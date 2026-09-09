Cameron Dicker, penendang paling akurat dalam sejarah NFL, punya cukup banyak cerita soal sepak bola.

Ada pertandingan-pertandingan yang dimainkan bintang Los Angeles Chargers itu saat tumbuh besar di Shanghai. Ada pula berjam-jam ketika ia meniru aksi heroik Steven Gerrard di Anfield sambil memilih sepak bola ketimbang football pada hari sekolah di Texas. Bahkan ada juga pertemuan tak terduga dengan David Beckham yang membuatnya terkesima dan salah satu teman terdekatnya benar-benar sangat kesal.

Tetapi cerita yang Dicker simpan untuk bagian terakhir mungkin menjadi gambaran paling jujur dan paling lucu tentang kecintaannya pada sepak bola. Sepanjang kariernya, ia sudah berpapasan dengan beberapa bintang terbesar dari dua jenis football yang ada, tetapi kisah yang ia pilih untuk menutup semuanya adalah hari ketika ia bertemu, dari sekian banyak orang, Jesse Lingard.

"Itu salah satu hal paling lucu," katanya kepada GOAL.

Saat itu, Dicker adalah rookie yang tidak terpilih dalam draft, dan ia sedang memperjuangkan karier profesionalnya bersama juara bertahan Super Bowl, Los Angeles Rams. Itu berarti setiap hari ia dikelilingi oleh sosok-sosok hebat. Ia berbalik dan melihat Aaron Donald, yang mungkin merupakan pemain bertahan terbaik dalam sejarah NFL. Melihat ke arah lain, ia akan menyaksikan Matthew Stafford melempar bola kepada Cooper Kupp. Para juara ada di mana-mana, tetapi mereka juga rekan seprofesinya.

Lalu, pada suatu hari di bulan Juni saat sesi latihan pramusim yang melelahkan, Lingard muncul dan, pada momen itu, Dicker bukanlah calon pemain NFL; ia adalah penggemar sepak bola. Ia sama seperti orang lain, hanya saja jauh lebih hebat dalam menendang.

"Saya seperti, 'Ya ampun, itu JLingz!'," ujarnya. "Itu momen paling keren sepanjang masa. Pada saat itu, dia berada di United, dan itu membuat saya tertawa. Di sini saya berada di puncak football sekarang dan, hanya karena cara saya tumbuh besar, saya tidak menonton football saat kecil. Saya benar-benar tidak terlalu peduli seperti itu. Bergabung dengan Rams memang keren, tetapi saya tidak peduli sampai pada level seperti, 'Astaga, itu JLingz'.

"Jadi saya menghampiri Jesse Lingard, berfoto dengannya, dan menganggap itu sebagai momen paling keren sepanjang masa."

Sejak saat itu sudah ada banyak momen keren lainnya. Dicker tidak bertahan bersama Rams, atau Baltimore Ravens, atau Philadelphia Eagles. Namun, pada akhirnya ia mendapatkan kesempatannya bersama Los Angeles Chargers. Dalam empat musim sebagai kicker Chargers, Dicker telah memantapkan dirinya sebagai salah satu yang terbaik di liga, sampai-sampai saat ini ia memegang rekor akurasi sepanjang masa. "Dicker the Kicker", sebagaimana ia akrab dikenal, kini telah menjadi bintang dengan caranya sendiri.

Namun, jalannya menuju ketenaran tidak dimulai di lapangan football; semuanya dimulai di lapangan sepak bola, dan sepak bola tetap menjadi bagian yang menentukan dalam kehidupan penendang terbaik NFL tersebut.