya, saya suka melepaskan tembakan jarak jauh, suka melakukan hal-hal seperti yang biasa dia lakukan. Dia adalah sosok yang saya ingin jadi seperti dirinya saat tumbuh besar."
Jadi bagaimana salah satu kicker terbaik di NFL bisa menjadi fan Liverpool? Bisa dibilang, tidak seperti kebanyakan orang lain.
Lahir di Hong Kong, Dicker menghabiskan 11 tahun pertama hidupnya di Shanghai. Di sanalah gairahnya terhadap sepak bola berkembang. Dari segi waktu, masa Dicker di Tiongkok terjadi tepat sebelum ledakan Chinese Super League, tetapi gairah itu sudah ada, dan juga beragam.
Banyak teman Dicker saat itu berasal dari Eropa dan salah satu sahabat terbaiknya, Tom, berasal dari Chester di Inggris. Karena itu, keluarga Tom terbagi di antara dua kota yang bertetangga itu: ayahnya adalah fan Manchester United, sementara Tom mendukung Liverpool.
"Saya seperti, 'Saya akan memilih Liverpool karena saya akan mendukung teman saya'," kenang Dicker, "dan kemudian kami melewati beberapa tahun yang sulit bersama mereka. Kami benar-benar kesulitan sebagai tim untuk waktu yang lama. Lalu tiba-tiba mereka mulai tampil baik, dan saya seperti, 'Wah, orang-orang akan mengira saya fan karbitan ketika saya memberi tahu mereka ini!'
"Tetapi sebenarnya, saya tumbuh besar dengan terus bermain. Itu adalah olahraga pertama yang saya ingat saya cintai, olahraga pertama yang saya ingat saya mainkan, dan sungguh satu-satunya yang saya pedulikan untuk waktu yang sangat lama. Itu seperti salah satu hal di mana Anda bisa pergi ke lapangan dan melepaskan diri dari semua hal lain yang sedang terjadi, lalu menikmati bermain bersama orang-orang."
Kegemaran Dicker terhadap sepak bola terbawa melintasi Pasifik ketika keluarganya pindah ke Texas saat dia berusia 11 tahun, tetapi perpindahan itu juga memicu gairah Dicker yang lain: football.
Dua bola sepak di Texas
Meski sepak bola mewarnai tahun-tahun awal hidupnya, Dicker sebenarnya baru bermain football saat kelas lima, dan ia baru benar-benar mendalaminya ketika masuk SMA.
Di Lake Travis High School, Austin, Dicker berkembang menjadi bintang, meraih dua kali seleksi All-State dan membantu tim menjuarai kejuaraan negara bagian Texas. Ia dinilai sebagai salah satu kicker terbaik di negara itu oleh situs-situs perekrutan. Pada Mei 2017, ia berkomitmen untuk menjadi kicker di Texas, memberinya kesempatan bermain dekat rumah sekaligus di salah satu program football perguruan tinggi paling legendaris.
Hal itu kini menjadi semacam catatan kaki karena aksi heroiknya di football saat SMA, tetapi Dicker juga menorehkan prestasi di sepak bola. Pada 2015-16, Dicker berposisi sebagai bek di tim Lake Travis yang mencapai laga final kejuaraan negara bagian Class 6A, dengan catatan 24 kemenangan dan 1 kekalahan dalam perjalanannya.
"Perbedaannya jelas lucu dalam hal jumlah orang yang datang ke pertandingan," katanya. "Stadion kami penuh untuk pertandingan football, lalu pertandingan sepak bola mungkin hanya sekitar 1000 orang atau kurang. Anda akan seperti, 'Oke, keren, terserah', tetapi itu selalu sangat menyenangkan karena kami semua juga bermain klub bersama.
"Pergi ke turnamen, bermain dalam pertandingan bersama satu sama lain pada akhir pekan, berlatih bersama setiap malam. Saya rasa pelatih kami melakukan pekerjaan yang sangat bagus untuk menjadikan kami tim dengan kondisi fisik terbaik. Kami hanya berlari. Itu saja yang dia suruh kami lakukan di sekolah karena dia tahu kami semua bermain bersama di luar itu, jadi itu keren. Di SMA, Anda sebenarnya tidak punya pelatih yang secara teknis sebaik di klub, jadi saya rasa dia memahami itu dan menemukan cara untuk membantu kami menjadi lebih baik."
Namun, ada benturan jadwal. Di Texas, ada satu periode pelajaran di sekolah yang dikhususkan bagi mereka yang bermain olahraga, memungkinkan mereka mengisi waktu pada siang hari untuk mengasah kemampuan. Sementara itu, Dicker memainkan dua olahraga pada saat yang sama dan tidak bisa memasukkan keduanya ke jadwal sekolahnya. Namun, pilihannya mudah.
"Saya bahkan baru mengambil periode football saat tahun terakhir," katanya. "Saya punya empat kelas setiap hari. Salah satunya adalah olahraga, jadi saya selalu pergi ke sepak bola. Saya selalu mendaftar untuk periode sepak bola. Saya bilang kepada pelatih football saya, 'Dengar, saya akan ada di sana sebelum dan sesudah sekolah, tetapi saat jam sekolah, saya akan pergi ke sepak bola, maaf', dan mereka tidak masalah. Kami selalu menjadwalkan sesi kicking kapan pun saya bisa hadir. Semuanya berjalan lancar."
Mengatakan bahwa semuanya berjalan lancar mungkin malah meremehkan, karena Dicker mampu membawa keahliannya sebagai kicker dan mengubahnya menjadi sesuatu yang bahkan lebih baik dari yang pernah ia bayangkan. Pada hari Minggu, saat Chargers membuka musim mereka melawan Arizona Cardinals, Dicker akan memulai musim NFL kelimanya. Sejauh ini ia sudah tiga kali tampil di playoff dan, musim lalu, ia untuk pertama kalinya masuk tim Pro Bowl, menegaskan tempatnya di antara elite NFL.
Namun, di sela waktunya dari kariernya sendiri, Dicker kerap mendapati dirinya bepergian untuk sepak bola.
Bertemu para bintang dan menjadi penggemar
Selama jeda musim NFL pada 2025, Dicker dan seorang temannya merencanakan tur sepak bola. Tujuh pertandingan, 11 hari di empat negara berbeda. Itu adalah perjalanan impian, dan puncaknya adalah kunjungan ke Parc des Princes untuk menyaksikan Liverpool kesayangan Dicker menghadapi Paris Saint-Germain di Liga Champions.
Pertandingan itu fantastis bagi Dicker, karena Harvey Elliott mencetak gol penentu di akhir laga untuk memberi Liverpool keunggulan yang pada akhirnya mereka sia-siakan di Anfield. Namun momen paling berkesan pada hari itu di Paris, dan mungkin juga sepanjang tur secara keseluruhan, terjadi tepat di luar kamar mandi.
"Saya bertemu David Beckham, dan saya sangat gugup," katanya. "Saya benar-benar langsung menghampirinya dan memintanya berfoto. Teman saya pergi ke kamar mandi saat saya kembali ke tempat duduk, dan saat itulah saya mendapatkan fotonya, jadi teman saya bahkan tidak sempat berfoto dengan Beckham.
"Dia bilang, 'Itu jeda ke kamar mandi paling mahal dalam hidup saya', tapi ya, bertemu David Beckham benar-benar luar biasa."
Lalu, bagaimana Dicker menyeimbangkan fanatismenya? Sebenarnya, katanya, kariernya sendiri di NFL membuatnya lebih tenang. Dia mengatakan kini lebih memahami tekanan, dan dia juga memahami sisi kemanusiaan dari semuanya. Dia tahu bagaimana dan mengapa hari-hari buruk bisa terjadi, dan dia tahu bahwa dirinya terpancing emosi di tribun atau di depan televisinya tidak memberi manfaat bagi siapa pun.
Karena itu, dia memandang menjadi penggemar sebagai sesuatu yang dinikmati, bukan sesuatu yang menguasai diri.
"Saya rasa saya tidak pernah benar-benar sampai ke level yang gila," katanya. "Saya sudah menonton beberapa pertandingan Liverpool, dan saya sangat menikmatinya. Anda ada di sana menyanyikan lagu-lagu, menikmatinya, tetapi saya memang suka menonton pertandingan. Saya hanya akan duduk dan menonton pertandingan sepak bola. Saya tidak akan berteriak. Saya antusias dengan semua yang terjadi, tetapi tidak pernah sampai seperti memaki seorang pemain sebagai brengsek dan berteriak kepadanya karena melakukan kesalahan. Semuanya menyenangkan.
"Bagi saya, menjadi penggemar adalah soal bisa menikmati dan menonton. Ini soal melihat talenta yang dimiliki para pemain itu di level tersebut. Mengetahui apa yang dibutuhkan untuk mencapai level itu dan bertahan di sana sangat keren."
Ternyata, Dicker bukan satu-satunya pemain NFL yang mengapresiasi sepak bola, dan bagi mereka yang baru belakangan menemukan apresiasi itu, Dicker telah menjadi semacam duta tidak resmi.
Menikmati sepak bolanya
Piala Dunia membantu, kata Dicker.
Saat ia menikmati pertandingan di Los Angeles dan juga berkesempatan bertemu anggota Tim Nasional Putra Amerika Serikat di Irvine yang berdekatan, ia menerima tak terhitung pesan teks dari rekan-rekan setimnya di Chargers.
"Saya mendapat pesan dari rekan-rekan setim," katanya, "yang isinya seperti, 'Apa yang harus saya lakukan? Apa yang perlu saya tahu?' Kadang, saya lupa membalas beberapa pesan dari mereka, dan saat berikutnya saya bertemu langsung dengan mereka, mereka seperti, 'Bagi kami, kamu sudah tidak ada. Saya cuma sedang mencoba mempelajari permainan hebat ini, dan saya sampai harus benar-benar beralih ke Google'. Mereka benar-benar larut dalam hal itu, dan itu menyenangkan.
"Mereka bermain [EAFC], belajar tentang para pemain lewat cara itu, dan sekarang karena liga-liga sudah dimulai, mereka kembali memperhatikan beberapa hal. Jelas, kami mungkin tidak menonton semua pertandingan setiap akhir pekan, tetapi bisa mengajukan pertanyaan kepada beberapa orang dan lalu secara acak membicarakannya dengan orang-orang itu terasa menyenangkan."
Dicker juga membawa gairahnya untuk membicarakan sepakbola ke level baru. Ia memulai podcast mingguan baru bersama gelandang LAFC dan USMNT, Timmy Tillman, yang berjudul "Big Kick Energy". Di podcast itu, keduanya akan membahas olahraga masing-masing serta titik temu dan gairah yang menyatukan mereka. Dalam banyak hal, ini merupakan cara yang sempurna bagi Dicker untuk memadukan dua hal yang paling ia sukai, sekaligus mengingatkan orang-orang bahwa mempertahankan beberapa gairah sekaligus adalah hal yang baik.
"Saya pikir banyak orang punya itu di luar football, ketika mereka memiliki gairah yang berbeda dan hal-hal berbeda yang memberi mereka kebahagiaan," katanya. "Saya pikir yang terbaik dari yang terbaik semuanya punya hal dan cara yang membuat mereka bisa mengambil jarak dan melepaskan diri dari hal yang menghabiskan 90 persen waktu mereka.
"Entah itu lewat podcast yang kami kerjakan ini dan sekadar mengobrol tentang banyak hal serta mewawancarai orang, atau pergi ke pertandingan. Saya baru saja membawa 40 anak dari Long Beach ke pertandingan LA Galaxy, yang luar biasa. Ini tentang bisa menikmati itu bersama berbagai kelompok orang dan terus membantu membagikan fandom itu kepada generasi berikutnya. Bagi saya, ini adalah berkah yang sangat besar untuk bisa melakukannya dan menunjukkan bahwa Anda bisa mendukung dua hal. Tidak harus semuanya satu saja."
Dalam beberapa pekan terakhir, fokus Dicker memang menyempit. Musim akan segera dimulai, yang berarti semuanya akan segera menjadi serius. Namun, di saat-saat tenang, jauh dari lapangan latihan dan stadion, tidak sulit menebak apa yang akan ia lakukan untuk mengalihkan pikirannya.
Itu adalah hal yang sama yang ia lakukan di Shanghai, Austin, Liverpool, Paris, atau di mana pun lagi ia pernah berada dalam perjalanannya yang aneh ini. Di mana pun ia berada atau jenis bola apa pun yang ada di kakinya, Dicker mungkin sedang memikirkan salah satu dari dua football itu, dan bahkan ia sendiri tidak bisa menebak ke mana salah satu dari kedua permainan itu akan membawanya berikutnya.
"Saya pikir yang orang-orang lupa ingat adalah bahwa saya suka bermain football dan saya pikir itu luar biasa," katanya. "Melakukan itu adalah sebuah berkah yang luar biasa, tetapi saya juga tumbuh sebagai penggemar sepakbola. Saya tumbuh dengan gairah-gairah lain dan hal-hal lain dalam hidup saya, jadi memiliki cara untuk melepaskan diri dari football, dan ketika saya tidak berada di fasilitas tim, bisa benar-benar menjauh dan sepenuhnya mengalihkan pikiran dari hal itu, itu adalah sebuah berkah."